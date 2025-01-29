De 10 bästa IT-hanteringsprogrammen för team 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är IT-hanteringsprogramvara?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "IT-hanteringsprogramvara är utformad för att hjälpa företag att hantera sin IT-infrastruktur, applikationer och tjänster. Detta inkluderar projektledningsverktyg för övervakning av uppgifter, nätverksprestanda, programvarulicenser, hårdvarutillgångar, upphandlingsdata och mer. " } } ] }

Om IT är chokladbitarna, är verksamheten resten av kakan. 🍪

Du kan inte ha en chokladkaka utan chokladbitar. Dessutom måste du se till att chokladbitarna är av hög kvalitet för att kunna baka den absolut bästa kakan.

Ser du vart detta är på väg?

Chokladkakor har ingenting med IT-hanteringsprogram att göra, men metaforen stämmer ändå. För att ett företag ska fungera optimalt är en viktig del av receptet att integrera IT-hanteringsprogram i dina affärshanteringsprocesser.

Men med så många alternativ är det svårt att veta exakt vilken programvara som kommer att fungera bäst (och mer därtill) för ditt team. För att hjälpa dig har vi sammanställt de tio bästa IT-hanteringsprogrammen för team 2023.

Men först...

Vad är IT-hanteringsprogram?

IT-hanteringsprogram är utformade för att hjälpa företag att hantera sin IT-infrastruktur, applikationer och tjänster. Detta inkluderar projektledningsverktyg för övervakning av uppgifter, nätverksprestanda, programvarulicenser, hårdvarutillgångar, upphandlingsdata och mycket mer.

Ett stabilt IT-hanteringssystem är avgörande för dina övergripande affärsprocesser, vilket innebär att det blir ännu viktigare att ha en flexibel programvarulösning för hantering. Utan spårning, tillgångshantering eller leverantörer av hanterade tjänster är din organisation förlorad.

Vad du ska leta efter i din IT-hanteringsprogramvara

Precis som med alla andra applikationer måste du ta ett steg tillbaka och se till helheten innan du väljer IT-hanteringsprogramvara. Tänk på följande när du granskar de bästa IT-hanteringsverktygen:

En lättanvänd och intuitiv instrumentpanel för övergripande projektledning

Anpassningsbara funktioner för mer sofistikerade IT-system och projekt

Möjlighet att integrera med dina befintliga arbetsflödes- och hanteringslösningar

Säkerhets- och dataskyddsfunktioner för tillgångshantering

Omfattande kundsupport och resurser för att förbättra affärsprocesser

Även om IT-hanteringsprogramvara kan verka begränsad till endast utvecklare och högteknologiska team, bör en bra hanteringsprogramvarulösning fungera för tvärfunktionella team i organisationen. De bästa hanteringsprogramvarulösningarna är de som fungerar bra för alla – så att man slipper hoppa mellan olika plattformar.

De 10 bästa IT-hanteringsprogrammen

Skapa sprintar som sträcker sig från en vecka till en månad med den agila metoden i ClickUp.

Både små och stora team älskar ClickUp för att hantera projekt, deadlines, ärenden, uppgifter, kommunikation mellan team och mycket mer. Det är ett mycket anpassningsbart program för projektledning och uppgiftshantering som innehåller ett brett utbud av funktioner för IT-hantering.

IT-team kan skapa uppgifter relaterade till felsökning av programvarufel, tilldela dem till utvecklare och spåra framstegen tills varje problem är löst. Dessutom kan de använda ClickUp för att hantera uppdateringar av nätverksinfrastrukturen, tilldela uppgifter till nätverksingenjörer, övervaka framstegen för dessa uppgifter och se dem slutföras i ett enda IT-hanteringssystem.

ClickUp erbjuder även IT- och tjänstehanteringsfunktioner som tidrapportering, resurshantering och anpassade statusar. Kommunicera enkelt nästa steg, logga projekt och öka synligheten för flera pågående kampanjer.

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara instrumentpaneler för övervakning med ett ögonkast

Inbyggda verktyg för tidrapportering

Tillhandahåller IT-mallar så att du inte behöver starta projekt från grunden

Sömlös integration med en mängd populära appar och hanteringslösningar

Anpassade statusar för spårning av IT-specifika arbetsflöden

Funktioner för tillgångshantering för att dokumentera allt

Begränsningar för ClickUp

ClickUp kan vara överväldigande för team som är nya inom högst anpassningsbara projektledningsprogram om de inte är vana vid brantare inlärningskurvor.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Jira

Jiras nyligen släppta vy för ärendehantering

Jira är ett populärt projektledningsprogram för utvecklingsgrupper och dess Jira-tjänsthanteringsfunktion integrerar IT-hanteringsprogramvarulösningar. Det erbjuder funktioner som uppgiftshanteringsprogram för att hantera arbetsflöden, spårning av buggar och problem samt projekt av alla storlekar.

