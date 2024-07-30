Hur man sätter upp och uppnår effektiva ledarskapsmål

Som teamledare vet du redan hur du ska leda dina medarbetare och uppnå resultat. Det är viktigt att utveckla teamets kompetens, men när var det senast du fokuserade på din egen kompetens?

Genom att regelbundet utvärdera dina styrkor och svagheter blir du en bättre ledare för ditt team. Men du behöver ett solidt ramverk, som SMART-målsättningsmetoden, och ett orubbligt engagemang för personlig och professionell utveckling för att se verkliga framsteg.

Läs den här guiden för att se hur du kan använda SMART-ledarskapsmål i din karriär. Vi bjuder även på några exempel på ledarskapsmål och mallar som hjälper dig att komma igång med din självutveckling.

Vad är ledarskapsmål?

Ledningsmål är specifika mål som alla i ledande befattningar sätter upp för att förbättra sin effektivitet som ledare. Oavsett om det handlar om kommunikationsförmåga, teambuilding eller verksamhetsledning, bidrar denna typ av mål till ledarskapsutveckling. 🎉

Men det är inte vilket mål som helst som duger. Mål som ”Jag vill bli en bättre chef” är för vaga och svåra att mäta. Använd SMART-metoden för målsättning för att sätta upp team- eller personliga utvecklingsmål som utmanar dina gränser.

Alla SMART-mål är:

Specifikt: Definiera exakt vad du vill göra. ”Vara en bra ledare” är för vagt. Satsa på något specifikt, till exempel dina kommunikationsfärdigheter, en teknisk färdighet eller en specifik svaghet, till exempel konfliktlösning.

Mätbart: Varje mål behöver någon form av kvantifierbara data som stöd. Detta är ett måste för att du ska kunna förstå när du har uppnått en meningsfull milstolpe. Till exempel är ”Bli en bättre ledare” inte kvantifierbart, men ”Öka teamets genomsnittliga nettopromotorscore från 6/10 till 9/10” eller ”Öka teamets försäljning med 15 %” är mycket mer mätbart.

Uppnåeligt: Det är inget fel med att sikta högt, men en bra ledare vet när man ska vara realistisk. Sätt upp uppnåeliga mål. Om du till exempel vill ta en yrkesexamen som tar fem månader att genomföra, sätt inte upp ett mål att klara den på tre månader. Orealistiska förväntningar leder till misslyckande, så välj mål som du kan uppnå.

Relevant: Ett mål som ”Var den första som kommer till och lämnar kontoret varje dag” är delvis relevant, men det stämmer inte nödvändigtvis överens med dina uppgifter som chef eller din ledarstil. Alla SMART-mål är kopplade till din ledarskapsutveckling, din roll och dina ansvarsområden.

Tidsbegränsat: Det är lätt att dra ut på saker om man inte har en deadline. Alla SMART-mål behöver någon form av tidsram för att du ska kunna hållas ansvarig.

Använd ClickUp SMART Goals Template för att organisera dem i ett hanterbart system som stöder din dagliga strategi för att sätta upp och uppnå mål.

SMART-mål fungerar bättre än generiska ledarskapsmål eftersom de erbjuder en strukturerad mall som gör det lättare att följa dina framsteg och uppnå resultat. De är ett måste för att skapa effektiva mål för ledarskapsutveckling.

Kortsiktiga mål kontra långsiktiga mål

När du sätter upp mål för ledarskapsutveckling rekommenderar vi att du skapar en blandning av både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Skapa kortsiktiga SMART-mål för de kommande 30 dagarna, till exempel ”Åtgärda 80 % av medarbetarnas feedback” eller ”Ägna 15 minuter i början av dagen åt ett teammöte”. Dessa mål är oftast lättare att uppnå, men de ger dig välbehövliga framgångar som motiverar dig att ta itu med större mål.

Långsiktiga mål är också viktiga eftersom de ger dig något större att sträva efter. Det kan vara att "ta en ledande befattning inom de närmaste 18 månaderna" eller "minska personalomsättningen med 30 % under de kommande tre åren". Du kommer inte att se någon omedelbar avkastning, men långsiktiga mål leder till några av de mest imponerande förändringarna över tid.

Om dina långsiktiga mål verkar för stora kan du dela upp dem i kortsiktiga mål för att hålla fokus på målet. Du kan till exempel stödja ett långsiktigt mål som ”Minska personalomsättningen med 30 % under de kommande tre åren” med kortsiktiga mål som:

Samla in konstruktiv feedback om arbetsplatsens policyer och teammedlemmarnas moral inom två veckor.

Förbättra medarbetarnas nöjdhet med 15 %.

