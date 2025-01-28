De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Help Scout för små och medelstora företag

Letar du efter ett helpdeskprogram som kompletterar din tillväxt? Help Scout har visserligen gjort avtryck i branschen, men det är kanske inte något för alla.

Kanske letar du efter ett helpdeskprogram med en annan stil eller några extra funktioner? Då har du tur. Den digitala världen är full av robusta alternativ till Help Scout.

Så, om du är redo att upptäcka ditt företags nästa helpdeskprogram, låt oss dyka in i dessa framstående Help Scout-konkurrenter. Ska vi börja?

Vad är Help Scout?

Möt Help Scout: en nyckelaktör i kundtjänstvärlden. I grunden är Help Scout inte bara ännu ett helpdeskverktyg, utan en plattform som är utformad för att främja äkta, meningsfulla kundkonversationer.

Med funktioner som underlättar smidig kommunikation och intuitiv ärendehantering har Help Scout förtjänat sin plats i många företags hjärtan.

via Help Scout

Men eftersom SMB-världen är så mångfacetterad passar sällan en lösning alla. Vissa team kanske tycker att Help Scout är nästan perfekt, men att det saknar en eller två funktioner som de önskar, eller så kanske de letar efter en annan användarupplevelse.

Det är därför många företag ger sig ut på jakt efter Help Scout-alternativ som passar bättre in i deras unika arbetsrytm och mål.

Help Scout är visserligen fantastiskt, men låt oss utforska vad mer som finns där ute och väntar på att bli din nästa kundtjänstsuperstjärna.

Vad du ska leta efter i ett alternativ till Help Scout

Sömlös användarupplevelse: Den bästa Den bästa servicedeskprogramvaran är lätt att navigera och gör det möjligt för teamen att snabbare svara på kundernas behov. Leta efter intuitiva design och minimala inlärningskurvor för att öka teamets produktivitet.

Support via flera kanaler: Dagens kunder kontaktar supportteam via flera kanaler – e-post, sociala medier, chatt och mer. En idealisk kundtjänstprogramvara bör samla dessa kanaler och se till att inga frågor förbises.

Prisvärda prismodeller: Varje krona räknas i ett småföretag. Sök efter plattformar som ger dig valuta för pengarna med skalbara priser, så att du bara betalar för det du verkligen behöver.

Rik funktionsuppsättning: Olika företag har olika behov. Hitta ett verktyg som erbjuder en omfattande uppsättning helpdeskfunktioner, såsom kunskapsbasfunktioner eller samarbetsprogramvara för supportärenden, så att du kan anpassa din kompletta kundsupportpaket och strategi.

Robusta integrationer: En plattforms styrka ligger ofta i dess kompatibilitet med annan En plattforms styrka ligger ofta i dess kompatibilitet med annan kundframgångsprogramvara som dina kundtjänstmedarbetare använder. Välj lösningar som enkelt integreras med din befintliga programvarustack, effektiviserar arbetsflöden och fungerar med flera kanaler.

Positiva kundrecensioner: Mundpropaganda är ovärderligt. Leta efter plattformar med fantastiska recensioner; de lyfter ofta fram verkliga för- och nackdelar som du kanske inte har tänkt på.

Pålitligt kundsupportteam: Vem stöder supportagenterna? En kundsupportlösning bör också ha ett starkt supportteam bakom sig. Se till att det alternativ du väljer stöder dig med responsiva, hjälpsamma supportagenter och support via flera kanaler så att du aldrig lämnas i sticket.

De 10 bästa alternativen till Help Scout

Nu när du och ditt supportteam vet vad ni ska hålla utkik efter när ni blickar framåt mot en värld efter Help Scout, låt oss presentera konkurrenterna inom kundsupport.

Ställ in uppgifter så att de återkommer efter tid eller händelse i ClickUp

ClickUp är mer än ett alternativ till Help Scout. Det är en helhetslösning skräddarsydd för företag som eftersträvar organisation och effektivitet.

Med funktioner som flera ansvariga, anpassningsbara fält och möjligheten att prioritera uppgifter har ClickUp positionerat sig som en kraftfull aktör inom produktivitetsområdet.

Plattformen erbjuder oöverträffad mångsidighet jämfört med andra Help Scout-alternativ, särskilt för kundtjänstteam.

Från resursfördelning och kundhantering till spårning av kundsupportärenden – ClickUp ser till att varje steg går smidigt.

Dess intuitiva gränssnitt och robusta integrationer gör det till ett utmärkt val för supportteam som söker något annat än Help Scout.

