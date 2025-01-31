9 bästa GTD-appar och programvaror för att få saker gjorda

Simmar du i ett hav av post-it-lappar med påminnelser? Lägger du ständigt till nya uppgifter på en oändlig att göra-lista? Det kan vara svårt att hålla koll på alla dina uppgifter, men det är möjligt att förvandla dig själv till en produktivitetsmaskin. Och GTD-metoden (Getting Things Done) kan vara nyckeln.

David Allen, en amerikansk produktivitetskonsult, utvecklade GTD-metoden för tidshantering och produktivitet. Kärnan i GTD-metoden är Allens övertygelse att ju mer information du har i huvudet, desto svårare är det att bestämma vad du ska göra härnäst.

GTD-metoden ger dig ett system för att slippa mentala att göra-listor och organisera dina uppgifter, prioritera projekt och uppnå bättre fokus. Nu kan du bli en produktivitetsstjärna.

Appar och programvara som använder GTD-metoden kan hjälpa dig att implementera Allens system på ett effektivt sätt. I den här artikeln tittar vi på de bästa GTD-apparna som finns, deras bästa funktioner, potentiella nackdelar, priser och betyg.

Vad är GTD-programvara?

GTD-programvara är den digitala följeslagaren till GTD-metoden. I grunden syftar systemet till att rensa bort mentalt skräp, öka din fokus och hjälpa dig att bli mer effektiv när du slutför uppgifter och projekt. Det är programvara som syftar till att effektivisera dina ansträngningar genom att hjälpa dig att registrera, organisera och utföra uppgifter.

Det finns många varianter av GTD-programvara, men alla innehåller vanligtvis ett system för uppgiftshantering. Detta system kan hjälpa dig att skapa att göra-listor med prioriteringar och deadlines.

Många GTD-appar integreras med andra appar i din teknikstack, till exempel Google Kalender, e-postappar och chattprogram, för att effektivisera skapandet och hanteringen av uppgifter.

📮ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt eget prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagarna tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioriteringsflaggor vet du alltid vad du ska ta itu med först.

Vad ska du leta efter i en Getting Things Done-app?

Att välja den perfekta GTD-appen kan ha stor inverkan på din effektivitet och organisation. Här är vad du ska leta efter när du börjar söka efter en produktivitetslösning:

Intuitiva gränssnitt som är lätta att navigera och erbjuder snabba sätt att lägga till och tilldela uppgifter.

Uppgiftshantering som gör det enkelt att skapa, prioritera, hantera och tilldela uppgifter efter behov.

Integrationsalternativ som gör att du kan ansluta till andra appar, till exempel Google Kalender, e-postappar och chattjänster.

Samarbetsverktyg som gör det möjligt för dig att dela och delegera uppgifter till andra och samarbeta på teamets att göra-lista.

Ta dig tid att överväga dina alternativ för GTD-appar för att hitta den som bäst passar ditt arbetsflöde.

De 9 bästa GTD-apparna

Låt oss hitta de bästa GTD-apparna som frigör din produktivitetspotential!

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att organisera allt ditt arbete på ett ställe.

Med ClickUp är det enklare än någonsin att utnyttja kraften i Getting Things Done-metoden. Projektledningsplattformen utmärker sig med ett integrerat uppgiftshanteringssystem som gör att GTD-ramverket känns inbyggt. ClickUp-plattformen skalas snabbt upp, så att du enkelt kan gå från att hantera din personliga att göra-lista till att övervaka komplexa projekt.

Det finns omfattande anpassnings- och integrationsalternativ, och programvaran integreras i ditt befintliga arbetsflöde med minimal ansträngning, vilket ger dig många möjligheter att justera och finslipa systemet efter dina behov.

Om du vill börja använda ClickUps kraftfulla projektledningsplattform för att få saker gjorda, kolla in ClickUp Getting Things Done Template. Mallen följer GTD-principerna och ger dig en plats att registrera uppgifter, sätta prioriteringar och utföra dem med optimal effektivitet.

ClickUp erbjuder dessutom ett Forever Free-abonnemang, så du aldrig mer behöver arbeta utan robusta funktioner för uppgiftshantering.

ClickUps bästa funktioner

Flera vyer gör att du kan se ClickUp-uppgifter på det sätt som passar dig bäst, inklusive whiteboards, listor, kalendervy, tidslinjevy och mer.

