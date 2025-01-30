De 15 bästa programvarorna för ärendehantering för 2025 (funktioner, priser)

Att hålla kunderna nöjda är lättare sagt än gjort, särskilt om du har en stor kundbas.

Att driva ett företag är ju trots allt inte helt enkelt! ?

Lyckligtvis kan du använda verktyg som programvara för ärendehantering för att skapa ett arbetsflöde för att identifiera, övervaka och lösa kundernas problem. På så sätt blir dina kunder nöjda istället för att hamna i en återvändsgränd*.

I den här artikeln diskuterar vi vad programvara för ärendehantering är och lyfter fram de 15 bästa verktygen för ärendehantering som finns tillgängliga idag.

Kom igen.

Vad är programvara för ärendehantering?

Programvara för ärendehantering gör att du kan följa varje kundärendes eller ärendes framsteg tills det har lösts. Även ditt interna team kan rapportera programvarufel eller problem med hjälp av ett IT-ärendehanteringssystem.

Men vad exakt är en ticket?

När en kund rapporterar ett problem via din supportkanal (e-post, livechatt etc.) skapar ärendehanteringssystemet ett ”ärende”. Baserat på ditt kundsupportarbetsflöde kan agenterna välja ärenden självständigt eller tilldelas specifika ärenden.

Detta inleder en berg-och-dalbana av hantering av missnöjda kunder. ?

Programvaran för ärendehantering dokumenterar i huvudsak kundens förfrågan och deras efterföljande interaktioner med kundtjänstrepresentanter. Som ett resultat behöver kunderna inte upprepa sina problem flera gånger (och tappa humöret under samtalen!)

Här är några av fördelarna med att använda programvara för ärendehantering:

Upptäck problem i tid med snabb felhantering

Förbättra projektets effektivitet

Effektivisera teamsamarbetet ?

Öka kundnöjdheten

I grund och botten kan IT-spårningsprogramvaran hjälpa dig att undanröja alla bekymmer som en kund kan ha.

De 15 bästa programvarorna för ärendehantering

Här är de 15 bästa programvarorna för ärendehantering på marknaden:

ClickUp Issue Tracker List gör det enkelt att hålla koll på öppna ärenden, vem som arbetar med dem och vad uppgiftsstatusen är – allt på ett ögonblick.

ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och ärendehantering som används av produktiva team i små och stora företag.

Med denna programvara för kundtjänst och projektledning kan dina team leverera de bästa resultaten för kundlojalitet .

Förvandla dina stressiga suckar till breda segersleenden! ?

ClickUps viktigaste funktioner

Här är några sätt som ClickUp kan hjälpa dig med ärendehantering:

Agile-Scrum Dashboards : få en överblick över ditt kundsupportflöde och övervaka ditt teams framsteg inom felhantering få en överblick över ditt kundsupportflöde och övervaka ditt teams framsteg inom felhantering

ClickUp Sprints : hoppa över alla buggar med agil sprintplanering

Tilldela uppgifter : säg adjö till buggar genom att tilldela uppgifter till en eller flera teammedlemmar.

ClickUp Docs : förvandla fiender till bästa vänner! Ditt kundsupportteam och utvecklingsteam kan samarbeta effektivt genom att redigera, dela och spåra ärenden i samma dokument.

ClickUp-GitHub-integration : få ClickUp-meddelanden när nya GitHub- aktiviteter läggs till i en uppgift.

Roadmaps : kartlägg detaljerna i ditt arbetsflöde och dela dem med ditt ärendehanteringsteam.

Anpassade uppgiftsstatusar : skapa ett anpassat arbetsflöde genom att ge dina ärendehanteringsprojekt unika statusar, som "identifierad", "löst" eller "oklar och fastnat" ?

ClickUp Gantt Chart : prioritera de ärenden som kräver omedelbar uppmärksamhet (ingen anledning att panika längre!).

Formulärvy : skapa snygga formulär för att registrera kundärenden

Email ClickApp : skicka och ta emot e-post direkt i ClickUp-uppgiften

Syntaxmarkering: tolka massor av språk med kodblockformatering, automatiskt färglagd för tydlighet (och extra kul?)

Spåra och övervaka buggar och problem på din webbplats och tilldela dem enkelt till ditt team.

Fördelar med ClickUp

Planera funktionsidéer och nya appkoncept med Mind Maps

Låt marknadsförings- och kundsupportteam samarbeta med hjälp av kollaborativ redigering

Gör massredigeringar av liknande buggrelaterade uppgifter på ett ögonblick med Multitask Toolbar.

