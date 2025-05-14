De 10 bästa klientportalprogramvarorna för klienthantering 2025

Ge dina kunder en exceptionell upplevelse och minska den tid ditt team behöver lägga på att besvara frågor och supportärenden med hjälp av en kundportal.
En kundportal fungerar som en one-stop-shop för dina kunder. I din skräddarsydda portal kan de interagera med ditt företag, få tillgång till kunskapsbaser och hjälpcenter, skicka meddelanden till ditt team och interagera med ditt produktsystem. När du driver en strömlinjeformad kundportal ger du alla möjlighet att kommunicera mer effektivt. ✨
Du kan visserligen bygga en portal från grunden, men dessa högst rankade programvaruplattformar för kundportaler snabbar upp processen och gör det möjligt för dig att skapa en kundportal på bara några timmar, istället för veckor eller månader.
Vad ska du leta efter i en klientportalprogramvara?
När du granskar de bästa klientportalprogrammen finns det flera viktiga funktioner du bör ta hänsyn till:
- Säkerhet: Robusta säkerhetsåtgärder bör vara en högsta prioritet när du väljer klientportalprogramvara, särskilt om din klientportal kommer att lagra konfidentiella dokument och kundinformation.
- Användarvänlighet: Kundportalen måste vara intuitiv och användarvänlig för både dig och dina kunder.
- Anpassningsbarhet och varumärkesprofilering: Du kommer att vilja anpassa portalen så att den matchar ditt varumärke.
- Kommunikations- och samarbetsverktyg: Din klientportalprogramvara bör underlätta kommunikationen med kunderna.
- Mobil tillgänglighet: Allt fler kunder använder smartphones och surfplattor som sin primära dator, och din portal bör fungera på en rad olika enheter.
- Rapportering och analys: Möjligheten att spåra KPI:er och generera rapporter utifrån dem hjälper dig att mäta framgången för dina initiativ.
- Integrationsmöjligheter: Kundportalen kommer inte att vara den enda programvaran i din teknikstack, så den bör integreras smidigt med dina andra verktyg.
- Skalbarhet och flexibilitet: Tänk på skalbarheten och flexibiliteten hos klientportalprogramvaran, till exempel om den kan hantera din växande kundbas och dina föränderliga behov.
- Support och utbildning: Programvaruplattformar för kundportaler kan ha en brant inlärningskurva. Utan rätt support och utbildningsmaterial kan den kurvan bli ett hinder.
De 10 bästa programvarulösningarna för kundportaler att använda
För att hjälpa dig att begränsa dina alternativ har vi sammanställt en lista över de bästa klientportalprogramvarorna för dig. Här finns ett alternativ som passar alla företags behov, oavsett om du söker ett enkelt sätt att dela filer eller vill kunna skapa djupgående kunskapsbasartiklar och hantera supportärenden i hela ditt supportteam.
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projektledning som presterar över förväntan. Dess omfattande uppsättning funktioner gör att den kan användas till mycket mer än bara projektledning. Till exempel kan ClickUps CRM-funktioner göra den till en kapabel kundportallösning. Och ClickUp Client Success Template ger din supportpersonal en omfattande översikt över all kommunikation med dina kunder.
Samtidigt gör ClickUps samarbetsfunktioner, dokumentdelningsfunktioner och mycket flexibla anpassningsmöjligheter att du kan skapa arbetsflöden för kundsamarbete som kan mäta sig med de bästa kundportalerna. Det är en programvara för kundframgång där du själv väljer de funktioner du behöver.
När du väl har lärt dig hur du arbetar med kunder i ClickUp kommer du att bli förvånad över hur mycket en projektledningsplattform kan åstadkomma.
ClickUps bästa funktioner
- Anpassningsbara uppgiftsvyer och arbetsflöden
- Samarbetsfunktioner som kommentarer, omnämnanden och redigering i realtid
- Integration med appar och verktyg från tredje part
- Målspårning och framstegsövervakning
- Tidsregistrering och rapporteringsfunktioner
- Mallar för kundportaler
Begränsningar för ClickUp
- Kan innebära en viss inlärningskurva för nya användare.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 $/arbetsplatsmedlem/månad
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Zendesk
Zendesk är en kundportal med fokus på kommunikationskanaler och kundtjänstprogramvara. Den har en kunskapsbas där kunderna kan få tillgång till självbetjäningsresurser och ett ärendehanteringssystem för att hantera supportförfrågningar. Instrumentpanelen ger projektgenomskinlighet och säkerställer att kunderna hålls uppdaterade.