Jira är ett IT-hanteringsprogram som hjälper team att arbeta bättre och snabbare genom att samla all projektinformation på ett ställe, såsom uppgifter, deadlines och kommunikation.

Med Jira kan teamen till exempel enkelt spåra buggar, tilldela uppgifter till utvecklare och se till att arbetet blir gjort med hjälp av arbetsbelastningsvyer. Allt detta gör Jira till ett mycket användbart verktyg för IT-team, oavsett hur stora eller små de är.

Jiras bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflöden som passar specifika utvecklingsprocesser

Användbara rapporterings- och analysfunktioner

Integration med andra populära IT-hanteringsprogram som Bitbucket och GitHub

Jiras begränsningar

Det kan vara komplicerat för icke-tekniska användare eller stora icke-tekniska team. I vissa fall kan användare uppleva fördröjningar när de laddar Jira-ärenden och matar in uppdateringar.

Jira-priser

Gratis: För upp till 10 användare

Standard: 7,75 $/månad per användare

Premium: 15,25 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Jira-recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

3. NinjaOne

Via NinjaOne

NinjaOne är en allt-i-ett-lösning för IT-hantering som inkluderar funktioner som patchhantering, programvarudistribution och fjärrövervakning. Med NinjaOne kan team hantera hela sin IT-infrastruktur från en enda instrumentpanel.

NinjaOne effektiviserar IT-driften för företag av alla storlekar, vilket innebär att det är ett heltäckande program.

Det hjälper team att prioritera uppgifter, sätta deadlines och följa upp framsteg, så att teamen kan lösa IT-problem mycket snabbare. Dessutom gör NinjaOnes automatiseringsfunktioner det möjligt för IT-team att automatisera repetitiva uppgifter och minska mänskliga fel, vilket är utmärkt när man arbetar med begränsade resurser.

NinjaOnes bästa funktioner

Automatiserade arbetsflöden för strömlinjeformade IT-hanteringsprogramvarulösningar

Realtidsövervakning för förbättrade svarstider

Flexibla distributionsalternativ för företag med olika behov

Begränsningar för NinjaOne

Den är kanske inte lika anpassningsbar som andra IT-hanteringslösningar. Applikationen saknar vissa avancerade funktioner som finns i mer komplexa lösningar.

Priser för NinjaOne

Priset börjar på 3 USD/månad per enhet och ökar beroende på antalet enheter.

NinjaOne arbetar med en prismodell där man betalar per enhet. Begär en offert för att få mer information om vad din totala kostnad skulle bli.

Recensioner av NinjaOne

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

4. Freshservice

Via Freshservice från Freshworks

Freshservice är ett molnbaserat verktyg för IT-tjänstehantering som syftar till att effektivisera IT-driften för företag. Med funktioner som incidenthantering, programvara för tillgångshantering och förändringshantering erbjuder Freshservice en välbalanserad uppsättning funktioner som direkt tillgodoser behoven av programvara för IT-hantering.

Att hantera sin IT-servicedesk är ett sätt för IT-team att använda Freshservice. Allt från hantering av serviceförfrågningar, incidenter och ändringsförfrågningar kan göras från en enda instrumentpanel.

Appen erbjuder också en rad rapporterings- och analysfunktioner, vilket är användbart för IT-team som behöver identifiera förbättringsområden och mäta sin prestanda.

Freshservices bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt för enkel navigering och användning

Verktyg för hantering av IT-servicedesk

Hantera hårdvaru- och programvarulicenser

Robust rapportering och analys som hjälper team att optimera sina arbetsflöden och hantera teknisk skuld

Ganska anpassningsbar

Begränsningar för Freshservice

En begränsning hos Freshservice som användare bör vara medvetna om är den begränsade anpassningsbarheten hos användargränssnittet, vilket kanske inte fungerar för team med mycket specifika krav.

Priser för Freshservice

Startpaket: 19 USD per användare och månad, faktureras årligen

Tillväxt: 49 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Pro: 95 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Enterprise: 119 USD per användare och månad, faktureras årligen

Recensioner av Freshservice

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

5. Monday. com

Via Monday

Monday.com är ett molnbaserat projektledningsprogram som innehåller funktioner som projektuppföljning, samarbete och till och med mallar. Även om det inte är specifikt utformat för IT-hantering, är Monday tillräckligt anpassningsbart för att möta IT-teamens behov.

