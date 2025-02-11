11 gratis mallar för kundresekartor

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för kundresekarta?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En kundresekarta visar kundupplevelsen från början till slut. Den liknar ett projektledningsverktyg, men hjälper företag att förstå hur olika delar av kundresan bidrar till köparnas nöjdhet och lojalitet. Mallar för kundresekartor är fördesignade versioner av dessa tidslinjer som ger användarna en bra utgångspunkt. " } } ] }

Att skapa en effektiv kundresa är avgörande för alla företags framgång.

Det kräver noggrann planering och övervägande, samt en djup förståelse för dina kunders behov och preferenser. Men det behöver inte vara skrämmande. Med rätt verktyg och mallar kan du skapa en exceptionell kundupplevelse som får dem att komma tillbaka för mer.

Ett sådant verktyg är mallar för kundresan, som ger företag ett strukturerat tillvägagångssätt för att skapa sina köparresor.

I den här artikeln undersöker vi vad mallar för kundresan är och vad som kännetecknar en bra mall. Därefter tittar vi på 11 exempel på bra mallar för kundresan så att du själv kan se hur verktygen hjälper till att skapa fantastiska upplevelser för kunderna under hela deras livscykel.

Vad är en mall för kundresekarta?

En kundresekarta visar kundupplevelsen från början till slut. Den liknar ett projektledningsverktyg, men hjälper företag att förstå hur olika delar av kundresan bidrar till köparnas nöjdhet och lojalitet. Mallar för kundresekartor är fördesignade versioner av dessa tidslinjer som ger användarna en bra utgångspunkt.

Vanligtvis innehåller en mall för kundresekarta viktiga steg i kundens livscykel, såsom onboarding och uppföljning. Den innehåller också viktiga mått såsom kundnöjdhet och net promoter score, som kan hjälpa till att fatta beslut när det gäller att förfina kundupplevelsen.

Genom att använda en mall som en del av dina standardrutiner för att planera kundresan kan du snabbt få insikt i hur olika kontaktpunkter fungerar och identifiera områden som behöver förbättras. Detta kan sedan användas för att forma ditt företags arbetsvanor kring att leverera en exceptionell kundupplevelse.

Dessutom utgör mallarna en utgångspunkt för företag som inte har resurser eller intern kompetens för att utforma sin egen kundresekarta från grunden.

Bonus: SOP-programvara!

Vad kännetecknar en bra mall för kartläggning av kundresan?

Om du vill skapa en fantastisk kundresa är det viktigt att ha en bra mall. En utmärkt kundresa ska vara både trevlig och informativ, så att dina kunder känner sig kunniga och delaktiga under hela processen.

En bra mall för kundresan ska vara lätt att följa och använda, och ha en struktur som är logisk både för dig och dina kunder.

Har tydligt definierade steg: En bra mall för kundresan bör ha tydliga och distinkta steg som representerar de olika kontaktpunkterna eller interaktionerna som kunden har med ditt företag.

Visar kundens perspektiv : Mallen bör utformas utifrån kundens perspektiv och lyfta fram deras behov, förväntningar och problem i varje steg av resan.

Grafisk representation: Mallen ska vara visuellt tilltalande och lätt att förstå. En visuell representation av resan kan hjälpa till att identifiera områden där kundupplevelsen kan förbättras.

Är flexibel och anpassningsbar: En bra mall för kundresan bör vara flexibel och anpassningsbar för att passa olika typer av kundresor inom olika branscher eller företag.

Inkluderar mätvärden och feedback: Mallen bör innehålla Mallen bör innehålla affärsmätvärden som mäter framgången för varje steg i resan, samt feedbackmekanismer som samlar in kundernas feedback och förbättringsförslag.

Underlättar samarbete: Mallen ska underlätta samarbetet mellan olika avdelningar inom din organisation för att säkerställa en konsekvent och smidig upplevelse i alla kundkontaktpunkter.

