9 beprövade sätt att förbättra din arbetsprestanda

Vill du förbättra din arbetsprestanda? Då måste du lära dig att prioritera, delegera uppgifter och ta kontroll över din schemaläggning. Och det bästa av allt? På så sätt kan du undvika att slösa tid och samtidigt bevara ditt välbefinnande.

Enligt en undersökning från FlexJobs från 2020 har 75 % av de anställda upplevt utbrändhet på jobbet.

Att undvika den fruktade utbrändheten handlar inte bara om att överleva, utan om att blomstra. Det är dags att upptäcka hur du kan uppnå mer utan att kedja fast dig vid skrivbordet för extra timmar.

Är du redo att dyka djupt in i arbetsprestationsvärlden och de innovativa färdigheter som kan hjälpa dig att bemästra din arbetsvecka? Låt oss tillsammans ge oss ut på denna resa mot en mer produktiv, balanserad och tillfredsställande hälsosam balans mellan arbete och privatliv. 👊

Vad är arbetsprestanda?

Arbetsprestanda mäter hur effektivt du fullgör din roll och dina ansvarsområden på jobbet. Ledare bedömer medarbetarnas arbetsprestanda utifrån kvaliteten och kvantiteten på deras arbete – och den tid det tog att utföra det. ⏰

För att förbättra arbetsprestationen krävs insatser på både individ- och organisationsnivå. På organisationsnivå måste företagsledningen:

Sätt upp rimliga KPI:er: Nyckeltal (KPI:er) är kvantifierbara mått för att uppnå specifika mål. KPI:er hjälper varje anställd att förstå vad som förväntas av dem och hur deras arbetsuppgifter bidrar till företagets övergripande mål.

Skapa en kommunikationsram: Effektiva kommunikationsfärdigheter är avgörande för organisationens framgång. Företagsledningen bör anordna regelbundna möten med alla medarbetare och enskilda möten för att ge feedback och hjälpa medarbetarna att förbättra sina arbetsprestationer.

Hjälp medarbetarna att identifiera områden som kan förbättras: Varje teammedlem har sina unika styrkor och svagheter. Bra chefer investerar i kollegornas professionella och personliga utveckling och lär dem att utnyttja sina styrkor och förbättra sina svagheter.

Delegera uppgifter på ett rättvist sätt: Professionell utveckling är omöjlig om medarbetarna känner sig utbrända. Företagsledningen ansvarar för Professionell utveckling är omöjlig om medarbetarna känner sig utbrända. Företagsledningen ansvarar för att fördela arbetsbelastningen på ett rättvist sätt , så att varje teammedlem känner sig utmanad men kapabel att slutföra sina tilldelade uppgifter.

Öka produktiviteten med samarbetsbaserad uppgiftshantering genom att tilldela uppgifter, tagga kommentarer och dela skärminspelningar på en och samma plattform.

På individnivå behöver medarbetarna sätta upp tydliga mål, skriva att göra-listor, utnyttja sina tidsplaneringsfärdigheter och rensa upp i sina kalendrar.

Men vad mer kan chefer göra för att förbättra sina teams professionella utveckling och bättre ta till sig konstruktiv feedback? Vi dyker in i allt detta nedan!

9 sätt att förbättra arbetsprestationen

Letar du efter praktiska, enkla steg för att förbättra din arbetsprestanda? Utnyttja dessa tips och tricks för att minska stress, frigöra mental kapacitet och i slutändan få mer gjort vid dagens slut. 🤩

1. Delegera uppgifter för stora projekt

Du kan åstadkomma mer som ett team än du någonsin skulle kunna på egen hand. Översättning: Om du vill förbättra din arbetsprestanda måste du lära dig konsten att delegera.

Gruppera uppgifterna på din Kanban-tavla efter status, anpassade fält, prioritet och mer i ClickUps tavelvy.

För att verkligen förbättra arbetsprestationen krävs dessutom rätt verktyg. Med ClickUp Tasks kan du dela upp stora projekt i mindre uppgifter.

ClickUp gör det enkelt att tilldela flera teammedlemmar uppgifter, kommentera åtgärdspunkter eller förhindra missförstånd med skärminspelningar. Dessutom kan du använda olika vyer för att se alla uppgifter och deluppgifter (dvs. alla åtgärder från projektets början till slut) på ett och samma ställe.

