8 produktivitetsmål för att öka produktiviteten under 2025

När det nya året börjar gör många människor nyårslöften om att de ska få mer gjort, både på jobbet och i privatlivet.

Det kan vara svårt att hålla ett nyårslöfte. Kanske försöker du uppnå ett orealistiskt mål, eller så är det svårt att få en ny vana att fastna. Om du vill bli mer produktiv – inom vilket område som helst – under 2024, förbered dig för framgång redan nu.

För att hjälpa dig att hålla kursen och motivationen uppe så att du kan uppfylla dina nyårslöften har ClickUp sammanställt en lista med strategier för att sätta upp och hålla produktivitetsmål när vi går in i det nya året.

20 PRODUKTIVITETSTIPS FÖR ATT FÅ MER GJORTArbeta smartare, inte hårdare, med dessa tidsbesparande produktivitetstips från ClickUp.

1. Gör en tidsrevision

via Fizkes // Shutterstock

Om du har svårt att hitta tillräckligt med tid på dagen för att hinna med allt, fundera över hur du hanterar din tid. En tidsrevision är en djupdykning i hur du spenderar din tid varje dag.

Genom att föra en daglig loggbok blir det lättare att identifiera aktiviteter som tar upp tid men som inte ger så mycket resultat. Att scrolla på sociala medier, umgås med kollegor och dagdrömma kan ta upp flera timmar av dagen. En tidsrevision är ett enkelt verktyg att använda när du behöver öka din produktivitet och förbättra dina tidsplaneringsfärdigheter.

2. Bryt dåliga vanor och skapa hälsosamma sådana

via Sabrina Bracher // Shutterstock

Alla vanor, både bra och dåliga, upprepas i cykler, skriver Charles Duhigg i sin bok ”The Power of Habit”. De börjar med någon form av signal – en doft, ett humör, en plats – som utlöser en rutin (oavsett vad vanan i sig är) och en belöning (som ett sockerkick eller en koffeinrus).

Att förstå vad som motiverar dig och vilka belöningar du får kan hjälpa dig att avgöra om en vana är bra för dig. Det är aldrig för sent att bryta en dålig vana, men det tar tid och engagemang att omskola hjärnan och bilda nya vanor.

Det svåraste är att hitta motivationen att förändras. Det viktigaste är att vara konsekvent när det gäller att skapa och bryta vanor.

3. Sätt upp veckoscheman

via Create jobs 51 // Shutterstock

Sätt dig ner en gång i veckan, kanske på söndagskvällen, och sätt upp ditt schema, identifiera de viktigaste prioriteringarna för vad som behöver göras och rensa bort onödiga aktiviteter. Se till att du inkluderar de områden där du vill vara mer produktiv i schemat så att det blir en integrerad del.

Att träna kan vara lika viktigt – eller ännu viktigare – än att delta i ett arbetsmöte eller en branschevenemang. Genom att planera din tid kan du hålla dig fokuserad och ha kontroll över vad du lägger din tid på.

4. Använd checklistor

via Sutadimages // Shutterstock

En checklista är ett enkelt sätt att förhindra att uppgifter faller mellan stolarna. Oavsett om det gäller matinköp, förberedelser inför en flygning eller ärenden, gör checklistor det enklare att hålla koll på vad du har gjort och vad som fortfarande återstår.

Om du aldrig har använt en checklista tidigare, börja i liten skala för att ta reda på vilken typ som fungerar bäst för dig.

ÄR DU REDO ATT KLARA AV DINA VIKTIGASTE UPPGIFTER?Få mer gjort under 2024 genom att använda att göra-listor. Prova dessa 10 gratis mallar för att göra-listor för att komma igång.

5. Fokusblock i kalendern

via Cast of Thousands // Shutterstock

Blir du lätt distraherad under dagen? Försök att avsätta tid i din kalender för ”fokusblock”. Lägg undan telefonen, stäng av alla aviseringar och boka inga möten eller avtal.

En fokusblock är en tid som är avsedd enbart för koncentrerat arbete. Som med alla nya vanor, börja smått och bygg upp gradvis. Planera in ett par fokusblock per vecka och se om du märker någon produktivitetsförbättring. Lägg till fler om du vill.

