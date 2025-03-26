De 21 bästa programvarorna för företagsledning 2025

Du har säkert haft dagar då du har sprungit runt, bockat av uppgifter, svarat på e-post och hållit ett öga på ditt team – allt på en gång. Och innan du vet ordet av är dagen slut.

Det är lätt att fastna i detaljerna, eller hur?

Med programvara för företagsledning får du kontrollen. Dessa verktyg gör det möjligt för dig att organisera uppgifter, följa upp framsteg och förbättra samarbetet i teamet.

Om du letar efter sätt att effektivisera din verksamhet finns här 21 av de bästa affärsprogramvarorna som hjälper dig att arbeta smartare och hålla koll på dina mål. 🎯

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är våra val av de bästa programvarorna för företagsledning: ClickUp (Bästa allt-i-ett-programvaran för projektledning)

Odoo (Bästa affärshanteringsprogramvaran med öppen källkod)

Monday. com (Bästa programvaran för visuell automatisering av arbetsflöden)

Trello (Bästa Kanban-baserade programvaran för uppgiftshantering)

NetSuite (Bästa molnbaserade lösningen för resursplanering i företag)

QuickBooks (Bästa bokföringsprogrammet för småföretag)

Scoro (Bästa helhetslösningen för arbetshantering och affärsintelligens)

Asana (Bästa programvaran för teamsamarbete och arbetsuppföljning)

Jira (Bästa systemet för agil utveckling och ärendehantering)

Wrike (Bästa skalbara programvaran för projektportföljhantering)

ProofHub (Bästa programvaran för granskning och godkännande av kreativa projekt)

Pipedrive (Bästa programvaran för hantering av försäljningspipeline)

FreshBooks (Bästa programvaran för faktura- och utgiftshantering)

Bitrix24 (Bästa plattformen för socialt samarbete inom företag)

HoneyBook (Bästa programvaran för kundhantering för kreativa proffs)

Zoho One (Bästa integrerade SaaS-applikationspaket)

Xero (Bästa programvaran för dubbel bokföring)

Microsoft Dynamics 365 (Bästa plattformen för hantering av företagsrelationer)

Salesforce (Bästa ekosystemet för kundrelationshantering)

HubSpot (Bästa plattformen för automatisering av inbound-marknadsföring)

Connecteam (Bästa mobilanpassade programvaran för personalhantering)

Vad ska du leta efter i programvara för företagsledning?

Att välja rätt affärshanteringsprogramvara påverkar projektgenomförandet, teamets produktivitet och resultat . Innan du investerar i en lösning bör du överväga dessa viktiga funktioner:

Användarupplevelse: Hitta programvara som erbjuder intuitiv navigering, tydliga menyer och enkla arbetsflöden som ger medarbetare i alla avdelningar större handlingsfrihet.

Integrationskraft: Leta efter färdiga kopplingar och öppna API:er som möjliggör smidig dataöverföring mellan ditt CRM-system, redovisningssystem och andra affärskritiska applikationer.

Automatiseringspotential: Sök efter ett verktyg som kan effektivisera repetitiva uppgifter genom intelligent Sök efter ett verktyg som kan effektivisera repetitiva uppgifter genom intelligent automatisering av arbetsflöden med anpassade automatiseringsregler och triggningsmeddelanden.

Datainsikter: Se till att programvaran erbjuder dynamiska instrumentpaneler, trendanalyser och möjligheten att generera detaljerade rapporter som matchar dina affärsmål.

Säkerhetsstandarder: Prioritera lösningar som erbjuder rollbaserad åtkomstkontroll, kryptering, regelbundna säkerhetskopieringar och certifieringar för efterlevnad av din bransch.

Fjärrfunktioner: Välj en programvara som erbjuder fullt fungerande mobilappar eller responsiva webbgränssnitt för teammedlemmar som arbetar på distans eller reser ofta.

💡Proffstips: Effektiv projektledning är en viktig del av företagsledning. Lär dig hur AI kan hjälpa dig att lyckas med detta. 👇🏼

De 21 bästa affärshanteringsprogrammen

Att hitta rätt programvara för företagsledning kan vara överväldigande. För att hjälpa dig att välja har vi samlat 21 av de bästa verktygen. Var och en erbjuder unika funktioner som stöder verksamhetsplanering, ökar produktiviteten och håller ditt team på rätt spår.

Låt oss titta närmare på dessa alternativ. 📈

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-programvaran för projektledning)

Skapa och genomför dina affärsplaner med ClickUps heltäckande programvara för företagsledning.

Först på vår lista har vi ClickUp, appen som klarar allt för arbetet. 🤩 Den erbjuder verktyg för att hantera hela affärsverksamheten. Genom att kombinera ClickUp Project Management Software och ClickUp Operations Solution effektiviserar den olika aspekter av verksamheten, från processkartläggning till drift och teamsamarbete.

Alla bra affärsbeslut börjar med en idé. ClickUp Whiteboards erbjuder ett interaktivt utrymme där team kan brainstorma, planera och kartlägga arbetsflöden samt visualisera arbetsflöden och processer tillsammans. Ett produktdesignteam kan till exempel använda en whiteboard för att skissa på användarupplevelsen (UX) för en ny produkt, kartlägga funktioner och definiera utvecklingsplanen. Med visuella element som klisterlappar, flödesscheman och kopplingar kan team strukturera sina tankar och omedelbart omvandla dem till uppgifter!

Använd samarbetsfunktionerna i ClickUp Whiteboards för att komma på idéer och skapa arbetsflöden tillsammans med ditt team.

När idéerna väl är strukturerade måste de dokumenteras. Med ClickUp Docs kan teamen skapa, dela och samarbeta kring dokument direkt i plattformen. Om du till exempel lanserar en marknadsföringskampanj kan du utarbeta ett dokument som beskriver mål, strategier och deadlines. Teammedlemmarna kan lämna kommentarer, tagga medarbetare och uppdatera dokumentet i realtid.

Skapa, dela och uppdatera projektdokument med ClickUp Docs.

Dessa funktioner utökar ClickUps funktionalitet ytterligare när de kombineras med ClickUp CRM Solution, som fungerar som ett centraliserat arkiv för all din kundrelaterade information. Integrerat med funktioner som ClickUps e-postprojektledning gör det möjligt för dina team att omedelbart fånga upp feedback och förfrågningar från kunder och omvandla dem till spårbara uppgifter.

Tilldela ClickUp-uppgifter och följ enkelt upp framstegen

Med ClickUp kan ditt team dela upp projekt i genomförbara steg, tilldela uppgifter till teammedlemmar, sätta deadlines och följa upp framsteg – allt från ett enda gränssnitt. Anta att du planerar en produktlansering. Du kan skapa uppgifter för att utforma marknadsföringsmaterial, bygga produktsidor och förbereda e-postkampanjer.

Med ClickUp Dependencies kan du säkerställa att arbetet flyter smidigt genom att länka samman relaterade uppgifter. Det kan handla om vad som helst, till exempel att se till att utvecklingsteamet börjar koda först när designteamet har slutfört wireframes.

Använd ClickUp Brain för att optimera prioriteringen av uppgifter med AI-drivna förslag.