ClickUps bästa funktioner

Delegera uppgifter till flera teammedlemmar på ett effektivt sätt

Använd ClickUp Docs för att bygga upp din kunskapsbas

Anpassa din arbetsyta efter företagets behov med ClickUp Custom Fields.

Skillnad mellan kritiska uppgifter och sådana som kan vänta

Säkerställ en strukturerad approach till uppgifter med ClickUps uppgiftschecklistor.

Samla all din information och koppla ihop hela din teknikstack med djupgående integrationer.

Skapa snabbt en helpdeskmiljö med ClickUp Help Desk Template.

Se till att du stöder dina kunder varje steg på vägen med dessa mallar för kundresan.

Begränsningar för ClickUp

Den brantare inlärningskurvan för nybörjare

Anpassningsalternativen kan vara överväldigande för vissa supportteam.

Integration med vissa tredjepartsappar kräver justeringar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Zendesk

via Zendesk

Zendesk är inte bara ett namn i kundtjänstbranschen, utan också en av de mest pålitliga helpdeskprogramvarorna. Zendesk erbjuder avancerade supportfunktioner och är från grunden utformat för att främja och förbättra kundkommunikationen.

Det skiljer sig från andra Help Scout-alternativ genom sin enkelhet, som säkerställer att varje kundinteraktion är effektiv men ändå personlig.

Plattformens anpassningsförmåga, skalbarhet och avancerade analysfunktioner gör den till en av de främsta kandidaterna för supportteam av alla storlekar som letar efter ett stabilt alternativ till Help Scout.

Zendesks bästa funktioner

Integrera alla kommunikationskanaler sömlöst med omfattande programvara för kundmeddelanden.

Ge kunderna självbetjäningsalternativ med ett inbyggt kunskapsbasverktyg.

AI-driven chatbot ger snabba svar dygnet runt

Anpassningsbara biljettvyer hjälper dig att sortera och prioritera biljetter utan ansträngning, vilket gör Zendesk till en av de bästa biljettprogramvarorna på marknaden.

Kompatibel med många appar från tredje part

Få användbara insikter från data för att förbättra kundnöjdheten

Erbjud support i appen för mobilanvändare

Zendesk-begränsningar

Priserna kan vara höga för mindre team.

Vissa avancerade funktioner kräver integrationer.

Den initiala installationen kan kännas komplex.

Zendesk-priser

Team: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 49 $/månad per användare

Professional: 99 $/månad per användare

Enterprise: Från 150 USD/månad per användare

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

3. Intercom

via Intercom

Intercom är en helpdesk-lösning som omdefinierar paradigmerna för kundsupport.

Med ett starkt fokus på realtidskonversationer kombinerar detta alternativ till Help Scout chattstöd, interaktiva produktpresentationer och nyanserade tekniker för kundengagemang.

Det som skiljer det från andra är dess engagemang för att främja äkta, varaktiga relationer. I en tid där omedelbarhet är nyckeln säkerställer Intercom att företag kan engagera, stödja och glädja sina kunder direkt.

Intercoms bästa funktioner

Använd livechatt för att interagera med besökare i realtid och förbättra kundupplevelsen.

Säkerställ snabba svar dygnet runt med chatbots och kunskapsbaserade artiklar.

Produktvisningar låter dig utbilda användare direkt i din app

Skicka relevant innehåll till specifika användargrupper

Skräddarsy support baserat på användarbeteende

Integreras sömlöst med populära verktyg

Förstå kundtrender och beteenden

Intercoms begränsningar

Något högre pris för nystartade företag

Ljud- och videosamtal är inte inbyggda funktioner.

Priser för Intercom

Startpaket: 74 $/månad

Pro: Kontakta Intercom för prisuppgifter

Premium: Kontakta Intercom för prisuppgifter

Intercom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

4. Front

via Front

Front revolutionerar e-postkommunikationen genom att förvandla den till ett kraftfullt samarbetsverktyg.

Med sin unika approach kan team enkelt svara på e-post, appar, meddelanden på sociala medier och till och med SMS, allt från en centraliserad hubb.

Möjligheten att integrera med andra verktyg, spåra analyser och automatisera arbetsflöden gör Front till ett attraktivt val för team som vill förbättra sin kundkommunikation.

Front bästa funktioner

Kombinera alla kanaler på ett ställe

Samarbeta i realtid med svaren

Automatisera uppföljningsmejl för att spara tid

Planera smidigt utan att lämna plattformen

Fördjupa dig i teamets prestationsmått

Synkronisera med CRM-system, projektledningsverktyg och mycket mer.

