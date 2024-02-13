10 gratis incidentrapportmallar i ClickUp Docs, Word och Excel

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en incidentrapportmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " En incidentrapportformulär eller mall är ett förberett och formaterat dokument som chefer kan använda för att registrera incidenter, inklusive skador, personskador, arbetsplatssäkerhet, nära ögat-situationer och mer. Dessa mallar följs vanligtvis från början till slut och täcker vem, vad, var, när, varför och hur i situationen. " } } ] }

Hur mycket vi än ogillar att erkänna det, så inträffar olyckor. 🤷🏼‍♀️

När det kommer till kritan är ansvarstagande och ärlighet alltid den bästa policyn – men det är ett ämne för en annan blogg! Oavsett hur allvarlig incidenten var eller om något allvarligt precis undveks, måste du dokumentera och rapportera situationen.

Det låter lite skrämmande, men det behöver det inte vara.

Incidentrapportering håller inte bara koll på HR-avdelningens viktigaste KPI, utan säkerställer också att historien inte upprepar sig och att ditt team kan arbeta effektivt och, viktigast av allt, säkert.

Din säkerhet är varje företags högsta prioritet, så det är mycket som hänger på incidentrapporterna för att berätta hela historien, inklusive viktiga detaljer, datum, inblandade parter, omständigheter och uppföljningar.

Dessutom rapporterar många företag till ännu större företag för att bevisa att de följer säkerhetsprotokoll över hela linjen när det gäller säkerhet, första hjälpen, exponering eller skador.

Ett formulär eller en mall för incidentrapportering underlättar denna process avsevärt. Dessa verktyg kan ge dig sinnesro i stressiga situationer genom att se till att varje incidentrapport fylls i, vilket ger dig möjligheter att förbättra ditt arbetsliv framöver.

Och för att hitta din nästa incidentrapportformulär eller mall har du kommit till rätt ställe. 🙂

Vi guidar dig genom de vanligaste frågorna om incidentrapportering, de viktigaste mallfunktionerna att leta efter och ger dig 10 gratis exempel för ClickUp, Word, Excel och mer. 🙌🏼

Vad är en incidentrapportmall?

Låt oss säga att ditt team nästan råkar ut för en allvarlig olycka på jobbet. Lyckligtvis skadades ingen, men ni är alla lite skakade och incidenten kunde ha undvikits helt.

När alla har lugnat ner sig och fått vatten kommer din chef att fylla i en incidentrapport med en detaljerad beskrivning av vad som har hänt.

Istället för att öppna ett tomt dokument guidar incidenthanteringsprogramvara och en anpassningsbar rapportmall dig genom nästa steg.

En incidentrapportblankett eller mall är ett färdigställt och formaterat dokument som chefer kan använda för att registrera incidenter, inklusive skador, personskador, arbetsplatssäkerhet, nära ögat-situationer och mer. Dessa mallar följs vanligtvis från början till slut och täcker situationens vem, vad, var, när, varför och hur.

Dessa dokument lagras och spåras ofta med hjälp av särskild HR-programvara för att övervaka HR-KPI:er över tid eller till och med delas med andra företag som övervakar säkerheten på arbetsplatsen.

Vad kännetecknar en bra mall för incidentrapporter?

Alla incidentrapporter måste innehålla många viktiga detaljer, men ingen mall är den andra lik. Detsamma gäller deras formatering! Din incidentrapporteringsprocess kan kretsa kring dokument, kalkylblad eller formulär för att samla in nödvändig information.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Det finns ändå några viktiga funktioner som du bör leta efter i din nästa incidentrapportformulär eller mall för att säkerställa att säkerheten förblir en prioritet i din verksamhet:

Avancerad formatering och styling för att stödja flera avsnitt, kapslade sidor, tabeller eller inbäddade medier i rapporten.

Samarbetsfunktioner som live-redigering med flera teammedlemmar, kommentarer i mallen för att kommunicera godkännanden och @omnämnanden.

Säkerhet, behörigheter och delning för att säkerställa att känslig information stannar mellan rätt personer.

Integrationer för att utöka funktionaliteten i din mall, tillföra ytterligare sammanhang genom inbäddning och hålla dina rapporter säkra och organiserade bland resten av ditt arbete.

