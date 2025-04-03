De 11 bästa produktivitetsverktygen för ADHD för att hålla fokus och vara organiserad

Ansvarsfriskrivning: *Denna artikel är avsedd att ge information om produktivitetsverktyg och strategier. Den är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller något annat hälsotillstånd.

Du öppnar din bärbara dator, redo att börja med den där uppgiften. Men först behöver du något att dricka. På väg till köket kommer du ihåg paketet du glömde att öppna. När du öppnar det ser du ett kvitto och tänker: Jag borde verkligen ordna upp mina finanser.

Du tar upp din telefon för att kolla din bankapp, men hamnar istället i en 20 minuter lång doomscrolling. Nu står du i köket med telefonen i handen, utan något att dricka, utan framsteg och utan att ha en aning om hur du hamnade där.

Om din hjärna fungerar så här vet du hur frustrerande det kan vara att hålla sig på rätt spår. Men rätt ADHD-verktyg kan göra skillnad.

Oavsett om det handlar om att organisera uppgifter, hantera tid eller minska distraktioner, är dessa 11 produktivitetsverktyg för ADHD utformade för att hjälpa dig att få saker gjorda.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är våra rekommendationer för de bästa produktivitetsverktygen för ADHD: ClickUp (Bäst för digital ADHD-planering och uppgiftshantering) (Bäst för digital ADHD-planering och uppgiftshantering)

Todoist (Bäst för snabb uppgiftsregistrering och organisering)

Forest (Bäst för att minska distraktioner från telefonen)

Evernote (Bäst för att anteckna och organisera digitalt innehåll)

Habitify (Bäst för att skapa konsekventa dagliga rutiner)

RescueTime (Bäst för att förstå personliga produktivitetsmönster)

Trello (Bäst för visuell uppgiftsplanering)

Due (Bäst för att aldrig missa tidsbegränsade uppgifter)

Brain Focus (Bäst för att anpassa fokusintervall)

Remember The Milk (Bäst för hantering av återkommande uppgifter)

Brain. fm (Bäst för musik som är utformad för att öka koncentrationen)

Alla produktivitetsverktyg fungerar inte för en ADHD-hjärna. Ett rent gränssnitt kan se snyggt ut, men om det krävs för många klick för att hitta det du behöver kan det bromsa dig.

Den bästa programvaran för uppgiftshantering minskar friktionen, håller distraktioner i schack och gör det enklare att följa framstegen. Här är några viktiga funktioner att leta efter:

Snabb och enkel navigering: Förhindrar förvirring, håller menyerna enkla och säkerställer en intuitiv användarupplevelse för smidig Förhindrar förvirring, håller menyerna enkla och säkerställer en intuitiv användarupplevelse för smidig ADHD-projektledning.

Flexibel uppgiftsorganisation: Stöder personliga uppgiftsstrukturer, går utöver grundläggande att göra-listor och anpassar sig efter individuella arbetsflöden.

Inbyggda påminnelser: Automatiserar uppgiftsvarningar, förhindrar glömska och hjälper dig att behålla fokus.

Distraktionshantering: Hjälper dig när du Hjälper dig när du inte kan koncentrera dig på jobbet , blockerar avbrott och använder timers för att dela upp uppgifter i hanterbara delar, vilket ger en känsla av tillfredsställelse när de är klara.

Anpassningsalternativ: Erbjuder anpassningsbara inställningar för etiketter, teman och arbetsflöden för att förbättra användbarheten och personaliseringen.

📖 Läs också: Vad personer med neurodiversitet önskar att deras arbetsgivare visste

Du behöver inte ytterligare en app som känns som en plikt att använda. De bästa produktivitetsverktygen för ADHD hjälper faktiskt genom att hålla uppgifterna synliga, minska distraktioner och göra det lättare att följa upp.

Här är några som faktiskt fungerar. 📝

1. ClickUp (Bäst för digital ADHD-planering och uppgiftshantering)

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete, utvecklad för att förenkla planering, uppgiftshantering och ADHD-projektledning utan att tvinga dig att använda rigida produktivitetssystem – eller prova flera olika appar.

Har du svårt att hålla reda på projekt, deadlines och dagliga uppgifter?

ClickUp Personal Project Management Software organiserar allt på ett ställe, så du behöver inte lita på ditt minne eller växla mellan appar för att hitta det du behöver.

