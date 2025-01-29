De 10 bästa programvarorna för IT-driftshantering 2025 (recensioner och priser)

Hej, IT-mästare! Ni har varit våra räddare. Vi har vänt oss till er när kontorsinternet krånglar, serverkonfigurationer går snett och applikationer kraschar utan anledning. Ni verkar ha en lösning på alla problem.

Men det måste vara svårt att hantera så många problem varje dag, eller hur?

Vi kan inte ta hela bördan från dina axlar, men vi kan dela med oss av några rekommendationer om programvarulösningar som kan hjälpa dig. Här är en översikt över de 10 bästa programvarorna för IT-drift 2024. Men först...

Vad ska du leta efter i programvara för IT-driftshantering?

Här är en praktisk checklista som hjälper dig att välja den bästa programvaran för IT-drift:

Funktionalitet : Välj ett IT-driftverktyg med funktioner och kapacitet som matchar : Välj ett IT-driftverktyg med funktioner och kapacitet som matchar dina IT-driftsbehov och mål . Om du till exempel behöver övervaka nätverkets prestanda, leta efter IT-driftverktyg som kan ge realtidsöverblick, varningar och rapporter.

Användarvänlighet : Verktyg för IT-drift ska vara enkla att installera, konfigurera och använda. Välj ett verktyg med ett användarvänligt gränssnitt, intuitiv navigering, : Verktyg för IT-drift ska vara enkla att installera, konfigurera och använda. Välj ett verktyg med ett användarvänligt gränssnitt, intuitiv navigering, tydlig dokumentation och som integreras väl med dina befintliga system.

Skalbarhet : De bästa lösningarna för drift hantering bör kunna hantera tillväxten och komplexiteten i din IT-miljö och skalas upp eller ned : De bästa lösningarna för drift hantering bör kunna hantera tillväxten och komplexiteten i din IT-miljö och skalas upp eller ned efterhand som dina IT-behov och resurser förändras . De bör också kunna stödja nya tekniker som moln, IoT, AI och 5G.

Säkerhet: Det viktigaste är att din IT-infrastruktur måste skyddas mot cyberattacker och hot. Leta efter robusta säkerhetsfunktioner som kryptering, autentisering, auktorisering och granskning. Kontrollera också om den uppfyller säkerhetsstandarder och föreskrifter, såsom GDPR, HIPAA och PCI DSS.

Med dessa viktiga funktioner i åtanke hittar du den perfekta programvaran för IT-drift som hjälper dig att snabbt lösa problem och upprätthålla en välfungerande IT-infrastruktur.

De 10 bästa programvarulösningarna för IT-drift

1. ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera dina IT-projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUps projektledningsplattform för mjukvaruteam låter dig planera, spåra och hantera din IT-drift på distans.

ClickUp erbjuder en av de bästa enhetliga plattformarna för IT-driftledning, komplett med över 35 ClickApps och hundratals mallar för IT-driftledning som kan anpassas efter dina projekt.

Öka produktiviteten med samarbetsbaserad uppgiftshantering genom att tilldela uppgifter, tagga kommentarer och dela skärminspelningar på en och samma plattform.

Skapa ClickUp-uppgifter och tilldela kategorier för att spåra incidenter som serveravbrott, programvarufel och hårdvarufel. Kommunicera med ditt IT-team och intressenter via chatt, kommentarer och fildelning.

Vad mer? Dokumentera dina IT-processer som onboarding, godkännande av ändringar, testning av releaser och mycket mer i ClickUp Docs så att alla har kontexten. Du kan till och med länka Docs och uppgifter till varandra för att utföra arbetsflöden och effektivisera incidenthanteringen med ditt team. Lägg till widgets för att uppdatera arbetsflöden, ändra projektstatus och mycket mer – allt i din editor.

ClickUps bästa funktioner

Ladda ner den här mallen Dokumentera, spåra och lösa incidenter snabbt och effektivt med ClickUps mall för IT-incidentrapporter.