Arbetsbelastningsvyn ser till att dina teammedlemmar inte har några problem med sin arbetsbelastning.

Automatisera repetitiva uppgifter för effektiv ärendehantering med Automations.

Skapa checklistor för att säkerställa att ditt team inte förbiser några problem som stör dina kunder.

Från att identifiera den skyldige till att utvärdera brottsplatsen – håll koll på alla kundärenden med Portfolios.

Krossa buggar i rätt ordning med Task Dependencies

Inbyggda integrationer för Sentry GitLab och Bitbucket

Få dina teammedlemmar att samarbeta mot buggarna istället för mot varandra! Sätt tydliga förväntningar med Priorities

Gratis Forever-abonnemang (bäst för personligt bruk)

Obegränsad plan (bäst för små team (7 $/medlem per månad)

Affärsplan (bäst för medelstora team (12 USD/medlem per månad)

Kundbetyg för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

GitLab är ett verktyg för ärendehantering som låter dig övervaka arbetsflödesstatusen för varje ärende med hjälp av deras dedikerade ärendetavla.

När appen för ärendehantering släpper nya funktioner är det dock endast testare och utvecklare som har tillgång till dessa funktioner tills de aktiveras för alla.

GitLabs viktigaste funktioner

Accepterar funktionsförslag, supportförfrågningar och felrapporter

Inkluderar inbyggda agila funktioner som milstolpar, färdplaner och etiketter.

Granska detaljer om enskilda ärenden med ärendeanalys

GitLab-priser

GitLab har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 19 dollar per användare och månad.

GitLab kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (580+ recensioner)

Zendesk är ett program för ärendehantering som samlar din organisations kundärenden på ett och samma ställe. Det låter dig hantera, utvärdera och lösa ärenden för att uppnå kundnöjdhet.

Kort sagt, med denna programvara för ärendehantering kan du enkelt multitaska istället för att strula till flera uppgifter samtidigt! ?

Zendesk viktigaste funktioner

Använder problem- och incidentbiljettyper och viktiga biljettfält för att spåra problem.

Hantera kundförfrågningar snabbt med automatiska svar

Ger affärsinsikter med kundtjänstanalyser och rapportering

Zendesk integreras med hundratals andra verktyg, såsom ClickUp och Jira

Priser för Zendesk

Zendesk har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 19 dollar per användare och månad.

Zendesk kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 2 650 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 600 recensioner)

Bonus: Mallar för incidentrapporter

Sentry.io är ett verktyg för felrapportering som hjälper dig att prioritera, identifiera, reproducera och åtgärda problem.

Nackdelen är att appen inte låter dig lagra historiska data för ett ärende.

Problemet?

Om samma bugg eller fel uppstår igen har du inte tillgång till en kunskapsbas med rätt lösningar. ?

Sentry. io:s viktigaste funktioner

Användarfeedback ger ytterligare information om den bakomliggande orsaken till ett problem.

Spåra applikationsprestanda med prestandaövervakning

Mät hälsotillståndet för funktionsreleaser över tid

Priser för Sentry.io

Sentry.io har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 26 dollar per användare och månad.

Sentry. io kundbetyg

G2: 4,4/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

5. Airbrake

Airbrake är Sherlock Holmes bland programvaror för ärendehantering.

Varför?

Den delar realtidsvarningar om problem med teamet och visar den exakta händelsekedjan som ledde till ett specifikt problem, så att du kan förhindra att det händer igen. ?️‍♂️

Appen saknar dock inbyggda agila funktioner som sprintar och uppgiftshantering.

Låt oss se om du bör sätta en (luft)broms på den här...

Airbrakes viktigaste funktioner

Identifierar fel som påverkar flera användare för att minimera påverkan på kunderna.

Ger omfattande kontextuell information om varför fel uppstår.

En robust sök- och filterfunktion för ett smidigt arbetsflöde för ärenden

Airbrake-priser

Airbrake har betalda abonnemang från 19 USD/användare per månad.

Airbrake kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)

Bugsnag är ett verktyg för felhantering som stödjer smidig felhantering.

Den övervakar applikationens stabilitet och gör det möjligt för dig att fatta datadrivna beslut om att bygga nya funktioner eller åtgärda buggar. På så sätt kan du skapa ett smidigt arbetsflöde och spåra buggar effektivt.

