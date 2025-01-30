De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Freshdesk 2025

Kunderna är kärnan i din verksamhet. Om du vill lyckas måste du göra kundnöjdhet till ett av dina främsta mål. Det innebär att sälja fantastiska produkter eller tjänster, med fokus på kundupplevelsen och support från början till slut av kundresan.

Kundsupport kan dock vara tidskrävande, och callcenter är inte billiga. Det är därför många företag förlitar sig på helpdesk-programvara för att förbättra supportagenternas produktivitet och effektivisera arbetsflödena. ?

En välkänd mjukvarulösning för kundsupport är Freshdesk, som ingår i Freshworks produktserie. Det är ett bra alternativ, men kanske inte det rätta för just ditt företag. Innan du väljer din helpdesk-lösning – och omstrukturerar dina affärsprocesser kring den – är det därför värt att kolla in några alternativ.

Låt oss börja med att förstå vilka typer av funktioner och funktionalitet som finns tillgängliga i kundsupportsystem. Sedan tittar vi på några av de bästa alternativen till Freshdesk som du kan överväga. ?⚖️

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Freshdesk?

Det finns många alternativ till Freshdesk, men det är viktigt att hitta ett som passar ditt företags behov och budget.

Det är också värt att komma ihåg att en bra kundtjänstplattform skapar nöjda supportteam, vilket i sin tur skapar en kundtjänst av hög kvalitet. ?

Här är några saker att tänka på:

De 10 bästa alternativen till Freshdesk

Varje SaaS-lösning för kundsupport har sina för- och nackdelar, och när du känner till dem kan du fatta ett bra beslut för ditt företag. Låt oss se vad dessa alternativ till Freshdesk har att erbjuda.

Samla information och effektivisera uppgiftskapandet med ClickUps formulärvy.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för arbets- och teamhantering som även kan fungera som en flexibel kundserviceplattform. Med ett starkt fokus på både projektledning och utmärkt kundservice har ClickUp alla funktioner du behöver för att effektivt hantera dina kundsupportärenden, samtidigt som du kan erbjuda kvalitativ kundsupport.

Använd ClickUp Form View och ClickUp Helpdesk Ticket Template för att göra det enkelt för kunderna att rapportera problem, skicka frågor och ge feedback. Ifyllda formulär konverteras sedan automatiskt till spårbara uppgifter och dirigeras till dina arbetsflöden. Projektledningsfunktionerna gör att du kan tilldela, omfördela och prioritera uppgifter, skicka automatiska e-postmeddelanden och aviseringar samt spåra tiden till slutförandet. ✅

Välj den ärendehanteringsmall som bäst passar ditt företag för att hantera ärenden från den första kundkontakten till lösningen.

ClickUp Helpdesk Template använder till exempel anpassade statusar som Öppen, Pågående, Väntande och Löst för att ge dig en tydlig bild av exakt var varje ärende i ditt ärendesystem befinner sig i realtid. Dessutom inkluderar anpassade fält kundtyp, kontonummer, e-postadress, telefonnummer och vidtagna åtgärder. Detta gör kundkommunikationen enkel och korrekt när det är dags att uppdatera dem om framstegen.

ClickUps bästa funktioner

Använd QA Score-vyn för att övervaka ditt kundserviceteams prestanda och identifiera problemområden, så att du kan finjustera din supportprocess.

Skapa en anpassningsbar instrumentpanel för att få en översikt på hög nivå med hjälp av kort (tidigare kallade widgets) i olika kategorier, till exempel uppgifter efter prioritetsnivå eller teammedlem, eller antal pågående eller slutförda uppgifter.

Aktivera ClickUp ClickApps som beroendevarningar, automatisering för återkommande uppgifter eller skicka och ta emot e-post direkt från ClickUp, beroende på din plan.

Välj den lösning som passar dig bäst. Till exempel är gratisplanen ett utmärkt alternativ för nystartade företag och småföretag, medan en betald plan kan passa ett stort företag som söker fler funktioner.

