De 15 bästa programvarorna för automatisering av uppgifter för 2025 för att öka produktiviteten

Automatisering tillämpad på en effektiv verksamhet kommer att öka effektiviteten.

Automatisering tillämpad på en effektiv verksamhet kommer att öka effektiviteten.

Att hantera repetitiva uppgifter som uppföljningar, datainmatning och statusuppdateringar kan ta upp mycket av ditt teams tid, vilket lämnar lite tid över för mer värdeskapande arbete.

Det är därför många företag vänder sig till programvara för automatisering av uppgifter för att förenkla verksamheten och förbättra effektiviteten inom avdelningar som HR, marknadsföring och ekonomi.

I det här blogginlägget utforskar vi 15 av de bästa programvarorna för automatisering av arbetsuppgifter som kan förändra ditt sätt att arbeta och hantera allt från flaskhalsar i arbetsflödet till problem med teamkommunikationen.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är våra 15 bästa rekommendationer för programvara för automatisering av arbetsuppgifter som underlättar ditt (arbets)liv: ClickUp (Bäst för AI-uppgiftsautomatisering och arbetsflödesintegration)

Zapier (bäst för appanslutningar och automatisering av arbetsflöden)

Microsoft Power Automate (bäst för automatisering av uppgifter i Microsoft-verktyg)

Asana (bäst för teamfokuserad projektledning)

Trello (bäst för visuell uppgiftsuppföljning med Kanban)

Airtable (bäst för flexibel projekt- och dataorganisation)

Integromat (nu Make) (Bäst för att utforma komplexa automatiseringar)

Automation Anywhere (bäst för RPA på företagsnivå)

UiPath (bäst för skalbar AI-driven automatisering)

IFTTT (If This Then That) (Bäst för enkel automatisering av enheter och appar)

Wrike (Bäst för projektledning i realtid med samarbete)

TimeHero (bäst för optimering av uppgifter och tid)

Kissflow (bäst för visuell automatisering av arbetsflöden)

Motion (bäst för AI-driven produktivitetsplanering)

Monday.com (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden för team)

Vad ska du leta efter i programvara för automatisering av uppgifter?

Att hitta rätt programvara för automatisering av uppgifter kan kännas som ett stort beslut. Med så många alternativ på marknaden är det bra att veta vad som verkligen är viktigt. Låt oss diskutera de viktigaste funktionerna att tänka på så att du kan välja ett verktyg som passar ditt team och dina mål. 👇

Robotiserad processautomatisering (RPA): Välj plattformar som stöder RPA för att automatisera repetitiva, regelbaserade uppgifter som datainmatning eller ifyllning av formulär.

Maskininlärning och AI: Välj plattformar som integrerar artificiell intelligens (AI) för att förutsäga resultat och fatta intelligenta beslut.

Integrationsmöjligheter: Säkerställ smidig integration med dina befintliga system (t.ex. e-post, CRM, projektledning) för automatisering av hela arbetsflödet.

No-code/low-code-metod: Välj programvara med en no-code- eller low-code-metod, som gör att du kan skapa automatiseringar utan teknisk expertis.

Batchbearbetning: Välj verktyg som kan bearbeta och effektivisera uppgifter i bulk, vilket sparar tid vid hantering av stora datamängder.

Felhantering: Leta efter inbyggda mekanismer för att upptäcka och lösa fel i automatiseringsprocesser utan manuella ingrepp.

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi utforska de 15 bästa verktygen för automatisering av uppgifter som hjälper dig att effektivisera ditt arbete och öka produktiviteten i hela teamet. Dessa lösningar är skräddarsydda för att göra dina dagliga uppgifter enklare och mer effektiva. ⚙️

Programvara Bäst för Utmärkande funktion Gratis nivå ClickUp Komplett AI-uppgifts- och projektledning på ett och samma ställe Anpassade arbetsflöden, uppgiftshantering, tidrapportering och integrationer Tillgänglig Zapier Automatisera arbetsflöden mellan appar Ansluter över 2 000 appar, stöder arbetsflöden i flera steg, ingen kodning krävs Tillgänglig Microsoft Power Automate Automatisera arbetsflöden för Microsoft-ekosystemet Djup integration med Microsoft-appar, AI-baserad automatisering, avancerad arbetsflödesdesign Tillgänglig Asana Projekt- och uppgiftshantering Uppgiftshantering, tidslinjer, rapportering, anpassningsbara mallar och integrationer Tillgänglig Trello Visuell projektledning Kanban-tavlor, Power-Ups (integrationer), automatisering av uppgifter Tillgänglig Airtable Flexibel projekt- och datahantering Anpassningsbara databaser, mallar och samarbetsverktyg; integreras med hundratals appar. Tillgänglig Integromat (Make) Visuell automatiseringsdesign Avancerad automatisering utan kod, detaljerad scenariebyggare, anslutning till över 1 000 appar Tillgänglig Automation Anywhere Automatisering på företagsnivå Robotiserad processautomatisering (RPA), AI-integration, komplex automatisering av arbetsflöden Ej tillgängligt UiPath Robotiserad processautomatisering AI-driven RPA, skalbara bots, heltäckande automatisering i affärsverksamheten Tillgänglig IFTTT Enkel automatisering av uppgifter Applets som kopplar samman enheter, appar och tjänster med över 600 tjänster Tillgänglig Wrike Projektledning för team Uppföljning av uppgifter, samarbete i realtid, fildelning och Gantt-diagram Tillgänglig TimeHero Tid- och uppgiftshantering Smart schemaläggning, automatiserad prioritering av uppgifter, tidrapportering och intelligent planering Tillgänglig Kissflow Automatisering av arbetsflöden och hantering av affärsprocesser Visuell arbetsflödesbyggare, processhantering, integrationer med flera verktyg Tillgänglig Motion Personlig produktivitet och schemaläggning AI-driven uppgiftsprioritering, smart kalenderintegration, automatisk schemaläggning Tillgänglig Monday. com Teamprojekt- och uppgiftshantering Anpassningsbara instrumentpaneler, tidsspårning, rapportering, automatiseringar och integrationer med flera appar. Tillgänglig