IT-team kan till exempel använda Monday för att effektivisera sina mjukvaruutvecklingsprocesser genom att skapa tavlor för varje projekt, spåra framsteg och tilldela uppgifter till utvecklare. De kan också integrera monday.com med andra verktyg, såsom GitHub eller Jira, för att automatiskt uppdatera projektstatus och samla all projektinformation på ett ställe.

Mondays anpassningsbara arbetsflöden hjälper till att definiera specifika steg i utvecklingsprocesser, vilket minskar fel och möjliggör leverans av högkvalitativ programvara i tid.

Monday bästa funktioner

Flexibelt och intuitivt gränssnitt för enkel navigering och användning

Anpassningsbara arbetsflöden som passar specifika affärsbehov

Realtidsuppdateringar för förbättrat teamsamarbete

Användbart för sprintplanering

Begränsningar i Monday

Det kanske inte är så väl lämpat för komplexa IT-hanteringsuppgifter. Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med alternativa IT-hanteringslösningar.

Priser för Monday

Grundläggande CRM: 10 dollar per licens och månad

Standard CRM: 14 dollar per licens och månad

Pro CRM: 24 dollar per licens och månad

Enterprise CRM: Kontakta försäljning

Recensioner av Monday

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

6. Atera

Via Atera

Atera är en molnbaserad allt-i-ett-plattform för IT-hantering som är utformad för att tillhandahålla fjärrövervakning, patchhantering och automatiserade arbetsflöden för företag av alla storlekar.

IT-team kan till exempel använda Atera för att fjärråtkomst och hantera datorer, servrar och andra slutpunkter, vilket gör att de snabbt kan felsöka problem och ge snabb support. Detta bidrar till att förbättra slutanvändarnas nöjdhet och minska driftstopp, vilket i sin tur ökar produktiviteten och sparar tid för IT-team.

En annan viktig funktion i Atera är dess automatiseringsmöjligheter. IT-team automatiserar rutinuppgifter som programuppdateringar, säkerhetskopiering och patchar, vilket hjälper dem att spara resurser. 👨‍💻

Det hjälper också till att minska risken för fel, minimera driftstopp och frigöra tid för IT-team att fokusera på mer strategiska uppgifter, såsom cybersäkerhet eller kontinuitetsplanering. Atera är utmärkt för sofistikerade IT-team som behöver leverera support till företagsorganisationer.

Ateras bästa funktioner

Enkelt och intuitivt gränssnitt för enkel användning och navigering

Automatiserad övervakning och hantering för effektiviserad IT-drift

Flexibla distributionsalternativ som passar specifika affärsbehov

Atera-begränsningar

Atera ligger i den dyrare prisklassen och passar bäst för team som behöver avancerade IT-funktioner för att få jobbet gjort.

Atera-priser

Professional: 149 dollar per månad per tekniker, faktureras årligen

Expert: 169 dollar per månad per tekniker, faktureras årligen

Master: 199 dollar per månad per tekniker, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta säljavdelningen

Atera-recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

7. SailPoint

Via SailPoint

SailPoint är ett program för identitetshantering som hjälper företag att hantera åtkomsten till sina kritiska system och applikationer. Med SailPoint kan företag kontrollera vem som har åtkomst till vad, övervaka användaraktivitet och automatisera rapporteringen av efterlevnad.

SailPoint är bäst för att hantera cyberrisker och arbeta med ett team som kan vara på distans. Med hjälp av AI säkerställer det att alla IT-system förblir kompatibla med automatiserade aviseringar och uppdateringar. Om du vill få en uppfattning om dina beräknade besparingar när du börjar använda en lösning som SailPoint, besök deras hemsida för mer information.

SailPoints bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att navigera och lära sig

Automatiserad rapportering av regelefterlevnad som sparar tid och minskar fel

Omfattande integrationer med andra verktyg och programvaror för att maximera funktionaliteten

SailPoints begränsningar

SailPoint är väl anpassat för Fortune 500-företag med mer komplexa IT-hanteringsbehov. Det passar inte lika bra för mindre små och medelstora företag med begränsad budget.

SailPoints prissättning

Priser för SailPoint finns tillgängliga på begäran.

SailPoint-recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

8. Device42

Via Device42

Med Device42 får företag insyn i sin IT-infrastruktur och kan effektivisera sin verksamhet.

