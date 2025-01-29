De 10 bästa IT-hanteringsprogrammen för team 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är IT-hanteringsprogramvara?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "IT-hanteringsprogramvara är utformad för att hjälpa företag att hantera sin IT-infrastruktur, applikationer och tjänster. Detta inkluderar projektledningsverktyg för övervakning av uppgifter, nätverksprestanda, programvarulicenser, hårdvarutillgångar, upphandlingsdata och mer. " } } ] }
Om IT är chokladbitarna, är verksamheten resten av kakan. 🍪
Du kan inte ha en chokladkaka utan chokladbitar. Dessutom måste du se till att chokladbitarna är av hög kvalitet för att kunna baka den absolut bästa kakan.
Ser du vart detta är på väg?
Chokladkakor har ingenting med IT-hanteringsprogram att göra, men metaforen stämmer ändå. För att ett företag ska fungera optimalt är en viktig del av receptet att integrera IT-hanteringsprogram i dina affärshanteringsprocesser.
Men med så många alternativ är det svårt att veta exakt vilken programvara som kommer att fungera bäst (och mer därtill) för ditt team. För att hjälpa dig har vi sammanställt de tio bästa IT-hanteringsprogrammen för team 2023.
Men först...
Vad är IT-hanteringsprogram?
IT-hanteringsprogram är utformade för att hjälpa företag att hantera sin IT-infrastruktur, applikationer och tjänster. Detta inkluderar projektledningsverktyg för övervakning av uppgifter, nätverksprestanda, programvarulicenser, hårdvarutillgångar, upphandlingsdata och mycket mer.
Ett stabilt IT-hanteringssystem är avgörande för dina övergripande affärsprocesser, vilket innebär att det blir ännu viktigare att ha en flexibel programvarulösning för hantering. Utan spårning, tillgångshantering eller leverantörer av hanterade tjänster är din organisation förlorad.
Vad du ska leta efter i din IT-hanteringsprogramvara
Precis som med alla andra applikationer måste du ta ett steg tillbaka och se till helheten innan du väljer IT-hanteringsprogramvara. Tänk på följande när du granskar de bästa IT-hanteringsverktygen:
- En lättanvänd och intuitiv instrumentpanel för övergripande projektledning
- Anpassningsbara funktioner för mer sofistikerade IT-system och projekt
- Möjlighet att integrera med dina befintliga arbetsflödes- och hanteringslösningar
- Säkerhets- och dataskyddsfunktioner för tillgångshantering
- Omfattande kundsupport och resurser för att förbättra affärsprocesser
Även om IT-hanteringsprogramvara kan verka begränsad till endast utvecklare och högteknologiska team, bör en bra hanteringsprogramvarulösning fungera för tvärfunktionella team i organisationen. De bästa hanteringsprogramvarulösningarna är de som fungerar bra för alla – så att man slipper hoppa mellan olika plattformar.
De 10 bästa IT-hanteringsprogrammen
1. ClickUp
Både små och stora team älskar ClickUp för att hantera projekt, deadlines, ärenden, uppgifter, kommunikation mellan team och mycket mer. Det är ett mycket anpassningsbart program för projektledning och uppgiftshantering som innehåller ett brett utbud av funktioner för IT-hantering.
IT-team kan skapa uppgifter relaterade till felsökning av programvarufel, tilldela dem till utvecklare och spåra framstegen tills varje problem är löst. Dessutom kan de använda ClickUp för att hantera uppdateringar av nätverksinfrastrukturen, tilldela uppgifter till nätverksingenjörer, övervaka framstegen för dessa uppgifter och se dem slutföras i ett enda IT-hanteringssystem.
ClickUp erbjuder även IT- och tjänstehanteringsfunktioner som tidrapportering, resurshantering och anpassade statusar. Kommunicera enkelt nästa steg, logga projekt och öka synligheten för flera pågående kampanjer.
ClickUps bästa funktioner
- Anpassningsbara instrumentpaneler för övervakning med ett ögonkast
- Inbyggda verktyg för tidrapportering
- Tillhandahåller IT-mallar så att du inte behöver starta projekt från grunden
- Sömlös integration med en mängd populära appar och hanteringslösningar
- Anpassade statusar för spårning av IT-specifika arbetsflöden
- Funktioner för tillgångshantering för att dokumentera allt
Begränsningar för ClickUp
ClickUp kan vara överväldigande för team som är nya inom högst anpassningsbara projektledningsprogram om de inte är vana vid brantare inlärningskurvor.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 5 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Business Plus: 19 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Jira
Jira är ett populärt projektledningsprogram för utvecklingsgrupper och dess Jira-tjänsthanteringsfunktion integrerar IT-hanteringsprogramvarulösningar. Det erbjuder funktioner som uppgiftshanteringsprogram för att hantera arbetsflöden, spårning av buggar och problem samt projekt av alla storlekar.