Med en gedigen mall och ett verktyg för att kartlägga kundresan kan du skapa en kundresa som inte bara uppfyller utan överträffar dina kunders förväntningar. Och med en fastställd färdplan att följa blir processen enklare och effektivare än någonsin tidigare.

11 gratis mallar för kundresekartor

Mallar för kundresan är ett kraftfullt verktyg för att kartlägga kundresan, eftersom de ger en koncis visuell representation av de kontaktpunkter en kund har med ditt företag. Dessa mallar kan hjälpa företag att bättre förstå sina kunders upplevelse och fatta datadrivna beslut för att förbättra den.

Eftersom varje företags kundresa ser lite olika ut har vi samlat 11 av våra favoritmallar för olika användningsfall.

1. ClickUp-mall för kundresekarta

Ladda ner den här mallen Få en visuell representation av kundresan med ClickUps mall för kundresekarta.

Om du försöker bestämma var du ska börja med din kundresekarta, varför inte hålla det enkelt med ClickUps mall för kundresekarta?

Denna mall i whiteboard-stil visar kundens livscykel från början till slut. Den innehåller frågor om kundens handlingar, kontaktpunkter, upplevelser och lösningar, och delar upp resan i tre huvudsakliga steg:

Medvetenhet: Steg 1 i kundresan, där kunderna blir medvetna om företaget och dess produkter eller tjänster.

Övervägande: Det andra steget i kundresan, där kunderna börjar överväga företaget som en potentiell lösning på sina behov. I detta skede kan kunderna börja undersöka företaget och dess produkter eller tjänster, jämföra det med andra alternativ och utvärdera dess funktioner och fördelar.

Konvertering: Det sista steget i kundresan, där kunderna fattar ett köpbeslut och blir betalande kunder.

Varje steg har 6 förinstallerade klisterlappar under sig, men på whiteboard-arbetsytan kan du också lägga till ytterligare klisterlappar, rita för hand, lägga till former, pilar och text samt inkludera länkar till dokument, webbplatser, Figma-filer och Google Workspace-appar.

Sammantaget ger denna mall en omfattande översikt över kundresan och hjälper företag att brainstorma möjligheter till förbättringar.

2. ClickUp Agency Client Health Tracker av Zenpilot

Ladda ner den här mallen Ligg steget före kundernas behov och öka kundnöjdheten med denna anpassningsbara mall från ZenPilot och ClickUp.

Ligg steget före dina kunders behov och öka kundnöjdheten med ClickUp Agency Client Health Tracker från ZenPilot. Denna anpassningsbara mall gör det möjligt för dig att spåra hälsan i dina kundrelationer, hantera kontouppgifter och mycket mer – allt på ett och samma ställe.

Med den här mallen kan du enkelt visualisera kundresan från början till slut. De anpassningsbara fälten, det användarvänliga gränssnittet och de kraftfulla spårningsfunktionerna gör det enkelt att hantera dina kundrelationer och ligga steget före deras behov.

ClickUp Agency Client Health Tracker från Zenpilot innehåller:

8 förkonfigurerade vyer

14 anpassningsbara fält

Inbyggda funktioner för aktivitetsuppföljning

3. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Ladda ner den här mallen Dela upp användarens resa i mindre, mer hanterbara delar. Representera dem sedan på en karta med ClickUps mall för kartläggning av användarberättelser.

Kartläggning av kundresan bryter ner användarens resa från medvetenhet, övervägande och konvertering i mindre delar och steg, och representerar dem sedan på en visuell karta. Denna process gör det möjligt för företag att få en bättre förståelse för kundens perspektiv och identifiera områden som kan förbättras i användarupplevelsen.

Om det är något ditt företag behöver är ClickUps mall för kartläggning av användarberättelser något för dig!

Under processen med att kartlägga användarberättelser arbetar tvärfunktionella team tillsammans för att identifiera de olika stegen i användarresan. Detta kan innefatta att identifiera köparpersonligheter, användaraktiviteter, användarsteg och mycket mer.