Kom åt din molnbaserade ClickApp-instrumentpanel var du än befinner dig för att hålla koll på vad som händer.

Begränsningar med ClickUp

Det finns så många funktioner tillgängliga i detta Freshdesk-alternativ att inlärningskurvan kan kännas brant.

Alla funktioner är inte tillgängliga i mobilappen (ännu).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Zoho Desk

via Zoho Desk

Detta alternativ till Freshdesk är en omnikanalslösning som fokuserar på att förbättra servicemedarbetarnas produktivitet och samtidigt skapa nöjda kunder.

Kundtjänstprogramvaran samlar in supportärenden från webbformulär, e-post, livechatt, sociala medier och telefonsamtal till ditt inkommande callcenter och lagrar allt på ett centralt ställe. Ställ bara in regler för att vidarebefordra ärendena till rätt avdelning för lösning. De kan också sorteras med hjälp av filter som kundtyp, brådskande ärenden eller ärendestatus.

Funktionen för tickethistorik och integrationen med Zoho CRM gör att du kan hämta kunddata till ticketskärmen för att ge dina agenter all information de behöver, vilket gör kundkonversationerna enkla och produktiva. Och om du har olika avdelningar som ger kundsupport kan funktionen för flera avdelningar hantera allt. ?

Zoho Desks bästa funktioner

Minska dina callcenterkostnader genom att låta Zia, Zoho-chatboten, hantera rutinfrågor och förfrågningar.

Använd inbyggd AI för att analysera kundernas åsikter så att du kan hantera återkommande problem i ett tidigt skede.

Skapa servicenivåavtal (SLA) för olika typer av kunder, till exempel med angivande av prioritet och lösningstid.

Använd anpassade API:er för att integrera med annan programvara från Zoho och tredje part.

Begränsningar i Zoho Desk

Artificiell intelligens är endast tillgänglig i Enterprise-planen.

Även om användargränssnittet är ganska användarvänligt kan det ta lite tid att lära sig några av de mer avancerade funktionerna.

Priser för Zoho Desk

Gratis provperiod: 15 dagar

Standard: 14 $/månad per användare

Professional: 23 $/månad per användare

Enterprise: 40 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Desk

G2: 4,4/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

3. Dra

via Drag

Drag använder Gmail för att skapa en centraliserad arbetsyta för supportteamet, vilket underlättar samarbetet. Ge support till kunder, skapa och hantera uppgifter och gör anteckningar om framsteg eller interaktioner, allt från en delad inkorg, till exempel support@example.com. Du kan svara som dig själv eller på uppdrag av ditt team. ?

Denna plattform organiserar inkommande e-postmeddelanden åt dig och låter dig skapa regler för att automatisera dina arbetsflöden och sedan visualisera och hantera dem med hjälp av delade tavlor.

Dra de bästa funktionerna

Spara tid genom att använda e-postmallar och automatisera e-postuppföljningar

Identifiera snabbt möjligheter till förbättringar med hjälp av insikter från rapporter om teamets prestationer.

Använd Zapier-integrationen för att ansluta din kundsupportprogramvara till mer än 5 000 andra appar, som Google, Slack och Asana.

Få all hjälp du behöver från det prisbelönta Drag-supportteamet.

Begränsningar för dragfunktioner

Funktionaliteten och anpassningsmöjligheterna är ganska begränsade, så om din kundsupportprocess är mer komplex måste du leta någon annanstans.

Drag-programvaran gör din e-postkorg långsammare, särskilt om du också använder andra integrationer.

Dra prissättning

Gratis: Upp till 3 användare

Starter: 8 $/månad per användare

Plus: 12 $/månad per användare

Fördel: 16 $/månad per användare

Dra betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)

4. SpiceWorks

via SpiceWorks

SpiceWorks är en kostnadsfri molnbaserad helpdesk- och ärendehanteringslösning. Den hjälper dig att spåra och prioritera användarförfrågningar och relaterade uppgifter, vilket förenklar kundtjänsthanteringen.