Jira är ett IT-hanteringsprogram som hjälper team att arbeta bättre och snabbare genom att samla all projektinformation på ett ställe, såsom uppgifter, deadlines och kommunikation.
Med Jira kan teamen till exempel enkelt spåra buggar, tilldela uppgifter till utvecklare och se till att arbetet blir gjort med hjälp av arbetsbelastningsvyer. Allt detta gör Jira till ett mycket användbart verktyg för IT-team, oavsett hur stora eller små de är.
Jiras bästa funktioner
- Anpassningsbara arbetsflöden som passar specifika utvecklingsprocesser
- Användbara rapporterings- och analysfunktioner
- Integration med andra populära IT-hanteringsprogram som Bitbucket och GitHub
Jiras begränsningar
Det kan vara komplicerat för icke-tekniska användare eller stora icke-tekniska team. I vissa fall kan användare uppleva fördröjningar när de laddar Jira-ärenden och matar in uppdateringar.
Jira-priser
- Gratis: För upp till 10 användare
- Standard: 7,75 $/månad per användare
- Premium: 15,25 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Jira-recensioner
- G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)
3. NinjaOne
NinjaOne är en allt-i-ett-lösning för IT-hantering som inkluderar funktioner som patchhantering, programvarudistribution och fjärrövervakning. Med NinjaOne kan team hantera hela sin IT-infrastruktur från en enda instrumentpanel.
NinjaOne effektiviserar IT-driften för företag av alla storlekar, vilket innebär att det är ett heltäckande program.
Det hjälper team att prioritera uppgifter, sätta deadlines och följa upp framsteg, så att teamen kan lösa IT-problem mycket snabbare. Dessutom gör NinjaOnes automatiseringsfunktioner det möjligt för IT-team att automatisera repetitiva uppgifter och minska mänskliga fel, vilket är utmärkt när man arbetar med begränsade resurser.
NinjaOnes bästa funktioner
- Automatiserade arbetsflöden för strömlinjeformade IT-hanteringsprogramvarulösningar
- Realtidsövervakning för förbättrade svarstider
- Flexibla distributionsalternativ för företag med olika behov
Begränsningar för NinjaOne
Den är kanske inte lika anpassningsbar som andra IT-hanteringslösningar. Applikationen saknar vissa avancerade funktioner som finns i mer komplexa lösningar.
Priser för NinjaOne
Priset börjar på 3 USD/månad per enhet och ökar beroende på antalet enheter.
NinjaOne arbetar med en prismodell där man betalar per enhet. Begär en offert för att få mer information om vad din totala kostnad skulle bli.
Recensioner av NinjaOne
- G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)
Bonusverktyg: Alternativ till ServiceNow
4. Freshservice
Freshservice är ett molnbaserat verktyg för IT-tjänstehantering som syftar till att effektivisera IT-driften för företag. Med funktioner som incidenthantering, programvara för tillgångshantering och förändringshantering erbjuder Freshservice en välbalanserad uppsättning funktioner som direkt tillgodoser behoven av programvara för IT-hantering.
Att hantera sin IT-servicedesk är ett sätt för IT-team att använda Freshservice. Allt från hantering av serviceförfrågningar, incidenter och ändringsförfrågningar kan göras från en enda instrumentpanel.
Appen erbjuder också en rad rapporterings- och analysfunktioner, vilket är användbart för IT-team som behöver identifiera förbättringsområden och mäta sin prestanda.
Freshservices bästa funktioner
- Användarvänligt gränssnitt för enkel navigering och användning
- Verktyg för hantering av IT-servicedesk
- Hantera hårdvaru- och programvarulicenser
- Robust rapportering och analys som hjälper team att optimera sina arbetsflöden och hantera teknisk skuld
- Ganska anpassningsbar
Begränsningar för Freshservice
En begränsning hos Freshservice som användare bör vara medvetna om är den begränsade anpassningsbarheten hos användargränssnittet, vilket kanske inte fungerar för team med mycket specifika krav.
Priser för Freshservice
- Startpaket: 19 USD per användare och månad, faktureras årligen
- Tillväxt: 49 dollar per användare och månad, faktureras årligen
- Pro: 95 dollar per användare och månad, faktureras årligen
- Enterprise: 119 USD per användare och månad, faktureras årligen
Recensioner av Freshservice
- G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)
5. Monday. com
Monday.com är ett molnbaserat projektledningsprogram som innehåller funktioner som projektuppföljning, samarbete och till och med mallar. Även om det inte är specifikt utformat för IT-hantering, är Monday tillräckligt anpassningsbart för att möta IT-teamens behov.