1. ClickUp (Bäst för AI-uppgiftsautomatisering och arbetsflödesintegration)

Att hantera uppgifter kan snabbt bli en huvudvärk, särskilt när repetitiva arbetsuppgifter börjar hopa sig. ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, gör det enklare med AI-driven automatisering av uppgifter som hanterar det tidskrävande arbetet åt dig.

ClickUp Automations

Kom igång med ClickUp Automations Skapa anpassade arbetsflöden utan ansträngning med ClickUp Automations.

ClickUp Automations förenklar repetitiva uppgifter genom att låta dig ställa in anpassade regler. Du kan automatisera åtgärder som uppgiftsfördelning, statusuppdateringar och uppföljningar, vilket gör dina arbetsflöden mer effektiva utan manuellt arbete.

Du kan till exempel ställa in en automatisering som automatiskt tilldelar ClickUp-uppgifter till specifika teammedlemmar när ett projekt når en viss fas. Om statusen för en uppgift ändras till ”Pågår” kan du automatiskt skicka ett påminnelsemejl till den person som tilldelats uppgiften.

Det fina med det är att när det väl är konfigurerat körs allt på autopilot, så att ditt team kan fokusera på helheten medan ClickUp sköter det rutinmässiga arbetet.

ClickUp Brain

Automatisera uppdateringar, godkännanden och uppföljningar av uppgifter med hjälp av triggers, villkor och åtgärder med ClickUp Brain.

ClickUps NLP Automation Builder, som drivs av ClickUp Brain, en integrerad AI-assistent, gör automatiseringen enkel och snabb. Berätta bara vad du behöver på vanlig engelska, så kommer AI automatiskt att ställa in arbetsflödet åt dig.

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på sina att göra-listor och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Den hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan man hålla koll på att göra-listan och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Den hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

ClickUp Chat

Håll ditt team sammankopplat och konversationerna organiserade med ClickUp Chat.

När du har konfigurerat automatiseringarna kan du ta det ett steg längre med ClickUp Chat för att se till att ditt team håller sig uppdaterat. Medan automatiseringarna i ClickUp sköter det tunga arbetet med att hantera uppgifter och påminnelser, håller Chat kommunikationen igång i realtid.

Istället för att hoppa mellan e-postmeddelanden eller flera meddelandeappar kan du med Chat föra konversationer i realtid direkt i ClickUp. Du kan skicka meddelanden till teammedlemmar, ställa frågor eller dela uppdateringar om uppgifter utan att tappa bort viktig information.

📮 ClickUp Insight: Om 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattkonversationer till specifika projekt och uppgifter, så att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga. I Chat kopplas konversationer, uppgifter och projekt inte bara samman – de konvergerar.

ClickUps bästa funktioner

Skapa och hantera uppgifter: Organisera uppgifter med anpassade statusar, prioriteringar och förfallodatum så att du håller dig uppdaterad och klarar deadlines.

Centraliserade instrumentpaneler: Få användbar information om projektets och teamets framsteg med Få användbar information om projektets och teamets framsteg med ClickUp Dashboards användarvänliga gränssnitt.

Sömlösa integrationer: Anslut till appar som Zapier, HubSpot, GitHub och Twilio, eller skapa anpassade webhooks för enkel datasynkronisering.

Återkommande uppgifter blir enkla: Ställ in Ställ in ClickUp Recurring Tasks för projekt som kräver upprepning, så att deadlines alltid hålls utan att du behöver mata in uppgifterna manuellt.

Skräddarsydda arbetsflöden: Anpassa arbetsflöden efter ditt teams behov, från uppgiftsberoenden till anpassade Anpassa arbetsflöden efter ditt teams behov, från uppgiftsberoenden till anpassade ClickUp-vyer , så att varje projekt flyter smidigt.

Samarbeta visuellt: Använd Använd ClickUp Whiteboards för brainstorming, kartläggning av arbetsflöden eller planering av projekt i en visuellt interaktiv miljö.

