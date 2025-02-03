10 verktyg för automatisering av affärsprocesser som du måste prova 2025

Är ditt team fast i repetitiva uppgifter och krångliga manuella processer?

Ibland går det inte att undvika att göra saker manuellt. Men tack vare innovationer inom maskininlärning och artificiell intelligens (AI) har det aldrig varit enklare att automatisera affärsprocesser.

Du behöver inte heller kunna koda eller skapa maskininlärningsmodeller. Verktyg för automatisering av affärsprocesser gör det enkelt att införa automatisering för icke-tekniska teammedlemmar – så länge du väljer rätt lösning. ?️

Att välja ett verktyg för processautomatisering är ingen liten uppgift, så tänk noga igenom ditt val innan du bestämmer dig. Därför visar vi dig vad du ska leta efter i verktyg för processautomatisering och delar med oss av våra 10 favoritplattformar för processautomatisering 2024.

Det finns så många verktyg för processautomatisering på marknaden, men din programvara för automatisering av arbetsflöden bör åtminstone erbjuda följande funktioner.

Robotiserad processautomatisering ( RPA ): RPA är ett finare sätt att säga att programvaran använder bots för att utföra uppgifter åt dig. Vissa plattformar erbjuder endast triggerbaserade automatiseringar, vilket är fantastiskt, men RPA tar bort ännu mer tidskrävande uppgifter från din att göra-lista.

Integrationer: Vi pratar inte bara om Zapier-anslutningar här. Leta efter lösningar som integreras direkt med Excel, Gmail, Slack, sociala medier och andra plattformar du använder.

Skalbarhet: Du bör kunna använda automatiseringsverktyget för flera olika användningsområden. Du kanske till exempel börjar använda det bara för datainmatning, men med tiden utökar du användningen till Du bör kunna använda automatiseringsverktyget för flera olika användningsområden. Du kanske till exempel börjar använda det bara för datainmatning, men med tiden utökar du användningen till att analysera och förbättra processer för redovisning, marknadsföring och mycket mer.

Användarvänligt gränssnitt: Ju mer intuitiv en lösning är, desto snabbare kommer du att se värdet av den. Välj processautomatiseringsprogramvara som är antingen kodfri eller kodfattig. Ett dra-och-släpp-gränssnitt är också ett måste.

Ditt företag behöver fler kunder för att växa, men om du har maxat ditt teams arbetsbelastning är det dags att eliminera flaskhalsar med hjälp av robotar. ?

Med rätt verktyg för processautomatisering kommer ditt team att arbeta snabbare och samtidigt uppnå sina mål och nyckelresultat (OKR).

Om du är på jakt efter ett verktyg för affärsprocesshantering har vi gjort all research åt dig. Kolla in vår lista över de 10 bästa verktygen för processautomatisering för att eliminera ineffektivitet en gång för alla.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Att växla mellan ett dussin webbläsarflikar och program på din dator tar alldeles för mycket tid. Istället för att leta efter e-postmeddelanden, dokument och data kan du samla allt på ett och samma ställe med ClickUp.

Det stämmer: världens mest populära projektledningsverktyg är också en av de främsta kandidaterna för processautomatisering. ?

ClickUp Automations effektiviserar i stort sett alla aspekter av ditt arbetsflöde, från överlämningar till godkännanden och beroenden. ClickUps verktyg för processautomatisering avlastar ditt team från manuellt arbete, vilket sparar tid, minskar risken för mänskliga fel och främjar datadrivna beslut.

Det har tillräckligt med kraft för att hantera även de mest komplexa SOP:erna. Lita på ClickUp för att automatisera krångliga uppgifter som:

Statusändringar

Tilldela uppgifter

Lämna kommentarer

Hantera automatiseringar enkelt i ClickUp

Det finns över 100 färdiga automatiseringar att välja mellan, men du kan också kopiera en av våra och anpassa den för att skapa något helt unikt. Välj bara en utlösare och ett villkor – ClickUp sköter resten. ?

Men det är inte allt. ClickUp innehåller hundratals användbara mallar som ökar produktiviteten.

Prova ClickUp Create Process Efficiently Template för att visualisera dina affärsprocesser från början till slut. Det blir en barnlek att skapa automatiseringar när du väl förstår exakt vad du vill att processen ska göra. ?

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

ClickUp har många funktioner, vilket ibland kan vara förvirrande för nybörjare i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. CMW Lab

Via CMW Lab

CMW skapar programvara för automatisering av affärsprocesser (BPA) för att öka produktiviteten och sänka arbetskraftskostnaderna. Det marknadsförs som en komplett automatiseringslösning med appar för allt från dataanalys till rapportering.

Det bästa av allt är att du inte behöver vara en teknisk användare för att använda CMW Lab. Det är utformat för icke-tekniska personer, så du kan dra och släppa dig fram till framgång. ?

CMW Labs bästa funktioner

Använd Visual Process Designer för att snabbt modellera dina egna automatiseringar – ingen kod krävs.

CMW Lab är molnbaserat, så du behöver inte ladda ner någon speciell programvara.

Förenkla datainmatningen med CMW Labs Visual Form Builder.