Zendesks samarbetsfunktioner förbättrar kundinteraktionerna, medan dess dokumenthanteringsprogramvara möjliggör centraliserad fildelning. Den säkra klientportalprogramvaran prioriterar datasäkerhet och skyddar känslig information. Med mobilappar kan kunderna komma åt den information de behöver var som helst. Alla dessa funktioner stöds på flera språk.
Zendesk används av några av de största varumärkena, vilket säkerställer dess plats som ett av de bästa programvarualternativen för kundportaler som finns tillgängliga.
Zendesks bästa funktioner
- Support via flera kanaler för smidiga kundinteraktioner
- Biljettadministration och automatisering
- Skapande av kunskapsbas och självbetjäningsalternativ
- Anpassningsbara rapporter och analyser
- Integration med olika CRM- och kommunikationsverktyg
Zendesk-begränsningar
- Komplex installation och konfiguration
- Högre prisnivåer för avancerade funktioner
Priser för Zendesk
- Suite Team: 55 USD/månad per användare
- Suite Growth: 89 $/månad per användare
- Suite Professional: 115 USD/månad per användare
- Suite Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
- IA Avanzada (avancerad AI) tillägg: 50 USD (tillgängligt för Suite Professional eller högre planer)
Zendesk-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)
3. Accelo
Accelo är ett kundhanteringsverktyg med en kundportal som är utformad för att öka kundnöjdheten. Projektpanelen i Accelo gör det möjligt för företag att effektivisera verksamheten och uppnå processeffektivitet.
Plattformens samarbetsverktyg gör det möjligt för team och kunder att arbeta tillsammans utan problem. Accelos produkt erbjuder säkra kundportaler där företag kan ladda upp filer och hantera kunddata. Detta inkluderar en kunskapsbas som ger dina kunder självbetjäning.
Ett ärendesystem gör det möjligt för ditt kundtjänstteam att hantera supportförfrågningar som inte kan besvaras med hjälp av artiklarna i kunskapsbasen.
Accelos anpassningsbara kundportal garanterar en unik kundupplevelse och intern användarupplevelse. Uppgiftshanteringsfunktionerna är lättillgängliga från instrumentpanelen så att alla kan hålla sig uppdaterade.
Accelos bästa funktioner
- Projektledning och spårningsfunktioner
- Tidrapportering och faktureringsintegration
- Verktyg för kundkommunikation och samarbete
- Försäljnings- och CRM-funktioner skräddarsydda för tjänstebaserade företag
- Automatisering av repetitiva uppgifter
Accelos begränsningar
- Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt.
- Vissa användare kan behöva tid för att vänja sig vid dess omfattande funktionsuppsättning.
Accelos priser
- Plus (per modul): 30 USD/användare/månad
- Premium (per modul): 49 $/användare/månad
- Paket (alla moduler): 99 $/användare/månad
Accelo-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)
4. Copilot
Copilot erbjuder en dedikerad kundportal med visuell samarbetsprogramvara. Den har integrering med projektledningssystem för att ytterligare förbättra kundhanteringen. Dess användarvänliga instrumentpanel är lätt att förstå för både anställda och kunder.
Portalens säkra miljö prioriterar datasäkerhet, så att känslig information som kommuniceras mellan dig och dina kunder förblir mellan dig och dina kunder. Copilots dokumenthanteringsfunktioner möjliggör effektiv fildelning och filförfrågningar.
Förutom att integreras med projektledningsprogramvara kan Copilot anslutas till många andra affärsprogramvaror för ökad produktivitet. Med mobilappar kan produktiviteten upprätthållas även när du är på resande fot.
Copilots bästa funktioner
- Säker fildelning och lagring
- Dokumentversionskontroll och spårning
- Rollbaserade åtkomstkontroller
- Anpassningsalternativ för kundportaler
- Verktyg för uppgifts- och projektledning
Copilots begränsningar
- Gränssnittsdesignen kan vara föråldrad för vissa användare.