SpiceWorks hanterar ärenden med hjälp av en anpassningsbar webbportal. Du kan konfigurera den så att uppgifter med förfallodatum tilldelas automatiskt baserat på kategorier eller prioriteringar. Avlasta ditt kundtjänstteam ytterligare med automatiska svar på vanliga frågor (FAQ). Du kan också skapa en anpassad kunskapsbas för ditt team så att de har alla verktyg de behöver för att ge utmärkt service. ?

SpiceWorks bästa funktioner

Spara pengar genom att använda detta helt kostnadsfria kundsupportverktyg.

Håll koll på dina uppgifter med detaljerade rapporter som finns tillgängliga dagligen eller månadsvis.

Be om hjälp när du behöver det från experterna i SpiceWorks Community Forum.

Använd SpiceWorks var som helst via den inbyggda mobilappen, som finns tillgänglig för Android eller iOS.

SpiceWorks begränsningar

Även om det erbjuder mycket för att vara ett gratisverktyg, kanske funktionaliteten inte passar för stora företagsapplikationer, särskilt om du har spridda supportteam.

Rapporterna är inte så anpassningsbara som vissa användare skulle önska.

SpiceWorks prissättning

Gratis

SpiceWorks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

5. Help Scout

via Help Scout

Help Scout är ett skalbart alternativ till Freshdesk som prioriterar kundengagemang. Det är utformat för små och medelstora företag och hjälper dig att hantera dina kundkonversationer via e-post, livechatt och meddelanden i appen, som alla dirigeras till en gemensam inkorg. Konversationerna kan sedan tilldelas specifika agenter med privata anteckningar bifogade. ?

Databasen ger ditt supportteam tillgång till kundinformation samt deras webbplatshistorik och detaljer om tidigare interaktioner. Och om du flyttar dina kunddata från en annan plattform gör Help Scout det mycket enkelt, utan att IT-avdelningen behöver involveras.

Help Scouts bästa funktioner

Lär dig snabbt hur du använder plattformens intuitiva gränssnitt.

Skapa en självbetjäningskunskapsbas för kunderna så att ditt supportteam kan hjälpa andra som behöver mer personlig support.

Använd automatisering för att snabba upp repetitiva uppgifter

Spåra teamets statistik och kundnöjdhet med rapporter från kundportalen.

Begränsningar i Help Scout

Sociala kanaler och obegränsad rapportlogg är endast tillgängliga i Plus- och Pro-abonnemangen.

Vissa användare tycker att kunskapsplattformen inte är så lätt att använda som den kunde vara.

Priser för Help Scout

Gratis provperiod: 15 dagar

Standard: 20 $/månad per användare

Plus: 40 $/månad per användare

Fördel: 65 $/månad per användare

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

6. HubSpot Service Hub

via HubSpot Service Hub

HubSpot Service Hub är en del av den bredare HubSpot-programvarusviten. Den kopplar samman din kundinformation och dina servicekanaler på en plattform.

Ta emot frågor från kunder via inkommande samtal, e-post, livechatt eller sociala mediekanaler som Facebook Messenger. En kundportal samlar konversationer mellan kunder och dina servicemedarbetare på ett ställe, oavsett var de startade. Detta ger ditt front office-team all data och all kontext de behöver för att kunna erbjuda snabb, personlig service. ?

HubSpots bästa funktioner

Ge dina kunder support där de befinner sig med hjälp av ärendehanteringssystemet och verktyg för omnikanalhantering.

Använd kunskapsbasen för att skapa ett bibliotek med svar på vanliga frågor så att kunderna kan hjälpa sig själva.

Ring tillbaka till dina kunder med den inbyggda VoIP-programvaran

Håll koll på allt som händer med hjälp av rapporteringspanelen.

HubSpot erbjuder kundservice dygnet runt, så du kan kontakta dem när som helst för att få hjälp med systemet.