Device42 förser IT-team med en komplett inventering av alla deras hårdvaru- och mjukvarutillgångar, samt nätverksanslutningar och beroenden. Denna information hjälper IT-team att hantera sina tillgångar mer effektivt, optimera sin IT-drift och minska driftstopp.

Som hanteringslösning passar den bäst för IT-team som söker en allt-i-ett-lösning för sina IT-behov. Plattformens omfattande rapporterings- och analysfunktioner ger IT-team insikt i sin infrastruktur, vilket gör det möjligt för dem att fatta bättre beslut och förbättra sina tjänster.

Device42 bästa funktioner

Kraftfulla funktioner för spårning av IP-adresser och hantering av lösenord som ökar effektiviteten

Verktyg för infrastrukturidentifiering

Funktioner för beroendekartläggning

Programvarulicenshantering

SSL-certifikathantering

Begränsningar för Device42

Kanske inte lika väl lämpad för mer allmänna IT-hanteringsuppgifter.

Priser för Device42

Device42 fungerar enligt en årlig prenumerationsmodell som baseras på antalet enheter. Begär en demo för att lära dig mer.

Device42-recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

9. Wrike

Via Wrike

IT-team använder Wrike för att hantera mjukvaruutvecklingsprojekt, tilldela uppgifter till utvecklare, följa framsteg och kommunicera med intressenter. Dessutom erbjuder det anpassningsbara arbetsflöden, mallar och rapporteringsfunktioner som hjälper teamen att uppnå bättre resultat.

Som ett hanteringsverktyg för IT-uppgifter fungerar Wrike för företag av alla storlekar som letar efter en molnbaserad projektledningslösning som är enkel att använda och erbjuder en rad funktioner som är tillräckligt flexibla för att driva IT-projekt.

Wrike är särskilt användbart för IT-team som behöver hantera komplexa projekt som involverar flera intressenter, såsom mjukvaruutveckling, infrastrukturhantering och cybersäkerhet.

Wrikes bästa funktioner

Flexibelt och intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att lära sig och använda

Anpassningsbara arbetsflöden som matchar specifika affärsbehov

Realtidssamarbetsfunktioner som förbättrar teamets produktivitet

Wrike-begränsningar

Det kanske inte är så väl lämpat för komplexa IT-hanteringsuppgifter.

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 dollar per användare och månad

Business: 24,80 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen

Pinnacle: Kontakta säljavdelningen

Wrike-recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

10. xMatters

Via xMatters

xMatters är ett program för incidenthantering som hjälper företag att snabbt lösa IT-incidenter med praktiska verktyg för kommunikation och samarbete i realtid. Med xMatters kan IT-team snabbt reagera på och lösa incidenter, vilket förbättrar kundnöjdheten.

Med xMatters meddelas relevant IT-personal automatiskt om ett kritiskt system går ner, problemet eskaleras vid behov och uppdateringar om incidentens status tillhandahålls i realtid. Detta bidrar till att IT-teamet kan reagera snabbt på incidenter.

xMatters passar bäst för företag som behöver hantera affärskritiska system och tjänster, till exempel inom finans-, hälso- och sjukvårds- eller telekommunikationsbranschen. Plattformens robusta kommunikationsfunktioner, inklusive röst-, text- och mobila push-meddelanden, hjälper IT-team att hålla kontakten och reagera snabbt på incidenter, oavsett var de befinner sig.

xMatters bästa funktioner

Funktioner för kommunikation och samarbete i realtid som förbättrar responstiderna vid incidenter

Anpassningsbara arbetsflöden för incidenthantering som matchar specifika affärsbehov

Användbara integrationer med andra IT-hanteringsverktyg

xMatters bästa funktioner begränsningar

xMatters fokuserar främst på incidenthantering och kommunikation och erbjuder kanske inte samma utbud av funktioner som andra IT-hanteringsplattformar.

xMatters prissättning

Gratis

Startpaket: 9 dollar per användare och månad

Pris: 39 dollar per användare och månad

Avancerat: Kontakta säljavdelningen

xMatters recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Få ut mer av din IT-hanteringsprogramvara

Företag som tillhandahåller programvara, hårdvara eller tjänster måste begränsa effekterna av serviceavbrott på användarupplevelsen för att undvika att förlora kunder. Därför behöver du den bästa IT-hanteringsprogramvaran som är flexibel efter dina behov.

Om du vill ha anpassningsmöjligheter måste du prova ClickUp. Med mer än 15 vyer, hundratals integrationer och över tusen mallar finns det en lösning för ditt team.