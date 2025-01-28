De 10 bästa verktygen för automatisering av arbetsflöden 2025

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Automation"}, {"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q184199"}, {"@type": "Thing", "name": "Appian Corporation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Appian_Corporation"}, {"@type": "Thing", "name": "Appian Corporation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q56273983"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Pegasystems"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7160600"}, {"@type": "Thing", "name": "Cloud computing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Cloud_computing"}, {"@type": "Thing", "name": "Molnbaserad databehandling", "sameAs": "http://www. wikidata. Vill du få mer tid över i din vardag? Här är ett beprövat recept för att beta av din att göra-lista utan att bli utbränd: Arbeta smartare, inte hårdare. ?
Programvara för automatisering av arbetsflöden har blivit ett hemligt vapen för företagsteam som vill spara otaliga timmar varje vecka. Genom att ställa in fördefinierade arbetsflöden kan team automatisera repetitiva uppgifter. Från att skicka e-post, följa upp försäljningsmöjligheter eller tilldela uppgifter till underordnade – arbetsflöden effektiviserar dessa redundanta, men nödvändiga, affärsprocesser.
För att börja automatisera affärsuppgifter behöver du rätt programvara. Använd dessa 10 bästa verktyg för automatisering av arbetsflöden för att spara värdefull tid för ditt team. ⏱️
Vad är programvara för automatisering av arbetsflöden?
Programvara för automatisering av arbetsflöden skapar automatiskt önskade åtgärder baserat på fördefinierade utlösare. Dessa utlösare och åtgärder kan utföras på samma plattform, eller så kan din automatisering koppla samman icke-relaterade appar genom en kodfri lösning.
Här är några exempel på automatiseringar som man kan använda för att effektivisera sin arbetsdag:
- Varje gång en potentiell kund fyller i ett onlineformulär (utlösare) får du ett e-postmeddelande (åtgärd).
- Varje gång du får ett Slack-meddelande från din chef (utlösare) får du ett SMS-meddelande (åtgärd).
- Varje gång du tilldelas en ny Asana-uppgift (utlösare) kopieras förfallodatumet till din Gmail-kalender (åtgärd).
- Varje gång en ny kund gör ett onlineköp via Shopify (utlösare) läggs de till som kund i Salesforce (åtgärd).
Hur du väljer den bästa plattformen för automatisering av arbetsflöden för ditt företag
Alla programvaruplattformar för automatisering av arbetsflöden passar inte alla team. När du utvärderar olika lösningar för ditt företag bör du tänka på följande:
- Kan du koda? Vissa plattformar är kodfria lösningar med användarvänliga gränssnitt där du drar och släpper objekt, medan andra kan kräva att en utvecklare konfigurerar dem. Om du inte har ett internt utvecklingsteam behöver du definitivt en kodfri lösning.
- Vilka appar använder du redan? Helst bör den lösning du väljer kunna kopplas samman med de appar du redan använder. Leta efter lösningar som har inbyggda integrationer för dina befintliga plattformar för e-post, CRM, projektledning och e-handel.
- Hur ser användarupplevelsen ut? Verktyg för automatisering av arbetsflöden gynnar alla medlemmar i ditt team, från IT-specialister till marknadsförare och chefsassistenter. Se till att du väljer en plattform som har ett lättnavigerat gränssnitt som hela ditt team förstår.
- Vad är din budget? Plattformarna varierar beroende på antalet appar, funktioner eller användarplatser. Bestäm en budget och beräkna sedan hur många teammedlemmar som behöver åtkomst och vilka appar dessa teammedlemmar använder dagligen.
De 10 bästa programvarorna för automatisering av arbetsflöden
Letar du efter ett intuitivt arbetsflödessystem som kan automatisera dagliga uppgifter? Dessa 10 lösningar hjälper dig att skapa anpassade arbetsflöden för ditt företag.
1. ClickUp
ClickUp är en kodfri lösning som effektiviserar alla processer och eliminerar onödigt arbete från din dag. Oavsett storleken på ditt team är ClickUp tillräckligt kraftfullt för att konsolidera ditt arbete i olika appar till en samarbetsplattform och automatisera affärsprocesser. Denna allt-i-ett-lösning för projektledning är fullspäckad med hundratals flexibla funktioner, inklusive ClickUp Automations och ClickUp AI, för att effektivisera, planera, utföra och spåra alla typer av arbetsflöden.
