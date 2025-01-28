De 10 bästa verktygen för automatisering av arbetsflöden 2025

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Automation"}, {"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q184199"}, {"@type": "Thing", "name": "Appian Corporation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Appian_Corporation"}, {"@type": "Thing", "name": "Appian Corporation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q56273983"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Pegasystems"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7160600"}, {"@type": "Thing", "name": "Cloud computing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Cloud_computing"}, {"@type": "Thing", "name": "Molnbaserad databehandling", "sameAs": "http://www. wikidata. Vill du få mer tid över i din vardag? Här är ett beprövat recept för att beta av din att göra-lista utan att bli utbränd: Arbeta smartare, inte hårdare. ?

Programvara för automatisering av arbetsflöden har blivit ett hemligt vapen för företagsteam som vill spara otaliga timmar varje vecka. Genom att ställa in fördefinierade arbetsflöden kan team automatisera repetitiva uppgifter. Från att skicka e-post, följa upp försäljningsmöjligheter eller tilldela uppgifter till underordnade – arbetsflöden effektiviserar dessa redundanta, men nödvändiga, affärsprocesser.

För att börja automatisera affärsuppgifter behöver du rätt programvara. Använd dessa 10 bästa verktyg för automatisering av arbetsflöden för att spara värdefull tid för ditt team. ⏱️

Vad är programvara för automatisering av arbetsflöden?

Programvara för automatisering av arbetsflöden skapar automatiskt önskade åtgärder baserat på fördefinierade utlösare. Dessa utlösare och åtgärder kan utföras på samma plattform, eller så kan din automatisering koppla samman icke-relaterade appar genom en kodfri lösning.

Här är några exempel på automatiseringar som man kan använda för att effektivisera sin arbetsdag:

Varje gång en potentiell kund fyller i ett onlineformulär (utlösare) får du ett e-postmeddelande (åtgärd).

Varje gång du får ett Slack-meddelande från din chef (utlösare) får du ett SMS-meddelande (åtgärd).

Varje gång du tilldelas en ny Asana-uppgift (utlösare) kopieras förfallodatumet till din Gmail-kalender (åtgärd).

Varje gång en ny kund gör ett onlineköp via Shopify (utlösare) läggs de till som kund i Salesforce (åtgärd).

Hur du väljer den bästa plattformen för automatisering av arbetsflöden för ditt företag

Alla programvaruplattformar för automatisering av arbetsflöden passar inte alla team. När du utvärderar olika lösningar för ditt företag bör du tänka på följande:

Kan du koda? Vissa plattformar är kodfria lösningar med användarvänliga gränssnitt där du drar och släpper objekt, medan andra kan kräva att en utvecklare konfigurerar dem. Om du inte har ett internt utvecklingsteam behöver du definitivt en kodfri lösning.

Vilka appar använder du redan? Helst bör den lösning du väljer kunna kopplas samman med de appar du redan använder. Leta efter lösningar som har inbyggda integrationer för dina befintliga plattformar för e-post, CRM, projektledning och e-handel.

Hur ser användarupplevelsen ut? Verktyg för automatisering av arbetsflöden gynnar alla medlemmar i ditt team, från IT-specialister till marknadsförare och chefsassistenter. Se till att du väljer en plattform som har ett lättnavigerat gränssnitt som hela ditt team förstår.

Vad är din budget? Plattformarna varierar beroende på antalet appar, funktioner eller användarplatser. Bestäm en budget och beräkna sedan hur många teammedlemmar som behöver åtkomst och vilka appar dessa teammedlemmar använder dagligen.

De 10 bästa programvarorna för automatisering av arbetsflöden

Letar du efter ett intuitivt arbetsflödessystem som kan automatisera dagliga uppgifter? Dessa 10 lösningar hjälper dig att skapa anpassade arbetsflöden för ditt företag.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

ClickUp är en kodfri lösning som effektiviserar alla processer och eliminerar onödigt arbete från din dag. Oavsett storleken på ditt team är ClickUp tillräckligt kraftfullt för att konsolidera ditt arbete i olika appar till en samarbetsplattform och automatisera affärsprocesser. Denna allt-i-ett-lösning för projektledning är fullspäckad med hundratals flexibla funktioner, inklusive ClickUp Automations och ClickUp AI, för att effektivisera, planera, utföra och spåra alla typer av arbetsflöden.