ClickUp Brain, en integrerad AI-assistent, hjälper dig att ytterligare optimera dina arbetsflöden. Den lär sig av dina mönster för uppgiftshantering för att ge smarta förslag på effektiv prioritering av uppgifter, hämtar information och insikter från var som helst i arbetsytan och hjälper till att automatisera uppgifter. Om du till exempel hanterar flera uppgifter med motstridiga deadlines kan ClickUp Brain föreslå vilka uppgifter som ska hanteras först baserat på brådskande och viktiga uppgifter. Den anpassar sig kontinuerligt till förändrade prioriteringar och säkerställer att ditt team fokuserar på arbete med stor påverkan samtidigt som det håller sig på rätt spår.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Användare kan behöva lära sig att hantera komplexa automatiseringsregler.

Vissa tredjepartsintegrationer kan ha begränsad funktionalitet eller ibland uppvisa fördröjningar vid synkronisering.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för affärsprogramvara förväntas växa med en samlad årlig tillväxttakt (CAGR) på 11,3 % mellan 2023 och 2030, driven av ökande datamängder och automatiseringsbehov.

2. Odoo (bästa affärshanteringspaketet med öppen källkod)

via Odoo

Odoo har en modulär approach till företagsledning, vilket gör det möjligt för team att integrera olika funktioner i en enda plattform. Dess öppna källkodsramverk möjliggör anpassning, medan dess skalbarhet gör den anpassningsbar för företag av olika storlek med funktioner för flera företag, flera lager och till och med flera språk.

Behöver du anpassning? Odoos backend fungerar som en utvecklingsplattform för skräddarsydda lösningar. Med inbyggda åtkomstkontroller, moln- och lokal distribution samt integrationer från tredje part garanterar den säkerhet, skalbarhet och effektivitet.

Odoos bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden genom att aktivera eller inaktivera över 2 500 affärsmoduler baserat på operativa behov.

Spåra lager i realtid och optimera arbetsflödena i leveranskedjan för effektiv resurshantering.

Skapa detaljerade affärsinsikter med realtidsanalyser och prestationsspårning.

Använd Odoos mobila gränssnitt för att hantera försäljningsaktiviteter när du är på språng.

Odoos begränsningar

Kräver teknisk expertis för anpassning och har en inlärningskurva för icke-tekniska användare.

Komplex implementeringsprocess för större organisationer

Odoo-priser

Gratis

Standard: 31,10 $ per månad per användare

Anpassad: 46,80 $/månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (1 210+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Odoo?

[…] Det första jag lade märke till var att många av valen och designen av användargränssnittet var fantastiska. Tillgång till register från flera platser, flexibilitet, snabb prestanda. Allt var bra. Men backend, import av register, anpassning av saker? Fullt av inkonsekvent beteende, buggar och helt enkelt dåliga val av systemdesign. Enligt min mening krävdes det mer tid än rimligt bara för att fylla i systemet korrekt, och det var innan man kom till någon faktisk anpassning och skräddarsydd lösning med en utvecklare. Det var som en fantastisk idé till ett program insvept i dåligt dokumenterad, förvirrande utförande. […]

[…] Det första jag lade märke till var att många av valen och designen av användargränssnittet var fantastiska. Tillgång till register från flera platser, flexibilitet, snabb prestanda. Allt var bra. Men backend, import av register, anpassning av saker? Fullt av inkonsekvent beteende, buggar och helt enkelt dåliga val av systemdesign. Enligt min mening krävdes det mer tid än rimligt bara för att fylla i systemet korrekt, och det var innan man kom till någon faktisk anpassning och skräddarsydd lösning med en utvecklare. Det var som en fantastisk idé till ett program insvept i dåligt dokumenterad, förvirrande utförande. […]

💡 Proffstips: Granska programvaran kvartalsvis för att identifiera underutnyttjade funktioner och eliminera verktyg som inte tillför något mervärde. Många företag betalar för onödiga tillägg som inte påverkar produktiviteten.

3. Monday.com (Bästa visuella plattformen för automatisering av arbetsflöden)

Har du någonsin känt att projektledning är mer kaos än klarhet? Monday.com hjälper team att effektivisera arbetsflöden med visuella tavlor, automatisering och enkel uppgiftsuppföljning.

Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att ställa in arbetsflöden, medan flera projektvyer håller alla på samma sida. Dessutom kan du kommunicera direkt med dina teammedlemmar inom uppgifterna genom kommentarer, @omnämnanden och bifogade filer.

Monday.com bästa funktioner

Aktivera åtgärder i olika projektfaser med automatiseringsfunktioner.

Anslut till viktiga affärsverktyg för att effektivisera kommunikation och datadelning och hantera team på olika plattformar.

Följ projektets framsteg och teamets prestationer genom anpassningsbara instrumentpaneler.

Samarbeta i realtid med teammedlemmar genom att skapa och redigera dokument samtidigt.

Begränsningar för Monday.com

Den initiala installationen kan vara komplex för vissa affärsprocesser.

Mobilappens funktionalitet är begränsad jämfört med desktopversionen.

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Standard: 14 USD/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (910+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 380 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

Användargränssnittet och det visuella intrycket är fantastiskt... Vissa funktioner som borde vara standardinställda i ett CRM-system måste antingen anpassas eller så går det helt enkelt inte att använda dem. Det värsta exemplet på detta är kalenderhändelser. Jag borde kunna se att jag har en händelse i min kalender med "John Smith" på monday.com, koppla den till e-postadressen eftersom han finns med på inbjudan och sedan lägga till den som en aktivitet på hans kontaktkort etc. Men det fungerar inte.

Användargränssnittet och det visuella intrycket är fantastiskt... Vissa funktioner som borde vara standardinställda i ett CRM-system måste antingen anpassas eller så går det helt enkelt inte att använda dem. Det värsta exemplet på detta är kalenderhändelser. Jag borde kunna se att jag har en händelse i min kalender med "John Smith" på monday.com, koppla den till e-postmeddelandet eftersom han finns med på inbjudan och sedan lägga till den som en aktivitet på hans kontaktkort etc. Men det fungerar inte.

🧠 Rolig fakta: Projektledning är bara några decennier gammal! Den började få fart i början av 1960-talet när företag insåg fördelarna med att organisera arbetet kring projekt.

4. Trello (bästa Kanban-baserade programvaran för uppgiftshantering)

via Trello

Trello gör allt visuellt med sina Kanban-inspirerade tavlor, listor och kort, vilket gör det enkelt att se framstegen med ett ögonkast. Du kan anpassa tavlorna med bakgrunder, etiketter och anpassade fält eller växla mellan vyer som Kalender och Tidslinje för att passa ditt arbetsflöde.

Behöver du göra snabba uppdateringar? Dessutom gör realtidsredigeringen att ditt team kan samarbeta smidigt – lägg till kommentarer, dela filer och tagga kollegor för omedelbar samverkan, allt på ett och samma ställe.

Trellos bästa funktioner

Använd Butler, Trellos AI-assistent, för att ställa in automatiseringar och kommandon för repetitiva uppgifter.

Integrera med viktiga affärsverktyg som Slack, Jira, Salesforce och andra med hjälp av Power-Ups för att förbättra funktionaliteten.

Visualisera projektets tidsplaner, deadlines och arbetsbelastning med hjälp av flera olika arbetsflödesvyer.

Anpassa tavlor så att de fungerar som CRM-system, redaktionskalendrar eller ärendehanteringssystem.

