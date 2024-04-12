Hur man sätter upp målmått (med exempel)

I den mycket populära managementboken Goal av Eliyahu M. Goldratt hävdar han att det grundläggande målet för alla företag är att tjäna pengar. Även om detta är mycket enkelt att förstå är det inte lätt att genomföra.

Målet att tjäna pengar måste delas upp i att öka genomströmningen, minska kostnaderna och minimera lagret, vilket allt leder till maximerade intäkter och vinster. Beroende på vilken bransch du är verksam i kan detta bli ganska komplicerat.

För en frilansande innehållsförfattare kan det till exempel vara så enkelt som att skriva fler artiklar varje vecka för att öka produktiviteten. För en biltillverkare innebär det dock att optimera tusentals processer, var och en med sina egna mål.

För att spåra detta behövs specialdesignad programvara som ClickUp. Låt oss se hur du kan sätta upp effektiva målmått och uppnå dem i din organisation.

Vad är målmått?

Mål är övergripande målsättningar som en individ, ett team eller en organisation strävar efter att uppnå. Det kan handla om att öka intäkterna från en ny produktlinje eller expandera till en ny marknad.

Målmått är specifika, mätbara indikatorer för att uppnå dessa mål. De bryter ner målen i genomförbara steg och hjälper till att övervaka prestanda och utvärdera framgång.

Vad är skillnaden mellan mål och mått?

Även om mål och mått används tillsammans är de i grunden olika begrepp.

Mål Mätvärden Övergripande mål Fokuserade prestationsmått Ge vägledning och tydlighet i arbetet Ange kontrollpunkter för att mäta resultatet Resultatbaserade, såsom intäktsökning, kundnöjdhet etc. Vanligtvis resultatbaserade, såsom genererade leads, NPS osv. Sätt upp långsiktiga mål, vanligtvis kvartalsvisa eller årliga. Sätt upp kortsiktiga mål. Team spårar ibland mått dagligen/veckovis.

Hur fungerar mål och mått tillsammans?

Mål och mått har ett symbiotiskt förhållande. Mål styr organisationens resa i rätt riktning, medan mått säkerställer att du rör dig i rätt takt.

Om ditt mål till exempel är att öka intäkterna under nästa verksamhetsår kan du sätta upp mått som:

Öka antalet genererade leads

Öka konverteringsgraden från lead till kund

Öka de årliga återkommande intäkterna från varje kund

Öka kundlojaliteten

Att följa upp dessa mått på veckobasis eller månadsbasis hjälper dig att uppnå det årliga mål du har satt upp. Företagsledare delar upp organisationens övergripande mål i mindre delmål för teamen. De använder sedan mått för att mäta framstegen mot dessa mål.

Förstå några viktiga enheter inom målmåttshantering

När du försöker förstå skillnaden mellan mål, målsättningar och mått kommer du att stöta på ett antal termer. Låt oss diskutera några av dem för att undvika missförstånd.

Nyckeltal (KPI): Ett nyckeltal är ett specifikt mått på hur väl ett projekt, en avdelning eller en organisation lyckats uppnå sina mål. För produktivitetsmål kan ett nyckeltal vara antalet arbetade timmar.

Servicenivåavtal (SLA): Ett SLA är den prestandastandard som du har åtagit dig att uppfylla. Ett programvaruunderhållsteam kan till exempel ha ett SLA på 4 timmar som svarstid för klagomål med hög prioritet.

Klickfrekvens (CTR): Klickfrekvens är en populär marknadsförings-KPI som mäter antalet gånger någon klickar på en länk i förhållande till antalet gånger den visas. Om din Facebook-annons ses av 100 personer och klickas på av en, är din CTR 1 %.

Aktiva användare: I SaaS-världen är dagliga aktiva användare (DAU) och månatliga aktiva användare (MAU) viktiga mått. Det avser antalet personer som aktivt använder produkten, ett ledande mått för potentiella intäkter.

Med en stark grund i den teorin, låt oss titta på några exempel.

