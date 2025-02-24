Mål och målsättningar: Vad de är och hur man använder dem

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Vad är mål?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Ett mål är ett önskat resultat som du vill uppnå. "}},{"@type":"Question","name":"Vad är målsättningar?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Målsättningar definierar vad ditt team behöver göra för att uppnå målet. "}},{"@type":"Question","name":"Hur skiljer sig mål från syften?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Mål har ett mycket bredare omfång och en längre tidsram än syften. "}},{"@type":"Question","name":"Hur samverkar mål och syften?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Efter att målen har satts upp måste du definiera de mål som kan hjälpa ditt team att uppnå dem. "}}]}

Är du redo att lära dig mer om skillnaden mellan mål och målsättningar?

Att sätta upp mål och målsättningar kan vara liknande processer, men de måste hanteras på olika sätt.

I den här artikeln hjälper vi dig att reda ut debatten om mål och syften genom att belysa skillnaderna mellan dem, hur de fungerar tillsammans och det bästa verktyget för att hjälpa dig att spåra båda!

Låt oss sätta igång.

Vad är mål?

Ett mål är ett önskat resultat som du vill uppnå.

Företagets mål är en kompass – de ger ditt team en uppfattning om vad de behöver uppnå och vilken riktning de behöver gå.

I grund och botten är de företagets allmänna avsikter och kan hjälpa till att styra mission statement. De hjälper dig att fokusera på vad du vill uppnå.

Resultatorienterade mål handlar dock endast om slutresultat – de säger inte hur du ska nå dit.

Det betyder inte att målsättning inte är viktigt!

Att sätta upp mål är väldigt viktigt eftersom det ger ditt team fokus på vad de strävar efter – det ger dem klarhet i allt, vilket ökar deras motivation och produktivitet!

Vad är målsättningar?

Målsättningar definierar vad ditt team behöver göra för att uppnå målet.

De är specifika, mätbara uttalanden som har ett fastställt mål som ditt team ska uppnå.

Med andra ord förändrar de resultatorienterade mål till processorienterade mål så att det kan uppnås mätbara resultat i rätt riktning.

Till exempel:

Låt oss säga att du vill öka intäkterna för ditt företag.

För att uppnå detta är ett av dina marknadsföringsmål att öka antalet kunder med 20 %.

Här är ditt mål att öka intäkterna, medan din målsättning är att öka antalet kunder med 20 %!

Mål kontra målsättningar: Vilka är de största skillnaderna?

Den största skillnaden mellan mål och målsättningar är att mål har ett bredare omfång och hjälper till att skapa en vision och riktning, medan målsättningar är mer specifika och beskriver konkreta åtgärder för att uppnå ett slutresultat.

Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan mål och syften:

1. Omfattning

Mål:

Mål är relativt sett mer allmänna uttalanden, så deras omfattning kan vara bred.

I vissa fall behöver de inte ens vara begränsade till ett team eller projekt – breda, resultatorienterade mål kan till och med följas av hela organisationen!

Till exempel:

Om det slutgiltiga målet är att tjäna mer pengar, alla medlemmar i en organisation kan samordna sina insatser för att uppnå detta mål.

Mål:

Projektmål är mer specifika än mål och avser vanligtvis en viss process, till exempel försäljning och marknadsföring.

Till exempel:

Om vi talar om försäljnings- och marknadsföringsmål kan du ha processmål som en 20-procentig ökning av antalet potentiella kunder i din försäljningstratt.

2. Tidsram

Mål:

En organisations mål har en längre tidsram än målsättningar.

Till exempel är en idealisk tidsram för målen för ett Fortune 500-företag cirka tre till fem år, medan skolor och förskolor föredrar att använda årliga mål.

Mål:

Effektiva målsättningar har ett specifikt mål som fastställs för en kort eller medellång tidsram.

Vanliga kortsiktiga mål kan till exempel sträcka sig över ett kvartal. Ditt team måste skynda sig för att uppnå målen inom denna tidsram.

Här är en praktisk tabell där du kan jämföra mål och syften.