CMW Lab integreras med flera lösningar, inklusive Microsoft Outlook.

CMW Lab-begränsningar

Vissa användare säger att det är svårt att få tag på kundsupport.

Andra säger att gränssnittet inte är användarvänligt och laddas långsamt.

CMW Lab-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

CMW Lab-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 370 recensioner)

3. ActiveBatch

Via ActiveBatch

ActiveBatch är ett flexibelt verktyg för processautomatisering som kan anslutas till alla applikationer och servrar. Anslut ditt CRM-, ERP-, business intelligence- och andra verktyg till ActiveBatch och låt robotarna sköta allt från uppgiftshantering till kundupplevelsen.

Om du har lite kunskap om kodning kan du använda ActiveBatchs low-code REST API-adapter för mer anpassade arbetsflöden.

ActiveBatch bästa funktioner

Verktyget fungerar på alla enheter.

ActiveBatch Job Scheduler är ett verktyg för att skapa arbetsflöden som är utformat för tvärfunktionella team.

REST API Adapter gör det möjligt att automatisera nästan vad som helst (så länge du kan lite kodning).

ActiveBatch integreras direkt med Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint och mycket mer.

Begränsningar för ActiveBatch

Användare säger att det är svårt att hitta vissa funktioner i ActiveBatch.

Andra säger att händelsebaserade triggers inte alltid är tillförlitliga.

Priser för ActiveBatch

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ActiveBatch

G2: 4,6/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (55+ recensioner)

4. ProcessMaker

Via ProcessMaker

Det är dyrt, men folk älskar ProcessMaker eftersom det kombinerar kraften i både processautomatisering och AI. Om du har provat andra automatiseringsverktyg och gått i väggen kan detta vara ett bra alternativ som inkluderar intelligent maskininlärning. ?

ProcessMaker har även specialiserade erbjudanden för banksektorn och högre utbildning, som kan hjälpa dig att undvika problem med regelefterlevnad.

ProcessMakers bästa funktioner

Stöd triggerbaserade automatiseringar med en AI-beslutsmotor

Skaffa Intelligent Document Processing (IDP) för att extrahera, klassificera och identifiera ostrukturerade data.

ProcessMaker har AI-driven sökfunktion med naturlig språkbehandling (NLP) för att snabba upp arbetet.

Använd ProcessMakers färdiga mallar eller skapa en egen.

ProcessMaker-begränsningar

Du behöver kunna lite kod för att kunna använda ProcessMaker effektivt.

Vissa användare önskar att det fanns uppgiftspecifika instrumentpaneler och användargränssnitt.

Priser för ProcessMaker

Plattform: 1 475 USD/månad för obegränsat antal användare

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise+: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ProcessMaker

G2: 4,3/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (175+ recensioner)

5. Kissflow

Via Kissflow

Kissflow är ett annorlunda verktyg för processautomatisering som levereras med unika backend-inställningar för IT, utvecklare, processägare och affärsanvändare. Om flera avdelningar eller team ska använda detta automatiseringsverktyg gör Kissflow det enkelt att komma igång med minimala anpassningar. ?

Du behöver fortfarande kunna lite kod för den här plattformen. Men när du väl har lärt dig det kommer du att se fördelarna med Kissflows automatiseringsregler som prioriterar formulär.

Kissflows bästa funktioner

Använd ärendehanteringstavlor för ärendeuppföljning och ärendehantering

Kissflow erbjuder kodfria anslutningar

Skapa en extern portal för leverantörer, kunder och samarbetspartners

Få tillgång till mallar för inköp, ekonomi, personal och affärsverksamhet.

Kissflows begränsningar

Vissa användare rapporterar långsamma svarstider och svårigheter att exportera data och rapporter.

Andra användare rapporterar negativa erfarenheter av kundsupporten.

Kissflow-priser

Grundläggande: 1 500 USD/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 530 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 30 recensioner)

6. Bonitasoft

Via Bonitasoft

Bonitasoft är ett av de processautomatiseringsverktyg som främst används av utvecklare. Oavsett om du arbetar med front-end, back-end eller full-stack, så påskyndar Bonitasoft processautomatisering för dig med enkla verktyg med låg kodning.

Du har fullständig kontroll över automatiserade uppgifter och dra-och-släpp-element. Det automatiserar till och med distributionen, så om ditt företag har en egen app kan detta vara automatiseringsverktyget för dig.

Bonitasofts bästa funktioner

Tilldela uppgifter baserat på din organisationsstruktur

Övervaka KPI:er

Hantera strukturerade och ostrukturerade data med Bonitasofts ärendehantering

Bonitasoft ansluter till CRM-system, ECM-system, ERP-system, sociala medier, webbtjänster, databaser och mycket mer.

Bonitasofts begränsningar

Användargränssnittet är inte det modernaste vi har sett.

Bonitasoft är lite tekniskt, vilket gör det bäst lämpat för IT-team.