ClickUp Tasks

Kom igång med ClickUp Tasks Organisera uppgifter i ClickUp och dela upp dem med ClickUp Task Checklists.

ClickUp Tasks strukturerar projekt i tydliga åtgärdspunkter. Stora mål känns hanterbara när de delas upp i mindre steg med tydligt ansvar och tydliga deadlines. Du kan anpassa uppgifter med anpassade fält, statusar och prioritetsnivåer, vilket gör det lättare att hålla sig på rätt spår.

Inom dessa uppgifter hjälper ClickUp Task Checklists till att spåra varje litet steg.

Anta att en forskningsuppsats snart ska lämnas in. Att skriva ”Arbeta med uppsatsen” hjälper inte mycket, men att dela upp det i steg som att samla källor, sammanfatta viktiga punkter, skriva ett utkast och korrekturläsa gör det lättare att komma igång. Att bocka av varje steg gör att framstegen känns verkliga – och ger din hjärna den eftertraktade dopaminboosten.

ClickUp-kalender

Visa och organisera uppgifter på ett sätt som passar dig – använd AI-schemaläggning i ClickUp-kalendern.

ClickUp Calendars förmåga att automatiskt blockera fokuseringstid för prioriterade uppgifter hjälper till att skapa dedikerade perioder utan distraktioner. För personer med ADHD som kan ha svårt med tidsplanering gör kalenderens visuella utformning i kombination med dess uppgiftsintegration det lättare att se exakt hur mycket tid som finns tillgänglig och vad som behöver göras. Detta kan bidra till att minska ångest på arbetsplatsen.

👉🏼 En marknadsförare med ADHD kan till exempel börja dagen med att kolla sin ClickUp-kalender, där de ser sina tre prioriterade uppgifter schemalagda som fokusblock mellan mötena.

När de avslutar ett morgonmöte har ClickUps AI Notetaker – integrerat i kalendern – redan skapat uppgifter från mötesanteckningarna och lagt till dem i deras backlog. Kalendern skickar dem en avisering 5 minuter innan deras nästa fokusblock börjar, vilket uppmanar dem att övergå till djuparbete på sitt prioriterade projekt.

Dessa tydliga visuella signaler och automatiska schemaläggningar minskar beslutsutmattning och den handlingsförlamning som kan uppstå när man ständigt måste bestämma ”vad som ska göras härnäst”. Till skillnad från andra kalenderappar är ClickUp flexibel och lätt att omorganisera med dra-och-släpp-schemaläggning, plus att den integreras sömlöst med din Google Kalender.

Du kan också använda kalendern i ClickUp för att skapa en rutin för ADHD, upprätthålla konsekvens, visualisera deadlines och hålla koll på prioriteringar utan att känna dig överväldigad.

ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att skapa sammanfattningar och insikter om uppgifter så att du kan få saker gjorda snabbare.

ClickUp Brain hjälper personer med ADHD att hålla ordning genom att tillhandahålla AI-drivna uppgifts- och chattöversikter samt smarta förslag för att få saker gjorda snabbare, vilket minskar den mentala belastningen av att hantera projekt.

Använd det för att snabbt hämta information från din ClickUp-arbetsyta och minimera tiden du lägger på att söka efter anteckningar, dokument eller projektinformation. ClickUp Brain hjälper också till att dela upp komplexa uppgifter i mindre, hanterbara steg, vilket gör det lättare att hålla fokus och vara produktiv.

ClickUp Automations

Automatisera repetitiva arbetsflöden med ClickUp Automation.

Repetitiva uppgifter tar upp för mycket mentalt utrymme, vilket gör dem lätta att glömma. ClickUp Automations tar hand om dem utan att behöva ständiga påminnelser, vilket minskar den kognitiva överbelastningen. Ställ in automatiska triggers för återkommande åtgärder, såsom att tilldela uppgifter, uppdatera status, skicka påminnelser och mer, när vissa villkor är uppfyllda.

Anta att en rapport måste lämnas in varje fredag. ClickUp genererar uppgiften, markerar den som högprioriterad och skickar en avisering om den inte har slutförts. På så sätt behöver du inte komma ihåg det manuellt.

För allt som fortfarande faller mellan stolarna finns ClickUp Reminders. Det här är inga generiska popup-fönster som ignoreras – de visas precis när de behövs. De finns tillgängliga i webbläsare, på stationära datorer och mobila enheter och erbjuder ett smidigt sätt att spåra viktiga uppgifter, delegera uppgifter och följa upp viktiga konversationer.