- Brist på integrationer jämfört med vissa andra lösningar
Priser för Copilot
- Starter: 29 $/månad per användare
- Professional: 69 $/månad per användare
- Avancerad: 119 $/månad per användare
- Supersonic: 1 500 USD/månad (20 användare ingår)
Copilot-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (19 recensioner)
5. Clinked
Clinked erbjuder en kundportal med samarbetsverktyg för att förbättra kundrelationerna. Dessa funktioner gör det möjligt för team och kunder att arbeta tillsammans i realtid. Instrumentpanelen ger en tydlig översikt över pågående uppgifter så att alla är på samma sida.
Clinkeds kundportalprogramvara är utformad för effektiv dokumenthantering och fildelning. Kundportalen är säker och verktygen för kunskapsbashantering erbjuder självbetjäningsalternativ till dina kunder. Med supportportalens funktioner kan kunderna enkelt skicka supportförfrågningar när kunskapsbasen inte räcker till.
Onlineportalen kan integreras i din egen webbplats, vilket gör att du kan ge ett professionellt intryck samtidigt som du erbjuder en säker digital ingång för all interaktion med webbplatsen.
Clinked bästa funktioner
- Säker kundsamverkan med dokumentdelning
- Diskussionsforum och chatt i realtid
- White labeling för anpassning av varumärket
- Uppgiftshantering och uppföljning av framsteg
- Mobilapp för åtkomst när du är på språng
Begränsningar för Clinked
- Begränsade integrationer med tredjepartsprogram
- Gränssnittet kan kännas föråldrat för vissa användare.
Clinked-priser
- Lite: 119 $/månad
- Standard: 299 $/månad
- Premium: 599 $/månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Klickade betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (42 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)
6. OneHub
OneHub erbjuder en kundportal som utmärker sig genom sin kundportalprogramvara och sina samarbetsverktyg. Plattformen säkerställer projektets transparens med sin omfattande instrumentpanel.
Samarbetsverktygen möjliggör interaktiva diskussioner och feedback. Kundportalerna erbjuder säker fillagring och fildelning.
Den anpassningsbara kundportalen låter dig skräddarsy portalen efter ditt varumärke och skapa en mer sammanhängande kundupplevelse. Med verktyg för uppgiftshantering kan interna team hålla sig uppdaterade och arbeta effektivt.
OneHubs bästa funktioner
- Avancerade säkerhetsfunktioner som rollbaserade behörigheter och vattenstämplar
- Virtuella datarum för säker dokumentdelning
- Användarvänligt gränssnitt för enkel navigering
- Anpassningsbara varumärkesalternativ för ett professionellt utseende
- Detaljerad åtkomst- och aktivitetsuppföljning
Begränsningar för OneHub
- Avancerade funktioner kan leda till en brantare inlärningskurva.
- Vissa användare tycker att priset är högre jämfört med liknande lösningar.
Priser för OneHub
- Standard: 15 $/månad
- Avancerad: 25 $/månad
- Data Room: 375 $/månad
- Obegränsad: 575 $/månad
OneHub-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (45 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (33+ recensioner)
7. Moxo
Moxo är en ledande klientportalprogramvara som är utformad för att förbättra kundrelationer och affärsverksamhet. Med fokus på processeffektivitet erbjuder Moxo en klientportal som gör det enkelt för företag att hantera kunddata och kundförfrågningar. Detta görs genom omfattande stöd för automatiserade arbetsflöden.
Tack vare de integrerade verktygen för uppgiftshantering kan interna användare effektivt hålla koll på sitt arbete och samarbeta med varandra. Kundtjänstteam kan enkelt spåra kundförfrågningar och övervaka svarprocessen.
Plattformen erbjuder också en supportportal som gör det möjligt för företag att tillhandahålla förstklassig service. Genom att koppla den till din egen domänintegration kan du erbjuda kunderna åtkomst via ditt företags webbplats och ge dem en professionell kundportalupplevelse.
Moxos bästa funktioner
- Kommunikationshub för kunder med dokumentdelning
- Automatiserad tidsbokning
- Säker meddelandehantering för snabba interaktioner
- Integration med kalenderappar
- Uppgiftslistor och påminnelser för ökad produktivitet
Moxos begränsningar
- Begränsad när det gäller omfattande projektledning
- Vissa användare kanske föredrar fler anpassningsalternativ.
