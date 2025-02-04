De 10 bästa programvarorna för kundintroduktion 2025

Oavsett om du arbetar med B2B- eller B2C-kunder är effektiv onboarding mer än bara en trevlig bonus – det är en viktig komponent för att upprätthålla en framgångsrik kundrelation. En studie från Wyzowl från 2020 visade faktiskt att 86 % av nya kunder förblir lojala mot företag som erbjuder onboarding-innehåll efter köpet.

Så hur säkerställer du att du erbjuder den bästa möjliga introduktionsupplevelsen?

Bra att du frågade.

I den här artikeln tar vi en närmare titt på de 10 bästa programvarorna för kundonboarding som strukturerar och effektiviserar dina interna processer och ger dina kunder en bättre upplevelse. ?

Vad ska du leta efter i programvara för kundintroduktion?

Med så många alternativ kan det kännas överväldigande att välja rätt verktyg för kundintroduktion. För att förenkla ditt beslut bör du ta hänsyn till följande viktiga faktorer:

Användarvänlighet: Den tid som går åt till att lära sig ett komplicerat system är tid som går från dina kunder. Ditt team bör snabbt kunna behärska programvaran på egen hand eller med hjälp av verktygets kunskapsbas.

Automatiserade arbetsflöden : Välj programvara som automatiserar repetitiva uppgifter så att du kan påskynda interna processer och frigöra tid för att fokusera på att bygga goda kundrelationer.

Integrationer : Se till att programvaran enkelt kan integreras med dina nuvarande CRM-system (customer relationship management) projektledningsverktyg och betalningsgateways. Detta säkerställer ett smidigt dataflöde, vilket minimerar manuell datainmatning och risken för fel.

Kommunikationskanaler: Effektivisera dina kommunikationsplaner med programvara som har inbyggda kommunikationsverktyg eller integreras med din kommunikationsprogramvara.

Analys och rapportering: Programvaran bör låta dig utvärdera effektiviteten i din kundintroduktionsprocess genom att spåra tidsåtgång, kundengagemang och konverteringsstatistik.

Feedbackverktyg: Den programvara du väljer bör göra det möjligt för dig att samla in feedback, så att du bättre kan förstå kundernas behov och problemområden för framtida förbättringar ?️

ClickUps automatiseringar hjälper dig att hålla ordning och gör kundintroduktionen till en barnlek.

De 10 bästa programvarorna för kundintroduktion att använda

Vi har letat överallt för att sammanställa denna lista över de 10 bästa programvarorna för kundonboarding, var och en anpassad för ett specifikt användningsområde. Oavsett vad ditt företag behöver finns det ett verktyg som förenklar och förbättrar din onboardingprocess. Gör dig redo att bygga framgångsrika och varaktiga kundrelationer. ?

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som också är perfekt för att effektivisera kundintroduktion och hantera kundrelationer.

Plattformen erbjuder många funktioner som förenklar kundonboarding, till exempel anpassningsbara ClickUp-formulär. Använd dem för att onboarda nya kunder genom att samla in viktiga uppgifter redan från början. De är också effektiva för att samla in kundfeedback under hela relationen, så att du kontinuerligt kan anpassa och förbättra dina tjänster. ?

Med ClickUp kan du ge din onboarding en välkomnande touch genom att skapa personliga portaler. De gör det enkelt att komma åt utbildningsmaterial och checklistor för onboarding, så att dina nya kunder inte går vilse.

Som grädde på moset hjälper ClickUps CRM och praktiska CRM-mallar dig att komma igång med kundhantering.

Optimera leadgenereringen med ClickUp Hubspot-Guided Client Onboarding Guide och lotsa kunderna genom onboardingprocessen med ClickUp Customer Onboarding Template.

Du kan också samla flera team med ClickUp Client Success Collaboration Template, som är utformad för att förbättra den övergripande kundupplevelsen.

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

Formulären är begränsade i gratispaketet.

Nya användare kan möta en inlärningskurva

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Obs: ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. ChurnZero

via ChurnZero

ChurnZero är en programvara för kundframgång som är utvecklad för prenumerationsbaserade företag (som SaaS-leverantörer) för att få insikter om produktanvändning, driva produktadoption och effektivt minska kundbortfallet.

Anslut den till din SaaS-plattform och spåra användningsbeteendet över tid, till exempel hur ofta kunderna loggar in och vilka funktioner de använder. Detta hjälper dig att se vilka delar av din produkt som kan vara svåra för dem att använda, så att du kan erbjuda skräddarsydd support (t.ex. med ChurnZeros inbyggda walkthrough-funktion). ?

ChurnZero är det perfekta verktyget för SaaS-företag som vill öka kundlojaliteten genom att aktivt engagera sig med kunderna, proaktivt tillgodose deras behov och minska tiden till värde.