25 exempel på målmått från verkligheten

Målmått kan variera beroende på vilken typ av arbete du utför. För att ge dig en tydlig bild har vi valt exempel från flera olika affärsfunktioner.

Försäljning

1. Kundanskaffningskostnad (CAC): Alla kostnader för kundanskaffning, inklusive försäljningskostnader och marknadsföringsinsatser. CAC är en viktig kostnad som måste minimeras.

2. Försäljningsaktiviteter per säljare: Antalet uppgifter som en säljare slutför inom en viss tidsram. De flesta organisationer spårar försäljningssamtal. Detta är ett produktivitetsmått som hjälper teamen att uppnå försäljningsmålen.

3. Konverteringsfrekvens: Frekvensen med vilken leads konverteras till kunder. Detta målmått spårar kvaliteten på leads och effektiviteten i försäljningsprocessen.

4. Försäljningscykelns längd: Genomsnittlig längd på försäljningsprocessen från den första kontakten till avslut. Tillsammans med aktiviteter per säljare och konverteringsgrad hjälper detta mått till att prognostisera intäktsresultat.

5. Kundens livstidsvärde (CLV): Den totala intäkten som ett företag kan generera från en kund under hela relationens livstid. CLV hjälper till att rationalisera CAC och fördela budgetar därefter.

Marknadsföring

6. Marknadsföringskvalificerade leads (MQL): Antal leads som marknadsföringsteamet anser sannolikt kommer att konverteras till kunder. MQL:er tillför ett kvalitetselement till de genererade leads.

7. Kostnad per lead (CPL): Alla kostnader för att skaffa en lead. CPL är en ledande indikator på CAC.

8. Visningar, klick och leads: Antalet personer som har sett en annons, klickat på en annons och fyllt i formuläret för att registreras som en lead. Dessa KPI-mått hjälper till att mäta prestandan i toppen av konverteringskanalen.

9. Bounce rate: Procentandel av marknadsföringsmejl som studsar tillbaka när ID:t är felaktigt, inaktivt eller otillgängligt. Bounce rate är en indikator på hur väl din prenumerantdatabas fungerar.

10. Marknadsföringens avkastning på investering (ROI): Förhållandet mellan intäkter från marknadsföring och marknadsföringskostnader. Detta är ett viktigt mått på marknadsföringens effektivitet.

Verksamhet

11. Bruttovinstmarginal: (Intäkter – Kostnad för sålda varor)/100. Bruttomarginalen är en viktig indikator på projektets operativa styrka och finansiella hälsa.

12. Intjänat värde: Faktiskt utfört arbete x budget. Om din budget är 30 000 för ett 30-dagarsprojekt och du har slutfört 10 % på 6 dagar, är ditt intjänade värde 3 000. Och ditt planerade värde är 6 000. Detta, tillsammans med andra finansiella mått, hjälper dig att mäta i dollar hur mycket du ligger efter/före schemat.

13. Kostnadsavvikelse: Budgeterad kostnad – faktisk kostnad. Ett av de viktigaste målen för ett väl genomfört projekt är att hålla sig inom budgeten. Kostnadsavvikelse är ett viktigt mått för detta.

14. Schemavarians: Planerad leverans – faktisk leverans. I exemplet ovan skulle du ha slutfört 20 % på 6 dagar. Din schemavarians är alltså 10 %.

15. Utnyttjandegrad: Arbetade timmar/tillgängliga timmar. Om du har arbetat 30 timmar under en 40-timmars arbetsvecka har du en utnyttjandegrad på 75 %. Detta är en ledande indikator på produktivitet och resursallokering, en integrerad del av projektmålen.

Programvaruutveckling

16. Distributionsfrekvens: Hur ofta kod distribueras till produktion. Detta anses ibland vara ett viktigt mått för team som använder agila metoder och är en viktig indikator på teknikteamets produktivitet och hastighet.

