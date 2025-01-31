De 15 bästa helpdeskprogrammen för IT-team 2025

Att svara på kundernas frågor och funderingar är en viktig del av att driva ett framgångsrikt företag. Från att hantera produktfrågor som säljare till att tillhandahålla lösningar som IT-ärendehanterare finns det dussintals olika sätt att stödja dina kunder. Ett av de mest effektiva alternativen är att implementera helpdesk-programvara.

Här går vi djupare in på vad du bör leta efter i helpdeskprogram och lyfter fram 15 av de bästa lösningarna. Oavsett om du letar efter betalda eller gratis helpdeskprogram hittar du det perfekta verktyget för att stödja dina kunder och skapa en minnesvärd användarupplevelse. ✨

Vad ska du leta efter i ett helpdeskprogram?

Helpdeskprogramvara är viktigt för IT-avdelningar, kundtjänstteam och chefer som hanterar projekt med användarfeedback. Men alla verktyg är inte lika, särskilt om du driver ett stort företag som behöver anpassade funktioner eller ett litet team som balanserar en budget med programvarubehov. ?️

Här är några saker som kännetecknar bra helpdeskprogram:

Rapportering och övervakning av ärenden: Leta efter helpdeskverktyg som erbjuder Leta efter helpdeskverktyg som erbjuder funktioner för ärendehantering så att du kan övervaka kundupplevelsen från det ögonblick de rapporterar ett problem till det ögonblick det har lösts.

Omnikanalsupport: Inget är värre än att hoppa mellan dussintals olika plattformar för att svara på kundernas frågor. Välj helpdeskprogramvara som erbjuder multikanalsupport på en enda plattform.

Kunskapsbas: En centraliserad databas med vanliga frågor och lösningar som gör att kunderna kan hjälpa sig själva utan att behöva vänta på supportpersonal.

Samarbeta kring idéer och skapa fantastiska dokument eller wikis med kapslade sidor och anpassade formateringsalternativ för roadmaps, kunskapsbaser och mycket mer.

Automatisering: Undvik att ständigt behöva hantera återkommande uppgifter genom att låta helpdeskprogramvaran ta hand om dem åt dig.

Integrationer: Välj en helpdesk-programvara som fungerar med andra verktyg som du använder regelbundet för att förbättra kundupplevelsen.

Anpassning: De bästa verktygen är de som uppfyller dina specifika behov. Välj programvara som passar dina arbetsflöden.

De 15 bästa helpdeskprogrammen att använda

Nu när du vet vad du ska leta efter i din helpdesk-programvara är det dags att kolla in några av de bästa exemplen i branschen. Från betalda allt-i-ett-CRM-verktyg utformade för stora företag till avskalade men effektiva alternativ för mindre företag och personer som väljer gratis programvara – här är 15 av de bästa helpdesk-programvarorna att prova. ?

Effektivisera interna förfrågningar till design- eller IT-team för att samla in exakt den information som behövs i dina formulär.

ClickUp är kanske mest känt som ett projektledningsverktyg, men våra helpdeskprogram och verktyg för kundtjänsthantering är lika effektiva. Om du behöver samla in feedback från dina kunder kan du använda formulärvyn i ClickUp.

Denna funktion erbjuder anpassningsmöjligheter så att du kan samla in exakt den information du behöver för att hjälpa dina användare.

Vill du erbjuda kunderna ett snabbt och enkelt sätt att skicka in en hjälpförfrågan? ClickUps mall för helpdesk-ärenden är precis vad du behöver. Med sex olika statusar kan du spåra ärendets framsteg från det att du tar emot det till dess att det är löst. Med anpassade vyer kan du prioritera och eskalera ärenden efter behov.

ClickUps bästa funktioner

Ett brett utbud av fälttyper för projektledning – inklusive kryssrutor, etiketter och kort- och långformad text – gör det enkelt att samla in alla typer av information med hjälp av formulär.

Skapar automatiskt uppgifter från formulär, vilket effektiviserar dina arbetsflöden

Skapa anpassade etiketter för att organisera helpdesk-ärenden och lägg till en prioritetsetikett för att hantera brådskande ärenden.

Omfattande anpassningsmöjligheter innebär att dina formulär blir helt unika och speglar exakt den information du behöver.

Säkerhets- och sekretessfunktioner skyddar dina data och uppfyller kraven i GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 och CCPA.

Begränsningar i ClickUp

Formulärvyn är inte tillgänglig i gratispaketet.