HubSpots begränsningar

Du måste också använda HubSpot CRM om du vill ha smidig åtkomst till alla dina kunddata.

Automatiseringsfunktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang och kundportalen är endast tillgänglig online från Professional-abonnemanget och uppåt.

HubSpot-priser

Starter: 45 $/månad för 2 användare

Professional: 450 $/månad för 5 användare

Enterprise: 1 200 $/månad för 10 användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 140 recensioner)

7. Salesforce Service Cloud

via Salesforce

Salesforce Service Cloud är kundtjänstlösningen för Salesforce CRM-plattformen. Med sin 360-graders överblick över din kundbas effektiviserar denna helpdesk-programvara kundsupporten över flera kanaler.

Plattformen har ett verktyg för fjärrhjälp som möjliggör delning av skrivbord. Detta gör att dina servicetekniker kan se exakt vad kunden ser på sin skärm så att de kan identifiera problemet. AI känner igen delar av bilder från fjärrvisningen och rekommenderar åtgärder till supportteamet för att hjälpa dem att snabbt lösa kundernas problem.

Om de inte kan lösa problemet kan de enkelt eskalera det till en högre nivå. AI-verktyget hänvisar också agenter till artiklar i kunskapshanteringssystemet för att förbättra produktiviteten och servicenivån. ✨

Salesforce Service Clouds bästa funktioner

Erbjud support via telefon, genom en chatbot på en e-handelswebbplats eller via sociala medier som Facebook, Twitter eller Instagram.

Använd appen Service Cloud for Slack för att hjälpa agenter att samarbeta med experter för att lösa supportfrågor.

Övervaka risker för kundrelationer med verktyg för incidentdetektering och hantering , så att du kan hantera problem i ett tidigt skede.

Använd AI för att registrera och automatisera arbetsflöden, vilket sparar tid och pengar.

Begränsningar i Salesforce Service Cloud

Du behöver använda Service Cloud med Salesforce CRM för att få tillgång till kunddata.

Många av programvarufunktionerna, såsom AI, omnikanal-routing och självbetjäningsplattformen, kostar extra.

Priser för Salesforce Service Cloud

Gratis provperiod: 30 dagar

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Professional: 80 $/månad per användare

Enterprise: 165 $/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce Service Cloud

G2: 4,3/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

8. LiveAgent

via LiveAgent

LiveAgent är en kundsupportplattform som kan skryta med den snabbaste och enklaste installationen och implementeringen. Detta alternativ till Freshdesk är känt för sin effektiva och användarvänliga LiveChat-programvara.

Det erbjuder även kundservice via telefon med en LiveAgent-callcenterlösning, samt support via WhatsApp, Messenger och Viber, och sociala mediekanaler som Instagram, Twitter och Facebook. Biljettsystemet samlar all din kundkommunikation på ett ställe, så att du kan lösa problem snabbt och effektivt utan att behöva byta plattform. ?

LiveAgents bästa funktioner

Anpassa användargränssnittet för ditt företag med anpassade fält och filter

Ställ in automatiska svar på vanliga frågor så att agenterna kan fokusera på det som verkligen behövs.

Motivera ditt kundsupportteam med märken, belöningar och topplistor

Skapa en kunskapsbas för att erbjuda kunderna lösningar via kundportalen

Integrera med över 200 andra verktyg och appar, som Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp och WordPress.

LiveAgents begränsningar

Det finns så många funktioner att det kan ta ett tag att hitta och lära sig att använda dem alla.

Vissa användare tycker att analys- och rapporteringsfunktionerna är lite för grundläggande för deras behov.

