Kortsiktiga vs. långsiktiga mål (exempel, vanliga frågor)

Saker och ting blir inte gjorda av sig själva.

Oavsett vad du vill uppnå måste du sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål för att nå något.

Att förstå målsättningsprocessen hjälper dig också att svara på frågor i anställningsintervjuer som ”var ser du dig själv om fem år?”.

Men vänta, vad är skillnaden mellan kortsiktiga och långsiktiga mål?

Och varför ska du sätta upp båda?

I den här artikeln jämför vi kortsiktiga och långsiktiga mål och delar med oss av några exempel på karriärmål och tips på hur man sätter upp uppnåeliga karriärmål. Vi svarar också på vanliga frågor om kortsiktiga och långsiktiga mål och delar med oss av några mycket användbara resurser och mallar!

Mål: Korta eller långa, här kommer vi!

⏰ 60-sekunderssammanfattning Mål är avgörande för att nå framgång, oavsett om det är kortsiktiga eller långsiktiga mål. De hjälper dig att staka ut en tydlig väg för både din personliga och professionella utveckling.

Kortsiktiga mål är mål som kan uppnås inom en nära framtid, till exempel idag, denna vecka eller detta år. De fungerar som språngbrädor till långsiktiga mål.

Långsiktiga mål kräver mer tid, planering och tålamod, och det tar ofta flera år att uppnå dem. De ger riktning och består av flera delmål.

Skillnader mellan kortsiktiga och långsiktiga mål : Strategi : Långsiktiga mål är strategiska och kräver små förändringar över tid, medan kortsiktiga mål fokuserar på aktuell prestation Antal mål : Du kan ha flera kortsiktiga mål, men vanligtvis bara några få långsiktiga mål Tidsram : Kortsiktiga mål mäts i veckor eller månader, medan långsiktiga mål sträcker sig över flera år Svårighetsgrad och flexibilitet : Kortsiktiga mål är enklare och mindre flexibla, medan långsiktiga mål är utmanande och anpassningsbara

Strategi : Långsiktiga mål är strategiska och kräver små förändringar över tid, medan kortsiktiga mål fokuserar på aktuell prestation.

Antal mål : Du kan ha flera kortsiktiga mål, men vanligtvis bara några få långsiktiga mål.

Tidsram : Kortsiktiga mål mäts i veckor eller månader, medan långsiktiga mål sträcker sig över flera år.

Svårighetsgrad och flexibilitet : Kortsiktiga mål är enklare och mindre flexibla, medan långsiktiga mål är utmanande och anpassningsbara.

När du sätter upp karriärmål lönar det sig att vara specifik och mätbar : Definiera tydliga mål med mätbara resultat realistisk : Sätt upp uppnåeliga mål inom dina möjligheter flexibel och positiv : Justera målen efter behov och behåll en positiv attityd

Specifika och mätbara : Definiera tydliga mål med mätbara resultat.

Realistiska : Sätt upp uppnåeliga mål inom ramen för dina möjligheter.

Flexibel och positiv : Justera målen efter behov och behåll en positiv attityd.

Använd ClickUp , appen som kan allt, för att enkelt hantera dina mål. Sätt upp och följ upp mål med tydliga tidslinjer och framstegsindikatorer med hjälp av den inbyggda målfunktionen och Gantt-diagramvyn.

Att sätta upp och hantera mål med ClickUp ger dig en färdplan till framgång. Använd ClickUp för att spåra och visualisera framsteg och förvandla drömmar till genomförbara planer. Strategi : Långsiktiga mål är strategiska och kräver små förändringar över tid, medan kortsiktiga mål fokuserar på aktuell prestation.

Antal mål : Du kan ha flera kortsiktiga mål, men vanligtvis bara några få långsiktiga mål.

Tidsram : Kortsiktiga mål mäts i veckor eller månader, medan långsiktiga mål sträcker sig över flera år.

Svårighetsgrad och flexibilitet: Kortsiktiga mål är enklare och mindre flexibla, medan långsiktiga mål är utmanande och anpassningsbara. Specifika och mätbara : Definiera tydliga mål med mätbara resultat.

Realistiska : Sätt upp uppnåeliga mål inom ramen för dina möjligheter.

Flexibel och positiv: Justera målen efter behov och behåll en positiv attityd.

Vad är kortsiktiga och långsiktiga mål?

När du sätter upp mål måste du ta hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga mål.

A. Vad är ett kortsiktigt mål?

Ett kortsiktigt mål är något du vill uppnå inom en snar framtid.

