Identifiera ditt teams North Star-mått och nå nya höjder

Polaris, även känd som Nordstjärnan, är varken den stjärna som ligger närmast jorden eller den ljusaste på himlen. Den är anmärkningsvärd endast för att den verkar stabil även när hela norra himlen rör sig runt den.

Oavsett tid på dygnet eller årstid, om du vill segla norrut följer du Nordstjärnan.

En North Star-metrik gör precis det för ett företag. Till skillnad från mål eller målsättningar är North Star-metriker entydiga.

Inga två mått motsäger eller förvirrar varandra. De fungerar som den punkt som du alltid återkalibrerar till om du någonsin märker att du avviker från kursen.

I det här blogginlägget hjälper vi dig att välja dina North Star-mått, skapa en plan för att nå dit och följa dina framsteg längs vägen.

Vad är North Star Metrics?

North Star-mått är mått på framgång som är anpassade till ett företags långsiktiga tillväxtbana. De är grundläggande för företagets framgång och påverkas inte av periodiska upp- och nedgångar.

North Star-mått är särskilt populära bland produktledda tillväxtteam i mjukvarustartups och mäter varför dina kunder fortsätter att köpa från dig.

En bra North Star-metrik kännetecknas av följande.

Reflektera kundvärdet: Vad behöver vi ge kunden i utbyte mot det pris de betalar? För underhållningsprodukter som YouTube, Spotify eller Facebook är det tiden som spenderas på plattformen. För en kommunikationsprodukt som Slack är det dagliga aktiva användare. För Amazon kan det vara månatliga transaktioner eller köpta produkter.

Relaterat till intäkter: Detta innebär inte att intäkter är en North Star-mätvärde, även om det kan vara det. En effektiv North Star-mätvärde kopplar dock kundvärde till intäkter.

Gäller hela organisationen: North Star-måttet förändras inte beroende på ditt team/din roll. Det förblir konstant, med inbäddade mål och uppgifter som kan variera för varje team.

Om din organisations North Star-mått till exempel är ”dagliga aktiva användare” måste alla, från produkt-, marknadsförings- och försäljningsavdelningarna till kundtjänsten, utforma sitt arbete för att uppnå detta mål.

Fokusera på det långsiktiga: North Star-mått förändras inte varje år. De är kopplade till långsiktig tillväxt och måste eftersträvas under flera år. Därför måste de vara specifika men samtidigt tillräckligt breda.

Med nyckeltal (KPI), projektmål och nyckelresultat (OKR), One Metric That Matters (OMTM) och dussintals andra ramverk som redan används, varför ska du överväga North Star-mått? Låt oss ta en titt.

Vikten av North Star Metrics

Bra North Star-mått ger riktning för hela organisationen. De hjälper varje team att fastställa sin färdplan, sätta upp tidsplaner och bestämma vem som tar rodret, när och hur.

Sätt upp dina North Star-mått och uppnå dem med ClickUp

Effektiva North Star-mått ger följande fördelar.

Tydlighet

En bra North Star-metrik ger en tydlig bild av vart organisationen är på väg. Den lämnar inget utrymme för subjektiva tolkningar, oavsett hur nära eller långt ifrån kunden teammedlemmen befinner sig.

Fokus för hela organisationen

Det förenar hela organisationen mot ett gemensamt mål. Bra North Star-mått eliminerar interna konflikter om prestationsmätning och prioriteringar.

När det uppstår en het debatt mellan sälj- och marknadsföringsavdelningarna om resultatet av kampanjer för att generera leads, kan North Star-mätvärdena skapa samstämmighet.

Kundfokus

En effektiv North Star-metrik fokuserar på kundvärde och samordnar alla mot det målet. Den uppmuntrar varje teammedlem att fokusera på att göra mer för kunden så att de inser ett högre värde och är villiga att betala mer.

