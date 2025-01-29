10 IT-automatiseringsprogram för att effektivisera IT-processer 2025

År 2024 fortsätter IT-automatiseringsprogramvaran att revolutionera hur organisationer arbetar.

Med organisationer över hela världen som fokuserar på operativ effektivitet och digital transformation för betydande kostnadsbesparingar är det viktigare än någonsin att utnyttja intelligenta automatiseringsverktyg för att effektivisera affärsprocesser.

Att hitta rätt verktyg för automatisering av arbetsbelastningen är avgörande för IT-team och IT-proffs som vill omvandla manuella uppgifter till automatiserade processer. Denna guide presenterar de 10 bästa IT-automatiseringsprogrammen som är utformade för att öka produktiviteten inom alla affärsprocesser.

Vad ska du leta efter i IT-automatiseringsprogram?

Att välja rätt IT-automatiseringsprogram handlar om mer än bara användarvänlighet – det handlar om att ge ditt team möjlighet att åstadkomma mer med mindre resurser. Här är vad du bör fokusera på:

Robotiserad processautomatisering (RPA): Leta efter en automatiseringsplattform som stöder RPA för att automatisera repetitiva eller regelbaserade uppgifter. Det är som en digital assistent som kan efterlikna mänskliga handlingar på en dator, till exempel datainmatning eller ifyllande av formulär.

Automatisering av arbetsflöden : Se till att det IT-automatiseringsverktyg du väljer kan automatisera hela arbetsflöden. Detta är viktigt för att effektivisera affärsprocesser och hantera uppgifter utan manuella ingrepp.

Konfigurations- och patchhantering: Prioritera IT-automatiseringsprogram som säkerställer att dina system är uppdaterade och säkra genom att automatisera distributionen av patchar och konfigurationsändringar.

Hantering av tillgångar och slutpunkter: Se till att programvaran för automatisering av arbetsbelastning hjälper dig att hålla reda på alla dina IT-tillgångar och slutpunkter så att de hanteras och skyddas på ett effektivt sätt.

Automatisering av uppgifter och arbetsbelastning: Gör en kortlista över IT-automatiseringsverktyg som kan automatisera repetitiva uppgifter och optimera resursanvändningen, så att du enkelt kan hantera tunga arbetsbelastningar.

Automatisering av affärsprocesser: Vi rekommenderar att du också tar hänsyn till programvarans förmåga att automatisera dina kärnverksamhetsprocesser för ökad effektivitet och produktivitet.

Maskininlärning och AI-funktioner: Sök efter en IT-automatiseringsprogramvara som använder AI för att förutsäga resultat och fatta intelligenta beslut.

Integrationsfunktioner: Den programvara för automatisering av uppgifter som du väljer bör integreras sömlöst med befintliga system och stödja automatisering över flera plattformar.

De 10 bästa IT-automatiseringsprogrammen att använda 2024

Bland de otaliga alternativ som finns tillgängliga har vissa verktyg utmärkt sig som oumbärliga allierade för IT-proffs. Här tittar vi närmare på de 10 bästa verktygen som har uppmärksammats för sina robusta automatiseringsfunktioner.

1. ClickUp

Förvandla din verksamhet med ClickUps allt-i-ett-lösning för IT och PMO, som underlättar effektiv hantering av rutinuppgifter samt fjärrövervakning och hantering av komplexa projekt. Den ger IT-team möjlighet att hantera arbetsflöden, uppgiftsfördelning och uppdateringar via ett användarvänligt gränssnitt, vilket säkerställer att projekten fortskrider smidigt och effektivt.

Med möjligheten att övervaka arbetsflöden, specificera händelser och ställa in exakta villkor som utlöser automatisering, gör ClickUp det möjligt för IT-team att skapa anpassade arbetsflöden som automatiskt anpassas efter projektets behov. Du kan också komma igång snabbt med hjälp av dess anpassade IT-mallar, inklusive arbetsflödesmallar som är utformade för att hantera IT-projekt och uppgifter.

Dessutom kan du förbättra dina IT-arbetsflöden genom att integrera ClickUp med över 1 000 externa appar, vilket samlar alla dina verktyg på en enda, sammanhängande plattform.