Denna mall för användarresekarta använder samma whiteboardfunktioner som vår mall för kundresekarta, men har en annan layout och förifyllda fält som är specifika för story mapping.

Funktionalitet: All flexibilitet som vår vanliga whiteboard-arbetsyta erbjuder. Möjlighet att lägga till eller ta bort klisterlappar, länka till dokument och webbplatser, lägga till foton, former, pilar och text, och till och med rita för hand.

Användarhandbok: Stegen till vänster visar hur du använder mallen, och det finns färdiga avsnitt för användaraktivitet, användarsteg, releaser och kundpersonligheter.

Genom att skapa en gemensam förståelse för användarens resa kan företag utveckla effektivare lösningar och produkter som bättre tillgodoser kundernas behov.

4. ClickUp Empathy Map Whiteboard Template

Mallen för empati-karta hjälper dig att få en djupare förståelse för dina kunders problem, behov och känslor.

Empatikartläggning gör det möjligt för team att få en djupare förståelse för sina köpare. Precis som en användarprofil representerar empati kartor ett specifikt kundsegment eller en specifik kundprofil. De är utformade för att hjälpa team att utveckla empati och identifiera sig med sina kunders behov, känslor, tankar och motivationer.

ClickUps mall för empati-whiteboard gör det möjligt för teammedlemmar att dela insikter och observationer om sina kunders beteenden, upplevelser och utmaningar. Genom att använda en mall för användarpersonlighet och skapa en visuell representation av sina kunders perspektiv kan teamen utveckla en bättre förståelse för sina kunders emotionella och psykologiska tillstånd, vilket i slutändan leder till mer kundcentrerade lösningar.

Mallen har sex avsnitt som är utformade för att hjälpa dig att förstå dina kundresor:

Tänk och känn: Kundens oro och förhoppningar, vad som gör skillnad för dem och vad deras tankesätt och karaktär avslöjar om dem.

Se: Kundens miljö, marknad och kulturella preferenser

Lyssna: Vad influencers, vänner/familj och chefer/kollegor/arbetskamrater säger till kunden

Säg och gör: Kundens beteende gentemot andra, offentliga attityd och utseende

Smärta: Kundens rädslor och frustrationer

Fördelar: Kundens önskemål, behov och mått på framgång

Mallen Empathy Map Whiteboard är ett viktigt verktyg för alla team som vill förstå sina kunder bättre. Men den kan också användas internt för HR-team som vill förstå sina anställda bättre. Överväg att implementera empati-mappning i din HR-programvara, eller gör mappning av anställda till ett av dina HR-mål.

5. ClickUp-mall för kundframgångsplan

Använd mallen för kundframgångsplan för att snabbt visualisera var varje kund befinner sig i din pipeline.

Kundframgång är en viktig aspekt för att upprätthålla och utöka en lojal kundbas för alla företag. En kundframgångsplan är ett viktigt verktyg som kan hjälpa dig att erbjuda en exceptionell kundupplevelse, vilket leder till långsiktig kundnöjdhet och lojalitet.

ClickUps mall för kundframgångsplan är ett enkelt sätt att visualisera viktig kundinformation på ett och samma ställe för effektivare och snabbare kundsupport.

Filtrera efter status: Se snabbt all kundinformation beroende på var kunderna befinner sig i din pipeline – antingen ”onboarding”, ”pågående”, ”kvarhållande”, ”på vänt”, ”klar” eller ”inaktiv”.

Snabb översikt över viktig kundinformation: Kundens namn, telefonnummer, e-postadress, plats, typ av tjänst, överenskommen prissättning, procentuell framstegsbar och bilaga till avtalet. Kundens namn, telefonnummer, e-postadress, plats, typ av tjänst, överenskommen prissättning, procentuell framstegsbar och bilaga till avtalet.

Lägg till deluppgifter: Lägg till anpassade deluppgifter till kundens kort och kontrollera visuellt hur många uppgifter som har slutförts precis under kundens namn.