Begränsningar för ClickUp

Plattformens omfattande funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Mobilapplikationen saknar vissa funktioner som finns tillgängliga i webbläsar- eller datorversionen på Mac eller Windows-datorer.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Personligen gillar jag verkligen ClickUps tavelvy och dess "Me Mode", eftersom det hjälper mig att hålla koll på alla mina uppgifter hela tiden. Jag kan också enkelt anpassa kolumnerna så att endast de jag vill ha visas, vilket jag verkligen uppskattar. Jag uppskattar också dess automatiseringsfunktion (ClickUpBot). Om jag till exempel glömmer några uppgifter från en tidigare sprint läggs de automatiskt till i min aktuella sprint. Det hjälper också till att automatisera uppdateringar av uppgiftsstatus. Dessutom erbjuder ClickUp utmärkt support. För några dagar sedan fastnade jag i några problem, men jag kunde enkelt hitta lösningar via forumet.

Personligen gillar jag verkligen ClickUps tavelvy och dess "Me Mode", eftersom det hjälper mig att hålla koll på alla mina uppgifter hela tiden. Jag kan också enkelt anpassa kolumnerna så att endast de jag vill ha visas, vilket jag verkligen uppskattar.

Jag uppskattar också dess automatiseringsfunktion (ClickUpBot). Om jag till exempel glömmer några uppgifter från en tidigare sprint läggs de automatiskt till i min aktuella sprint. Det hjälper också till att automatisera uppdateringar av uppgiftsstatus.

Dessutom erbjuder ClickUp utmärkt support. För några dagar sedan fastnade jag på några problem, men jag kunde enkelt hitta lösningar via forumet.

🤝 Vänlig påminnelse: Automatisering är inte en engångsföreteelse. Testa och förfina dina arbetsflöden regelbundet för att säkerställa att de uppfyller teamets föränderliga behov.

2. Zapier (bäst för appanslutningar och automatisering av arbetsflöden)

via Zapier

Zapier är en kodfri plattform som förenklar automatisering av arbetsflöden för företag i alla storlekar. Den kopplar samman över 7 000 appar och gör det möjligt för användare att automatisera processer mellan olika verktyg utan behov av utvecklare eller IT-support.

Med Zapier kan du använda AI för att automatisera uppgifter, integrera appar från tredje part och dra nytta av säkerhet i företagsklass.

🧠 Rolig fakta: En sekvens för automatisering av uppgifter som kopplar samman två eller flera appar via Zapier kallas för en Zap.

Zapiers bästa funktioner

Anslut till populära appar som Canva, Grammarly och Dropbox för att centralisera dina aktiviteter.

Använd dra-och-släpp-verktyg för att skapa och anpassa arbetsflöden på bara några minuter.

Ställ in automatiserade godkännandeprocesser för utgiftsrapporter eller åtkomstbehörigheter, vilket minskar manuella ingrepp och förseningar.

Lagra, redigera och organisera dina arbetsflödesdata utan ansträngning samtidigt som du upprätthåller synkroniseringen mellan anslutna appar.

Zapier-begränsningar

Att konfigurera Zaps kräver tid och ansträngning, särskilt för nybörjare.

Problem kan uppstå när man hämtar fält, till exempel internationella kundpostnummer eller taggar kunder.

Zapier-priser

Grundläggande: Gratis

Professional: 29,99 $/månad per användare

Team: 103,50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

Det jag gillar med Zapier är att det är så enkelt att använda. Specifikt att det är intuitivt och enkelt att ställa in ”Zaps” (automatiserade arbetsflöden) även utan kodningskunskaper. Steg-för-steg-guiden säkerställer en smidig installation även för komplexa automatiseringar. Jag gillar också att kunna anpassa Zapier. Jag älskar möjligheten att skräddarsy Zaps med filter, villkor och flerstegsåtgärder, vilket möjliggör nyanserade arbetsflöden som passar mina behov perfekt.

Det jag gillar med Zapier är att det är så enkelt att använda. Specifikt att det är intuitivt och enkelt att ställa in ”Zaps” (automatiserade arbetsflöden) även utan kodningskunskaper. Steg-för-steg-guiden säkerställer en smidig installation även för komplexa automatiseringar. Jag gillar också att kunna anpassa Zapier. Jag älskar möjligheten att skräddarsy Zaps med filter, villkor och flerstegsåtgärder, vilket möjliggör nyanserade arbetsflöden som passar mina behov perfekt.

via Microsoft Power Automate

Om du någonsin har önskat att det fanns ett enklare sätt att automatisera repetitiva processer utan att behöva ha kunskaper i programmering, kan Microsoft Power Automate vara precis vad du behöver.

Det är en low-code-plattform som är utformad för att hjälpa dig att automatisera arbetsflöden, koppla ihop appar och optimera ditt teams arbetsmetoder. Med en blandning av AI, RPA och digital processautomatisering (DPA) gör Power Automate även de mest tråkiga processerna mer effektiva.

Microsoft Power Automates bästa funktioner

Automatisera molnapplikationer och tjänster med DPA för att säkerställa att dina verksamheter fungerar smidigt både lokalt och i molnet.

Använd AI-drivna Copilot för att skapa, redigera och förfina arbetsflöden med enkla naturliga språkinmatningar.

Välj mellan över 1 000 färdiga API-anslutningar eller skapa egna för att ansluta praktiskt taget vilket system eller vilken applikation som helst.