Hur långa är kortsiktiga mål?

Det är kortsiktiga behov som du kan uppnå idag, denna vecka, denna månad eller till och med detta år. Du kan till exempel sätta upp ett karriärmål som att genomföra en kompetenshöjande kurs eller ett kortsiktigt sparmål som att sätta undan pengar till en nödfond.

Kortsiktiga mål kan också vara språngbrädor eller konkreta steg för att nå ett långsiktigt mål längre fram i tiden.

Det är som att springa i hastighet två på ett löpband för att så småningom nå hastighet sex.

Börja vid sex, och ditt slutmål kan bli akuten. Aj!

Sätt upp kortsiktiga mål och se hur du utvecklas för att förverkliga de visioner som kan förändra ditt liv. 💃

B. Vad är ett långsiktigt mål?

Ett långsiktigt mål är något du vill uppnå i en avlägsen framtid och som kräver mer tid, planering och tålamod. Du kan inte uppnå det på några veckor och sedan klappa dig på axeln; det kan ta tio år.

Vanligtvis består dessa mål av flera delmål eller steg, vilket är varför det är viktigt att fastställa kortsiktiga mål tillsammans med din långsiktiga plan.

Man kan säga att långsiktiga mål normalt används för att stödja dina kortsiktiga mål.

Ett långsiktigt mål kan till exempel vara att starta ett eget företag, ett sparmål för din pensionsförsäkring etc.

Ser du hur varje mål är som ett stort mål eller en långsiktig vision som ger dig en riktning i livet?

Visst, långsiktiga mål kan ibland kännas överväldigande eller till och med omöjliga. Men när du följer upp varje kortsiktigt mål längs vägen kommer du så småningom att nå dit. 💪

Vad sägs om ett mål som varken är kort- eller långsiktigt?

Du kan dela upp dina mål i tre kategorier: kortsiktiga, medellånga och långsiktiga mål.

Ett medellångt, mellanliggande eller mellansiktigt mål kommer in i bilden när du behöver en medelväg mellan kort- och långsiktiga mål.

Medellångsiktiga mål kan vanligtvis uppnås inom sex månader till mindre än fem år, men detta kan variera från person till person och från mål till mål.

Bonus: SMART-mål för studenter!

Kortsiktiga mål kontra långsiktiga mål

Vad är skillnaden mellan kortsiktiga och långsiktiga mål?

Den största skillnaden mellan kort- och långsiktiga mål är att långsiktiga mål tenderar att styra riktning och strategi, medan kort- och långsiktiga mål är kopplade till din nuvarande situation och tenderar att vara lättare att uppnå. Den mest uppenbara skillnaden är naturligtvis den tid och de resurser som krävs för att uppnå respektive mål.

Låt oss jämföra långsiktiga och kortsiktiga mål för att hitta några viktiga skillnader.

1. Strategi

I grund och botten är ett långsiktigt mål strategiskt.

Du måste göra små förändringar i din vardag för att uppnå dem.

Därför delar du upp ett långsiktigt mål i mindre hanterbara delmål och ser till att du har någon form av påminnelse för att uppnå dem.

Långsiktiga mål är ett test av din motivation och uthållighet, och du kommer ofta att möta stora hinder på vägen.

Å andra sidan kräver kortsiktiga mål strategier som har mer att göra med din aktuella prestanda. Du baserar din strategi främst på hur nära du är att uppnå ditt slutgiltiga mål.

2. Antal mål

Vanligtvis kan du ha två eller kanske tre långsiktiga mål i åtanke. Det är oftast övergripande mål och kan vara karriärmål, ekonomiska mål eller personliga mål. Men inte för många.

Om du har för många långsiktiga mål kommer du att känna dig överväldigad och utmattad. 😓

Din trogna vän, kaffet, kommer inte heller att hjälpa.

Men eftersom tidsramen är kortare kan du fokusera på flera kortsiktiga mål samtidigt. Och du kan uppnå dem alla, ett efter ett!

Här är en praktisk tabell som hjälper dig att visualisera skillnaden mellan långsiktiga och kortsiktiga mål.