ClickUps bästa funktioner

Se dina prioriteringar på ett ställe: Öppna Öppna ClickUp Home för att få en omedelbar översikt över brådskande uppgifter, kommande deadlines och dagliga mål.

Håll ordning på dina tankar: Skriv ner idéer, påminnelser och snabba anteckningar i Skriv ner idéer, påminnelser och snabba anteckningar i ClickUp Notepad , och omvandla dem sedan till uppgifter när du är redo att agera.

Spåra var din tid faktiskt går: Använd ClickUp som ett Använd ClickUp som ett tidsredovisningsprogram för att logga arbetstimmar, se mönster i din koncentration och undvika att spendera för mycket tid på en uppgift.

Håll dig fri från distraktioner: Aktivera fokusläget i ClickUp för att minimera distraktioner och hålla uppmärksamheten fokuserad på en uppgift i taget.

Se framstegen på ett ögonblick: Skapa anpassade Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att se dina produktivitetstrender, uppgiftsgenomförandegrader och viktiga mätvärden utan att behöva bläddra igenom listor.

Öka produktiviteten med mallar: Prova Prova ADHD-mallar från ClickUp för att planera, prioritera och hålla koll på uppgifter utan att behöva starta projekt från scratch.

Begränsningar för ClickUp

Reminders hjälper visserligen till med uppgiftshantering, men de visas inte på skärmen på ett sätt som vissa användare kanske föredrar.

Mobilappen är kraftfull, men det kan ta lite tid att vänja sig vid att navigera mellan flera funktioner på en mindre skärm.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är definitivt värt det! Jag menar, förutom att det är ett projektledningsverktyg har det så många användningsområden. Min absoluta favorit är dock kalendervyn. Inget slår att kunna se alla mina arbetsuppgifter och åtaganden på ett och samma ställe. Så mina arbetsuppgifter? Klart. Den där kaffedejten? Klart. Mammans födelsedag? Också klart! Det finns dock en sak som slår det. ClickUp Brain. Jag kan bara fråga när jag är ledig för att boka ett möte eller om mina teammedlemmar kan ta på sig mer arbete, och allt finns där! Helt fantastiskt.

ClickUp är definitivt värt det! Jag menar, förutom att det är ett projektledningsverktyg har det så många användningsområden. Min absoluta favorit är dock kalendervyn. Inget slår möjligheten att se alla mina arbetsuppgifter och åtaganden på ett och samma ställe. Så mina arbetsuppgifter? Klart. Den där kaffedejten? Klart. Mammans födelsedag? Också klart! Det finns dock en sak som slår det. ClickUp Brain. Jag kan bara fråga när jag är ledig för att boka ett möte eller om mina teammedlemmar kan ta på sig mer arbete, och allt finns där! Helt otroligt.

📮 ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Tänk om all denna information var dokumenterad och omedelbart tillgänglig. Med ClickUp vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

2. Todoist (bäst för snabb uppgiftsregistrering och organisering)

via Todoist

Todoist förvandlar uppgiftshantering till en smidig, naturlig process – nästan som att skriva anteckningar i en fysisk anteckningsbok. Denna app för att-göra-listor utmärker sig tack vare sina kortkommandon och naturliga språkbearbetningsfunktioner.

Skriv "möte med Sam nästa torsdag kl. 15.00" så schemalägger Todoist det automatiskt. Gränssnittet är rent och överskådligt, vilket gör det smidigt att lägga in uppgifter på olika enheter. Karmasystemet ger produktiviteten en lekfull twist genom att dela ut poäng för slutförda uppgifter och upprätthållna streaks.

Todoists bästa funktioner

Sortera uppgifter i anpassade sektioner och delprojekt för att skapa en hierarki som passar just ditt arbetsflöde och din tankeprocess.

Spåra framsteg genom produktivitetsvisualiseringar som visar slutförda uppgifter, streaks och mönster i dina arbetsvanor.

Skapa platsbaserade påminnelser som aktiveras när du anländer till specifika platser, vilket hjälper dig att komma ihåg kontextspecifika uppgifter.

Dela och delegera uppgifter mellan teamtavlorna samtidigt som du behåller tydlig ägarskap och spårar slutförandestatus.