Med hjälp av denna mall får du en översikt över var varje kund befinner sig i din livscykel och vilka uppgifter som fortfarande behöver slutföras för att de ska kunna gå vidare till nästa steg. Den ger ansvarsskyldighet och översikt i en enda vy.

6. ClickUp-mall för kundens röst

Mallen Voice of the Customer ger dig en bättre förståelse för dina kunders frustrationer så att du kan komma med lösningar.

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är det viktigt för alla organisationers framgång att erbjuda förstklassig kundservice. För att uppnå detta måste du skaffa dig en djup förståelse för dina kunders behov, förväntningar och preferenser. Det är här ClickUps mall för kundernas röst kommer in.

Denna mall hjälper dig att få insikt i dina kunders upplevelser och förbättra din totala kundnöjdhet. Den samlar in kundfeedback via olika kanaler som undersökningar, fallstudier, sociala medier, kundinteraktioner och online-recensioner, och hjälper dig sedan att hitta en lösning.

Kundens röst: Här kan du lägga in ett kort utdrag ur en kundrecension eller feedback (t.ex. ”Den här produkten är för svår att använda”).

Kundbehov: Utrymme för att tolka vad kunden söker men inte får utifrån klagomålet (t.ex. ”Kunden behöver instruktioner som är lättare att förstå”).

Lösning: Utrymme för att bestämma hur du ska tillgodose kundens behov (t.ex. ”tillhandahålla alternativa instruktioner via videogenomgångar och onlineinspelningar”).

Detta format med ”problem–behov–lösning” kan hjälpa dig att förbättra kundnöjdheten och öka kundlojaliteten. När kunderna känner sig hörda och ser att deras feedback tas tillvara är det mer sannolikt att de blir lojala mot ditt varumärke och rekommenderar ditt företag till andra.

7. ClickUp-mall för kundproblem

Använd mallen för problemformulering för att identifiera dina kunders utmaningar och utarbeta en plan för att hjälpa dem att övervinna dessa.

Det finns många anledningar till varför en produkt eller tjänst inte uppfyller kundernas förväntningar. Därför är det så viktigt att ta sig tid att förstå kundernas utmaningar och problem. Ett sätt att göra detta är att använda ClickUps mall för kundproblem för att fånga upp kundernas problem och skapa strategier för att lösa dem.

Mallen för kundproblemformulering innehåller 5 avsnitt:

Kundprofil: Här anger du en beskrivning av kunden och personlig information som hjälper dig att identifiera vilka segment kunden tillhör.

Kundens mål: Här skriver du vad din kund hoppas uppnå med din produkt eller tjänst.

Kundens hinder: Här listar du alla hinder som står mellan din kund och deras mål. Här listar du alla hinder som står mellan din kund och deras mål.

Grundorsaken till hindret: Här identifierar du vilket djupare problem som orsakar hindren. Här identifierar du vilket djupare problem som orsakar hindren.

Emotionell påverkan: Här skriver du din plan för att ta itu med smärtpunkterna och hjälpa dem att nå sina mål.

Denna mall hjälper dig att klargöra dina kunders frustrationer och smärtpunkter för att bättre förstå dem, förbättra affärsverksamheten och produkterna för att möta kundernas behov samt utbilda ditt team så att de kan bli mer empatiska kundförespråkare.

8. ClickUp-mall för kundintroduktion

Mallen för kundintroduktion hjälper dig att spåra de uppgifter du måste slutföra för att varje ny kund ska bli helt klar att börja använda ditt företag.

En välorganiserad onboarding-upplevelse är avgörande för både nya kunders och företagets framgång.

En bra kundintroduktion kan leda till ökad kundnöjdhet, kundlojalitet, möjligheter till merförsäljning och korsförsäljning samt långsiktig varumärkeslojalitet. Å andra sidan kan en negativ upplevelse leda till frustration och kundbortfall. Använd ClickUps mall för kundintroduktion för att säkerställa att ditt företag drar nytta av fördelarna – och undviker fallgroparna.