Håll kontakten när du är på språng

Frontbegränsningar

Kräver en förändring i tänkesättet jämfört med traditionell e-post

Avancerad analys finns på de dyrare nivåerna.

Det kan krävas en viss inlärningskurva för nybörjare.

Frontprissättning

Starter : 19 $/månad per användare

Tillväxt : 59 $/månad per användare

Skala : 99 $/månad per användare

Premier: 299 $/månad per användare

Frontbetyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

5. Hiver

via Hiver

Hiver förstärker Gmail och förvandlar det till en samarbetsplattform för kundsupport.

Utan att behöva lämna den välbekanta miljön i Gmail kan team hantera delade inkorgar, tilldela uppgifter och till och med spåra prestationsmått.

Hivers smidiga funktioner gör att teamen kan fokusera på att leverera förstklassig kundsupport, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för Gmail-centrerade team.

Hivers bästa funktioner

Centralisera kommunikationen för smidigt teamarbete

Undvik överlappande svar med realtidsmeddelanden

Organisera och kategorisera e-postmeddelanden för effektivare hantering

Spåra teamets prestanda och identifiera områden som kan förbättras

Förenkla repetitiva uppgifter med regler och arbetsflöden

Säkerställ snabba svar även under rusningstider

Hiver fungerar också som ditt teams kunskapsbasprogramvara , så att ditt team snabbt kan komma åt information.

Hivers begränsningar

Byggt specifikt för Gmail, vilket begränsar användare av andra e-postplattformar.

Avancerad analys är endast tillgänglig i högre växter.

Integrationsmöjligheterna är färre jämfört med vissa konkurrenter.

Hiver-priser

Lite : 15 $/månad per användare

Pro : 39 $/månad per användare

Elite: 59 $/månad per användare

Hiver-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

6. Freshdesk

via Freshdesk

Freshdesk, från det pålitliga företaget Freshworks, är känt bland Help Scout-alternativen för sin strömlinjeformade kundsupport.

Som en multikanal-helpdesklösning erbjuder den många automatiseringsverktyg som förenklar och förstärker kundkonversationer.

Oavsett om det gäller hantering av ärenden, integration med tredjepartsappar eller flerspråkig support, ser Freshdesk till att varje interaktion leder till en effektiv lösning.

Freshdesks bästa funktioner

Effektivisera och prioritera kundförfrågningar

Samla e-post, chattar, samtal och sociala meddelanden på ett ställe

Ställ in ticketutskick, eskalering och aviseringar

Använd teammöten och länkade ärenden för effektivt teamarbete.

Minska antalet ärenden med självbetjäningsalternativ som en kunskapsbas.

Övervaka agenternas produktivitet och tid för ärendehantering

Få insikter anpassade efter dina behov

Freshdesks begränsningar

Vissa funktioner kan vara lite överväldigande för småföretag.

Anpassning kan kräva en inlärningskurva

Integration med externa verktyg kan ibland vara klumpig.

Priser för Freshdesk

Gratis

Tillväxt : 15 USD/agent per månad

Pro : 49 $/agent per månad

Enterprise: 79 $/agent per månad

Freshdesk-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Bonus: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Freshdesk 2024

7. ServiceNow

via ServiceNow

ServiceNow går utöver traditionella Help Scout-alternativ och erbjuder ett brett utbud av molnlösningar för att automatisera kundkommunikation och modernisera IT-tjänstehantering.

Dess styrka ligger i dess förmåga att effektivisera komplexa arbetsflöden, särskilt i större organisationer.

Med en serie verktyg som är avsedda att förbättra drift, samarbete och kundservice är ServiceNow ett komplett val för företag som söker robusthet och skalbarhet.

ServiceNows bästa funktioner

Lös och analysera incidenter effektivt

Introducera nya uppdateringar smidigt

Låt användarna själva lösa vanliga problem med hjälp av kunskapsbasfunktionen.

Anpassa och utöka ServiceNow-funktionerna

Automatisera och optimera IT-driften med AI

Fördjupa dig i mätvärden och förbättra serviceleveransen

Få tillgång till ServiceNow-funktioner när du är på språng

Begränsningar med ServiceNow

Det kan vara för mycket för små och medelstora företag. Om det är fallet för dig, kolla in dessa konkurrenter till ServiceNow

Den initiala installationen och anpassningen kan vara komplex.

Kostnaderna kan stiga med tilläggsmoduler och funktioner

Priser för ServiceNow

Kontakta ServiceNow för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2 : 4,4/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

8. Helpwise

via Helpwise

Helpwise är en frisk fläkt inom området för delade inkorgar.