2. Sätt upp SMART-mål och kommunicera effektivt

SMART-mål är mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna – och ClickUp hjälper dig att uppfylla alla fem kraven.

Välj mellan olika måltyper för att mäta i valuta, procent, siffror och sant eller falskt.

Med ClickUp Goals kan du sätta upp tydliga tidsplaner, mäta veckoresultat och lägga till uppgifter från olika team i ett enda, uppnåeligt mål. Dessutom kan du följa dina framsteg med numeriska, sant/falskt- och monetära mål.

För att hjälpa ditt team att hålla ordning kan du överväga att lägga till beskrivningar till varje mål och delmål, så att du vet vilka uppgifter som hanteras av vilken kollega. Tydliga och uppnåbara mål hjälper teamen att se mållinjen istället för att göra slutmålet osynligt. Detta kräver tydlig kommunikation med ditt team så att du minimerar stressen och förhindrar att ett spännande projekt förvandlas till total utbrändhet.

Ingenting stör en produktiv arbetsdag lika mycket som teknik som bara inte fungerar. För att slippa slösa bort dyrbar arbetstid på att ringa IT-avdelningen kan du använda verktyg som ökar medarbetarnas produktivitet.

Öppna åtgärdsfältet i ClickUp 3. 0-listvyn för att snabbt växla mellan vyer, dokument och mer.

På ClickUp förbättrar vi till exempel kontinuerligt vår infrastruktur för att öka tillförlitligheten och prestandan. I ClickUp 3.0 såg vi en ökad hastighet i uppgifter och aviseringar, vi gjorde om våra Sprint Widgets och såg en förbättring av automatiseringen med 20 %.

Översättning: Du får snabbare och mer tillförlitlig tillgång till de verktyg du har kommit att älska.

4. Skriv din att göra-lista kvällen innan för att hålla fokus

Om du vill ta dig an morgonen på ett framgångsrikt sätt, se till att du vet vilka dina viktigaste prioriteringar är så fort du sätter dig vid skrivbordet. Hur gör du det? Vänta inte till morgonen med att skriva din att göra-lista. Om du vill undvika multitasking är ett bra utgångsläge att börja dagen med en lista över uppgifter för att begränsa distraktioner.

Istället, när du stänger butiken kvällen innan, lista dessa tre saker:

Vad du fick gjort den dagen Det du hoppades kunna avsluta men inte gjorde Dina viktigaste uppgifter för nästa morgon

Ställ in återkommande uppgifter i ClickUp för att effektivisera repetitiva arbetsuppgifter.

För att skapa förutsättningar för framgång kan du använda en av de många mallarna för att-göra-listor från ClickUp. Med ClickUp kan du skapa ett pålitligt system för att-göra-listor genom att använda listvyn, färgkoda dina uppgifter, schemalägga återkommande uppgifter eller till och med ställa in automatiserade arbetsflöden för att slutföra uppgifter direkt.

5. Ställ in en timer

Har du någonsin satt dig ner för att göra en jobbig uppgift ... bara för att stirra på datorn i flera timmar?

Ingen är perfekt, och även de mest produktiva människor tenderar att dra ut på saker. För att bryta ett dödläge med uppskjutande, prova detta knep: Ställ in en timer.

Att ställa in en timer på en rimlig tid (högst 90 minuter) ger dig den motivation du behöver för att slutföra din uppgift. Om du verkligen behöver bryta den intensiva blickkontakten med din dator kan du ställa in en timer som påminner dig om att ta korta pauser under arbetsdagen.

Registrera noggrant tiden du lägger på uppgifter och projekt i ClickUp.

Med ClickUp Time Tracking kan du ställa in en timer från vilken enhet som helst. För att hålla ordning och ha koll på dina korta pauser kan du lägga till anteckningar, etiketter eller filter till tidrapporteringen. I det avseendet skapar en timer inte bara en känsla av brådska – den hjälper dig också att ha koll på projektledningen och påminner dig om hur du har spenderat din arbetsdag.

6. Be om konstruktiv feedback från dina överordnade

Som man brukar säga: om du är den smartaste personen i rummet, är du i fel rum.