Med hjälp av automatiseringar kan användarna välja mellan ett av ClickUps över 100 färdiga automatiseringsarbetsflöden eller anpassa sina egna från över 50 olika åtgärder. Oavsett om du vill tilldela uppgifter eller kommentarer automatiskt, ändra status eller utlösa aviseringar, kan ClickUp Automations göra det möjligt.

Och för allt annat? ClickUp AI har lösningen. Precis som din egen virtuella copywriter kan ClickUp AI generera text, sammanfattningar, uppdateringar av uppgifter, översättningar och mycket mer med ett enda knapptryck.

ClickUp integreras med över 1 000 andra externa appar som Twilio, Slack, Airtable och Dropbox, så att teamen kan arbeta mer effektivt.

ClickUps bästa funktioner

Utnyttja över 100 fördefinierade arbetsflöden så att du inte behöver bygga automatiseringar från grunden.

Välj bland hundratals integrationer med externa appar för att effektivisera din arbetsdag.

Implementera arbetsflöden för varje avdelning med hjälp av den kodfria lösningen.

Välj bland över 50 åtgärder för att skapa anpassade arbetsflöden.

Förhindra arbetsflödesfel genom att ställa in specifika parametrar med exakta villkor.

Begränsningar i ClickUp

De många anpassningsmöjligheterna kan vara överväldigande för nya användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/månad per användare.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Zapier

via Zapier

Zapier är ett verktyg för automatisering av arbetsflöden som kopplar samman över 6 500 appar genom sin kodfria lösning. Med dra-och-släpp-redigeraren kan du skapa automatiserade arbetsflöden (kallade zaps) utan att skriva en enda rad kod.

Du är inte längre begränsad till att använda verktyg med inbyggda integrationer. Använd helt enkelt Zapier API för att ställa in triggers och skapa åtgärder enligt dina fördefinierade kriterier.

Zapier bästa funktioner

Välj bland över 6 500 appar på plattformen.

Skapa anpassade arbetsflöden med if/then-regler

Skapa flerstegs-zaps för att automatisera flera uppgifter samtidigt.

Använd filter för att endast köra zaps när vissa villkor är uppfyllda.

Skapa ett anpassat schema så att zaps endast körs vid rätt tidpunkt.

Begränsningar för Zapier

Det finns en gratis version, men du kan behöva uppgradera till en betald version för att skapa zaps med specifika appar.

Att skapa automatiseringar med flera steg kan vara förvirrande för nya användare.

Zapier-priser

Gratis plan

Startpaket: 19,99 $/månad

Professional: 49 $/månad

Team: 69 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

3. Integrify

via Integrify

Integrify är en plattform för arbetsflödeshantering som hjälper företag att arbeta mer effektivt. Använd den enkla arbetsflödesbyggaren för att tilldela uppgifter, samarbeta kring processer, skapa godkännandeprocesser eller till och med bifoga dokument för olika automatiseringar.

Dessutom kan du skapa anpassade rapporter, bygga onlineformulär eller använda Integrify API för att integrera med andra plattformar.

Integrifys bästa funktioner

Testa automatiserade processer innan du implementerar dem.

Använd Foresight-verktygen för att förutsäga automatiseringsberoenden

Kopiera och exportera processer för att återskapa automatiseringar

Låt användare bifoga och kommentera dokument

Integrify-begränsningar

Anpassning av användargränssnittet kan kräva viss kunskap om CSS.

För att kunna använda integrationer krävs hjälp av en utvecklare.

Integrify-priser

Gratis provperiod: Kontakta oss för provperiod

Integrify automatisering: 875 $/månad

Integrify-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (31 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 recensioner)

4. Flokzu

via Flokzu

Flokzu är ett verktyg för processförbättring som gör det möjligt för team att automatisera uppgifter på bara några timmar. Det användarvänliga verktyget gör det enkelt att utveckla egna formulär eller arbetsflöden. Plattformen integreras med hundratals appar, som Gmail, Dropbox, Trello och Asana, så att du sparar tid i ditt arbete.

Flokzus bästa funktioner

Använd den molnbaserade drag-and-drop-byggaren för att utforma anpassade arbetsflöden.

Få lättförståelig statistik för att förstå vilka uppgifter som är mest värdefulla för ditt team.