ChurnZeros bästa funktioner:

Spåra kunduppgifter som startdatum, nästa förnyelsedatum, antal licenser, senaste aktivitet och NPS-poäng.

Få kundomsättningspoäng för att identifiera nöjda konton och sådana som behöver uppmärksamhet.

Skapa obegränsade kundsegment (användargrupper med liknande egenskaper och behov) för att analysera användningsmönster och skräddarsy dina marknadsföringsinsatser.

Ställ in automatiska aviseringar och åtgärder som utlöses av specifika steg i kundresan, till exempel onboarding eller ändringar i kunddata.

ChurnZero-begränsningar:

Dashboard kan inte anpassas

Taggning av teammedlemmar och interaktioner i realtid är inte tillgängliga.

Du kan inte radera kundkonton – du måste kontakta ChurnZeros kundsupport.

ChurnZero-priser:

Kontakta oss för prisuppgifter

ChurnZero-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (1 091 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (126 recensioner)

3. Clientary

via Clientary

Clientary är en allt-i-ett -programvara för projekt- och kundhantering samt onboarding för att fånga upp leads, spåra enkla uppgifter och fakturerbara timmar samt hantera offerter, kostnadsberäkningar och fakturor. Dessutom kan du tack vare den inbyggda Stripe-integrationen ta emot betalningar online via kreditkort eller ACH-banköverföringar.

Oavsett om du är frilansare, konsult eller byråägare är Clientary utformat för att underlätta betalningar från kunder och hantering av företagets ekonomi.

Clientarys bästa funktioner:

Enkelt att underhålla en databas med alla kunder , inklusive kontaktinformation, utestående fakturabelopp och viktiga anteckningar för kundernas framgång.

Anpassa fakturamallar med ditt företags logotyp och färger, flera valutor och skatter.

Skapa en portal där kunderna kan se offerter, fakturor och projektets framsteg.

Skapa tidrapporter, betalningsrapporter och utgiftsrapporter för en specifik kund eller alla kunder inom en viss tidsram, eller hjälp till med allmän kundintroduktion.

Kundbegränsningar:

Saknar avancerade projektledningsfunktioner som anpassningsbara fält och flera vyer.

Användargränssnittet har begränsade anpassningsmöjligheter.

Begränsad integration med större betalningsgateways och andra tredjepartsappar

Priser för Clientary:

Solo: 19 $/månad (1 användare)

Team: 39 $ per månad (3 användare)

Agency: 59 $/månad (5 användare)

Obs: Ytterligare användare är tillgängliga i Agency-planen för 10 USD/månad per användare.

Kundbetyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (37 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (45 recensioner)

4. Demio

via Demio

Demio är en lättanvänd programvara för kundintroduktion för att arrangera onlineevenemang som webbseminarier, workshops och konferenser. Den erbjuder olika interaktiva element som omröstningar, utdelningsmaterial, skärmdelning, chatt och utvalda åtgärder (även kallat call-to-action). Eftersom det är ett webbläsarbaserat verktyg behöver deltagarna inte ladda ner någon programvara eller plugins för att delta i webbseminarier. ?‍?

Demio är perfekt för soloprenörer, marknadsföringsteam och SaaS-startups som vill använda webbseminarier för att generera leads, introducera nya användare och genomföra produktdemonstrationer för bättre kundframgång.

Demios bästa funktioner:

Skapa webbseminarier, registreringssidor och e-postpåminnelser med ditt företags logotyp och färger.

Omdirigera deltagarna till en anpassad URL när webbinariet är slut

Spela in webbseminarier automatiskt så att du kan dela repriser med deltagare och andra efter evenemangen.

Integrera med Zapier och andra populära appar som Hubspot, Salesforce, Mailchimp och ConvertKit.

Demios begränsningar:

Ingen stationär eller mobil app

Begränsade inbyggda integrationer

Skärmdelningsfunktionen delar endast hela skärmen, inte ett specifikt fönster eller flik.

Demios priser:

Startpaket: 59 $/månad (en enda värd)

Tillväxt: Från 109 $/månad per värd

Premium: Från 2 200 USD/år per värd

Unlimited: Från 22 000 dollar/år

Demio-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (139 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (240 recensioner)

5. Moovila

via Moovila

Moovila är ett autonomt verktyg för projektövervakning och projektledning som centraliserar projektdata, analyserar arbetsflöden och minskar projektrisker. Det ger realtidsinsikter om projektets hälsa, lyfter fram potentiella problem och ger praktiska åtgärder för att lösa dem så att projektet kan komma tillbaka på rätt spår.

