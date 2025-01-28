De 15 bästa service desk-programvarorna för IT-support 2025

Att driva ett företag innebär också att hantera kundfrågor och problem. Ja, e-postsupport och delade inkorgar är utmärkta för det! De håller alla informerade och gör kommunikationen enkel.

Men här är saken: när ditt företag växer kanske dessa metoder inte räcker till. Du kanske börjar missa e-postmeddelanden, har svårt att hålla reda på uppgifter och till och med gör kunderna missnöjda.

Om dessa utmaningar känns igen, är det troligt att ditt företag har vuxit ur sitt nuvarande e-postsupportsystem – och att du behöver börja titta på service desk-programvara.

För att vi ska vara på samma sida: service desk-programvara är en centraliserad hubb för hantering och lösning av kundsupportärenden. Det finns många typer av service desk-programvara på marknaden, från enkla verktyg som erbjuder grundläggande ärendehanteringsfunktioner till verktyg med avancerade funktioner som automatisering och rapporteringsanalys. ?

I den här artikeln presenterar vi de 15 bästa service desk-programvarorna för IT-support. Vi har noggrant undersökt och handplockat dessa verktyg utifrån deras funktioner, kundrecensioner och priser.

Vad ska du leta efter i ett service desk-program?

När du försöker hitta rätt service desk-programvara för ditt företag bör du ställa följande viktiga frågor om varje alternativ:

Är programvaran enkel att installera och använda?

Kan jag anpassa det efter mitt företags specifika behov?

Erbjuder programvaran automatisering av rutinuppgifter?

Erbjuder det detaljerad analys och rapportering?

Kan programvaran integreras med andra verktyg som jag redan använder?

Är det tillgängligt via webben samt via stationära och mobila appar?

Kan programvaran hantera uppgiftshantering som tilldelning, spårning och prioritering av ärenden?

Erbjuder det kommunikationskanaler och samarbetsfunktioner för omedelbar informationsdelning?

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att komma igång med ditt nästa samarbete.

De 15 bästa service desk-programvarorna att använda

Här är våra 15 bästa service desk-program som kan förändra din IT-support, öka ditt teams produktivitet och höja kundnöjdheten.

Skapa smartare formulär i ClickUp med villkorslogik för att effektivisera processen – oavsett hur komplex den är.

ClickUp är en omfattande plattform för projektledning och produktivitet som också kan fungera som en flexibel och effektiv service- och helpdesklösning. Dess kraftfulla funktioner erbjuder stor flexibilitet för hantering av kundsupportprocesser, vilket säkerställer att dina IT- och supportteam håller koll på sina uppgifter.

ClickUp-formulär är grunden för ditt IT-arbetsflöde. Använd dem för att samla in förfrågningar, problem och feedback från dina kunder. Informationen som samlas in i dessa formulär konverteras smidigt till ärenden i ClickUps projektledningsgränssnitt, vilket gör det enklare att prioritera, spåra och lösa problem. ✨

Med över 15 olika visningsalternativ, inklusive list- och Kanban-vyer, låter ClickUp dig visualisera dina uppgifter på ett sätt som passar ditt arbetsflöde bäst. Listvyn ger en enkel och detaljerad översikt över uppgifterna, medan Kanban-vyn möjliggör ett visuellt arbetsflöde där uppgifterna flyttas mellan kolumnerna allteftersom de fortskrider.

Och om du inte vill bygga dessa system från grunden erbjuder ClickUp mer än 50 färdiga mallar, som ClickUp Help Desk Ticket Template, som är utformad specifikt som en IT-servicemanagementlösning för att stödja arbetsflöden. Dessa kan hjälpa ditt team att snabbt sätta upp processer för incidenthantering, problemhantering, förändringshantering och mycket mer. ?

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för helpdeskärenden för att samla in, prioritera och spåra alla inkommande förfrågningar.

