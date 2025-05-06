De 15 bästa OKR-programvarorna 2025 (recensioner och priser)

När jag gick från att vara en enskild medarbetare till att leda ett stort team hade jag en stor aha-upplevelse. Jag insåg vad som gör ett företag starkt och framgångsrikt: Nej, det är inte att bygga upp ett enormt produktsortiment eller jaga siffror som om det inte fanns någon morgondag; det handlar om att anpassa allas insatser efter våra organisatoriska mål.

Inledningsvis använde jag Google Docs och kalkylblad för att skapa och följa upp våra mål och nyckeltal (OKR). Verktygen var enkla och tydliga, och de fungerade bra när vårt team var litet.

Men i takt med att vi växte blev enkla kalkylblad alltmer otillräckliga. Jag behövde insyn i produkt-OKR och agila OKR, avancerad analys och rapportering samt möjligheten att koppla individuella och team-OKR till avdelnings-OKR, vilket dessa enkla verktyg inte erbjöd.

Min sökning efter den bästa OKR-programvaran var lång. Men den forskning jag genomförde med mitt team resulterade i en kortlista med 15 OKR-verktyg som vi anser vara de bästa.

I den här artikeln delar vi med oss av våra insikter och erfarenheter av OKR-hanteringsverktyg och lyfter fram vad som fungerade bra och vad som inte fungerade, för att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för ditt team.

Innan vi går vidare till listan, låt oss först gå igenom grunderna. Här är några funktioner som du måste prioritera när du investerar i OKR-hanteringsprogramvara:

OKR-instrumentpanel: Verktyget måste ha en Verktyget måste ha en OKR-instrumentpanel som samlar all data på ett ställe och ger en översikt över hur dina OKR och KPI fungerar tillsammans.

Spårning av framsteg i realtid: Leta efter funktioner som möjliggör spårning av OKR-framsteg i realtid med Gantt-diagram, Kanban-tavlor och mer, så att alla anställda och chefer kan övervaka Leta efter funktioner som möjliggör spårning av OKR-framsteg i realtid med Gantt-diagram, Kanban-tavlor och mer, så att alla anställda och chefer kan övervaka mått och fatta välgrundade beslut.

Integrationsmöjligheter: Se till att OKR-programvaran integreras smidigt med din befintliga teknikstack, såsom projektledningsprogramvara, CRM-system eller kommunikationsplattformar.

Anpassningsalternativ: Leta efter ett verktyg som låter dig anpassa Leta efter ett verktyg som låter dig anpassa OKR-mallar , arbetsflöden och rapportering så att de stämmer överens med din strategi för målsättning

Samarbetsfunktioner: Programvaran ska underlätta samarbetet mellan teammedlemmarna, så att de kan samordna sina mål, dela uppdateringar och ge feedback.

Skalbarhet: Välj ett verktyg som kan skalas upp i takt med att din organisation växer och hantera ett ökande antal användare, OKR och team utan att kompromissa med prestandan.

Användarvänligt gränssnitt: Prioritera ett intuitivt användargränssnitt som är lätt att använda för både tekniska och icke-tekniska team.

Rapportering och analys: Välj programvara som erbjuder omfattande rapporterings- och analysfunktioner. Du får insikt i ditt teams prestationer och kan identifiera områden som kan förbättras.

OKR-programvara i korthet

Tabellen visar de viktigaste detaljerna om mina favoriter bland OKR-programvarorna.

OKR-verktyg Bäst för Utmärkande funktioner Priser ClickUp OKR-projektledning ClickUp Goals med spårbara mål och anpassningsbara OKR-mallar Gratis för alltid, obegränsat: 7 $/användare per månad Business: 12 $/användare per månad Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda paket för 5 $ per medlem per arbetsyta per månad. Weekdone Mäta veckovisa framsteg Dagliga nyhetsflöden och veckovisa uppdateringar Gratis premium: Från 108 $/månad (paket för 10 användare, 10,80 $ per användare/månad) Workboard Förbättra teamets produktivitet Smarta dagordningar NA Lattice Prestationshantering och medarbetarengagemang Kontinuerlig feedback Prestationshantering + OKR och mål: 11 USD/månad per användareEngagemang: +4 USD/månad per användareTillväxt: +4 USD/månad per användareErsättning: +6 USD/månad per användare 15Five Feedbackbaserad OKR-uppföljning Dashboard för självutvärdering och high-fives Engage: 4 $/månad per användare (endast årsbetalning)Perform: 10 $/månad per användare (endast årsbetalning)Total Platform: 16 $/månad per användare (endast årsbetalning) Asana Projekt- och uppgiftshantering Visuell uppföljning av framsteg och många integrationsmöjligheter Gratis startpaket: 13,49 $/månad per användareAvancerat: 30,49 $/månad per användareEnterprise: Anpassad prissättning Enterprise+: Anpassad prissättning Betterworks Feedback och kommunikation Opartiska kalibreringar Företag: Anpassad prissättningMedelstora företag: Anpassad prissättning Peoplebox Skapa en högpresterande kultur Insikter om teamets samordning Talent Management: 7 $/månad per användare (endast årsbetalning)OKR Platform: 8 $/månad per användare (endast årsbetalning)Full-Suite Professional: 12 $/månad per användare (endast årsbetalning)Full-Suite Premium: 15 $/månad per användare (endast årsbetalning)Enterprise Plan: Anpassad prissättning PerformYard Anpassningsbara prestationsutvärderingar Flexibel måluppställning och anpassningsbara granskningscykler Prestationshantering: 5–10 dollar/månad per användare (endast årsbetalning) Medarbetarengagemang: Från 1–3 dollar/månad per användare (endast årsbetalning) Hirebook Öka medarbetarnas engagemang Detaljerade organisationsscheman Business: 15 USD/månad per användare Enterprise: Anpassad prissättning Kvantitativa resultat Jämförelserapporter Höjdpunkter och OKR-versionshistorik Essentials: GratisScale: 9 $/månad per användareEnterprise: Anpassad prissättning Kallidus Perform Lärande och utveckling samt hantering av anställdas livscykel OKR-spårning på flera nivåer Anpassad prissättning Profit. co Anpassningsbar OKR-hantering Över 400 inbyggda och anpassade KPI:er och visuell instrumentpanel Anpassad prissättning Viva Goals Målsättning och uppföljning med hjälp av mallar Färdiga presentationsmallar för PowerPoint Microsoft Viva i Microsoft 365: Tillgängligt som en del av Microsoft 365 Enterprise-planenMicrosoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/månad per användare (endast årsbetalning)Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 USD/månad per användare (endast årsbetalning)Microsoft Viva Suite: 12 USD/månad per användare (endast årsbetalning) Mooncamp Hierarkisk strategidesign Strategiträd Essential: 6 $/månad per användare (endast årsbetalning) Professional: 10 $/månad per användare (endast årsbetalning) Enterprise: Anpassad prissättning

Låt oss titta på de OKR-verktyg som hamnade på min topp 15-lista. Jag har lyft fram deras viktigaste funktioner, begränsningar, priser och betyg för att hjälpa dig att välja det bästa verktyget för ditt företag.

