De 16 bästa incidenthanteringsprogrammen för IT-team

Klockan 02:13 på en tisdag började larmen strömma in – långsamma laddningstider, timeout-fel, några arga tweets.

Jourhavande teknikern vaknade med ett ryck, telefonen i handen, och skannade loggar och instrumentpaneler i mörkret. Pressen var bekant, men det var även rutinen: eskalera, samordna, lösa.

En timme senare var incidenten under kontroll, men kaoset blottlade brister i kommunikationen.

Det är här en idealisk programvara för incidenthantering gör hela skillnaden. Från varningsdirigering till grundorsaksanalys – dessa verktyg avgör hur snabbt ditt team återhämtar sig. 🎯

De bästa incidenthanteringsprogrammen i korthet

Här är en kort sammanfattning av några av de bästa incidenthanteringsplattformarna:

Verktygets namn Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp Anpassningsbara uppgiftsvyer, realtidsdashboards, AI-uppdateringar, teamsamarbete, användarbehörigheter, automatisering Team av alla storlekar som behöver en allt-i-ett-plattform för uppgiftshantering och produktivitet för att samordna incidenthantering. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. ServiceNow Robust automatisering av arbetsflöden, avancerade incidenthanteringsfunktioner, prestationsanalyser, omfattande företagsintegrationer Stora företag som hanterar komplexa IT- och affärstjänstflöden Anpassade priser Zendesk Support via flera kanaler, inklusive e-post, chatt och telefon, AI för kundinteraktioner, omfattande automatisering Kundorienterade team som söker skalbara supportlösningar för alla kanaler Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 69 $/månad per användare. Splunk On-Call Intelligent varningsdirigering, incidenthanteringsprocesser i realtid, integrationer med övervaknings- och monitoreringsverktyg. DevOps-team som hanterar kritiska jourarbetsflöden och incidentvarningar i realtid Anpassade priser Jira Service Management Agil förändringshantering, incidentuppföljning, utvecklarsamarbete, integration med Atlassians ekosystem IT-team som arbetar med DevOps eller Agile och behöver en nära koppling mellan utveckling och service. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 19,04 $ per månad per användare. Freshservice Asset discovery, automatisering av arbetsflöden, servicekatalog och ett intuitivt användargränssnitt Medelstora organisationer som söker en ITIL-kompatibel, modern service desk-plattform Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 19 $/månad per användare. PagerDuty Avancerade realtidsvarningar, intelligenta arbetsflöden för incidenthantering och automatiserade eskaleringar. Organisationer som behöver tillförlitlig digital drift och lösning av kritiska incidenter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 25 $/månad per användare. Squadcast SRE-principer med incidenthantering, samarbetsrespons och jourplanering i en enda plattform. Moderna teknikteam som effektiviserar larm och incidenthantering Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 12 $/månad per användare. Opsgenie Flexibel jourplanering, kraftfull varningshantering och inbyggda integrationer med Atlassian och verktyg från tredje part. Team som söker högt anpassningsbara varningar inom Atlassian-ekosystem Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 11,55 $/månad per användare. SolarWinds Service Desk Incident-, tillgångs- och förändringshantering med rapporteringspaneler och en användarvänlig portal IT-avdelningar som behöver skalbara servicedesk-lösningar med kraftfulla CMDB-funktioner Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 39 $/månad per användare. iTop En komplett CMDB, incident- och förändringshantering, SLA-spårning och en anpassningsbar öppen källkodskärna. Team som letar efter ett gratis, öppet källkodsbaserat och konfigurerbart ITSM-ramverk Anpassade priser GLPi IT-tillgångsinventering, helpdesk-verksamhet, plugin-tillägg och spårning av efterlevnad Organisationer som föredrar öppna källkodssystem för tillgångs- och tjänstehantering Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 21,73 $/månad. BigPanda AI för händelsekorrelation, minskning av larmbrus och enhetliga incidentdashboards för operativ medvetenhet. Företag som hanterar storskalig infrastruktur med stora mängder larm Anpassade priser Ivanti Service Manager Heltäckande service- och tillgångshantering, självbetjäningscentraler för incidenthantering, automatisering och mobil åtkomst. Företag som behöver flexibla ITSM-verktyg med arbetsflödes- och slutpunktsintegration Anpassade priser TOPdesk Intuitiv incident- och förändringshantering, en kunskapsbas och kraftfulla självbetjäningsportaler Utbildningsinstitutioner och team inom den offentliga sektorn som behöver lättillgängliga ITSM-verktyg Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 76 $/månad per användare. NinjaOne Fjärrövervakning, automatiserad patchning, säkerhetskopiering av slutpunkter och RMM-funktioner i ett enkelt gränssnitt. MSP:er och IT-team som hanterar fjärrstyrda slutpunkter och tillhandahåller proaktiva IT-tjänster Anpassade priser

Hur man väljer programvara för incidenthantering

Här är några viktiga faktorer att tänka på när du väljer ett program för incidenthantering:

Logga problem direkt med rapporteringsverktyg i realtid som fångar upp alla detaljer, från skärmdumpar till tidsstämplar, direkt när incidenterna inträffar.

Spårar allt på ett ställe med hjälp av en centraliserad databas som lagrar varje steg, uppdatering och lösning i en sökbar tidslinje.

Automatiserar repetitiva uppgifter som uppgiftsfördelning, uppföljningar och aviseringar till intressenter så att ditt team kan fokusera på att lösa problem istället för att jaga dem.

Prioriterar med precision genom att ställa in kategorier baserade på påverkan och automatiskt vidarebefordra ärenden till rätt personer.

Möjliggör samarbete i realtid med inbyggd chatt, delade anteckningar och kommunikationsloggar som håller alla uppdaterade, även mellan olika avdelningar.

Kopplar samman ditt ekosystem genom att integrera dina incidenthanteringsverktyg, övervakningssystem, ITSM-plattformar eller vad ditt team än använder.

Anpassar sig efter ditt arbetsflöde med anpassningsbara mallar, formulär, instrumentpaneler och automatiseringsregler som matchar hur ditt team faktiskt arbetar.

Upptäck mönster innan de eskalerar genom analyser och trendrapporter som belyser grundorsaker och återkommande problem, och möjliggör analys efter incidenten.

De bästa incidenthanteringsprogrammen för supportteam

Låt oss ta en närmare titt på de bästa programvarorna för incidentrapportering:

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för incidenthantering och smidig teamkoordinering)

Automatisera delegering av uppgifter, godkännandeprocesser och steglogiska villkor med ClickUp Automations.

Dagens team hanterar flera projekt, kunskap och kommunikation som är spridda över olika verktyg, vilket bromsar deras arbete.

ClickUp löser detta med den kompletta appen för arbete, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

När en incident inträffar loggar och prioriterar intelligenta ClickUp-automatiseringar dem, delar upp problemet i deluppgifter, tilldelar dem till olika ägare och spårar framstegen i realtid.