Du får dock inte insikt i stabiliteten hos alla dina appar i deras kostnadsfria plan.

Har denna programvara för felhantering stött på ett problem?

Låt oss ta reda på det...

Bugsnags viktigaste funktioner

Hjälp från ämnesexperter för att minska fel och spåra buggar

Omfattande, heltäckande diagnostik som hjälper dig att återskapa varje fel

Precis sökfunktion för att fokusera på buggar med hög prioritet

Bugsnag-priser

Bugsnag har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 65 dollar per användare och månad.

Bugsnag kundbetyg

G2: 4,4/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

nTask är ett program för ärendehantering som låter dig prioritera ärenden efter allvarlighetsgrad.

Du kan tilldela ärenden till en specifik medlem och enkelt följa upp framstegen.

På så sätt vet du om en teammedlem verkligen arbetar med högprioriterade ärenden utan att behöva tjata och påminna dem!

nTask viktigaste funktioner

Problemstatusar ger tydlighet om huruvida problemen är öppna eller lösta.

Tilldela varje ärende ett unikt ID för enkel spårning.

Bläddra igenom flera ärenden med avancerade sökfilter.

nTask-priser

nTask har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 3 $/användare per månad.

nTask kundbetyg

G2: 4,5/5 (13+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (15+ recensioner)

8. Marker. io

Från att samla in feedback från teamet till att effektivt reproducera fel kan Marker. io vara en helhetslösning för programvarutestning och kundfeedback.

Tyvärr kan du inte skapa fria diagram för att visualisera och analysera koncept med denna programvara för felhantering.

Du kan dock integrera Marker.io och ClickUp för smidig samverkan och synkronisering.

Marker. io:s viktigaste funktioner

Rapportera problem på din webbplats med deras feedback-widget.

Gästportalen ger dina kunder en översikt över tidigare rapporterade problem.

Meddela användarna om eventuella problemlösningar med den automatiska statussynkroniseringsfunktionen.

Priser för Marker.io

Marker.io erbjuder betalda abonnemang från 39 dollar för 5 användare/månad.

Marker. io kundbetyg

G2: 4,7/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Vill du förenkla din felrapporteringsprocess?

Här är en guide om hur du skapar den perfekta felrapporten i ClickUp med hjälp av Marker. io

9. HubSpot

Med HubSpot får du omfattande information om kundärenden, inklusive kundproduktinformation, ärendets historik, feedback och mycket mer.

Nackdelen är att den kostnadsfria versionen inte erbjuder undersökningar om kundupplevelse och kundnöjdhet.

Det verkar som om du antingen måste välja mellan dina pengar eller dina kunder! ?

HubSpots viktigaste funktioner

Erbjuder viktiga supportmått som svarstid för supportagenter, ticketvolym och mer.

En centraliserad helpdesk-programvara som hjälper dig att organisera, hantera och spåra ärenden snabbare.

Prioritera förfrågningar för att lösa kritiska problem snabbare

HubSpot-priser

HubSpot erbjuder gratisverktyg, och betalda abonnemang kostar från 45 dollar/månad för två användare.

HubSpot-kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 6 770 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

10. Zoho

Zoho BugTracker är ett felspårningssystem som meddelar kundtjänstpersonal när nya ärenden skickas in och när uppdateringar görs.

Med denna buggspårare kan du skapa ett personligt gränssnitt som uppfyller både ditt teams och dina kunders behov.

Man kan väl säga att du har slagit två flugor i en smäll!

Zoho:s viktigaste funktioner

Chefer kan anpassa problemstatus och arbetsflöde efter behov.

Lägg till etiketter till buggar och åtgärda allvarliga problem på en gång

Visualisera och spåra dina ärenden på en kanban-tavla

Zoho-priser

Zoho har ett gratisabonnemang för upp till tio användare, och betalda abonnemang börjar på 3 dollar per användare och månad.

Zoho kundbetyg

G2: 4,4/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (145+ recensioner)

11. HappyFox

HappyFox organiserar ärenden baserat på kategori, brådskandehet och framsteg. Du kan samla in och analysera kundfeedback för att förstå var det finns utrymme för förbättringar. ?

Detta felspårningsverktyg gör dock inte ditt teams arbetsbelastning mer hanterbar, eftersom det inte låter dig skapa och använda en sprintbacklog.

Det verkar som att HappyFox inte kommer att "stödja" ditt serviceteams lycka!