Begränsningar för Microsoft Power Automate

Det kan vara komplicerat att förstå licensieringskrav och hantera äganderätten till flöden.

Power Automates arbetsköer är inte utformade för scenarier med hög genomströmning, vilket begränsar dess användning i miljöer med hög efterfrågan.

Priser för Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: 15 USD/månad per användare

Power Automate Process: 150/månad per bot

Power Automate Hosted Process: 215 USD/månad per bot

Betyg och recensioner av Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

4. Asana (bäst för teamfokuserad projektledning)

via Asana

Asana är en arbetshanteringsplattform som kopplar samman uppgifter med strategiska mål, vilket underlättar teamsamarbete och uppföljning av framsteg. Den erbjuder automatiseringsfunktioner, inklusive regler för komplexa uppgifter baserade på triggers, och integreras med kodfria plattformar som Bardeen. ai.

Plattformens fördefinierade mallar optimerar arbetsflöden för olika processer, vilket gör automatiseringen snabb och effektiv, medan dess AI-drivna verktyg förbättrar tydligheten och ansvarsskyldigheten för företag av alla storlekar.

Asanas bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden utan kodning för att hantera repetitiva uppgifter och skala upp tillförlitliga processer i hela organisationen.

Ställ in automatiska aviseringar för försenade eller närmande deadlines för att hålla uppgifterna på rätt spår utan att behöva detaljstyra.

Använd Asana AI för att automatiskt tilldela uppgifter, prioritera förfrågningar och rapportera om framsteg, så att ditt team kan fokusera på arbete med högre prioritet.

Övervaka realtidsdata om säljteamets prestanda och projektstatus för att identifiera flaskhalsar och dela uppdateringar med intressenter.

Asanas begränsningar

Regler kan inte direkt riktas mot deluppgifter om de inte är kopplade till ett projekt, vilket komplicerar automatiseringen för uppgifter med flera underordnade nivåer.

En uppgift kan endast ha upp till 60 anpassade fält, vilket kan begränsa dataspårningen i projekt som kräver omfattande fältanpassning.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerad: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

🔍 Visste du att: Asana grundades av Dustin Moskovitz, en av Facebooks medgrundare. Denna koppling till en teknikjätte har påverkat Asanas strategi för effektiv, användarvänlig design och omfattande samarbetsfunktioner.

5. Trello (bäst för visuell uppgiftshantering med Kanban)

via Trello

Trello är ett visuellt intuitivt projektledningsverktyg som använder tavlor, listor och kort för att organisera och spåra uppgifter. Oavsett om du hanterar dagliga arbetsflöden eller skalar upp för att hantera större projekt, anpassar sig Trello enkelt efter dina behov.

Med inbyggd automatisering genom sin Butler-funktion låter Trello dig rationalisera repetitiva uppgifter, så att teamen kan fokusera på det som verkligen är viktigt. Den uppdaterar också automatiskt länkade kort på olika tavlor när ändringar görs, så att alla team håller sig synkroniserade.

Trellos bästa funktioner

Schemalägg uppdateringar, påminnelser eller framstegsmarkörer för tidsbegränsade uppgifter.

Aktivera intelligenta automatiseringsförslag från Butler för repetitiva åtgärder.

Integrera Trello med Slack, Jira och e-post för att automatisera aviseringar och uppgifter.

Definiera utlösare och åtgärder, till exempel att flytta uppgifter eller uppdatera teammedlemmar om prioriteringsändringar.

Trellos begränsningar

Det kan vara svårt att automatisera åtgärder baserade på enskilda checklistor, eftersom Trellos automatisering kanske inte har inbyggt stöd för triggers eller åtgärder på denna detaljerade nivå.

Trellos inbyggda automatisering är lämplig för enkla uppgifter, men kan ha svårt med mer komplicerade arbetsflöden.

Priser för Trello

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Företag: 17,50 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Trello har varit det bästa verktyget för att hålla mig och mina kollegor organiserade med de många uppgifter vi utför varje dag. Det är mycket anpassningsbart, vilket gör att alla företag kan anpassa det efter sina egna mål. Mina favoritfunktioner är uppgiftsfördelning, automatisering och obegränsad skapande av kolumner.

Trello har varit det bästa verktyget för att hålla mig och mina kollegor organiserade med de många uppgifter vi utför varje dag. Det är mycket anpassningsbart, vilket gör att alla företag kan anpassa det efter sina egna mål. Mina favoritfunktioner är uppgiftsfördelning, automatisering och obegränsad skapande av kolumner.

🧠 Kul fakta: Trello inspirerades av Kanban-filosofin, som uppstod i Toyotas fabriker på 1940-talet som ett sätt att optimera arbetsflöden.

6. Airtable (bäst för flexibel projekt- och dataorganisation)

via Airtable

Airtable kombinerar enkelheten hos kalkylblad med kraften hos relationsdatabaser, vilket gör det till en idealisk plattform för att organisera och automatisera dina arbetsflöden. Dess kodfria automatiseringsfunktion låter dig skapa triggers och åtgärder för att spara tid och minska fel.

Villkorlig logik stöder dynamiska arbetsflöden, medan historik och versionsspårning hjälper till att övervaka och justera automatiseringar efter behov.