De anger också uppgiftsprioriteringar och fyller i anpassade fält med beskrivningar, taggar och förfallodatum för att samla all nödvändig information på ett ställe. Med tidsspårning och uppgiftsberoenden missar du ingenting.

Använd Auto-Answers Agent i ClickUp Chat för att få fram insikter snabbare.

Och med ClickUp Chat sker konversationerna direkt där arbetet utförs, så att alla är på samma sida. Starta chattar från specifika uppgifter (eller vice versa), tagga kollegor med @-omnämnanden, dela din skärm via ett videosamtal och använd AI-agenter för att snabbt informera teammedlemmarna om vad som händer.

Få en livevy av öppna incidenter, genomsnittlig tid till lösning (MTTR), SLA-efterlevnad och teamets arbetsbelastning med ClickUp Dashboards.

Lägg nu till ClickUp Dashboards, så förvandlas dina incidentdata plötsligt till kraftfulla visuella presentationer.

Vill du övervaka eskalerade incidenter eller se trender för grundorsaker under de senaste 30 dagarna? Ställ in filtren så sköter instrumentpanelen resten.

Men det som verkligen lyfter incidenthanteringen är ClickUp Brain, plattformens inbyggda AI-motor.

ClickUp Brain kan analysera dina data, upptäcka mönster i incidentfrekvensen, föreslå troliga orsaker eller till och med generera risksammanfattningar från projektaktiviteter.

Få viktiga uppdateringar om uppgifter och framsteg med ClickUp Brain.

Istället för att manuellt gräva i rapporter kan du låta AI identifiera flaskhalsar, ineffektiviteter eller återkommande problem som behöver din uppmärksamhet. Ställ frågor som "Vilket team löste flest incidenter den här månaden?" eller "Hur ser trenden ut för driftstoppvarningar?", och få omedelbara, kontextuella svar baserade på live-data från arbetsytan.

Under viktiga möten fångar ClickUp AI Notetaker upp varje detalj genom att automatiskt spela in, transkribera och sammanfatta diskussionen. Den plockar intelligent ut åtgärdspunkter och skapar omedelbart uppgifter, komplett med ansvariga, förfallodatum och länkar till relevanta incidentärenden.

Detta ger omedelbar tydlighet och samordning för alla, vilket säkerställer att ingen uppföljning missas.

Få automatiskt åtgärdspunkter efter varje möte med ClickUp AI Notetaker.

Och om du inte vill utforma ditt arbetsflöde från grunden?

ClickUp Incident Action Plan Template är ett omfattande, färgkodat verktyg som ger struktur och tydlighet åt incidenthanteringen.

Få en gratis mall Hantera IT-störningar, operativa risker och nödsituationer med ClickUps mall för incidentåtgärdsplan.

Logga incidentens namn och operativ period (datum och tid) med hjälp av anpassade fält.

Lägg till en översikt på hög nivå med avsnittet Situationssammanfattning .

Skissera mål, tilldela ansvar och notera säkerhetsprioriteringar med Execution Plan .

kontaktuppgifter, väderprognoser, uppgiftslistor, kartor och godkännandeloggar i denna Samla viktiga detaljer somochi denna mall för incidentrapporter.

Dessutom är ClickUps mall för IT-incidentrapporter idealisk för att snabbt logga och lösa tekniska störningar. Den registrerar viktiga incidentdetaljer med hjälp av tydligt märkta anpassade fält, och strukturerade deluppgifter underlättar uppföljningen av framstegen.

ClickUps bästa funktioner

Hantera uppgifter effektivt: Hantera incidenter och eskaleringar på ett och samma ställe med Hantera incidenter och eskaleringar på ett och samma ställe med ClickUp Tasks

Centralisera dokumentationen: Använd Använd ClickUp Docs för att skapa incidentrapporter och responsguider, mallar för efteranalyser eller dokumentation om efterlevnad med detaljerad åtkomstkontroll.

Samordna med ditt team: Arbeta i realtid med ditt team för att hålla incidentuppdateringar, teamkoordinering och eskaleringar i Arbeta i realtid med ditt team för att hålla incidentuppdateringar, teamkoordinering och eskaleringar i ClickUp Chat.

Tagga teammedlemmar för ansvarsskyldighet: Tilldela nästa steg tydligt med hjälp av Tilldela nästa steg tydligt med hjälp av ClickUp Assign Comments för att omvandla konversationer till handling, perfekt för att spåra uppföljningar.

Anslut externa verktyg: Integrera med befintliga system som Jira, AWS eller verktyg för incidentvarningar med Integrera med befintliga system som Jira, AWS eller verktyg för incidentvarningar med ClickUp Integrations.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande anpassningsmöjligheter

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension sammanfattar allt:

En av de mest framstående nyheterna är AI-verktyget ClickUp Brain. Det har förändrat hur jag hanterar uppgifter och projekt genom att automatisera rutinprocesser och ge intelligenta förslag, vilket sparar mig mycket tid och arbete.

En av de mest framstående nyheterna är AI-verktyget ClickUp Brain. Det har förändrat hur jag hanterar uppgifter och projekt genom att automatisera rutinprocesser och ge intelligenta förslag, vilket sparar mig mycket tid och arbete.

2. ServiceNow (bäst för stora ITSM-miljöer i företag)

via ServiceNow

Om du är verksamhetschef kan ServiceNow hjälpa dig att skapa ordning i dina arbetsflöden. Det gör det enklare att standardisera incidenthanteringsprocesser och minska de frustrerande luckorna mellan teamen.

Denna incidenthanteringslösning kan automatiskt kategorisera, prioritera och vidarebefordra incidenter baserat på deras potentiella påverkan och brådskande karaktär, utan manuell inblandning. Denna intelligenta tilldelning, i kombination med funktioner som AI-drivna rekommendationer och självbetjäningsportaler, minskar avsevärt tiden till lösning.

Med incident-, förändrings- och tillgångshantering under ett och samma tak får du en tydlig realtidsbild av var flaskhalsar uppstår och hur olika delar är beroende av varandra.

Du kan ställa in anpassade instrumentpaneler för att övervaka viktiga mått som tjänstens prestanda, teamets arbetsbelastning och avbrottstrender. Dess skalbarhet hjälper till att samordna stora, tvärfunktionella operationer med komplexa arbetsflöden.

ServiceNows bästa funktioner

Centralisera incidentloggning och spårning från flera kanaler till en enda, enhetlig plattform för fullständig översikt.

Utnyttja AI-drivna funktioner som Now Assist för automatiserad biljettlösning och innehållsgenerering.

Samordna fältarbetet med hjälp av moduler för fältserviceledning, såsom Dispatcher Workspace , för att tilldela, spåra och optimera fältuppgifter.

Ge användarna möjlighet att själva lösa vanliga problem och minska antalet ärenden med hjälp av en självbetjäningsportal och AI-drivna chattbottar.