Begränsningar för ClickUp

Kräver tid och ansträngning att installera och anpassa

Relativt brant inlärningskurva

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: 5 dollar per medlem (tillgängligt i alla betalda abonnemang) 5 dollar per medlem (tillgängligt i alla betalda abonnemang)

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3900+ recensioner)

2. Connecteam

via Connecteam

Connecteam är en allt-i-ett-lösning för driftledning. Det innebär att dess funktioner inte är begränsade till IT-drift utan även omfattar uppgifts- och teamhantering. Du kan till exempel skapa uppgifter och checklistor, tilldela förfallodatum och skapa prestationsrapporter.

Det eliminerar också företagens IT-beroende genom att ge direkt tillgång till företagets kunskap, resurser och kontakter på ett och samma ställe utan risk för dataläckor eller säkerhetsöverträdelser.

Den är enkel att använda och mycket anpassningsbar för företag av alla storlekar. Connecteam är ett bra val för chefer för spridda och tvärfunktionella team som vill effektivisera samarbetet och upprätthålla produktiviteten.

Connecteams bästa funktioner

Kommunicera enkelt med dina IT-teammedlemmar via livechatt, företagsuppdateringar, enkäter och mycket mer

Organisera dina dagliga IT-operationer, såsom att skapa och tilldela uppgifter, fylla i formulär och checklistor samt rapportera problem och incidenter, på ett och samma ställe.

Spåra framsteg och status för varje uppgift och formulär och få rapporter i realtid från fältet

Skapa och skicka scheman, spåra arbetstider med GPS-positionering och geofence, och exportera tidrapporter för löneutbetalningar

Introducera, utbilda och utveckla ditt IT-teams färdigheter och kunskaper med funktioner för medarbetarutveckling, inklusive mobila kurser.

Begränsningar för Connecteam

Begränsade funktioner i gratisversionen

Priserna kan vara dyra för mindre team (färre än 30 användare)

Ingen inbyggd integration med populära IT-tjänstehanteringsverktyg, såsom Jira, Zendesk eller ServiceNow

Priser för Connecteam

Småföretag: Gratis (upp till 10 användare)

Grundläggande: 29 $/månad

Avancerad: 49 $/månad

Expert: 99 $/månad

Alla betalda abonnemang erbjuder rabatt för 30+ användare

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (310+ recensioner)

3. ServiceNow

via ServiceNow

ServiceNow-programvaran är som en stor verktygslåda ⚒️ som hjälper till att effektivisera en rad funktioner för företag, inklusive IT-driftshantering, IT-tjänstehantering, kundtjänsthantering, HR-tjänsteleverans, säkerhetsdrift och mycket mer.

ServiceNows lösning för IT-drift hantering använder AI för att identifiera och lösa problem med automatiserade arbetsflöden mellan team innan de uppstår.

Från att skapa anpassade formulär och hantera skiftarbetare till att automatisera incidenttilldelningar och generera analytiska rapporter – denna programvara erbjuder hypercare-lösningar för dina behov inom IT-driftshantering.

Dessutom kan du anpassa verktygen och arbetsflödena i programvaran efter dina behov. ServiceNow har Microsoft, Adobe och NASA bland sina användare!

ServiceNows bästa funktioner

Få fullständig insyn i din IT-infrastruktur, inklusive lokala, virtualiserade, molnbaserade och serverlösa miljöer

Övervaka hälsan och prestandan hos dina IT-tjänster och applikationer, identifiera och lösa problem samt optimera tjänsternas tillgänglighet och tillförlitlighet.

Utnyttja AI och maskininlärning för att analysera data, minska bruset och förutsäga problem

Använd scenarioplanering och vad-händer-om-analyser för att jämföra olika alternativ och fatta datadrivna beslut

Integrera med din befintliga IT-stack, inklusive övervakningsverktyg, molnplattformar, serverlös infrastruktur och programvara för tillgångshantering

Begränsningar för ServiceNow

Bristande kompatibilitet med vissa äldre eller anpassade system. Kräver rätt verktyg och översikt för att hantera komplexiteten och dynamiken i vissa moln- och DevOps-miljöer.