Trellos begränsningar

Begränsade inbyggda rapporteringsfunktioner, tidsspårning och analysfunktioner

Komplexa projekt kan kräva flera tavlor, vilket kan vara obekvämt vid längre tidsperioder.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen för 50 användare)

Betyg och recensioner av Trello

G2: 4,4/5 (över 13 660 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 390 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Jag tycker att den är nästan perfekt för mina behov, eftersom jag är en visuell tänkare. Mitt enda problem är hur den hanterar förfallodatum och påminnelser. Jag tycker att det är lite kontraintuitivt att den förvalda tiden för när en uppgift ska vara klar är exakt den tidpunkt då du skriver kortet. Jag glömmer ofta att ställa in tiden, och då blir alla dessa uppgifter klara vid slumpmässiga tidpunkter. Det är inte heller till någon hjälp för återkommande uppgifter. […]

Jag tycker att den är nästan perfekt för mina behov, eftersom jag är en visuell tänkare. Mitt enda problem är hur den hanterar förfallodatum och påminnelser. Jag tycker att det är lite kontraintuitivt att den förvalda tiden för när en uppgift ska vara klar är exakt den tidpunkt då du skriver kortet. Jag glömmer ofta att ställa in tiden, och då blir alla dessa uppgifter klara vid slumpmässiga tidpunkter. Det är inte heller till någon hjälp för återkommande uppgifter. […]

💡 Proffstips: Övervaka mönstren för programvaruanvändningen för att identifiera ineffektiviteter. Om vissa funktioner inte används, omvärdera deras nödvändighet eller erbjud ytterligare utbildning för att hjälpa teamen att utnyttja dem på bästa sätt.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app som ClickUp, som innehåller allt du behöver för arbetet, samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och öka energin!

5. NetSuite (Bästa molnbaserade lösningen för resursplanering för företag)

via NetSuite

NetSuite förenar ERP, CRM och e-handel och ger företag allt de behöver för att hantera ekonomi, lager och kundrelationer. Med kraftfull automatisering och realtidsinformation hjälper det företag att effektivisera komplexa arbetsflöden och ligga steget före.

Om du driver ett företag med flera enheter eller en global verksamhet har NetSuite den flexibilitet och djup som krävs för att kontrollera allt utan att behöva jonglera mellan flera system.

NetSuites bästa funktioner

Förenkla bokföring, intäktsredovisning och finansiell planering med stöd för verksamhet i flera valutor och med flera dotterbolag.

Få realtidsinsikter i alla aspekter av din verksamhet med inbyggda analysverktyg, instrumentpaneler och rapporteringsverktyg.

Hantera internationella verksamheter smidigt med stöd för flera språk, flera skattesystem och efterlevnad för globala företag.

Använd avancerade verktyg för inlagring, plockning och cykelräkning, vilket leder till färre fel och ökad produktivitet.

Begränsningar för NetSuite

Installation och anpassning kräver teknisk expertis, och funktioner som Smart Counting är dyra.

Begränsade anpassningsmöjligheter för lagerhantering

NetSuite-priser

Anpassad prissättning

NetSuite-betyg och recensioner

G2: 4/5 (3 660+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (1 680+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om NetSuite?

Det fantastiska med Netsuite är att om du är någorlunda tekniskt kunnig kan du sköta IT-administrationen själv. Nästan all programvara från tredje part som du köper kan anslutas direkt till Netsuite och du kan administrera den själv. Det är perfekt för SaaS. Rapporteringen från Netsuite är dålig. Du måste börja med en av deras standardrapporter (IS, BS, etc.) och anpassa den till den anpassade rapport du vill ha.

Det fantastiska med Netsuite är att om du är någorlunda tekniskt kunnig kan du sköta IT-administrationen själv. Nästan all programvara från tredje part som du köper kan anslutas direkt till Netsuite och du kan administrera den själv. Det är perfekt för SaaS. Rapporteringen från Netsuite är usel. Du måste börja med en av deras standardrapporter (IS, BS, etc.) och modifiera den till den anpassade rapport du vill ha.

6. QuickBooks (bästa bokföringsprogrammet för småföretag)

via QuickBooks

Att hantera företagets ekonomi behöver inte vara en huvudvärk.

QuickBooks håller koll på allt – spåra intäkter och kategorisera utgifter utan att gå vilse i kalkylblad. Dess intelligenta transaktionskategorisering, faktureringsverktyg och skattehanteringsfunktioner förenklar komplexa finansiella processer, vilket gör det till en populär lösning.

Behöver du förbereda dig inför deklarationssäsongen? Håll ordning på dina register, spara kvitton när du är på språng och synkronisera med din bank för att undvika överraskningar i sista minuten.

QuickBooks bästa funktioner

Skapa och anpassa fakturor samtidigt som du automatiserar betalningspåminnelser för snabbare inkasso.

Beräkna och hantera skatter effektivt med inbyggda verktyg för regelefterlevnad och rapporteringsfunktioner.

Skapa finansiella rapporter, kassaflödesanalyser och resultattavlor för bättre beslutsfattande.

Samarbeta säkert med revisorer och teammedlemmar med hjälp av rollbaserade behörigheter.

Begränsningar i QuickBooks

Långsammare prestanda under högsäsong för skattedeklarationer när stora transaktionsvolymer bearbetas

Begränsade lagerhanteringsfunktioner i baspaketen, vilket kräver ytterligare programvara för avancerad spårning.

Priser för QuickBooks

Enkel start: 19 $/månad

Essentials: 28 $/månad (för tre användare)

Plus: 40 $/månad (för fem användare)

Avancerad: 76 $/månad (upp till 25 användare)

Betyg och recensioner av QuickBooks

G2: 4/5 (3 390+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 690 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuickBooks?

Inlärningskurvan kan vara brant för nya användare, särskilt för dem som inte är vana vid bokföringsprogram. Vissa användare kan tycka att anpassningsmöjligheterna är begränsade, vilket kan vara en nackdel för företag med specifika behov. Ibland förekommer systemfel som stör arbetsflödet. Trots dessa nackdelar är Quickbooks Online fortfarande ett robust och pålitligt verktyg för att hantera bokföringsuppgifter på ett effektivt sätt.

Inlärningskurvan kan vara brant för nya användare, särskilt de som inte är vana vid bokföringsprogram. Vissa användare kan tycka att anpassningsmöjligheterna är begränsade, vilket kan vara en nackdel för företag med specifika behov. Ibland förekommer systemfel som stör arbetsflödet. Trots dessa nackdelar är Quickbooks Online fortfarande ett robust och pålitligt verktyg för att hantera bokföringsuppgifter på ett effektivt sätt.

🧠 Rolig fakta: Ordet "entreprenör" kommer från det franska verbet entreprendre, som betyder "att åta sig". Ursprungligen syftade det på personer som organiserade och drev företag, ofta med finansiella risker.

7. Scoro (Bästa helhetslösningen för arbetshantering och affärsintelligens)

via Scoro

Scoro ser till att allt fungerar smidigt, så att du slipper leta efter projektuppdateringar eller jaga fakturor. Planera uppgifter, tilldela resurser och följ upp framstegen samtidigt som du håller koll på budgeten.

Fakturering och kostnadsspårning hanterar sifferarbetet, och detaljerade rapporter visar tydligt vad som fungerar – och vad som inte fungerar.

Scoro bästa funktioner

Skapa anpassningsbara fakturor från offerter eller arbetsrapporter och konvertera dem till personliga PDF-filer med modulen för ekonomihantering.

Planera och genomför projekt med hjälp av mallar, milstolpsspårning och verktyg för resursallokering.

Övervaka viktiga prestationsindikatorer med anpassningsbara realtidsinstrumentpaneler och Gantt-diagram.