Genom att göra e-postsamarbete till en enkel uppgift är det en pålitlig partner för sälj-, support- och driftsteam.

Med en myriad av funktioner som automatiserade arbetsflöden, inbyggd chatt och analysverktyg säkerställer Helpwise att småföretag kan hantera e-post effektivt samtidigt som kundnöjdheten hålls i främsta rummet.

Helpwise bästa funktioner

Samla teamkommunikationen för smidig samordning

Ställ in beteenden för automatisk taggning, tilldelning och mer

Integrera populära appar som Slack, CRM och mer

Förhindra samtidiga svar för effektiv hantering

Mät teamets prestanda med kraftfulla mätvärden

Anpassa instrumentpanelen efter varje teammedlems behov

Få reda på när dina e-postmeddelanden läses

Helpwise-begränsningar

Begränsad funktionalitet i baspaketet

Avancerade integrationer är reserverade för högre nivåer.

Användargränssnittet kan verka mindre intuitivt för vissa

Helpwise-prissättning

Standard : 15 $/månad per användare

Premium : 29 $/månad per användare

Avancerat: 50 $/månad per användare

Helpwise-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

9. HubSpot Service Hub

via HubSpot Service Hub

HubSpot Service Hub är ett bevis på integrerad kundservice.

Utöver helpdesk-funktioner erbjuder det ett helt ekosystem som säkerställer att företag kan betjäna, tillfredsställa och behålla sina kunder.

Med funktioner som kunskapsbaser, feedbackenkäter och rapporteringspaneler säkerställer Service Hub att varje kontaktpunkt är en möjlighet att glädja kunden.

HubSpot Service Hubs bästa funktioner

Integrera e-post, chattar och mer på ett och samma ställe

Skriv informativa artiklar i kunskapsbasen för att besvara vanliga frågor.

Dirigera supportärenden snabbt till rätt team med HubSpots verktyg för ärendehantering.

Förstå dina kunders åsikter

Analysera servicemätvärden för att optimera ytterligare

Kommunicera med kunderna i realtid

Organisera och hantera kundfrågor effektivt

Begränsningar för HubSpot Service Hub

Vissa avancerade funktioner kräver en brantare inlärningskurva.

Integrationer med verktyg som inte är HubSpot kan ibland vara utmanande.

Anpassningsmöjligheterna kan vara begränsade jämfört med fristående lösningar.

Priser för HubSpot Service Hub

Gratis

Startpaket: 18 $/månad

Professional: 450 $/månad

HubSpot Service Hub – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

10. Zoho Desk

via Zoho Desk

Zoho Desk är inte bara ett kundserviceverktyg, det är en upplevelse.

Genom att skapa en rik, kontextmedveten miljö för agenter och kunder omdefinieras företagens syn på support.

Med AI-driven assistans, flerkanalsfunktioner och avancerad rapportering säkerställer Zoho Desk att företag kan skapa meningsfulla och varaktiga kundrelationer.

Zoho Desks bästa funktioner

Kommunicera via e-post, sociala medier, chatt och mer

Organisera, prioritera och hantera förfrågningar

Snabba upp svaren på supportärenden och uppgiftsfördelningen med inbyggda automatiseringar.

Ge kunderna svar på deras frågor när de behöver dem

Få insikter för kontinuerlig förbättring

Samarbeta för att ge kunderna snabbare support

Gör Zoho Desk till ditt eget med ett anpassningsbart gränssnitt

Zoho Desks begränsningar

Mobilapplikationen kunde vara mer intuitiv.

Kräver utbildning för fullt utnyttjande av funktionerna

Den initiala installationen kan vara lite tidskrävande.

Priser för Zoho Desk

Standard: 14 $/månad per användare

Professional: 23 $/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Desk

G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Varför ClickUp toppar listan över alternativ till Help Scout

ClickUp erbjuder en allt-i-ett-lösning som går utöver gränserna för andra Help Scout-alternativ för kundsupport. Dess enkla anpassningsbarhet och integrationsmöjligheter gör det till ett förstahandsval för företag som letar efter ett robust Help Scout-alternativ.

Med möjligheten att hantera allt från kundfrågor till interna uppgifter är det en game changer för små och medelstora företag. Lägg till det den överflöd av resurser som finns tillgängliga på ClickUps blogg, så är det lätt att förstå varför ClickUp sticker ut. Från service desk-programvara till mallar för kundresor är ClickUp den helhetslösning som team har letat efter.