Integreras med över 1 000 appar, så att du kan koppla den helt till ditt arbetsflöde.

Enkla samarbetsfunktioner gör det möjligt för alla att arbeta tillsammans med uppgifter och projekt från en enda centraliserad plattform.

Anpassade påminnelser levererar meddelanden när och där du behöver dem så att du aldrig missar en uppgift.

Inbyggda funktioner för artificiell intelligens (AI) hjälper dig att skapa uppgiftslistor eller åtgärdsbara punkter från mötesreferat.

Begränsningar för ClickUp

Vissa vyer är inte tillgängliga på mobila enheter (ännu!).

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. OmniFocus

Via Omnifocus

OmniFocus är en GTD-programvara med en bred användarbas tack vare att den följer GTD-principerna. Programvaran erbjuder ett uppgiftshanteringssystem för Mac och iOS som låter dig registrera, organisera och prioritera dina uppgifter i ett intuitivt användargränssnitt.

OmniFocus synkroniseras mellan alla dina Apple-enheter, så att dina uppgifter är tillgängliga oavsett var och hur du arbetar. GTD-programvaran har utmärkta anpassningsalternativ för att skräddarsy arbetsytan efter dina önskemål, och den kan skalas för att möta behoven hos både individer och team.

För hängivna Mac- och iOS-användare kan denna omfattande GTD-programvarulösning öka produktiviteten och hjälpa dig att hålla fokus.

OmniFocus bästa funktioner

Utmärkt uppgiftshanteringssystem med anpassningsbara vyer

Möjligheten att bifoga information till uppgifter hjälper dig att samla alla data på ett och samma ställe.

Integreras med Siri för handsfree-uppgiftshantering när du är på språng.

OmniFocus begränsningar

Utvecklad för Mac, så Windows- och Android-användare kan känna sig utanför.

Priser för OmniFocus

Prenumeration för Mac, iPhone, iPad och webben: 9,99 $/månad, automatisk förnyelse

OmniFocus för webben: 4,99 $/månad

Standardlicens endast för Mac: 49,99 $ engångsbetalning

Pro-licens endast för Mac: 99,99 $ engångsbetalning

Standardlicens för iPhone eller iPad: 49,99 $ engångsbetalning

iPhone- eller iPad Pro-licens: 74,99 $ engångsbetalning

OmniFocus betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (55+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (74+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till OmniFocus!

3. Toodledo

Via Toodledo

Toodledo är en populär GTD-programvara som erbjuder mångsidighet för att optimera din produktivitet. Du kan registrera, organisera och hantera dina uppgifter i ett överskådligt och intuitivt gränssnitt.

GTD-appen gör det enkelt att lägga in uppgifter och låter dig snabbt prioritera varje post. Plattformens flexibilitet kommer till sin rätt i uppgiftsattributen, där du kan ställa in förfallodatum och påminnelser, lägga till anteckningar och samarbeta med teammedlemmar. Detta gör det enkelt att anpassa arbetsflödet efter dina behov.

Toodledo erbjuder bra integrationsalternativ, och du kan ansluta den till dina favoritappar och utöka dess funktionalitet. Det är en solid produktivitetslösning som omfattar GTD-metoden.

Toodledos bästa funktioner

De anpassningsbara uppgiftsattributen är perfekta för att skräddarsy ditt arbetsflöde efter dina personliga preferenser.

Samarbetsfunktioner gör det enkelt att skapa uppgifter och dela dem med teammedlemmarna.

Den har bra integrationsalternativ, så att du kan skapa en sammanhängande GTD-upplevelse på flera plattformar.

Toodledos begränsningar

Vissa användare kanske tycker att gränssnittet är mindre tilltalande än andra GTD-appar på marknaden.

Priser för Toodledo

Gratis

Standard: 3,99 $/månad

Plus: 5,99 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Toodledo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (49+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

4. SimpleTask

Via SimpleTask

SimpleTask eliminerar distraktioner och erbjuder en att göra-lista med precis tillräckligt många funktioner för att följa GTD-metoden. Lägg snabbt till en uppgift i det enkla användargränssnittet, tagga den, prioritera den och sortera den i grupper.