Todoists begränsningar

Kalendervyn saknar avancerade funktioner som dra och släpp samt en fullständig vecko-/månadsvy.

Begränsad synkronisering med externa kalendrar (Google Kalender, Outlook, Apple Kalender) och ingen inbyggd tvåvägssynkronisering.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Todoist hjälper dig att organisera alla uppgifter efter prioritet, så att du enkelt kan ta itu med de mest brådskande uppgifterna först. Jag gillar verkligen användargränssnittet, eftersom det är väl utformat och intuitivt att navigera och använda.

Todoist hjälper dig att organisera alla uppgifter efter prioritet, så att du enkelt kan ta itu med de mest brådskande uppgifterna först. Jag gillar verkligen användargränssnittet, eftersom det är väl utformat och intuitivt att navigera och använda.

🧠 Kul fakta: Den klisterlapp som ofta används för att spåra uppgifter uppfanns av en slump när en forskare på 3M försökte skapa ett superstarkt lim. Istället skapade han ett svagt, återanvändbart lim – perfekt för anteckningar!

3. Forest (bäst för att minska distraktioner från mobilen)

via Forest

Forest gör fokusering till ett spel genom att förvandla produktivitet till ett trädodlingsäventyr. Denna spelifiering är utmärkt för hjärnor med ADHD eftersom den utnyttjar dopamindriven motivation, vilket gör uppgifterna mer engagerande och belönande.

Plantera ett virtuellt frö när du börjar arbeta och se det växa till ett träd under din fokuserade session. Om du kollar din telefon mitt i sessionen dör ditt träd. Appen utnyttjar vår naturliga önskan att vårda och skapa, vilket gör att fokuserade sessioner känns mindre som en tråkig syssla.

Det bästa av allt? Dina virtuella träd omvandlas till riktiga träd som planteras genom Forest:s samarbete med Trees for the Future.

Forest bästa funktioner

Anpassa längden på fokusperioderna och plantera olika typer av träd utifrån dina arbetsmönster och preferenser.

Samarbeta med vänner eller teamkamrater för att plantera gruppträd och lägga till social ansvarighet till din fokuseringstid.

Spåra dagliga, veckovisa och månatliga fokusmönster genom detaljerad analys och skogvisualisering.

Omvandla din fokuserade tid till verklig miljöpåverkan genom trädplanteringsinitiativet.

Forest-begränsningar

Begränsad anpassning för belöningssystem med minimal integration av tidshantering.

Grundläggande statistik och begränsad rapportering; gratisversionen stöder inte synkronisering mellan flera enheter.

Forest-prissättning

iOS: 3,99 $ (engångsbetalning)

Android: Gratis med möjlighet att uppgradera till Pro-versionen för 1,99 $ (engångsbetalning).

Forest-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Forest?

Jag har också ADHD och det hjälper. Jag ställer in den på 2 timmar och appen tvingar mig att sluta använda min telefon. Det känns dåligt att döda ett träd när det växer i 2 timmar. Jag köpte till slut appen så att jag kan använda vitlista-funktionen, så att man fortfarande kan odla träd samtidigt som man tillåter användbara appar som kalkylator- eller ordboksappar.

Jag har också ADHD och det hjälper. Jag ställer in den på 2 timmar och appen tvingar mig att sluta använda min telefon. Det känns dåligt att döda ett träd när det växer i 2 timmar. Jag köpte till slut appen så att jag kan använda vitlista-funktionen, så att man fortfarande kan odla träd samtidigt som man tillåter användbara appar som kalkylator- eller ordboksappar.

🧠 Rolig fakta: Pomodoro-tekniken, en produktivitetsmetod där du fokuserar på en uppgift i 25 minuter åt gången, följt av en 5-minuters paus, utvecklades av Francesco Cirillo i slutet av 1980-talet. Han döpte den till "Pomodoro", det italienska ordet för tomat, efter den tomatformade köksklockan han använde under universitetstiden för att spåra sina arbetspass.

4. Evernote (bäst för att anteckna och organisera digitalt innehåll)

via Evernote

Evernote är utmärkt för att omvandla slumpmässiga tankar och idéer till organiserad kunskap. Appen hjälper dig att samla artiklar, bilder, ljudklipp och handskrivna anteckningar i en sökbar hubb.