Kortsiktiga mål Långsiktiga mål Strategi Kortsiktiga mål är vanligtvis kopplade till din nuvarande prestation och situation. Långsiktiga mål är starkt kopplade till din mission och strategiska vision för ditt liv och din karriär Antal Du kan ha flera kortsiktiga mål i olika kategorier som löper samtidigt. Du kommer sannolikt att ha ett begränsat antal långsiktiga mål i ditt liv Tidsplan Kortsiktiga mål mäts vanligtvis i veckor, månader eller kvartal. Långsiktiga mål kan mätas i år och kan ha en odefinierad tidsram. Svårighetsgrad Det är mycket lättare att uppnå kortsiktiga mål eftersom du enkelt kan se framstegen. Långsiktiga mål är svåra och kräver tålamod, eftersom det inte finns någon omedelbar uppenbar vinst. Flexibilitet Eftersom kortsiktiga mål har tydligare och närmare deadlines är de ganska oflexibla. Eftersom långsiktiga mål har en längre tidshorisont påverkas de lätt av livssituationer eller förändrade intressen.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Få en gratis rapport Utan ett enhetligt system för att registrera och följa upp beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. 📥 Vår rapport om kommunikation på arbetsplatsen analyserar data och visar hur du kan se till att ditt team är på samma våglängd.

Exempel på kortsiktiga och långsiktiga karriärmål

Ett karriärmål är ett mål som du strävar efter att uppnå i ditt yrkesliv.

Det ger en tydlig bild av vad du vill uppnå. Du kommer också att förstå hur du når dit.

Låt oss titta på några exempel på kort- och långsiktiga mål för din karriär:

A. Vilka är några kortsiktiga karriärmål?

Kortsiktiga mål för din karriär har tydliga resultat som du kan börja uppnå inom några månader till ett år. De kan vara en del av en större plan eller fristående mål för att främja din karriär. Här är några kortsiktiga mål:

1. Lär dig en ny färdighet

Att lära sig en ny färdighet kan vara ett fortlöpande mål. Du måste hålla dig à jour med branschens krav och välja specifika färdigheter för ditt yrke.

Om du är nutritionist och inte är bekant med styrketräning kan du bli certifierad tränare.

Någon som kan mat och träning?

Ditt CV kommer att bli fantastiskt. 🔥

2. Skapa en professionell webbplats

Ett starkt digitalt avtryck är avgörande för professionell framgång, och att lansera en webbplats är ett av de bästa kortsiktiga målen.

Det beror på att en potentiell arbetsgivare eller kund kan söka efter dig på webben för att ta reda på mer om dig och ditt arbete. Precis som vi alla har googlat oss själva någon gång. 😛

Och du vill väl att folk ska hitta dig?

Skapa sedan en webbplats för att:

Lyft fram dina färdigheter och tidigare projekt

Etablera dig själv som ett varumärke

Rikta in dig på rätt kunder och arbetsgivare

Om du är fitnesstränare kan du skapa en fitnessblogg eller dela dina videor på en YouTube-kanal. På så sätt når du ut till rätt målgrupp.

3. Förbättra produktiviteten

Ett av de mest uppenbara karriärmålen är att förbättra kvaliteten, kvantiteten och effektiviteten i ditt arbete.

Dessa mått beror på ditt yrke och ditt företag. Vanligtvis handlar det dock om att öka kundnöjdheten, leverera projekt inom utsatta tidsfrister och minska företagets kostnader.

Arbeta med dessa mått hela dagen, varje dag, så kan du kanske förvandla ditt långsiktiga mål om en befordran till ett kortsiktigt mål. 🎉

B. Vilka är några långsiktiga karriärmål?

📮 ClickUp Insight: 78 % av de tillfrågade i en undersökning har svårt att hålla motivationen uppe när det gäller långsiktiga mål. Det beror inte på bristande drivkraft – det är så våra hjärnor fungerar! Vi behöver se framgångar för att hålla motivationen uppe. 💪Det är precis där ClickUp kommer in i bilden. Spåra prestationer med ClickUp Milestones, få omedelbar översikt över framstegen med rollups och håll fokus med smarta påminnelser. Att visualisera dessa små vinster skapar momentum för långsiktiga resultat. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar att de kan hantera ~10 % mer arbete utan att bli överbelastade.

Ett långsiktigt karriärmål är bredare än ett kortsiktigt. Vissa har ingen fastställd tidsram och kan ta flera år att uppnå.

Här är några exempel:

1. Ta en examen

Att ta examen från universitetet och få din kandidatexamen kan vara det första långsiktiga målet du sätter upp för att säkra din karriär. Det kommer att avgöra din karriärväg, din startposition, din lön osv.

Se till att du tar din examen och förbered dig på att komma långt!

2. Få en befordran

Att bli befordrad är ett vanligt långsiktigt karriärmål.