Begränsningar för ServiceNow

Att koppla ServiceNow ITSM till externa plattformar kan vara tekniskt krävande och resurskrävande.

Den totala ägandekostnaden, inklusive licensiering och eventuellt behov av ett dedikerat supportteam, kan vara hög, särskilt för mindre organisationer.

Det kan vara svårt att navigera i ServiceNows funktioner, särskilt för nya användare eller icke-tekniska intressenter.

Priser för ServiceNow

30 dagars gratis provperiod

Anpassade priser

ServiceNow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ServiceNow?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

ServiceNow IT Service Management har funnits sedan plattformens start för 20 år sedan. Den har utvecklats kontinuerligt för att anpassas till nya sätt att hantera IT-servicemanagementprocesser, såsom incidenthantering, hantering av större incidenter, förändringar, problem och förfrågningar. Den levereras med en mängd fördefinierade, men också anpassningsbara funktioner för olika roller, från IT-servicechefer, supportpersonal, agenter, administratörer, chefer etc. på daglig basis. De olika gränssnitten, såsom Service Operations Workspace och de färdiga rapporterna, är mycket värdefulla för en snabb start, som är fullt funktionell från dag ett. Det är enkelt att implementera med minimal eller ingen anpassning.

ServiceNow IT Service Management har funnits sedan plattformens start för 20 år sedan. Den har utvecklats kontinuerligt för att anpassas till nya sätt att hantera IT-servicemanagementprocesser, såsom incidenthantering, hantering av större incidenter, förändringar, problem och förfrågningar. Den levereras med en mängd fördefinierade, men också anpassningsbara funktioner för olika roller, från IT-servicechefer, supportpersonal, agenter, administratörer, chefer etc. på daglig basis. De olika gränssnitten, såsom Service Operations Workspace och de färdiga rapporterna, är mycket värdefulla för en snabb start, som är fullt funktionell från dag ett. Det är enkelt att implementera med minimal eller ingen anpassning.

3. Zendesk (bäst för kundorienterade supportärenden)

via Zendesk

Zendesk är uppbyggt kring snabb och organiserad ärendehantering och ger supportteam ett tydligt och anpassningsbart arbetsutrymme för att hantera kundinteraktioner.

Funktioner som Triggers och Automations gör det möjligt för IT-team att konfigurera komplexa arbetsflöden utan att behöva en utvecklare – automatiskt vidarebefordra ärenden, skicka aviseringar och eskalera problem baserat på fördefinierade regler.

Zendesks AI-funktioner automatiserar stora delar av processen för att lösa förfrågningar, vilket gör teamen mer produktiva. Tillägget Copilot snabbar upp agenternas svarstider med rekommenderade nästa steg och kontextuella insikter.

Du hittar makron och en sökbar kunskapsbas som är praktisk för att snabbt få svar på vanliga frågor. Och om du vill justera eller utöka Zendesk, Zendesk Sunshine och över 1200 färdiga appar och integrationer kan du anpassa dem utan att behöva koda.

Zendesk bästa funktioner

Centralisera kundkonversationer med omnikanalsupport som samlar e-post, chatt, sociala medier, telefon och meddelandeappar.

Automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av AI-drivna chatbots, triggers och automatiserade arbetsflöden för att påskynda svaren.

Integrera med hundratals appar, inklusive Slack och Jira, för att skapa ett sammankopplat arbetsflöde för incidentkommunikation och samarbete.

Analysera supportteamets prestanda och identifiera incidentmönster med tydliga, lättförståeliga rapporteringspaneler.

Zendesk-begränsningar

Kostnaden kan öka avsevärt om du lägger till fler agenter eller behöver funktioner som endast finns tillgängliga i högre prisnivåer.

Omfattande anpassningar för mycket komplexa arbetsflöden på företagsnivå kan vara svårare att implementera jämfört med mer specialiserade verktyg.

Kanske mindre lämplig för organisationer som kräver djupgående tillgångshantering och spårning av konfigurationsobjekt (CI) direkt kopplade till incidenter.

Priser för Zendesk

14 dagars gratis provperiod

Supportteam: 25 USD/månad per agent

Suite Team: 69 $/månad per agent

Suite Professional: 149 USD/månad per agent

Suite Enterprise: Anpassade priser

Copilot-tillägg: 50 USD/månad per agent, faktureras årligen

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad säger verkliga användare om Zendesk?

En recension uttrycker det så här:

Zendesks omnikanalfunktioner är verkligen imponerande – möjligheten att hantera e-post, chattar, samtal och sociala meddelanden från en enda enhetlig arbetsyta för agenter minskar rörigheten och förbättrar svarstiden. Automatiseringsfunktionerna, som triggers och makron, sparar massor av manuellt arbete. Integrationen med verktyg från tredje part (som Jira, Slack och Shopify) är smidig, och rapporteringspanelen ger insikter i realtid som hjälper oss att fatta datadrivna beslut.

Zendesks omnikanalfunktioner är verkligen imponerande – möjligheten att hantera e-post, chattar, samtal och sociala meddelanden från en enda enhetlig arbetsyta för agenter minskar rörigheten och förbättrar svarstiden. Automatiseringsfunktionerna, som triggers och makron, sparar massor av manuellt arbete. Integrationen med verktyg från tredje part (som Jira, Slack och Shopify) är smidig, och rapporteringspanelen ger insikter i realtid som hjälper oss att fatta datadrivna beslut.

4. Splunk On-Call (tidigare VictorOps) (Bäst för integration av realtidslarm vid jourtjänstgöring)

via Splunk

Splunk On-Call gör DevOps-projektledning smidigare genom att automatisera varningar och ge dig all den information du behöver. Till skillnad från traditionella ärendehanteringssystem fokuserar denna programvara för incidenthantering på intelligenta varningar och incidenthantering i realtid.

Den kopplas till dina övervakningsverktyg och skickar varningar i realtid baserat på flexibel dirigering och jourplaner. När något går fel får ditt team varningar med runbooks, loggar och tidslinjer, och ingen tid går till spillo på att leta efter information.

Du kan bekräfta, eskalera eller lösa incidenter direkt från din telefon eller chattapp. Slutligen spårar den incidenttrender och teamets svarstider, vilket hjälper dig att upptäcka områden som kan förbättras och hålla dina system igång på ett tillförlitligt sätt.

Splunk On-Call – bästa funktioner

Samla varningar från dussintals övervaknings- och observabilitetsverktyg i en enda intelligent incidenthanteringshub.

Automatisera jourplanering, rotationer och eskaleringsvägar för att eliminera manuella fel och säkerställa täckning dygnet runt.

Utöka Splunks funktioner genom att installera över 1 000 granskade appar och tillägg från Splunk, partners och communityn.

Visualisera och övervaka data med hjälp av anpassade instrumentpaneler, rapporter och visualiseringsverktyg.

Samarbeta i realtid med hjälp av en central incidenttidslinje, integrerad chatt och smidig skapande av konferensbryggor.