Hantera projekt med ClickUp-instrumentpaneler Skapa, uppnå och spåra alla dina OKR:er över team och avdelningar på ett och samma ställe med ClickUp.

Kalla oss partiska, men ClickUp är oöverträffad när det gäller OKR-baserad projektledning. Med avancerade funktioner för prestationsutvärdering och effektiva funktioner för fjärrstyrning av team erbjuder ClickUp mer värde än de flesta gratis programvaror för projektledning och OKR-verktyg. Den passar företag av alla storlekar och kan anpassas för att spåra och hantera OKR i alla branscher.

Bäst för OKR-projektledning

ClickUp är min favoritplattform för OKR-hantering. Jag använder den för att sätta upp mål för innehållsmarknadsföring som är anpassade efter våra övergripande mål för förvärvsmarknadsföring.

ClickUp ökar transparensen mellan avdelningarna och gör att jag kan hålla koll på prestationshanteringen för mitt lilla men kraftfulla team.

Så här bidrar ClickUps OKR-funktioner till mitt arbetsflöde:

Hantera alla mål på ett ställe med ClickUp Goals

Sätt upp strategiska mål som stämmer överens med ditt företags övergripande mål med hjälp av ClickUp Goals.

Jag använder ClickUp Goals för att hantera mina OKR:er i en central hubb.

Denna funktion passar utmärkt för olika målformuleringsändamål, från personliga OKR till företagsövergripande mål. Jag kan enkelt anpassa målen genom att namnge dem, ange ett slutdatum, lägga till ansvariga för målen, kontrollera åtkomsten och dela en detaljerad uppdelning av varje mål i mätbara delmål och milstolpar.

Dela upp målen i mindre delmål med hjälp av ClickUp Goals, sätt deadlines och följ upp framstegen.

Jag använder ClickUp Targets för att dela upp de större målen i hanterbara uppgifter. Jag kan ställa in flera mål per mål och anpassa deras namn, beskrivningar, ägare och spårningsmått (såsom valuta, uppgifter och siffror).

Här är ett exempel: Om målet är att uppnå en 25-procentig ökning av registreringar från våra blogginlägg inom tre månader, delar jag upp det i mindre delmål/mål, till exempel Publicera 100 nya blogginlägg per månad

Optimera de 50 mest besökta blogginläggen efter trafik för konverteringar genom att lägga till interaktiva CTA:er.

Skapa 20 nedladdningsbara, värdefulla leadmagneter som gratisresurser som kompletterar våra populäraste blogginlägg.

Denna metod erbjuder en steg-för-steg-plan för att uppnå våra övergripande mål samtidigt som jag hålls uppdaterad om framstegen för varje mål.

Organisera OKR med hjälp av ClickUps mallar

Tack vare ClickUps omfattande mallbibliotek behöver jag inte längre skapa och hantera OKR från grunden.

Ladda ner den här mallen Strukturera dina OKR:er och initiativ och följ framstegen med ClickUp OKR-mallen.

ClickUps OKR-mall ger till exempel ett ramverk för att organisera OKR:er efter mina önskemål – jag kan sortera målen efter prioritet, avdelning, framsteg, tidsplan och mer. Planeringsrytmen beskriver en struktur för att skapa OKR:er, och OKR-listorna delar upp målen i åtgärder.

Med fem anpassningsbara fält och visningstyper, samt sju statusar för att spåra OKR:er noggrant, gör den här mallen det enkelt att hålla koll på mina mål.

Ladda ner den här mallen Ge insyn i företagsomfattande OKR, övervaka framsteg, upprätthåll transparens och konsolidera dagliga åtgärder för att nå större mål med ClickUps OKR-ramverksmall.

Alternativt föredrar jag ClickUps OKR-ramverksmall för komplexa projekt som involverar ett stort antal personer. Den håller alla på samma sida, eliminerar tvetydigheter och förbättrar ansvarstagandet bland teammedlemmarna.

Mitt team och jag använder mallen för att:

Skapa SMART-mål som är anpassade efter teamets mål

Spåra framsteg i realtid

Identifiera hinder och vidta snabba åtgärder

Håll fokus på prioriteringarna

Den här är också användbar under OKR-möten med hela teamet när jag måste hämta framstegsrapporter för att granska prestationer och besluta om en handlingsplan för att förbättra vår strategi.

Skapa OKR med ClickUp Brain

Skapa snabbt kontextuella OKR:er med hjälp av ClickUp Brain.

Jag kan inte längre klara mig utan ClickUp Brain för brainstorming och idégenerering! Detta AI-verktyg föreslår de mest relevanta OKR:erna att spåra baserat på mina ClickUp-uppgifter och realtidsaktiviteter inom mitt ClickUp-arbetsområde.

Så här går jag tillväga:

Mata in uppgifter och aktivitetsdata: ClickUp Brain analyserar uppgifter och aktiviteter inom arbetsytan för att ge relevanta insikter för att generera OKR. Jag matar in nödvändiga data eller låter ClickUp Brain automatiskt samla in information från arbetsytan.

Skapa OKR: När ClickUp Brain har analyserat data föreslår det OKR baserat på de uppgifter och aktiviteter som det har analyserat. Dessa OKR är skräddarsydda för specifika arbetssituationer och mål.

Granska och redigera: Granska de föreslagna OKR:erna och gör nödvändiga ändringar eller justeringar för att säkerställa att de stämmer överens med mina mål och nyckelresultat.

Slutför och implementera: När jag är nöjd med de genererade OKR:erna slutför jag dem och implementerar dem i mitt arbetsflöde och övervakar framstegen med hjälp av ClickUps spårningsfunktioner.

Genom att helt enkelt ange nödvändig kontext, såsom fokusområde, önskat resultat eller nyckeltal, kan jag generera OKR utan manuellt arbete. Detta sparar mig mycket tid och säkerställer att OKR är datastödda och anpassade efter organisationens mål.

ClickUps bästa funktioner

Organisera liknande mål med hjälp av mappar – visualisera deras framstegsprocent i en enda vy.

Lägg till unika beskrivningar för varje mål och delmål så att teammedlemmarna vet vad de arbetar mot.

Länka uppgifter i ClickUp till ett mål och spåra framstegen automatiskt

Ställ in och övervaka mätbara nyckelresultat, såsom siffror (t.ex. skapa 15 blogginlägg per vecka), monetära värden (t.ex. nå 75 000 dollar i månatlig intäkt) eller sanna/falska mål (t.ex. betalningar gjorda till entreprenörer – ja/nej).