Bonitasofts prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Bonitasofts betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (15+ recensioner)

7. ConnectWise

Via ConnectWise

ConnectWise har ett svindlande antal verktyg i sin programvarusvit som är utformad för leverantörer av hanterade tjänster (MSP). Om du inte är ett professionellt IT-företag som erbjuder tjänster till andra företag är detta verktyg inte relevant för dig.

Men om du är ett IT-företag automatiserar ConnectWise PSA allt från offerter till kundfeedback och IT-dokumentation. Det samlar till och med in data för att jämföra ditt företags prestanda. ?

ConnectWise bästa funktioner

Verktyget SmileBack samlar automatiskt in kundfeedback.

ConnectWise PSA effektiviserar onlinefakturering, helpdeskärenden och inköp i leveranskedjan.

Hantera alla uppgifter, projekt och tidrapporter på ett och samma ställe.

ConnectWise CPQ automatiserar offerter och förslag

Begränsningar i ConnectWise

Flera användare nämner negativa erfarenheter av utbildning och support.

Andra säger att apparna är för olika varandra.

Priser för ConnectWise

Kontakta oss för prisuppgifter

ConnectWise-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,5 (över 230 recensioner)

8. Quixy

Via Quixy

Quixy är ett kodfritt verktyg för processautomatisering för att utveckla appar, automatisera arbetsflöden och automatisera affärsprocesser. Du har fullständig kontroll över användarupplevelsen i denna 100 % anpassningsbara plattform.

Brainstorma processer innan du implementerar dem i Quixys visuella gränssnitt. Det finns ingen gräns för hur många steg du kan lägga till, så gör det så komplext som du vill. ?

Quixys bästa funktioner

Skapa dina egna webbapplikationer i ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt

Få tillgång till avancerade funktioner som ansiktsigenkänning och QR-kodskanning.

Välj mellan sekventiella, parallella och villkorade arbetsflöden.

Quixy erbjuder appar och mallar för hantering av jobbsökande, introduktion av nya medarbetare, projektledning och mycket mer.

Quixys begränsningar

Quixy har inte mycket dokumentation som hjälper nya användare att navigera på plattformen.

Vissa användare har svårt att navigera i systemet.

Quixy-priser

Plattform: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Lösning: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Quixy-betyg och recensioner

G2: 5/5 (125+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

9. Camunda

Via Camunda

Camunda använder prediktiv intelligens, generativ AI och förstärkt intelligens för att integrera AI i dina affärsprocesser. Det använder en öppen arkitektur som integreras väl med alla vanliga webbramverk, vilket gör kompatibilitet till ett icke-problem.

Camunda tillhandahåller även dashboards för processhälsa, så att du kan se hur effektiva dina nya automatiseringar är. Nackdelen är att denna plattform kräver kodning, så det är bäst att överlåta den till ditt utvecklingsteam. ?‍?

Camundas bästa funktioner

Camunda kan kopplas till alla processändpunkter, så användningsområdena är oändliga.

Bygg med Java, Go, Node.js, Python eller C#.

Camunda Modeler skapar processdiagram via webben eller datorn.

Camundas begränsningar

Form Builder är ett dra-och-släpp-verktyg för att skapa arbetsflöden som fortfarande kräver mänsklig interaktion.

Vissa användare rapporterar att det inte finns tillräckligt med bra dokumentation, vilket kan göra det svårt att konfigurera och navigera.

Camunda-priser

Gratis för upp till fem användare

Startpaket: 103 $ (99 €)/månad för 10 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Camunda-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (9 recensioner)

10. Nintex

Via Nintex

Vore det inte trevligt att ha ett verktyg som identifierar automatiseringsmöjligheter åt dig? Det är precis vad Nintex gör.

Nintex använder AI för att analysera dina uppgifter och upptäcka och dokumentera dina processer. Därefter automatiserar plattformen allt – inklusive processkartläggning och dokumenthantering – för att spara mycket tid åt ditt team. ⌛

Nintex bästa funktioner

Prova Nintex Analytics för att förbättra automatiseringsprestandan.

Nintex genererar automatiskt dokument för e-signering.

Verktyget innehåller RPA-bots för att påskynda arbetsflöden.

Visualisera dina processdata för att hitta områden som kan förbättras.

Nintex begränsningar

Vissa användare säger att plattformen blir komplicerad och otymplig.

Andra användare önskar att det fanns fler integrationer

Priser för Nintex

Pro: 25 000 dollar/år

Premium: 50 000 dollar/år

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

Nintex betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 80 recensioner)

Enkel hantering av arbetsflöden

Ditt team är redan det bästa av det bästa, men programvara för automatisering av arbetsflöden kommer att ta din personal till nästa nivå. Slopa manuella uppgifter och spara mer tid genom att utnyttja de bästa verktygen för processautomatisering 2024. ✨

Automatisering är ett måste, men även då separerar de flesta av dessa plattformar fortfarande dina automatiseringar från ditt faktiska arbete. Spara tid och ha allt på samma ställe med ClickUp. Vi ger dig fördelarna med ett allt-i-ett-verktyg och några riktigt kraftfulla automatiseringar.

Det bästa av allt är att ClickUp är gratis för alltid. Registrera dig för ClickUp nu – inget kreditkort krävs.