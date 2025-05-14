De 10 bästa klientportalprogramvarorna för klienthantering 2025

Ge dina kunder en exceptionell upplevelse och minska den tid ditt team behöver lägga på att besvara frågor och supportärenden med hjälp av en kundportal.

En kundportal fungerar som en one-stop-shop för dina kunder. I din skräddarsydda portal kan de interagera med ditt företag, få tillgång till kunskapsbaser och hjälpcenter, skicka meddelanden till ditt team och interagera med ditt produktsystem. När du driver en strömlinjeformad kundportal ger du alla möjlighet att kommunicera mer effektivt. ✨

Du kan visserligen bygga en portal från grunden, men dessa högst rankade programvaruplattformar för kundportaler snabbar upp processen och gör det möjligt för dig att skapa en kundportal på bara några timmar, istället för veckor eller månader.

Vad ska du leta efter i en klientportalprogramvara?

När du granskar de bästa klientportalprogrammen finns det flera viktiga funktioner du bör ta hänsyn till:

Säkerhet : Robusta säkerhetsåtgärder bör vara en högsta prioritet när du väljer klientportalprogramvara, särskilt om din klientportal kommer att lagra konfidentiella dokument och kundinformation.

Användarvänlighet: Kundportalen måste vara intuitiv och användarvänlig för både dig och dina kunder.

Anpassningsbarhet och varumärkesprofilering : Du kommer att vilja anpassa portalen så att den matchar ditt varumärke.

Kommunikations- och samarbetsverktyg : Din klientportalprogramvara bör underlätta kommunikationen med kunderna.

Mobil tillgänglighet : Allt fler kunder använder smartphones och surfplattor som sin primära dator, och din portal bör fungera på en rad olika enheter.

Rapportering och analys : Möjligheten att spåra KPI:er och generera rapporter utifrån dem hjälper dig att mäta framgången för dina initiativ.

Integrationsmöjligheter : Kundportalen kommer inte att vara den enda programvaran i din teknikstack, så den bör integreras smidigt med dina andra verktyg.

Skalbarhet och flexibilitet : Tänk på skalbarheten och flexibiliteten hos klientportalprogramvaran, till exempel om den kan hantera din växande kundbas och dina föränderliga behov.

Support och utbildning: Programvaruplattformar för kundportaler kan ha en brant inlärningskurva. Utan rätt support och utbildningsmaterial kan den kurvan bli ett hinder.

De 10 bästa programvarulösningarna för kundportaler att använda

För att hjälpa dig att begränsa dina alternativ har vi sammanställt en lista över de bästa klientportalprogramvarorna för dig. Här finns ett alternativ som passar alla företags behov, oavsett om du söker ett enkelt sätt att dela filer eller vill kunna skapa djupgående kunskapsbasartiklar och hantera supportärenden i hela ditt supportteam.

Prova ClickUps CRM Håll koll på lager, orderstatus, leverantörer och mycket mer med ClickUps CRM-system.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projektledning som presterar över förväntan. Dess omfattande uppsättning funktioner gör att den kan användas till mycket mer än bara projektledning. Till exempel kan ClickUps CRM-funktioner göra den till en kapabel kundportallösning. Och ClickUp Client Success Template ger din supportpersonal en omfattande översikt över all kommunikation med dina kunder.

Ladda ner den här mallen Övervaka dina kunders framsteg och prestationer med ClickUp Client Success Template.

Samtidigt gör ClickUps samarbetsfunktioner, dokumentdelningsfunktioner och mycket flexibla anpassningsmöjligheter att du kan skapa arbetsflöden för kundsamarbete som kan mäta sig med de bästa kundportalerna. Det är en programvara för kundframgång där du själv väljer de funktioner du behöver.

När du väl har lärt dig hur du arbetar med kunder i ClickUp kommer du att bli förvånad över hur mycket en projektledningsplattform kan åstadkomma.

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara uppgiftsvyer och arbetsflöden

Samarbetsfunktioner som kommentarer, omnämnanden och redigering i realtid

Integration med appar och verktyg från tredje part

Målspårning och framstegsövervakning

Tidsregistrering och rapporteringsfunktioner

Mallar för kundportaler

Begränsningar för ClickUp

Kan innebära en viss inlärningskurva för nya användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Zendesk

Via Zendesk

Zendesk är en kundportal med fokus på kommunikationskanaler och kundtjänstprogramvara. Den har en kunskapsbas där kunderna kan få tillgång till självbetjäningsresurser och ett ärendehanteringssystem för att hantera supportförfrågningar. Instrumentpanelen ger projektgenomskinlighet och säkerställer att kunderna hålls uppdaterade.