Tilldela en eller flera ägare för mål, hantera visnings- och redigeringsbehörigheter och ha kontroll över vem som har åtkomst till dina OKR:er.

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan tycka att ClickUps breda utbud av funktioner är överväldigande.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Andra användare uppskattar hur ClickUp förbättrar ansvarstagandet och tydliggör roller för olika projekt.

Möjligheten att definiera specifika roller och tilldela uppgifter har varit avgörande för att öka transparensen i vårt team. Alla vet exakt vad de ansvarar för, vilket avsevärt minskar överlappningar och förvirring. Vi är mer sammansvetsade än tidigare.

Möjligheten att definiera specifika roller och tilldela uppgifter har varit avgörande för att öka transparensen i vårt team. Alla vet exakt vad de ansvarar för, vilket avsevärt minskar överlappningar och förvirring. Vi är mer sammansvetsade än tidigare.

2. Weekdone

via Weekdone

Weekdone är ett OKR-program som hjälper till att kommunicera företagets årsstrategi till alla anställda och implementera den med kvartalsvisa mål på teamnivå.

Verktyget är användbart för att höja medarbetarnas moral tack vare Leaderboard, som gör det möjligt för teammedlemmarna att rösta på varandra. Denna erkänsla skapar en kultur av stöd, säkerställer att enskilda bidragande medarbetare uppmärksammas och motiverar teammedlemmarna att göra sitt bästa.

Bäst för att mäta veckovisa framsteg

Hållbar utveckling kräver konsekventa och meningsfulla dagliga åtgärder. När jag sätter upp mina kvartalsvisa OKR-mål granskar jag dem i slutet av varje vecka för att kontrollera mina framsteg och se till att mina ansträngningar går i rätt riktning.

När jag testade Weekdones funktioner gillade jag särskilt funktionen för veckovisa uppdateringar och möjligheten att hålla veckovisa avstämningsmöten.

För projekt som kräver att jag är mer praktiskt involverad föredrar jag i allmänhet att ordna dagliga standup-möten med mitt team. Men schemakollisioner inträffar oftare än vi skulle önska!

I sådana fall är Weekdones dagliga nyhetsflöde praktiskt – det håller mig uppdaterad om vad mina teammedlemmar arbetar med, och jag kan till och med berömma teammedlemmar för ett väl utfört arbete eller dela feedback.

Weekdones bästa funktioner

Sätt upp mål och nyckelresultat för enskilda avdelningar såväl som för hela organisationen.

Prioritera projekt med stor påverkan med veckovisa mål och uppdateringar

Ge högpresterande medarbetare uppskattning med Leaderboard

Få klarhet i hur team och uppgifter är kopplade till huvudstrategin med hjälp av hierarkiträdet.

Samarbeta och dela insikter med distansarbetande team

Begränsningar i Weekdone

Stöder upp till tre personer i gratispaketet.

Att sätta upp mål är enkelt, men att utforma specifika OKR är lite mer utmanande.

Priser för Weekdone

Gratis

Premium: Från 108 USD/månad (paket för 10 användare, 10,80 USD per användare/månad)

Weekdone-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

3. Workboard

via Workboard

Workboard erbjuder robusta OKR-funktioner som underlättar feedback i realtid, målsynlighet och uppföljning av framsteg. Gränssnittet är kanske inte det bästa du kan få, men det gör definitivt sitt jobb för att hålla dig på rätt kurs mot dina mål.

Bäst för att förbättra teamets produktivitet

Några funktioner som stack ut för mig var smidig integration med populära affärsverktyg som Microsoft Teams, Jira, Slack och Outlook, intuitiva instrumentpaneler och detaljerad uppföljning av framsteg.

Jag hittade också Smart Agendas som registrerar viktiga lärdomar och slutsatser som är användbara för att göra möten mer produktiva och skapa en kultur av ansvarstagande och kontinuerlig förbättring.

Workboards bästa funktioner

Sätt upp mål och OKR, statusöversikter och få en översikt över medarbetarnas framsteg med Co-Author (Workboards AI-verktyg).

Tilldela åtgärdspunkter direkt under ett möte och följ framstegen i Workboards samarbetsyta, Workstream.

Främja ansvarstagande genom automatiska påminnelser och uppdateringar

Fatta välgrundade beslut med avancerade analyser som ger djupgående insikter i prestationsmått.

Få anpassningsbara rapporter och dela dem med team och intressenter.

Begränsningar i Workboard

Programvaran kan vara komplex att navigera för nya användare.

Priser för Workboard

Ej tillgängligt

Workboard-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

4. Lattice

via Lattice

Jag har ofta sett organisationer ignorera en avgörande faktor i prestationsmätningen: Medarbetarna måste se hur långt de har kommit och hur deras arbete passar in i det stora hela – ett säkert sätt att öka medarbetarnas engagemang!

Bäst för prestationshantering och medarbetarengagemang

Lattice är i grunden ett verktyg för personalhantering som hjälper till att koppla individuella bidrag till organisationens framgång.

Verktyget integrerar OKR i företagets prestationshanteringsstrategi och säkerställer att teamets insatser är anpassade efter de viktigaste affärsprioriteringarna.

Det jag gillade mest med denna OKR-programvara är fokuset på kontinuerlig feedback. Det gjorde det möjligt för mig att sätta upp 1:1-möten med teammedlemmarna och snabbt genomföra prestationskontroller, vilket säkerställde att varje åtgärd var avsiktlig och målinriktad och att problem löstes utan att tid gick till spillo.

Lattices bästa funktioner

Anpassa strategiska mål i hela organisationen med Lattices lättanvända anpassningsverktyg.

Spåra framsteg effektivt med intuitiva och anpassningsbara instrumentpaneler

Underlätta kommunikationen genom integrerade verktyg som stöder feedback och samarbete.

Anpassa OKR med mallar som tillgodoser specifika affärsbehov och mål.

Integrera verktyget med Jira, Salesforce och Microsoft Teams.

Begränsningar i Lattice

Begränsade tredjepartsintegrationer jämfört med konkurrenterna, vilket kan hindra arbetsflödet i miljöer med olika teknik.

Mobilappens funktionalitet är begränsad, vilket kan påverka användarupplevelsen.

Lattice-prissättning

Prestationshantering + OKR och mål : 11 USD/månad per användare

Engagemang : +4 $/månad per användare

Grow : +4 $/månad per användare

Kompensation: +6 $/månad per användare

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Några av Lattices mest uppskattade funktioner är engagemangsundersökningar, OKR-spårning och prestationsutvärderingar.

Jag älskar UI-designen på hela plattformen. Den är användarvänlig och enkel, inte bara när det gäller administrationen av verktyget utan också alla engagemangs- och utbildningsmaterial, inklusive Lattice University och Lattices Help Desk. Vi använder så många av funktionerna, inklusive 1:1, uppdateringar, feedback, engagemangsundersökningar, mål-/OKR-spårning och prestationsutvärderingar.