IT-team kan till exempel använda Monday för att effektivisera sina mjukvaruutvecklingsprocesser genom att skapa tavlor för varje projekt, spåra framsteg och tilldela uppgifter till utvecklare. De kan också integrera monday.com med andra verktyg, såsom GitHub eller Jira, för att automatiskt uppdatera projektstatus och samla all projektinformation på ett ställe.
Mondays anpassningsbara arbetsflöden hjälper till att definiera specifika steg i utvecklingsprocesser, vilket minskar fel och möjliggör leverans av högkvalitativ programvara i tid.
Monday bästa funktioner
- Flexibelt och intuitivt gränssnitt för enkel navigering och användning
- Anpassningsbara arbetsflöden som passar specifika affärsbehov
- Realtidsuppdateringar för förbättrat teamsamarbete
- Användbart för sprintplanering
Begränsningar i Monday
Det kanske inte är så väl lämpat för komplexa IT-hanteringsuppgifter. Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med alternativa IT-hanteringslösningar.
Priser för Monday
- Grundläggande CRM: 10 dollar per licens och månad
- Standard CRM: 14 dollar per licens och månad
- Pro CRM: 24 dollar per licens och månad
- Enterprise CRM: Kontakta försäljning
Recensioner av Monday
- G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)
6. Atera
Atera är en molnbaserad allt-i-ett-plattform för IT-hantering som är utformad för att tillhandahålla fjärrövervakning, patchhantering och automatiserade arbetsflöden för företag av alla storlekar.
IT-team kan till exempel använda Atera för att fjärråtkomst och hantera datorer, servrar och andra slutpunkter, vilket gör att de snabbt kan felsöka problem och ge snabb support. Detta bidrar till att förbättra slutanvändarnas nöjdhet och minska driftstopp, vilket i sin tur ökar produktiviteten och sparar tid för IT-team.
En annan viktig funktion i Atera är dess automatiseringsmöjligheter. IT-team automatiserar rutinuppgifter som programuppdateringar, säkerhetskopiering och patchar, vilket hjälper dem att spara resurser. 👨💻
Det hjälper också till att minska risken för fel, minimera driftstopp och frigöra tid för IT-team att fokusera på mer strategiska uppgifter, såsom cybersäkerhet eller kontinuitetsplanering. Atera är utmärkt för sofistikerade IT-team som behöver leverera support till företagsorganisationer.
Ateras bästa funktioner
- Enkelt och intuitivt gränssnitt för enkel användning och navigering
- Automatiserad övervakning och hantering för effektiviserad IT-drift
- Flexibla distributionsalternativ som passar specifika affärsbehov
Atera-begränsningar
Atera ligger i den dyrare prisklassen och passar bäst för team som behöver avancerade IT-funktioner för att få jobbet gjort.
Atera-priser
- Professional: 149 dollar per månad per tekniker, faktureras årligen
- Expert: 169 dollar per månad per tekniker, faktureras årligen
- Master: 199 dollar per månad per tekniker, faktureras årligen
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen
Atera-recensioner
- G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)
7. SailPoint
SailPoint är ett program för identitetshantering som hjälper företag att hantera åtkomsten till sina kritiska system och applikationer. Med SailPoint kan företag kontrollera vem som har åtkomst till vad, övervaka användaraktivitet och automatisera rapporteringen av efterlevnad.
SailPoint är bäst för att hantera cyberrisker och arbeta med ett team som kan vara på distans. Med hjälp av AI säkerställer det att alla IT-system förblir kompatibla med automatiserade aviseringar och uppdateringar. Om du vill få en uppfattning om dina beräknade besparingar när du börjar använda en lösning som SailPoint, besök deras hemsida för mer information.
SailPoints bästa funktioner
- Användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att navigera och lära sig
- Automatiserad rapportering av regelefterlevnad som sparar tid och minskar fel
- Omfattande integrationer med andra verktyg och programvaror för att maximera funktionaliteten
SailPoints begränsningar
SailPoint är väl anpassat för Fortune 500-företag med mer komplexa IT-hanteringsbehov. Det passar inte lika bra för mindre små och medelstora företag med begränsad budget.
SailPoints prissättning
Priser för SailPoint finns tillgängliga på begäran.
SailPoint-recensioner
- G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)
8. Device42
Med Device42 får företag insyn i sin IT-infrastruktur och kan effektivisera sin verksamhet.