ClickUps bästa funktioner

Lås upp viktiga funktioner med gratisplanen

Skapa dynamiska och interaktiva formulär med villkorlig logik i ClickUp Forms

Använd anpassade fält för att registrera ticketdetaljer som incidenttyp, beskrivning och allvarlighetsgrad, och inkludera även filer som skärmdumpar för ytterligare kontext.

Skapa anpassade statusar för att effektivisera och spåra ärenden från start till mål.

Använd ClickUp Dashboards med anpassningsbara widgets för att övervaka pågående ärenden, teamets arbetsbelastning och mått på affärsmål ?

Få djupgående insikter om teamets prestanda med den omfattande rapporteringsfunktionen.

Med cirka 100 integrationer, inklusive Zapier och API-åtkomst, kan du enkelt anpassa ClickUp till nästan alla teknikstackar.

Samarbeta med ditt team via uppgiftskommentarer, chatt och ClickUp Docs.

Använd ClickUps meddelandesystem för att varna användare om uppdateringar, deadlines, kommentarer och mer, så att alla hålls informerade hela tiden.

Kör automatiseringar för att eliminera repetitiva uppgifter som att tilldela ärenden, sätta deadlines, uppdatera ärendestatus och lägga till bevakare till ett ärende.

Sammanfatta konversationer och generera svar med ClickUp AI

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan behöva använda ClickUps videohandledning för att komma igång med alla funktioner.

Vissa funktioner kan saknas i mobilappen jämfört med webb- och datorversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Freshservice

via Freshworks

Freshservice (utvecklat av Freshworks) är en molnbaserad lösning för IT-tjänstehantering (ITSM) som erbjuder funktioner för incident-, problem- och förändringshantering för att hjälpa företag att snabbt hantera och lösa IT- och incidenthanteringsproblem.

Med funktionen för automatisering av arbetsflöden kan du automatiskt tilldela ärenden till lämpliga teammedlemmar baserat på fördefinierade kriterier, vilket förbättrar effektiviteten och svarstiden i din kundsupport och dina serviceförfrågningar.

Freshservices bästa funktioner

Har ett användarvänligt gränssnitt och ett ärendehanteringssystem som fungerar bra med Android- och iOS-mobilappar.

Inkluderar en självbetjäningsportal där användarna kan hitta lösningar på vanliga problem, spåra statusen på sina ärenden eller skapa nya.

Gör det möjligt att skapa en organiserad, sökbar kunddatabas med hjälpsamma artiklar och lösningar på vanliga problem som användarna kan komma åt.

Ger detaljerade analyser och rapporter som hjälper teamen att förstå servicedesken produktivitet och spåra den totala IT-prestandan.

Begränsningar för Freshservice

Ingen gratisplan

Ibland långsamt och buggigt

Begränsad projektledningsfunktionalitet

Priser för Freshservice

Startpaket: 29 $/månad per agent

Tillväxt: 59 $/månad per agent

Pro: 115 $/månad per agent

Företag: 145 USD/månad per agent

Betyg och recensioner för Freshservice

G2: 4,6/5 (över 950 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 530 recensioner)

3. Vision Helpdesk

via Vision Helpdesk

Vision Helpdesk är ett helpdeskprogram och ett ärendehanteringssystem för småföretag som vill organisera supportrelaterade aktiviteter. Du kan hålla koll på kundfrågor, klagomål och supportförfrågningar som kommer in via olika kanaler, inklusive telefonsamtal, meddelanden på sociala medier och livechatt i din kundtjänstavdelning.

Vision Helpdesk skapar ”ärenden” för varje kundförfrågan, vilket gör det möjligt för supportteamet att följa upp och lösa problem systematiskt.

Vision Helpdesks bästa funktioner

Hantera alla kundfrågor på ett centralt ställe

Använd livechattverktyget för kommunikation med kunderna i realtid.

Låt kunderna skicka in och spåra statusen på sina ärenden samt söka efter artiklar i kunskapsbasen med hjälp av självbetjäningsportalen

Njut av flerspråkig support för e-postmallar, portal och kunskapshantering

Använd automatiseringsfunktionen för att automatiskt tilldela ärenden till teammedlemmar och stänga ärenden.