Jag älskar UI-designen på hela plattformen. Den är användarvänlig och enkel, inte bara när det gäller administrationen av verktyget utan också alla engagemangs- och utbildningsmaterial, inklusive Lattice University och Lattices helpdesk. Vi använder så många av funktionerna, inklusive 1:1, uppdateringar, feedback, engagemangsundersökningar, mål-/OKR-spårning och prestationsutvärderingar.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsnoteringar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

5. 15Five

via 15Five

15Five är en HR SaaS-plattform och ett OKR-verktyg som ökar medarbetarnas engagemang och förbättrar prestationshanteringen genom effektiv målsättning och erkännande av medarbetarna.

Bäst för feedbackbaserad OKR-uppföljning

Jag gillade dess användarvänliga gränssnitt och fokus på att stödja en kontinuerlig återkopplingsloop mellan chefer och anställda. Dashboarden Best-Self Review är ett utmärkt tillskott – den integrerar anställdas personliga utveckling med prestationshantering.

Som chef använder jag granskningspanelen för att se mitt teams framsteg, och enskilda medarbetare kan använda den för att mäta framstegen i sina personliga granskningscykler.

En annan favorit är High Fives, ett verktyg för kollegialt erkännande som främjar en positiv arbetskultur. Teammedlemmarna kan ge varandra en ”High Five” för att visa uppskattning, och teamledarna kan använda det för att fira framgångar och bidrag.

Dessutom innehåller 15Five kraftfulla rapporteringsverktyg och integrationer med populär affärsprogramvara. Jag uppskattade den smidiga integrationen med Google Kalender – det gjorde det mycket snabbt och enkelt att schemalägga enskilda möten med mina teammedlemmar direkt från appen.

15Five bästa funktioner

Ge och samla in feedback med den veckovisa check-in-funktionen som uppmuntrar öppen kommunikation mellan chefer och anställda.

Förbättra den strategiska anpassningen genom att koppla samman enskilda medarbetares mål med övergripande affärsmål.

Spåra och analysera prestationer med omfattande rapporteringsverktyg och få användbara insikter.

Integrera smidigt med andra verktyg som Slack, Microsoft Teams och HRIS-plattformar för att förbättra effektiviteten i ditt arbetsflöde.

15Five-begränsningar

Beroende av regelbunden användarinmatning: verktygets effektivitet minskar utan konsekvent deltagande från alla användare.

Priser för 15Five

Engage : 4 $/månad per användare (endast årsbetalning)

Perform : 10 USD/månad per användare (endast årsvis fakturering)

Total Platform: 16 USD/månad per användare (endast årsbetalning)

15Five betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 880 recensioner)

6. Asana

via Asana

Asana, som är allmänt känt för sina projektledningsfunktioner, kan också fungera som ett OKR-verktyg som hjälper företag att effektivisera sina processer för målsättning och uppföljning.

Bäst för projekt- och uppgiftshantering

Plattformen integrerar uppgiftshantering med strategiska mål, vilket säkerställer att alla teammedlemmar är i linje med företagets vision och att deras individuella bidrag är tydligt synliga.

Jag gillade särskilt Asanas funktion för att spåra framsteg, som har tydliga visuella indikatorer och uppdateringar i realtid som håller teamen sammankopplade och informerade. Dessa är särskilt användbara när du planerar att skriva effektiva OKR och övervaka dem i stor skala.

Dessutom stöder Asana en rad integrationer med andra affärsverktyg, vilket gör att din teknikstack förblir smidig och arbetsflödena flyter på.

Asanas bästa funktioner

Prioritera och tilldela uppgifter effektivt i listvyn

Automatisera repetitiva uppgifter, spara tid och minska manuellt arbete

Planera sprintar och sätt upp milstolpar för att hålla ditt team fokuserat och på rätt spår.

Övervaka teamets OKR-framsteg i realtid med portföljer

Asanas begränsningar

Den kostnadsfria planen tillåter endast upp till 15 användare per team.

Främst uppgiftsorienterade, vilket kan försvaga fokus på strategiska mål på högre nivå.

Det går inte att tilldela uppgifter till flera teammedlemmar, vilket komplicerar målsamarbetet.

Asanas prissättning

Gratis

Starter : 13,49 $/månad per användare

Avancerad : 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

Användarna uppskattar att Asana hjälper dem att samla allt på ett ställe:

Top-down OKR och målsättning. Från övergripande mål till detaljerade taktiska planer.

Top-down OKR och målsättning. Från övergripande mål till detaljerade taktiska planer.

7. Betterworks

via Betterworks

Betterworks är en programvara för prestationshantering som hjälper till att sätta upp OKR för att driva organisationens framgång och anpassa medarbetarna. Den integrerar måluppföljning med kontinuerlig prestationscoaching.

Bäst för feedback och kommunikation

Vi imponerades av Betterworks förmåga att skala OKR över stora företag, med verktyg som stöder transparent kommunikation, målanpassning och frekventa utvärderingar av framsteg.

Jag gillade att detta verktyg fokuserar på medarbetarna – att engagera sig i deras utveckling, investera i deras lärande och lösa deras problem. Jag kunde omedelbart boka 1:1-möten med mina teammedlemmar, ge feedback i realtid och samla in feedback från dem om hur ledningen kan förbättra deras upplevelse.

Med detta verktyg är det enkelt att skapa en miljö präglad av fokuserad prestation och kontinuerlig förbättring, vilket i slutändan för organisationen närmare sina mål.

Betterworks bästa funktioner

Planera kvartalsvisa utvecklingar och sätt upp milstolpar för att följa framstegen.

Använd feedback från chefer och kollegor för att förbättra individuella prestationer.

Utför kalibreringar och få exakta och opartiska insikter om medarbetarnas prestationer.

Förvandla chefer till coacher och utveckla potentialen hos din personal.

Begränsningar med Betterworks

Har en brant inlärningskurva

Feedback i realtid och från flera bedömare är endast tillgängligt i företagsplanen.

Priser för Betterworks

Företag: Anpassad prissättning

Medelstora företag: Anpassad prissättning

Betterworks betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (15+ recensioner)

8. Peoplebox

via Peoplebox

Peoplebox kombinerar målsättning med talanghantering, vilket gör OKR till en integrerad del av allas arbetsflöde.

Bäst för att bygga en högpresterande kultur

Peoplebox har en rad kraftfulla funktioner, såsom automatiska måluppdateringar, feedback i realtid och integrerade enskilda möten, vilket säkerställer kontinuerlig anpassning och prestationsdiskussioner.

Dess kraftfulla analysverktyg hjälpte mig att få djupgående insikter om teamets samordning. Jag kunde identifiera potentiella hinder (i mitt fall ett underbemannat team som inte hann med deadlines) och fatta bättre beslut för att hantera dem.