Airtables bästa funktioner

Skapa komplexa arbetsflöden med upp till 25 sekventiella åtgärder i en enda automatisering, vilket möjliggör avancerad uppgiftskoordinering i hela din bas.

Använd utlösare som uppdateringar av poster, specifika fältvillkor eller formulärinlämningar för att initiera arbetsflöden utan manuell inblandning.

Lägg till anpassade skript för skräddarsydd funktionalitet och utöka dina automatiseringsmöjligheter.

Integrera klickbara knappar i din bas för omedelbara automatiseringsutlösare, perfekt för ad hoc-uppdateringar eller uppgiftsfördelning.

Airtables begränsningar

Airtable kan integreras med olika externa tjänster, men det kan ibland vara komplicerat att konfigurera automatiseringar som involverar tredjepartsapplikationer.

Beroende på ditt abonnemang finns det en gräns för antalet automatiseringar som är tillåtna varje månad.

Airtables prissättning

Team: 20 USD/månad per användare

Företag: 45 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

7. Integromat (nu Make) (Bäst för att utforma komplexa automatiseringar)

Make hjälper individer, team och företag att utforma, bygga och automatisera uppgifter, arbetsflöden, appar och system – helt utan kodning. Du kan aktivera arbetsflöden med ett enda klick.

Om du fokuserar på marknadsföringskampanjer, IT-automatisering eller att utnyttja Skapa integrationer som anpassar sig efter dina behov och ger snabbhet och flexibilitet.

Skapa de bästa funktionerna

Få tillgång till detaljerade loggar över tidigare arbetsflöden för att felsöka och förbättra processer.

Skapa arbetsflöden visuellt med ett dra-och-släpp-verktyg för arbetsflöden, vilket eliminerar behovet av kodningskunskaper.

Ställ in reservarbetsflöden för att säkerställa att kritiska processer fortsätter att fungera smidigt, även när fel uppstår.

Skapa arbetsflöden med förgreningslogik och flerstegsscenarier, vilket möjliggör komplexa processer med flera möjliga utfall.

Skapa begränsningar

Funktionerna för hantering av mänskliga fel är inte lika robusta som i vissa andra verktyg.

Att utföra arbetsflöden med många steg eller hantera stora datamängder kan leda till långsammare prestanda eller timeouts.

Fastställ prissättning

Kärnfunktion: 10,59 $/månad per användare

Pro: 18,82 $/månad per användare

Teams: 34,12 dollar/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Gör betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (385+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Make?

Make.com är en fantastisk plattform för att bygga automatiseringar och kodfria lösningar. I vårt företag använder vi den ofta för att skapa prototyper av lösningar som vi senare implementerar i inbyggda programmeringsspråk. Antalet funktioner som den erbjuder är häpnadsväckande – betydligt fler än de flesta konkurrenter. Det är ett drömverktyg för utvecklare, eftersom det möjliggör djupgående anpassning och flexibilitet.

Make.com är en fantastisk plattform för att bygga automatiseringar och kodfria lösningar. I vårt företag använder vi den ofta för att skapa prototyper av lösningar som vi senare implementerar i inbyggda programmeringsspråk. Antalet funktioner som den erbjuder är häpnadsväckande – betydligt fler än de flesta konkurrenter. Det är ett drömverktyg för utvecklare, eftersom det möjliggör djupgående anpassning och flexibilitet.

🧠 Kul fakta: Den första kända automatiseringsanordningen, vattenklockan, uppfanns av grekerna omkring 300 f.Kr. för att mäta tid utan mänsklig inblandning.

8. Automation Anywhere (bäst för RPA på företagsnivå)

via Automation Anywhere

Automation Anywhere är en AI-driven plattform som kombinerar automatisering, AI och integrationer för att optimera företags arbetsflöden.

Den förenklar komplexa processer, förbättrar effektiviteten och driver innovation genom att göra det möjligt för användare att automatisera uppgifter och extrahera viktiga insikter snabbare. Den molnbaserade arkitekturen säkerställer skalbarhet och flexibilitet för företag av alla storlekar.

Automation Anywhere – bästa funktioner

Automatisera sammankopplade processer mellan avdelningar med hjälp av inbyggda samordningsverktyg för högvärdiga uppgifter.

Kom igång snabbt med förtränade AI-modeller för vanliga dokumenttyper och anpassa dem efter unika affärsbehov.

Validera data inom arbetsflöden med hjälp av inbyggda automatiseringsverktyg för att öka produktiviteten.

Upprätthåll efterlevnad av företagsstandarder genom användarskydd, datamaskering och säkra revisionsspår.

Begränsningar för Automation Anywhere

Avancerade funktioner kan kräva specialutbildning för att behärska.

Bearbetning av ostrukturerade data kräver ofta ytterligare verktyg eller konfiguration utöver de inbyggda funktionerna.

Priser för Automation Anywhere

Community Edition: Gratis

Cloud Starter Pack: 750 USD/månad per botskapare

Ytterligare bemannad bot: 125 USD/månad per bot

Ytterligare obevakad bot: 500 USD/månad per bot

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Automation Anywhere

G2: 4,5/5 (över 5 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 190 recensioner)

💡 Proffstips: Håll koll på hur dina automatiseringar fungerar. Gör justeringar vid behov för att förbättra effektiviteten eller noggrannheten över tid.