17. Sprintmålets framgångsgrad: Procentandel av punkter från sprintbackloggen som har slutförts. Detta mått visar teamets förmåga att planera effektivt och uppnå affärsmål.

18. Svarstid: Den tid det tar för systemet att svara på en förfrågan. Detta är ett viktigt mått på smidighet och responsivitet.

19. Kodtäckning: Procentandel av koden som täcks av automatiserade tester. Denna agila mätvärde identifierar testeffektiviteten samt de delar som behöver extra uppmärksamhet.

20. Genomsnittlig återställningstid (MTTR): Den tid det tar för teknikteamet att återställa efter en incident. I en värld där säkerhets-/prestandaincidenter är oundvikliga är MTTR en indikator på motståndskraft.

21. Säkerhetsincidenter: Antal incidenter eller överträdelser. Tillsammans med genomsnittlig tid för upptäckt, genomsnittlig tid för återställning och incidentens allvarlighetsgrad mäter detta programvarans säkerhetsfunktioner.

Kundservice

22. Kundlojalitet: Andelen kunder som behålls över tid. Detta mått indikerar produktens/tjänstens förmåga att vara värdefull för kunden, vilket minskar budgeten för att skaffa nya kunder.

23. Net Promoter Score (NPS): En kunds benägenhet att rekommendera en produkt eller tjänst. Detta är ett mått på kundnöjdhet i de flesta produkt-/tjänsteorganisationer.

24. Första svarstid: Hastigheten för det första svaret på kundförfrågningar. Första svarstiden anges vanligtvis i SLA:er och är en viktig indikator på kundtjänstens effektivitet.

25. Lösningsgrad: Procentandel av ärenden som lösts inom SLA.

Om något av dessa mål passar dig kan du här läsa om hur du kan följa upp och rapportera dem för att optimera prestandan.

Spårning och rapportering av mått på måluppfyllelse

När du har fastställt dina målmått ska du se till att du alltid har tydlig insyn i dem.

Sätt upp dina mål på ClickUp-mål

Om du inte vet var du ska börja kan du prova en SMART Goals-mall.

Om du inte vet var du ska börja kan du prova ClickUp SMART Goals Template.

Få en gratis mall Sätt upp SMART-mål för ditt team med ClickUp

Tilldela mått på måluppfyllelse till rätt personer

Tilldela användare till varje målmått. Du kan också dela upp ett mått för flera teammedlemmar som gemensamt uppnår målen.

Definiera data

Spåra dem på instrumentpaneler

Anpassa instrumentpaneler så att de visar de mått som är viktiga för dig. Få uppdateringar i realtid för varje mått så att du kan anpassa dina insatser för att förbättra prestandan.

Spåra dem på ClickUp-instrumentpanelerna.

Anpassa ClickUp-instrumentpanelerna så att de visar de mått som är viktiga för dig. Få uppdateringar i realtid för varje mått så att du kan anpassa dina insatser för att förbättra prestandan.

Definiera riktmärken för varje mål

En av de viktigaste aspekterna av att sätta upp ett mål eller definiera mått är att definiera riktmärken på ett korrekt sätt. Ett nystartat företag kan kanske uppnå ett mål om 100 % ökning av intäkterna under sitt första verksamhetsår, men ett multinationellt företag kanske inte kan det. För att förstå skillnaden är riktmärken nödvändiga.

Vid målsättning, riktmärken:

Fastställ basnivån för prestanda

Se till att målen är uppnåeliga och realistiska.

Tänk utanför boxen och uppnå bättre resultat

Hjälp till att konkurrera effektivt på marknaden

Kort sagt är ett mål något som måste uppnås. En mätare är en indikator på prestationen mot det målet. Benchmark är siffran för mätaren.

I en mjukvaruutvecklingsprodukt är till exempel ökad genomströmning ett mål. Antalet funktioner som implementeras i produktionen är måttet. 10 funktioner per sprint är riktmärket.

Börja med att sätta upp dina riktmärken och mått med någon av dessa mallar för målsättning.