Begränsningar för Splunk On-Call

För att kunna utnyttja dess fulla potential krävs ofta det bredare Splunk-ekosystemet, vilket kan leda till högre kostnader och potentiell leverantörsberoende.

Konfigurationen av varningar kan vara besvärlig och tidskrävande.

Det är ett specialiserat verktyg för jourtjänst och larm, inte en omfattande ITSM-plattform för hantering av hela servicedesken livscykel.

Priser för Splunk On-Call

14 dagars gratis provperiod

Anpassade priser

Splunk On-Call – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Splunk On-Call?

Direkt från en G2-recension:

Det har förbättrat vår incidenthanteringsprocess avsevärt. Flexibiliteten och konfigurerbarheten hos detta verktyg är verkligen lovvärd. Det robusta meddelandesystemet säkerställer att vår jourhavande medarbetare aldrig missar viktiga varningar, vilket hjälper oss att åtgärda problemet så snabbt som möjligt för att hålla vår infrastruktur stabil.

Det har förbättrat vår incidenthanteringsprocess avsevärt. Flexibiliteten och konfigurerbarheten hos detta verktyg är verkligen lovvärd. Det robusta meddelandesystemet säkerställer att vår jourhavande medarbetare aldrig missar viktiga varningar, vilket hjälper oss att åtgärda problemet så snabbt som möjligt för att hålla vår infrastruktur stabil.

5. Jira Service Management (bäst för DevOps-centrerad incidenthantering)

via Atlassian

Jira Service Management ger ditt IT-team ett tydligt och organiserat sätt att hantera serviceförfrågningar, incidenter och förändringar. Programvaran bygger på den välkända Jira-plattformen och låter dig spåra förfrågningar från mottagande till lösning med fullständig insyn och SLA-övervakning.

Den anpassningsbara förfrågningsportalen gör det enkelt och konsekvent att rapportera problem, medan automatiseringen sköter rutinmässiga triageuppgifter. Eftersom den integreras sömlöst med Jira Software kan dina IT- och teknikteam arbeta tillsammans utan att förlora sammanhanget.

Med inbyggda funktioner för hantering av större incidenter hanterar JSM allt från jourplanering och intelligenta larm till kommunikation med intressenter.

Om du redan använder Atlassian-verktyg är detta ett naturligt nästa steg för att effektivisera din tjänsteleverans.

Jira Service Managements bästa funktioner

Automatisera svar och triagering med AI-drivna verktyg som Virtual Service Agent , Smart Triage och AI Answers för omedelbara förslag från kunskapsbasen.

Hantera hela incidentens livscykel, från jourlarm och realtidskommunikation till rapportering efter incidenten, allt på en och samma plattform.

Visualisera och övervaka tjänstens prestanda med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter, inklusive SLA-spårning, trendanalys och arbetsbelastningsfördelning.

Integrera sömlöst med Atlassian-produkter (Jira Software, Confluence, Trello) och över 3 000 Marketplace-appar.

Begränsningar i Jira Service Management

För att få avancerad insikt krävs ofta kunskaper i Jira Query Language (JQL) eller köp av ytterligare rapporteringsappar från Atlassian Marketplace.

Plattformens prestanda kan ibland bli långsam i stora, företagsanpassade instanser med omfattande anpassningar och tredjepartsappar.

För användare som inte redan är bekanta med Jira kan det stora antalet konfigurationsalternativ och inställningar vara överväldigande.

Priser för Jira Service Management

Gratis

Standard: 19,04 $/månad per agent

Premium: 47,82 $/månad per agent

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Jira Service Management

G2: 4,2/5 (770+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira Service Management?

En användare delade med sig av följande feedback:

Det jag gillar mest med Jira är dess flexibilitet. Du kan enkelt ställa in Scrum- eller Kanban-tavlor som är anpassade efter ditt teams arbetsflöde och till och med skapa enkla affärstavlor när du inte behöver all komplexitet.

Det jag gillar mest med Jira är dess flexibilitet. Du kan enkelt ställa in Scrum- eller Kanban-tavlor som är anpassade efter ditt teams arbetsflöde och till och med skapa enkla affärstavlor när du inte behöver all komplexitet.

6. Freshservice (Bäst för intuitiva ITIL-anpassade servicedesk)

via Freshservice

Freshservice gör det enklare för compliance-chefer att genomföra förändringskontroll, få tillgång till policyer och vara redo för revisioner utan att störa det dagliga IT-arbetet. Det erbjuder godkännandeprocesser, spårning av tillgångar och färdiga dokumentationsmallar som följer ITIL:s bästa praxis.

Varje ändring, incident och användaråtgärd loggas med tidsstämplar för att underlätta dina granskningar. Och med rollbaserad åtkomst och konfigurationskontroller kan du säkerställa att endast behöriga användare kan göra systemändringar.

Freshservices Freddy AI hanterar repetitiva uppgifter som att kategorisera ärenden, föreslå relevanta artiklar från kunskapsbasen till agenter och till och med avleda vanliga frågor med automatiska svar. Dess kodfria arbetsflödesautomatisering gör det möjligt för IT-team att enkelt ställa in regler för vidarebefordran, godkännanden och SLA-hantering.

Freshservices bästa funktioner

Automatisera repetitiva IT-uppgifter med hjälp av en dra-och-släpp-motor för ärendeflöden, godkännanden och eskaleringar.

Samla varningar från olika övervakningsverktyg för att skapa och hantera större incidenter från ett enda kommandocenter.

Ge användarna möjlighet att lösa problem självständigt via självbetjäningsportaler och en omfattande kunskapsbas för SOP:er , vanliga frågor och dokumentation.

Utnyttja AI-stöd via Freddy AI för automatisk klassificering av ärenden och chatbot-driven assistans.

Integrera med ett brett utbud av affärsappar i Freshworks Marketplace för att koppla samman IT-supporten med andra teamarbetsflöden.

Begränsningar för Freshservice

Rapporterna saknar detaljer och anpassningsalternativ för en grundlig prestationsanalys.

Vissa integrationer kräver manuell konfiguration och saknar automatisering.

Freddy AI ingår endast i de dyrare betalda abonnemangen.

Mobilapplikationen saknar kanske alla funktioner som finns i desktopversionen, vilket kan vara en nackdel för fälttekniker.

Priser för Freshservice

14 dagars gratis provperiod

Startpaket: 24 USD/månad per agent

Tillväxt: 50 USD/månad per agent

Pro: 103 $/månad per agent

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Freshservice

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshservice?

Här är en förstahandsupplevelse:

Freshservice var mycket enkelt att implementera. Vi kom snabbt igång och automatiseringsfunktionerna är riktigt bra. De har nyligen också förbättrat AI-funktionerna, vilket är positivt, och verkar ständigt förbättra produkten.

Freshservice var mycket enkelt att implementera. Vi kom snabbt igång och automatiseringsfunktionerna är riktigt bra. De har nyligen också förbättrat AI-funktionerna, vilket är positivt, och verkar ständigt förbättra produkten.