ClickUps AI-drivna AI Project Manager sparar tid och arbete genom att automatiskt skapa framstegsrapporter och projektuppdateringar, automatisera återkommande uppgifter och generera uppgifter och deluppgifter (samt uppgiftsbeskrivningar) baserat på åtgärdspunkter från standups, bland annat.

Med sina avancerade funktioner hanterar denna programvara för automatisering av arbetsflöden automatiskt schemaläggning, uppgiftsfördelning, statusuppdateringar, uppdrag och prioriteringsändringar. Denna processautomatiseringshanterare minskar den tid och de resurser som läggs på IT-hantering och säkerställer att uppgifter och andra uppdrag skapas och hanteras med precision och effektivitet.

ClickUps bästa funktioner

Välj bland över 100 förkonfigurerade ClickUp-automatiseringar som möjliggör automatisering av uppgifter, statusar, tilldelningar och mycket mer, uttryckligen anpassade för att effektivisera IT-driften.

Hantera din automatiseringslista från en enda plattform i ClickUp

Använd ClickUp Brain för att snabbt hitta information i dina uppgifter, dokument, anslutna appar och företagets kunskapsbas, och automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter för oöverträffad produktivitet och effektivitet.

Förbered ditt projektkravsdokument med hjälp av ClickUps Brain AI

Anpassa din automatiseringslogik med anpassade fält och villkor för att säkerställa att varje automatisering passar ditt teams arbetsflöde och krav exakt.

Kartlägg dina krav med Clickups anpassade fältkartläggning

Använd uppgifter, sprintar och milstolpar för att hantera IT-projekt från start till slut, med funktioner som Gantt-diagram, Kanban-tavlor och kalendervyer för planering och uppföljning av framsteg.

Gruppera uppgifter efter status i ClickUps Kanban-vy

Tilldela uppgifter enkelt med ClickUp Whiteboard

Begränsningar för ClickUp

De omfattande anpassningsmöjligheterna kan initialt överväldiga nya användare.

Vissa vyer och funktioner är ännu inte tillgängliga i mobilappen, vilket begränsar åtkomsten när du är på språng.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Atera

via Atera

Atera ligger i framkant inom IT-automatisering genom att erbjuda robusta verktyg som förenklar och förbättrar arbetet för IT-proffs. Från att skapa systemåterställningspunkter till att hantera serveromstarter, fjärrövervakning och köra omfattande defragmenteringsprocesser – Ateras programpaket är utformat för att hantera många uppgifter automatiskt.

Genom att integrera kraftfulla skriptfunktioner kan IT-team automatisera processer och förebyggande lösa problem, vilket säkerställer en smidigare och effektivare drift.

Ateras bästa funktioner

Förbättra automatiseringen med robusta skriptfunktioner för manuell eller schemalagd skriptexekvering.

Effektivisera IT-drift och support för alla enheter med omfattande IT-automatiseringsverktyg.

Spara tid och säkerställ systemintegriteten genom att automatisera hanteringen av säkerhetsuppdateringar för säkerhetsbrister.

Få tillgång till ett gemensamt skriptbibliotek för flexibla och anpassningsbara IT-automatiseringslösningar.

Integrera PowerShell för avancerade automatiseringsuppgifter och kombinera kommandoradens effektivitet med GUI-verktygets kraft.

Atera-begränsningar

Det delade skriptbiblioteket är omfattande, men vissa användningsfall kan kräva mer komplicerade skriptanpassningar som kan vara svåra för mindre erfarna användare.

Atera-priser

Professional: 169 USD/månad per tekniker (faktureras årligen)

Expert: 229 USD/månad per tekniker (faktureras årligen)

Master: 269 USD/månad per tekniker (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning per avdelning

Atera-betyg och recensioner

G2: 3,3/5 (88 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (344 recensioner)

3. ProcessMaker

via ProcessMaker

ProcessMaker möjliggör intelligent automatisering av batchprocesser, vilket gör det möjligt för team att automatisera och implementera företagsarbetsflöden med oöverträffad enkelhet. Denna low-code-plattform kombinerar AI och naturlig språkbehandling för att hjälpa företagsanvändare att automatisera arbetsflöden utan kodningskunskaper.