Bland produktutvecklingsteam kan detta vara otroligt transformativt. När North Star-metriken är tydlig kommer de att leverera funktioner som driver mot den, även när andra glänsande nya objekt verkar mer attraktiva.

Syfte

Moderna organisationer, särskilt nystartade företag, bygger på ett syfte. Även generation Z tittar på om ett företags värderingar stämmer överens med deras egna innan de accepterar ett jobb. North Star-måttet återspeglar organisationens värderingar och mission och vägleder beslutsfattandet för alla intressenter.

Med tydlighet, fokus, kundorientering och målmedvetenhet bidrar ett företags North Star-mått till att förbättra arbetsprestationen och samla alla mot ett gemensamt mål.

Allt detta är bra, men vad är bra North Star-mått? Och kan det finnas flera North Star-mått? Här är några exempel.

Exempel på North Star Metrics

Dina North Star-mått kan bero på flera faktorer, såsom den produkt du säljer, den bransch du verkar inom, ditt företags tillväxt, tillväxteffektivitet, det kundvärde du skapar, din affärsmodell och så vidare. Här är några exempel på North Star-mått som omfattar dessa faktorer.

1. Intäkter

Inom branschen pågår en livlig debatt om intäkter som North Star-mått. Vissa hävdar att det primära syftet med alla företag är att generera intäkter. Därför är intäktsmått som årliga återkommande intäkter (ARR), månatliga återkommande intäkter (MRR) och månatliga bruttointäkter (GMV) de bästa North Star-måtten för hela företaget.

Andra säger att om du sätter "intäkter" som primärt mått kommer du att fokusera för mycket på kundtillväxt med taktiker som prissättning eller rabatter. Dessutom låter "tjäna X miljoner dollar" inte direkt inspirerande för anställda!

Intäkter och lönsamhet som North Star-mått riskerar alltså att vara kontraproduktiva på lång sikt.

2. Tid som spenderas på plattformen

Tid som spenderas är en populär North Star-metrik inom underhållnings- och sociala medier, i organisationer som Spotify, YouTube, LinkedIn och Facebook.

Tid som spenderas är ett utmärkt North Star-mått eftersom det perfekt fångar det värde som en kund får från produkten, dvs. underhållning. Till

På affärssidan gäller att ju mer tid en användare spenderar på plattformen, desto högre blir engagemanget och därmed också intäkterna. Samtidigt som man fokuserar på en sådan mätparameter är det viktigt att också ta hänsyn till kundanskaffningskostnaden – det vill säga de pengar som spenderas för att få kunderna att använda plattformen.

Ett steg längre skulle vara att aktivt spåra antalet aktiva betalande användare per vecka – som faktiskt påverkar dina intäkter.

Det är dock viktigt att notera att användningen av tid på plattformen som North Star-mått driver utvecklare att skapa beroendeframkallande produkter som orsakar faktisk skada, särskilt för de mest utsatta befolkningsgrupperna.

3. Aktiva användare

En annan dimension av mätvärdet för tid som spenderas är dagliga, veckovisa eller månatliga aktiva användare. Detta gäller särskilt produkter som inte involverar innehåll eller krav på att vara inloggad.

Till exempel är en SaaS-produkt för fakturering, ett CRM-system, ett projektledningsverktyg etc. inte skapade för att användarna ska spendera tid på dem. Målet med sådana produkter kan vara raka motsatsen, till exempel att minska den tid som läggs på fakturering, kundkommunikation eller projektledning. Dessa produkter är utformade för att användas periodvis för att öka effektiviteten.

I stället för tidsåtgång är därför antalet personer/organisationer som använder produkten ett bättre mått. Dagliga eller månatliga aktiva användare är ett utmärkt North Star-mått i detta fall.

Vissa organisationer använder aktiva "betalande" användare som North Star-mått och kombinerar intäkts- och engagemangsmål. En förlängning av detta är också kundens livstidsvärde, som kombinerar de intäkter du får från kunden under hela relationen med dig.