Få en 360-graders överblick över varje kund, inklusive kontaktuppgifter, kommunikationshistorik, projekt, filer, offerter och fakturor.

Scoro-begränsningar

Installationen kräver tid och strategisk planering för att konfigurera alla moduler på ett effektivt sätt.

Användare rapporterar problem med e-postintegrationen och långsam prestanda vid bearbetning av komplexa rapporter eller hantering av flera användare samtidigt.

Scoro-priser

Essential: 28 $/månad per användare

Standard: 42 USD/månad per användare

Pro: 71 $/månad per användare

Ultimate: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (235+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Scoro?

Scoro har ständigt hjälpt mig och förbättrat teamets produktivitet. Å andra sidan saknas vissa funktioner och ibland är det svårt att söka, vilket gör att det inte är helt perfekt. Men det har stor potential och många möjligheter, och jag ser fram emot att se hur det utvecklas.

Scoro har ständigt hjälpt mig och förbättrat teamets produktivitet. Å andra sidan saknas vissa funktioner och ibland är det svårt att söka, vilket gör att det inte är helt perfekt. Men det har stor kraft och enorma möjligheter, och jag ser fram emot att se hur det anpassar sig.

💡 Proffstips: Rensa och arkivera gamla data regelbundet för att hålla systemet organiserat. Ta bort föråldrade uppgifter, inaktiva användare och överflödiga filer för att upprätthålla programvarans effektivitet och förhindra oordning.

8. Asana (bästa programvaran för teamsamarbete och arbetsuppföljning)

via Asana

Har du någonsin undrat vem som arbetar med vad och när? Asana ger en tydlig översikt över ditt teams uppgifter och deadlines. Du kan organisera ditt arbete precis som du vill – med traditionella listor, tidslinjevyer eller tavlor – och enkelt växla mellan dem utifrån vad som fungerar bäst för dig.

Dessutom fungerar den bra tillsammans med verktyg som du förmodligen redan använder, som Google Workspace eller Slack. Den är idealisk för kreativa team som måste samordna och fördela resurser effektivt för att balansera arbetsbelastningen mellan flera projekt och team.

Asanas bästa funktioner

Inkorporera videomeddelanden direkt i dina uppgifter och projekt för effektiv och tydlig kommunikation.

Samarbeta i realtid med hjälp av uppgiftskommentarer, fildelning och @mentions för kontextbaserade diskussioner.

Anpassa arbetsflöden med Asanas smarta fält för att spåra projektspecifika data och filtrera relevant information.

Skapa och integrera AI-drivna agenter med hjälp av Asanas AI Studio för att hantera repetitiva uppgifter utan manuella ingrepp.

Asanas begränsningar

Varje uppgift kan endast ha en ägare, vilket begränsar team som behöver flera personer ansvariga för samma uppgift.

Export av data är begränsad till CSV- och JSON-format, vilket kanske inte är idealiskt för team som behöver större flexibilitet.

Asana AI Studio möjliggör automatisering, men dess kodfria byggverktyg erbjuder kanske inte djupgående anpassningsmöjligheter för komplexa arbetsflöden.

Asanas prissättning

Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerad: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 870 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

När vi var små – tre personer – var det en livräddare. Nu är vi sex och räknar med att detta kommer att vara vår fulla personalstyrka i åtminstone ett par år. Asana tillåter oss inte att köpa sex licenser – vi var tvungna att köpa tio. Vi försökte klara oss med en säljare som ”gäst”, men det fungerade inte. Så vi har betalat för 10 licenser, på en avancerad nivå för att få de portfölj- och regel-funktioner vi är beroende av – men jag letar aktivt efter alternativ att byta till om Asana inte ändrar denna policy.

När vi var små – tre personer – var det en livräddare. Nu är vi sex och räknar med att detta kommer att vara vår fulla personalstyrka i åtminstone ett par år. Asana tillåter oss inte att köpa sex licenser – vi var tvungna att köpa tio. Vi försökte klara oss med en säljare som ”gäst”, men det fungerade inte. Så vi har betalat för 10 licenser, på en avancerad nivå för att få de portfölj- och regel-funktioner vi är beroende av – men jag letar aktivt efter alternativ att byta till om Asana inte ändrar denna policy.

9. Jira (bästa lösningen för agil utveckling och ärendehantering)

via Atlassian

Jira är ett projektledningsverktyg utvecklat av Atlassian som hjälper team att planera, följa upp och hantera sitt arbete. Verktyget utvecklades ursprungligen för mjukvaruutveckling, men har utvecklats för att stödja olika typer av projekt, inklusive affärs- och tjänstehantering.

Skapa projekt, tilldela uppgifter, ange prioriteringar och övervaka framsteg genom anpassningsbara arbetsflöden. Med Jira kan du hantera projekt med Scrum- och Kanban-tavlor, planera sprints och hantera eftersläpningar.

Jiras bästa funktion

Spåra problem effektivt med hjälp av avancerad kategorisering, uppdateringar i realtid och automatiska aviseringar.

Integrera sömlöst med utvecklingsverktyg, versionshanteringssystem och CI/CD-plattformar för ett sammanhängande arbetsflöde.

Filtrera och sök snabbt efter problem med hjälp av Jira Query Language (JQL) för att hitta relevanta uppgifter och spåra specifika kriterier.

Använd dess tidsregistreringsfunktioner med färgindikering och andra funktioner som automatisk fakturering och betalningshantering för effektiv resursallokering.

Jiras begränsningar

Kräver teknisk expertis för den initiala installationen, vilket gör den mindre tillgänglig för icke-tekniska användare.

Det krävs ytterligare plugins eller tillägg för att låsa upp avancerade funktioner, vilket ökar de totala kostnaderna, och vissa högvärdiga funktioner, som avancerad automatisering och analys, är endast tillgängliga i högre prisklasser.

Jira-priser

Gratis

Standard: 8,60 $/månad per användare

Premium: 17 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira?

Det är varken enkelt eller billigt att konfigurera den efter behov. Det krävs också personal som vet hur man använder den och inte bara försöker pressa in sin nuvarande arbetsflöde i den på ett provisoriskt sätt. Jag tror att verktyget kan vara bra, men de flesta implementationer jag har sett är i grunden misslyckade och halvhjärtade försök.

Det är varken enkelt eller billigt att konfigurera den efter behov. Det krävs också personal som vet hur man använder den och inte bara försöker pressa in sin nuvarande arbetsflöde i den på ett ad hoc-sätt. Jag tror att verktyget kan vara bra, men de flesta implementationer jag har sett är i grunden misslyckade och halvhjärtade försök.

🔍 Visste du att? Projektledningsprogramvarubranschen förväntas nå en prognostiserad omsättning på 20 469,8 miljoner dollar år 2030. Den globala projektledningsprogramvarubranschen förväntar sig en samlad årlig tillväxttakt på 15,7 % mellan 2024 och 2030.

10. Wrike (bästa skalbara programvaran för projektportföljhantering)

via Wrike

Wrike hjälper team att hantera projekt utan att fastna i komplicerad programvara. Allt är organiserat i mappar, tidslinjer och instrumentpaneler, så det är enkelt att spåra uppgifter, deadlines och beroenden.

Du kan anpassa arbetsflödena efter hur ditt team faktiskt arbetar, och rapporteringsverktygen hjälper dig att hålla koll på tid, budgetar och resurser. Automatiserade godkännanden och rapporter i realtid håller arbetet igång utan ändlösa fram- och återgångar.