7. PagerDuty (Bäst för eskalering av kritiska larm och drifttid)

via PagerDuty

PagerDuty hjälper ditt DevOps-team att reagera snabbare på incidenter genom att ansluta direkt till dina CI/CD-pipelines och övervakningsverktyg. Det upptäcker automatiskt problem och skickar varningar till rätt personer baserat på dina anpassade eskaleringsregler.

Under driftstopp hjälper funktioner som automatiserade runbooks, tydligt ansvar för tjänster och responshandböcker ditt team att hålla sig på rätt spår och påskynda återställningen. Dessutom hjälper integrerad AI och AI-agenter till att ge serviceagenterna kontext samtidigt som de löser enklare problem omedelbart.

Dessutom kan du med inbyggda integrationer för verktyg som GitHub, Kubernetes och Jenkins behålla kontrollen och fullständig översikt över hela utvecklingscykeln.

PagerDuty bästa funktioner

Samordna incidenthantering med realtidsvarningar och jourhantering, inklusive automatiska eskaleringar och flexibel schemaläggning.

Lös rutinproblem självständigt med AI-agenter

Minska driftstopp med Event Intelligence för att korrelera signaler, dämpa brus och prioritera åtgärdsbara incidenter.

Mobilisera insatsteam varifrån som helst med en mobilapp för incidentbekräftelse, prioritering och lösning på språng.

Anpassa arbetsflöden med automatiseringsåtgärder, runbooks och utbyggbara API:er för skräddarsydd incidenthantering.

Analysera teamets prestanda och operativa hälsa med detaljerade efteranalyser och datadrivna insikter för att förbättra systemets motståndskraft.

Begränsningar för PagerDuty

Ibland misslyckas den med att skicka aviseringar, automatisk lösning på nivå 1, vilket leder till missade problem och påverkar hälsodashboarden.

Programvarans funktioner är mycket tekniska och skräddarsydda för DevOps-, SRE- och IT Ops-team, vilket gör den mindre lämplig för incidenthantering inom affärs- eller kundtjänstorienterade verksamheter.

PagerDuty-priser

Gratis: För upp till 5 användare

Professional: 25 USD/månad per användare

Företag: 49 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

PagerDuty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 890 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om PagerDuty?

Se vad denna recensent hade att säga:

Jag gillar hur Pagerduty fastställer konventioner för hantering av incidenter och hur de visar information för användarna. När det gäller support är det en lättnad att ha ett verktyg som detta som genererar varningar för våra tjänster. Det integreras mycket bra med de senaste telemetriverktygen och dess användargränssnitt är mycket intuitivt och lätt att använda.

Jag gillar hur Pagerduty fastställer konventioner för hantering av incidenter och hur de visar information för användarna. När det gäller support är det en lättnad att ha ett verktyg som detta som genererar varningar för våra tjänster. Det integreras mycket bra med de senaste telemetriverktygen och dess användargränssnitt är mycket intuitivt och lätt att använda.

8. Squadcast (Bäst för SRE-team med integrerad observabilitet)

via Squa dcast

Squadcast samlar larm, samarbete och automatisering i ett strömlinjeformat arbetsflöde som hjälper ditt IT-team att hålla koll på incidenter. Det ansluts till dina övervakningsverktyg och vidarebefordrar realtidslarm till rätt responspersonal baserat på jourplaner och tjänsteansvar.

Det som utmärker Squadcast är dess fokus på SRE-metoder, med SLO (Service Level Objectives) och SLI (Service Level Indicators) inbyggda i processen. De inbyggda kommunikationsverktygen håller alla synkroniserade under avbrott, och statusuppdateringar hjälper hela teamet att hålla sig uppdaterade.

Med Reliability AI som minskar bruset och ger intelligenta insikter och sammanfattningar kan team med Enterprise-abonnemang fatta välgrundade beslut och nå lösningar snabbare.

Efter incidenten genererar programvaran till och med automatiskt detaljerade felrapporter, vilket gör det enklare att dra lärdom av problem och förbättra din respons över tid.

Squadcasts bästa funktioner

Samla jourlarm, incidenthantering, statussidor och SLO-hantering på en och samma plattform.

Definiera eskaleringspolicyer så att incidenter automatiskt dirigeras till lämpliga responspersoner baserat på allvarlighetsgrad, tid eller anpassade regler.

Minska antalet falska larm med hjälp av intelligent brusreducering och händelsegruppering, så att teamen kan fokusera på incidenter som kräver åtgärder.

Underlätta teamsamarbetet under aktiva incidenter genom dedikerade krigsrum som centraliserar kommunikation och sammanhang.

Spåra tjänstens hälsa och tillförlitlighet med tjänstekataloger, SLO (Service Level Objectives) och felbudgetar.

Squadcasts begränsningar

Varningar från vissa integrationer kan ibland uppleva synkroniseringsfördröjningar.

Biblioteket med officiella, förkonfigurerade integrationer är mindre än hos vissa marknadsledande aktörer, vilket kan kräva anpassade webhooks för vissa verktyg.

Användare har rapporterat att användargränssnittet kan vara mindre intuitivt eller polerat jämfört med mer mogna konkurrenter inom området.

Priser för Squadcast

14 dagars gratis provperiod

Pro: 12 USD/månad per användare

Premium: 19 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Squadcast-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad säger verkliga användare om Squadcast?

En recension uttrycker det så här:

Som framgår av titeln fungerar plattformens funktioner mycket bra: gränssnittet är estetiskt tilltalande, lätt att använda och förstå, och presentationen av flödet där ärenden och problem eskaleras är mycket tydlig.

Som framgår av titeln fungerar plattformens funktioner mycket bra: gränssnittet är estetiskt tilltalande, lätt att använda och förstå, och presentationen av flödet där ärenden och problem eskaleras är mycket tydlig.

9. Opsgenie från Atlassian (bäst för flexibel schemaläggning och dirigering av jourtjänstgöring)

via Opsgenie av Atlassian

Opsgenie ger dig en tydlig överblick över incidentaktivitet, teamets responsivitet och tjänstens tillförlitlighet på ett och samma ställe. Dess flexibla varningshantering och djupa integration med Atlassian-verktyg som Jira och Statuspage gör det enklare att hantera varje steg i en incident, från upptäckt till lösning och uppföljning.

Plattformen är utmärkt för hantering av komplexa jourplaner, rotationer och eskaleringsvägar, och erbjuder flexibilitet för team av alla storlekar.

Du kan ställa in anpassade varningsregler för att säkerställa att rätt team alltid får information. När större incidenter inträffar hjälper inbyggda rapporterings- och samordningsverktyg dina team att reagera snabbare och smidigare.

Opsgenies bästa funktioner

Anpassa incidentarbetsflöden med IT-mallar för incidenter, fördefinierade insatsteam och skräddarsydda eskaleringsregler.