Peoplebox integreras också med populära verktyg som Slack och Microsoft Teams, så att teamen enkelt kan integrera det i sin befintliga teknikstack.

Peoplebox bästa funktioner

Anpassa teamets mål effektivt till organisationens strategier genom enkel OKR-uppföljning.

Underlätta feedback i realtid för att hålla teammedlemmarna engagerade och informerade om sina framsteg.

Genomför produktiva enskilda möten med inbyggda mötesagendor och uppföljningsåtgärder som är direkt kopplade till OKR:er.

Automatisera uppdateringar för att minimera manuell inmatning och hålla alla uppdaterade om målsstatus.

Begränsningar med Peoplebox

Har en brant inlärningskurva för nya användare som navigerar i de avancerade funktionerna.

Inga månadsabonnemang

Priser för Peoplebox

Talanghantering : 7 USD/månad per användare (endast årsbetalning)

OKR-plattform : 8 USD/månad per användare (endast årsvis fakturering)

Full-Suite Professional : 12 USD/månad per användare (endast årsbetalning)

Full-Suite Premium : 15 USD/månad per användare (endast årsbetalning)

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

Peoplebox betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (229 recensioner)

9. PerformYard

via PerformYard

PerformYard är utformat för att hjälpa organisationer att uppnå strategisk samordning och möjliggör tydlig inställning, spårning och hantering av OKR på alla nivåer i företaget. Det fokuserar på användarvänlighet för att sticka ut från konkurrenterna. Jag gillade särskilt hur smidigt det var att komma igång och börja använda verktyget. PerformYard bör fungera utmärkt för småföretag som är nya inom OKR och prestationsutvärderingar.

Bäst för anpassningsbara prestationsutvärderingar

Mina favoritfunktioner är flexibel måluppställning, anpassningsbara granskningscykler och mekanismer för feedback i realtid. Dessa funktioner säkerställer att målen alltid är anpassade efter företagets mål, vilket hjälper alla att aktivt hantera och optimera medarbetarnas prestationer.

PerformYard integreras också sömlöst med befintliga HR-system och erbjuder en sammanhängande upplevelse som stöder en prestationsorienterad kultur.

PerformYards bästa funktioner

Effektivisera målsättningsprocesserna med anpassningsbara och flexibla OKR-mallar.

Förbättra den strategiska anpassningen genom effektiv måluppföljning över avdelningsgränserna

Underlätta feedback i realtid för att säkerställa kontinuerlig kommunikation och justering av målen.

Anpassa prestationsutvärderingar så att de passar din organisations unika tidsplaner och kriterier.

Integrera effektivt med befintliga HR-system för att upprätthålla datakontinuitet och minska administrativa omkostnader.

Begränsningar i PerformYard

Begränsade tredjepartsintegrationer jämfört med andra OKR-verktyg

Priserna är inte transparenta, eftersom detaljerna inte finns tillgängliga på webbplatsen, vilket kräver direktkontakt för att få offerter.

Priser för PerformYard

Prestationshantering : 5–10 dollar/månad per användare (endast årsvis fakturering)

Medarbetarengagemang: Från 1–3 dollar/månad per användare (endast årsvis fakturering)

PerformYard-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

10. Hirebook

via Hirebook

Hirebook organiserar kaotiska ledningsmetoder och guidar medarbetarna till att bidra mer effektivt. Verktyget omvandlar automatiskt dagliga aktiviteter till nyckelresultat, så att medarbetarna tydligt kan se vilken inverkan de har och känner sig motiverade att göra sitt bästa.

Bäst för att öka medarbetarnas engagemang

För småföretag och distansarbetande team som vill förbättra engagemanget och integrera prestationsuppföljning erbjuder Hirebook en rad väl utformade funktioner. Vissa av dem främjar regelbunden kommunikation och positiva återkopplingsloopar: incheckningar, uppdateringar av viktiga resultat, enskilda samtal och mycket mer.

Jag tyckte att Org Charts passade bra för mitt arbetsflöde.

Eftersom vårt team växer snabbt blir det svårt att hålla reda på vem som arbetar i vilken avdelning och vilket projekt. Med Org Charts kunde jag snabbt hämta information om nya medarbetare, kontrollera deras framsteg på detaljnivå och erbjuda nödvändig hjälp genom check-ins.

Hirebooks bästa funktioner

Visualisera framstegen med kaskad-OKR och uppmuntra medarbetarna att hålla sig uppdaterade om sina individuella bidrag.

Få OKR-rapporter levererade till din e-post eller mobila enheter

Anpassa incheckningar efter avdelningar, team eller individer – ställ relevanta frågor och samla in korrekt feedback från medarbetarna.

Ge medarbetarna möjlighet att checka in i asynkron läge

Begränsningar för Hirebook

Ingen gratisplan

Det går inte att tilldela mål eller uppgifter till flera teammedlemmar.

Priser för Hirebook

Företag : 15 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Hirebook-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Mot-användare uppskattar hur enkelt och intuitivt verktyget är att använda och blir överraskade av dess många funktioner.

Även om jag köpte hirebook för deras OKR-anpassningsfunktioner blev jag positivt överraskad när jag upptäckte de andra funktionerna de erbjuder (t.ex. att skapa möten med teammedlemmar och kunna följa upp flera punkter på dagordningen över tid, ställa in dagliga KPI:er för mer operativa medarbetare, checka in så att dina direktunderställda regelbundet kan berätta hur de mår och vad som oroar dem). OKR-funktionerna är utmärkta, intuitiva och visuella. Du kan anpassa OKR:erna för hela organisationen och få en känsla för hur de olika teamen närmar sig sina mål.

Även om jag köpte hirebook för deras OKR-anpassningsfunktioner blev jag positivt överraskad när jag upptäckte de andra funktionerna de erbjuder (t.ex. att skapa möten med teammedlemmar och kunna följa upp flera punkter på dagordningen över tid, ställa in dagliga KPI:er för mer operativa medarbetare, checka in så att dina direktunderställda regelbundet kan berätta hur de mår och vad som oroar dem).

OKR-funktionerna är utmärkta, intuitiva och visuella. Du kan anpassa OKR:erna för hela organisationen och få en känsla för hur de olika teamen närmar sig sina mål.

11. Kvantitativa resultat

via Quantive Results

Quantives OKR-programvara är utformad för småföretag och större företag och ger OKR-hanteringsprocessen stor flexibilitet. Den importerar automatiskt data från tredjepartsappar och uppdaterar OKR:erna – utan att du behöver göra något manuellt!

Bäst för benchmarkingrapporter

Under våra tester var en funktion som stack ut möjligheten att jämföra framsteg och processer för att identifiera förbättringspotential.

I mitt fall var målet att öka den organiska trafiken till vår webbplats med 20 %. Allteftersom vi gjorde framsteg och systemet hade tillräckligt med data att arbeta med kunde jag jämföra mina framsteg och resultat med andra Quantive-kunder med liknande mål.