Begränsningar för Vision Helpdesk

Det finns ingen gratisplan.

Vissa användare har sagt att mobilappen är instabil.

Du måste betala en avgift på 500 dollar för att ta bort Vision Helpdesk-logotypen längst ner på kundportalen (även om du har det dyraste abonnemanget).

Priser för Vision Helpdesk

Starter Help Desk: 15 $/månad per agent

Pro Help Desk: 25 $/månad per agent

Satellite Help Desk: 30 $/månad per agent

Pro Service Desk : 40 $/månad per agent

Ent Service Desk: 60 $/månad per agent

Vision Helpdesk – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

4. ServiceNow

via ServiceNow

ServiceNow är en IT-helpdesklösning utformad för stora företag. Den erbjuder omfattande funktioner som incidenthantering, proaktiv problemhantering och anpassning av IT-tjänster till affärsmål. Helpdeskprogramvaran innehåller även funktioner för kundtjänsthantering som effektiviserar interaktionen mellan kunder och kundtjänstmedarbetare.

ServiceNows bästa funktioner

Med ett system för hantering av problem och incidenter kan du snabbt tilldela uppgifter och följa framstegen i realtid.

Med modulen IT Asset Management kan du spåra lager, automatisera tillgångsförfrågningar och genomföra tillgångsrevisioner.

Helt anpassningsbara formulär, arbetsflöden, instrumentpaneler och rapporter hjälper dig att skräddarsy plattformen efter dina specifika affärsbehov.

Integrerad AI driver funktioner som sökning, virtuell chatbot, prediktiv analys och automatisering av rutinuppgifter.

Helpdeskprogramvaran integreras enkelt med externa appar.

Begränsningar i ServiceNow

Ingen gratisplan eller provperiod

Dolda prisplaner

Brant inlärningskurva för helpdeskprogramvara

Långsam laddningshastighet ibland

Priser för ServiceNow

Kontakta ServiceNow-teamet för prisuppgifter.

Betyg och recensioner för ServiceNow

G2: 4,4/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 190 recensioner)

5. Rezo

via Rezo

Rezo är en AI-driven kundupplevelselösning för stora företag. Den använder tal-, avsikts- och sentimentigenkänning och -analys för att automatisera kundinteraktioner i alla dina röst- och icke-röstbaserade supportkanaler. Detta underlättar snabbare problemlösning och förbättrad kundupplevelse.

Rezos bästa funktioner

Stöder röst- och digitala kanaler som e-post och sociala medier.

Hantera kundkontakter på över 30 språk

Samla in kundnöjdhetsbetyg och feedback från alla dina supportkanaler för att få insikter som hjälper dig att förbättra din verksamhet.

Sammanställer information om agenternas prestationer så att du kan identifiera utbildningsbehov.

Använder en intelligent routingfunktion för att analysera supportärenden och vidarebefordra dem till rätt avdelning.

Rezos begränsningar

Ingen gratisplan eller provperiod

Dolda prisplaner

Begränsade integrationer och avancerade service desk-funktioner

Rezo-priser

Kontakta Rezo-teamet för en skräddarsydd offert.

Rezo-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Exalate

via Exalate

Exalate är en synkroniseringsplattform som vanligtvis används för problemspårning och projektledning. Dess huvudsyfte är att underlätta smidig och säker datasynkronisering mellan olika system som Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub och Salesforce.

Detta är mycket användbart för tvärfunktionella team som behöver utbyta data i realtid mellan olika plattformar och system. ?

Exalates bästa funktioner

Erbjuder visuellt läge (dra-och-släpp-gränssnitt) eller skriptläge för att konfigurera dina integrationer.

Möjliggör dubbelriktad (tvåvägs) eller enkelriktad (envägs) synkronisering, beroende på de specifika behoven i ditt arbetsflöde.

Ger dig fullständig kontroll över vilka data som ska synkroniseras, hur och när.