Skapa ett program för att uppmärksamma medarbetare inom de närmaste 60 dagarna

Hur kan ledarskapsmål gynna team?

Mål för ledarskapsutveckling är ett måste för att stödja din utveckling som person och chef, men det finns också många andra praktiska fördelar med att sätta upp ledarskapsmål.

Fokusera på helheten

Ärligt talat, det finns ingen tid att detaljstyra ett team om du fokuserar på tillväxt och resultat. Om du kämpar med detaljstyrning kommer ledarskapsmål att hålla dig på rätt spår. Genom att investera i din egen utveckling kommer du att veta när du ska vara praktiskt inriktad och när det är dags att överlämna tyglarna till ditt team.

Öka motivationen och medarbetarnas engagemang

När du som ledare sätter upp mål påverkar det inte bara dig själv. Om du strävar efter en ledande befattning under de kommande 18 månaderna kommer du troligen att behöva utnyttja ditt team på något sätt för att nå dit. Det kan innebära att implementera innovativa system som ökar produktiviteten eller att arbeta med ditt team för att vinna ett prestigefyllt pris. 🏆

Om du vill ha en annan vy av mallen för medarbetarfeedback kan du använda denna tavelvy med enkla dra-och-släpp-funktioner.

Poängen är att dina mål påverkar dina anställdas mål. En viktig ledarskapsförmåga är att förstå att med rätt struktur kan du motivera ditt team och hålla dem engagerade i sitt arbete.

Skapa en bättre arbetsmiljö

Din arbetsmiljö kan vara avgörande för teamets moral. Att sätta upp mål stöder din personliga utveckling, men ger dig också kunskapen att skapa en bättre miljö för alla. Teammedlemmar behöver konstruktiv kritik, men det är upp till teamledarna att veta hur man framför den.

Kanske vill du börja delegera uppgifter så att du lägger mindre tid på mindre viktiga projekt. Det minskar inte bara din arbetsbelastning, utan visar också dina anställda att du litar på att de kan sköta sina uppgifter.

Ett mål som ”Åtgärda 80 % av medarbetarnas feedback” visar teamet att du tar deras konstruktiva feedback på allvar. Du kanske till och med upptäcker problem som du inte sett tidigare, vilket ger dig bättre förutsättningar att hjälpa ditt team och skapa en bättre kultur.

Med tiden kommer du att märka att ditt team får större självförtroende, en känsla av ägarskap och ökad motivation.

Bygg relationer

Ser dina anställda fram emot teammöten eller himlar de med ögonen varje gång de får en Zoom-inbjudan? Dina anställda behöver inte bli bästa vänner, men starka arbetsrelationer är ett måste för ett hälsosamt teamarbete och en produktiv miljö. 🤝

Sätt upp ledarskapsmål för att förbättra dina mjuka färdigheter. När du blir bättre på att kommunicera, lösa konflikter och lyssna aktivt lägger du grunden för bättre relationer i teamet.

Var ett positivt föredöme

Kulturförändringar börjar uppifrån. Om du vill att ditt team ska bli mer självständigt och noggrant måste du först föregå med gott exempel.

Människor är sociala varelser, så innan du vet ordet av kommer ditt team att börja spegla din arbetsstil. Det är ett smart sätt att utnyttja principen ”apa ser, apa gör” i ditt team.

10 exempel på ledarskapsmål

Varje chef befinner sig på en unik resa, men vi vet att det är lättare att sätta upp mål om man har några SMART-mål att utgå ifrån. Oavsett om du sätter upp projektledningsmål eller prestationsmål, ta en titt på dessa 10 exempel på ledarskapsmål för att komma igång.

1. Planera effektiva enskilda möten

Veckosamtal är din möjlighet att hjälpa dina anställda. Tyvärr är det många chefer som har för mycket att göra, vilket kan leda till att dessa enskilda samtal snabbt spårar ur.

Växla mellan den mångsidiga ClickUp 3.0-tabellvyn och kalendervyn för att på bästa sätt visualisera allt ditt arbete.

Rensa upp och planera mer effektiva enskilda möten med ditt team. Använd ClickUps kalendervy för att planera alla dina avstämningar och se dina uppgifter på ett och samma ställe.

Det är också en bra idé att ta anteckningar vid varje incheckning, så lägg in allt i ClickUp Docs. Skapa en mapp för varje teammedlem och följ enkelt deras framsteg över tid.

Men oroa dig inte – du behöver inte lägga timmar på att formatera dessa dokument. Öppna bara ClickUps mall för enskilda möten, så är du redo att sätta igång. 📚

2. Öva på bättre tidshantering

Att spåra din tid i ClickUp kan hjälpa dig att sätta mer realistiska mål som ledare och granska din egen arbetsbelastning.