Denna benchmarkingprocess hjälpte mig att bättre förstå scenariot för organisk trafik. Eftersom vi nästan var i nivå med benchmarken var jag säker på att vi var på rätt väg.

Quantive Results bästa funktioner

Markera de största prestationerna hos ett team eller en individ och belöna prestationer med märken, gif-bilder och kommentarer för att hålla engagemangsnivån hög.

Håll dig uppdaterad om ditt teams OKR-aktivitet och upprätthåll en revisionsspår med aktivitetshistorik.

Håll kontakten med dina teammedlemmar och samarbeta kring mål och uppgifter i realtid med Slack- och Microsoft Teams-integration.

Skapa automatiskt en organisationsplan som hjälper teammedlemmarna att förstå företagets struktur.

Begränsningar för Quantive Results

Den initiala installationen och utbildningen kräver tid och resurser för att plattformens funktioner ska kunna utnyttjas fullt ut.

Priser för Quantive Results

Essentials : Gratis

Skala : 9 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Quantive Results betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

12. Kallidus Perform

via Kallidus Perform

Kallidus Perform är ett OKR-programverktyg som är utformat för att effektivisera prestationshanteringen och förbättra målsättningsprocesserna inom organisationer. Det ger företag möjlighet att tydligt definiera och spåra mål och viktiga resultat på både individ- och teamnivå, vilket främjar en kultur av hög prestanda och kontinuerlig förbättring.

Bäst för L&D och hantering av anställdas livscykel

Det användarvänliga gränssnittet var det som stack ut för mig. Jag gillade hur det förenklar spårning och hantering av OKR på flera nivåer, vilket gör det tillgängligt för alla anställda.

Men Kallidus styrka går utöver de redan utmärkta OKR-funktionerna. Det är ett välbyggt ekosystem som stöder alla typer av utbildnings- och utvecklingsprogram. Jag försökte omdirigera utbildningskampanjer genom Kallidus genom att anpassa mallar och utforma modulerna, och jag fick positiv feedback från hela teamet.

Kallidus Perform stöder också en kontinuerlig prestationshanteringscykel, som integrerar regelbundna avstämningar och feedback i realtid som håller teamen samordnade och fokuserade på sina mål. Jag rekommenderar det för organisationer som vill bibehålla flexibilitet och anpassningsförmåga i sin strategiska verksamhet.

Kallidus Performs bästa funktioner

Effektivisera målsättningen med anpassningsbara OKR-mallar som är lätta att justera och anpassa till affärsstrategier.

Öka medarbetarnas engagemang genom att möjliggöra regelbunden feedback och avstämningar, och främja en kultur av kontinuerlig förbättring.

Förenkla prestationsuppföljningen med ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för alla att anamma och använda OKR.

Anpassa prestationsutvärderingar för att möta olika teams unika behov och tidsplaner.

Integrera möjligheter till lärande och utveckling i prestationshanteringsprocessen

Kallidus Perform begränsningar

Inlärningskurvan för nya användare kan vara brant på grund av de många funktionerna och anpassningsmöjligheterna som finns tillgängliga.

Integrationsmöjligheterna med andra system är begränsade.

Priser för Kallidus Perform

Anpassad prissättning

Kallidus Performs betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

13. Profit. co

Profit.co är ett annat OKR-program som har blivit populärt tack vare sin heltäckande approach till mål- och nyckelresultatstyrning, vilket gör det möjligt för företag att förfina sin strategiska planering och genomförande.

De har vackert utformade användarflöden och detaljerade anpassningsmöjligheter som gör verktyget mycket trevligt att använda.

Bäst för anpassningsbar OKR-hantering

Profit. co erbjuder en rad funktioner som främjar samordning på alla nivåer i en organisation och säkerställer att alla arbetar synkroniserat mot gemensamma mål. Jag blev imponerad av de över 400 inbyggda och anpassade KPI:erna för att mäta prestanda effektivt.

När jag använde Profit. co framhöll jag ofta för mina kollegor hur visuella instrumentpanelerna var. Profit. co fungerar mycket bra som en allt-i-ett-plattform för att dela uppdateringar, feedback och resurser relaterade till mål. Det hjälpte mig att utforska uppdateringar i realtid och hålla koll på OKR:er samtidigt som jag samarbetade med teammedlemmarna. Du kan också skapa ett team-OKR med hjälp av guider och OKR-mallar.

Jag gillade verkligen att plattformen fokuserar på att erbjuda utbildningsresurser. Utbildningsmodulerna hjälper användarna att maximera fördelarna med OKR och förbättra prestandan i hela företaget.

Profit. co bästa funktioner

Ge medarbetarna en översikt över företagets vision genom anpassningspaneler.

Utnyttja över 400 inbyggda och anpassade KPI:er för att mäta prestanda på ett effektivt sätt.

Anpassa och skapa en OKR-period eller prestationsgranskningscykel med en titel och varaktighet som du själv väljer.

Profit. co begränsningar

Det går inte att skapa anpassade OKR-fält i gratispaketet.

Begränsad integration med andra projektledningsverktyg som Asana, Trello och Proofhub.

Kan inte visualisera dina uppgifter i Gantt-vyn

Profit. co prissättning

Anpassad prissättning

Profit. co betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 80 recensioner)

14. Viva Goals

via Viva Goals

Microsoft Viva Goals är ett strategiskt OKR-programverktyg som är integrerat i Microsoft Viva-paketet och utformat för att anpassa teamets insatser till organisationens viktigaste mål.

Bäst för målsättning och uppföljning med hjälp av färdiga mallar

Viva Goals utnyttjar den robusta infrastrukturen i Microsofts ekosystem och låter dig sätta upp, följa och hantera mål och nyckelresultat på både team- och organisationsnivå.

Den snabba och smidiga integrationen med andra Microsoft-produkter, såsom Teams och Azure DevOps, är en måste-ha-funktion.

Dessutom kan Viva Goals automatisera uppdateringar av framsteg och ge användbara insikter genom avancerad analys. Jag blev också förvånad över det stora antalet anpassningsbara OKR:er och mallar för målsättning som passar många olika användningsfall, vilket gör det enkelt att sätta upp och följa upp prestationer i stor skala.

Viva Goals bästa funktioner

Integrera enkelt med Microsoft Office-verktyg och -tjänster för att upprätthålla ett enhetligt arbetsflöde.

Automatisera uppföljningen av framstegen för att få uppdateringar i realtid och minska manuell datainmatning.

Främja strategisk samordning genom att tydligt koppla individuella mål och teammål till övergripande affärsmål.

Förbättra beslutsfattandet med avancerad analys som ger djupgående insikter i OKR-prestanda.

Underlätta samarbetet genom att använda Microsoft Teams för kommunikation och uppdateringar relaterade till OKR.