Moovila passar bäst för projektledare och projektledningskontor (PMO) som vill hantera projektrisker aktivt för att säkerställa en smidig onboardingprocess och långsiktiga kundrelationer.

Moovilas bästa funktioner:

Visualisera projektplaner i flera vyer: Lista, Kanban, Gantt, Kalender och Miniatyrbilder

Identifiera och prioritera kritiska uppgifter och projektleveranser som påverkar slutdatumet för ett projekts tidsplan.

Få varningar när potentiella problem upptäcks eller milstolpar är i fara ?

Integrera med vanliga appar som Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot och Salesforce.

Moovilas begränsningar:

Klumpig gränssnitt jämfört med andra programvaror för kundintroduktion

Begränsade integrations- och anpassningsmöjligheter

Endast JPG-format är tillgängligt för export av projektrapporter.

Moovila-priser:

Startpaket: 31,25 $/månad per användare

Sapphire: Kontakta oss för prisuppgifter

Diamond: Kontakta oss för prisuppgifter

För MSP:er: Kontakta oss för prisuppgifter

Aktivera: Kontakta oss för prisuppgifter

Moovila-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (13 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (39 recensioner)

6. Notion

via Notion

Notion är ett mångsidigt arbets- och samarbetsverktyg som gör det möjligt för användare att centralisera en mängd olika innehåll – från anteckningar till databaser och uppgiftstavlor. Använd denna programvara för kundintroduktion för att lagra kundinformation, registrera projektdetaljer, tilldela uppgifter till teammedlemmar och följa framstegen. ?

Notions behörighetsinställningar möjliggör detaljerad kontroll när du delar arbetsytor med kunder. Välj om de ska få läs-, kommenterings-, redigerings- eller fullständig åtkomst.

För digitala marknadsföringsbyråer och konsultföretag som letar efter en flexibel plattform för att effektivisera och samarbeta kring kundprojekt är Notion det rätta verktyget för dig.

Notions bästa funktioner:

Kom igång med någon av de över 5 000 mallarna som täcker användningsfall som projektplaner, instrumentpaneler och budgetuppföljare.

Samarbeta i realtid med ditt team på företagets wikis och databaser

Integrera med populära verktyg som Google Drive, Canva, Calendly, Zoom och Slack.

Stöder flera språk, inklusive engelska, spanska, portugisiska, japanska och koreanska.

Begränsningar med Notion:

Ingen inbyggd funktion för tidrapportering i programvaran för kundintroduktion

Blir långsammare när man arbetar med stora projekt

Stöder inte aviseringar för schemalagda uppgifter

Notion-priser:

Gratis plan

Plus: 10 USD/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion:

G2: 4,7/5 (4 766 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 782 recensioner)

7. GuideCX

via GuideCX

GuideCX:s programvara för projektledning och kundintroduktion förbättrar synligheten i realtid och samarbetet mellan team. Den hjälper dig också att hantera kunder genom hela kundlivscykeln. Använd någon av de anpassningsbara mallarna för att standardisera din introduktionsprocess och spara tid på framtida projekt.

Om du ofta väntar på att kunderna ska slutföra sina delar av ett projekt eller tillbringar långa timmar i projektuppdateringsmöten kan GuideCX hjälpa dig att effektivisera samarbetet och hålla projekten på rätt spår.

GuideCX bästa funktioner:

Bjud in teammedlemmar, kunder och andra intressenter att visa och slutföra uppgifter

Visualisera procentandelen av projektets uppgifter i olika stadier – till exempel Ej påbörjat, Pågår, Fastnat och Klar – med hjälp av förloppsindikatorn.

Få aviseringar i appen eller via e-post när du tilldelas en uppgift eller när uppgifter närmar sig sitt förfallodatum.

Samla in kundfeedback med kundnöjdhetsundersökningar (CSAT) när en milstolpe nås.

GuideCX begränsningar:

Blir långsam vid uppdatering av uppgifter jämfört med andra programvaror för kundintroduktion på denna lista.

CSAT-enkäter är inte anpassningsbara, vilket kan göra det svårt att samla in kundfeedback.

GuideCX-priser:

Startpaket: 100 $/månad

Professionell: Kontakta oss för prisuppgifter

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Avancerat: Kontakta oss för prisuppgifter

GuideCX-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (329 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (29 recensioner)

8. Pipefy

via Pipefy

Pipefy är ett processhanteringsverktyg som gör det möjligt för företag att organisera och automatisera sin verksamhet genom rör (även kallade Kanban-arbetsflöden).

Med hjälp av rör för olika processer som leadkvalificering, försäljning och kundintroduktion kan teamen spåra uppgifter i olika stadier av slutförandet. Dessutom är det enkelt att automatisera repetitiva uppgifter som att skapa nya Kanban-kort, flytta dem och uppdatera deras fält.