Delar endast nödvändig information, vilket upprätthåller hög integritet och säkerhet.

Exalate-begränsningar

Komplext att installera, särskilt för användare utan teknisk kunskap.

Ibland uppstår driftstopp

Exalate-priser

Gratis plan

Exalate för Jira: 6 $/månad

Exalate för GitHub: 115 $/månad

Exalate för Zendesk : 115 $/månad

Exalate för Salesforce : 335 $/månad

Exalate för Azure DevOps: 335 USD/månad

Exalate för ServiceNow: Kontakta oss för prisuppgifter

Exalate-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (60 recensioner)

Capterra: N/A

7. Slack

via Slack

Slack är ett molnbaserat kommunikations- och samarbetsverktyg för företag som kan användas av supportteam för att hantera interna informationsflöden. Det använder chattrum som kallas ”kanaler” för kommunikation i realtid och fildelning. Kanalerna kan organiseras utifrån team, projekt, kunder eller andra relevanta kriterier.

För privata konversationer eller konversationer i små grupper erbjuder Slack även direktmeddelanden.

Slacks bästa funktioner

Supportteam kan samarbeta i realtid via webben, stationära datorer och mobila enheter.

Kanaler kan användas för att samla personer från olika avdelningar när tvärfunktionellt samarbete behövs för att lösa ett ärende.

Omfattande integrationer gör det enkelt att ansluta till andra program i din teknikstack.

Med funktionen Huddle kan du ringa videosamtal och dela skärmen med ditt team.

Oavsett om en teammedlem är på möte, ute på lunch eller på semester kan de uppdatera sin status så att alla hålls informerade.

Slack upptäcker och visar automatiskt lokal tid för varje teammedlem i deras profil, vilket gör det enklare att arbeta med globala team i olika tidszoner.

Slacks begränsningar

Sökfunktionen är begränsad för äldre konversationer och filer.

Priserna kan vara dyra för små team med begränsad budget.

Huddle saknar avancerade funktioner som virtuella bakgrunder och breakout-rum som finns i dedikerade videokonferensverktyg.

Priser för Slack

Gratis plan

Pro: 7,25 $/månad per användare

Business+: 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta säljavdelningen

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 31 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

8. Jira Service Management

via Jira Service Management från Atlassian

Med utgångspunkt i framgången med Jira Software har Atlassian utvecklat Jira Service Management (tidigare Jira Service Desk) som ett specialiserat verktyg för IT-team. Det gör det möjligt för dem att effektivt hantera uppgifter som incidenter, serviceförfrågningar och förändringar.

Jira Service Managements bästa funktioner

Har en anpassningsbar självbetjäningsportal där kunderna kan hitta svar på vanliga frågor eller begära hjälp från supportteamet.

Gör det möjligt att skapa och hantera servicenivåavtal (SLA) med spårning i realtid, så att de uppfylls konsekvent.

Integreras sömlöst med Confluence för att skapa en kunskapsbas, så att användarna själva kan hitta lösningar på vanliga problem ?‍?

Erbjuder ITIL-certifierade service desk-processer, vilket säkerställer att IT-rutinerna följer internationella standarder för IT-tjänstehantering.

Begränsningar för Jira Service Management

Alltför komplicerat och svårt att navigera för nya användare

Ibland långsamt och buggigt

Oöverskådligt användargränssnitt

Priser för Jira Service Management

Gratis plan

Standard: Från 21 $/månad per agent

Premium: Från 47 $/månad per agent

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Jira Service Management

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

9. Help Scout

Help Scout är ett helpdesk-system utformat för små till medelstora företag. Det erbjuder funktioner för att hantera supportdokumentation, kundinteraktioner och ärendehanteringssystem.

Helpdeskprogramvaran har ett intuitivt gränssnitt som gör det möjligt för team att snabbt delegera ärenden och övervaka framstegen för att säkerställa att kundernas frågor löses i tid. ⏰

Help Scouts bästa funktioner

Gör det möjligt för dig att erbjuda kundsupport via e-post, livechatt och en kunskapsbas.

