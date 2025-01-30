De 15 bästa programvarorna för ärendehantering för 2025 (funktioner, priser)

Att hålla kunderna nöjda är lättare sagt än gjort, särskilt om du har en stor kundbas.
Att driva ett företag är ju trots allt inte helt enkelt! ?
Lyckligtvis kan du använda verktyg som programvara för ärendehantering för att skapa ett arbetsflöde för att identifiera, övervaka och lösa kundernas problem. På så sätt blir dina kunder nöjda istället för att hamna i en återvändsgränd*.
I den här artikeln diskuterar vi vad programvara för ärendehantering är och lyfter fram de 15 bästa verktygen för ärendehantering som finns tillgängliga idag.
Kom igen.
Vad är programvara för ärendehantering?
Programvara för ärendehantering gör att du kan följa varje kundärendes eller ärendes framsteg tills det har lösts. Även ditt interna team kan rapportera programvarufel eller problem med hjälp av ett IT-ärendehanteringssystem.
Men vad exakt är en ticket?
När en kund rapporterar ett problem via din supportkanal (e-post, livechatt etc.) skapar ärendehanteringssystemet ett ”ärende”. Baserat på ditt kundsupportarbetsflöde kan agenterna välja ärenden självständigt eller tilldelas specifika ärenden.
Detta inleder en berg-och-dalbana av hantering av missnöjda kunder. ?
Programvaran för ärendehantering dokumenterar i huvudsak kundens förfrågan och deras efterföljande interaktioner med kundtjänstrepresentanter. Som ett resultat behöver kunderna inte upprepa sina problem flera gånger (och tappa humöret under samtalen!)
Här är några av fördelarna med att använda programvara för ärendehantering:
- Upptäck problem i tid med snabb felhantering
- Förbättra projektets effektivitet
- Effektivisera teamsamarbetet ?
- Öka kundnöjdheten
I grund och botten kan IT-spårningsprogramvaran hjälpa dig att undanröja alla bekymmer som en kund kan ha.
De 15 bästa programvarorna för ärendehantering
Här är de 15 bästa programvarorna för ärendehantering på marknaden:
1. ClickUp
ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och ärendehantering som används av produktiva team i små och stora företag.
Med denna programvara för kundtjänst och projektledning kan dina team leverera de bästa resultaten för kundlojalitet .
Förvandla dina stressiga suckar till breda segersleenden! ?
ClickUps viktigaste funktioner
Här är några sätt som ClickUp kan hjälpa dig med ärendehantering:
- Agile-Scrum Dashboards: få en överblick över ditt kundsupportflöde och övervaka ditt teams framsteg inom felhantering
- ClickUp Sprints: hoppa över alla buggar med agil sprintplanering
- Tilldela uppgifter: säg adjö till buggar genom att tilldela uppgifter till en eller flera teammedlemmar.
- ClickUp Docs: förvandla fiender till bästa vänner! Ditt kundsupportteam och utvecklingsteam kan samarbeta effektivt genom att redigera, dela och spåra ärenden i samma dokument.
- ClickUp-GitHub-integration: få ClickUp-meddelanden när nya GitHub- aktiviteter läggs till i en uppgift.
- Roadmaps: kartlägg detaljerna i ditt arbetsflöde och dela dem med ditt ärendehanteringsteam.
- Anpassade uppgiftsstatusar: skapa ett anpassat arbetsflöde genom att ge dina ärendehanteringsprojekt unika statusar, som "identifierad", "löst" eller "oklar och fastnat" ?
- ClickUp Gantt Chart: prioritera de ärenden som kräver omedelbar uppmärksamhet (ingen anledning att panika längre!).
- Formulärvy: skapa snygga formulär för att registrera kundärenden
- Email ClickApp: skicka och ta emot e-post direkt i ClickUp-uppgiften
- Syntaxmarkering: tolka massor av språk med kodblockformatering, automatiskt färglagd för tydlighet (och extra kul?)
Fördelar med ClickUp
- Planera funktionsidéer och nya appkoncept med Mind Maps
- Låt marknadsförings- och kundsupportteam samarbeta med hjälp av kollaborativ redigering
- Gör massredigeringar av liknande buggrelaterade uppgifter på ett ögonblick med Multitask Toolbar.
- Arbetsbelastningsvyn ser till att dina teammedlemmar inte har några problem med sin arbetsbelastning.
- Automatisera repetitiva uppgifter för effektiv ärendehantering med Automations.