Kom ihåg vad du satte dig för att bygga upp när du använder aktiva användare som din North Star-metrik. Om din app till exempel hjälper användare att deklarera sina skatter mer effektivt är det osannolikt att den används någon annan tid än under fjärde kvartalet, så antalet aktiva användare per månad kan förbli nära noll under resten av året.

Beroende på din affärsmodell kan du välja årliga aktiva användare som din North Star-metrik. Eller inkludera funktioner för investerings- eller kostnadshantering i din app för att få användarna att besöka den oftare.

4. Utförda åtgärder

Beroende på den primära tjänsten som en produkt erbjuder avser ”antal utförda åtgärder” antalet gånger kunden använder tjänsten.

För ett kommunikationsverktyg som WhatsApp eller Slack: Antal skickade meddelanden

För en app för samåkning: Antal bokade resor

För en e-handelsplattform: Antal köpta produkter

För ett fintech-företag: Antal behandlade transaktioner

För ett reseföretag: Antal bokade resor

Utförda åtgärder går till grunden för varför en produkt har skapats och vilket värde den erbjuder kunden. Ofta är åtgärden direkt relaterad till produktens pris, vilket multiplicerar intäkterna när antalet ökar.

Ubers huvudsakliga erbjudande är till exempel resor, vars pris fastställs dynamiskt utifrån olika faktorer. När North Star Metric – tillväxt i antal resor – uppnås, ökar också intäkterna (antal resor x pris).

5. Differentierande faktor

Att optimera din primära differentiering på marknaden kan vara en bra North Star-metrik. Om god användarupplevelse är din primära differentieringsfaktor måste det vara ett grundläggande mål för alla i företaget att dra nytta av och förbättra den.

UX fungerar bäst som North Star-mått på trånga marknader. Om du till exempel lanserar ännu en apelsinjuice i Walmarts hyllor, bör förpackningen vara lätt att dricka ur, återanvändbar och till och med underhållande om du vill ha en chans att lyckas.

På samma sätt kan kundnöjdhet, tillgänglighet, anpassningsbarhet etc. också fungera som North Star-mått för din organisation.

Rekommendationen är att du väljer en North Star-metrik och arbetar mot den, men det finns många alternativ. Innan du väljer din, bör du överväga följande.

Identifiera ditt teams North Star-mått

Att identifiera ett mått som styr hela organisationen under de kommande åren är inte något som kan tas på lättvindigt. Beslutet måste ta hänsyn till insikter från försäljning, marknadsföring, produktutveckling, personalavdelning, kundservice, ekonomi och ledningsgruppen. Det måste kombinera din vision för framtiden med marknadens realistiska krav.

Detta kan vara särskilt utmanande om du är ett nystartat företag utan tydlig feedback från marknaden. Här är ett vanligt förekommande ramverk för North Star-mått som kan vara till hjälp. Det innehåller flera frågor som du bör besvara innan du identifierar ditt North Star-mått.

Det bästa sättet är att samla nyckelpersoner från ovan nämnda team för att utforska svar från alla perspektiv. Överväg olika mått och deras för- och nackdelar innan du bestämmer dig för ett.

För att illustrera detta, tänk dig att du lanserar en meditationsapp som heter ”Deep Breath”. Så här kan du identifiera ditt teams North Star-mått.

1. Vilka är dina kunders framgångsmoment?

Svaret på ovanstående fråga hjälper dig att formulera kundvärdet. Tänk på det ögonblick i kundens livscykel när de verkligen upplever resultatet av att ha köpt din produkt.

För Deep Breath skulle detta vara varje gång kunden känner mindre stress eller sover bättre tack vare att de använder din produkt.

2. Hur kan du mäta dina kunders framgångar?

I verkligheten är framgångens ögonblick kundens suck av lättnad, men det går inte att mäta och lägga in i din rapport. Du måste göra det mätbart.