Alla inom ett företag – även ledningsgruppen – kan lära sig något av sina kollegor. Om du beundrar hur dina teammedlemmar klarar av en uppgift efter en annan, be dem då om råd om hur de gör för att förbättra sina prestationer.

Var och en av dina kollegor har sina egna unika färdigheter och kan ge tips och råd om hur du kan bli mer produktiv under arbetsdagen.

Med det i åtanke, lär dig att se fram emot prestationsutvärderingar. Visst, prestationsutvärderingar kan vara skrämmande, men de är en möjlighet att få tips från din ledningsgrupp.

ClickUps mall för prestationsutvärdering av anställda hjälper team att bättre dela feedback och genomförbara förbättringar.

Med ClickUps verktyg och mallar för prestationsutvärdering kan chefer sätta upp mål och skapa produktivitetsrapporter för sina direktunderställda, vilket hjälper hela teamet att hålla sig på rätt spår. Dessutom kan de skapa individuella planer för att förbättra medarbetarnas prestationer och hjälpa sina team att nå sina mål.

Dina prestationer på jobbet bör vara märkbara – särskilt om du försöker förbättra dig avsevärt. Prestationsutvärderingar kan hjälpa dig att få den klarheten.

7. Ställ in automatiska påminnelser

När arbetet hopar sig blir det allt svårare att komma ihåg allt som måste göras. För att frigöra mental kapacitet kan du ställa in automatiska påminnelser så att du inte glömmer bort gnagande uppgifter.

Skapa enkelt påminnelser med ClickUps kommando "R".

Med ClickUp Reminders kan du ställa in en påminnelse för praktiskt taget alla uppgifter, från vilken enhet som helst. Du kan skapa påminnelser från en befintlig uppgift eller avisering, eller börja från scratch. Du kan visa alla påminnelser från din startskärm och sedan snooza, omplanera eller delegera dem för att säkerställa att inga uppgifter går förlorade i virrvarret.

Du kan dessutom lägga till förfallodatum, bilagor och återkommande scheman till påminnelser för att förbättra din totala prestation.

8. Använd tidsblockering för att rensa upp i din kalender

Att ständigt hoppa från en uppgift till en annan orsakar onödig mental påfrestning, vilket kan leda till utbrändhet. Att försöka klämma in för många orelaterade uppgifter på en enda arbetsdag är ungefär som att försöka utföra 25 olika övningar på gymmet: det sliter ut dig snabbt men ger inte de bästa resultaten.

För att återta kontrollen över din kalender kan du prova tidsblockering för att förbättra dina arbetsprestationer. Tidsblockering är en teknik för tidshantering där du grupperar liknande uppgifter. Du kan till exempel välja att samla alla dina möten på bara två dagar i veckan – tisdagar och torsdagar – för att frigöra hjärnkapacitet de resterande tre dagarna.

Hantera din arbetsvecka och bemästra tidsblockering med ClickUps mall för tidsblockering.

Eller, om du arbetar i en tjänstebaserad bransch (som en marknadsföringsbyrå), kanske du väljer att arbeta med leveranser för bara en kund per dag (istället för alla kunder på din lista). Vet du inte var du ska börja?

ClickUp erbjuder flera mallar för tidsplanering som hjälper dig att förbättra balansen mellan arbete och privatliv.

9. Sätt upp delmål och kom ihåg att fira dem!

När du arbetar för att förbättra dina arbetsprestationer, kom ihåg detta: Perfektion är ouppnåelig. Och faktiskt kan strävan efter perfektion vara skadlig för din produktivitet.

För att skydda din energinivå och förhindra utbrändhet, kom ihåg att fira varje milstolpe. En firande kan helt enkelt vara en kort paus för att sträcka på benen och gå en runda. Eller så kan du bjuda in en kollega till ett möte på ett kafé istället för en pratstund i konferensrummet.

Identifiera enkelt de kritiska punkterna i ditt projekt med ClickUp Milestones och använd tydliga diamantikoner för att hålla alla fokuserade på viktiga mål.

När du firar en milstolpe och går vidare till nästa, kom ihåg att ClickUp Milestones ger en visuell representation av de mest brådskande uppgifterna i ditt projekt. Gruppera helt enkelt olika uppgifter och anpassa sedan din vy för att få en översikt över de viktigaste faserna i ditt projekt.