Vissa personer tyckte att inlärningskurvan var hög på grund av det stora antalet funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. TeamSupport

via TeamSupport

TeamSupport erbjuder kundtjänstprogramvara som hjälper dig att bättre förstå dina kunder och ge dem den support de behöver. Deras lösningar inkluderar livechatt för sälj- och marknadsföringsteam samt anpassad dataanalys. ?‍?

TeamSupports bästa funktioner

Inbyggda verktyg för kundnöjdhetsindex hjälper dig att övervaka och förebygga kundbortfall.

Integreras med kundsupport- och teamverktyg, inklusive Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot och Azure DevOps.

Produktdatabasens viktigaste funktioner möjliggör spårning av kunddata och produkter på ticketnivå för snabbare lösning och informerad spårning av problem för supportteam.

Begränsningar för TeamSupport

Det finns ingen kostnadsfri provperiod.

Regler för automatisering av ärenden körs bara en gång på ett ärende för att förhindra loopar, men det innebär att du måste skriva flera regler manuellt för att hantera mer komplicerade helpdeskärenden.

Har inte lika robusta projektledningslösningar som andra desk-verktyg.

Priser för TeamSupport

Essential Support: 49 $/månad per agent

Enterprise Support: 69 $/månad per agent

Komplett kundsupportpaket: 119 $/månad per agent

TeamSupport-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 840 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (830+ recensioner)

3. Deskpro

via Deskpro

Deskpro är ett allt-i-ett-supportprogram som centraliserar dina kunddata och supportförfrågningar på ett ställe – oavsett var kunden skickar in sitt ärende. Inbyggd livechatt och omnikanalsupport minskar tiden det tar att lösa problem och svara på frågor. Dessutom kan du automatisera ärendehantering och incidenthanteringsprotokoll för att hantera kundärenden och effektivisera dina interna arbetsprocesser.

Deskpros bästa funktioner

Ta kontroll med lokala funktioner och lagra dina data på din egen serverinfrastruktur, eller välj deras molnalternativ för att lagra data i ett av deras datacenter.

Självbetjäningsplattformen gör det enkelt att skapa en kunskapsbas i hjälpcentret där kunderna kan få svar på vanliga frågor och lösa vanliga problem.

Helt anpassningsbar för att utveckla ett ärendehanteringssystem som effektiviserar kundupplevelsen och förbättrar kundnöjdheten.

Begränsningar för Deskpro

Det finns en inlärningskurva för användare som är nya på servrar, vilket innebär att nya IT-anställda kan behöva extra stöd för att komma igång.

CRM-programvaran var ibland buggig, men helpcentret svarar snabbt.

Priser för Deskpro

Team: 29 $/månad per agent Professional: 59 $/månad per agent

Enterprise: 99 $/månad per agent

Deskpro-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (30+ recensioner)

4. Zoho Desk

via Zoho Desk

Zoho Desk syftar till att underlätta kundservice samtidigt som produktiviteten ökar och minnesvärda relationer skapas med dina slutanvändare. Oavsett om du driver stora supportteam eller ett litet företag hanterar denna helpdesk-lösning ärenden och kundsupportförfrågningar via olika kommunikationskanaler.

Funktionen för flera avdelningar är särskilt användbar för team som behöver IT-hjälp som är unik för varje avdelning eller för olika varumärken. ?

Zoho Desks bästa funktioner

Det användarvänliga och intuitiva gränssnittet gör det enkelt för alla teammedlemmar att komma igång och hantera supportärenden.

Inbyggda AI-verktyg , inklusive en chatbot, sentimentanalys och en svarsassistent, ger teammedlemmarna insikter så att de kan ge bästa möjliga hjälp.

Omedelbara aviseringar om förändringar i ticketaktivitet och anpassningsbara arbetslägen förbättrar IT-helpdeskens produktivitet.

Begränsningar för Zoho Desk

Det stora antalet funktioner innebär att du måste lägga tid och energi på att lära dig hur du bäst utnyttjar verktyget för att möta ditt företags behov.

Det finns begränsningar för biljetter som skapas via API, vilket kan vara en utmaning för större företag.

Priser för Zoho Desk

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare Enterprise: 50 $/månad per användare

Zoho Desk – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

5. Help Scout

via Help Scout

Help Scout erbjuder en förenklad approach till helpdesk-programvarulösningar. Med verktyg för automatisering av arbetsflöden, kunskapscenter och delade inkorgar är det enklare än någonsin att komma i kontakt med användare och förbättra kundinteraktionerna.

Help Scouts bästa funktioner

Med hjälp av programvaran för helpdeskhantering i realtid kan du lösa kundernas problem på några minuter.