Den erbjuder utvecklare avancerade verktyg för att anpassa komplexa automatiseringsprojekt och optimera affärsprocesser.

ProcessMakers bästa funktioner

Använd en low-code-plattform för att enkelt skapa och implementera arbetsflöden och öka flexibiliteten.

Få tillgång till skräddarsydda branschlösningar för bank, utbildning och tillverkning för att öka produktiviteten.

Dra nytta av avdelningsspecifika arbetsflöden för ekonomi, HR och IT, vilket förbättrar effektiviteten i arbetet.

Utnyttja generativ AI för att automatisera komplexa, tvärfunktionella arbetsflöden för oöverträffad effektivitet och kostnadsminskning.

Börja i liten skala och skala upp efter behov med skalbar implementering, vilket säkerställer snabb värderealisering.

ProcessMakers begränsningar

Att integrera ProcessMaker med befintliga system för ett smidigt dataflöde kan kräva en inlärningsfas.

Priser för ProcessMaker

Plattform: Anpassad prissättning

Fördel: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ProcessMaker

G2: 4,3/5 (287 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (175 recensioner)

4. Tidal Automation

via Tidal Automation

Tidal utmärker sig med en modern, skalbar och säker plattform som tillgodoser automatiseringsbehovet i komplexa företagsmiljöer. Oavsett om det körs lokalt eller i molnet underlättar Tidal automatisering av arbetsbelastningen i olika infrastrukturer, vilket förenklar samordningen av applikationer, mellanprogramvara och fysisk infrastruktur.

De bästa funktionerna i Tidal Workload Automation

Säkerställ smidig arbetsbelastning över plattformar, både lokalt och molnbaserat.

Utnyttja över 60 förkonfigurerade integrationer för omfattande applikationsautomatisering.

Använd tids- och händelsebaserad schemaläggning för precis kontroll över utförandet av uppgifter.

Övervaka schemaläggningsaktiviteter proaktivt med varningar och automatiska återställningsåtgärder

Optimera resursanvändningen genom integrerad resurshantering

Underlätta integrering och underhåll för utvecklare med fullt stöd för API och CLI.

Begränsningar för Tidal Workload Automation

Ofta beroende av kundsupport för mindre problem eller buggar

Den långa initiala installationsprocessen kräver betydande tid och ansträngning.

Priser för Tidal Workload Automation

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Tidal Workload Automation

G2: 4,7/5 (57 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (32 recensioner)

5. NinjaOne

via NinjaOne

Kärnan i NinjaOnes erbjudande är dess enkelhet och kraft. Det ger IT-team de verktyg som behövs för att hantera slutpunkter i stor skala, distribuera och hantera patchar och automatisera IT-uppgifter. Plattformen får höga betyg för att den gör IT-driften smidigare och effektivare och stöder ett brett spektrum av IT-hanteringsuppgifter.

NinjaOnes bästa funktioner

Centralisera övervakningen av alla IT-tillgångar med endpoint management

Identifiera och åtgärda sårbarheter snabbt genom patchhantering

Ge smidig fjärrsupport med åtkomst med ett klick

Implementera omfattande säkerhetskopieringslösningar för distribuerade slutpunkter

Spara tid på repetitiva åtgärder genom att automatisera vanliga IT-uppgifter

Minska attackytorna och hantera säkerhetsapplikationer centralt med paketerade säkerhetslösningar.

Hantera proaktivt slutpunkters hälsa med övervaknings- och varningsfunktioner

Begränsningar för NinjaOne

Bristande stöd för SCIM-provisionering med Azure

Avsaknaden av SAML med Azure och stöd för multitenancy begränsar SSO-alternativen för kunder som använder sin egen Azure-tenant.

Priser för NinjaOne

Skräddarsydda offerter anpassade efter individuella affärsbehov

NinjaOne-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (1102 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (204 recensioner)

6. Pipefy

via Pipefy

Pipefy utmärker sig som en robust AI-förbättrad programvara och plattform för processautomatisering som avsevärt minskar företagets kostnader och IT-resursbehov. Den är utformad för att effektivisera serviceinriktade arbetsflöden, förbättra den operativa effektiviteten och eliminera stack sprawl med ett enda, omfattande verktyg.