Tänk på det som ditt digitala arkivskåp där varje bit information hittar sin rätta plats. Web Clipper sparar hela artiklar eller specifika avsnitt samtidigt som formateringen bevaras. Avancerade sökfunktioner gör att du aldrig tappar bort det där receptet, mötesanteckningen eller den briljanta idén som du skrev ner klockan 3 på natten.

Evernotes bästa funktioner

Skapa dynamiska anteckningar som kombinerar text, bilder, ljud och filer samtidigt som du organiserar dem i en personlig hierarki.

Sök igenom handskrivna anteckningar och bilder med hjälp av optisk teckenigenkänning (OCR) som läser text i bilder.

Skapa delbara anteckningsbokslänkar och kontrollera åtkomstnivåer när du samarbetar med teammedlemmar eller kunder.

Spela in ljudanteckningar medan du skriver och upprätthåll perfekt synkronisering mellan ljud och text.

Evernotes begränsningar

Det krävs en brant inlärningskurva för avancerade funktioner.

Synkronisering är begränsad till två enheter i appens gratistjänst.

Evernote-priser

Personligt: 14,99 $/månad per användare

Professional: 17,99 $/månad per användare

Teams: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 010 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (8 275+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Evernote?

Jag har använt Evernote med en enkel metod för att hålla ordning på mina anteckningsböcker. Denna minimalistiska struktur hjälper mig att hålla ordning utan att komplicera saker och ting... Appen är enkel och lätt att använda, men den fungerar inte som en fullvärdig ersättning för en traditionell anteckningsbok. Bristen på vissa verktyg begränsar dess funktionalitet.

Jag har använt Evernote med en enkel metod för att hålla ordning på mina anteckningsböcker. Denna minimalistiska struktur hjälper mig att hålla ordning utan att komplicera saker och ting... Appen är enkel och lätt att använda, men den fungerar inte som en fullvärdig ersättning för en traditionell anteckningsbok. Bristen på vissa verktyg begränsar dess funktionalitet.

🔍 Visste du att? ADHD är en av de mest ärftliga psykiatriska störningarna, där genetiska faktorer står för cirka 70–80 % av dess utveckling.

5. Habitify (bäst för att skapa konsekventa dagliga rutiner)

via Habitify

Habitify tar sig an vanebildning genom datadrivna insikter. Appen omvandlar abstrakta mål till konkreta dagliga åtgärder samtidigt som den spårar dina framsteg genom detaljerade analyser. Den hjälper dig att skapa flexibla vanescheman som anpassar sig till olika rutiner för vardagar, helger eller specifika dagar.

Skapa anpassade vanescheman som passar din naturliga rytm – morgonmeditation, eftermiddagspromenader, kvällsläsning. Det intuitiva gränssnittet eliminerar onödiga friktioner från vanespårningen. Färgkodade framstegsindikatorer och streck ger snabb visuell feedback om din konsekvens.

Habitifys bästa funktioner

Spåra dina vanor med hjälp av interaktiva diagram och upptäck mönster i ditt beteende över tid.

Ställ in platsbaserade vanetriggers som påminner dig om att utföra specifika åtgärder i relevanta sammanhang.

Exportera detaljerade vanedata och analysera dina framsteg genom omfattande statistik och trender.

Skapa anpassade vanegrupper baserade på olika områden i livet eller specifika mål du vill uppnå.

Habitifys begränsningar

Appen erbjuder begränsade sociala funktioner.

Jämfört med liknande appar erbjuder Habitify färre förinställda vanor, vilket innebär att användarna måste lägga in fler anpassade vanor manuellt.

Priser för Habitify

Gratis

Premium: 2,49 $/månad (faktureras årligen)

Premium (livstid): 59,99 $ (engångsbetalning)

Habitify-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Att etablera konsekventa rutiner kan hjälpa personer med ADHD att hantera symtomen, eftersom förutsägbarhet bidrar till att minska ångest och förbättra koncentrationen.

6. RescueTime (Bäst för att förstå personliga produktivitetsmönster)

via RescueTime

RescueTime övervakar tyst dina digitala aktiviteter för att avslöja hur du faktiskt spenderar din tid. Appen kategoriserar automatiskt de webbplatser och applikationer du använder och visar vilka aktiviteter som tar upp din produktiva tid.

Till skillnad från traditionella tidsspårare körs RescueTime i bakgrunden och samlar in exakta data utan manuell inmatning. Instrumentpanelen omvandlar råa tidsdata till användbara insikter om dina mest produktiva timmar, vanliga distraktioner och arbetsmönster.