Se enkelt användarprofiler i kunddatabasen , inklusive tidigare konversationer och webbplatshistorik, så att ditt IT-supportteam kan hantera serviceförfrågningar på ett fullständigt sätt.

Använd rapporteringsfunktionerna för att spåra teamets statistik och kundnöjdhet med en enkel självbetjäningsportal.

Begränsningar för Help Scout

Mailbox API har en begränsad hastighet och alla användare räknas in i maxgränsen, vilket innebär att du måste hantera användningen noggrannare än med andra verktyg.

Vissa användare tyckte att layouten på kunskapsplattformen kunde vara mer intuitiv för serviceförfrågningar.

Priser för Help Scout

Standard: 20 $/månad per användare

Plus: 40 $/månad per användare

Pro: 65 $/månad per användare

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

6. Salesforce Service Cloud

via Salesforce

Salesforce är ett världskänt CRM-företag och deras helpdeskplattform, Service Cloud, syftar till att effektivisera kundsupporten för företag. Viktiga funktioner inkluderar intelligent automatisering för att minska kostnaderna och förbättra arbetsflödena, samt incidenthantering för att spåra större risker relaterade till kundrelationen. ✍️

Salesforce Service Clouds bästa funktioner

Inbyggd generativ AI hjälper till att minska lösningstiden och öka teamets prestanda och KPI:er.

Omnikanalens helpdesk-ärendesystem samlar alla kundförfrågningar på en lättanvänd plattform, oavsett var kunden har begärt hjälp – via ett callcenter, ett inlägg på sociala medier eller en e-handelskanal.

Verktyg för fjärrhjälp och eskalering möjliggör snabba svar på förfrågningar på alla servicenivåer i självbetjäningsportalen.

Begränsningar för Salesforce Service Cloud

Många av funktionerna i helpdeskprogramvaran är tillägg eller har begränsningar, vilket ökar kostnaden för verktyget beroende på din organisations behov.

Navigeringen kan vara mer komplex jämfört med andra kundsupportverktyg, vilket resulterar i en brantare inlärningskurva.

Priser för Salesforce Service Cloud

Startpaket: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 75 $/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 150 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 300 $/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce Service Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

7. ServiceNow

via ServiceNow

ServiceNow är ett verktyg för IT-tjänstehantering (ITSM) som hjälper företag att spåra ärenden och skapa lösningar som löser kundernas problem och uppfyller företagets mål. Det är ett av de bästa helpdeskprogrammen med en molnbaserad helpdesk, så du behöver inte oroa dig för att underhålla servrar eller hantera komplexa hostingproblem.

Verktyget erbjuder automatisering av servicedesk för att minska den tid det tar för ditt team att utföra återkommande uppgifter och insikter om IT-tillgångshantering. Så att du kan fokusera på att betjäna dina kunder.

ServiceNows bästa funktioner

Med realtidsrapporter och instrumentpaneler kan du hantera lager, besvara kundfrågor och effektivisera ditt ärendehanteringssystem över olika avdelningar för att förbättra kundsupporten.

Automatisk prioritering och uppgiftsfördelning minskar antalet steg i ditt arbetsflöde och påskyndar svarstiden.

IT-plattformens instrumentpanel lagrar alla dina data och insikter på ett ställe för att öka samarbetet och främja medarbetarnas engagemang

Använd de praktiska påminnelserna och aviseringarna för hantering av servicenivåavtal (SLA) för att hålla koll på kundnöjdheten.

Begränsningar i ServiceNow

Det är inte ett komplett CRM- och projektledningsverktyg , så du måste använda det i kombination med andra verktyg.

Vissa användare ansåg att rapporteringsfunktionerna kunde vara mer robusta för kundsupport.

Priser för ServiceNow

Kontakta oss för skräddarsydda priser anpassade efter ditt företags behov.

ServiceNow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (190+ recensioner)

8. Zendesk

via Zendesk

Zendesk är ett av de största namnen när det gäller kundtjänst. Denna plattform är utformad för att personalisera kundinteraktioner och kombinerar AI-funktionalitet, riktig mänsklig kommunikation och produktivitetsverktyg som hjälper dig att hantera din personal och interagera med kunderna. ?

Zendesks bästa funktioner

Intelligent routing automatiserar uppgifter, skickar användare till rätt kundtjänstmedarbetare i ditt team eller guidar dem till en självbetjäningsportal där de får snabba svar på vanliga frågor.

Få insikter från ditt kunskapshanteringssystem med inbyggda rapporterings- och analysverktyg.