Du kan använda GTD-appen för att skapa påminnelser i Apple Kalender och Google Kalender eller ställa in påminnelser i själva appen. Dela din slutförda uppgiftslista med ditt team med hjälp av delningsfunktionen och gratulera dig själv till en produktiv dag.

Det här alternativet passar användare som vill ha en lättviktig uppgiftshantering med minimalistisk design.

SimpleTasks bästa funktioner

Distraktionsfritt gränssnitt för att hantera uppgifter med maximal effektivitet

Bra taggnings- och filtreringsalternativ gör det enkelt att organisera uppgifter och se vad som står näst på din prioriteringslista.

Synkroniserar din uppgiftslista mellan olika plattformar, så att du kan hålla alla uppgifter uppdaterade var du än befinner dig.

Begränsningar för SimpleTask

Vissa användare kan tycka att bristen på funktioner i den kostnadsfria GTD-appen är en besvikelse.

Priser för SimpleTask

Gratis GTD-verktyg

Betyg och recensioner av SimpleTask

G2: n/a

Capterra: n/a

5. Evernote

Via Evernote

Evernote fungerar både som anteckningsapp och organisationsapp. GTD-fans kan också använda den för att hantera sin GTD-metodik, eftersom det är en robust plattform för att samla in och hantera information. Funktionerna inkluderar skapande av anteckningar, webbklipp och dokumentlagring.

Dessutom synkroniseras den med alla dina enheter, så att du alltid har den information du behöver. Använd den som ditt digitala arkiv för att avlasta din mentala belastning, registrera uppgifter och bocka av alla dina jobb.

Evernotes bästa funktioner

Perfekt för att lägga till information till dina uppgifter, eftersom Evernote låter dig lägga till text, multimedia och mycket mer.

Synkroniserar din information mellan dina enheter så att du har informationen till hands, oavsett var du befinner dig.

Appen är mycket mångsidig, vilket innebär att den kan användas till mer än bara din GTD-plattform.

Begränsningar i Evernote

Med så många funktioner kan användare som söker en mer guidad GTD-upplevelse känna sig överväldigade.

Priser för Evernote

Professional: 17,99 $/månad eller 169,99 $/år

Team: 24,99 $/månad/användare

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

6. Nirvana för GTD

Via Nirvana för GTD

Ett annat alternativ för GTD-entusiaster är Nirvana for GTD.

Med GTD-appen kan du snabbt registrera flera uppgifter samtidigt som du behåller fokus på vad som behöver göras idag. Du kan filtrera uppgifter baserat på din tid, var du befinner dig just nu och till och med hur mycket mental energi du har.

Det eleganta gränssnittet är också mycket användarvänligt. Detta är en fantastisk GTD-app som ger dina uppgifter en mer zen-liknande känsla.

Nirvana för GTD:s bästa funktioner

Med GTD-metoden i centrum gör appen det enkelt att registrera, förtydliga, organisera och engagera sig i dina uppgifter utan att känna sig överväldigad.

Den minimalistiska designen är attraktiv utan att kännas bristfällig, vilket hjälper dig att hålla fokus på nästa uppgift.

Anpassningsbara sammanhang och taggar gör att du kan filtrera flera uppgifter baserat på personliga kriterier så att du kan hämta rätt uppgifter vid rätt tidpunkt.

Nirvana för GTD-begränsningar

GTD-programvaran erbjuder utmärkta grundläggande GTD-funktioner, men bristen på mer avancerade funktioner kan göra att avancerade användare önskar sig mer.

Priser för Nirvana för GTD

Gratis

Pro: 3 $/månad, faktureras årligen, eller 5 $/månad, faktureras månadsvis

Nirvana för GTD-betyg och recensioner

Google Play: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

7. Remember the Milk

Via Remember the Milk

Remember the Milk är en GTD-app som lovar att hjälpa dig att göra just det: komma ihåg mjölken. Denna funktionsrika app för uppgiftshantering är idealisk för vardagen och tillräckligt kraftfull för att hjälpa dig att organisera allt från din hushållslista till komplexa arbetsprojekt.

Hantera uppgifter, ställ in påminnelser och prioritera dina aktiviteter med ett enkelt klick. Det breda utbudet av funktioner och det snygga användargränssnittet gör den till ett populärt val för GTD-entusiaster.