Med hjälp av automatiseringar kan användarna välja mellan ett av ClickUps över 100 färdiga automatiseringsarbetsflöden eller anpassa sina egna från över 50 olika åtgärder. Oavsett om du vill tilldela uppgifter eller kommentarer automatiskt, ändra status eller utlösa aviseringar, kan ClickUp Automations göra det möjligt.
Och för allt annat? ClickUp AI har lösningen. Precis som din egen virtuella copywriter kan ClickUp AI generera text, sammanfattningar, uppdateringar av uppgifter, översättningar och mycket mer med ett enda knapptryck.
ClickUp integreras med över 1 000 andra externa appar som Twilio, Slack, Airtable och Dropbox, så att teamen kan arbeta mer effektivt.
ClickUps bästa funktioner
- Utnyttja över 100 fördefinierade arbetsflöden så att du inte behöver bygga automatiseringar från grunden.
- Välj bland hundratals integrationer med externa appar för att effektivisera din arbetsdag.
- Implementera arbetsflöden för varje avdelning med hjälp av den kodfria lösningen.
- Välj bland över 50 åtgärder för att skapa anpassade arbetsflöden.
- Förhindra arbetsflödesfel genom att ställa in specifika parametrar med exakta villkor.
Begränsningar i ClickUp
- De många anpassningsmöjligheterna kan vara överväldigande för nya användare.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/månad per användare.
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)
2. Zapier
Zapier är ett verktyg för automatisering av arbetsflöden som kopplar samman över 6 500 appar genom sin kodfria lösning. Med dra-och-släpp-redigeraren kan du skapa automatiserade arbetsflöden (kallade zaps) utan att skriva en enda rad kod.
Du är inte längre begränsad till att använda verktyg med inbyggda integrationer. Använd helt enkelt Zapier API för att ställa in triggers och skapa åtgärder enligt dina fördefinierade kriterier.
Zapier bästa funktioner
- Välj bland över 6 500 appar på plattformen.
- Skapa anpassade arbetsflöden med if/then-regler
- Skapa flerstegs-zaps för att automatisera flera uppgifter samtidigt.
- Använd filter för att endast köra zaps när vissa villkor är uppfyllda.
- Skapa ett anpassat schema så att zaps endast körs vid rätt tidpunkt.
Begränsningar för Zapier
- Det finns en gratis version, men du kan behöva uppgradera till en betald version för att skapa zaps med specifika appar.
- Att skapa automatiseringar med flera steg kan vara förvirrande för nya användare.
Zapier-priser
- Gratis plan
- Startpaket: 19,99 $/månad
- Professional: 49 $/månad
- Team: 69 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Zapier-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
3. Integrify
Integrify är en plattform för arbetsflödeshantering som hjälper företag att arbeta mer effektivt. Använd den enkla arbetsflödesbyggaren för att tilldela uppgifter, samarbeta kring processer, skapa godkännandeprocesser eller till och med bifoga dokument för olika automatiseringar.
Dessutom kan du skapa anpassade rapporter, bygga onlineformulär eller använda Integrify API för att integrera med andra plattformar.
Integrifys bästa funktioner
- Testa automatiserade processer innan du implementerar dem.
- Använd Foresight-verktygen för att förutsäga automatiseringsberoenden
- Kopiera och exportera processer för att återskapa automatiseringar
- Låt användare bifoga och kommentera dokument
Integrify-begränsningar
- Anpassning av användargränssnittet kan kräva viss kunskap om CSS.
- För att kunna använda integrationer krävs hjälp av en utvecklare.
Integrify-priser
- Gratis provperiod: Kontakta oss för provperiod
- Integrify automatisering: 875 $/månad
Integrify-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (31 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (23 recensioner)
4. Flokzu
Flokzu är ett verktyg för processförbättring som gör det möjligt för team att automatisera uppgifter på bara några timmar. Det användarvänliga verktyget gör det enkelt att utveckla egna formulär eller arbetsflöden. Plattformen integreras med hundratals appar, som Gmail, Dropbox, Trello och Asana, så att du sparar tid i ditt arbete.
Flokzus bästa funktioner
- Använd den molnbaserade drag-and-drop-byggaren för att utforma anpassade arbetsflöden.
- Få lättförståelig statistik för att förstå vilka uppgifter som är mest värdefulla för ditt team.
- Utnyttja flera fälttyper för att utforma dina affärsarbetsflöden
- Låt användarna bifoga dokument eller lägga till kommentarer till tilldelade uppgifter.