Mallen erbjuder fyra förinställda onboarding-steg (som dock kan redigeras efter dina behov):

Välkomstpresent: Det första steget innefattar att skicka ett välkomstmejl, en present och ytterligare information till en ny kund.

Teamuppgift: Den andra fasen innefattar att utse en person eller ett team som ska hantera och stödja den nya kunden.

Onboarding-frågeformulär: Det tredje steget innefattar att skicka ut en serie frågor till den nya kunden, få tillbaka svaren och granska dem.

Onboarding-samtal: Den fjärde fasen omfattar planering och genomförande av ett onboarding-möte med den nya kunden.

Varje steg har fält för namn på ny kund, ansvarig, prioritetsnivå, kundens kontaktuppgifter, datum för introduktionssamtal, tjänster och kundtyp, samt deluppgifter inom varje steg. Observera att denna mall är specifik för kundintroduktion – men vi har också många bra resurser för introduktion av anställda och välkomnande av nyanställda!

9. ClickUp-mall för eskalering av kundtjänstärenden

Använd denna mall för att spåra och hantera alla kundtjänstförfrågningar och önskemål.

Att erbjuda utmärkt kundservice kan skilja ett företag från sina konkurrenter och skapa en lojal kundbas. Men även de bästa kundserviceteamen kan hamna i svåra situationer som kräver eskalering till högre ledningsnivåer. Det är här ClickUps mall för eskalering av kundservice kommer in.

Med den här mallen kan du se alla kundtjänstärenden i en enda vy, samt ytterligare vyer för supportnivåer och teamkapacitet. Ärenden organiseras efter nya ärenden, nivå 1, nivå 2 och så vidare, beroende på kundens behov.

Varje supportsektion har följande fält för att ge ditt supportteam all den information de behöver för att lösa kundernas problem.

Uppgiftsnamn: Ämnet för frågan eller begäran i fråga (t.ex. ”Förfrågan om produktdemo” eller ”återbetalningsstatus”).

Anpassat uppgifts-ID: För att enkelt kategorisera, identifiera och spåra supportärenden.

Ansvarig: För att tilldela en viss supportmedarbetare till förfrågan. Uppgifter om ansvarig kan hämtas senare för att underlätta För att tilldela en viss supportmedarbetare till förfrågan. Uppgifter om ansvarig kan hämtas senare för att underlätta utvärderingen av supportmedarbetarnas prestationer

Kundinformation: Inklusive namn, telefonnummer, e-postadress, adress, order-ID och supportförfrågan.

Problemkategori: För att hjälpa dig att identifiera vilken typ av support kunden efterfrågar (t.ex. återbetalning, uppföljningsmeddelande, ersättning etc.).

Bilagor: Valfria fält för att spara bilder eller filer som kunden tillhandahåller och för att bifoga en kopia av deras kvitto.

Påverkansnivå: För att avgöra hur kritiskt eller brådskande det är att lösa denna uppgift.

Att hantera eskalerade kundtjänstförfrågningar på ett snabbt och organiserat sätt kan förbättra kundnöjdheten, minska kundbortfallet, öka effektiviteten, förbättra kommunikationen och ge värdefull data för kontinuerlig förbättring.

10. SlidesGo PowerPoint-mall för kartläggning av kundresan

Via SlidesGo

Vi anser att ClickUp erbjuder de bästa mallarna för kundresan, men vi vet att du ibland inte kan välja vilken programvara du använder för att bedriva din verksamhet. För dig som måste hålla dig till Microsoft-lösningar erbjuder SlidesGo en mall för kundresekarta som hjälper dig att spåra dina kunders livscykel.

Denna presentationsserie innehåller övergripande, främst visuella mallar som kan användas i presentationer, samt några mer detaljerade kundresekartor som guidar dig genom kundens olika stadier: medvetenhet, förvärv, service och lojalitet. Denna nedladdning innehåller:

Stort utbud av alternativ: 30 olika 100 % redigerbara infografiker och kundresekartor

Vanligaste formatstorlek: Widescreen 16:9-format för alla skärmtyper

Användarhandbok: Ytterligare information och instruktioner om hur du anpassar grafiken

Dessa mallar är inte lika detaljerade eller varierade som alternativen i ClickUp, men om du skapar en snabb presentation är de en perfekt lösning.

