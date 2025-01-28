De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Help Scout för små och medelstora företag

Letar du efter ett helpdeskprogram som kompletterar din tillväxt? Help Scout har visserligen gjort avtryck i branschen, men det är kanske inte något för alla.
Kanske letar du efter ett helpdeskprogram med en annan stil eller några extra funktioner? Då har du tur. Den digitala världen är full av robusta alternativ till Help Scout.
Så, om du är redo att upptäcka ditt företags nästa helpdeskprogram, låt oss dyka in i dessa framstående Help Scout-konkurrenter. Ska vi börja?
Vad är Help Scout?
Möt Help Scout: en nyckelaktör i kundtjänstvärlden. I grunden är Help Scout inte bara ännu ett helpdeskverktyg, utan en plattform som är utformad för att främja äkta, meningsfulla kundkonversationer.
Med funktioner som underlättar smidig kommunikation och intuitiv ärendehantering har Help Scout förtjänat sin plats i många företags hjärtan.
Men eftersom SMB-världen är så mångfacetterad passar sällan en lösning alla. Vissa team kanske tycker att Help Scout är nästan perfekt, men att det saknar en eller två funktioner som de önskar, eller så kanske de letar efter en annan användarupplevelse.
Det är därför många företag ger sig ut på jakt efter Help Scout-alternativ som passar bättre in i deras unika arbetsrytm och mål.
Help Scout är visserligen fantastiskt, men låt oss utforska vad mer som finns där ute och väntar på att bli din nästa kundtjänstsuperstjärna.
Vad du ska leta efter i ett alternativ till Help Scout
- Sömlös användarupplevelse: Den bästa servicedeskprogramvaran är lätt att navigera och gör det möjligt för teamen att snabbare svara på kundernas behov. Leta efter intuitiva design och minimala inlärningskurvor för att öka teamets produktivitet.
- Support via flera kanaler: Dagens kunder kontaktar supportteam via flera kanaler – e-post, sociala medier, chatt och mer. En idealisk kundtjänstprogramvara bör samla dessa kanaler och se till att inga frågor förbises.
- Prisvärda prismodeller: Varje krona räknas i ett småföretag. Sök efter plattformar som ger dig valuta för pengarna med skalbara priser, så att du bara betalar för det du verkligen behöver.
- Rik funktionsuppsättning: Olika företag har olika behov. Hitta ett verktyg som erbjuder en omfattande uppsättning helpdeskfunktioner, såsom kunskapsbasfunktioner eller samarbetsprogramvara för supportärenden, så att du kan anpassa din kompletta kundsupportpaket och strategi.
- Robusta integrationer: En plattforms styrka ligger ofta i dess kompatibilitet med annan kundframgångsprogramvara som dina kundtjänstmedarbetare använder. Välj lösningar som enkelt integreras med din befintliga programvarustack, effektiviserar arbetsflöden och fungerar med flera kanaler.
- Positiva kundrecensioner: Mundpropaganda är ovärderligt. Leta efter plattformar med fantastiska recensioner; de lyfter ofta fram verkliga för- och nackdelar som du kanske inte har tänkt på.
- Pålitligt kundsupportteam: Vem stöder supportagenterna? En kundsupportlösning bör också ha ett starkt supportteam bakom sig. Se till att det alternativ du väljer stöder dig med responsiva, hjälpsamma supportagenter och support via flera kanaler så att du aldrig lämnas i sticket.
De 10 bästa alternativen till Help Scout
Nu när du och ditt supportteam vet vad ni ska hålla utkik efter när ni blickar framåt mot en värld efter Help Scout, låt oss presentera konkurrenterna inom kundsupport.
1. ClickUp
ClickUp är mer än ett alternativ till Help Scout. Det är en helhetslösning skräddarsydd för företag som eftersträvar organisation och effektivitet.
Med funktioner som flera ansvariga, anpassningsbara fält och möjligheten att prioritera uppgifter har ClickUp positionerat sig som en kraftfull aktör inom produktivitetsområdet.
Plattformen erbjuder oöverträffad mångsidighet jämfört med andra Help Scout-alternativ, särskilt för kundtjänstteam.
Från resursfördelning och kundhantering till spårning av kundsupportärenden – ClickUp ser till att varje steg går smidigt.
Dess intuitiva gränssnitt och robusta integrationer gör det till ett utmärkt val för supportteam som söker något annat än Help Scout.
ClickUps bästa funktioner
- Delegera uppgifter till flera teammedlemmar på ett effektivt sätt
- Använd ClickUp Docs för att bygga upp din kunskapsbas
- Anpassa din arbetsyta efter företagets behov med ClickUp Custom Fields.