Filtrera och ta bort dubbletter från ett stort bibliotek med integrationer för att minska störningar och hjälpa teamen att fokusera på det som är viktigt.

Samordna incidenthanteringsinsatser med hjälp av funktioner som ett incidentkommandocenter, uppdateringar till intressenter och konferensbryggor.

Automatisera jourplanering och eskaleringspolicyer för att garantera täckning dygnet runt.

Effektivisera mobila insatser med Opsgenies mobilapp

Begränsningar för Opsgenie

Plattformen saknar ett Microsoft Teams-alternativ för incidentkonferensrum, vilket begränsar användbarheten för organisationer som inte använder Zoom.

Användargränssnittet kan vara komplicerat och svårt att förstå, vilket innebär en betydande inlärningskurva för administratörer som ställer in avancerade konfigurationer.

Atlassian har meddelat att man planerar att avveckla detta verktyg, vilket innebär att användarna snart måste migrera till ett annat alternativ.

Opsgenie-priser

Gratis

Essentials: 11,55 $/månad per användare

Standard: 24,15 $/månad per användare

Enterprise: 38,50 $/månad per användare

Opsgenie-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Opsgenie?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

Det jag gillar mest med Opsgenie är att det automatiserar alla mina incidentprocesser. Jag behöver inte oroa mig för om mitt team har fått larmen eller om de har tilldelats korrekt, Opsgenie hanterar allt det åt mig på ett enkelt sätt.

Det jag gillar mest med Opsgenie är att det automatiserar alla mina incidentprocesser. Jag behöver inte oroa mig för om mitt team har fått larmen eller om de har tilldelats korrekt, Opsgenie hanterar allt det åt mig på ett enkelt sätt.

10. SolarWinds Service Desk (bäst för hantering av infrastruktur med många tillgångar)

via SolarWinds Service Desk

SolarWinds Service Desk hjälper compliance-chefer att upprätthålla tydliga, granskningsbara register över all IT-serviceaktivitet. Programmet loggar automatiskt varje förfrågan, ändring och incident med tidsstämplar, åtkomsthistorik och dokumentation, så att dina revisionsspår alltid finns på plats.

Plattformens främsta styrka ligger i dess djupa integration med IT-tillgångshantering. När en incident rapporteras kan agenterna omedelbart se en fullständig bild av den berörda användarens hårdvara, mjukvara och andra konfigurationselement, vilket ger viktig information för felsökningen.

Ändringsgodkännanden är inbyggda i arbetsflödet, och smart automatisering håller ticketkategoriseringen konsekvent med dina servicepolicyer. Behöver du spåra HIPAA-, GDPR- eller ISO-krav? Anpassa bara fälten så att de matchar.

Du får också inbyggda cybersäkerhetsriskbedömningar för förändringar, vilket ger dig en tydlig bild av potentiella säkerhetspåverkningar innan de blir problem.

SolarWinds Service Desk – bästa funktioner

Få översikt över tillgångarna med integrerad IT-tillgångshantering och automatisk upptäckt av tillgångar.

Visualisera IT-infrastrukturen och relationerna med en integrerad konfigurationshanteringsdatabas (CMDB) och automatisk identifiering av tillgångar.

Identifiera och åtgärda grundorsakerna genom problemhantering för att förhindra att incidenter uppstår i framtiden.

Ge dina anställda en anpassningsbar självbetjäningsportal med en kunskapsbas och en servicekatalog.

Begränsningar för SolarWinds Service Desk

Arrangemanget för att skicka in nya ärenden kan ibland vara komplicerat.

Det saknar de avancerade funktionerna för schemaläggning och varningar i realtid som finns i specialiserade DevOps-fokuserade verktyg.

Användargränssnittet anses av vissa användare vara mindre modernt och intuitivt än många nyare konkurrenter.

Priser för SolarWinds Service Desk

30 dagars gratis provperiod

Essentials: 39 $/månad per tekniker

Avancerad: 79 $/månad per tekniker

Premier: 99 $/månad per tekniker

SolarWinds Service Desk – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (740+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 570 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SolarWinds Service Desk?

Enligt en recensent:

Den erbjuder ett brett utbud av funktioner, såsom incidentverktyg och en supportwebbplats för anställda. Dessutom är användargränssnittet enkelt och tydligt.

Den erbjuder ett brett utbud av funktioner, såsom incidentverktyg och en supportwebbplats för anställda. Dessutom är användargränssnittet enkelt och tydligt.

11. iTop (Bäst för anpassningsbara IT-operationer med öppen källkod)

via iTop

Om ditt team behöver full kontroll över hur IT-infrastrukturen dokumenteras och hanteras erbjuder iTops webbaserade plattform för IT-tjänstehantering (ITSM) en praktisk lösning.

Det är en öppen källkod, självhostad ITSM- och CMDB-lösning (Configuration Management Database) som låter dig hantera ärenden, spåra ändringar och konfigurationsdata utan de begränsningar som ett typiskt SaaS-verktyg har.

Den flexibla CMDB:n låter dig kartlägga relationer mellan tillgångar, applikationer, användare och incidenter. Eftersom den är mycket anpassningsbar passar den utmärkt för team med strikta processer eller krav på datakontroll.

iTops bästa funktioner

Säkerställ datakvalitet och efterlevnad med inbyggda revisionsspår, datasynkronisering och användardefinierade revisionsregler.

Spåra ändringar och upprätthåll efterlevnaden med hjälp av funktioner för livscykelhantering, inklusive arkivering, föråldring och övergångsflaggor.

Anpassa plattformen i stor utsträckning, från datamodeller till arbetsflöden, tack vare dess öppen källkod.

Redigera relationer och hantera data kontextuellt med popup-redigerare och förifyllda OQL-frågor.

Visualisera tjänsteberoenden för att analysera incidentens påverkan på verksamheten och underlätta analysen av grundorsaken.

Begränsningar för iTop

Kräver betydande teknisk expertis för initial installation, konfiguration och löpande underhåll.

Det saknar de sofistikerade funktionerna för realtidsvarningar, jourplanering och automatiserade svar som finns i specialiserade verktyg.

iTop-priser

Anpassade priser

iTop-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

12. GLPi (Bäst för modulär IT-ärendehantering och spårning av tillgångar)

via GLPi

GLPI är ett bra val om du vill ha full kontroll över IT-tillgångar och tjänster utan att behöva bekymra dig om licensieringskostnader. Denna öppna källkodsplattform integrerar inventariespårning, hantering av förfrågningar och incidenter samt beredskapsplanering i ett enda gränssnitt.

Du kan dokumentera allt från hårdvara och programvara till nätverksutrustning och kontrakt, och sedan koppla dessa tillgångar direkt till servicetickets för att påskynda felsökningen. En inbyggd förfrågningsportal och kunskapsbas kan hjälpa dig att minska antalet repetitiva frågor.