- Skapa checklistor för att säkerställa att ditt team inte förbiser några problem som stör dina kunder.
- Från att identifiera den skyldige till att utvärdera brottsplatsen – håll koll på alla kundärenden med Portfolios.
- Krossa buggar i rätt ordning med Task Dependencies
- Inbyggda integrationer för Sentry, GitLab och Bitbucket
- Få dina teammedlemmar att samarbeta mot buggarna istället för mot varandra! Sätt tydliga förväntningar med Priorities
Priser för ClickUp
- Gratis Forever-abonnemang (bäst för personligt bruk)
- Obegränsad plan (bäst för små team (7 $/medlem per månad)
- Affärsplan (bäst för medelstora team (12 USD/medlem per månad)
Kundbetyg för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. GitLab
GitLab är ett verktyg för ärendehantering som låter dig övervaka arbetsflödesstatusen för varje ärende med hjälp av deras dedikerade ärendetavla.
När appen för ärendehantering släpper nya funktioner är det dock endast testare och utvecklare som har tillgång till dessa funktioner tills de aktiveras för alla.
GitLabs viktigaste funktioner
- Accepterar funktionsförslag, supportförfrågningar och felrapporter
- Inkluderar inbyggda agila funktioner som milstolpar, färdplaner och etiketter.
- Granska detaljer om enskilda ärenden med ärendeanalys
GitLab-priser
GitLab har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 19 dollar per användare och månad.
GitLab kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (580+ recensioner)
3. Zendesk
Zendesk är ett program för ärendehantering som samlar din organisations kundärenden på ett och samma ställe. Det låter dig hantera, utvärdera och lösa ärenden för att uppnå kundnöjdhet.
Kort sagt, med denna programvara för ärendehantering kan du enkelt multitaska istället för att strula till flera uppgifter samtidigt! ?
Zendesk viktigaste funktioner
- Använder problem- och incidentbiljettyper och viktiga biljettfält för att spåra problem.
- Hantera kundförfrågningar snabbt med automatiska svar
- Ger affärsinsikter med kundtjänstanalyser och rapportering
- Zendesk integreras med hundratals andra verktyg, såsom ClickUp och Jira.
Priser för Zendesk
Zendesk har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 19 dollar per användare och månad.
Zendesk kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 2 650 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 2 600 recensioner)
Bonus: Mallar för incidentrapporter
4. Sentry.io
Sentry.io är ett verktyg för felrapportering som hjälper dig att prioritera, identifiera, reproducera och åtgärda problem.
Nackdelen är att appen inte låter dig lagra historiska data för ett ärende.
Problemet?
Om samma bugg eller fel uppstår igen har du inte tillgång till en kunskapsbas med rätt lösningar. ?
Sentry. io:s viktigaste funktioner
- Användarfeedback ger ytterligare information om den bakomliggande orsaken till ett problem.
- Spåra applikationsprestanda med prestandaövervakning
- Mät hälsotillståndet för funktionsreleaser över tid
Priser för Sentry.io
Sentry.io har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 26 dollar per användare och månad.
Sentry. io kundbetyg
- G2: 4,4/5 (45+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)
5. Airbrake
Airbrake är Sherlock Holmes bland programvaror för ärendehantering.
Varför?
Den delar realtidsvarningar om problem med teamet och visar den exakta händelsekedjan som ledde till ett specifikt problem, så att du kan förhindra att det händer igen. ?️♂️
Appen saknar dock inbyggda agila funktioner som sprintar och uppgiftshantering.
Låt oss se om du bör sätta en (luft)broms på den här...
Airbrakes viktigaste funktioner
- Identifierar fel som påverkar flera användare för att minimera påverkan på kunderna.
- Ger omfattande kontextuell information om varför fel uppstår.
- En robust sök- och filterfunktion för ett smidigt arbetsflöde för ärenden
Airbrake-priser
Airbrake har betalda abonnemang från 19 USD/användare per månad.
Airbrake kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)
6. Bugsnag
Bugsnag är ett verktyg för felhantering som stödjer smidig felhantering.
Den övervakar applikationens stabilitet och gör det möjligt för dig att fatta datadrivna beslut om att bygga nya funktioner eller åtgärda buggar. På så sätt kan du skapa ett smidigt arbetsflöde och spåra buggar effektivt.
Du får dock inte insikt i stabiliteten hos alla dina appar i deras kostnadsfria plan.
Har denna programvara för felhantering stött på ett problem?
Låt oss ta reda på det...