- Skillnad mellan kritiska uppgifter och sådana som kan vänta
- Säkerställ en strukturerad approach till uppgifter med ClickUps uppgiftschecklistor.
- Samla all din information och koppla ihop hela din teknikstack med djupgående integrationer.
- Skapa snabbt en helpdeskmiljö med ClickUp Help Desk Template.
- Se till att du stöder dina kunder varje steg på vägen med dessa mallar för kundresan.
Begränsningar för ClickUp
- Den brantare inlärningskurvan för nybörjare
- Anpassningsalternativen kan vara överväldigande för vissa supportteam.
- Integration med vissa tredjepartsappar kräver justeringar.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Zendesk
Zendesk är inte bara ett namn i kundtjänstbranschen, utan också en av de mest pålitliga helpdeskprogramvarorna. Zendesk erbjuder avancerade supportfunktioner och är från grunden utformat för att främja och förbättra kundkommunikationen.
Det skiljer sig från andra Help Scout-alternativ genom sin enkelhet, som säkerställer att varje kundinteraktion är effektiv men ändå personlig.
Plattformens anpassningsförmåga, skalbarhet och avancerade analysfunktioner gör den till en av de främsta kandidaterna för supportteam av alla storlekar som letar efter ett stabilt alternativ till Help Scout.
Zendesks bästa funktioner
- Integrera alla kommunikationskanaler sömlöst med omfattande programvara för kundmeddelanden.
- Ge kunderna självbetjäningsalternativ med ett inbyggt kunskapsbasverktyg.
- AI-driven chatbot ger snabba svar dygnet runt
- Anpassningsbara biljettvyer hjälper dig att sortera och prioritera biljetter utan ansträngning, vilket gör Zendesk till en av de bästa biljettprogramvarorna på marknaden.
- Kompatibel med många appar från tredje part
- Få användbara insikter från data för att förbättra kundnöjdheten
- Erbjud support i appen för mobilanvändare
Zendesk-begränsningar
- Priserna kan vara höga för mindre team.
- Vissa avancerade funktioner kräver integrationer.
- Den initiala installationen kan kännas komplex.
Zendesk-priser
- Team: 19 $/månad per användare
- Tillväxt: 49 $/månad per användare
- Professional: 99 $/månad per användare
- Enterprise: Från 150 USD/månad per användare
Zendesk-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)
3. Intercom
Intercom är en helpdesk-lösning som omdefinierar paradigmerna för kundsupport.
Med ett starkt fokus på realtidskonversationer kombinerar detta alternativ till Help Scout chattstöd, interaktiva produktpresentationer och nyanserade tekniker för kundengagemang.
Det som skiljer det från andra är dess engagemang för att främja äkta, varaktiga relationer. I en tid där omedelbarhet är nyckeln säkerställer Intercom att företag kan engagera, stödja och glädja sina kunder direkt.
Intercoms bästa funktioner
- Använd livechatt för att interagera med besökare i realtid och förbättra kundupplevelsen.
- Säkerställ snabba svar dygnet runt med chatbots och kunskapsbaserade artiklar.
- Produktvisningar låter dig utbilda användare direkt i din app
- Skicka relevant innehåll till specifika användargrupper
- Skräddarsy support baserat på användarbeteende
- Integreras sömlöst med populära verktyg
- Förstå kundtrender och beteenden
Intercoms begränsningar
- Något högre pris för nystartade företag
- Ljud- och videosamtal är inte inbyggda funktioner.
Priser för Intercom
- Startpaket: 74 $/månad
- Pro: Kontakta Intercom för prisuppgifter
- Premium: Kontakta Intercom för prisuppgifter
Intercom-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)
4. Front
Front revolutionerar e-postkommunikationen genom att förvandla den till ett kraftfullt samarbetsverktyg.
Med sin unika approach kan team enkelt svara på e-post, appar, meddelanden på sociala medier och till och med SMS, allt från en centraliserad hubb.
Möjligheten att integrera med andra verktyg, spåra analyser och automatisera arbetsflöden gör Front till ett attraktivt val för team som vill förbättra sin kundkommunikation.
Front bästa funktioner
- Kombinera alla kanaler på ett ställe
- Samarbeta i realtid med svaren
- Automatisera uppföljningsmejl för att spara tid
- Planera smidigt utan att lämna plattformen
- Fördjupa dig i teamets prestationsmått
- Synkronisera med CRM-system, projektledningsverktyg och mycket mer.
- Håll kontakten när du är på språng
Frontbegränsningar
- Kräver en förändring i tänkesättet jämfört med traditionell e-post
- Avancerad analys finns på de dyrare nivåerna.