Zendesks samarbetsfunktioner förbättrar kundinteraktionerna, medan dess dokumenthanteringsprogramvara möjliggör centraliserad fildelning. Den säkra klientportalprogramvaran prioriterar datasäkerhet och skyddar känslig information. Med mobilappar kan kunderna komma åt den information de behöver var som helst. Alla dessa funktioner stöds på flera språk.

Zendesk används av några av de största varumärkena, vilket säkerställer dess plats som ett av de bästa programvarualternativen för kundportaler som finns tillgängliga.

Zendesks bästa funktioner

Support via flera kanaler för smidiga kundinteraktioner

Biljettadministration och automatisering

Skapande av kunskapsbas och självbetjäningsalternativ

Anpassningsbara rapporter och analyser

Integration med olika CRM- och kommunikationsverktyg

Zendesk-begränsningar

Komplex installation och konfiguration

Högre prisnivåer för avancerade funktioner

Priser för Zendesk

Suite Team : 55 USD/månad per användare

Suite Growth : 89 $/månad per användare

Suite Professional: 115 USD/månad per användare

Suite Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

IA Avanzada (avancerad AI) tillägg: 50 USD (tillgängligt för Suite Professional eller högre planer)

Zendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

3. Accelo

Via Accelo

Accelo är ett kundhanteringsverktyg med en kundportal som är utformad för att öka kundnöjdheten. Projektpanelen i Accelo gör det möjligt för företag att effektivisera verksamheten och uppnå processeffektivitet.

Plattformens samarbetsverktyg gör det möjligt för team och kunder att arbeta tillsammans utan problem. Accelos produkt erbjuder säkra kundportaler där företag kan ladda upp filer och hantera kunddata. Detta inkluderar en kunskapsbas som ger dina kunder självbetjäning.

Ett ärendesystem gör det möjligt för ditt kundtjänstteam att hantera supportförfrågningar som inte kan besvaras med hjälp av artiklarna i kunskapsbasen.

Accelos anpassningsbara kundportal garanterar en unik kundupplevelse och intern användarupplevelse. Uppgiftshanteringsfunktionerna är lättillgängliga från instrumentpanelen så att alla kan hålla sig uppdaterade.

Accelos bästa funktioner

Projektledning och spårningsfunktioner

Tidrapportering och faktureringsintegration

Verktyg för kundkommunikation och samarbete

Försäljnings- och CRM-funktioner skräddarsydda för tjänstebaserade företag

Automatisering av repetitiva uppgifter

Accelos begränsningar

Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt.

Vissa användare kan behöva tid för att vänja sig vid dess omfattande funktionsuppsättning.

Accelos priser

Plus (per modul) : 30 USD/användare/månad

Premium (per modul) : 49 $/användare/månad

Paket (alla moduler): 99 $/användare/månad

Accelo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

4. Copilot

Via Copilot

Copilot erbjuder en dedikerad kundportal med visuell samarbetsprogramvara. Den har integrering med projektledningssystem för att ytterligare förbättra kundhanteringen. Dess användarvänliga instrumentpanel är lätt att förstå för både anställda och kunder.

Portalens säkra miljö prioriterar datasäkerhet, så att känslig information som kommuniceras mellan dig och dina kunder förblir mellan dig och dina kunder. Copilots dokumenthanteringsfunktioner möjliggör effektiv fildelning och filförfrågningar.

Förutom att integreras med projektledningsprogramvara kan Copilot anslutas till många andra affärsprogramvaror för ökad produktivitet. Med mobilappar kan produktiviteten upprätthållas även när du är på resande fot.

Copilots bästa funktioner

Säker fildelning och lagring

Dokumentversionskontroll och spårning

Rollbaserade åtkomstkontroller

Anpassningsalternativ för kundportaler

Verktyg för uppgifts- och projektledning

Copilots begränsningar

Gränssnittsdesignen kan vara föråldrad för vissa användare.