Mål Mål Omfattning Breda, allmänna uttalanden Smala, specifika mål Specificitet Övergripande önskat resultat Konkreta åtgärder Mätning Troligen per kvartal eller år Troligen per dag, vecka eller månad Tidslinje Långsiktigt Kort eller medellång sikt Strategi Användbart för att fastställa en riktning eller vision Användbar för att planera steg mot ett slutresultat. Antal Begränsat antal mål per affärskategori Flera målsättningar för ett mål eller en process

Mål och syften: Hur fungerar de tillsammans?

Om du har mål men inga mätbara målsättningar som stöder dem kommer du inte att kunna uppleva den härliga känslan av framgång (och glädje)!

Så här kan ditt företag använda mål och målsättningar tillsammans för att nå framgång:

Använda mål och målsättningar tillsammans – Steg 1: Sätt upp mål

Dina affärsmål bör stämma överens med ditt företags missionsbeskrivning . Detta säkerställer att dina mål är relevanta och relaterade till dina kunder och anställda. När du väl har uppnått detta bör dina team vara motiverade att arbeta tillsammans och uppnå målet tillsammans!

Till exempel:

Ett startup-företag kan vara: Identifiera produkt-marknadsanpassning (Se hur detta startup-företag använder ClickUp för att spåra OKR !)

Ett Fortune 500-företag kan till exempel ha följande mål: Expandera till den sydostasiatiska marknaden.

Men det räcker inte med att bara definiera en uppsättning mål för ditt företag.

När du har satt upp dina mål måste du dela upp dem i mätbara målsättningar:

Använda mål och målsättningar tillsammans – Steg 2: Skapa SMART-målsättningar

Efter att du har satt upp målen måste du definiera de syften som kan hjälpa ditt team att uppnå dem.

Det finns dock några regler du måste följa när du fastställer målsättningar.

Allt du behöver göra är att skapa SMART-mål!

Och ja, det innebär att du måste göra dina målsättningar mer rimliga, men det finns mer än så:

S. M. A. R. T är en akronym som står för att göra dina mål Specifika, Mätbara, Attainbara, Relevanta och Tidsbestämda.

Du har säkert hört talas om SMART-mål, så varför kallar vi dem SMART-syften?

Allt handlar om sammanhanget.

Vi talar om mål och målsättningar, och vi har nämnt att målsättningar är det du behöver göra för att uppnå dina mål. Därför är det vettigt att istället tala om SMART-målsättningar.

Låt oss se hur detta fungerar i praktiken:

1. Specifika mål

Ett specifikt mål är: Öka försäljningen av "Rum Ham" till nya kunder (ett tveksamt beslut, men åtminstone är det specifikt!).

2. Mätbara målsättningar

Du bör också kunna följa framstegen mot dina målsättningar och viktiga milstolpar för verksamheten.

Varför?

Hur skulle du annars kunna kontrollera om du är på rätt väg eller inte?

Så även om ”öka försäljningen av romskinka” är ett bra mål, finns det ingen tydlig måttstock för det.

Det mätbara målet skulle vara att öka försäljningen till nya kunder med 200 %.

3. Uppnåeliga mål

Ditt mål bör också vara realistiskt.

Det vore förstås trevligt att öka försäljningen med 200 %, men det finns helt enkelt inte tillräckligt med teammedlemmar för att marknadsföra produkten.

Här är ett mer uppnåeligt syfte: Öka försäljningen till nya kunder med 30 %.

4. Relevanta målsättningar

Smarta mål måste vara viktiga för företagets uppdrag. Mål bör alltid kopplas till något som kan hjälpa företaget att växa, förbättra kundnöjdheten och så vidare.

Anta att du driver ett SaaS-företag. Då bör du kanske tänka dig för två gånger innan du introducerar färdiga tjänster som kräver mänsklig inblandning. Det har inget att göra med hur SaaS-tillväxtmodeller fungerar och innebär att du antingen saknar produkt-marknadsanpassning eller en skalbar tillväxtstrategi.

5. Tidsbestämda målsättningar

Mål kan inte vara eviga.

Du måste sätta en deadline för dem, annars kommer du att fortsätta att arbeta med dem oavbrutet och tappa målet ur sikte!

Så nu är det slutgiltiga SMART-målet:

Senast i oktober 2024 ska försäljningen till nya kunder ha ökat med 30 %.

På så sätt vet ditt team exakt vad de ska göra och hur de ska göra det med ett smart mål.