- Det kan krävas en viss inlärningskurva för nybörjare.
Frontprissättning
- Starter: 19 $/månad per användare
- Tillväxt: 59 $/månad per användare
- Skala: 99 $/månad per användare
- Premier: 299 $/månad per användare
Frontbetyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)
5. Hiver
Hiver förstärker Gmail och förvandlar det till en samarbetsplattform för kundsupport.
Utan att behöva lämna den välbekanta miljön i Gmail kan team hantera delade inkorgar, tilldela uppgifter och till och med spåra prestationsmått.
Hivers smidiga funktioner gör att teamen kan fokusera på att leverera förstklassig kundsupport, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för Gmail-centrerade team.
Hivers bästa funktioner
- Centralisera kommunikationen för smidigt teamarbete
- Undvik överlappande svar med realtidsmeddelanden
- Organisera och kategorisera e-postmeddelanden för effektivare hantering
- Spåra teamets prestanda och identifiera områden som kan förbättras
- Förenkla repetitiva uppgifter med regler och arbetsflöden
- Säkerställ snabba svar även under rusningstider
- Hiver fungerar också som ditt teams kunskapsbasprogramvara, så att ditt team snabbt kan komma åt information.
Hivers begränsningar
- Byggt specifikt för Gmail, vilket begränsar användare av andra e-postplattformar.
- Avancerad analys är endast tillgänglig i högre växter.
- Integrationsmöjligheterna är färre jämfört med vissa konkurrenter.
Hiver-priser
- Lite: 15 $/månad per användare
- Pro: 39 $/månad per användare
- Elite: 59 $/månad per användare
Hiver-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
6. Freshdesk
Freshdesk, från det pålitliga företaget Freshworks, är känt bland Help Scout-alternativen för sin strömlinjeformade kundsupport.
Som en multikanal-helpdesklösning erbjuder den många automatiseringsverktyg som förenklar och förstärker kundkonversationer.
Oavsett om det gäller hantering av ärenden, integration med tredjepartsappar eller flerspråkig support, ser Freshdesk till att varje interaktion leder till en effektiv lösning.
Freshdesks bästa funktioner
- Effektivisera och prioritera kundförfrågningar
- Samla e-post, chattar, samtal och sociala meddelanden på ett ställe
- Ställ in ticketutskick, eskalering och aviseringar
- Använd teammöten och länkade ärenden för effektivt teamarbete.
- Minska antalet ärenden med självbetjäningsalternativ som en kunskapsbas.
- Övervaka agenternas produktivitet och tid för ärendehantering
- Få insikter anpassade efter dina behov
Freshdesks begränsningar
- Vissa funktioner kan vara lite överväldigande för småföretag.
- Anpassning kan kräva en inlärningskurva
- Integration med externa verktyg kan ibland vara klumpig.
Priser för Freshdesk
- Gratis
- Tillväxt: 15 USD/agent per månad
- Pro: 49 $/agent per månad
- Enterprise: 79 $/agent per månad
Freshdesk-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
Bonus: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Freshdesk 2024
7. ServiceNow
ServiceNow går utöver traditionella Help Scout-alternativ och erbjuder ett brett utbud av molnlösningar för att automatisera kundkommunikation och modernisera IT-tjänstehantering.
Dess styrka ligger i dess förmåga att effektivisera komplexa arbetsflöden, särskilt i större organisationer.
Med en serie verktyg som är avsedda att förbättra drift, samarbete och kundservice är ServiceNow ett komplett val för företag som söker robusthet och skalbarhet.
ServiceNows bästa funktioner
- Lös och analysera incidenter effektivt
- Introducera nya uppdateringar smidigt
- Låt användarna själva lösa vanliga problem med hjälp av kunskapsbasfunktionen.
- Anpassa och utöka ServiceNow-funktionerna
- Automatisera och optimera IT-driften med AI
- Fördjupa dig i mätvärden och förbättra serviceleveransen
- Få tillgång till ServiceNow-funktioner när du är på språng
Begränsningar med ServiceNow
- Det kan vara för mycket för små och medelstora företag. Om det är fallet för dig, kolla in dessa konkurrenter till ServiceNow.
- Den initiala installationen och anpassningen kan vara komplex.
- Kostnaderna kan stiga med tilläggsmoduler och funktioner
Priser för ServiceNow
- Kontakta ServiceNow för prisuppgifter
Betyg och recensioner av ServiceNow
- G2: 4,4/5 (över 1 700 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
8. Helpwise
Helpwise är en frisk fläkt inom området för delade inkorgar.