Integrationer med mobilappar på iOS och Android, samt webbaserade verktyg, innebär att du kan använda självbetjäningsportalen var du än befinner dig och tillsammans med dina andra produktivitetsverktyg.

Använd webbwidgeten för att bädda in meddelanden i verktyg direkt på dina målsidor, eller använd Agent Workspace för att hantera en enskild ärende över olika kanaler.

Det populära tickingsystemet gör det enkelt att utbilda personalen.

Begränsningar i Zendesk

Anpassade vyer kan inte exporteras från en användare till en annan, vilket innebär att du måste återskapa dem manuellt för varje användare.

Vissa användare upplevde att det tog längre tid eller var mer komplicerat att få hjälp än de hade förväntat sig jämfört med andra helpdeskprogram.

Priser för Zendesk

Suite Team: 49 $/månad per agent

Suite Growth: 79 $/månad per agent

Suite Professional: 99 $/månad per agent

Suite Enterprise: Kontakta oss för anpassad prissättning

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 600 recensioner)

9. Spiceworks

via Spiceworks

Spiceworks erbjuder en helpdesk-lösning som är molnbaserad, vilket innebär att du inte behöver lägga tid på att bygga eller underhålla servrar. Använd övervakningsfunktioner, aviseringar och anpassade ticket-alternativ för att skräddarsy denna lösning så att den uppfyller dina mål för kundhantering.

Öka kundnöjdheten med ett intuitivt ärendehanteringssystem och helpdesk-lösning i Spiceworks.

Spiceworks bästa funktioner

Den anpassade IT-teknikstacken delar upp din organisation i ett helpdesk-ärendesystem som är enkelt att hantera, oavsett om du har två kundtjänstmedarbetare eller hundratals.

Det enkla gränssnittet för kundsupport gör att du kan hjälpa kunderna utan att behöva lära dig något nytt.

Använd spårningsverktyget för att få insikter och införliva dem i din serviceupplevelse för ett smidigare kundsupportsystem.

Spiceworks begränsningar

Vissa användare på större företag ansåg att verktyget var underutvecklat och skulle gynnas av ytterligare funktioner.

Arbetsytan erbjuder begränsade roller, vilket gör det utmanande för större, mer spridda team.

Spiceworks prissättning

Gratis för alla användare

Spiceworks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 540 recensioner)

10. LiveAgent

via LiveAgent

LiveAgent är en helpdesk-programvara som syftar till att göra kundinteraktioner smidiga. Med massor av funktioner och spårningsmöjligheter är det enkelt att hantera kundförfrågningar, eskalera problem och tillhandahålla lösningar.

Det avancerade ärendehanteringssystemet skickar alla förfrågningar till en gemensam inkorg så att du kan se och svara utan att byta plattform. ?

LiveAgents bästa funktioner

Mer än 200 integrationer, inklusive Zapier, Magento, WordPress och Mailchimp.

Har 130 ticketfunktioner, såsom forum, livechatt och kunskapsbasartiklar.

Användargränssnittet är anpassningsbart, så anpassa det efter ditt företag genom att lägga till anpassade fält för svar eller filtrera efter status, källa, taggar eller uppdrag.

Begränsningar för LiveAgent

Vissa användare tyckte att de automatiska svaren kunde utvecklas ytterligare i deras ärendehanteringssystem.

Andra användare tyckte att de skulle behöva en handledning som beskriver de omfattande funktionerna, eftersom det finns så många.

Priser för LiveAgent

Small: 9 $/månad per agent (faktureras årligen)

Medium: 29 $/månad per agent (faktureras årligen)

Stor: 49 $/månad per agent (faktureras årligen)

Enterprise: 69 $/månad per agent (faktureras årligen)

LiveAgent-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

11. Jira

via Jira

Jira är ett populärt projektledningsprogram som främst används för felspårning, ärendehantering och agil projektledning. Med tiden har många företag börjat använda Jira som ett kundsupportverktyg tack vare dess flexibilitet och hur enkelt det går att integrera med andra applikationer.

Jiras bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflöden för att skräddarsy programvaran efter ditt teams behov

Kraftfull sökfunktion som gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt hitta alla nya eller gamla ärenden.

Det finns många tillägg som förbättrar funktionaliteten i Jiras servicedesk.

Integreras enkelt med andra Atlassian-produkter för smidig produktivitet

Jiras begränsningar

Verktygets komplexitet kan kräva lite tid att lära sig och anpassa sig till.

Dyrare än andra alternativ när man räknar in extra plugins.