Priser för LiveAgent

Gratis provperiod: 30 dagar

Liten: 9 $/månad per användare

Medium: 29 $/månad per användare

Stor: 49 $/månad per användare

Enterprise: 69 $/månad per användare

LiveAgent-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

9. ProProfs Help Desk

via ProProfs Help Desk

ProProfs Help Desk syftar till att tillhandahålla kundservice via flera kanaler och samtidigt förbättra agenternas och teamets produktivitet. Interna och externa kundkonversationer organiseras i ett centralt supporthanteringssystem. Tillsammans med interna anteckningar och chattar gör detta det enkelt att samarbeta för att lösa kundernas problem. ?

Alla inkommande förfrågningar till detta Freshdesk-alternativ spåras i delade inkorgar med användbara adresser, som support@, help@ eller contact@.

ProProfs Help Desk bästa funktioner

Dedikerad onboarding-ansvarig som hjälper dig att komma igång

Använd automatisering för att fördela ärenden rättvist med hjälp av ett round-robin-system eller avancerade ärenderegler.

Undvik förvirring och missförstånd med kollisionsdetektering för agenter

Skapa en kunskapsbas så att kunderna snabbt kan få svar på vanliga frågor.

Mät kundupplevelsen med hjälp av mått som First Call Resolution (FCR) och Customer Satisfaction Scores (CSAT).

Begränsningar för ProProfs Help Desk

Deras integrationsmöjligheter med tredjepartsprodukter är ganska begränsade och kanske inte räcker för ett större företag.

ProProfs erbjuder inte support via sociala medier, vilket kan vara ett avgörande hinder för vissa användare.

Priser för ProProfs Help Desk

Gratis provperiod: 15 dagar

Årsabonnemang: 20 $/månad per användare

ProProfs Help Desk-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (18 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (13 recensioner)

10. Zendesk

via Zendesk

Detta välkända alternativ till Freshdesk är utformat för större företag och fokuserar på att skapa fantastiska kundupplevelser genom personliga interaktioner. Det kombinerar mänsklig support med AI-funktionalitet för att ge dig det bästa av två världar.

Beroende på vad de behöver dirigeras kunderna till självbetjäningsportalen för vanliga frågor eller till den servicemedarbetare som är mest kvalificerad att lösa deras ärende. AI-verktyg för automatisering av arbetsflöden ser till att alla dina serviceprocesser är så effektiva som möjligt. ?️

Det finns en rad olika abonnemang för företag av olika storlek, men om du bara behöver ett ärendehanteringssystem finns det också ett basabonnemang från 19 euro.

Zendesks bästa funktioner

Hantera förfrågningar som kommer in via e-post, telefon, SMS eller sociala medier

Använd Zendesk på webben eller på mobila enheter med Android eller iOS via integrationer.

Integrera med mer än 1 000 andra appar, inklusive Jira, Tymeshift, Teamviewer och Harvest.

Använd analys- och rapporteringsverktygen för att få insikter om din kundtjänstprocess.

Zendesk-begränsningar

Du kan skapa anpassade vyer, men du kan inte exportera dem, så du måste skapa dem manuellt för varje användare.

Du betalar 50 euro extra per månad per agent för avancerad AI-assistans.

Zendesk-priser

Gratis provperiod: 30 dagar

Suite Team: 55 $/månad per användare

Suite Growth: 89 $/månad per användare

Suite Professional: 115 $/månad per användare

Suite Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Suite Enterprise Plus: Kontakta oss för prisuppgifter

Avancerad AI (tillägg): 50 USD/månad per användare

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 700 recensioner)

Gör dina kunder (och ditt team) nöjda

Att ge dina kunder bra service är en grundläggande del av att bygga ett framgångsrikt företag, oavsett vad du säljer.

Om du letar efter ett system som erbjuder både kundtjänstfunktioner och stöd för de flesta av dina andra affärsprocesser behöver du inte leta längre än ClickUp. ClickUps enorma funktionsuppsättning, stora utbud av mallar och anpassningsbarhet gör det till ett självklart val när du letar efter ett allt-i-ett-system för att optimera din kundsupport – och dina arbetsflöden. ?

Registrera dig gratis hos ClickUp idag och se ditt företag växa.