10 mallar för incidentrapporter

Nu när vi har gått igenom grunderna är det dags att testa dina nya kunskaper!

Lär dig mer om egenskaperna hos de bästa mallarna för incidentrapporter och deras roll för företagets säkerhet, gå igenom några av de bästa mallarna på marknaden idag – och få tillgång till dem alla direkt från den här artikeln!

Här är de 10 bästa gratis mallarna för incidentrapporter för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen för ClickUp, Word och Excel.

1. ClickUp-mall för incidentrapportering för anställda

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för incidentrapporter från anställda

En incidentrapport för anställda är ett viktigt dokument som ska arkiveras för alla incidenter eller incidentrelaterade aktiviteter som involverar en nuvarande eller tidigare anställd på ett företag. Den fylls vanligtvis i av företagets personalavdelning (HR).

Vanligtvis används dessa rapporter för att registrera relevanta detaljer såsom datum, tid, typ av incident, plats för incidenten, inblandade parter, beskrivning av incidenten och eventuella åtgärder som vidtagits till följd av incidenten.

ClickUps mall för incidentrapportering för anställda hjälper dig att snabbt skapa en incidentrapport och standardisera processen för att registrera incidenter som rör anställda. Dokumentet beskriver en incidentrapporteringsprocess som är lätt att navigera. Dessa dokument kan användas för incidentuppföljning, incidentanalys och incidentförebyggande ändamål.

2. ClickUp-mall för åtgärdsplan vid incidenter

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för åtgärdsplan vid incidenter

En incidentåtgärdsplan (IAP) är ett dokument som beskriver omedelbara planer för att hantera en incident eller nödsituation. Incidentåtgärdsplaner innehåller detaljer såsom resurser, information om verksamhetsperiod, säkerhetsaspekter, kommunikationsprotokoll och metoder för incidentuppföljning.

Genom att använda ClickUps mall för incidentåtgärdsplan som utgångspunkt kan företag spara tid och säkerställa att all nödvändig information ingår i varje IAP som de utvecklar. Detta hjälper företag att skapa tillförlitliga register över incidentrelaterade aktiviteter och införa effektiva strategier!

Mallen innehåller färgkodade avsnitt för att samla all information som krävs för godkännande:

Situationssammanfattning : kort sammanfattning av : kort sammanfattning av åtgärdsplanen för incidenter

Genomförandeplan : Mål och strategier

Kontaktuppgifter för incidentteamet : Kontaktmetoder för personal på plats

Lista över incidentorganisationer : Drift, Planering, Logistik och Ekonomi

Incidentfördelningslista : Uppgifter för chefer och teammedlemmar

Karta/situationöversikt: Incidentplats/region eller annan grafik

Godkännande av incidentplan: Inlämnad av, Inlämningsdatum och Signatur

3. Mall för säkerhetsincidentrapportering från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för säkerhetsincidentrapportering

Ett formulär för säkerhetsincidentrapportering samlar in alla detaljer om incidenter eller incidentrelaterade aktiviteter. Det innehåller också viktiga indikatorer som incidentens brådskande grad och allvarlighetsgrad. Detta är särskilt viktigt för högriskincidenter, såsom arbetsplatsolyckor, skador och medicinska behandlingssituationer.

Säkerhetsincidentrapporter hjälper till att analysera den övergripande effektiviteten hos en organisations säkerhetssystem och processer. Genom att förstå hur incidenter uppstår och hur de kan förebyggas i framtiden kan företag arbeta för att skapa säkrare miljöer för sina anställda.

Dela URL:en till ClickUp-mallen för säkerhetsincidentrapporter direkt med ditt team eller exportera den för arkivering på papper. Du kan till och med skydda dina ClickUp-dokument med hjälp av sekretess- och redigeringskontroller för att förhindra oönskade ändringar av rapportinformationen! 🔐

Genom att spåra alla incidenter med exakta datapunkter under en viss tidsperiod kan företag få en bättre förståelse för säkerhetstrenderna i sin miljö och utveckla effektiva strategier för att hantera dem i framtiden.

Lär dig hur du minskar cybersäkerhetsriskerna i fjärrstyrd projektledning!