En meditationsapp kan inte laddas ner eftersom kundens framgång inte inträffar när de registrerar sig eller avser att meditera.

Det kan inte vara antalet påbörjade lektioner, eftersom det verkliga kundvärdet uppnås när de avslutar sessionen.

Därför är antalet genomförda meditationskurser den bästa North Star-mätvärden för Deep Breath.

3. Vad kan du göra idag för att öka företagets framgång?

Nu när du har fastställt vad som skapar kundvärde är det dags att koppla det till dina intäkter.

Din affärsmodell definierar hur du genererar intäkter. Deep Breath kan debitera kunder på följande sätt.

En fast avgift per meditationskurs

Ett abonnemang för obegränsat antal lektioner

En freemium-modell med betalda guidade meditationssessioner

Reklamdriven modell

Om du tar ut en fast avgift per lektion blir din North Star-metrik ”antal genomförda lektioner”.

Om du tar betalt för ett abonnemang blir din North Star-metrik ”antalet betalande användare som fullföljer meditationssessioner dagligen/veckovis/månadsvis”.

Om du erbjuder en freemium-modell är din North Star-metrik ”antal genomförda guidade meditationssessioner”.

I grund och botten använder du denna fråga för att koppla samman det värde kunden får till det de betalar för det.

3. Vad bidrar till att uppnå North Star-måttet?

North Star-måttet är riktningen som hela organisationen rör sig i, men att sätta upp det som enda mål kan leda till kaos. Varje individ kan tolka resan mot North Star på sitt eget sätt, vilket kan dra organisationen i olika riktningar.

Dela därför upp resan mot North Star i olika steg.

Deep Breath har beslutat att välja ”konsumtionstillväxt” – dvs. antalet genomförda meditationskurser – som North Star-mått. Det finns olika steg för att nå dit.

Marknadsföringsmått : Webbplatsbesök, prenumerationer på nyhetsbrev, podcastlyssnare, appnedladdningar, provregistreringar etc.

Försäljningsinputmått : Konvertering till betalda prenumerationer, årsabonnemang kontra månadsabonnemang etc.

Mätvärden för användarupplevelse : Tid som spenderas i appen, antal klasser i rad som deltagits i, etc.

Produktutvecklingsmått : Tid det tar att starta varje lektion, avhopp före betalningssidan etc.

Mätvärden för engagemang i gemenskapen: Antal meditationsguider som har anslutit sig

Individer kan sätta upp mål för sig själva och navigera sin resa mot organisationens North Star. Detta är särskilt användbart för att sätta upp ledarskapsmål kring rekrytering, marknadsföringsstrategi och styrelseinteraktioner.

ClickUp-mall för att få saker gjorda

Ett av de enklaste sätten att dela upp mål i uppgifter är David Allens metod Get Things Done (GTD). Kom igång med ClickUp GTD-mallen redan idag.

4. Hur påverkar externa faktorer dina North Star-mått?

En bra North Star-metrik bör i stort sett vara opåverkad av externa faktorer. Om väder, flygförseningar, politiska förändringar etc. påverkar din North Star-metrik är det dags att ompröva den.

Deep Breath påverkas kanske inte av dessa förändringar eftersom det är en mycket personlig applikation. Det är dock viktigt att hålla koll på globala/nationella trender som påverkar försäljningsresultatet och justera dina North Star-mått efter behov.

5. Hur ofta kan du följa upp resultatet av din North Star-metrik?

Eftersom North Star-måttet hjälper dig att navigera på din resa bör du kunna kontrollera med korta, regelbundna intervall att du är på rätt spår. Därför måste ditt North Star-mått återspegla veckovis eller åtminstone månatlig tillväxt.

Om Deep Breaths North Star Metric till exempel är ”antalet kunder som lämnar positiva recensioner i App Store”, är det en engångsaktivitet för varje kund. Det kan ta månader innan de lämnar en recension, om de överhuvudtaget gör det. Detta ger dig inte feedback tillräckligt snabbt.