Det kan ta ett år eller mer att få en befordran. Ändå vill vi alla ha denna ära som säger mycket om vår fantastiska prestation och arbetsmoral.

Och viktigast av allt: en rejäl lönecheck är på väg! 💰

3. Bygg upp ditt nätverk

För att lyckas i vilken karriär som helst måste du bygga upp ditt nätverk.

Du kan kontakta likasinnade och branschledare via portaler som LinkedIn, Twitter osv. Eller träffa fler personer med samma bakgrund som du på professionella möten, konferenser eller retreats.

Smart, eller hur?

Att bygga upp ett nätverk hjälper dig att:

Håll dig uppdaterad om de senaste branschtrenderna

Känn pulsen på arbetsmarknaden

Träffa potentiella mentorer, partners och kunder

Och viktigast av allt: personerna i ditt nätverk kan vara dina förespråkare när du söker jobb.

Eller ännu bättre, det kan öppna dörren till alla dina framtida entreprenörsmöjligheter. 💼

Behöver du inspiration för att sätta upp karriärmål för dig själv? ClickUps AI-assistent kan fungera som din tankepartner!

Kolla in några fler exempel på professionella mål för att få en bättre uppfattning.

Hur man sätter upp kortsiktiga och långsiktiga karriärmål

Att sätta långsiktiga och kortsiktiga mål beror på vad som är viktigt för dig och vad som kan gynna din utveckling som professionell.

Här är några tips om hur du sätter upp dina kort- och långsiktiga karriärmål:

1. Ha specifika och mätbara mål

Låt oss säga att ditt mål är att vara lycklig.

Det är inte särskilt specifikt.

För dig kan lycka vara en befordran. 😎

För en annan person kan det handla om att gå tidigt från jobbet på fredagen. 🍸

När du sätter upp mål är det därför viktigt att se till att varje mål är ett specifikt mål.

Det bästa sättet att göra detta är att svara på de tre ”W”-frågorna:

Vad vill jag uppnå?

Varför vill jag uppnå detta mål?

När vill jag uppnå detta mål?

😎 Gratis resurs Klargör, sätt upp och följ upp dina professionella mål med hjälp av ClickUps mall för karriärutveckling. Få en gratis mall Använd ClickUps mall för karriärväg för att skapa karriärplaner och karriärvägar som integrerar dina karriärsmål med företagets mål.

Ett mål bör också vara ett mätbart mål.

Hur?

Ställ dig själv frågor som:

Vilken tidsram gäller för att uppnå målen?

Vad är framstegsindikatorn?

Hur vet jag om jag har nått mitt mål?

Är du osäker på skillnaden mellan mål och syften?

Ta en titt på vår jämförelse mellan mål och syften .

2. Var realistisk

Dina mål bör ligga inom ramen för dina möjligheter.

Du kan inte säga: "Jag vill att varje blogginlägg ska få 500 kommentarer", särskilt inte när du just har börjat. Det kommer att leda till misslyckande.

Sätt istället upp veckomål som du kan uppnå, till exempel ”Jag ska sträva efter att få 1–10 kommentarer varje vecka”.

Realistiska mål är lättare att uppnå, och när du faktiskt uppnår dem kommer du att känna dig nöjd. Det kommer att ge dig energi att sträva vidare.

3. Var flexibel och positiv

Hinder är en del av livet. Låt inte det hindra dig från att nå dina mål.

Justera istället dina mål efter behov och behåll en positiv inställning.

Uthållighet och optimism är receptet för framgång.

⚡️ Utvalda mallar Få en gratis mall Definiera och följ upp genomförbara mål med hjälp av ClickUps mall för SMART-mål. ClickUps SMART Goals Template är utformad för att hjälpa dig att skapa och följa upp mål för dig själv eller ditt team. Denna mall hjälper dig att sätta upp och uppnå mål genom att: Organisera uppgifter i hanterbara delar så att inget blir kvar

Definiera mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART)

Visualisera dina framsteg för att hålla alla motiverade

Bonus: Är du intresserad av att följa dina mål digitalt? Läs vår guide om den bästa programvaran för målsättning!

Hur man hanterar kortsiktiga och långsiktiga mål

ClickUp är ett av världens högst rankade produktivitetsverktyg som hjälper både privatpersoner och företag att sätta upp och uppnå sina långsiktiga, medellånga och kortsiktiga mål.

Så här hjälper ClickUp dig att göra det:

1. Mål

Mål i ClickUp hjälper dig att hålla dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, OKR (mål och nyckelresultat) och automatisk uppföljning av framsteg.