Ur ett operativt perspektiv fungerar GLPI som en klassisk servicedesk. Användare eller automatiserade system kan generera ärenden, som kan kategoriseras som incidenter eller förfrågningar. Dessa ärenden hanteras sedan genom en strukturerad livscykel, med stöd för SLA, prioriteringsregler och automatiserade åtgärder.

Gränssnittet är visserligen enkelt jämfört med kommersiella verktyg, men dess modulära design och plugin-stöd gör det möjligt att anpassa programvaran efter lokala behov.

GLPi:s bästa funktioner

Integrera en fullfjädrad IT-tillgångsinventering och CMDB direkt med helpdesken för fullständig incidentkontext.

Centralisera servicedeskens verksamhet med hjälp av ett kraftfullt ärendehanteringssystem för incident-, förfrågnings-, problem- och förändringshantering.

Planera och följ upp projekt med integrerade verktyg för cybersäkerhetsprojektledning.

Automatisera arbetsflöden och aviseringar för tilldelning av ärenden, eskaleringar och godkännanden.

Anpassa nästan alla aspekter av plattformen, inklusive datafält, arbetsflöden och regler, för att passa specifika organisatoriska behov.

GLPi-begränsningar

Vissa plugins stöds inte alltid.

Kräver betydande interna tekniska kunskaper för initial installation, konfiguration och löpande underhåll.

Även om funktioner för rapportering, analys, granskning och filexport finns tillgängliga, rapporterar vissa användare att de behöver förbättras avsevärt.

Den kostnadsfria community-versionen bygger på support via communityforum, vilket innebär att man inte har samma garanterade svarstider som med betald företagssupport.

GLPi-priser

GLPI Network Cloud: 19 €/månad (cirka 21,73 $/månad)

On-premises Basic: 100 €/månad (faktureras årligen) (cirka 114,38 $/månad)

Lokalt Standard: 300 €/månad (faktureras årligen) (cirka 343,14 $/månad)

On-premises Advanced: 1000 €/månad (faktureras årligen) (cirka 1143,79 $/månad)

GLPi-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GLPi?

En användare delade med sig av följande feedback:

GLPI är ett extraordinärt system för hantering av IT-tillgångar och IT-tjänster. En aspekt som sticker ut mest är att det är en gratis och öppen källkodsapplikation som används för att spåra och hantera vår organisations IT-tillgångar, såsom datorutrustning, mobila enheter, programvara och nätverkstjänster.

GLPI är ett extraordinärt system för hantering av IT-tillgångar och IT-tjänster. En aspekt som sticker ut mest är att det är en gratis och öppen källkodsapplikation som används för att spåra och hantera vår organisations IT-tillgångar, såsom datorutrustning, mobila enheter, programvara och nätverkstjänster.

13. BigPanda (Bäst för AI-driven incidentkorrelation och automatisering)

via Big Panda

BigPanda är en AIOps- och incidentinformationsplattform som är utformad för att hjälpa företag att hantera den överväldigande mängd data och varningar som genereras av moderna IT-miljöer.

Programvaran hjälper dig att hålla fokus när varningar kommer från alla håll. Genom att hämta data från alla dina övervakningsverktyg och omvandla den till tydliga, åtgärdbara incidenter, skär den igenom bruset och hjälper dig att se vad som verkligen är viktigt.

Dess maskininlärningsfunktioner grupperar relaterade varningar, identifierar grundorsaker och filtrerar bort ovidkommande information, så att ditt team kan identifiera mönster i infrastrukturen och effektivare fördela insatserna.

Med instrumentpaneler som fokuserar på incidenttrender, teamprestanda och plattformens hälsa ger programvara för IT-driftshantering den översikt som behövs för att upptäcka systemproblem och förbättra driftseffektiviteten i stor skala.

BigPanda bästa funktioner

Korrelera och prioritera varningar automatiskt med hjälp av AI-driven händelsekorrelation.

Automatisera incidentdetektering, prioritering och lösning, och få förklarliga AI-drivna insikter.

Minska antalet larm och störningar så att driftsteamen kan fokusera på verkliga problem som påverkar tjänsten.

Påskynda analysen av grundorsaker genom att utnyttja generativ AI för att hitta liknande tidigare incidenter och analysera incidentdata.

Berika incidenter automatiskt med relevant kontext, såsom koddistributioner, infrastrukturförändringar och historiska data.

BigPanda-begränsningar

Ibland förblir varningarna på instrumentpanelen även efter att de har lösts.

Dess effektivitet beror på kvaliteten och mognaden hos en organisations övervaknings- och observerbarhetsdata.

Den har inga egna funktioner för jourplanering eller tillgångshantering, utan är uteslutande utformad för händelsekorrelation och incidentinformation.

BigPanda-priser

Anpassade priser

BigPanda-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 110 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad säger verkliga användare om BigPanda?

Direkt från en G2-recension:

Vi uppskattar att BigPanda enkelt kan integreras med vår externa programvara för att konsolidera data och incidentmeddelanden. Kundsupporten är mycket lyhörd för våra frågor och supportärenden.

Vi uppskattar att BigPanda enkelt kan integreras med vår externa programvara för att konsolidera data och incidentmeddelanden. Kundsupporten är mycket lyhörd för våra frågor och supportärenden.

14. Ivanti Service Manager (bäst för spårning av IT-tillgångar och tjänsters livscykel)

via Ivanti Service Manager

Ivanti Neurons for ITSM gör efterlevnaden enkel genom att automatiskt spåra alla ändringar, godkännanden och användaråtgärder. Dess rollbaserade behörigheter, automatiserade efterlevnadsrapportering och inbyggda protokoll för ändringshantering hjälper dig att uppfylla standarder som ITIL, SOX eller GDPR.

Dess visuella arbetsflödesdesigner gör det möjligt för IT-avdelningar att skapa detaljerade arbetsflöden utan eller med minimalt med kod för incidenthantering, godkännanden och lösningsuppgifter. Dess förmåga att integrera ITSM med Ivantis andra produkter för slutpunktshantering och säkerhet gör det möjligt för supportteam att logga och spåra incidenter och vidta direkta åtgärder.

Plattformens dashboards i realtid ger insyn i revisionsberedskapen när som helst, vilket eliminerar behovet av ett separat verktyg.

Ivanti Service Managers bästa funktioner

Leverera strategiskt värde och påskynda tjänsteleveransen med AI-drivna chatbots, proaktiv tjänstehantering och guidad ITSM.

Förena tjänstehantering med hantering av slutpunkter och säkerhet för en mer integrerad IT-drift.

Optimera IT-tillgångarnas prestanda, inklusive identifiering av tillgångar, optimering av utgifter och konfigurationshantering.

Integrera smidigt med över 1 000 tredjepartssystem med hjälp av robusta anslutningar.

Begränsningar för Ivanti Service Manager

Administrations- och analysfunktionerna kan verka något föråldrade jämfört med konkurrenterna.