Använda mål och målsättningar tillsammans – Steg 3: Skapa strategier och taktiker

När du har fastställt mätbara mål måste ditt team ta reda på hur de ska uppnå dessa mål och nå dina slutgiltiga mål.

Det är här din målstrategi kommer in.

En målstrategi är en serie steg eller uppgifter som måste utföras för att uppnå målet eller målsättningen.

Kom ihåg att inte alla strategier du försöker kommer att fungera – det är upp till dig att prova olika strategier tills du äntligen når ditt mål.

När du uppnår tillräckligt många målsättningar kommer du att kunna uppnå ditt övergripande mål!

Hur du håller koll på dina mål och målsättningar

När du har fastställt dina affärsmål och målsättningar måste ditt team arbeta tillsammans för att uppnå de önskade resultaten.

Men hur vet du om du är på rätt väg?

När du befinner dig på en båt i okända farvatten behöver du en guide som hjälper dig att ta reda på var du befinner dig!

Ett projektledningsverktyg som ClickUp hjälper dig att utveckla och följa upp dina processorienterade mål och målsättningar. Det gör det lättare att mäta tidigare resultat och se till att alla är på samma sida.

Vad är ClickUp ?

ClickUp är ett av världens högst rankade verktyg för projektledning på distans. Det används av över 200 000 team världen över, inklusive startups och stora företag.

Den har alla funktioner du behöver för att enkelt skapa och hantera dina mål och målsättningar!

Här är en närmare titt på hur:

Olika typer av mål i ClickUp

Oavsett vilken bransch du är verksam inom eller vilka mål du har för ditt företag, kan ClickUp hjälpa dig att uppnå dem.

Här är några exempel på meningsfulla mål som du kan skapa och följa upp i ClickUp:

Teamets mål

Sprintmål

Personliga mål

OKR

Vill du att ditt team ska anstränga sig mer och bli mer produktivt?

Prova ClickUps teammål.

I ClickUp är mål övergripande begrepp som kan delas upp i mindre, konkreta delmål.

Dessa mål är lätta att mäta och när du uppnår dem uppnår du också ditt mål.

När du använder ClickUp är mål i princip de målsättningar som hjälper dig att uppnå dina målsättningar!

Så här kan du skapa och hantera teammål i ClickUp.

Steg 1

Klicka på den här söta lilla troféknappen i ClickUp.

Ange sedan dina mål i fönstret som dyker upp.

Ett exempel: ditt teams slutgiltiga mål kan vara att öka försäljningen med 15 %:

Steg 2

När du har satt upp målet kan du tilldela det till dina teammedlemmar.

Steg 3

Nu när du har satt upp målet är det dags att skapa målsättningarna.

I ClickUp är ett syfte = mål.

Lägg bara till dina mål som hjälper dig att uppnå dina mätbara mål.

Eftersom du behöver mäta dessa mål kan du välja mellan olika enheter, till exempel:

Siffror : Alla värden från 0 till oändlighet!

Sant/Falskt: Har ett villkor uppfyllts eller inte?

Valuta : Valfritt belopp

Uppgifter: En uppgift eller lista med uppgifter som måste slutföras.

När du har satt upp varje mål kan du tilldela dem till olika teammedlemmar!

Steg 4

Nu kan du börja ta itu med varje delmål för att uppnå dina mätbara mål och målsättningar.

Varje gång ditt team närmar sig ett av sina projektmål kan de uppdatera siffrorna inom vart och ett av sina ClickUp-mål.

Och här kommer det bästa!

ClickUp beräknar automatiskt den objektiva procentuella framstegsgraden baserat på målen.

På så sätt kan du och ditt team uppdatera ett av målen och era övergripande målsättningar mäter era framsteg i realtid. Detta kan ge dina teammedlemmar en motivationsboost så att de kan nå fler mål!

B. Sprintmål

ClickUp är också det perfekta verktyget om du leder ett agilt mjukvaruutvecklingsteam.

Varför?

Du kan använda ClickUp för att övervaka framstegen i dina Agile- och Scrum- sprints!

Nej, inte den sprinten!

En sprint är en tidsperiod under vilken ett mjukvaruutvecklingsteam skapar en fungerande modell av en produkt.