4. ClickUp-mall för incidentrapportering inom IT

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för incidentrapportering inom IT

En IT-incidentrapport är ett internt dokument som företag använder för att registrera och övervaka information relaterad till IT-incidenter. Genom att ha omfattande incidentrapporter som är detaljerade och korrekta kan företag identifiera incidenttrender som hjälper dem att förbättra hanteringsprocessen och säkerställa efterlevnad av lagkrav.

Dessutom hjälper dessa dokument IT-team att samarbeta mer effektivt vid incidenthantering och samtidigt förbättra begränsnings- och lösningstiderna. I sin tur sparar organisationer tillförlitliga register över alla tidigare incidenter som är kopplade till deras miljö, vilket kan användas för att bedöma den aktuella säkerhetsstatusen och planera för framtida hot därefter.

ClickUps mall för IT-incidentrapporter innehåller en detaljerad beskrivning, en checklista, deluppgifter och anpassningsbara fält som alla chefer kan använda för att skapa en grundlig och effektiv rapport om en IT-incident. Denna uppgiftsmall ger en struktur för att utveckla din rapport, men den är helt anpassningsbar för att passa din organisations processer och rutiner!

5. ClickUp Enkel mall för efterrapport

Ladda ner den här mallen ClickUp Enkel mall för efterrapport

En efterrapport är ett strategiskt dokument som används för att utvärdera och granska framgången eller misslyckandet av ett projekt, en aktivitet eller ett evenemang. Den är utformad för att bedöma både positiva och negativa resultat för att analysera vad som gick bra och vad som kunde ha förbättrats.

Och med ClickUps enkla mall för efterrapport täcker du alla dina behov med detta detaljerade dokument. Rapporten är indelad i fyra undersidor:

Översikt över övningen

Kärnfunktion Analys

Rapport om kärnkompetenser

Förbättringsplan

Oavsett om du är nybörjare på efterrapporters eller behöver nya idéer för att göra intryck på intressenterna är detta en utmärkt mall att arbeta med på egen hand eller tillsammans med ditt team!

6. Mall för incidentrapportering från ClickUp Service

Håll koll på viktiga detaljer efter att en incident inträffat på plats

En servicerapport är ett dokument som beskriver aktiviteterna och resultatet av en tjänst. En korrekt ifylld servicerapport kan vara ett ovärderligt verktyg för företag och kunder. Den dokumenterar de utförda tjänsterna, vilket hjälper företag att spåra servicehistoriken och upprätthålla kundnöjdheten. För kunderna fungerar den som ett register över den utförda tjänsten och eventuella ändringar eller förbättringar.

ClickUp-tjänsterapportmallen är utformad för att förbättra beskrivningsprocessen med inbäddade funktioner, redigeringsfunktioner för rik text, delning av mediefiler och mycket mer. Uppgiftsmallen är förkonfigurerad med allmänna detaljer för en godtagbar tjänsterapport, men du kan gärna anpassa den ytterligare så att den uppfyller din organisations standarder.

Upptäck den bästa programvaran för problemhantering för att lösa kundernas problem!

7. ClickUp-mall för dagsrapport

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för dagsrapport

En incidentrapport vid dagens slut är ett incidentdokument som genereras vid slutet av varje arbetsdag. Dessa rapporter innehåller detaljerad information om incidenten, såsom incidentens allvarlighetsgrad, berörda tillgångar eller system, involverad personal eller team samt en tidslinje för incidenten.

Dessutom ger dessa rapporter inblick i incidenthanteringsprocessen, korrigerande åtgärder som vidtagits av organisationen och eventuella lärdomar. De gör det också möjligt för organisationer att få en förståelse för incidenttrender över en längre tidsperiod och planera för hot i förväg.

ClickUps mall för dagsrapport är ett utmärkt första steg för företag som vill identifiera luckor eller svagheter i sina responsprocesser som bör åtgärdas för att förbättra hanteringen och lösningstiderna i framtiden. Mallen innehåller en självutvärdering där medarbetarna kan betygsätta sin produktivitet, sina eftersläpningar och uppgifter för nästa dag.

Kolla in guiden Kom igång för tips och exempel så att du kan anpassa den efter dina behov!

8. ClickUp-mall för åtgärdsplan

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för åtgärdsplan

En åtgärdsplan är en uppsättning steg som är utformade för att identifiera, korrigera och förhindra att potentiella eller befintliga fel och problem upprepas. Planen beskriver de strategier som en organisation bör vidta för att åtgärda incidenten och återställa normal drift. Planen innehåller vanligtvis åtgärder som grundorsaksanalys, datadokumentation, riskhanteringsrutiner och aktiviteter för att avsluta incidenten.