Brist på integrationer jämfört med vissa andra lösningar

Priser för Copilot

Starter : 29 $/månad per användare

Professional : 69 $/månad per användare

Avancerad : 119 $/månad per användare

Supersonic: 1 500 USD/månad (20 användare ingår)

Copilot-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (19 recensioner)

5. Clinked

Via Clinked

Clinked erbjuder en kundportal med samarbetsverktyg för att förbättra kundrelationerna. Dessa funktioner gör det möjligt för team och kunder att arbeta tillsammans i realtid. Instrumentpanelen ger en tydlig översikt över pågående uppgifter så att alla är på samma sida.

Clinkeds kundportalprogramvara är utformad för effektiv dokumenthantering och fildelning. Kundportalen är säker och verktygen för kunskapsbashantering erbjuder självbetjäningsalternativ till dina kunder. Med supportportalens funktioner kan kunderna enkelt skicka supportförfrågningar när kunskapsbasen inte räcker till.

Onlineportalen kan integreras i din egen webbplats, vilket gör att du kan ge ett professionellt intryck samtidigt som du erbjuder en säker digital ingång för all interaktion med webbplatsen.

Clinked bästa funktioner

Säker kundsamverkan med dokumentdelning

Diskussionsforum och chatt i realtid

White labeling för anpassning av varumärket

Uppgiftshantering och uppföljning av framsteg

Mobilapp för åtkomst när du är på språng

Begränsningar för Clinked

Begränsade integrationer med tredjepartsprogram

Gränssnittet kan kännas föråldrat för vissa användare.

Clinked-priser

Lite : 119 $/månad

Standard : 299 $/månad

Premium : 599 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Klickade betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (42 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

6. OneHub

Via OneHub

OneHub erbjuder en kundportal som utmärker sig genom sin kundportalprogramvara och sina samarbetsverktyg. Plattformen säkerställer projektets transparens med sin omfattande instrumentpanel.

Samarbetsverktygen möjliggör interaktiva diskussioner och feedback. Kundportalerna erbjuder säker fillagring och fildelning.

Den anpassningsbara kundportalen låter dig skräddarsy portalen efter ditt varumärke och skapa en mer sammanhängande kundupplevelse. Med verktyg för uppgiftshantering kan interna team hålla sig uppdaterade och arbeta effektivt.

OneHubs bästa funktioner

Avancerade säkerhetsfunktioner som rollbaserade behörigheter och vattenstämplar

Virtuella datarum för säker dokumentdelning

Användarvänligt gränssnitt för enkel navigering

Anpassningsbara varumärkesalternativ för ett professionellt utseende

Detaljerad åtkomst- och aktivitetsuppföljning

Begränsningar för OneHub

Avancerade funktioner kan leda till en brantare inlärningskurva.

Vissa användare tycker att priset är högre jämfört med liknande lösningar.

Priser för OneHub

Standard : 15 $/månad

Avancerad : 25 $/månad

Data Room : 375 $/månad

Obegränsad: 575 $/månad

OneHub-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (45 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (33+ recensioner)

7. Moxo

Via Moxo

Moxo är en ledande klientportalprogramvara som är utformad för att förbättra kundrelationer och affärsverksamhet. Med fokus på processeffektivitet erbjuder Moxo en klientportal som gör det enkelt för företag att hantera kunddata och kundförfrågningar. Detta görs genom omfattande stöd för automatiserade arbetsflöden.

Tack vare de integrerade verktygen för uppgiftshantering kan interna användare effektivt hålla koll på sitt arbete och samarbeta med varandra. Kundtjänstteam kan enkelt spåra kundförfrågningar och övervaka svarprocessen.

Plattformen erbjuder också en supportportal som gör det möjligt för företag att tillhandahålla förstklassig service. Genom att koppla den till din egen domänintegration kan du erbjuda kunderna åtkomst via ditt företags webbplats och ge dem en professionell kundportalupplevelse.

Moxos bästa funktioner

Kommunikationshub för kunder med dokumentdelning

Automatiserad tidsbokning

Säker meddelandehantering för snabba interaktioner

Integration med kalenderappar

Uppgiftslistor och påminnelser för ökad produktivitet

Moxos begränsningar

Begränsad när det gäller omfattande projektledning

Vissa användare kanske föredrar fler anpassningsalternativ.