5 mallar som hjälper dig att förbättra dina arbetsprestationer

Vill du få mer gjort samtidigt som du prioriterar din mentala kapacitet? Prova dessa fem prestationsmallar från ClickUp för att förbättra din totala prestation på jobbet. 📚

1. ClickUp KPI-mall

Få en översiktlig bild av vilka KPI:er som är slutförda, på rätt spår eller i riskzonen med denna praktiska mall från ClickUp.

Vill du veta om varje avdelning är på väg att nå målen för kvartalet? ClickUps KPI-mall bryter ner varje KPI i företaget, organiserat efter avdelning.

Utnyttja sedan ett färgkodat system för att direkt se om teamet har uppnått ett mål, är på väg att uppnå det eller har hamnat ur kurs. Lägg dessutom till anteckningar och deluppgifter för att hjälpa teamet att hålla sig på rätt spår.

2. ClickUp-mall för balanserad styrkort

Förstå hur varje initiativ bidrar till företagets övergripande vision och strategi med denna lättanvända mall från ClickUp.

Vill du sätta upp uppnåeliga mål för ditt team? Se till att teammedlemmarna vet hur varje initiativ bidrar till företagets totala framgång.

Med denna lättanvända mall för balanserad styrkort från ClickUp kan du se målen, initiativen, målsättningarna och incitamenten för fyra områden inom företaget: kunder, lärande och tillväxt, ekonomi och interna affärsprocesser.

Börja samarbeta i ClickUp Whiteboard och ta sedan itu med din att göra-lista med hjälp av kalender- eller listvyerna.

3. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Sätt upp dagliga, veckovisa eller månatliga prioriteringar med denna tydliga mall från ClickUp.

Ett av de bästa verktygen för prestationshantering som du har till ditt förfogande är att lära dig att prioritera. Med mallarna för uppgiftshantering från ClickUp kan alla teammedlemmar enkelt se vilka uppgifter som är brådskande, har hög prioritet eller låg prioritet.

Du kan färgkoda mallen, lägga till deluppgifter och ange förfallodatum för att hjälpa kollegor att bemästra uppgiftshantering.

4. ClickUp-mall för tidsplanering

Behärska din veckolista med denna detaljerade mall från ClickUp.

Har du svårt att balansera ditt privatliv och din karriärutveckling? Med ClickUps mall för tidsplanering kan du ta kontroll över din veckolista genom att gruppera aktiviteter efter arbete, privatliv, resor eller andra kategorier.

Använd det färgkodade systemet för att tilldela varje uppgift en prioritetsnivå, ange start- och slutdatum och lägg till kommentarer som hjälper dig att hålla en produktiv vecka. Allt detta leder till bättre moral och energinivåer – utan att du behöver tappa fokus eller lära dig en massa nya färdigheter.

5. Mall för prestationsrapport i ClickUp

Få en detaljerad utvärdering av anställdas eller programmets prestanda med denna mall från ClickUp.

Vill du mäta effektiviteten i ett pågående projekt? Utveckla en plan för prestationsförbättring för att öka medarbetarnas engagemang? Denna detaljerade mall för prestationsrapport från ClickUp innehåller grafer, inbyggda beräkningar och flera avsnitt för att mäta prestation.

Använd avsnittet ”Indexpoäng” för att notera vilka uppgifter som ligger i fas, är brådskande, ligger efter i schemat eller är helt pausade, så att du kan driva projekt och teamets arbetsprestanda framåt.

Förbättra dina arbetsprestationer med ClickUp

För att förbättra dina prestationer på jobbet kan du använda tipsen ovan, till exempel att sätta upp SMART-mål, bestämma dina prioriteringar i förväg, fira varje milstolpe och blockera tid i din kalender. På så sätt kan du få mer gjort under arbetsveckan samtidigt som du sparar på din mentala energi. 🙌

Lyckligtvis har ClickUp alla verktyg du behöver för att förbättra din arbetsprestanda, prioritera uppgifter och dela upp projekt i hanterbara arbetsuppgifter. Gå med i ClickUp idag för att få tillgång till prestationsmallar, utnyttja tusentals integrationer och anpassa vyer för att ta kontroll över din kalender.