Priser för ServiceNow

Anpassade priser

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2: 4,4/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 210 recensioner)

4. SolarWinds

via SolarWinds

SolarWinds är en mjukvarulösning för hantering av IT-stackar som hjälper dig att snabbt felsöka och lösa problem.

Med dess kraftfulla instrumentpaneler kan du överlagra prestandamätvärden från flera källor – nätverk, virtualisering och lagring – för att få realtidsinsyn i status och prestanda för din IT-miljö.

Från övervakning av infrastrukturprestanda på servrar till säkerhetsrevisioner – det är en pålitlig programvara som används av många av Fortune 500-företagen.

SolarWinds bästa funktioner

Övervaka och hantera applikationer och infrastruktur i arkitekturer med flera moln och flera lokaler

Förenkla din IT-driftshantering genom en enhetlig plattform med fullständig statusöversikt och varningar

Optimera prestandan för dina databaser, webbapplikationer, servrar, containrar, lagring och nätverksinfrastruktur med prediktiv intelligens och praktiska rekommendationer

Säkra nätverk mot interna och externa hot genom att korrelera loggar och händelser, patcha programvara och spåra serverförändringar

SolarWinds begränsningar

Begränsade integrationer för utvalda verktyg från tredje part

Vissa användare har rapporterat problem med skalbarheten, såsom långsam responstid, hög resursförbrukning eller begränsad kapacitet.

SolarWinds priser

Kontakta oss för prisuppgifter

SolarWinds betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 560 recensioner)

5. Zluri

via Zluri

Letar du efter ett verktyg för IT-driftshantering för att effektivisera din SaaS-användning? Då behöver du inte leta längre än Zluri.

Zluri hjälper IT-team att upptäcka, optimera, säkra och styra alla SaaS-appar i en organisation från en enda instrumentpanel.

Fördelarna? Minskad SaaS-spridning, ingen skugg-IT och zombieutgifter samt säker åtkomsthantering.

Zluri erbjuder även identitetshanteringslösningar för företag. Med automatisering av repetitiva uppgifter som upphandling, onboarding, offboarding och åtkomstgranskningar befriar Zluri IT-team från rutinarbete.

En annan praktisk funktion är möjligheten att skapa redigerbara arbetsflödesmanualer för att standardisera repetitiva åtgärder.

Zluri bästa funktioner

Upptäck och spåra alla SaaS-applikationer som används inom organisationen

Analysera och optimera avtal för olika SaaS-applikationer, identifiera potentiella besparingar och möjligheter till konsolidering

Automatisera tilldelning och återkallande av SaaS-åtkomst för användare och tillämpa policyer och efterlevnadsstandarder

Integrera med olika SaaS-applikationer, såsom Asana, Webex och Todoist, och tillhandahåll en enhetlig instrumentpanel och ett robust rapporteringssystem

Zluri-begränsningar

Tidskrävande och utmanande implementering i komplexa SaaS-miljöer

Saknar integration med populära verktyg, såsom JIRA och GIT, bland andra

Komplex onboarding och ibland överväldigande gränssnitt

Zluri-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Zluri-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

6. Splunk

via Splunk

Splunk är ett verktyg för IT-driftshantering som använder AIOps för att förutsäga, upptäcka och lösa incidenter. Det hjälper dig att förstå realtidsdata från IT-infrastrukturen, såsom loggar, händelser, mätvärden och varningar. De bästa funktionerna inkluderar serviceinriktade instrumentpaneler, prediktiv analys och intelligent incidenthantering.

Den är också skalbar och kan hantera alla typer och volymer av data från olika källor, såsom webbplatser, applikationer, sensorer och enheter.