11. SidesGo Google Slides-mall för kundresekarta

Via SlidesGo

Om ditt företag använder Google Workspace och du måste hålla dina mallar för kundresan inom Google-familjen är dessa SlidesGo Google Slides-mallar för kundresekartor något för dig.

Det är viktigt att ha en fullständig förståelse för dina kunders behov, åsikter, motivationer, tvivel och interaktioner med din produkt. Denna grundliga analys av kundens upplevelse är en viktig aspekt av produktutvecklingen. Denna uppsättning infografik har skapats för att underlätta dessa studier.

Denna nedladdning innehåller:

Stort utbud av alternativ: 32 olika 100 % redigerbara infografiker och kundresekartor

Vanligaste formatstorlek: Widescreen 16:9-format för alla skärmtyper

Användarhandbok: Ytterligare information och instruktioner om hur du anpassar grafiken

Dessa infografiker är lätta att använda och kan hjälpa dig att förbättra alla presentationer om kundupplevelsestudier. De är utformade för Google Slides, men kan också laddas ner för användning i Microsoft PowerPoint.

Relaterade resurser för kundresan:

Hur skapar man en kundresekarta?

Nu när du har en rad olika mallar att välja mellan undrar du kanske hur du faktiskt skapar en kundresekarta. Här är några enkla steg du kan följa:

Identifiera din målgrupp: Det första steget i att skapa en framgångsrik kundresekarta är att veta vilka dina kunder är. Identifiera demografi, intressen och smärtpunkter hos dina befintliga och potentiella kunder. Detta hjälper dig att förstå deras behov och motivationer. Kartlägg stadierna i din kundresa: Kartlägg sedan de olika stadierna som en kund går igenom när hen interagerar med ditt varumärke. Dessa inkluderar vanligtvis medvetenhet, övervägande, köp, lojalitet och rekommendation. Samla in data: För att skapa en korrekt kundresekarta ska du samla in data från olika källor, såsom enkäter, intervjuer och feedback. Detta ger dig en bättre förståelse för dina kunders upplevelser. Skapa personas: Utveckla fiktiva karaktärer som representerar de olika typer av kunder du har. En köparpersona bör baseras på verkliga data och hjälpa dig att känna empati med dina kunder för en djupare förståelse av deras resa. Analysera känslor: Kundernas känslor spelar en avgörande roll i deras kundresekarta. Identifiera hur de kan känna sig i varje steg av resan och notera eventuella smärtpunkter eller glädjeämnen. Detta kan hjälpa dig att förbättra deras totala upplevelse. Plotta kartan: Slutligen, plotta alla steg, kontaktpunkter och känslor på en visuell karta för att få en tydlig förståelse för din kundresa. Detta hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och anpassa dina strategier efter dina kunders behov.

Optimera ditt arbetsflöde med mallar för kundresan

Mallar för kundresan är ett värdefullt verktyg för företag som vill kartlägga och spåra sina kunders livscykler på ett effektivt sätt. Genom att använda dessa mallar kan företag identifiera möjligheter att förbättra kundupplevelsen och förbli konkurrenskraftiga på dagens marknad.

Vi kanske är partiska, men vi tror att det enklaste sättet att komma igång med kartläggning av kundresan är att använda ClickUp. Med ClickUps arbetsyta kan du enkelt visualisera din kunds livscykel, och våra mallar hjälper dig att snabbt och intuitivt organisera den, oavsett om du arbetar ensam eller som en del av ett större team. Och när du behöver samarbeta med andra bidragsgivare gör ClickUp det enkelt att få feedback.

Det är gratis att komma igång med ClickUp, så prova oss idag för att se hur lite planering i förväg kan maximera din produktion på lång sikt.