Wrikes bästa funktioner

Samarbeta i realtid genom delade instrumentpaneler, live-redigering av dokument, integrerade projektdiskussioner och feedback på flera filformat.

Använd dess korsmarkeringsfunktioner för att kategorisera ditt teams arbetsbelastning över flera plattformar.

Optimera teamets arbetsbelastning med avancerade verktyg för resurshantering för att förhindra flaskhalsar.

Följ projektets resultat över flera team med detaljerade analyser, anpassade rapporter och verktyg för att följa framstegen.

Wrike-begränsningar

Premiumfunktioner, såsom avancerad analys och automatisering, är begränsade till högre prisnivåer.

Instrumentpanelen erbjuder begränsade filtreringsalternativ, vilket hindrar användarna från att anpassa vyerna för att visa specifik information.

Mobilappen har färre funktioner än datorversionen, vilket påverkar användbarheten när du är på språng.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 730 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 750 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

Jag har använt massor av PM-system och jag gillar verkligen Wrike... Det är dock ett väldigt komplext system från backend-sidan; man måste ställa in anpassade fält, anpassade objekttyper, skapa inlämningsformulär osv. Det kräver en del inlärning från PM-synpunkt, men det kan göra MYCKET... Rapporteringen i Wrike är bättre än i något annat system jag har använt, och det beror på alla taggnings-/anpassade fältfunktioner...

Jag har använt massor av PM-system och jag gillar verkligen Wrike... Det är dock ett väldigt komplext system från backend-sidan; man måste ställa in anpassade fält, anpassade objekttyper, skapa inlämningsformulär osv. Det kräver lite inlärning från PM-synpunkt, men det kan göra MYCKET... Rapporteringen i Wrike är bättre än i något annat system jag har använt, och det beror på alla taggnings-/anpassade fältfunktioner...

11. ProofHub (Bästa verktyget för projektplanering och teamsamarbete)

via ProofHub

ProofHub håller ordning på team och projekt utan det vanliga kaoset. Delegera arbetsuppgifter, följ upp framsteg och samla feedback på ett ställe – inga fler ändlösa e-postkedjor eller förlorade filer.

Samarbete är inbyggt. Du kan lägga in feedback direkt i filer, markera design och få godkännanden utan att behöva vänta i flera dagar på svar. Anpassade arbetsflöden låter dig hantera saker på ditt sätt, och inbyggda godkännanden förhindrar att beslut försenas.

ProofHubs bästa funktioner

Planera och följ upp projekt effektivt med hjälp av Gantt-diagram, Kanban-tavlor och delade kalendrar för bättre organisation.

Granska och godkänn dokument med avancerade korrekturverktyg som gör det möjligt för teammedlemmar att lämna kommentarer och anteckningar.

Gör det enkelt för team och kunder att begära arbete, supportfrågor eller till och med biljetter genom anpassningsbara formulär.

Skapa diskussionsämnen för att dela idéer, ge förslag och skicka filer och dokument till ditt team.

Begränsningar för ProofHub

Begränsad fillagring och användare rapporterar att funktionerna för gemensam redigering och delning är långsamma och saknar grundläggande funktioner.

Begränsade anpassningsmöjligheter för arbetsflöden och integrationer jämfört med mer flexibla projektledningsverktyg för företag.

ProofHub-priser

Essential: 50 $/månad

Ultimate Control: 99 $/månad

Betyg och recensioner för ProofHub

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ProofHub?

Användargränssnittet är mycket rent och tilltalande... Även om det krävdes lite mer navigering än för andra åtgärder för att skapa beroenden, var det en mycket enkel process... Det skulle vara trevligt med fler alternativ för standardkonfigurationer av uppgifter, samt fler än ett lager av underuppgifter inom en uppgiftslista...

Användargränssnittet är mycket rent och tilltalande... Även om det krävdes lite mer navigering än vid andra åtgärder för att skapa beroenden, var det en mycket enkel process... Det skulle vara bra med fler alternativ för standardkonfigurationer av uppgifter, samt mer än ett lager av deluppgifter inom en uppgiftslista...

🧠 Kul fakta: Gantt-diagram är uppkallade efter Henry Gantt, en amerikansk ingenjör och samhällsvetare som utformade diagrammet mellan 1910 och 1915. Hans arbete syftade till att förbättra projektledningen genom att visuellt representera projektplaner.

12. Pipedrive (bästa programvaran för hantering av försäljningspipeline)

via Pipedrive

Pipedrive är ett enkelt CRM-verktyg utformat för säljteam som vill effektivisera sin pipelinehantering. Det hjälper dig att spåra affärer, prioritera leads och automatisera processer, samtidigt som allt hålls organiserat och visuellt.

Säljare kan hantera hela försäljningsprocessen från början till slut och fokusera på att avsluta affären istället för att hålla reda på detaljer. Dessutom integreras programvaran smidigt med andra verktyg, vilket gör den enkel att lägga till i befintliga arbetsflöden.

Pipedrives bästa funktioner

Anpassa instrumentpaneler och rapporter för att fokusera på viktiga försäljningsmått, vilket hjälper teamen att fatta datadrivna beslut med hjälp av verktyg för rapportering och intäktsprognoser.

Hantera din försäljningspipeline med en intuitiv visuell layout som gör det enkelt att spåra affärer och framsteg.

Organisera alla försäljningskontakter, inklusive e-post, samtal och möten, med hjälp av funktionerna för kontakthantering .

Generera nya leads, spåra kommunikationshistorik med potentiella kunder och skapa inbyggda formulär för webbplatser med funktioner för leadgenerering och segmentering.

Begränsningar i Pipedrive

Funktioner för e-postautomatisering kräver ytterligare integrationer för mer avancerade eller komplexa sekvenser.

Den fokuserar främst på försäljning och saknar bredare funktioner för företagsledning.

Pipedrive-priser

Essential: 19 $/månad per användare

Avancerad: 34 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Power: 74 USD/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Pipedrive

G2: 4,3/5 (över 2 280 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 030 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

En sak jag önskar att Pipedrive hade är möjligheten att organisera ikonerna till vänster på de olika sidorna. Jag skulle vilja organisera de jag använder oftast högst upp. Till exempel föredrar jag att de översta ikonerna är Affärer, Kontakter, Aktivitet och Insikter. Alla andra kan ligga under dem. Annars är allt bra!

En sak jag önskar att Pipedrive hade är möjligheten att organisera ikonerna till vänster på de olika sidorna. Jag skulle vilja organisera de ikoner jag använder oftast högst upp. Till exempel föredrar jag att de översta ikonerna är Affärer, Kontakter, Aktivitet och Insikter. Alla andra kan ligga under dem. Annars är allt bra!

💡 Proffstips: Förstå dina unika utmaningar för att välja programvara som effektivt löser dina problem. Till exempel måste ett litet detaljhandelsföretag som kämpar med att hantera lager på flera platser välja ett verktyg med robust lageruppföljning och stöd för flera platser.

13. FreshBooks (bästa programvaran för faktura- och utgiftshantering)

via FreshBooks

FreshBooks gör det enkelt att hantera ekonomin för småföretag och frilansare. Från fakturering och tidrapportering till projektledning – FreshBooks gör allt enkelt och överskådligt. Behöver du ta emot betalningar online? FreshBooks har lösningen.

Skicka fakturor på ett ögonblick, ställ in automatiska betalningspåminnelser och slipp jaga kunder. Utgiftshantering underlättar under deklarationsperioden, medan inbyggda rapporter ger dig en tydlig bild av var dina pengar tar vägen.