Jira-priser

Gratis

Standard: 7,75 $/månad per användare

Premium: 15,25 $/månad per användare

Företag: Ring Jira för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 270 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 200 recensioner)

12. ProProfs Helpdesk

via ProProfs

ProProfs Help Desk är ett funktionsrikt kundsupportverktyg som har vuxit till en omfattande kundservicelösning. Det har en delad inkorg som samlar kundfrågor från olika kanaler på ett ställe, vilket förenklar supportprocessen.

ProProfs Help Desk bästa funktioner

Delad inkorg som gör det möjligt för team att samarbeta och lösa kundfrågor smidigt

Inbyggd kunskapsbas som minskar antalet inkommande ärenden och förbättrar kundernas självbetjäning.

Enkel rapportering och spårning som hjälper chefer att övervaka teamets prestationer

Integreras med ett brett utbud av andra programvaruverktyg för enkel användning i olika arbetsflöden.

ProProfs Help Desk begränsningar

Mobilapplikationer är inte lika robusta som desktopversioner

Användarna kan behöva lite tid för att bekanta sig med gränssnittet.

Priser för ProProfs Help Desk

Gratis

Betalt: 20 $/månad per användare

ProProfs Help Desk betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

13. SAP

via SAP

SAP Customer Experience (tidigare SAP C/4HANA) är en programvara som integrerar olika kundupplevelselösningar, vilket gör den lämplig för hantering av kundservice. SAP erbjuder anpassningsbara alternativ för olika branscher och företagsstorlekar.

SAP:s bästa funktioner

Ger kundinsikter i realtid så att du kan förstå dina kunder bättre och erbjuda personlig service.

Erbjuder en omfattande CRM-plattform (Customer Relationship Management) som integrerar lösningar för försäljning, service och marknadsföring.

Erbjuder en omnikanal-kundtjänstupplevelse som inkluderar e-post, telefon, chatt och sociala medier.

Integreras enkelt med andra verktyg i SAP-sviten

SAP:s begränsningar

Ganska dyrt jämfört med andra helpdesk-lösningar.

Att implementera och behärska systemet kräver viss teknisk expertis och inlärningstid.

SAP-prissättning

Kontakta SAP för prisuppgifter.

SAP-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (1 840+ recensioner)

14. SuuportBee

via SupportBee

SupportBee är ett förenklat e-postbaserat helpdeskprogram som hjälper företag att hantera sina supportmejl mer effektivt. Det fokuserar på ett delat inkorgssystem, där alla teammedlemmar kan komma åt och svara på kundfrågor.

SupportBees bästa funktioner

Ett ärendehanteringssystem gör det enkelt att organisera och fördela kundförfrågningar.

Integrationer med CRM-system och projektledningsverktyg förbättrar ditt supportflöde.

Sorterar automatiskt e-postmeddelanden baserat på dina angivna triggers, från avsändare till ämnesrader.

Samarbetsfunktioner gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta med samma kundförfrågan.

Begränsningar för SupportBee

Vissa användare rapporterar att sökfunktionen kan vara långsam och ibland inte så intuitiv.

Grundläggande statistik tillhandahålls, men det saknas mer robusta rapporteringsfunktioner för dataanalys.

Priser för SupportBee

Startpris: 13 $/månad per användare

Enterprise: 17 $/månad per användare

SupportBee-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (25+)

15. HiverHQ

via Hiver

HiverHQ är ett robust kundserviceverktyg som fungerar direkt från ditt Gmail-konto. Det fungerar som en enkel lösning för e-posthantering som förenklar hur team hanterar och spårar supportmeddelanden. HiverHQ gör det möjligt för användare att delegera, spåra och prioritera kundmeddelanden utan att behöva lämna Gmail-gränssnittet.

HiverHQ:s bästa funktioner

E-posttaggning och kategorisering för bättre organisation och uppföljning av kundförfrågningar

Kollisionsdetekteringsfunktion för att undvika att flera medlemmar svarar på samma fråga

Automatiserade arbetsflöden för effektiv e-posthantering

Detaljerade analys- och rapporteringsfunktioner för att spåra teamets prestanda

Integreras med andra populära verktyg som Slack, Trello och Google Workspace.

Begränsningar för HiverHQ

Begränsat till användning av Gmail, vilket innebär att det kanske inte är idealiskt för team som använder andra e-postklienter.

Saknar inbyggda funktioner för livechatt eller telefonsamtal

Priser för HiverHQ

Gratis provperiod tillgänglig

Lite: 15 dollar per månad

Pro: 39 dollar per månad

Elite: 59 dollar per månad

Anpassade priser tillgängliga på begäran för företag med fler än 50 användare.

HiverHQ-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (150+ recensioner)