Moxos priser

Starter : 100 USD/månad

Företag : 480 USD/månad

Avancerad: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Moxo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (16 recensioner)

8. MyDocSafe

Via MyDocSafe

MyDocSafe är en klientportalprogramvara som prioriterar säkerhet och effektivitet. Plattformen erbjuder en klientportal som enkelt kan anpassas efter dina behov. En av dess viktigaste funktioner är utmärkt klientonboarding, vilket gör den enkel att använda för dina kunder.

Kundportalprogramvaran ger kunderna säker åtkomst till alla nödvändiga dokument och data. Även om det inte är en fullfjädrad helpdesk-lösning som vissa av de andra alternativen, kan dina kundtjänstteam ändå dra nytta av ett centraliserat dokumentarkiv för att svara på kundfrågor mer effektivt.

MyDocSafes bästa funktioner

Funktion för elektronisk signatur

Säker lagring och delning av dokument

Revisionsspår för efterlevnad

Automatisering av arbetsflöden för dokumenthantering

Integration med bokförings- och CRM-programvara

Begränsningar för MyDocSafe

Användargränssnittet kunde vara mer modernt.

Vissa användare kan behöva tid för att förstå avancerade funktioner.

Priser för MyDocSafe

Starter : 20 $/månad

Liten : 75 $/månad

Medium : 180 $/månad

Företag : 533 $/månad

Stor : 2 499 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

MyDocSafe-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (15 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (24 recensioner)

9. SuiteDash

Via SuiteDash

SuiteDash är en allt-i-ett-plattform för företagsledning som är utformad för att effektivisera verksamheten och förbättra samarbetet. Den förser företag med en rad verktyg för att uppnå detta, från en kundportal och projektledningsfunktioner till fakturering och e-postmarknadsföring.

Den anpassningsbara instrumentpanelen gör att du kan skräddarsy plattformen efter ditt företags specifika behov och placera de viktigaste funktionerna i förgrunden. Supportteamet kan enkelt hantera uppgifter och hålla koll på kundfrågor med de medföljande funktionerna för uppgiftshantering.

SuiteDash bästa funktioner

Kundportal med projektledningsverktyg

Integration av fakturering och betalningshantering

Kundkommunikation och dokumentdelning

Anpassningsbara kundinriktade instrumentpaneler

Integration med appar från tredje part

Begränsningar för SuiteDash

Begränsade tredjepartsintegrationer jämfört med andra plattformar

Vissa användare kanske önskar mer avancerade rapporteringsfunktioner.

Priser för SuiteDash

Start : 19 $/månad

Thrive : 49 $/månad

Pinnacle: 99 $/månad

SuiteDash-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

10. SupportBee

Via SupportBee

SupportBee är en användarvänlig helpdesklösning som förser ditt företag med ett ärendehanteringssystem för kundsupport, vilket gör det till en ganska omfattande lösning för kundportaler.

Oavsett storleken på ditt företag kan SupportBee hjälpa dig att hantera kundförfrågningar snabbt och effektivt. Det intuitiva gränssnittet gör det möjligt för team att hantera supportärenden, dela filer och samarbeta kring svar med endast lite utbildning.

SupportBees bästa funktioner

Ärendehantering för kundsupport

E-postsamarbete och spårning

Skapande av kunskapsbas och självbetjäningsalternativ

Integration med andra kundsupportverktyg

Anpassningsbara arbetsflöden för olika team

Begränsningar för SupportBee

Kanske inte lika lämpligt för komplexa projektledningsbehov

Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt.

Priser för SupportBee

Startup : 13 USD/månad per användare

Enterprise: 17 USD/månad per användare

SupportBee-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (27 recensioner)

Kom igång med en kundportallösning redan idag

Det är slut med tiden då kundportaler bara var arkiv för dokument. Med rätt kundportal kan du revolutionera hur du interagerar med dina kunder.

Du kommer att effektivisera kommunikationen och samarbeta mer effektivt oavsett hur stort eller litet ditt företag är. ClickUp går utöver traditionell projektledning och förvandlas till en robust kundportallösning som är skräddarsydd för ditt företags specifika behov.

Det gör att du inte bara kan hantera projekt effektivt utan också förbättra kundinteraktionerna. Med ett robust bibliotek med mallar kan du skräddarsy din perfekta kundportal.

Testa vår klientportalprogramvara idag med Free Forever Plan! ?