Därför behöver Deep Breath ett mått som regelbundet visar på förändringar.

Att identifiera din North Star-metrik är det första steget på din långa resa. Vid varje ytterligare steg är det viktigt att kontrollera dina segel och följa framstegen. Så här kan du göra det.

Hur du hanterar din North Star-metrik

En bra projektledningsprogramvara handlar inte bara om att spåra uppgifter, utan också om din affärsframgång. För att möjliggöra detta måste det också vara ett produktledd tillväxtverktyg.

ClickUp är utformat med detta i åtanke och sammanför uppgifter, milstolpar, projekt, dokument och mycket mer mot din North Star-metrik.

Sätt upp dina mål

Ställ in dina mål precis som du vill ha dem på ClickUp

Ställ in din North Star-mätvärde i din målspårningsapp. Beroende på hur du har definierat mätvärdet kan du ställa in det som något av följande ClickUp-mål.

Numeriska värden : t.ex. 1000 buggar åtgärdade

Sant eller falskt : t.ex. milstolpe uppnådd

Valutamål: t.ex. 3 miljoner dollar i intäkter

Skriv detaljerade beskrivningar av varje mål för att säkerställa att dina teammedlemmar förstår sina roller tydligt. Gör North Star-måttet synligt för alla i organisationen så att de kan rulla upp sina mål och projekt för att uppnå detta.

Dela upp målen i uppgifter

Använd detta avsnitt på ClickUp för att koppla dina KPI:er och mätvärden för produktledning till North Star-mätvärdet.

Här kan du ställa in sprintmål, veckovisa försäljningsmål etc. Du kan också tolka dem som uppgifter.

Gör till exempel tio kundsamtal eller schemalägg tre kunddemonstrationer varje vecka. Beroende på ditt projekts arbetsflöde skapar du uppgifter som sammantaget påverkar din North Star-metrik.

Organisera dina uppgifter och mål

Organisera ditt arbete i mappar och mål med ClickUp

Spåra dagliga/veckovisa framgångar genom att organisera dem med ClickUp-mål. Visa projektöversikter för att se hur uppgifterna bidrar till målet. Sätt upp mål inom varje uppgift för att spåra hur mycket framsteg du gör. Lägg relaterade uppgifter i en mapp.

Integrera projektplaner med dessa uppgifter för att hålla deadlines. Ange prioritetsnivåer för varje mål och planera in de högst prioriterade för omedelbar åtgärd.

Spåra och övervaka dina framsteg mot North Star

ClickUp-listvy över uppgifter som sammanfattas i North Star-måttet

Använd ClickUp Dashboard för att spåra allt som är viktigt för dig, såsom uppgiftsframsteg, måluppfyllelse eller till och med teamets arbetsbelastning.

Du kan också skapa resultatkort för anställda samt mål och nyckelresultat (OKR) direkt i ClickUp för regelbundna utvärderingar.

Sätt segel mot din North Star med ClickUp

North Star handlar inte bara om att veta vart man ska gå. Det handlar framför allt om att komma tillbaka på rätt kurs när vindarna är för starka och slår dig ur kurs. Det måste vara hållbart över flera år (eller åtminstone månader) för att inte störa det pågående arbetet. Det bör också vara lättillgängligt och synligt för alla teammedlemmar, särskilt i tider av existentiell kris på arbetsplatsen.

För att få ut mesta möjliga av dina North Star-mått behöver du ett verktyg för tillväxthackning som ClickUp. Använd ClickUp-mål för att identifiera, sätta upp, hantera, spåra och uppnå dina North Star-mått.

Mät inputmått med mål för slutförda uppgifter. Mät outputmått, såsom försäljningssiffror eller appnedladdningar, med numeriska/valutamål.

Få fullständig översikt över dina mål, uppsättningar, uppgifter och teamets prestationer, allt på ett och samma ställe.