RescueTimes bästa funktioner

Identifiera timmar med högsta produktivitet genom automatisk spårning av dina mest fokuserade arbetsperioder.

Blockera distraherande webbplatser under fokusperioder baserat på dina personliga produktivitetsmål.

Jämför produktivitetsresultat mellan olika dagar och förstå hur externa faktorer påverkar ditt arbete.

Ställ in anpassade varningar när du spenderar för mycket tid på specifika applikationer eller kategorier.

RescueTime-begränsningar

Dess mobilapp har kritiserats för buggar och prestandaproblem.

Verktygets API-funktioner är mycket begränsade.

Priser för RescueTime

Lite: Gratis

Premium: 12 $/månad per användare

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

🔍 Visste du att? Personer med ADHD kan lyckas på arbetsplatser med rätt utbildning. 61 % av organisationerna erbjuder sina anställda utbildning i projektledning.

7. Trello (bäst för visuell uppgiftsplanering)

via Trello

Trello kombinerar visuell organisation med uppgiftshantering genom sitt kortbaserade system. Varje tavla blir en duk där du drar och släpper uppgifter mellan olika stadier av slutförande. Den visuella karaktären gör att projektets framsteg omedelbart blir tydliga – upptäck flaskhalsar, spåra uppgiftsförflyttningar och justera arbetsflöden i farten.

En utmärkande egenskap hos Trello är dess anpassningsförmåga genom Power-Ups – integrationer som förbättrar funktionaliteten utan att överbelasta användargränssnittet. Dessa Power-Ups gör det möjligt för användare att lägga till ytterligare funktioner efter behov och anpassa plattformen till specifika arbetsflöden.

Trellos bästa funktioner

Organisera uppgifter visuellt med hjälp av anpassningsbara tavlor som speglar dina unika arbetsflödessteg.

Lägg till sammanhang till korten genom checklistor, bilagor och kommentarer.

Automatisera repetitiva åtgärder med hjälp av Butler-kommandon som reagerar på specifika aktiviteter på tavlan.

Skapa mallar för återkommande projekt och upprätthåll konsekvens mellan olika arbetsflöden.

Trellos begränsningar

Begränsade rapporteringsfunktioner

Inga inbyggda funktioner för tidsblockering eller spårning

Komplexa projekt kräver flera tavlor

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen för 50 användare)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 670 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 410+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Trello har varit ett fantastiskt verktyg för att hålla ordning och följa framsteg, och jag har upplevt det som mycket effektivt. Dess smidiga integration med andra verktyg som Google Drive och Slack förenklar hanteringen av olika uppgifter på ett centraliserat ställe. Den kostnadsfria versionen är utmärkt, men vissa användbara funktioner finns endast i premiumversionen. Det skulle vara trevligt med några fler alternativ i den kostnadsfria versionen.

Trello har varit ett fantastiskt verktyg för att hålla ordning och följa framsteg, och jag har upplevt det som mycket effektivt. Dess smidiga integration med andra verktyg som Google Drive och Slack förenklar hanteringen av olika uppgifter på ett centraliserat ställe. Den kostnadsfria versionen är utmärkt, men vissa användbara funktioner finns endast i premiumversionen. Det skulle vara trevligt med några fler alternativ i den kostnadsfria versionen.

🧠 Rolig fakta: Kanban, den populära projektledningsmetoden som Trello baseras på, utvecklades ursprungligen av Toyota på 1940-talet för att optimera tillverkningsprocesser – långt innan den blev ett populärt verktyg för produktivitet och arbetsflödeshantering!

8. Due (Bäst för att hålla koll på tidsbegränsade uppgifter)

via Due

Due tar påminnelser på allvar (riktigt allvarligt). Appen fortsätter att påminna dig om viktiga uppgifter tills du markerar dem som slutförda eller omplanerar dem.

Det som utmärker Due är dess enkelhet och tillförlitlighet – inga komplexa funktioner för uppgiftshantering, bara ren påminnelsemakt. Det fungerar offline, synkroniseras smidigt mellan enheter via iCloud eller Dropbox och låter dig till och med anpassa påminnelseljud för en extra push.