Använd det för att sätta upp övergripande mål och sedan dela upp dem i hanterbara delmål.

Ett delmål (mindre mål) kan ha OKR:er som du kan spåra i form av siffror, pengar, uppgifter eller sant/falskt-påståenden.

Nå varje delmål och visualisera dina framsteg mot att uppnå målet!

Ställa in måltyper i ClickUps målfunktion

Visualisera framsteg i ClickUps målmapp

Vill du bli bäst på OKR?

Kolla in några OKR-exempel och denna lista över de bästa OKR-programvarorna !

2. Gantt-diagramvy

Med ClickUps Gantt-diagramfunktion kan du skapa en tydlig tidsplan för dina kortsiktiga och långsiktiga mål.

Du kan använda det för att:

Schemalägg uppgifter eller mål

Flytta dem för att ordna om dem med dra-och-släpp-funktionen.

Visualisera och hantera beroenden

Hantera beroenden i ClickUps Gantt-diagramvy

Kolla in vår guide om hur du använder ClickUp för att sätta upp mål för ditt team .

Vanliga frågor om kortsiktiga och långsiktiga mål

Behöver du fler svar om mål?

Dessa vanliga frågor kan vara till hjälp:

1. Vad är SMART-mål?

SMART-formeln är en fin liten akronym som hjälper dig att definiera ett bra mål. Det är fördelaktigt att sätta SMART-mål eftersom de är väl genomtänkta.

Ett SMART-mål måste vara

S pecifikt: Fastställ det önskade resultatet i tydliga och specifika termer.

M ätbara: Bör vara mätbara med specifika kriterier som ätbara: Bör vara mätbara med specifika kriterier som nyckeltal (KPI) och milstolpar så att du kan följa upp framgången.

A chievable (uppnåeligt): Realistiskt och inom räckhåll

R elevant: I linje med dina affärsmål och bör bidra till din övergripande plan.

Tid: Ha en fastställd tidsplan, inklusive startdatum och måldatum.

Bonus: Kolla in dessa SMART HR-mål!

2. Vilka är några exempel på kort- och långsiktiga mål för ett företag?

Här är några vanliga kortsiktiga affärsmål:

Här är några exempel på långsiktiga affärsmål:

Öppna nya kontor i olika städer eller länder

Öka ditt företags marknadsandel

Öka den övergripande varumärkeskännedomen

Få fler kunder

Anställ fler medarbetare

3. Vilka är några vanliga målrelaterade frågor i anställningsintervjuer?

Här är några tips som hjälper dig att svara på frågor om karriärmål under anställningsintervjuer:

1. Var ser du dig själv om fem år?

Låt dig inte hindras av klichéartade svar på denna fråga.

Ta istället tillfället i akt att berätta mer om din personlighet genom att beskriva:

Hur planerar du att bidra till företagets tillväxt?

De färdigheter eller certifieringar du vill skaffa dig

Hur vill du utvecklas inom företaget och nå en ledande position?

2. Vilka färdigheter eller kunskaper skulle göra dig bättre i din nuvarande roll?

Denna fråga kräver att du känner till kraven inom din bransch.

Gör lite efterforskningar och ta reda på om det är forskning, marknadsföring eller sociala färdigheter som gör dig idealisk. Se också till att du vet exakt var du står när det gäller dessa färdigheter.

Om du till exempel är nybörjare när det gäller forskning, nämn detta för arbetsgivaren. Men glöm inte att samtidigt lyfta fram dina nuvarande färdigheter och styrkor.

3. Hur uppnår du dina professionella mål?

Här har du chansen att visa din professionalism och arbetsmoral.

Svara på frågan genom att berätta för intervjuaren vilka professionella mål du har satt upp för dig själv. Det ger dem en bild av din motivation. Beskriv sedan hur du skapar utrymme i din kalender för att uppnå dina mål.

Kolla in dessa mallar för målsättning!

Börja sätta upp mål med ClickUp

Att sätta upp kort- och långsiktiga mål är din väg till framgång.

Men ett mål som du inte skriver ner eller stöder med en strategi är en önskedröm.

Varför inte sätta upp mål med ett kraftfullt projektledningsverktyg som ClickUp så att du kan följa dem och visualisera framstegen?

Du kan hantera projekt och uppgifter samt planera dina kortsiktiga och långsiktiga mål på en och samma plattform.

Sätt upp några solida mål med ClickUp gratis för att sluta drömma om vad du vill och börja arbeta i rätt riktning. 😜