Bugsnags viktigaste funktioner
- Hjälp från ämnesexperter för att minska fel och spåra buggar
- Omfattande, heltäckande diagnostik som hjälper dig att återskapa varje fel
- Precis sökfunktion för att fokusera på buggar med hög prioritet
Bugsnag-priser
Bugsnag har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 65 dollar per användare och månad.
Bugsnag kundbetyg
- G2: 4,4/5 (25+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)
7. nTask
nTask är ett program för ärendehantering som låter dig prioritera ärenden efter allvarlighetsgrad.
Du kan tilldela ärenden till en specifik medlem och enkelt följa upp framstegen.
På så sätt vet du om en teammedlem verkligen arbetar med högprioriterade ärenden utan att behöva tjata och påminna dem!
nTask viktigaste funktioner
- Problemstatusar ger tydlighet om huruvida problemen är öppna eller lösta.
- Tilldela varje ärende ett unikt ID för enkel spårning.
- Bläddra igenom flera ärenden med avancerade sökfilter.
nTask-priser
nTask har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 3 $/användare per månad.
nTask kundbetyg
- G2: 4,5/5 (13+ recensioner)
- Capterra: 3,9/5 (15+ recensioner)
8. Marker. io
Från att samla in feedback från teamet till att effektivt reproducera fel kan Marker. io vara en helhetslösning för programvarutestning och kundfeedback.
Tyvärr kan du inte skapa fria diagram för att visualisera och analysera koncept med denna programvara för felhantering.
Du kan dock integrera Marker.io och ClickUp för smidig samverkan och synkronisering.
Marker. io:s viktigaste funktioner
- Rapportera problem på din webbplats med deras feedback-widget.
- Gästportalen ger dina kunder en översikt över tidigare rapporterade problem.
- Meddela användarna om eventuella problemlösningar med den automatiska statussynkroniseringsfunktionen.
Priser för Marker.io
Marker.io erbjuder betalda abonnemang från 39 dollar för 5 användare/månad.
Marker. io kundbetyg
- G2: 4,7/5 (15+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)
Vill du förenkla din felrapporteringsprocess?
Här är en guide om hur du skapar den perfekta felrapporten i ClickUp med hjälp av Marker. io
9. HubSpot
Med HubSpot får du omfattande information om kundärenden, inklusive kundproduktinformation, ärendets historik, feedback och mycket mer.
Nackdelen är att den kostnadsfria versionen inte erbjuder undersökningar om kundupplevelse och kundnöjdhet.
Det verkar som om du antingen måste välja mellan dina pengar eller dina kunder! ?
HubSpots viktigaste funktioner
- Erbjuder viktiga supportmått som svarstid för supportagenter, ticketvolym och mer.
- En centraliserad helpdesk-programvara som hjälper dig att organisera, hantera och spåra ärenden snabbare.
- Prioritera förfrågningar för att lösa kritiska problem snabbare
HubSpot-priser
HubSpot erbjuder gratisverktyg, och betalda abonnemang kostar från 45 dollar/månad för två användare.
HubSpot-kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 6 770 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)
10. Zoho
Zoho BugTracker är ett felspårningssystem som meddelar kundtjänstpersonal när nya ärenden skickas in och när uppdateringar görs.
Med denna buggspårare kan du skapa ett personligt gränssnitt som uppfyller både ditt teams och dina kunders behov.
Man kan väl säga att du har slagit två flugor i en smäll!
Zoho:s viktigaste funktioner
- Chefer kan anpassa problemstatus och arbetsflöde efter behov.
- Lägg till etiketter till buggar och åtgärda allvarliga problem på en gång
- Visualisera och spåra dina ärenden på en kanban-tavla
Zoho-priser
Zoho har ett gratisabonnemang för upp till tio användare, och betalda abonnemang börjar på 3 dollar per användare och månad.
Zoho kundbetyg
- G2: 4,4/5 (35+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (145+ recensioner)
11. HappyFox
HappyFox organiserar ärenden baserat på kategori, brådskandehet och framsteg. Du kan samla in och analysera kundfeedback för att förstå var det finns utrymme för förbättringar. ?
Detta felspårningsverktyg gör dock inte ditt teams arbetsbelastning mer hanterbar, eftersom det inte låter dig skapa och använda en sprintbacklog.
Det verkar som att HappyFox inte kommer att "stödja" ditt serviceteams lycka!
HappyFox viktigaste funktioner
- Skapa fördefinierade svarsmallar för kundfrågor
- Använd chatbots för att interagera med kunder i realtid
- Automatisera repetitiva uppgifter som taggning och stängning av ärenden
Priser för HappyFox
Begär en anpassad offert från HappyFox.