Pipefys bästa funktioner

Centralisera arbetsflödena för inköp, HR och tjänstehantering för effektiv automatisering.

Förenkla processkapandet för icke-tekniska användare med en AI-copilot som täcker upp till 85 % av arbetsflödesbyggandet.

Säkerställ smidig automatisering genom att ansluta till över 300 appar och system för omfattande integration.

Upprätthåll datasäkerhet och efterlevnad med SOC2-, ISO 27001-certifieringar, SSO och MFA.

Få strategiska insikter med fullständig processöversikt, revisionsloggar och rollbaserad åtkomstkontroll.

Minska implementeringskostnaderna och IT-resursbehovet, och förbättra den totala kostnadseffektiviteten.

Uppnå snabb avkastning på investeringen med AI-förbättrad snabb implementering

Begränsningar för Pipefy

Vissa automatiserade e-postmeddelanden kan hamna i mottagarens skräppostmapp, vilket påverkar kommunikationseffektiviteten.

Priser för Pipefy

Starter: Gratis för upp till 10 användare och 5 processer

Företag: 24 USD/månad per användare

Företag: 40 USD/månad per användare

Pipefy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (223 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (305 recensioner)

7. Dynatrace

via Dynatrace

Dynatrace erbjuder en enhetlig plattform för observabilitet och säkerhet, utformad för att förenkla komplexiteten i molnet och möjliggöra säker innovation med sin AI-drivna analys. Denna plattform ger omfattande insyn i hela teknikstacken, vilket driver effektiv drift och förbättrade digitala upplevelser.

Dynatraces bästa funktioner

Förbättra prestandan med fullständig insyn i multicloud-miljöer via infrastrukturövervakning.

Förbättra applikationsprestanda och användarupplevelse genom detaljerad övervakning med applikationsobserverbarhet.

Skydda applikationer och infrastruktur med avancerad hotdetektering och analys

Optimera slutanvändarupplevelsen i digitala kanaler med övervakning av digitala upplevelser

Få insikter om affärsresultat från digitala mätvärden med affärsanalyser

Effektivisera verksamheten med automatiserad problemdetektering och problemlösning

Uppfyll specifika affärsbehov med skräddarsydda lösningar för övervakning och säkerhet

Begränsningar för Dynatrace

Feedback tyder på utmaningar med att få support svar i tid och svårigheter att få tillgång till live support för akuta problem.

Vissa användare har rapporterat att verktyget är svårt att lära sig och långsamt att navigera i.

Priser för Dynatrace

Anpassad prissättning beroende på valda moduler

Dynatrace-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1242 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (51 recensioner)

8. ActiveBatch

via ActiveBatch

ActiveBatch erbjuder en robust plattform för heltäckande automatisering, från IT-processer till affärsflöden. Med sina kodfria arbetssteg, händelsestyrda jobbschemaläggning och omfattande integrationer är den utformad för att göra automatisering tillgänglig och effektiv.

Dess funktioner inom bland annat automatisering av arbetsbelastning, filöverföring och molninfrastruktur understryker dess mångsidighet när det gäller att tillgodose de olika behoven hos moderna företag.

ActiveBatch bästa funktioner

Få tillgång till hundratals färdiga arbetssteg med Job Step Library, vilket eliminerar behovet av anpassade skript och minskar utvecklingstiden.

Förbättra responsiviteten och den operativa effektiviteten med avancerade, händelsestyrda funktioner för jobbschemaläggning.

Optimera investeringarna i molninfrastruktur med dynamisk tilldelning av resurser genom molnprovisionering och molnhantering.

Säkerställ tjänsternas tillförlitlighet och förebygg fel med proaktiv SLA-hantering

Skydda system och data med robusta säkerhets-, revisions- och styrningsfunktioner

Begränsningar för ActiveBatch

Oförmåga att skapa scheman som inkluderar sekunder, vilket kan begränsa uppgifter som kräver exakt timing.

Vissa användare nämner att rapporteringsfunktionen inte uppfyller deras behov, vilket tyder på att det finns utrymme för förbättringar när det gäller datavisualisering och rapporteringens djup.

Begränsningar i inställningen av semesterkalendrar efter datum och tidsintervall kan påverka flexibiliteten i schemaläggningen under icke-standardiserade arbetsperioder.