Automatiska snooze-alternativ hjälper dig att hantera påminnelsernas frekvens utan att tappa bort uppgifter. Snabbinmatningssystemet hjälper dig att ställa in påminnelser på några sekunder, medan naturlig språkanalys omvandlar text som "Lunch kl. 13 imorgon" till korrekt tidsinställda aviseringar. Dessutom ser Due till att du får rätt påminnelse på rätt plats med platsbaserade påminnelser.

Bästa funktioner

Skapa automatiska påminnelser som fortsätter att visas tills du bekräftar eller omplanerar uppgiften.

Schemalägg påminnelser med hjälp av naturligt språk och få intelligenta förslag på vanliga tidsmönster.

Anpassa påminnelseintervallen utifrån uppgiftens prioritet och dina personliga reaktionsmönster.

Ställ in platsbaserade triggers som aktiverar påminnelser när du anländer till eller lämnar specifika platser.

På grund av begränsningar

Användare har noterat att det inte går att ställa in komplexa återkommande påminnelser, till exempel sådana som återkommer varannan timme endast under vissa tider på dygnet.

Appens automatiska tids- och datumanalys kan ibland misstolka användarens inmatningar.

Rätt pris

Grundläggande: Gratis

Premium: 10 $/månad

Förtjänta betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Regelbundna, korta pauser mellan arbetsperioderna hjälper dig att hålla huvudet klart och minskar risken för utbrändhet. Prova att använda ett förhållande mellan arbete och paus, till exempel 25 minuters koncentrerat arbete följt av en 5-minuters paus.

9. Brain Focus (bäst för att anpassa fokusintervall)

via Brain Focus

Brain Focus är en Pomodoro-app som anpassar sig efter din naturliga arbetsrytm och hjälper dig att vara produktiv utan att bli utbränd. Du kan anpassa arbets- och pausintervall efter din energinivå och uppgifternas krav, så du behöver inte hålla dig till den förinställda Pomodoro-cykeln 25/5 om den inte fungerar för dig.

Brain Focus går ett steg längre än enkla timers genom att blockera distraherande appar och aviseringar under fokuseringstillfällen, så att du kan hålla dig koncentrerad. Det spårar också din sessionshistorik och tillhandahåller detaljerad statistik, vilket hjälper dig att analysera dina arbetsvanor och finjustera din produktivitetsrutin över tid.

Brain Focus bästa funktioner

Anpassa arbets- och pausintervall efter din energinivå och olika typer av uppgifter.

Spåra produktivitetsmönster genom detaljerad statistik om huruvida du fullföljer dina fokusperioder.

Skapa olika timerinställningar för olika aktiviteter som studier, skrivande eller koncentrerade arbetspass.

Exportera data från fokus-sessioner för att analysera trender och optimera din produktivitetsplanering.

Begränsningar för Brain Focus

Gränssnittets design är ganska enkel.

Det fungerar endast på Android-enheter.

Priser för Brain Focus

Gratis

Brain Focus betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Hur man använder AI för vardagliga uppgifter

10. Remember The Milk (bäst för hantering av återkommande uppgifter)

via Remember The Milk

Remember The Milk (RTM) har fått sitt namn från ett enkelt men lättrelaterat scenario: att glömma viktiga uppgifter – som att köpa mjölk! Namnet speglar dess huvudsakliga syfte: att hjälpa användare att komma ihåg och hantera dagliga uppgifter utan ansträngning.

Utöver sitt lekfulla namn utmärker sig RTM för sin smarta listhantering och hantering av återkommande uppgifter. Appen är utmärkt för att hantera återkommande uppgifter – från enkla dagliga påminnelser till komplexa mönster som ”var tredje torsdag”.

Smarta listor organiserar automatiskt uppgifter baserat på dina kriterier, medan kraftfulla sökkommandon hjälper dig att filtrera uppgifter i alla listor direkt. Funktioner för uppgiftsdelning och delegering gör det praktiskt för både personlig och teamanvändning.

De bästa funktionerna i Remember The Milk

Skapa dynamiska listor som automatiskt sorterar uppgifter utifrån valda kriterier, till exempel prioritet, förfallodatum eller taggar.

Skapa smarta listor som automatiskt organiserar uppgifter baserat på anpassade kriterier och taggar.

Använd avancerade sökoperatorer (t.ex. dueBefore:today AND tag:urgent) för att omedelbart hitta relevanta uppgifter i alla listor.