Genom att göra e-postsamarbete till en enkel uppgift är det en pålitlig partner för sälj-, support- och driftsteam.
Med en myriad av funktioner som automatiserade arbetsflöden, inbyggd chatt och analysverktyg säkerställer Helpwise att småföretag kan hantera e-post effektivt samtidigt som kundnöjdheten hålls i främsta rummet.
Helpwise bästa funktioner
- Samla teamkommunikationen för smidig samordning
- Ställ in beteenden för automatisk taggning, tilldelning och mer
- Integrera populära appar som Slack, CRM och mer
- Förhindra samtidiga svar för effektiv hantering
- Mät teamets prestanda med kraftfulla mätvärden
- Anpassa instrumentpanelen efter varje teammedlems behov
- Få reda på när dina e-postmeddelanden läses
Helpwise-begränsningar
- Begränsad funktionalitet i baspaketet
- Avancerade integrationer är reserverade för högre nivåer.
- Användargränssnittet kan verka mindre intuitivt för vissa
Helpwise-prissättning
- Standard: 15 $/månad per användare
- Premium: 29 $/månad per användare
- Avancerat: 50 $/månad per användare
Helpwise-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)
9. HubSpot Service Hub
HubSpot Service Hub är ett bevis på integrerad kundservice.
Utöver helpdesk-funktioner erbjuder det ett helt ekosystem som säkerställer att företag kan betjäna, tillfredsställa och behålla sina kunder.
Med funktioner som kunskapsbaser, feedbackenkäter och rapporteringspaneler säkerställer Service Hub att varje kontaktpunkt är en möjlighet att glädja kunden.
HubSpot Service Hubs bästa funktioner
- Integrera e-post, chattar och mer på ett och samma ställe
- Skriv informativa artiklar i kunskapsbasen för att besvara vanliga frågor.
- Dirigera supportärenden snabbt till rätt team med HubSpots verktyg för ärendehantering.
- Förstå dina kunders åsikter
- Analysera servicemätvärden för att optimera ytterligare
- Kommunicera med kunderna i realtid
- Organisera och hantera kundfrågor effektivt
Begränsningar för HubSpot Service Hub
- Vissa avancerade funktioner kräver en brantare inlärningskurva.
- Integrationer med verktyg som inte är HubSpot kan ibland vara utmanande.
- Anpassningsmöjligheterna kan vara begränsade jämfört med fristående lösningar.
Priser för HubSpot Service Hub
- Gratis
- Startpaket: 18 $/månad
- Professional: 450 $/månad
HubSpot Service Hub – betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
10. Zoho Desk
Zoho Desk är inte bara ett kundserviceverktyg, det är en upplevelse.
Genom att skapa en rik, kontextmedveten miljö för agenter och kunder omdefinieras företagens syn på support.
Med AI-driven assistans, flerkanalsfunktioner och avancerad rapportering säkerställer Zoho Desk att företag kan skapa meningsfulla och varaktiga kundrelationer.
Zoho Desks bästa funktioner
- Kommunicera via e-post, sociala medier, chatt och mer
- Organisera, prioritera och hantera förfrågningar
- Snabba upp svaren på supportärenden och uppgiftsfördelningen med inbyggda automatiseringar.
- Ge kunderna svar på deras frågor när de behöver dem
- Få insikter för kontinuerlig förbättring
- Samarbeta för att ge kunderna snabbare support
- Gör Zoho Desk till ditt eget med ett anpassningsbart gränssnitt
Zoho Desks begränsningar
- Mobilapplikationen kunde vara mer intuitiv.
- Kräver utbildning för fullt utnyttjande av funktionerna
- Den initiala installationen kan vara lite tidskrävande.
Priser för Zoho Desk
- Standard: 14 $/månad per användare
- Professional: 23 $/månad per användare
- Företag: 40 $/månad per användare
- Ultimate: 52 $/månad per användare
Betyg och recensioner av Zoho Desk
- G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)
Varför ClickUp toppar listan över alternativ till Help Scout
ClickUp erbjuder en allt-i-ett-lösning som går utöver gränserna för andra Help Scout-alternativ för kundsupport. Dess enkla anpassningsbarhet och integrationsmöjligheter gör det till ett förstahandsval för företag som letar efter ett robust Help Scout-alternativ.
Med möjligheten att hantera allt från kundfrågor till interna uppgifter är det en game changer för små och medelstora företag. Lägg till det den överflöd av resurser som finns tillgängliga på ClickUps blogg, så är det lätt att förstå varför ClickUp sticker ut. Från service desk-programvara till mallar för kundresor är ClickUp den helhetslösning som team har letat efter.