Det kan ibland vara tidskrävande att få alla att dra åt samma håll. Särskilt när informationen kan användas för rapportering till myndigheter och i domstolsärenden om det behövs. Prova ClickUps mall för korrigerande åtgärder för att samordna kommunikation och uppgifter och spara tid!

De viktigaste delarna av en CAP i denna whiteboardmall är organiserade för att förkorta tiden från att en incident identifieras till att en lösning implementeras:

Förbättringsområden : Identifiera de områden inom din verksamhet eller ditt teams prestanda som behöver förändras och uppmärksammas.

Problem och grundorsaker : Definiera utmaningar, hinder och stödjande information för varje enskilt fall för att analysera och utveckla en lösning.

Möjliga lösningar : Beakta alla faktorer som ingår i din åtgärdsplan och lista alla möjliga lösningar för att åstadkomma en förbättring.

Mått på framgång : Definiera din framgång som kan mätas genom nyckeltal eller mätvärden som är tillämpliga och fördelaktiga för ditt team och den övergripande verksamheten.

Uppgiftsägare : Tilldela specifika teammedlemmar till varje uppgift

Tidsplan: Avsätt tillräckligt med tid för att förbereda dig för förändringar och förbättringar när du går igenom denna mall.

9. Mall för incidentrapporter i Microsoft Word

En incidentrapportmall i Microsoft Word är ett redigerbart dokument för incidenter och olycksfall på arbetsplatsen. Den fungerar som utgångspunkt för alla som vill skapa nya dokument snabbt, vilket sparar tid och arbete med att formatera dokumentet.

Mallen har särskilda avsnitt för viktiga detaljer: introduktion, mål, incidentinformation, metodik, resultat, slutsatser och rekommendationer.

10. Mall för incidentrapportering i Excel

via WeTrack

Om du letar efter en incidentrapportmall som fortfarande är textbaserad men inte innehåller för många stycken, prova en incidentrapport i Excel! Denna mall är indelad i fyra huvudområden:

Checklista för incidenttyper

Skalan för incidenters allvarlighetsgrad

Incidentkategorier

Viktig kontaktinformation

När du börjar bygga upp ett bibliotek med incidentrapportformulär blir det svårare att använda Excel. En rapportmall i Excel är inte fjärrstyrd eller samarbetsvänlig, så versionskontrollen kan bli svår att hantera. Integrera Excel med ett projektledningsverktyg som ClickUp för att samla allt arbete på ett ställe. Du kan komma åt ClickUp-plattformen var som helst – via mobil, dator, e-posttillägg och Chrome-tillägg!

Håll dig ett steg före incidenter med mallar från ClickUp

Din säkerhet är varje företags högsta prioritet. När olyckor inträffar vill du inte att din incidentrapport hamnar i en byrålåda och aldrig mer ses.

Följ istället rapporten och vidta åtgärder för att säkerställa att förebyggande åtgärder vidtas i framtiden!

Det bästa sättet att göra detta? Hitta en incidentrapportmall som fungerar med programvara som är utformad för att hålla ditt arbete samlat, säkert och kompatibelt – som ClickUp. 🙂

Skapa snygga dokument, wikis och mycket mer – koppla sedan ihop dem med arbetsflöden och förverkliga idéer tillsammans med ditt team.

ClickUp är den enda produktivitetsplattformen som är tillräckligt kraftfull för att effektivisera dina säkerhetsprocesser, lagra värdefull information och hålla teamet uppdaterat om alla viktiga policyer. Med sin egen inbyggda och dynamiska dokumentredigerare är ClickUp den perfekta lösningen för incidentrapporter av alla slag. Nästlade sidor, live-redigering, tilldelade kommentarer och avancerad formatering är bara några av de funktioner som gör ClickUp Docs så värdefullt – men det bästa av allt? Det är helt kostnadsfritt.

Utforska hundratals mallar för alla användningsområden, över 1 000 integrationer och omfattande rapporteringsfunktioner i alla prisplaner när du registrerar dig för ClickUp, och se ditt teams produktivitet skjuta i höjden. 🛫