Så här kan du spåra sprintmål i ClickUp:

Skapa ett mål

Sätt ett slutdatum för ditt sprintmål

Definiera en uppsättning mål som hjälper dig att uppnå ditt sprintmål

Lägg till dessa mål som uppgifter

Nu behöver du bara fortsätta att nå dina mål, så kan du se hur långt du har kommit mot ditt sprintmål i realtid!

C. Veckoscorecards

De flesta verktyg för målsättning låter dig endast spåra dina egna målsättningar och mål.

Med ClickUp kan du också hålla koll på dina teammedlemmars individuella mål! I ClickUp kan ditt team skapa veckovisa målsättningar och uppgifter som de behöver uppnå och dela dem med teamet.

Veckokort hjälper chefer att få en överblick över vad alla arbetar med. Du kan också se hur alla bidrar till att uppnå målet.

Det motiverar ditt team att samarbeta och uppnå mer mätbara mål!

Men vänta, resultatkort är inte det enda sättet för chefer att hålla koll på sitt team!

De kan använda ClickUps Box View och Profiles för att se vilka uppgifter deras teammedlemmar arbetar med.

D. Personliga mål

ClickUp är inte bara för företag.

Du kan också använda ClickUp för att skapa personliga mål!

Med ClickUp kan du anpassa behörigheter för alla dina mål och målsättningar. Du kan välja vem som får se eller redigera dina mål, eller så kan du hålla dem helt privata.

Obs! Du kan till och med anpassa behörigheterna för ditt projektmål. På så sätt kan du anpassa vad vissa teammedlemmar eller kunder kan göra när det gäller dina mål.

Dags för en snabbfråga:

Vad har Spotify, Netflix och Amazon gemensamt?

Nej – det är inte så att de alla minskar produktiviteten!

Alla tre företagen använder OKR!

Mål och nyckelresultat OKR är ett ramverk för målsättning som används av organisationer för att sätta upp och mäta mål för företaget och dess anställda. Det delar upp varje mål i en uppsättning nyckelresultat som hjälper dig att uppnå målet.

OKR-ramverket kan verka skrämmande, men det är hur enkelt som helst.

Allt du behöver är ClickUp.

I OKR-terminologin är dock mål = målsättningar.

För att undvika förvirring, kolla in denna tabell:

Terminologi som har diskuterats hittills i artikeln ClickUp-terminologi OKR-terminologi Mål Mål Syften Syften Mål Viktiga resultat

När du sätter upp mål i ClickUp sätter du alltså upp dina OKR-mål.

När du ställer in dina ClickUp-mål ställer du också in dina nyckelresultat.

Förutom namnbytet är allt annat oförändrat!

Om du vill följa OKR-metoden kan du helt enkelt använda stegen som vi beskriver under Team Goals, så kommer det att gå bra!

Observera: OKR ska inte förväxlas med KPI (Key Performance Indicators, nyckeltal).

OKR hjälper dig att spåra dina mål, medan prestationsindikatorer mäter framgången för en pågående process.

Men vi är inte klara än!

Scrum masters och agila projektledare får massor av praktiska diagram för att hålla koll på hur de utvecklas mot sina mål, till exempel:

Burn up-diagram: visar vilka projektuppgifter ditt distansarbete har slutfört hittills

Burndown-diagram: visar hur mycket arbete som återstår i ett projekt. visar hur mycket arbete som återstår i ett projekt.

Hastighetsdiagram : fastställer ditt teams uppgiftsgenomförandegrad fastställer ditt teams uppgiftsgenomförandegrad

Kumulativt flöde : visualiserar projektets framsteg över en tidsperiod visualiserar projektets framsteg över en tidsperiod

Okej, nu är vi klara.

Mål kontra syften Slutsats

Låt oss avsluta debatten om mål kontra målsättningar här.

Mål och syften är inte utbytbara begrepp.

Mål är ett resultat du vill uppnå, och målsättningar hjälper dig att ta reda på hur du når dit.

Du behöver dock båda för att lyckas.

Att skapa smarta mål och målsättningar för ditt företag kan ge ditt team den drivkraft de behöver!

Men kom ihåg att när du sätter upp mål och målsättningar behöver du också ett sätt att följa upp dem.

Och eftersom projektledningsverktyg som ClickUp har massor av funktioner för att hantera dina affärsmässiga och personliga mål, varför inte testa det gratis redan idag!