Bonus: Produktivitetsmallar!

UTNYTTJA DIN DAG MED TIDSBLOCKERINGMed så många distraktioner för arbetstagare, både på kontoret och hemma, har det blivit allt svårare att få arbetet gjort i tid. Läs vår guide om tidsblockering för att lära dig hur du bättre kan hantera din schemaläggning.

6. Undvik multitasking

via Savanevich Viktar // Shutterstock

I en värld full av distraktioner är multitasking vanligt – och kan verka lockande. Men personer som multitaskar hanterar inte egentligen en massa uppgifter effektivt och är mindre produktiva än personer som fokuserar.

De är också mer stressade. Istället för att göra allt på en gång, fokusera på en sak i taget. Du kommer att göra det bättre och mer effektivt – och ha mer tid och energi över till andra saker.

7. Motion

via Canva

Glöm inte att röra på dig. Många sitter flera timmar om dagen framför en dator och står upp bara sällan. Personer som sitter mindre har bättre psykiskt välbefinnande och högre produktivitet. Se därför till att lägga in tid för träning i din kalender varje vecka. Regelbunden fysisk aktivitet är ett av de enklaste sätten att förbättra din hälsa.

8. Prova en beprövad teknik för tidshantering

via Kaspars Grinvalds // Shutterstock

Olika människor behöver olika strategier för tidshantering för att lyckas. Det finns en rad beprövade tekniker att välja mellan.

Med Pomodoro-tekniken ställer du in en timer för en viss uppgift och fokuserar på den tills tiden är slut. Sedan tar du en paus innan du börjar igen. Detta kan vara särskilt hjälpsamt för kreativa tänkare.

Prokrastinatorer och personer som presterar bra under press kan ha nytta av Parkinsons lag, ett axiom som säger att en uppgift tar precis så lång tid som du har på dig att utföra den. Om du kan sätta en fast deadline för varje uppgift är det mer troligt att du hinner med alla.

Om ingen av dessa låter lockande finns det många andra tekniker för tidshantering som du kan prova, till exempel metoden för snabb planering och ”pickle jar-teorin”.

Förenkla ditt arbetsflöde och öka din produktivitet redan idag

Om du känner att du alltid springer på tomgång och känner dig överväldigad av dina att göra-listor, då är det dags att sätta upp en ny produktivitetsplan. ☝️

Det är dags att ta kontroll över din produktivitet och se till att du får gjort det som behöver göras. Det finns verktyg som kan hjälpa dig att spara tid, organisera dig och få ut det mesta av din dag.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som är utvecklat för att hjälpa individer och team av alla storlekar inom olika branscher att förenkla sitt arbetsflöde och öka arbetseffektiviteten.

Det erbjuder en helt anpassningsbar plattform som hjälper dig att konfigurera ClickUp på det sätt som bäst passar dina arbetsflödespreferenser, samt en intuitiv målsättningsfunktion som hjälper dig att hålla koll på och mäta dina produktivitetsmål.

Och med hundratals anpassningsbara funktioner i plattformen har du alla verktyg du behöver för att införa bättre arbetsvanor, hantera din tid på ett klokt sätt och få en överblick över alla dina uppgifter. Använd anpassad automatisering för att sätta dina processer på autopilot, uppgiftschecklistor för att hjälpa dig hantera dina uppgifter, kalendervy för att planera ditt dagliga schema och inbyggd global tidsspårare för att hålla koll på tiden du lägger på uppgifter och mycket mer för att bättre hantera och effektivisera ditt arbetsflöde. Den integreras också med över 1 000 arbetsverktyg, inklusive dina mest använda appar, för att koppla samman och samla allt ditt arbete på ett ställe.

Det är gratis att prova – börja redan idag för att öka din produktivitet och få mer gjort varje dag! ⚡️

Gästskribent:

Aubrey Jane McClaine är en internationell journalist med över 15 års erfarenhet av global och inhemsk rapportering. Hon har tusentals artiklar publicerade i internationella medier och omfattande erfarenhet av rapportering på plats i katastrof- och krigszoner, däribland Ukraina.