Flokzus begränsningar
- Det finns inte lika många integrationer som på andra plattformar.
- Andra plattformar erbjuder mer anpassningsbara villkor
Flokzu-priser
- Standard: 17 $/månad per användare
- Premium: 22 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Flokzu-betyg och recensioner
- G2: 4,9/5 (29 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (71 recensioner)
5. Måndag
Monday är en plattform för hantering av affärsprocesser. Designa ditt eget anpassade arbetsflöde eller utgå från en mall. Ställ sedan in teamvarningar och skapa anpassningsbara instrumentpaneler för att hantera framstegen.
Dessutom integreras plattformen med över 200 appar och lagrar data på en central plats – allt utan att använda en enda rad kod.
Måndagens bästa funktioner
- Samredigera dokument i realtid genom att koppla dem till processer.
- Tilldela uppgifter, skriv kommentarer eller dela leveranser med interna teammedlemmar eller kunder.
- Integrera plattformen med över 200 av dina favoritverktyg
- Eliminera manuella processer genom att skapa anpassningsbara arbetsflöden på några minuter.
Måndagsbegränsningar
- Den initiala konfigurationen av instrumentpanelen och onboardingprocessen kan vara tidskrävande.
- Vissa rapporteringsfunktioner är ganska rigida och saknar anpassningsmöjligheter.
Priser för Monday
- Gratis (upp till två användare)
- Grundläggande: 8 $/månad per användare
- Standard: 10 USD/månad per användare
- Pro: 16 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Måndagens betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Kolla in vår fullständiga jämförelse mellan Monday och Airtable.
6. Kissflow
Kissflow gör det möjligt för användare att effektivisera arbetsflödesprocesser utan en enda rad kod. Den intuitiva plattformen tar bara några dagar att installera och använder ett enkelt system i tre steg för att skapa arbetsflöden.
Plattformen gör det möjligt för företagsledningen att tilldela uppgifter, hantera flaskhalsar innan de uppstår och mäta effektiviteten i arbetsflöden med inbyggda mätvärden.
Kissflows bästa funktioner
- Skapa formulär och arbetsflöden med ett intuitivt dra-och-släpp-verktyg.
- Skapa dynamiska uppdrag för att tilldela uppgifter till en enskild person, flera personer eller hela avdelningar. Eller skapa en rundgång för att tilldela uppgifter slumpmässigt.
- Fastställ fasta deadlines för varje uppgift
- Använd villkorlig logik för att förhindra mänskliga fel i mer komplexa arbetsflöden.
Kissflows begränsningar
- Prismodellen kanske inte är lämplig för skalning eller småföretag.
- Programvarans många funktioner kräver en betydande inlärningskurva.
Kissflow-priser
- Grundläggande: 1 500 USD/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Kissflow-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 3,9/5 (39 recensioner)
7. Zoho Creator
Zoho Creator är en allt-i-ett-plattform med låg kodnivå som låter dig skapa din egen app. Med en dra-och-släpp-plattform kan du skapa anpassade lösningar som löser praktiskt taget alla affärsbehov.
Utnyttja funktionerna för automatisering av arbetsflöden för att svara på användarinteraktioner, schemalägga åtgärder, dirigera godkännandeprocesser och till och med behandla order baserat på lyckade betalningar och fakturering.
Zoho Creators bästa funktioner
- Integrera med flera betalningsgateways för att konfigurera arbetsflöden med nya onlinekunder.
- Ställ in tidsfördröjningar mellan utlösare och åtgärder för att skapa ett arbetsflöde efter din egen tidsplan.
- Få SMS, e-post eller mobilaviseringar baserat på ett antal olika åtgärder.
- Skapa och implementera planer för att hålla även manuella uppgifter enligt schemat.
Begränsningar i Zoho Creator
- Vissa kunskaper i kodning krävs.
- Om du inte vill bygga din egen app kan denna lösning för automatisering av arbetsflöden vara alltför komplex.
Priser för Zoho Creator
- Standard: 8 $/månad per användare
- Professional: 20 $/månad per användare
- Företag: 25 $/månad per användare
- Flex: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Zoho Creator
- G2: 4,3/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)
8. Jira (Atlassian) Arbetshantering
Jira Work Management är en programvarulösning för projektledningsgrupper som hjälper dem att samordna, samarbeta och i slutändan få mer gjort på kortare tid. Flera vyer (som lista, kalender, tavla och tidslinje) gör det möjligt för kollegor att följa sina framsteg både på övergripande nivå och i detalj.