Målmåttens roll i prestationsförbättring

På vägen mot organisatorisk framgång är målmått de milstolpar du måste passera. Så här kan de hjälpa driftsteamen att förbättra prestandan.

Hantera hela verksamheten med ClickUp

Synlighet: Målmått gör målet synligt för alla i teamet. Det hjälper dem att styra sin utveckling utifrån vad de behöver uppnå under året.

Mätbarhet: Projekt pågår ofta i månader, om inte år. Att vänta till slutet för att få veta om man har lyckats kan vara demotiverande. Målmått hjälper teammedlemmarna att regelbundet få reda på hur de ligger till.

Syfte: För teammedlemmarna ger målmått en känsla av mening. Det bidrar till att skapa ett kollektivt ansvar för att uppnå målen.

Kontinuerlig förbättring: Baserat på synlighet, mätbarhet och syfte kan teamen skapa en plan för kontinuerlig förbättring. Om du ser att dina resultat avviker från planen kan du omedelbart göra justeringar.

Genomför regelbundna retrospektiver och dokumentera lärdomar. Diskutera idéer och håll koll på alla konversationer.

Genomför förändringar, följ upp framstegen, upprepa!

Få tydlig överblick över projekt med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Genomför förändringar, följ upp framstegen, upprepa!

Utmaningar vid implementering av mått på måluppfyllelse

Trots sina många fördelar är det inte enkelt att implementera mått. Det finns flera utmaningar som du sannolikt kommer att möta. Här är några tips på hur du kan övervinna dem.

Mätvärden som inte stämmer överens med målen

De bästa måtten måste vara anpassade till teamets mål. De mäter prestationen mot det önskade målet. Ofta har dock teamen svårt att identifiera rätt mått för sina mål.

Övervinna denna utmaning: Skapa mappar för att spåra sprintcykler, OKR, veckovisa medarbetarutvärderingar etc. och ta fram mått för var och en av dem.

Att sätta upp och glömma bort mått

Teamen sätter entusiastiskt upp mål, mått och riktmärken i början av året. Det är vanligt att man glömmer bort allt detta när det hektiska vardagsarbetet börjar.

Automatisera uppföljningen av framstegen för att undvika detta.

Bristande synlighet

En av anledningarna till att team sätter upp mål och sedan glömmer bort dem är att de inte har ständig insyn. Spridda kalkylblad med olika anpassningar av målen och mätvärdena gör det svårt att få tillgång till dem.

Lös detta problem genom att placera målen i sammanhanget av vardagliga uppgifter. Det gör att målen förblir synliga och relevanta för arbetet.

Brist på data för att följa upp framsteg

Utan ett robust projektledningsverktyg kan något så grundläggande som ”hur många uppgifter har vi slutfört?” vara för tidskrävande att svara på.

En omfattande modul för uppgiftshantering kan hjälpa till att övervinna detta. Genom att använda rätt verktyg kan dina team samla in data om uppgifter, tidsspårning, arbetsbelastning och mycket mer.

Håll koll på dina mål och framgångsmått med ClickUp

Alla företag arbetar alltid mot ett mål, ett resultat som de önskar uppnå. Du kanske inte håller med Goldratt och anser att ditt primära mål är att förändra världen.

Oavsett vad ditt mål är, så behöver du rätt verktyg och processer för att uppnå det.

Oavsett vad ditt mål är, så hjälper ClickUp dig. Använd ClickUps funktioner för uppgiftshantering, schemaläggning, övervakning och måluppföljning för att uppnå dina mål. Kom igång direkt.

Prova ClickUp gratis idag.

Vanliga frågor om måluppföljning

1. Vad är målet med framgångsmått?

Framgångsmått är indikatorer på prestanda. Syftet med framgångsmått är att ge teammedlemmarna tydlighet, riktning och mål.

2. Vad är KPI-målmått?

KPI-målmått är specifika mått som används för att utvärdera en organisations, ett teams eller en individs prestanda mot fördefinierade mål.