Splunks bästa funktioner

Appar, tillägg och förpackat innehåll för att uppfylla specifika användningsfall inom IT-drift, såsom prediktiv hantering eller händelseanalys

KPI-driven triagevy för att prioritera lösningen av affärskritiska problem

Verktygslåda och ramverk för maskininlärning för att bygga och distribuera anpassade modeller eller använda Splunks färdiga modeller

Splunks begränsningar

Kan vara dyrt för stora datamängder

Kan vara svårt att optimera för hastighet. Eftersom Splunk använder ett eget sökspråk som kallas SPL (Search Processing Language) för att söka och manipulera data, måste du vara skicklig på att skriva SPL-sökningar.

Priser för Splunk

Kontakta oss för prisuppgifter

Splunk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 460 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

7. Odoo

via Odoo

Odoo är en svit av affärshanteringsprogramvara som erbjuder öppen källkodsappar för en rad olika verksamheter, såsom bokföring, försäljning, tjänster, ekonomi, marknadsföring och mycket mer. Du kan anpassa Odoo efter dina specifika behov, få tillgång till källkoden och modifiera den för att integrera den med dina befintliga verktyg och system.

Odoos programvarusvit för redovisning täcker dock endast de finansiella aspekterna av grundläggande IT-tillgångshantering. Om du letar efter en fullfjädrad app för IT-driftshantering måste du ladda ner kompletterande moduler eller appar från Odoos appekosystem.

Odoos bästa funktioner

Spåra och hantera dina IT-tillgångar, såsom datorer, servrar, skrivare etc.

Tilldela tillgångar till anställda, platser eller avdelningar och övervaka deras status, garanti och avskrivning

Planera och utför förebyggande och korrigerande underhåll på din IT-utrustning

Hantera IT-serviceförfrågningar från dina anställda eller kunder. Skapa ärenden, tilldela agenter och spåra lösningstiden och nöjdhetsnivån för varje förfrågan.

Hantera IT-projekt med agila metoder som Scrum eller Kanban

Odoos begränsningar

Komplicerad installation och brant inlärningskurva. Du kan behöva anlita en utvecklare eller konsult som hjälper dig att konfigurera och anpassa Odoo.

Trots att Odoo är anpassningsbart erbjuder det inte användarna möjligheten att ändra befintliga vyer och modeller, och det saknar stöd för arv och polymorfism.

Odoo-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (870++ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (750+ recensioner)

8. ManageEngine OpManager

via ManageEngine

ManageEngine OpManager är en programvara för nätverks- och serverövervakning som använder en AIOps-driven metod för att hjälpa dig med nätverkshantering, lagringshantering, datacenterhantering samt fel- och prestandahantering.

OpManager kan berätta hur snabbt ditt nätverk är, hur mycket data som skickas och tas emot, hur mycket utrymme som finns kvar på dina servrar och om det finns några problem eller fel.

Den har ett effektivt varningssystem och säkerhet med en mekanism för upptäckt av oseriösa enheter och forensisk logganalys för att flagga eventuella komprometteringar.

OpManagers bästa funktioner

Få realtidsinformation om ditt nätverks status och prestanda med över 2000 mätvärden och intuitiva instrumentpaneler, grafer och rapporter. Upptäck och felsök nätverksproblem med varningar, larm och grundorsaksanalys innan de påverkar din verksamhet.

Optimera dina nätverksresurser och planera för kapacitet med nätverkstrafikanalys, enhetskonfigurationshantering och prestandaövervakning

Gör-det-själv-installation med praktiska installationsverktyg och instruktioner

Integrera med andra ManageEngine-produkter och verktyg från tredje part

Begränsningar för OpManager

Kan vara kostsamt och tidskrävande i molnbaserade eller hybrid-IT-miljöer

Begränsad API-integration med viss nätverksutrustning

Inga inbyggda funktioner för brandväggssäkerhetshantering

Priser för OpManager

Anpassade priser

OpManager-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

9. SafetyCulture

via SafetyCulture

SafetyCulture (tidigare iAuditor) är en plattform för arbetsplatsdrift som fokuserar på fyra kärnprodukter: hälso- och säkerhetshantering, riskhantering och efterlevnad, operativ excellens samt miljö- och hållbarhetslösningar. Den gör det möjligt att skapa och fylla i digitala checklistor, inspektioner, revisioner och andra processer för att förbättra kvaliteten på arbetsresultaten, öka medarbetarnas engagemang och främja en säkerhetskultur i organisationen.