Automatiseringsfunktionerna gör det också enkelt för team att effektivisera vissa uppgifter och skapa snygga rapporter för att analysera arbetsflödet.
Jiras bästa funktioner
- Gör omfattande ändringar i automatiserade arbetsflöden genom massändringar.
- Få tillgång till ett mallbibliotek med arbetsflöden för personalavdelningen, marknadsföring, försäljning och andra team så att du kan köra uppgifter på autopilot.
- Få godkännandeprocesser godkända snabbare genom att automatiskt skicka meddelanden till berörda parter.
- Använd kalendervyn för att automatiskt återskapa månatliga uppgifter.
Jiras begränsningar
- Det saknas anpassningsmöjligheter för vissa inbyggda rapporter.
- Den initiala installationen av programvaran för arbetsflödeshantering kan vara överväldigande och svår att förstå.
Priser för Jira
- Gratis (upp till 10 användare)
- Standard: 5 USD/månad per användare (upp till 3 500 användare)
- Premium: 10 USD/månad per användare (upp till 3 500 användare)
Jira-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)
9. OnTask
OnTask är en AI-driven plattform för dokumenthantering. Skapa utkast till dokument, få underskrifter på juridiska avtal, utnyttja färdiga mallar och samla in och överför data. Ditt team sparar värdefull tid genom att använda den kodfria byggaren för att automatisera vardagliga uppgifter.
OnTasks bästa funktioner
- Fyll i data automatiskt från flera källor för att skapa dokument snabbare.
- Vidarebefordra data från onlineformulär för granskning och godkännande
- Spåra automatiskt säkra, juridiskt bindande och HIPAA-kompatibla signaturer för alla dokument.
- Utnyttja mallbiblioteket för att snabbt skapa arbetsflöden för praktiskt taget alla aspekter av affärsverksamheten.
Begränsningar i OnTask
- Mer komplexa arbetsflöden kräver mycket kunskap, vilket kan vara svårt för nya användare.
- Det kan vara svårt att redigera standardmeddelanden och e-postmeddelanden.
Priser för OnTask
- Personligt: 9 $/månad per användare (1 användare)
- Företag: 24 $/månad per användare (2 användare)
- Business Pro: 99 $/månad per användare (3 användare)
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av OnTask
- G2: 4,6/5 (5 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (63 recensioner)
10. Pipefy
Pipefys arbetsflödesverktyg har utvecklats speciellt för inköps-, personal- och IT-avdelningar. Den AI-drivna plattformen gör det enkelt för HR-personal att anställa, introducera och avskeda nya medarbetare, medan inköpsavdelningen kan begära offerter, granska leverantörer och skicka nya leverantörer för godkännande av ledningen.
Utnyttja de inbyggda automatiseringsarbetsflödena som inte kräver kodning, eller designa dina egna från grunden.
Pipefys bästa funktioner
- Utnyttja färdiga automatiseringar för HR, inköp och IT.
- Utforma dina egna anpassade arbetsflöden med hjälp av anpassade fält.
- Spåra pågående uppgifter med hjälp av anpassade rapporter och instrumentpaneler.
- Kontrollera vem som ser vad (och när) genom anpassade roller och behörighetsnivåer.
Begränsningar för Pipefy
- Det finns färre färdiga mallar utanför HR-, IT- och inköpsavdelningarna.
- Ibland hamnar automatiserade e-postmeddelanden i skräpposten istället för i kundens inkorg.
Pipefy-priser
- Startpaket: 0 $/månad per användare
- Företag: 25 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Pipefy-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,6 (över 300 recensioner)
Välj den bästa programvaran för automatisering av arbetsflöden för ditt företag
Genom att automatisera arbetsflöden och repetitiva uppgifter kan du spara otaliga timmar varje vecka. När du utvärderar verktyg för automatisering av arbetsflöden bör du leta efter en lösning som har en låg- eller ingenkodsbyggare, integreras med dina appar för uppgiftshantering eller projektledning och passar din budget.
ClickUp Automations kommer med över 100 fördefinierade arbetsflöden, över 50 åtgärder att välja mellan och inbyggda integrationer med dina favoritverktyg. Registrera dig idag för att se hur ClickUp kan hjälpa dig spara tid varje vecka. ?