9. UiPath (Bäst för skalbar AI-driven automatisering)

via UiPath

UiPath förvandlar affärsverksamheten genom att sömlöst integrera RPA, AI och molnteknik.

Dessutom ger UiPaths avancerade funktioner, såsom dynamisk formulärskapande och automatiserad uppgiftsfördelning, teamen möjlighet att effektivisera processer, förbättra samarbetet och fokusera på strategiska initiativ som driver tillväxt och innovation.

UiPaths bästa funktioner

Skapa robotar direkt i UiPath Automation Cloud med serverlösa eller Windows-baserade alternativ, redo att köra uppgifter omedelbart.

Implementera automatiseringar med UiPath Automation Suite i lokala miljöer, molnmiljöer eller Kubernetes-miljöer med lättanvända integrationer.

Anpassa VM-konfigurationer för att köra automatiseringar som involverar Windows-appar för att uppfylla specifika krav.

Säkerställ kontinuiteten i arbetsflödet med inbyggd failover och aktiva/aktiva konfigurationer för ökad motståndskraft.

Begränsningar för UiPath

Selektorer för UI-element inom iframes valideras inte, vilket gör det tillrådligt att undvika iframes i automatiseringsprojekt.

Det finns specifika begränsningar för dokumentstorlek, sidantal och antal fält.

UiPath-priser

Pro: 420 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

UiPath-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 6 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om UiPath?

Denna lösning är enkel att implementera och använda och gör det möjligt att automatisera kategoriseringen, vissa beslutsprocesser och andra processer som är kopplade till rekrytering av nya medarbetare. Med UiPath Automation Hub kan medarbetare från hela företaget bidra med automatiseringsidéer, vilket säkerställer att automatiseringspotentialen inte begränsas till enbart de tekniska teamen.

Denna lösning är enkel att implementera och använda och gör det möjligt att automatisera kategoriseringen, vissa beslutsprocesser och andra processer kopplade till rekrytering av nya medarbetare. Med UiPath Automation Hub kan medarbetare från hela företaget bidra med automatiseringsidéer, vilket säkerställer att automatiseringspotentialen inte begränsas till enbart de tekniska teamen.

📖 Läs också: Bästa programvaran för kontorsautomatisering

10. IFTTT (If This Then That) (Bäst för enkel automatisering av enheter och appar)

via MacStories

IFTTT (If This Then That) förenklar uppgiftshanteringen genom att koppla samman olika appar, enheter och tjänster. Det gör det möjligt för användare att skapa anpassade arbetsflöden, så kallade applets, som automatiserar repetitiva uppgifter genom en enkel ”if this, then that”-logik.

Detta verktyg kopplar samman över 900 appar, inklusive Google Kalender, Slack och Spotify, vilket gör det idealiskt för att hantera arbetsflöden i företaget eller automatisera smarta hem-enheter. Dess AI-drivna funktioner möjliggör skapande av innehåll, mötesreferat och avancerade anpassade automatiseringar.

IFTTT:s bästa funktioner

Länka appar och tjänster med hjälp av fördefinierade eller anpassade arbetsflöden som utlöses av tid, plats eller specifika händelser.

Synkronisera enheter som belysning, termostater och kameror för handsfree-kontroll, till exempel genom att automatiskt stänga av belysningen när du lämnar hemmet.

Aktivera automatiseringar baserat på din plats, till exempel att stänga av ljudet på din telefon när du kommer till kontoret.

Uppdatera din Android-bakgrundsbild automatiskt med NASA:s bild för dagen eller synkronisera RSS-flödesuppdateringar till andra plattformar.

IFTTT-begränsningar

Om tjänstespecifika hastighetsbegränsningar överskrids kan applets tillfälligt sluta fungera.

Gratisplanen stöder applets med endast en enda utlösare och åtgärd.

IFTTT-priser

Pro: 3,49 $/månad per användare

Pro+: 14,99 $/månad per användare

IFTTT-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om IFTTT?

Sammantaget är IFTTT ett utmärkt verktyg för att automatisera en rad olika uppgifter. Den enkla installationen, det stora utbudet av applets och möjligheten att skapa egna applets gör det till ett utmärkt val för att effektivisera ditt digitala liv. Den enda nackdelen är att det ibland kan vara opålitligt och att utbudet av tjänster som det kan integreras med är begränsat. Men om du är beredd att acceptera dessa problem är IFTTT ett utmärkt verktyg för automatisering.

Sammantaget är IFTTT ett utmärkt verktyg för att automatisera en rad olika uppgifter. Den enkla installationen, det stora utbudet av applets och möjligheten att skapa anpassade applets gör det till ett utmärkt val för att effektivisera ditt digitala liv. Den enda nackdelen är att det ibland kan vara opålitligt och att utbudet av tjänster som det kan integreras med är begränsat. Men om du är beredd att acceptera dessa problem är IFTTT ett utmärkt verktyg för automatisering.