De bästa funktionerna i Remember the Milk

Prioritera uppgifter baserat på förfallodatum, prioritet eller taggar så att du kan komma åt relevanta uppgifter när du behöver dem.

Integrera den med andra appar och tjänster för att maximera effektiviteten.

Ställ in platsbaserade påminnelser som skickar dig uppgifter baserat på var du befinner dig just då, så att du aldrig mer glömmer mjölken i affären.

Begränsningar med Remember the Milk

Appen kan ha en brantare inlärningskurva för användare som letar efter ett mer okomplicerat system för uppgiftshantering.

Priser för Remember the Milk

Gratis

Pro: 39,99 $/år

Betyg och recensioner för Remember the Milk

G2: 4,4/5 (16+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (56+ recensioner)

8. Todoist

Via Todoist

Todoist är en att göra-lista-app som lovar att skapa ordning i hemmet och på jobbet genom sin vackert designade app för uppgiftshantering. Du kan snabbt prioritera uppgifter och få en tydlig översikt över allt du behöver göra under en dag, inklusive hem-, arbets- och personliga uppgifter.

De enkla delningsfunktionerna förenklar att skicka och delegera uppgifter till andra så att du kan åstadkomma mer. Med sina personliga uppgiftsvyer och olika integrationsalternativ är detta en GTD-metodapp som du smidigt kan lägga till i ditt arbetsflöde.

Todoists bästa funktioner

Börja skriva in dina uppgifter, så fyller den integrerade AI:n i resten.

Automatisk filtrering av uppgifter ger dig dagens högsta prioriteringar så att du kan göra det viktigaste först.

Arbetsytor inom GTD-programvaran gör det möjligt för dig att separera arbete, hem och personliga uppgifter.

Todoists begränsningar

Många av de bästa funktionerna finns inte i appens gratisversion, så du kanske behöver uppgradera för att låsa upp dem.

Priser för Todoist

Nybörjarplan : Gratis

Pro: 4 $/månad, faktureras årligen

Företag: 6 $/månad/medlem, faktureras årligen

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

9. Everdo

Via Everdo

Denna plattformsoberoende GTD-programvara fokuserar på integritet. Appen lagrar din information på din enhet med end-to-end-kryptering. Eftersom dina data förblir på din enhet är de alltid tillgängliga offline, så att du kan arbeta även när du inte har någon internetanslutning.

GTD-appen sparar inte heller in på stilen, med ett elegant användargränssnitt som är lätt att navigera. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt för nya användare att hantera sina uppgifter från början.

Everdos bästa funktioner

Filtrera dina uppgifter baserat på tid och energi för att få en anpassad att göra-lista som passar din tillgänglighet.

Uppgiftshantering som specifikt införlivar GTD-metoden

Offline-funktionalitet innebär att du kan arbeta utan internetuppkoppling.

Everdos begränsningar

Det minimalistiska gränssnittet kanske inte är så visuellt tilltalande för användare som vill ha mer än bara grundläggande funktioner.

Priser för Everdo

Gratis

Pro: 79,99 $

Everdo-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 160 recensioner)

Få mer gjort med ClickUp

När du ger dig ut på din produktivitetsresa, kom ihåg att GTD-metoden är mer än bara ett system. Det är ett transformativt sätt att närma sig uppgifter och skapa projekt. Fånga upp idéer, sätt prioriteringar och granska kontinuerligt dina framsteg för att utnyttja din valda GTD-app till dess fulla potential.

Oavsett om du väljer en minimalistisk uppgiftshanterare, en funktionsrik projektorganiserare eller en samarbetsplattform för teamets produktivitet, bör den ideala GTD-appen kännas intuitiv, stärkande och hjälpsam.

Omfamna konsten att använda GTD-metoden med ClickUp. ClickUp är ett omfattande projektledningsverktyg som sömlöst integrerar GTD-metoden för både individer och team.

Använd den robusta uppgiftshanteringsfunktionen för att planera, organisera och tilldela uppgifter, projekt och leveranser. Prova – registrera dig för Free Forever-planen och njut av bättre organisation och produktivitet inom några minuter.

ClickUp hjälper dig att nå dina mål och utföra dina uppgifter med lätthet. Registrera dig idag!