Utnyttja flera fälttyper för att utforma dina affärsarbetsflöden

Låt användarna bifoga dokument eller lägga till kommentarer till tilldelade uppgifter.

Flokzus begränsningar

Det finns inte lika många integrationer som på andra plattformar.

Andra plattformar erbjuder mer anpassningsbara villkor

Flokzu-priser

Standard: 17 $/månad per användare

Premium: 22 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Flokzu-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (29 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (71 recensioner)

5. Måndag

via Monday

Monday är en plattform för hantering av affärsprocesser. Designa ditt eget anpassade arbetsflöde eller utgå från en mall. Ställ sedan in teamvarningar och skapa anpassningsbara instrumentpaneler för att hantera framstegen.

Dessutom integreras plattformen med över 200 appar och lagrar data på en central plats – allt utan att använda en enda rad kod.

Måndagens bästa funktioner

Samredigera dokument i realtid genom att koppla dem till processer.

Tilldela uppgifter, skriv kommentarer eller dela leveranser med interna teammedlemmar eller kunder.

Integrera plattformen med över 200 av dina favoritverktyg

Eliminera manuella processer genom att skapa anpassningsbara arbetsflöden på några minuter.

Måndagsbegränsningar

Den initiala konfigurationen av instrumentpanelen och onboardingprocessen kan vara tidskrävande.

Vissa rapporteringsfunktioner är ganska rigida och saknar anpassningsmöjligheter.

Priser för Monday

Gratis (upp till två användare)

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Standard: 10 USD/månad per användare

Pro: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Kolla in vår fullständiga jämförelse mellan Monday och Airtable.

6. Kissflow

via Kissflow

Kissflow gör det möjligt för användare att effektivisera arbetsflödesprocesser utan en enda rad kod. Den intuitiva plattformen tar bara några dagar att installera och använder ett enkelt system i tre steg för att skapa arbetsflöden.

Plattformen gör det möjligt för företagsledningen att tilldela uppgifter, hantera flaskhalsar innan de uppstår och mäta effektiviteten i arbetsflöden med inbyggda mätvärden.

Kissflows bästa funktioner

Skapa formulär och arbetsflöden med ett intuitivt dra-och-släpp-verktyg.

Skapa dynamiska uppdrag för att tilldela uppgifter till en enskild person, flera personer eller hela avdelningar. Eller skapa en rundgång för att tilldela uppgifter slumpmässigt.

Fastställ fasta deadlines för varje uppgift

Använd villkorlig logik för att förhindra mänskliga fel i mer komplexa arbetsflöden.

Kissflows begränsningar

Prismodellen kanske inte är lämplig för skalning eller småföretag.

Programvarans många funktioner kräver en betydande inlärningskurva.

Kissflow-priser

Grundläggande: 1 500 USD/månad

Företag: Anpassad prissättning

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (39 recensioner)

7. Zoho Creator

via Zoho Creator

Zoho Creator är en allt-i-ett-plattform med låg kodnivå som låter dig skapa din egen app. Med en dra-och-släpp-plattform kan du skapa anpassade lösningar som löser praktiskt taget alla affärsbehov.

Utnyttja funktionerna för automatisering av arbetsflöden för att svara på användarinteraktioner, schemalägga åtgärder, dirigera godkännandeprocesser och till och med behandla order baserat på lyckade betalningar och fakturering.

Zoho Creators bästa funktioner

Integrera med flera betalningsgateways för att konfigurera arbetsflöden med nya onlinekunder.

Ställ in tidsfördröjningar mellan utlösare och åtgärder för att skapa ett arbetsflöde efter din egen tidsplan.

Få SMS, e-post eller mobilaviseringar baserat på ett antal olika åtgärder.

Skapa och implementera planer för att hålla även manuella uppgifter enligt schemat.

Begränsningar i Zoho Creator

Vissa kunskaper i kodning krävs.

Om du inte vill bygga din egen app kan denna lösning för automatisering av arbetsflöden vara alltför komplex.

Priser för Zoho Creator

Standard: 8 $/månad per användare

Professional: 20 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Flex: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho Creator

G2: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

8. Jira (Atlassian) Arbetshantering

via Jira

Jira Work Management är en programvarulösning för projektledningsgrupper som hjälper dem att samordna, samarbeta och i slutändan få mer gjort på kortare tid. Flera vyer (som lista, kalender, tavla och tidslinje) gör det möjligt för kollegor att följa sina framsteg både på övergripande nivå och i detalj.