HappyFox viktigaste funktioner

Skapa fördefinierade svarsmallar för kundfrågor

Använd chatbots för att interagera med kunder i realtid

Automatisera repetitiva uppgifter som taggning och stängning av ärenden

Priser för HappyFox

Begär en anpassad offert från HappyFox.

HappyFox kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Wrike hjälper team att hantera kundärenden snabbt och effektivt med sitt förkonfigurerade ärendehanteringssystem och helpdesk-mall.

Tyvärr ingår inte tidsregistreringsfunktioner, Gantt-diagram eller anpassningsbara fält i den kostnadsfria versionen.

Vi vet, wrike?

Wrikes viktigaste funktioner

Integreras med appar som GitHub för att hjälpa team att lösa problem effektivt.

Lägg till anpassade statusar för att spåra ärendens framsteg.

Märk inkommande ärenden som IT, produkt eller tjänst för ökad tydlighet.

Wrike-priser

Wrike har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 9,80 dollar per användare och månad.

Wrike kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 1 560 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 660 recensioner)

Saknar Wrike viktiga funktioner? Kolla in dessa bästa alternativ till Wrike!

Jira är ett ärendehanteringssystem som gör det möjligt för teammedlemmar att hitta buggar och problem när de testar produkter.

Jira projektledning ger dig också full kontroll över hela utvecklingsprocessen för din produkt. På så sätt slipper du att dina kunder tar över kontrollen över dina felrapporteringsformulär!

Jira är dock extremt komplicerat att använda och de tvingar nu dig att migrera till deras moln eftersom de säger adjö till sitt servererbjudande!

Atlassian Jira – viktigaste funktionerna

Kommunicera planer och kartlägg ditt arbetsflöde för ärendehantering med hjälp av roadmaps.

Meddela teammedlemmarna när ärendets status ändras från backlog till klart.

Prioritera buggar genom att dra och släppa dem i ditt teams att göra-kolumn med detta verktyg för felhantering.

Priser för Atlassian Jira

Jira har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 7,75 dollar per användare och månad.

Atlassian Jira kundbetyg

G2: 4,2/5 (3 860+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Inte övertygad om Jira? Kolla in dessa bästa Jira-alternativ!

14. Redmine

Redmine är ett öppen källkodsverktyg för projektledning och ärendehantering som låter dig visa ärenden på en tidslinje, i ett Gantt-diagram och i en kalender.

Appens Gantt- och kalendervyer har dock inte dra-och-släpp-funktionalitet.

Kan Redmine fortfarande skydda dig mot en digital minfält av problem? ?

Låt oss ta reda på det...

Redmines viktigaste funktioner

Skapa ett anpassat fält, till exempel text, numeriskt eller datum, för att skapa detaljerade ärenden.

Gör det möjligt att identifiera och markera dubbla ärenden.

Inbyggda wikis för dokumentation och gemensam redigering

Priser för Redmine

Redmine har ett gratisabonnemang, men vissa tillägg kräver betalning.

Redmine kundbetyg

G2: 4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 110 recensioner)

Inte övertygad om Redmine? Kolla in dessa bästa Redmine-alternativ!

15. FreshDesk

FreshDesk är en omnikanalplattform som låter team kommunicera med kunder via e-post, chatt, telefon eller sociala medier.

Men kan denna ärendehanterare hjälpa ditt team att hålla sig uppdaterat?

Låt oss se...

FreshDesks viktigaste funktioner

Kollisionsdetekteringsfunktionen säkerställer att flera agenter inte arbetar med samma ärende.

Ett ärendehanteringssystem som kopplar samman relaterade ärenden för att hålla koll på omfattande problem.

Schemaläggningspanelen hjälper dig att kontrollera teamets framsteg.

Priser för FreshDesk

FreshDesk har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 15 dollar per användare och månad.

FreshDesk kundbetyg

G2: 4,3/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Bonus: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Freshdesk 2024

Problem med ärendehantering? Inte längre!

Med ett effektivt program för ärendehantering kommer ditt kundsupportarbete att fungera smidigt och du kommer att kunna vinna över dina kunder.

Och medan alla verktyg vi nämner här kan hjälpa dig med en eller annan aspekt, tar ClickUp hand om allt!

Med ClickUp kan du gruppera liknande buggar genom att lägga till taggar till dem. Dessutom kan du påskynda din ärendehanteringsprocess med färdiga mallar för buggköer, agil projektledning, produktledning och mycket mer.

Byt till ClickUp gratis och gör din ärendehantering till en barnlek.