På grund av sin komplexitet kräver plattformen dedikerade administrativa resurser för konfiguration och underhåll.

Den totala ägandekostnaden, inklusive licens- och implementeringstjänster, kan vara betydande.

Priser för Ivanti Service Manager

Anpassade priser

Ivanti Service Manager – betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 180 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad säger verkliga användare om Ivanti Service Manager?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Ivanti Neurons for ITSM är ett bra produkt redan från start. Men vi har upptäckt att det är mycket mångsidigt och kan anpassas i hög grad till vår miljö. Vi har byggt integrationer för att automatisera saker som onboarding och offboarding av anställda och andra rutinuppgifter. Kundsupportteknikerna är lyhörda och hjälpsamma.

Ivanti Neurons for ITSM är ett bra produkt redan från start. Men vi har upptäckt att det är mycket mångsidigt och kan anpassas i hög grad till vår miljö. Vi har byggt integrationer för att automatisera saker som onboarding och offboarding av anställda och andra rutinuppgifter. Kundsupportteknikerna är lyhörda och hjälpsamma.

15. TOPdesk (Bäst för serviceavdelningar inom offentlig sektor och utbildning)

via TOPdesk

TOPdesk är en omfattande plattform för tjänstehantering som är känd för sin användarvänlighet.

Det förenklar supportteamens arbete genom att kombinera ärendehantering, tillgångshantering och kunskapsbasverktyg på ett och samma ställe. När en användare rapporterar ett problem kan du omedelbart koppla det till tidigare problem, mallar eller relaterad utrustning för att påskynda lösningen och minska repetitiva arbetsuppgifter.

En viktig skillnad är dess delade tjänstehanteringsmodell, som gör det möjligt för avdelningar som HR och Facilities att hantera sina egna ärendetyper och arbetsflöden inom samma plattform.

Ditt team kan enkelt tilldela uppgifter, dela anteckningar och eskalera ärenden utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Samtidigt spårar TOPdesk svarstider och nöjdhetsbetyg, vilket ger dig data som du kan använda för att förbättra teamets prestanda.

TOPdesks bästa funktioner

Planera, spåra och implementera förändringar smidigt med hjälp av integrerad förändringshantering och automatisering av arbetsflöden.

Effektivisera förändrings- och problemhantering med dedikerade moduler som stöder ITIL:s bästa praxis.

Förenkla upplevelsen för agenter och slutanvändare med ett rent, intuitivt och lättnavigerat gränssnitt.

Ge användarna en enkel självbetjäningsportal för att logga incidenter och få tillgång till artiklar i kunskapsbasen.

Analysera prestanda och fatta datadrivna beslut med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler, inbyggda rapporterings- och analysverktyg.

Begränsningar för TOPdesk

Det integreras inte bra med Google Enterprise/Admin.

De inbyggda rapporterings- och analysverktygen är visserligen funktionella, men erbjuder kanske inte samma djup och detaljrikedom som mer dataintensiva plattformar.

Plattformen är inte utformad för snabb incidenthantering i realtid och saknar avancerade funktioner för larm och jourplanering.

Priser för TOPdesk

30 dagars gratis provperiod

Essential: 76 $/månad per agent

Engaged: 109 USD/månad per agent

Utmärkt: 155 USD/månad per agent

TOPdesk-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TOPdesk?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

TOPdesk är perfekt, lätt att använda och jag får snabba svar på mina frågor. Det har fantastiska funktioner som gör att jag kan bygga upp ett modulärt och lättanpassat system.

TOPdesk är perfekt, lätt att använda och jag får snabba svar på mina frågor. Det har fantastiska funktioner som gör att jag kan bygga upp ett modulärt och lättanpassat system.

16. NinjaOne (Bäst för MSP:er som behöver lättviktig fjärrövervakning

via NinjaOn e

NinjaOne är en enhetlig IT-driftsplattform som integrerar fjärrövervakning och fjärrhantering (RMM), slutpunktshantering och helpdesk-ärendehantering.

Det ger IT-team kontroll över alla enheter, oavsett var de befinner sig. Det förenklar endpoint management genom att automatisera patchning i Windows, macOS och Linux, och låter dig felsöka på distans innan små problem blir stora problem.

Med realtidsvarningar, säkerhetskopieringsverktyg och programvarudistribution inbyggt kan du effektivisera verksamheten och minska beroendet av flera system. Om hantering av din infrastruktur i stor skala är din prioritet ger NinjaOne dig den kontroll och täckning du behöver.

NinjaOnes bästa funktioner

Övervaka och hantera slutpunkter på distans med hjälp av Remote Monitoring and Management (RMM) för realtidsinformation om enheters hälsa och säkerhet.

Automatisera skapandet av ärenden direkt från slutpunktsvarningar, såsom prestandavarningar, misslyckade uppgifter eller säkerhetsproblem.

Automatisera patchdistribution och programuppdateringar med robusta patchhanteringsverktyg och minska sårbarheterna.

Berika alla ärenden automatiskt med djupgående, kontextuell data från den hanterade enheten, inklusive hårdvara, programvara och prestandahistorik.

Skydda data med automatiserade alternativ för säkerhetskopiering och katastrofåterställning för enheter och servrar.

Begränsningar för NinjaOne

Du loggas ut hela tiden, och vissa användare klagar över att de får en "inaktivitetstimeout".

Plattformen är inriktad på incidenter som härrör från hanterade slutpunkter och är inte utformad för att fungera som en central hubb för incidenter på nätverks-, moln- eller applikationsnivå.

Anpassningsmöjligheterna i helpdeskmodulen är mer begränsade jämfört med den flexibilitet som fristående servicedeskapplikationer erbjuder.

Priser för NinjaOne

Anpassade priser

NinjaOne-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 240 recensioner)

Vad säger verkliga användare om NinjaOne?

Enligt en recensent:

Användarvänlighet, enkla funktioner och en plattform som fungerar som förväntat. Det finns också frekventa funktionsuppdateringar som tar hänsyn till feedback från användarna och implementerar dessa uppdateringar i produkten.

Användarvänlighet, enkla funktioner och en plattform som fungerar som förväntat. Det finns också frekventa funktionsuppdateringar som tar hänsyn till feedback från användarna och implementerar dessa uppdateringar i produkten.

Spåra och hantera incidenter med ClickUp

Oavsett hur sofistikerad din teknik är, är det viktigaste hur snabbt och effektivt ditt team kan reagera när något går sönder. Den bästa programvaran för incidenthantering ger dig översikt, automatiserar arbetsflöden, minskar störningarna och håller alla samordnade från första larmet till slutlig lösning.

Om du letar efter en flexibel, intuitiv plattform som är byggd för miljöer med hög press, uppfyller ClickUp alla krav.

Från anpassningsbara arbetsflöden och realtidsdashboards till AI-driven rapportering och smarta mötesanteckningar – det här är en enda källa till information för IT-, DevOps- och driftteam.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