Begränsningar i Viva Goals

Beroendet av Microsofts ekosystem kan begränsa dess attraktionskraft för organisationer som inte är helt integrerade med Microsofts produkter.

Kostnaden kan vara ett hinder för småföretag eller nystartade företag, eftersom prissättningen vanligtvis är kopplad till andra Viva- eller Microsoft 365-produkter.

Den initiala installationen och implementeringen kan kräva betydande tid och ansträngning, särskilt för organisationer som inte har någon tidigare erfarenhet av Microsofts gränssnitt.

Priser för Viva Goals

Microsoft Viva i Microsoft 365: Tillgängligt som en del av Microsoft 365 Enterprise-planen.

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/månad per användare (endast årsvis fakturering)

Microsoft Viva Workplace Analytics och Employee Feedback: 6 USD/månad per användare (endast årsbetalning)

Microsoft Viva Suite: 12 USD/månad per användare (endast årsvis fakturering)

Viva Goals betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

15. Mooncamp

via Mooncamp

Mooncamp är ett program för att skapa och kommunicera affärsstrategin till insiders och uppmuntra företagsomfattande anpassning med hjälp av OKR.

Bäst för hierarkisk strategidesign

Jag provade funktionen Strategy Tree för att ge alla en övergripande bild av vår organisationsstrategi. Den redigerbara ritplattan gjorde det möjligt för mig att kartlägga våra viktigaste fokusområden för kvartalet, mål och initiativ efter hierarki.

Vår kvartalsvisa målsättning för kundframgångsteam såg till exempel ut så här:

Fokusområde: Utmärkt kundservice

Mål: Förbättra kundsupportens responsivitet och effektivitet

Nyckelresultat 1: Minska den genomsnittliga svarstiden på kundförfrågningar med 20 %.

Nyckelresultat 2: Uppnå en lösningsgrad på 90 % vid första kontakten

Nyckelresultat 3: Öka kundnöjdheten inom kundsupport till 85 %.

Initiativ:

Implementera ett nytt ärendehanteringssystem för bättre spårning och hantering av förfrågningar

Utbilda kundtjänstmedarbetare i avancerade problemlösningstekniker

Skapa en kunskapsbas för kundtjänst för snabbare referens

Programvaran gjorde det möjligt för mitt team att förstå denna stegvisa hierarki med ett ögonkast och vidta åtgärder därefter.

Mooncamps bästa funktioner

Gör ändringar i målen i bulk med hjälp av funktioner som redigera, ta bort eller duplicera.

Gör dina mål offentliga eller håll dem privata – du har kontrollen.

Integrera verktyget med Slack eller Microsoft Teams och gör regelbundna avstämningar.

Lägg till anpassade egenskaper till dina mål med hjälp av branschspecifik terminologi.

Mooncamps begränsningar

Mobilupplevelsen är inte lika smidig som desktopversionen.

Mooncamps prissättning

Essential : 6 $/månad per användare (endast årsbetalning)

Professional : 10 USD/månad per användare (endast årsbetalning)

Företag: Anpassad prissättning

Mooncamp-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Nästan alla Mooncamps användare (som jag) uppskattar verktygets enkelhet och användarvänlighet, och anser att det förenklar deras OKR-hantering.

Jag använder Mooncamp för att spåra OKR, och det har varit till stor hjälp för att hålla koll på mina mål. Jag har använt andra OKR-spårningsverktyg tidigare, men med Mooncamp har jag kunnat vara mer konsekvent. Det beror till stor del på att det är så enkelt att använda och flexibelt, vilket är väldigt viktigt i nystartade företag, eftersom prioriteringarna kan förändras hela tiden.

Jag använder Mooncamp för att spåra OKR:er, och det har varit till stor hjälp för att hålla koll på mina mål. Jag har använt andra OKR-spårningsverktyg tidigare, men med Mooncamp har jag kunnat vara mer konsekvent. Det beror till stor del på att det är så enkelt att använda och flexibelt, vilket är väldigt viktigt för nystartade företag, eftersom prioriteringarna kan förändras hela tiden.

OKR-programvaruverktyg erbjuder en rad fördelar som avsevärt kan förbättra hur organisationer sätter upp mål och mäter prestationer. Här är de främsta fördelarna:

1. Samordning och transparens

OKR-verktyg hjälper till att säkerställa att alla i organisationen förstår de strategiska målen och ser hur deras insatser bidrar till att uppnå dessa mål.

Transparens hjälper till att samordna insatserna mellan olika avdelningar och team, vilket leder till en enhetlig strategi för organisationens mål.

2. Ökat fokus och tydlighet

Genom att sätta upp tydliga och mätbara mål hjälper OKR-verktyg team och individer att prioritera sitt arbete och fokusera på de aktiviteter som har störst effekt.

För oss innebar det att vi inte längre slösade bort energi på uppgifter med låg prioritet och att vi kunde säkerställa en effektiv resursfördelning.

3. Ökat engagemang

När medarbetarna förstår hur deras arbete bidrar till företagets mål ökar deras engagemang och motivation.

Genom att använda ClickUp för att spåra OKR på ClickUp har vi kunnat främja en ännu större känsla av ägarskap och ansvar, eftersom medarbetarna kan se resultaten av sina ansträngningar och förstå sin roll i företagets framgång.

4. Smidighet och anpassningsförmåga

OKR-verktyg uppmuntrar till regelbundna avstämningar och uppdateringar, vilket gör det möjligt för teamen att snabbt anpassa sina strategier efter föränderliga marknadsförhållanden.

Denna flexibilitet säkerställer att organisationen förblir responsiv och kan dra nytta av möjligheter.

5. Datadrivna beslut

Med OKR-verktyg blir beslutsfattandet mer datainriktat. Ledare kan följa framstegen i realtid, analysera resultaten och fatta välgrundade beslut baserade på faktiska prestationsdata snarare än antaganden, vilket leder till bättre strategiska justeringar och resultat.

Vi kan till exempel snabbt se om ökad produktion av innehåll korrelerar med fler registreringar eller om vi bör fokusera våra ansträngningar på att optimera befintligt material först.

6. Förbättrad prestationshantering

Med tydliga mått och mål för att utvärdera medarbetarnas prestationer blir prestationsutvärderingsprocessen mer effektiv.

OKR-verktygens strukturerade tillvägagångssätt banar väg för objektiva, transparenta och opartiska prestationsutvärderingar och hjälper till att identifiera områden som kan förbättras.

7. Underlättande av kontinuerlig förbättring

OKR-verktygens funktioner för regelbunden mätning och rapportering uppmuntrar till en kontinuerlig cykel av målsättning, resultatmätning och strategiförfining.

Denna pågående process främjar en kultur av kontinuerlig förbättring inom organisationen. Hos ClickUp är det också tydligt i ett av våra kärnvärden: Väx 1 % varje dag.