Främjar teamsamarbete inom supportteam genom sin funktion för gemensam inkorg ?

Erbjuder automatiseringar för att hantera repetitiva uppgifter som tilldelning av ärenden och massutskick av svar.

Har över 50 integrationer med SaaS-verktyg som Slack, Trello och Salesforce.

Begränsningar för Help Scout

Det går inte att tilldela flera teammedlemmar till ett ärende.

Har endast grundläggande mobilappsfunktioner

Har begränsat språkstöd

Priser för Help Scout

Standard: 25 $/månad per användare

Plus: 50 $/månad per användare

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

10. GoTo Resolve

via GoTo Resolve

GoTo Resolve (tidigare GoToAssist) är en specialiserad IT-hanteringsprogramvara som gör det möjligt för supportteam att fjärrstyra användarproblem, installera ny programvara eller förklara hur man använder en applikation. Dess starka, pålitliga och säkra anslutningar har gjort det till ett ovärderligt verktyg, särskilt för fjärrteam som hanterar känslig data.

GoTo Resolves bästa funktioner

Ger fjärrsupport till kunder via e-post eller en länk, utan att de behöver ladda ner någon extra programvara ?

Låter annan IT-personal delta i fjärrsessioner när det behövs för att ge extra support.

Spelar in fjärrsupportsessioner för framtida referens

Integreras med populära verktyg som Slack, Microsoft Teams och Zendesk.

Begränsningar för GoTo Resolve

Ibland uppstår tekniska problem

Begränsad rapportering och analys

Brist på omfattande integrationer

Priser för GoTo Resolve

Gratis plan

Fjärrsupport: Från 50 $/månad

Standard: Från 70 $/månad

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

GoTo Resolve – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 190 recensioner)

11. Zoho Desk

via Zoho Desk

Zoho Desk är ett service desk-program som prioriterar användarnöjdhet. Det förenklar kundsupportprocessen, vilket gör det lättare för supportagenter att ge hjälp och för kunder att hitta lösningar på sina problem.

Zoho Desks bästa funktioner

Med ett flerkanaligt ärendehanteringssystem kan kunderna kontakta dig via e-post, telefon, chatt, sociala medier och självbetjäningsportaler.

Funktioner för agentproduktivitet inkluderar delning av ärenden, kollisionsdetektering och automatisering för att effektivisera supportprocesser.

Omfattande analyser och rapportering för att övervaka supportteamets prestanda och identifiera områden som kan förbättras.

Integrationer med andra Zoho-produkter och appar från tredje part förbättrar kommunikationen och arbetsflödet.

Begränsningar för Zoho Desk

Brant inlärningskurva när du använder programvaran för första gången

Begränsningar i antalet ticketvisningar i gratispaketet kan begränsa programvarans användbarhet.

Priser för Zoho Desk

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare Enterprise: 50 $/månad per användare

Zoho Desk betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

12. Spiceworks

via Spiceworks

Spiceworks är en service desk-programvarulösning som är särskilt utformad för IT-proffs. Det är ett IT-ärendehanteringssystem som hjälper till att hantera och svara på användarförfrågningar.

Spiceworks bästa funktioner

Helpdeskprogramvaran erbjuder ärendehantering, inventering och en användarportal som täcker alla dina IT-supportbehov.

Nätverksövervakningsverktyg håller koll på dina servrar, skrivare, switchar och mycket mer.

En lärplattform med instruktionsinnehåll hjälper IT-proffs att hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna och teknikerna.

Ett livligt användarforum för IT-proffs där de kan dela med sig av råd, lösa problem och diskutera det senaste inom IT.