Priser för ActiveBatch

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ActiveBatch

G2: 4,6/5 (191 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (56 recensioner)

9. Nintex

via Nintex

Nintex är en användarvänlig men ändå robust programvarusvit för automatisering av komplexa affärsprocesser, från processidentifiering och hantering till automatisering av arbetsflöden och analys.

De är utformade för att tillgodose olika automatiseringsbehov i organisationer och erbjuder verktyg för formulärautomatisering, robotiserad processautomatisering (RPA), dokumentgenerering och mycket mer. Denna mångsidighet gör Nintex till ett självklart val för företag som vill förbättra sina digitala transformationsinsatser.

Nintex bästa funktioner

Koppla samman människor, processer och data på ett smidigt sätt med molnbaserade appar genom automatisering av arbetsflöden.

Effektivt samla in eller visa data med digitala formulär

Frigör värdefull tid för strategiskt arbete genom att automatisera manuella, repetitiva uppgifter med robotiserad processautomation (RPA).

Förenkla hanteringen av dokumentets livscykel, särskilt inom Salesforce-miljöer.

Få värdefulla insikter om automatiserade processer som hjälper företag att kontinuerligt förbättra och optimera med hjälp av analysverktyg.

Begränsningar för Nintex

Nintex är kanske inte det bästa valet för uppgifter som kräver analys av CSV-filer eller hantering av stora datamängder på grund av prestandabegränsningar.

Det kan erbjuda mindre flexibilitet när det gäller att anpassa gränssnitt jämfört med andra plattformar som möjliggör mer kompakta och skräddarsydda designer.

Priser för Nintex

Pro: 25 000 dollar (faktureras årligen)

Premium: 50 000 dollar (faktureras årligen)

Anpassat: Personlig prissättning med anpassade funktioner

Nintex betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (1021 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (82 recensioner)

10. Zluri

via Zluri

Zluris plattform ger oöverträffad insyn i en organisations SaaS-stack och erbjuder information om applikationsanvändning, användaråtkomst och utgifter. Den gör det möjligt för IT-team att återta kontrollen över sina SaaS-applikationer med kraftfulla åtgärder och arbetsflöden som är utformade för att hantera vanliga utmaningar inom SaaS-hantering.

Från att förhindra skugg-IT till att optimera arbetsflöden och tillgångshantering – Zluri ser till att företag kan fatta välgrundade beslut för att uppnå positiva IT-resultat.

Zluris bästa funktioner

Övervaka kontinuerligt skugg-IT, hantera kontrakt och optimera licenser för att spara kostnader.

Förbättra säkerheten och efterlevnaden genom att effektivisera åtkomstkontrollen för SaaS-applikationer.

Säkerställ efterlevnad av principerna om minsta möjliga behörighet genom regelbundna granskningar av användarnas åtkomsträttigheter.

Använd den omfattande katalogen med över 800 säkra integrationer för att uppnå kompatibilitet med praktiskt taget alla IT-miljöer.

Främja flexibilitet och anpassningsförmåga och skapa anpassade integrationer inom några veckor genom öppna API:er och utbyggbara iPaaS.

Zluri-begränsningar

Vissa användare har upplevt användargränssnittet som förvirrande och inte särskilt intuitivt.

Den initiala implementeringen kan vara tidskrävande och komplex.

Zluri-priser

Anpassad prissättning

Zluri-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (123 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (24 recensioner)

Effektivisera din IT-drift med ClickUp

Rätt verktyg effektiviserar verksamheten och öppnar upp för nya nivåer av effektivitet och innovation inom IT-team. Varje plattform i vår lista erbjuder unika styrkor som är skräddarsydda för olika aspekter av IT- och affärsprocessautomatisering, från uppgiftshantering och optimering av arbetsflöden till SaaS-hantering och säkerhet.

När du överväger att förbättra din organisations produktivitet och operativa effektivitet är det avgörande att ta nästa steg mot digital transformation. Utforska dessa alternativ och se hur de kan passa in i din IT-strategi. Kom igång med ClickUp idag och upptäck vilken skillnad det kan göra för automatiseringen av dina IT-processer.