Arbeta med uppgifter även utan internetuppkoppling, med automatisk synkronisering när du är online igen.

Begränsningar för Remember The Milk

Appens gränssnittsdesign verkar ganska föråldrad.

Det erbjuder begränsade alternativ för bifogade filer.

Priser för Remember The Milk

Årligt: 49,99 $/år

Betyg och recensioner av Remember The Milk

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

💡 Proffstips: Ibland kan pressen från en oändlig ADHD-att-göra-lista vara överväldigande. Skapa istället en "klar"-lista där du skriver upp slutförda uppgifter. Att se dina framsteg visuellt kan öka motivationen och påminna dig om dina prestationer.

Vill du bli bättre på att skapa din prioriteringslista? Få våra bästa tips i den här videon👇🏽

11. Brain.fm (Bäst för musik som är utformad för att öka koncentrationen)

Brain.fm skapar AI-genererad musik som är speciellt utformad för att förbättra koncentrationen och produktiviteten. Den går utöver vanlig bakgrundsmusik genom att generera AI-ljudlandskap för att förbättra den kognitiva prestandan.

Till skillnad från statiska spellistor justerar Brain.fm varje spår i realtid baserat på lyssningsvanor och sessionens längd. Detta hjälper till att upprätthålla koncentrationen och optimala hjärnvågsmönster för olika mentala tillstånd.

Appen erbjuder specialiserade ljudlandskap för koncentrerat arbete, avkoppling och meditation. Dessa ljudspår följer neuroakustiska principer för att stimulera specifika neurala mönster, vilket hjälper användarna att komma in i ett tillstånd av djup koncentration inom några minuter.

Brain.fm:s bästa funktioner

Välj fokusmusik baserat på din aktuella aktivitet och önskat mentalt tillstånd.

Justera ljudegenskaperna i realtid för att upprätthålla optimala fokusmönster.

Spåra fokuseringens varaktighet och effektivitet genom en detaljerad lyssningshistorik.

Ladda ner spår för att lyssna offline under resor eller vid dålig uppkoppling.

Begränsningar för Brain.fm

Begränsat musikutbud

Inga samarbetsfunktioner

Grundläggande mobilappsfunktioner

Priser för Brain.fm

Månadsvis: 9,99 $/månad per användare

Årligt: 69,99 $/år per användare

Brain.fm-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Brain.fm?

Jag köpte det efter en session. Jag använde binaurala toner under lång tid på universitetet, och de verkade hjälpa. Åtminstone var jag mer produktiv och kunde koncentrera mig bättre när jag lyssnade på dem medan jag arbetade med uppgifterna. Oavsett om det är placebo eller inte, så hjälper den här typen av ljud mig att koncentrera mig.

Jag köpte det efter en session. Jag använde binaurala toner under lång tid på universitetet, och de verkade hjälpa. Åtminstone blev jag mer produktiv och kunde koncentrera mig bättre när jag lyssnade på dem medan jag arbetade med uppgifterna. Oavsett om det är placebo eller inte, så hjälper den här typen av ljud mig att koncentrera mig.

🤝 Vänlig påminnelse: Istället för att tvinga dig själv att hyperfokusera på en enda uppgift, växla mellan några engagerande uppgifter för att behålla momentum och öka produktiviteten utan att bli utbränd. Denna strukturerade variation håller din hjärna stimulerad samtidigt som du gör framsteg.

Förlorad i flikar? ClickUp hjälper dig tillbaka

Att hitta rätt produktivitetsverktyg gör en enorm skillnad för personer med ADHD. Strukturerad uppgiftshantering, vanespårning och smarta påminnelser hjälper till att minska den kognitiva belastningen och förbättra koncentrationen.

Varje verktyg utmärker sig inom ett specifikt område, men ClickUp sticker ut som den ultimata allt-i-ett-lösningen med kraftfulla funktioner som går långt utöver grundläggande uppgiftshantering.

ClickUp Brain ger AI-baserade insikter som hjälper dig att prioritera och organisera arbetet utan ansträngning, medan Automations eliminerar repetitiva uppgifter och sparar tid och mental energi. Dessutom erbjuder den smarta kalendern ett tydligt och anpassningsbart sätt att visualisera uppgifter, deadlines och scheman – allt på ett och samma ställe.

Din hjärna arbetar snabbt – det borde ditt produktivitetsverktyg också göra. Registrera dig för ClickUp idag! ✅