Spiceworks begränsningar

Saknar ett grundligt rapporteringssystem för detaljerad analys av IT-problem

Tillfälliga prestandaproblem med programvaran

Spiceworks prissättning

Gratis för alla användare

Spiceworks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (540+ recensioner)

13. LiveAgent

via LiveAgent

LiveAgent är en kraftfull allt-i-ett-plattform för kundsupport som fungerar som en helpdesk-lösning för företag av alla storlekar. Den kombinerar många kanaler i en plattform, vilket gör kundkommunikationen mer effektiv.

LiveAgents bästa funktioner

Ger en universell inkorg för alla kundfrågor från olika kanaler, såsom e-post, sociala medier, chatt och telefonsamtal.

Avancerade automatiseringsverktyg som hjälper till att effektivisera supportprocesser

Omfattande supportärendesystem med inbyggt CRM

Innehåller en kundportal för självhjälp, inklusive en kunskapsbas, forum och ett feedbacksystem.

Begränsningar för LiveAgent

Programvarans gränssnitt är mycket funktionellt, men saknar ibland en modern känsla. Vissa användare rapporterar också problem med programvarans mobilresponsivitet.

Priser för LiveAgent

Liten: 9 $/månad per agent (faktureras årligen)

Medium: 29 $/månad per agent (faktureras årligen)

Stor: 49 $/månad per agent (faktureras årligen)

Enterprise: 69 $/månad per agent (faktureras årligen)

LiveAgent-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

14. Salesforce Service Cloud

Via Salesforce

Salesforce Service Cloud är ett service desk-program med kundtjänstlösningar som förbättrar kundrelationerna genom att samla alla kundförfrågningar från olika kanaler i ett enda, intuitivt gränssnitt. Det är känt för sitt breda utbud av funktioner som intelligent ärendehantering, omnikanalinteraktioner och självbetjäningsportaler.

Salesforce Service Clouds bästa funktioner

Omfattande CRM-funktioner med kartläggning av kundresan, spårning av kommunikation och kontakthistorik.

Omnikanalsk kundkommunikation som integrerar sociala medier, e-post, meddelanden eller samtal

Avancerad ärendehantering med intelligent vidarebefordran, prioritering och automatisk tilldelning av ärenden baserat på ärendedata och agenters kompetens.

Integrationer med Salesforces omfattande programvaruekosystem för smidig drift i alla affärsavdelningar.

Begränsningar i Salesforce Service Cloud

Användare har rapporterat en brant inlärningskurva och ett komplext användargränssnitt.

Bristande prissättningsklarhet med många funktioner som kräver extra kostnader

Priser för Salesforce Service Cloud

Startpaket: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 75 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 150 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 300 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce Service Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

15. SuuportBee

via SupportBee

SupportBee är ett enkelt molnbaserat helpdeskprogram som gör det möjligt för team att hantera kundsupportmejl, ärenden och kommentarer från en enda plattform. Det syftar till att effektivisera kundtjänstens arbetsflöden genom att fungera som en samlad inkorg och leverera varje kundinteraktion direkt till teamen.

SupportBees bästa funktioner

Okomplicerat ärendehanteringssystem som omvandlar alla inkommande kundmejl till ärenden.

Gemensam inkorg, där teammedlemmarna kan kommentera och samarbeta kring kundlösningar.

Integrationskapacitet med populära verktyg som Slack, Asana och Trello

Mobilappar för att hålla koll på kundförfrågningar när du är på språng

SupportBees begränsningar

Begränsad funktionalitet jämfört med andra helpdeskprogram

Inga inbyggda funktioner för livechatt eller telefonsupport

Priser för SupportBee

Startpris: 13 USD/månad per användare

Företag: 17 $/månad per användare

SupportBee-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (25+)

Förbättra kundupplevelsen med den bästa service desk-programvaran

Att välja rätt service- eller helpdeskprogramvara för ditt företag kan bidra stort till att öka teamets produktivitet och förbättra kundservicen.

När det gäller att uppnå dessa mål sticker ClickUp ut från mängden. Dess intuitiva gränssnitt och omfattande funktioner gör det enkelt att spåra problem, hantera ärenden och samarbeta i team. ⚡️

Registrera dig för ClickUp idag och prova själv!