Växer din att göra-lista för varje minut? Tidshantering löser inte allt, men detta ledarskapsmål kommer definitivt att göra dig mer effektiv.

Gör framsteg mot detta mål genom att:

Använd tidsblockering för att behålla fokus under hela dagen

Delegera uppgifter till ditt team

Samla alla dina verktyg på en enda plattform med ClickUp-integrationer.

Skapa triggerbaserade ClickUp-automatiseringar för att effektivisera ditt arbetsflöde

Håll koll på projektets tidsplaner med tidsbesparande ClickUp-mallar

3. Bli mer organiserad

Känner du dig överväldigad av projekt, uppgifter, möten och e-postmeddelanden? Sätt upp ett ledarskapsmål för att bli mer organiserad.

Det första steget är att lägga in alla dina uppgifter i ClickUps kostnadsfria projektledningsprogram. Därifrån kan du visualisera alla dina uppgifter i ett ClickUp Kanban-tavla för att få en överblick över allt på en gång.

Öppna åtgärdsfältet i ClickUp 3.0-listvyn för att snabbt växla mellan vyer, dokument och mycket mer.

ClickUp samlar alla dina uppgifter, filer, chattar och dokument på ett ställe, så du slipper leta efter meddelanden eller filer – allt är organiserat på ett ställe åt dig.

4. Kom med innovativa lösningar

Ledare är ansvariga för innovation, men att tänka utanför boxen är inte alltid så lätt. Att sätta upp detta ledarskapsmål genererar fler kvalitativa idéer för ditt företag, men hur blir man mer innovativ?

Brainstorma med dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Mind Map. Se det som ett ramverk för gemensam problemlösning som loggar alla dina bra idéer i realtid.

Brainstorma nya teaminitiativ genom att designa din egen tankekarta i ClickUp med dra-och-släpp-noder.

Det bästa av allt är att Mind Maps integreras med dina mål och projektledningsplaner, så att det är lika enkelt som ett enda klick att agera på dessa stora idéer.

5. Förbättra din emotionella intelligens

Hårda färdigheter är viktiga, men mjuka färdigheter betyder mycket på arbetsplatsen. Sätt upp ledarskapsmål för att förbättra dina färdigheter i aktivt lyssnande, öppenhet, anpassningsförmåga och hur du tar emot konstruktiv kritik.

Använd ClickUp Form View för att skapa formulär för medarbetarfeedback. Visa dessa data i din ClickUp-instrumentpanel för att se hur ditt team rankar din emotionella intelligens. Detta ger dig användbara, kvantifierade data som du kan använda för att förbättra dina mjuka färdigheter.

Det blir enkelt att samla in feedback från teamet med formulärvyn, där du kan anpassa dina egna feedbackformulär som kan integreras med ClickUp-uppgifter för uppföljning.

6. Öka teamets ansvarstagande

Få en snabb överblick över ditt teams veckovisa framsteg genom att anpassa din ClickUp-instrumentpanel så att den visar projektstatus, återstående uppgifter, teamets insatser och mycket mer.

Detta ledarskapsmål är ett måste för att engagera och motivera ditt team. Skapa en ClickUp-instrumentpanel för att spåra teamets mål. Du kan se allas prestationsmått och arbetsbelastning på ett och samma ställe, men du kan också använda en app för måluppföljning för att visa medarbetarnas prestationer i realtid.

7. Lär dig nya färdigheter

Vilka hårda färdigheter behöver du för att bli bättre på ditt jobb? Gör en lista över certifieringar, processer eller programvara som du är nyfiken på. Därefter kan du skapa en återkommande ClickUp-uppgift i tidslinjevyn för att hålla dig själv ansvarig.

Ställ in en återkommande uppgift i ClickUp för att kontinuerligt närma dig dina mål.

Detta hjälper dig att sätta upp bättre tidsplaner för dina projekt och verkligen veta hur lång tid uppgifterna tar. Att förstå projektets tidsplaner är avgörande när du vill förbättra dina ledaregenskaper.

8. Främja professionell utveckling i ditt team

Detta ledarskapsmål fokuserar på ditt teams utveckling. Be dina medarbetare att komma med några SMART-mål under era enskilda samtal.

Arbeta tillsammans med ditt team för att lägga in dessa mål i en app för projektledning och uppföljning, till exempel ClickUp, och visa allas framsteg i realtid.

Påminn dig själv om att kontrollera dessa SMART-mål vid varje avstämning. Om de har svårt att uppnå målen är det dags att erbjuda resurser, utbildning eller hjälp.