FreshBooks bästa funktioner

Skapa och skicka professionella fakturor baserade på spårade fakturerbara timmar i realtid med automatiska påminnelser för sena betalningar.

Importera och kategorisera automatiskt företagets utgifter, vilket minimerar manuellt bokföringsarbete.

Låt kunderna se och betala fakturor via sin egen säkra portal för en bekväm och professionell betalningsupplevelse.

Få tillgång till detaljerade finansiella rapporter om kassaflöde, vinstmarginaler och utgifter som stöd för affärsbeslut.

Begränsningar för FreshBooks

Saknar avancerade lagerhanteringsfunktioner, vilket kan vara en nackdel för företag som säljer fysiska produkter.

Begränsade möjligheter att anpassa fakturor och offerter efter ditt varumärke

Priser för FreshBooks

Lite: 7,60 $/månad

Plus: 13,20 $/månad

Premium: 24 $/månad

Välj: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av FreshBooks

G2: 4,5/5 (885+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (4 480+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om FreshBooks?

Det är enkelt att registrera utgifter, men det går inte att koppla dem till betalningar... Jag tror att Freshbooks kan vara bra för personer som har väldigt enkla bokföringar, men för alla andra än personer som betalar med kreditkort eller checkkonto verkar det inte fungera. De verkar fortfarande jobba på att få ihop dubbelbokföringen.

Det är enkelt att registrera utgifter, men det går inte att koppla dem till betalningar... Jag tror att Freshbooks kan vara bra för personer som har väldigt enkla bokföringar, men för alla andra än personer som betalar med kreditkort eller checkkonto verkar det inte fungera. De verkar fortfarande vara i färd med att sätta ihop dubbelbokföringssystemet.

🔍 Visste du att? I CNBC:s ranking 2024 över Amerikas bästa delstater för företagande hamnade North Carolina på första plats, med utmärkta resultat i kategorier som ekonomi, arbetskraft och teknik.

14. Bitrix24 (Bästa plattformen för socialt samarbete inom företag)

via Bitrix24

Bitrix24 är ett omfattande verktyg som kombinerar CRM, projektledning, kommunikation och samarbete. Det sociala flödet håller uppdateringarna synliga, medan uppgiftshanteringen hjälper teamen att hålla sig på rätt spår. Säljteam använder det också för att organisera leads och kundinteraktioner.

Du kan använda Bitrix24 för att spåra uppgifter, hantera kundrelationer och till och med hålla videokonferenser. Dessutom erbjuder Bitrix24 molnbaserade och lokala alternativ, så att du kan välja den lösning som bäst passar ditt företags säkerhetskrav. Det är ett bra val för företag som behöver struktur utan att offra flexibiliteten.

Bitrix24:s bästa funktioner

Utnyttja AI-driven assistans för dagliga arbetsuppgifter, inklusive analys av telefonregister och strukturering av uppgifter.

Prova webbplatsbyggaren för att skapa onlinebutiker med integrerade onlinebetalningsalternativ och analys av kundbeteende.

Håll koll på medarbetarnas prestationer med tidrapportering, övervakning av slutförda uppgifter och produktivitetsstatistik.

Hantera ditt företag när du är på språng med tillgång till CRM, Messenger, uppgifter, kalender och mycket mer via mobilappen Bitrix24.

Bitrix24:s begränsningar

Uppgifter sparas inte automatiskt, vilket kan leda till förlorad framsteg.

E-postklienten är underutvecklad och saknar grundläggande funktioner. Användarna klagar också på att superadministratören kan ändra inställningarna, vilket är obekvämt.

Priser för Bitrix24

Gratis

Basic: 61 $/månad (5 användare)

Standard: 124 $/månad (50 användare)

Professional: 249 $/månad (100 användare)

Enterprise: 499 $/månad (250 användare)

Bitrix24 betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (930+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bitrix24?

Bitrix24 är en bra startlösning för ett litet team. Men jag skulle inte betrakta det som ett CRM-system. Dess funktionalitet är mycket bredare (dokumentlagring och redigering, företagsmeddelanden etc.), och för oss var detta den sämsta delen av Bitrix24. Denna extra funktionalitet kan inte inaktiveras. […]

Bitrix24 är en bra startlösning för ett litet team. Men jag skulle inte betrakta det som ett CRM-system. Dess funktionalitet är mycket bredare (dokumentlagring och redigering, företagsmeddelanden etc.), och för oss var detta den sämsta delen av Bitrix24. Denna extra funktionalitet kan inte inaktiveras. […]

🧠 Rolig fakta: Den berömda symbolen ”projekt triangeln”, en modell som visar hur man balanserar omfattning, tid och budget, populariserades av Harold Kerzner i hans bok Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

15. HoneyBook (Bästa programvaran för kundhantering för kreativa yrkesverksamma)

via HoneyBook

Har du någonsin önskat att kundhanteringen inte kändes så kaotisk? HoneyBook riktar sig till kreativa proffs och tjänstebaserade företag med fokus på att effektivisera kundinteraktioner, företagsprojektledning och finansiella transaktioner.

Den hjälper till att effektivisera kundinteraktioner med mallar för kontrakt, fakturor och offerter, så att du inte behöver börja om från början varje gång. Även om den ger ett snyggt och professionellt intryck, tycker vissa användare att den passar bättre för enskilda företagare än för större team.

HoneyBooks bästa funktioner

Hantera betalningar smidigt, skicka automatiska påminnelser och spåra finansiella transaktioner för att upprätthålla översikten över kassaflödet.

Skapa och skicka dokument med ditt företags logotyp, till exempel kontrakt och fakturor, för att säkerställa en konsekvent och professionell kundupplevelse.

Ge kunderna en dedikerad portal där de enkelt kan visa projektdokument, underteckna kontrakt och göra betalningar.

Dela möteslänkar med kunder så att de kan boka möten utifrån din tillgänglighet.

HoneyBooks begränsningar

Installationen kan vara överväldigande för vissa användare.

Användare rapporterar att finansiella rapporter inte alltid är korrekta.

HoneyBook-priser

Startpaket: 36 $/månad

Essentials: 59 $/månad

Premium: 129 $/månad

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 640 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HoneyBook?

Jag använder det och även om det är ett robust system med några av de bästa funktionerna, begränsar det verkligen användarens möjlighet att styra arbetsflödet. När du till exempel skickar ett kontrakt till en kund tillåter de kunden att gå vidare till betalning innan alla signaturer finns på kontraktet. Om du har en överentusiastisk kund som betalar (vilket är jättebra), men du vill förhindra att det sker för snabbt, kan du inte göra det...

Jag använder det och även om det är ett robust system med några av de bästa funktionerna, begränsar det verkligen användarens möjlighet att styra arbetsflödet. När du till exempel skickar ett kontrakt till en kund tillåter de kunden att gå vidare till betalning innan alla signaturer finns på kontraktet. Om du har en överentusiastisk kund som betalar (vilket är jättebra), men du vill förhindra att det sker för snabbt, kan du inte göra det...

16. Zoho One (bästa integrerade SaaS-applikationspaketet)

via Zoho One

Zoho One samlar en hel rad affärsappar i ett paket – från CRM och e-post till bokföring och projektuppföljning.

Du får verktyg för att hantera kundrelationer, skapa dokument, hantera projekt, spåra tid, hantera löner och driva dina marknadsföringskampanjer. Allt kommunicerar med varandra, så data flödar mellan apparna utan att du behöver kopiera och klistra in.