Automatiseringsfunktionerna gör det också enkelt för team att effektivisera vissa uppgifter och skapa snygga rapporter för att analysera arbetsflödet.

Jiras bästa funktioner

Gör omfattande ändringar i automatiserade arbetsflöden genom massändringar.

Få tillgång till ett mallbibliotek med arbetsflöden för personalavdelningen, marknadsföring, försäljning och andra team så att du kan köra uppgifter på autopilot.

Få godkännandeprocesser godkända snabbare genom att automatiskt skicka meddelanden till berörda parter.

Använd kalendervyn för att automatiskt återskapa månatliga uppgifter.

Jiras begränsningar

Det saknas anpassningsmöjligheter för vissa inbyggda rapporter.

Den initiala installationen av programvaran för arbetsflödeshantering kan vara överväldigande och svår att förstå.

Priser för Jira

Gratis (upp till 10 användare)

Standard: 5 USD/månad per användare (upp till 3 500 användare)

Premium: 10 USD/månad per användare (upp till 3 500 användare)

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

9. OnTask

via OnTask

OnTask är en AI-driven plattform för dokumenthantering. Skapa utkast till dokument, få underskrifter på juridiska avtal, utnyttja färdiga mallar och samla in och överför data. Ditt team sparar värdefull tid genom att använda den kodfria byggaren för att automatisera vardagliga uppgifter.

OnTasks bästa funktioner

Fyll i data automatiskt från flera källor för att skapa dokument snabbare.

Vidarebefordra data från onlineformulär för granskning och godkännande

Spåra automatiskt säkra, juridiskt bindande och HIPAA-kompatibla signaturer för alla dokument.

Utnyttja mallbiblioteket för att snabbt skapa arbetsflöden för praktiskt taget alla aspekter av affärsverksamheten.

Begränsningar i OnTask

Mer komplexa arbetsflöden kräver mycket kunskap, vilket kan vara svårt för nya användare.

Det kan vara svårt att redigera standardmeddelanden och e-postmeddelanden.

Priser för OnTask

Personligt: 9 $/månad per användare (1 användare)

Företag: 24 $/månad per användare (2 användare)

Business Pro: 99 $/månad per användare (3 användare)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av OnTask

G2: 4,6/5 (5 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (63 recensioner)

10. Pipefy

via Pipefy

Pipefys arbetsflödesverktyg har utvecklats speciellt för inköps-, personal- och IT-avdelningar. Den AI-drivna plattformen gör det enkelt för HR-personal att anställa, introducera och avskeda nya medarbetare, medan inköpsavdelningen kan begära offerter, granska leverantörer och skicka nya leverantörer för godkännande av ledningen.

Utnyttja de inbyggda automatiseringsarbetsflödena som inte kräver kodning, eller designa dina egna från grunden.

Pipefys bästa funktioner

Utnyttja färdiga automatiseringar för HR, inköp och IT.

Utforma dina egna anpassade arbetsflöden med hjälp av anpassade fält.

Spåra pågående uppgifter med hjälp av anpassade rapporter och instrumentpaneler.

Kontrollera vem som ser vad (och när) genom anpassade roller och behörighetsnivåer.

Begränsningar för Pipefy

Det finns färre färdiga mallar utanför HR-, IT- och inköpsavdelningarna.

Ibland hamnar automatiserade e-postmeddelanden i skräpposten istället för i kundens inkorg.

Pipefy-priser

Startpaket: 0 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pipefy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 300 recensioner)

Välj den bästa programvaran för automatisering av arbetsflöden för ditt företag

Genom att automatisera arbetsflöden och repetitiva uppgifter kan du spara otaliga timmar varje vecka. När du utvärderar verktyg för automatisering av arbetsflöden bör du leta efter en lösning som har en låg- eller ingenkodsbyggare, integreras med dina appar för uppgiftshantering eller projektledning och passar din budget.

ClickUp Automations kommer med över 100 fördefinierade arbetsflöden, över 50 åtgärder att välja mellan och inbyggda integrationer med dina favoritverktyg. Registrera dig idag för att se hur ClickUp kan hjälpa dig spara tid varje vecka. ?