8. Skalbarhet

OKR-verktyg är skalbara och kan användas effektivt av organisationer av alla storlekar – från nystartade företag till stora koncerner.

När organisationen växer kan verktygen anpassas till mer komplexa strukturer och rymma fler användare.

Trender inom OKR-verktyg

OKR-programvara är i ständig förändring eftersom organisationer inser den ökande betydelsen av strategisk målsättning och anpassning. Här är några viktiga trender inom OKR-verktyg som du bör hålla ett öga på:

1. OKR expanderar utanför företagsvärlden

Ideella organisationer, utbildningsinstitutioner och till och med privatpersoner använder OKR-ramverket för att sätta upp mål.

Dessutom finns det en trend i större och mer traditionella företag att kombinera OKR med KPI för att öka flexibiliteten och införliva kortsiktiga kvartalsmål för projekt med mer rigida årliga KPI för framgång.

Organisationer söker djupare insikter i prestationsdata och trender som kan vägleda strategiska beslut.

OKR-verktyg innehåller allt mer robusta analysfunktioner för att leverera dessa insikter, inklusive prediktiv analys och AI-drivna rekommendationer.

3. Användarupplevelsen och tillgängligheten förbättras

Det finns en trend mot mer användarvänliga och tillgängliga OKR-verktyg.

Eftersom dessa verktyg blir en central del av organisationskulturen ökar efterfrågan på plattformar som är lätta att använda och tillgängliga från olika enheter, inklusive mobila enheter.

Målet är att uppmuntra alla medarbetare att aktivt delta i OKR-processen.

4. OKR-coaching och -utbildning blir allt viktigare

I takt med att OKR-metoderna blir allt vanligare ökar också behovet av ordentlig utbildning och support.

Många leverantörer av OKR-verktyg erbjuder nu professionella coachingtjänster, utbildningsresurser och utbildningsmoduler för att säkerställa en framgångsrik implementering och fortsatt användning av OKR.

Till exempel anordnar ClickUp University (en onlineplattform för att lära sig ClickUp) en live-workshop med titeln Effectively Implement and Track OKRs för att hjälpa användare att följa upp sina mål.

5. Automatiseringsfunktioner dominerar marknaden

Automatiseringen i OKR-verktyg ökar, och funktioner som automatiska uppdateringar av framsteg, meddelandesystem och automatiska påminnelser blir allt vanligare.

Dessa funktioner hjälper till att minska den administrativa bördan och hålla alla uppdaterade om viktiga utvecklingar. ClickUp Automations är ett bra exempel på detta!

6. Fokus ligger på hållbarhet och sociala mål

Det finns en växande trend att införliva hållbarhets- och samhällspåverkansmål i OKR-ramverket.

Till exempel har Patagonia, det populära varumärket för friluftskläder och -utrustning, satt upp flera klimatmål, såsom att göra sina förpackningar helt återanvändbara senast 2025, eliminera nya petroleummaterial i sina produkter senast 2025 och nå nettonollutsläpp senast 2024.

Organisationer använder OKR-verktyg för att sätta upp, hantera och rapportera mål relaterade till miljöpåverkan och socialt ansvar, och anpassa företagsstrategier till bredare samhällsmål.

7. Företagen satsar allt mer på medarbetarnas engagemang

I takt med att distansarbete blir allt vanligare läggs allt större vikt vid att använda OKR-verktyg för att engagera medarbetarna.

Funktioner som främjar erkännande, personlig utveckling och kontinuerlig feedback prioriteras för att hålla distansarbetande team motiverade och kopplade till organisationens mål.

8. Förbättrad transparens

Transparens, samarbete mellan team och samordning är nyckeln till en framgångsrik OKR-implementering. Genom användningen av OKR-verktyg blir OKR och framgångsdata mindre isolerade i organisationer.

Företag kombinerar top-down-strategiska OKR med bottom-up-teamdrivna OKR för att överbrygga klyftan mellan den övergripande inriktningen och individuella bidrag.

Därför är jag alltid för att OKR ska vara synliga på alla nivåer i organisationen och att man ska hålla OKR-workshops mellan olika team för att till exempel sätta upp OKR för projekt eller kundupplevelser.

Välj det bästa OKR-programvaruverktyget för ditt team

De OKR-programvaror som vi har valt ut i den här artikeln passar organisationer av olika storlek. De erbjuder en färdplan för att sätta upp och övervaka OKR:er och uppmuntrar dig att uppnå dina ambitiösa mål.

Även om de har smidiga system för målsättning är inte alla tillräckligt omfattande för att samla hela organisationens personal, processer och system under ett och samma tak. Vissa fungerar utmärkt som fristående OKR-spårningsverktyg, medan andra har begränsade samarbetsfunktioner.

Organisationer som växer snabbt behöver något mer kraftfullt än isolerade OKR-spårningsprogram. Rätt OKR-program smälter in i ditt arbetsflöde och projektledningssystem, håller teamen på samma sida och växer med dig.

Med dessa faktorer i åtanke är ClickUp en klar vinnare.

ClickUp Goals kopplar individuella mål till en större företagsvision, gör det möjligt för team att kommunicera sinsemellan och visualisera framsteg, hjälper dig att skapa OKR snabbt och systematiskt med hjälp av mallar, och dessutom har du ClickUp Brain för att komma på idéer till uppgiftsbaserade OKR.

Vanliga frågor om OKR-programvara

1. Vad är OKR-programvara?

OKR-programvara är en plattform för strategigenomförande som är utformad för att hjälpa organisationer att sätta upp, spåra och hantera mål och nyckelresultat (OKR) för team och anställda. Den erbjuder en centraliserad plattform där team kan skapa, anpassa och övervaka sina mål, samtidigt som transparens och ansvarsskyldighet upprätthålls.

2. Är OKR-programvara lämplig för alla typer av organisationer?

OKR-programvara är fördelaktig för organisationer av olika storlek och inom olika branscher. Även om den vanligtvis används i teknikföretag och nystartade företag har även andra branscher, såsom hälso- och sjukvård, utbildning och finans, börjat använda OKR för att driva prestanda och tillväxt.

3. Vilka funktioner ska jag leta efter i OKR-programvara?

När du väljer OKR-programvara bör du ta hänsyn till funktioner som målsättning och uppföljning, visualisering av framsteg, integrationsmöjligheter med andra verktyg (t.ex. projektledningsprogramvara) och användarvänlighet. Se till att programvaran passar din organisations specifika behov och mål.

4. Vad är skillnaden mellan OKR och Balanced Scorecard (BSC)?

När man jämför OKR med balanserade styrkort är OKR inriktade på specifika, mätbara resultat för att driva innovation, medan balanserade styrkort anpassar affärsaktiviteterna efter organisationens strategi med hjälp av en kombination av prestationsmått för en helhetsbild.