11. Wrike (Bäst för realtidsbaserad samarbetsprojektledning)

via Wrike

Wrike är en projektledningsplattform som är utformad för att hjälpa team att hålla ordning, samarbeta smidigt och följa upp framsteg på ett effektivt sätt. Dess funktioner, såsom automatiserad uppgiftsskapande, villkorade logikformulär och uppdateringar i realtid, eliminerar repetitiva manuella uppgifter.

Dessutom erbjuder Wrike anpassningsbara instrumentpaneler för att spåra framsteg och viktiga mätvärden, tillsammans med integrationer med över 400 appar för att optimera dataflöden och automatisera varningar.

Wrikes bästa funktioner

Få tillgång till omfattande analyser genom interaktiva diagram och infografik som uppdateras var 15:e minut.

Kategorisera och sortera data med hjälp av taggar och mappar för enkel åtkomst och delning av projektinformation.

Automatisera påminnelser, uppgiftsfördelning och godkännandeprocesser för att öka effektiviteten.

Håll projekten på rätt spår med automatisk korsmärkning, statusuppdateringar och anpassade fältändringar.

Wrike-begränsningar

Wrikes automatiseringsmotor stöder för närvarande endast en enda utlösare per regel och saknar OR/AND-logik för att kombinera flera utlösare.

Vissa anpassade objekttyper, till exempel projektbaserade, kan inte anges som fakturerbara, vilket begränsar deras användning i specifika arbetsflöden.

Wrike-priser

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 700 recensioner)

12. TimeHero (Bäst för optimering av uppgifter och tid)

via TimeHero

TimeHero är ett smart verktyg för uppgiftshantering som automatiskt planerar och justerar dina dagliga uppgifter, projekt och återkommande arbete utifrån tillgänglighet. Det skapar scheman dynamiskt och säkerställer att uppgifter slutförs i tid även när prioriteringarna förändras.

Automatiseringsfunktionerna inkluderar autonoma återkommande uppgifter, smarta arbetsflödesmallar och integrationer med över 1 000 applikationer via Zapier, vilket möjliggör smidig uppgiftsregistrering och effektiv projektledning utan ständiga manuella justeringar.

TimeHero bästa funktioner

Omplanera återkommande uppgifter automatiskt eller ställ in dem så att de löper ut efter förfallodatumet för att undvika oordning.

Få insikt i tillgänglig tid efter att ha tagit hänsyn till regelbundna uppgifter för att förbättra planeringsnoggrannheten.

Spåra projekt enkelt med automatisk identifiering av försenade uppgifter och överbelastade teammedlemmar för snabba justeringar av arbetsbelastningen.

Schemalägg uppgifter automatiskt utifrån teamets tillgänglighet, så slipper du manuella uppdateringar.

Begränsningar för TimeHero

Plattformens buggiga gränssnitt påverkar den övergripande användarupplevelsen.

Vissa användare har upplevt problem med att TimeHero inte uppdaterar möten från deras kalendrar.

Priser för TimeHero

Grundläggande: 5 USD/månad per användare

Professional: 12 USD/månad per användare

Premium: 27 $/månad per användare

Betyg och recensioner av TimeHero

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

🧠 Kul fakta: År 1495 skissade Leonardo da Vinci på planer för en automatiserad mekanisk riddare. Den kunde sitta, vifta med armarna och till och med röra på huvudet.

13. Kissflow (Bäst för visuell automatisering av arbetsflöden och hantering av affärsprocesser)

via Kissflow

Kissflow är ett molnbaserat verktyg för automatisering av affärsprocesser ( ) som är utformat för att förenkla processautomatisering utan att kräva omfattande kodningskunskaper. Det låter dig skapa och automatisera arbetsflöden genom att kombinera en visuell redigerare med ett formulärverktyg med dra-och-släpp-funktion.

Kissflows unika funktioner för arbetsflödeskoordinering gör det till ett utmärkt val i vår lista över programvara för automatisering av arbetsflöden. Det gör det möjligt för team att koppla samman flera isolerade arbetsflöden och öka produktiviteten och samarbetet inom hela organisationen.

Kissflows bästa funktioner

Använd den intuitiva visuella redigeraren för att skapa arbetsflöden, vilket gör designprocessen lätt att förstå för både affärs- och tekniska användare.

Skapa och ändra formulär enkelt med dra-och-släpp-formulärbyggaren och anpassa dem efter dina affärsbehov utan att behöva koda.

Kartlägg fält och synkronisera data mellan anslutna arbetsflöden automatiskt, vilket minskar manuella datainmatningsfel.

Kissflows begränsningar

Saknar inbyggd meddelandefunktion inom projekt, vilket begränsar direktkommunikationen.

Förlitar sig på integrationer från tredje part, vilket kan orsaka kompatibilitetsproblem med befintliga verktyg.

Kissflow-priser

Grundläggande: Från 1 500 USD/månad per 50 användare

Företag: Anpassad prissättning

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kissflow?

Det som för mig sticker ut mest med Kissflow är dess förmåga att hantera och automatisera olika arbetsflöden enligt en affärsprocess. Av denna anledning kan de olika arbetsflödena enkelt utformas med hjälp av dra-och-släpp-funktioner, utan att det krävs kodningskunskaper. Tydligen gör integrationen med verktyg som Google Workspace och Slack arbetet med data mer bekvämt och effektivt för vårt team. Denna integration och flexibilitet har därför resulterat i en markant ökning av effektiviteten.