Även om den inte är lika avancerad som fristående programvara täcker den många dagliga affärsbehov.

Zoho Ones bästa funktioner

Integrera över 40 affärsapplikationer, inklusive CRM, ekonomi, marknadsföring och HR, för ett helt sammankopplat arbetsflöde.

Använd dess funktioner för operativa mål för att hantera order och lager över olika kanaler, både offline och online.

Skapa och skicka betalningsberäkningar och fakturor samt ta emot betalningar från kunder på plattformen.

Begränsningar för Zoho One

Det är krångligt och tidskrävande att växla mellan Zohos olika inbyggda appar.

Det krävs ett "efternamn" för alla leads, vilket kräver workarounds när man söker efter företagsuppgifter.

Priser för Zoho One

Alla anställda: 45 USD/månad per anställd

Flexibel användare: 105 USD/månad per användare

Zoho One-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 23 310 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho One?

Vi skulle uppskatta om det fanns ett sätt att lägga till större filer som bilagor när vi skickar e-post, eftersom den nuvarande gränsen inte räcker för oss. Därför måste vi först ladda upp filerna till molntjänster och sedan bifoga länken i e-postmeddelandet. Det är lite för krångligt.

Vi skulle uppskatta om det fanns ett sätt att lägga till större filer som bilagor när vi skickar e-post, eftersom den nuvarande gränsen inte räcker för oss. Därför måste vi först ladda upp filerna till molntjänster och sedan bifoga länken i e-postmeddelandet. Det är lite för krångligt.

🔍 Visste du att? Det äldsta företaget i världen är Kongō Gumi, ett japanskt byggföretag som grundades år 578 e.Kr. Det var verksamt i över 1 400 år innan det fusionerades med ett annat företag 2006.

17. Xero (bästa programvaran för dubbel bokföring)

via Xero

Xero är en molnbaserad redovisningsplattform utvecklad för småföretag. Den ansluter till dina bankkonton, spårar in- och utbetalningar och hjälper dig att hålla koll på fakturor och räkningar.

Du kan ta bilder av kvitton med din telefon, hantera löner och se hur ditt företag går med enkla rapporter. Den synkroniseras med andra affärsverktyg så att din revisor kan hoppa in och kontrollera saker när det behövs. Verktyget levererar finansiell information i realtid, bankavstämning och noggrann projektkostnadshantering.

Xeros bästa funktioner

Avstäm banktransaktioner automatiskt för att minska manuell datainmatning och förbättra noggrannheten.

Spåra lager och projektkostnader i realtid för att ha koll på kostnader och budgetering, och automatisera fakturering och betalningar för att förbättra kassaflödet.

Hantera internationella transaktioner med automatiserade valutakonverteringar och aktuella växelkurser.

Kontrollera åtkomsten till finansiella data genom att tilldela säkra, rollbaserade behörigheter till teammedlemmarna.

Begränsningar i Xero

Avancerad rapportering kräver appar från tredje part och erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter.

Integrationen med amerikanska löner kräver ett extra abonnemang.

Xeros priser

Tidig: 20 $/månad

Växande: 47 $/månad

Etablerad: 80 $/månad

Xero-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (715+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 110+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Xero?

Xero har varit en pålitlig redovisningslösning som gör att vi kan hantera alla våra finansiella behov på ett och samma ställe. Det underlättar hanteringen av utgifter och spårningen av kassaflöden in och ut ur företaget. De erbjuder den bästa kundservicen. Finansiella rapporter ger värdefull inblick i företagets finansiella hälsa och resultat.

Xero har varit en pålitlig redovisningslösning som gör att vi kan hantera alla våra finansiella behov på ett och samma ställe. Det underlättar hanteringen av utgifter och spårningen av kassaflöden in och ut ur verksamheten. De erbjuder den bästa kundservicen. Finansiella rapporter ger värdefull inblick i företagets finansiella hälsa och resultat.

18. Microsoft Dynamics 365 (Bästa plattformen för hantering av företagsrelationer)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 erbjuder en omfattande svit av företagsapplikationer som kombinerar ERP- och CRM-funktioner med integrerade AI- och business intelligence-verktyg. Den djupa integrationen med Microsofts ekosystem gör den idealisk för hantering av komplexa affärsprocesser.

Börja med försäljning och kundservice, och lägg sedan till ekonomi eller lagerhantering efter behov. Det är ett steg upp från grundläggande programvara, men inte lika komplicerat som företagssystem – även om installationen kan kräva vissa justeringar.

Microsoft Dynamics 365:s bästa funktioner

Använd dess fältserviceledning för att hantera finansiella transaktioner, leveranskedjor, leveranser och tillverkning för att optimera resurserna.

Få 360-graders insikt i kundbeteendet för att anpassa engagemanget och öka försäljningen med hjälp av verktyg för kunddatahantering.

Automatisera försäljningsprocesser som leadhantering, uppföljning av affärsmöjligheter och offertgenerering för att prioritera leads, vårda prospekt och avsluta affärer på ett effektivt sätt.

Registrera och spåra kundförfrågningar, hantera ärenden, ge snabb support och få tillgång till kundinteraktionshistorik för effektiv support med verktyg för kundtjänsthantering.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Implementeringen kräver betydande resurser, och komplexa anpassningar kräver specialiserad expertis.

Plattformen har en standardgräns för datalagring, vilket kan vara otillräckligt för organisationer som hanterar stora datamängder.

Priser för Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central

Gratis provperiod

Essentials: 70 USD/månad per användare

Premium: 100 USD/månad per användare

Teammedlemmar: 8 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Dynamics 365?

Det är viktigt att vara transparent om den initiala inlärningskurvan och de potentiella kostnaderna i samband med implementering och anpassning. Dessa aspekter kan vara utmanande när man kommunicerar produktens värde till potentiella kunder, särskilt småföretag med begränsade budgetar.

Det är viktigt att vara transparent om den initiala inlärningskurvan och de potentiella kostnaderna i samband med implementering och anpassning. Dessa aspekter kan vara utmanande när man kommunicerar produktens värde till potentiella kunder, särskilt småföretag med begränsade budgetar.

🤝 Vänlig påminnelse: Behandla din programvara som en teammedlem. Installera den inte bara – anpassa den. Ställ in behörigheter, automatisera arbetsflöden och integrera den med andra verktyg så att den fungerar smidigt i din verksamhet.

19. Salesforce (Bästa ekosystemet för kundrelationshantering)

via Salesforce

Salesforce är ett molnbaserat CRM-program ( ) som integrerar olika affärsfunktioner som försäljning, service och marknadsföring. Dess mest utmärkande funktion är den kraftfulla AI-drivna analysen genom Einstein AI, som ger insikter för att förbättra kundrelationer och driva försäljningstillväxt.

Med omfattande anpassningsmöjligheter anpassar sig Salesforce till olika affärsbehov och erbjuder samtidigt en skalbar lösning för större företag.

Salesforces bästa funktioner

Automatisera lead-poängsättning och pipelinehantering med ett dra-och-släpp-gränssnitt för att effektivisera försäljningsprocessen.

Koppla samman försäljning, marknadsföring och kundservice på en och samma plattform för en enhetlig upplevelse.

Skapa anpassade applikationer med low-code- och pro-code-verktyg som passar dina affärsbehov.

Få tillgång till en marknadsplats med färdiga lösningar via AppExchange för att utöka funktionaliteten.