Device42 förser IT-team med en komplett inventering av alla deras hårdvaru- och mjukvarutillgångar, samt nätverksanslutningar och beroenden. Denna information hjälper IT-team att hantera sina tillgångar mer effektivt, optimera sin IT-drift och minska driftstopp.
Som hanteringslösning passar den bäst för IT-team som söker en allt-i-ett-lösning för sina IT-behov. Plattformens omfattande rapporterings- och analysfunktioner ger IT-team insikt i sin infrastruktur, vilket gör det möjligt för dem att fatta bättre beslut och förbättra sina tjänster.
Device42 bästa funktioner
- Kraftfulla funktioner för spårning av IP-adresser och hantering av lösenord som ökar effektiviteten
- Verktyg för infrastrukturidentifiering
- Funktioner för beroendekartläggning
- Programvarulicenshantering
- SSL-certifikathantering
Begränsningar för Device42
Kanske inte lika väl lämpad för mer allmänna IT-hanteringsuppgifter.
Priser för Device42
Device42 fungerar enligt en årlig prenumerationsmodell som baseras på antalet enheter. Begär en demo för att lära dig mer.
Device42-recensioner
- G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)
9. Wrike
IT-team använder Wrike för att hantera mjukvaruutvecklingsprojekt, tilldela uppgifter till utvecklare, följa framsteg och kommunicera med intressenter. Dessutom erbjuder det anpassningsbara arbetsflöden, mallar och rapporteringsfunktioner som hjälper teamen att uppnå bättre resultat.
Som ett hanteringsverktyg för IT-uppgifter fungerar Wrike för företag av alla storlekar som letar efter en molnbaserad projektledningslösning som är enkel att använda och erbjuder en rad funktioner som är tillräckligt flexibla för att driva IT-projekt.
Wrike är särskilt användbart för IT-team som behöver hantera komplexa projekt som involverar flera intressenter, såsom mjukvaruutveckling, infrastrukturhantering och cybersäkerhet.
Wrikes bästa funktioner
- Flexibelt och intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att lära sig och använda
- Anpassningsbara arbetsflöden som matchar specifika affärsbehov
- Realtidssamarbetsfunktioner som förbättrar teamets produktivitet
Wrike-begränsningar
Det kanske inte är så väl lämpat för komplexa IT-hanteringsuppgifter.
Wrike-priser
- Gratis
- Team: 9,80 dollar per användare och månad
- Business: 24,80 dollar per användare och månad
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen
- Pinnacle: Kontakta säljavdelningen
Wrike-recensioner
- G2: 4,2/5 (över 3 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)
10. xMatters
xMatters är ett program för incidenthantering som hjälper företag att snabbt lösa IT-incidenter med praktiska verktyg för kommunikation och samarbete i realtid. Med xMatters kan IT-team snabbt reagera på och lösa incidenter, vilket förbättrar kundnöjdheten.
Med xMatters meddelas relevant IT-personal automatiskt om ett kritiskt system går ner, problemet eskaleras vid behov och uppdateringar om incidentens status tillhandahålls i realtid. Detta bidrar till att IT-teamet kan reagera snabbt på incidenter.
xMatters passar bäst för företag som behöver hantera affärskritiska system och tjänster, till exempel inom finans-, hälso- och sjukvårds- eller telekommunikationsbranschen. Plattformens robusta kommunikationsfunktioner, inklusive röst-, text- och mobila push-meddelanden, hjälper IT-team att hålla kontakten och reagera snabbt på incidenter, oavsett var de befinner sig.
xMatters bästa funktioner
- Funktioner för kommunikation och samarbete i realtid som förbättrar responstiderna vid incidenter
- Anpassningsbara arbetsflöden för incidenthantering som matchar specifika affärsbehov
- Användbara integrationer med andra IT-hanteringsverktyg
xMatters bästa funktioner begränsningar
xMatters fokuserar främst på incidenthantering och kommunikation och erbjuder kanske inte samma utbud av funktioner som andra IT-hanteringsplattformar.
xMatters prissättning
- Gratis
- Startpaket: 9 dollar per användare och månad
- Pris: 39 dollar per användare och månad
- Avancerat: Kontakta säljavdelningen
xMatters recensioner
- G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
Få ut mer av din IT-hanteringsprogramvara
Företag som tillhandahåller programvara, hårdvara eller tjänster måste begränsa effekterna av serviceavbrott på användarupplevelsen för att undvika att förlora kunder. Därför behöver du den bästa IT-hanteringsprogramvaran som är flexibel efter dina behov.
Om du vill ha anpassningsmöjligheter måste du prova ClickUp. Med mer än 15 vyer, hundratals integrationer och över tusen mallar finns det en lösning för ditt team.