9. Ge tillbaka

Du har många års erfarenhet, men sannolikt har någon hjälpt dig att nå dit du är i din karriär. Varför inte återgälda tjänsten?

Sätt upp ett ledarskapsmål för att ge tillbaka på något sätt, oavsett om det handlar om att erbjuda mentorskap till någon som är intresserad av området eller erbjuda gratis utbildning.

10. Öka teamets moral

Behöver ditt team en uppmuntran? Teamets moral är svår att hantera, men att uppnå detta ledarskapsmål kommer att ge resultat i form av ökad produktivitet och personalbehållning.

Det bästa sättet att höja moralen är att sätta sig ner med teamet och ta reda på vad de behöver. Därefter behöver du troligen skapa separata kortsiktiga mål för att bygga upp en kultur, förbättra processer eller ändra programvara.

5 mallar för att uppnå ledarskapsmål

Att sätta upp mål är en sak – att uppnå dem är en helt annan. Oavsett om du behöver hjälp med att sätta upp mål eller övervaka dem, erbjuder dessa fem mallar en färdig struktur för implementering och ansvarsskyldighet.

1. ClickUp Leader Standard Work Template

Spåra mål, prestationer och resultat i denna Leader Standard Work Template från ClickUp för att hålla koll på verksamheten och arbetsflödena.

ClickUp Leader Standard Work Template gör det enkelt att logga alla ditt teams mål, utvärdera prestationer och upptäcka potentiella problem. Använd den antingen för dina personliga ledarskapsmål eller för ditt teams mål.

Oavsett vilket är det en smart metod för att organisera dina mål.

2. ClickUp-mall för företagets OKR och mål

Skapa en hierarki av mål för team, avdelningar och företag med mallen för företagets OKR och mål.

Mål och nyckelresultat (OKR) är en typ av hyperstrukturerade mål. Att spåra OKR i ett helt företag låter kanske skrämmande, men med ClickUps mall för företagets OKR och mål blir det en barnlek.

Använd den här mallen för att samordna ditt team kring målen, prioritera målen efter påverkan och spåra allt automatiskt över tid. Du kan också länka den här mallen till dina ClickUp-mål för automatisk spårning av framsteg.

3. ClickUp-mall för projektövervakning och kontrollplan

ClickUps projektövervaknings- och kontrollplan ser till att dina projekt håller tidsplanen, budgeten och dina förväntningar.

Mallen för projektövervakning och kontrollplan ger dig en omedelbar struktur för att hantera ett projekts tidsplan, budget och leveranser. Om ditt ledarskapsmål är att effektivisera ditt teams arbetsflöde eller imponera på dina kunder med ett kvalitetsprojekt, kommer denna mall att hjälpa dig att nå målet.

Överskådligt presentera intressenter, bidragsgivare och länkar till uppgifter eller utrymmen i ClickUp Doc.

4. ClickUp-mall för målsignaler och mått

Spåra data som visar om du fortfarande är på rätt spår med mallen för målsignaler och mått.

Ett GSM-ramverk (Goals-Signals-Measures) spårar ditt teams nyckeltal (KPI) på ett och samma ställe så att du kan se alla prestationsdata i samma instrumentpanel.

Mallen ClickUp Goals Signals Measures definierar tydligt vad som är framgång för dig och ditt team och spårar automatiskt framstegen mot dina mål i realtid. Använd detta dokument för konstruktiv feedback och börja bygga en mer positiv arbetsmiljö för alla.

5. ClickUp-mall för hälsokontroll av ledningsgruppen

Oavsett om du stöder en komplex ledningsgrupp eller ett litet ledningsteam, hjälper ClickUps mall för hälsoövervakning av ledningsgruppen dig att maximera potentialen hos din ledningsgrupp.

Behöver du kontrollera statusen för dina ledarskapsinsatser? ClickUp Leadership Team Health Monitor Template matar in varje chefs prestationsstatistik i ett spårningsverktyg för att visa tillväxtmått i realtid.

Mallen identifierar områden som kan förbättras, vilket gör den till det perfekta verktyget för att sätta upp ledarskapsmål.

Börja sätta upp mål för ledarskapsutveckling i ClickUp

Det är inte lätt att utveckla sina ledaregenskaper, men med rätt mål kommer dina ledaregenskaper att förbättras på nolltid. Naturligtvis behöver du fortfarande en utvecklingsplan och en plattform för att spåra alla dina framsteg, och det är där vi kommer in!

ClickUp kombinerar dina uppgifter, dokument, tankekartor och mallar i en enda plattform för att spara tid och effektivisera dina arbetsflöden. Och har vi nämnt att det är gratis för alltid?

Skapa ett ClickUp-arbetsutrymme nu för att prova själv – inget kreditkort krävs.