Dessa funktioner gör den idealisk för småföretag som söker en Kanban-liknande metod för att visuellt organisera och övervaka sina onboarding-arbetsflöden.

Pipefys bästa funktioner:

Anpassa valfri mall från det omfattande mallbiblioteket för att hantera olika affärsprocesser.

Använd formulär för att samla in och lagra information på Kanban-kort

Spåra historiken för varje uppgift (även kallad Kanban-kort), inklusive dess arbetsflödessteg, delade filer och kommentarer.

Se en sammanfattning av uppgifterna i varje fas av ett flöde och se vilka som är i tid, försenade eller slutförda.

Pipefys begränsningar:

Få inbyggda integrationer på plattformen för kundintroduktion

Erbjuder endast list- och Kanban-vyer

Automatiska uppföljningsmejl från Pipefy hamnar ofta i skräppostmappen.

Pipefy textprissättning:

Starter: Gratis

Företag: 23 $/månad per användare

Företag: 38 $/månad per användare

Obegränsat: Kontakta oss för prisuppgifter

Pipefy-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (214 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (303 recensioner)

9. Userflow

via Userflow

Userflow är en plattform för digital adoption och kundintroduktion som effektiviserar användarintroduktionen för mjukvaruföretag. Den gör det möjligt för dem att skapa steg-för-steg-produktguidningar, checklistor och enkäter i appen utan att behöva skriva någon kod.

Med dess funktioner för användarintroduktion får kunderna snabbt koll på produktens viktigaste funktioner, vilket i praktiken ökar engagemanget och förbättrar den övergripande kundnöjdheten. ✨

Userflow är särskilt användbart för SaaS-företag som vill erbjuda en smidig användarupplevelse, öka användaracceptansen och förbättra kundlojaliteten.

Userflows bästa funktioner:

Skapa och anpassa kundintroduktionsflöden utan någon kodningserfarenhet

Använd segmentering för att skräddarsy kundintroduktionsupplevelsen för specifika användargrupper.

Automatisera flöden baserat på händelser som registrering, sidbesök och användning av funktioner.

Visualisera hur användarna rör sig genom flödena med hjälp av mätvärden som visnings- och slutförandegrader för bättre kundframgång.

Begränsningar i användarflödet:

Fungerar endast med webbappar.

Få inbyggda integrationer

Undersökningar har begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med annan programvara för kundonboarding.

Priser för Userflow:

Startup: Från 300 $/månad

Fördel: Från 850 USD/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Användarflödesbetyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (95 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (12 recensioner)

10. Jotform

via Jotform

Jotform är ett kodfritt verktyg för att skapa onlineformulär för insamling av kunddata genom registreringsformulär, enkäter, beställningsformulär och mycket mer. Med funktionen för villkorslogik kan du anpassa formulär genom att visa, uppdatera eller dölja specifika fält beroende på användarens inmatningar.

Dessutom gör Jotform-tabeller det enkelt att organisera och hantera formulärinlämningar. Växla mellan tabell-, kalender-, kort- och uppladdningsvyer för att visualisera data utifrån dina preferenser.

Jotforms bästa funktioner:

Skapa formulär från grunden eller från någon av Jotforms mallar i ett intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

Översätt formulär till över 130 språk, inklusive engelska, franska, spanska, nederländska, italienska och portugisiska.

Dela åtkomst till dina formulär via länkar, QR-koder och inbäddade webbsidor, eller ladda ner dem som ifyllningsbara PDF-filer.

Integrera med över 100 verktyg, inklusive betalningsgateways som PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square och Apple Pay.

Begränsningar för Jotform:

Gratisplanen har Jotform-branding och är begränsad till 5 formulär och 100 inlämningar per månad.

Programvaran är ibland långsam och buggig, särskilt när man arbetar med långa och komplexa formulär.

Nya användare kan möta en inlärningskurva

Jotform-priser:

Gratis plan

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Guld: 129 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jotform-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (204 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 559 recensioner)

Gör ett bestående första intryck med den perfekta plattformen för kundintroduktion

Att välja den bästa lösningen för kundintroduktion är nyckeln till en framgångsrik introduktion och positiva kundrelationer – och vi har sammanställt de 10 bästa alternativen som finns på marknaden idag. ?

Vilka funktioner är viktigast för dig? Automatiserade arbetsflöden? Teamsamarbete? Integration med din nuvarande teknikstack? Insamling av kundfeedback? Kompatibilitet mellan olika plattformar?

Om du letar efter ett verktyg som har alla dessa funktioner och mer, kolla in ClickUp. Registrera dig idag och få tillgång till dess kraftfulla funktioner gratis.