Det som för mig sticker ut mest med Kissflow är dess förmåga att hantera och automatisera olika arbetsflöden enligt en affärsprocess. Av denna anledning kan de olika arbetsflödena enkelt utformas med hjälp av dra-och-släpp-funktionen, utan att det krävs kodningskunskaper. Tydligen gör integrationen med verktyg som Google Workspace och Slack arbetet med data mer bekvämt och effektivt för vårt team. Denna integration och flexibilitet har därför resulterat i en markant effektivitetsförbättring.

📖 Läs också: Hur automatisering av datainmatning kan spara tid och arbete

14. Motion (Bäst för AI-driven personlig produktivitet och schemaläggning)

via Motion

Motion använder artificiell intelligens för att öka produktiviteten genom att automatiskt planera, prioritera och justera uppgifter. Det varnar dig proaktivt om kommande deadlines, även om uppgifterna ligger flera veckor framåt i tiden, så att du kan ligga steget före.

Dessutom inkluderar Motions automatiseringsfunktioner AI-driven automatisk schemaläggning av uppgifter, som optimerar din kalender genom att ta hänsyn till prioriteringar och deadlines, samt automatisk omfördelning av uppgifter, som låter dig smidigt justera uppgifter när prioriteringarna förändras utan att orsaka överbelastning.

Motion bästa funktioner

Synkronisera personliga och arbetskalendrar, inklusive Google, Outlook och iCloud, för smidig schemaläggning.

Övervaka arbetsbelastningen för att förhindra överbelastning genom att granska schemalagda timmar och justera deadlines.

Planera möten effektivt genom att synkronisera tillgänglighet och hitta optimala tider.

Rörelsebegränsningar

Många användare har märkt att mobilappen är långsammare och mindre responsiv än desktopversionen.

Användargränssnittet är kanske inte lika polerat som vissa inbyggda applikationer.

Motion-prissättning

Individuell: 34 $/månad per användare

Business Standard: 20 USD/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Motion-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (50 recensioner)

15. Monday.com (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden för team)

Monday.com är en mångsidig plattform för uppgiftshantering som utnyttjar automatisering för att öka produktiviteten och effektivisera arbetsflöden. Dess kodfria automatiseringsfunktioner gör det möjligt för användare att enkelt skapa triggers och åtgärder för att hantera uppgifter, deadlines och teamuppdrag.

Viktiga funktioner inkluderar statusbaserade triggers, anpassningsbara arbetsflödesmallar och automatiseringar över flera plattformar, alla utformade för att minska manuellt arbete och förenkla uppgiftshanteringen.

Monday.com bästa funktioner

Skapa uppgifter automatiskt baserat på utlösare som statusändringar, tidsbaserade händelser eller anpassade villkor.

Ställ in automatiska påminnelser för förfallodatum och uppgiftsstatus för att säkerställa att deadlines alltid hålls.

Skapa anpassade arbetsflöden genom att definiera specifika utlösare och åtgärder utan några kodningskunskaper.

Begränsningar för Monday.com

Automatiseringsbegränsningar gäller per konto, så uppgraderingar kan behövas när teamets storlek och användning ökar.

Plattformen erbjuder fördefinierade mallar men saknar omfattande anpassningsalternativ, vilket kan hindra anpassningen till specifika affärsprocesser.

Priser för Monday.com

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Standard: 14 USD/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om monday.com?

Den har ett mycket intuitivt och visuellt tilltalande gränssnitt, vilket gör den lätt att förstå och gör att vem som helst snabbt kan lära sig att använda Monday. Jag tycker om att använda det här verktyget eftersom det möjliggör samarbete i realtid med mina kollegor och låter mig automatisera uppgifter som måste utföras.

Den har ett mycket intuitivt och visuellt tilltalande gränssnitt, vilket gör den lätt att förstå och gör att vem som helst snabbt kan lära sig att använda Monday. Jag tycker om att använda det här verktyget eftersom det möjliggör samarbete i realtid med mina kollegor och låter mig automatisera uppgifter som måste slutföras.

🔍 Visste du att? Monday.com hette inte alltid monday.com. Det lanserades ursprungligen under namnet ”dapulse”, som senare ändrades för att bättre återspegla verktygets syfte att underlätta starten på arbetsveckan och hjälpa team att uppnå en produktiv vecka redan från måndagen.

Återkommande vinster, en uppgift i taget

Programvara för automatisering av uppgifter kan avsevärt öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsflöden och eliminera repetitiva uppgifter. Med så många alternativ tillgängliga är det viktigt att hitta rätt lösning som passar ditt teams behov och affärsmål.

Efter att ha utvärderat några av de bästa alternativen visar sig ClickUp vara det bästa valet för många företag. Det är en allt-i-ett-plattform som kombinerar uppgiftshantering, AI-driven automatisering och kraftfulla samarbetsfunktioner.

Med ClickUp kan du automatisera allt från uppgiftsfördelning till statusuppdateringar, integrera sömlöst med appar från tredje part och anpassa arbetsflöden efter dina behov.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och frigör tid för meningsfullt arbete!