Begränsningar i Salesforce

Premiumfunktioner och extra lagringsutrymme kan öka kostnaderna avsevärt, och komplexa anpassningar kräver specialiserad expertis.

Den är främst utvecklad för säljteam, vilket minskar dess effektivitet för övergripande företagsledning.

Priser för Salesforce

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Pro Suite: 100 USD/månad per användare

Anpassad prissättning baserat på det Salesforce-paket du väljer

Betyg och recensioner av Salesforce

G2: 4,3/5 (445+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce?

…De erbjuder visserligen en mycket högkvalitativ tjänst, men kostnaden är extremt hög. Ibland kan det också uppstå problem med större datamängder när vi kör schemalagda jobb, vilket kan orsaka vissa till synes slumpmässiga fel…. Att köra samma kod två gånger i rad resulterar ibland i ett fel med större datamängder, men inte varje gång.

…De erbjuder visserligen en mycket högkvalitativ tjänst, men kostnaden är extremt hög. Ibland kan det också uppstå problem med större datamängder när vi kör schemalagda jobb, vilket kan orsaka vissa till synes slumpmässiga fel…. Att köra samma kod två gånger i rad resulterar ibland i ett fel med större datamängder, men inte varje gång.

🔍 Visste du att? Nästan hälften av alla företag prioriterar processförbättringar i syfte att öka effektiviteten och tillväxten. Företag som använder AI verkar ha ett försprång – 84 % av de snabbväxande företagen rapporterar att AI har haft en positiv inverkan på intäkterna, medan endast 65 % av de företag som kämpar med svårigheter säger samma sak.

20. HubSpot (Bästa plattformen för automatisering av inbound-marknadsföring)

via HubSpot

HubSpot hjälper dig att attrahera kunder och bygga relationer med dem. Verktygen täcker marknadsföring, försäljning och kundservice – från kundens första besök på din webbplats och vidare under hela kundresan.

CRM-systemet spårar interaktioner och hjälper ditt team att förstå kundernas behov. Du kan skapa e-postkampanjer, hantera innehållet på din webbplats och hantera supportärenden – allt på ett och samma ställe. Det användarvänliga gränssnittet och de avancerade automatiseringsfunktionerna gör det idealiskt för företag som vill skala upp sin verksamhet på ett effektivt sätt.

HubSpots bästa funktioner

Automatisera marknadsföringskampanjer via e-post, sociala medier och bloggar för att vårda leads och öka engagemanget.

Spåra försäljningspipelines med detaljerade rapporter och AI-drivna insikter för att förbättra affärskonverteringar.

Hantera kundsupport med hjälp av ärendehantering, livechatt och kunskapsbasverktyg för att lösa problem snabbare.

Anpassa webbplatsupplevelser med dynamiskt innehåll och beteendebaserad automatisering för att öka konverteringarna.

HubSpots begränsningar

Det är svårt att utföra massåtgärder och slå samman dubbletter.

Skalning kan vara svårt med stora kontaktdatabaser

HubSpot-priser

Operations Hub

Professional: 720 $/månad (ytterligare användare från 45 $/månad)

Företag: 2 000 USD/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 260 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

Insikterna om datakvaliteten är bra, men det är svårt att utföra massåtgärder och slå samman dubbletter. Om massammanfogning kunde göras enklare med datakvalitet skulle det eliminera behovet av fler appar för deduplicering. Det är bra endast för att få en uppskattning av datakvalitetsproblemet just nu, inte för att vidta åtgärder.

Insikterna om datakvaliteten är bra, men det är svårt att utföra massåtgärder och slå samman dubbletter. Om massammanfogning kunde göras enklare med datakvalitet skulle det eliminera behovet av fler appar för deduplicering. Det är bra bara för att få en uppskattning av datakvalitetsproblemet just nu, inte för att vidta åtgärder.

💡 Proffstips: Konfigurera smarta aviseringar som uppmanar till handling istället för att översvämma inkorgarna. Ställ in aviseringar för försenade uppgifter, godkännandeförfrågningar eller kundärenden så att teamen kan reagera omedelbart.

21. Connecteam (Bästa mobilanpassade programvaran för personalhantering)

via Connecteam

Har du ett team som alltid är på språng? Connecteam är utformat för frontlinjepersonal, fältteam och distansanställda som inte sitter vid ett skrivbord hela dagen. Med bara en mobilapp kan du hantera schemaläggning, spåra tid och plats med GPS-geolokalisering, dela uppdateringar och till och med hantera utbildning – utan det vanliga fram och tillbaka.

Det känns mer som sociala medier än arbetsprogramvara, vilket gör det enkelt för anställda att stämpla in, rapportera problem, fylla i formulär eller kontrollera uppgiftslistor direkt från sina telefoner. Chefer kan skicka snabba uppdateringar eller nödlarm, medan anställda kan komma åt scheman eller skicka in dokument utan att behöva gå till kontoret.

Connecteams bästa funktioner

Tilldela och följ upp uppgifter i realtid för att hålla teamen samordnade och produktiva. Planera arbetsskift och hantera medarbetarnas tillgänglighet med hjälp av funktionen som registrerar live-positionsdata när en medarbetare stämplar in.

Förbättra den interna kommunikationen med hjälp av kommunikationshubben som inkluderar teamchattar, meddelanden och enkäter för omedelbar feedback.

Förenkla introduktion och utbildning med digitala kurser, frågesporter och checklistor för efterlevnad.

Begränsningar för Connecteam

Begränsad integration med externa system jämfört med andra företagslösningar

Mobilförst-strategin passar kanske inte alla typer av företag, och även om användarna kan markera att de är otillgängliga när som helst, är administratörskontrollerna för detta fortfarande under utveckling.

Priser för Connecteam

Gratis

Grundläggande: 35 $/månad

Avancerad: 59 $/månad

Expert: 119 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 140 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 560 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Connecteam?

När jag använder Connect Team kan jag samla all vår information på ett ställe och välja vem som ska ha tillgång till varje funktion. Det håller allt sammankopplat och organiserat... Jag var inte så förtjust i systemets schemaläggningsfunktion, eftersom vi i min bransch behöver något som är mer visuellt organiserat. Vi måste fördela tekniker och fordon, och jag kunde inte se vem som hade vad utan att klicka på varje händelse.

När jag använder Connect Team kan jag samla all vår information på ett ställe och välja vem som ska ha tillgång till varje funktion. Det håller allt sammankopplat och organiserat... Jag var inte så förtjust i systemets schemaläggningsfunktion, eftersom vi i min bransch behöver något som är mer visuellt organiserat. Vi måste fördela tekniker och fordon, och jag kunde inte se vem som hade vad utan att klicka på varje händelse.

Få ditt företag att klicka med ClickUp

Att hitta rätt affärshanteringsprogram handlar om att hitta det som fungerar bäst för ditt team.

Vissa verktyg är utmärkta för projektplanering, andra är bättre på ekonomihantering, men endast ett fåtal försöker göra allt. Målet är enkelt – effektivisera verksamheten, hålla projekten igång och underlätta samarbetet.

ClickUp, den kompletta appen för arbete, gör allt du behöver för ditt företag och mer därtill. Den kombinerar projektledning, dokumentsamarbete, brainstorming och automatisering i en och samma plattform.

Lagra viktiga dokument i ClickUp Docs, kartlägg idéer på Whiteboards och låt ClickUp Brain hantera smart prioritering. Automatiseringar och integrationer gör också arbetsflödena ännu smidigare.

Mindre stress, mer framsteg. Registrera dig för ClickUp idag! ✅