Denna molnbaserade programvara är optimerad för säkerhet, tillgänglighet, skalbarhet och efterlevnad. Du kan också använda sensorer, integrationer och artificiell intelligens för att förbättra din verksamhet.

SafetyCultures bästa funktioner

Hitta förbättringsområden för din säkerhet, kvalitet, efterlevnad och produktivitet för att optimera dina IT-processer och minska kostnaderna

Tilldela uppgifter, rapportera problem, hantera tillgångar, utbilda ditt team och kommunicera med dem via plattformen

Övervaka dina IT-tillgångar, utrustning och system med hjälp av sensorer och telematik för snabb problemdetektering och problemlösning.

Begränsningar för SafetyCulture

Begränsas oftast till hälso- och säkerhetsåtgärder och täcker kanske inte alla aspekter av IT-driftshantering

Tillfälliga buggar

Priser för SafetyCulture

Premium: 19 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

SafetyCulture-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (190+ recensioner)

10. Scoro

via Scoro

Scoro arbetshanteringsprogramvara marknadsförs som en allt-i-ett-lösning för att hantera hela projektets livscykel.

Med den kan du planera och följa upp dina projekt, uppgifter, tid, budget, fakturor och rapporter på ett och samma ställe. Du kan också följa upp fakturerbar och icke-fakturerbar tid i detalj och övervaka ditt teams utnyttjande och kapacitet.

Du kan göra allt från försäljning och CRM till fakturering och kostnadshantering med Scoros heltäckande arbetshanteringssystem.

Scoro främjar samarbetet med ditt team och dina kunder för att organisera, förbättra effektiviteten och öka lönsamheten.

Scoro bästa funktioner

Delad teamkalender och Gantt-diagram

Automatisera fakturering och betalningspåminnelser

Realtidsrapporter och instrumentpaneler som hjälper dig att prognostisera resurser

Integrera med andra verktyg och appar, såsom Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive och många fler

Scoro-begränsningar

För komplex och funktionsrik för mindre projekt

Brist på integrationer med populära plattformar som Slack, Asana och Trello

Kan bli dyrt för större team

Scoro-priser

Väsentligt: 26 dollar per användare och månad

Standard: 37 USD per användare och månad

Pro: 63 dollar per användare och månad

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Alla planer kräver minst 5 användare

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Förenkla IT-driftshanteringen med ClickUp

En smidig IT-driftshantering kräver effektiv planering, kontinuerlig övervakning och tillsyn samt ett engagerat teamarbete. För att underlätta detta bör du prioritera flexibel, skalbar programvara med starka samarbetsfunktioner – programvara som ClickUp.

ClickUp är inte ett vanligt projektledningsverktyg. Det är en kraftfull allierad som förbättrar din IT-driftshantering med funktioner som beroenden, taggar, flera ansvariga och prioriteringar för att säkerställa smidig execution och ansvarsskyldighet för varje IT-problem.

Med över 1 000 integrationer passar den in i din befintliga IT-stack och kan anpassas efter hur ditt företag hanterar IT-drift.

Genom att centralisera spårning av tillgångar, ändringshantering, övervakningsvarningar, dokumentation och mycket mer i en flexibel plattform som ClickUp kan IT-chefer optimera arbetsflöden, öka leveransprecisionen med upp till 35 %, underlätta samarbetet mellan team och skapa en mer tillförlitlig verksamhet.

? Prova ClickUp idag och se själv.