Moxos priser
- Starter: 100 USD/månad
- Företag: 480 USD/månad
- Avancerad: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Moxo-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (16 recensioner)
8. MyDocSafe
MyDocSafe är en klientportalprogramvara som prioriterar säkerhet och effektivitet. Plattformen erbjuder en klientportal som enkelt kan anpassas efter dina behov. En av dess viktigaste funktioner är utmärkt klientonboarding, vilket gör den enkel att använda för dina kunder.
Kundportalprogramvaran ger kunderna säker åtkomst till alla nödvändiga dokument och data. Även om det inte är en fullfjädrad helpdesk-lösning som vissa av de andra alternativen, kan dina kundtjänstteam ändå dra nytta av ett centraliserat dokumentarkiv för att svara på kundfrågor mer effektivt.
MyDocSafes bästa funktioner
- Funktion för elektronisk signatur
- Säker lagring och delning av dokument
- Revisionsspår för efterlevnad
- Automatisering av arbetsflöden för dokumenthantering
- Integration med bokförings- och CRM-programvara
Begränsningar för MyDocSafe
- Användargränssnittet kunde vara mer modernt.
- Vissa användare kan behöva tid för att förstå avancerade funktioner.
Priser för MyDocSafe
- Starter: 20 $/månad
- Liten: 75 $/månad
- Medium: 180 $/månad
- Företag: 533 $/månad
- Stor: 2 499 $/månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
MyDocSafe-betyg och recensioner
- G2: 3,9/5 (15 recensioner)
- Capterra: 4,0/5 (24 recensioner)
9. SuiteDash
SuiteDash är en allt-i-ett-plattform för företagsledning som är utformad för att effektivisera verksamheten och förbättra samarbetet. Den förser företag med en rad verktyg för att uppnå detta, från en kundportal och projektledningsfunktioner till fakturering och e-postmarknadsföring.
Den anpassningsbara instrumentpanelen gör att du kan skräddarsy plattformen efter ditt företags specifika behov och placera de viktigaste funktionerna i förgrunden. Supportteamet kan enkelt hantera uppgifter och hålla koll på kundfrågor med de medföljande funktionerna för uppgiftshantering.
SuiteDash bästa funktioner
- Kundportal med projektledningsverktyg
- Integration av fakturering och betalningshantering
- Kundkommunikation och dokumentdelning
- Anpassningsbara kundinriktade instrumentpaneler
- Integration med appar från tredje part
Begränsningar för SuiteDash
- Begränsade tredjepartsintegrationer jämfört med andra plattformar
- Vissa användare kanske önskar mer avancerade rapporteringsfunktioner.
Priser för SuiteDash
- Start: 19 $/månad
- Thrive: 49 $/månad
- Pinnacle: 99 $/månad
SuiteDash-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)
10. SupportBee
SupportBee är en användarvänlig helpdesklösning som förser ditt företag med ett ärendehanteringssystem för kundsupport, vilket gör det till en ganska omfattande lösning för kundportaler.
Oavsett storleken på ditt företag kan SupportBee hjälpa dig att hantera kundförfrågningar snabbt och effektivt. Det intuitiva gränssnittet gör det möjligt för team att hantera supportärenden, dela filer och samarbeta kring svar med endast lite utbildning.
SupportBees bästa funktioner
- Ärendehantering för kundsupport
- E-postsamarbete och spårning
- Skapande av kunskapsbas och självbetjäningsalternativ
- Integration med andra kundsupportverktyg
- Anpassningsbara arbetsflöden för olika team
Begränsningar för SupportBee
- Kanske inte lika lämpligt för komplexa projektledningsbehov
- Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt.
Priser för SupportBee
- Startup: 13 USD/månad per användare
- Enterprise: 17 USD/månad per användare
SupportBee-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (4 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (27 recensioner)
Kom igång med en kundportallösning redan idag
Det är slut med tiden då kundportaler bara var arkiv för dokument. Med rätt kundportal kan du revolutionera hur du interagerar med dina kunder.
Du kommer att effektivisera kommunikationen och samarbeta mer effektivt oavsett hur stort eller litet ditt företag är. ClickUp går utöver traditionell projektledning och förvandlas till en robust kundportallösning som är skräddarsydd för ditt företags specifika behov.
Det gör att du inte bara kan hantera projekt effektivt utan också förbättra kundinteraktionerna. Med ett robust bibliotek med mallar kan du skräddarsy din perfekta kundportal.
Testa vår klientportalprogramvara idag med Free Forever Plan! ?