HappyFox kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)
12. Wrike
Wrike hjälper team att hantera kundärenden snabbt och effektivt med sitt förkonfigurerade ärendehanteringssystem och helpdesk-mall.
Tyvärr ingår inte tidsregistreringsfunktioner, Gantt-diagram eller anpassningsbara fält i den kostnadsfria versionen.
Vi vet, wrike?
Wrikes viktigaste funktioner
- Integreras med appar som GitHub för att hjälpa team att lösa problem effektivt.
- Lägg till anpassade statusar för att spåra ärendens framsteg.
- Märk inkommande ärenden som IT, produkt eller tjänst för ökad tydlighet.
Wrike-priser
Wrike har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 9,80 dollar per användare och månad.
Wrike kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 1 560 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 1 660 recensioner)
Saknar Wrike viktiga funktioner? Kolla in dessa bästa alternativ till Wrike!
13. Atlassian Jira
Jira är ett ärendehanteringssystem som gör det möjligt för teammedlemmar att hitta buggar och problem när de testar produkter.
Jira projektledning ger dig också full kontroll över hela utvecklingsprocessen för din produkt. På så sätt slipper du att dina kunder tar över kontrollen över dina felrapporteringsformulär!
Jira är dock extremt komplicerat att använda och de tvingar nu dig att migrera till deras moln eftersom de säger adjö till sitt servererbjudande!
Atlassian Jira – viktigaste funktionerna
- Kommunicera planer och kartlägg ditt arbetsflöde för ärendehantering med hjälp av roadmaps.
- Meddela teammedlemmarna när ärendets status ändras från backlog till klart.
- Prioritera buggar genom att dra och släppa dem i ditt teams att göra-kolumn med detta verktyg för felhantering.
Priser för Atlassian Jira
Jira har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 7,75 dollar per användare och månad.
Atlassian Jira kundbetyg
- G2: 4,2/5 (3 860+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)
Inte övertygad om Jira? Kolla in dessa bästa Jira-alternativ!
14. Redmine
Redmine är ett öppen källkodsverktyg för projektledning och ärendehantering som låter dig visa ärenden på en tidslinje, i ett Gantt-diagram och i en kalender.
Appens Gantt- och kalendervyer har dock inte dra-och-släpp-funktionalitet.
Kan Redmine fortfarande skydda dig mot en digital minfält av problem? ?
Låt oss ta reda på det...
Redmines viktigaste funktioner
- Skapa ett anpassat fält, till exempel text, numeriskt eller datum, för att skapa detaljerade ärenden.
- Gör det möjligt att identifiera och markera dubbla ärenden.
- Inbyggda wikis för dokumentation och gemensam redigering
Priser för Redmine
Redmine har ett gratisabonnemang, men vissa tillägg kräver betalning.
Redmine kundbetyg
- G2: 4/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 110 recensioner)
Inte övertygad om Redmine? Kolla in dessa bästa Redmine-alternativ!
15. FreshDesk
FreshDesk är en omnikanalplattform som låter team kommunicera med kunder via e-post, chatt, telefon eller sociala medier.
Men kan denna ärendehanterare hjälpa ditt team att hålla sig uppdaterat?
Låt oss se...
FreshDesks viktigaste funktioner
- Kollisionsdetekteringsfunktionen säkerställer att flera agenter inte arbetar med samma ärende.
- Ett ärendehanteringssystem som kopplar samman relaterade ärenden för att hålla koll på omfattande problem.
- Schemaläggningspanelen hjälper dig att kontrollera teamets framsteg.
Priser för FreshDesk
FreshDesk har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 15 dollar per användare och månad.
FreshDesk kundbetyg
- G2: 4,3/5 (15+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)
Bonus: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Freshdesk 2024
Problem med ärendehantering? Inte längre!
Med ett effektivt program för ärendehantering kommer ditt kundsupportarbete att fungera smidigt och du kommer att kunna vinna över dina kunder.
Och medan alla verktyg vi nämner här kan hjälpa dig med en eller annan aspekt, tar ClickUp hand om allt!
Med ClickUp kan du gruppera liknande buggar genom att lägga till taggar till dem. Dessutom kan du påskynda din ärendehanteringsprocess med färdiga mallar för buggköer, agil projektledning, produktledning och mycket mer.
Byt till ClickUp gratis och gör din ärendehantering till en barnlek.