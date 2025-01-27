40 marknadsförings-KPI:er du behöver följa 2025

Som marknadsförare har du inte tid att sakta ner och analysera varje marknadsföringsinsats när så många rörliga delar drar dig i olika riktningar.

Med hundratals beslut att fatta varje dag för att människor och projekt ska kunna gå framåt måste du spåra rätt data och noga följa marknadsföringens nyckeltal (KPI:er).

Som datanördar satte vårt team igång och samlade de bästa exemplen på marknadsförings-KPI:er för att marknadsföringschefer ska känna sig mer trygga med datadrivna marknadsföringsinsatser. Och om du har svårt att hålla KPI:er transparenta och uppdaterade över hela linjen, känner vi till den perfekta marknadsförings-KPI-programvaran som kommer att förändra hur ditt team arbetar med KPI:er! ✨

Vad är nyckeltal (KPI:er)?

En nyckeltal eller KPI (Key Performance Indicator) är ett kvantifierbart affärsmått som används för att övervaka framstegen i uppnåendet av affärsmål. De KPI:er du definierar för ditt team, projekt eller företag bör vara kopplade till dina centrala mål och målsättningar.

Så hur blir en affärsmätvärde en KPI?

Om mätvärdet spårar din prestation över en icke-central affärsprocess eller ett icke-centralt affärsmål är det ett affärsmätvärde.

Om mätvärdet spårar din prestation över en viktig affärsprocess eller ett viktigt affärsmål är det en KPI.

Sätt upp mål i ClickUp idag Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med mätbara mål och automatisk framstegsspårning i ClickUp.

Vad är KPI:er inom marknadsföring?

Marknadsförings-KPI:er är mätbara mått som ditt företag kan följa för att mäta prestanda över kanalspecifika marknadsföringsaktiviteter. De visar avkastningen på investeringen (ROI) för marknadsföringskampanjers och strategiers effektivitet, så att företaget kan satsa mer på det som fungerar och justera det som inte fungerar.

Till exempel leder en projektledare en ny marknadsföringskampanj för ett läskföretag. Teamet enas om en uppfriskande kreativ strategi som de aldrig har provat tidigare. Om strategin fungerar kan de eventuellt lägga till den i sin varumärkesverktygslåda! För att kunna utvärdera kampanjstrategins framgång behöver de tydliga marknadsförings-KPI:er för att fastställa avkastningen på investeringen. 💰

Kolla in vår guide om marknadsföringsprojektledning !

Varför är KPI:er inom marknadsföring viktiga?

Marknadsföringsnyckeltal (KPI) är viktiga eftersom de ger mätbara värden som gör det möjligt för marknadsförare att utvärdera effektiviteten i sina strategier och kampanjer. Här är varför det är viktigt att följa upp marknadsföringsnyckeltal:

Spåra framsteg mot målen: KPI:er för marknadsavdelningen hjälper teamen att övervaka om de uppnår sina mål, oavsett om det handlar om att öka trafiken till webbplatsen, generera leads, KPI:er för marknadsavdelningen hjälper teamen att övervaka om de uppnår sina mål, oavsett om det handlar om att öka trafiken till webbplatsen, generera leads, förbättra kundlojaliteten eller öka försäljningen. De omvandlar abstrakta mål till mätbara resultat

Mät avkastningen på investeringen: Genom att spåra KPI:er som Genom att spåra KPI:er som kundanskaffningskostnad (CAC) eller avkastning på annonsutgifter (ROAS) kan marknadsförare avgöra om deras insatser ger valuta för pengarna. Detta är avgörande för budgetfördelningen och för att motivera marknadsföringskostnaderna

Fatta bättre beslut: Olika typer av KPI:er för marknadsföring ger insikter om vad som fungerar och vad som inte fungerar, så att marknadsförare kan fatta objektiva beslut. Om engagemangsmätvärdena är låga på en viss plattform kan marknadsföringscheferna till exempel använda den informationen för Olika typer av KPI:er för marknadsföring ger insikter om vad som fungerar och vad som inte fungerar, så att marknadsförare kan fatta objektiva beslut. Om engagemangsmätvärdena är låga på en viss plattform kan marknadsföringscheferna till exempel använda den informationen för att justera sin innehållsstrategi eller fokusera på plattformar med bättre resultat.

Ökad ansvarighet: Tydliga KPI:er Tydliga KPI:er skapar ansvarighet inom marknadsföringsteamet genom att sätta upp förväntningar på specifika resultat. Teammedlemmarna vet vad de arbetar mot och kan anpassa sina aktiviteter för att uppnå dessa mål.

Förbättra samordningen mellan teamen: KPI:er säkerställer att marknadsföringsinsatserna är i linje med KPI:er säkerställer att marknadsföringsinsatserna är i linje med företagets övergripande mål . Om företaget till exempel har som mål att öka intäkterna kan marknadsavdelningen fokusera på KPI:er som konverteringsfrekvens för leads och kundens livstidsvärde

Visa framgång: KPI:er ger konkreta bevis på marknadsföringens inverkan på verksamheten. När du kan visa hur en kampanj har ökat intäkterna eller antalet leads blir det lättare att motivera marknadsföringsinitiativ för intressenterna.

Benchmarking: Genom att följa upp KPI:er för marknadsföringskampanjer över tid kan marknadsförare jämföra sina resultat. Genom att till exempel jämföra aktuella kampanjresultat med tidigare resultat kan man identifiera Genom att följa upp KPI:er för marknadsföringskampanjer över tid kan marknadsförare jämföra sina resultat. Genom att till exempel jämföra aktuella kampanjresultat med tidigare resultat kan man identifiera områden som kan förbättras eller som har försämrats.

De 40 bästa exemplen på KPI:er inom marknadsföring

Marknadsförings-KPI:er på företagsnivå

I det här avsnittet undersöker vi de nyckeltal (KPI:er) som ger en översikt över ditt företags marknadsföringseffektivitet. Dessa KPI:er är avgörande för att förstå hur dina marknadsföringsstrategier påverkar de övergripande affärsmålen.

1. Marknadsföringsavkastning

Marknadsförings-ROI (Return on Investment) mäter intäkterna från marknadsföringsinsatser i förhållande till deras kostnad. Det hjälper dig att förstå hur effektiv din marknadsföringsbudget är.

Använd data från dina marknadsföringskampanjer (intäkter, kostnader) för att beräkna avkastningen på varje kampanj eller hela kampanjen.

ROI = (Försäljningsintäkter – Marknadsföringskostnad) / Marknadsföringskostnad, multiplicerat med 100 %

Exempel: Om en kampanj kostar 10 000 dollar och genererar 50 000 dollar i intäkter är avkastningen på investeringen 400 %. Det betyder att du tjänade 4 dollar för varje dollar du spenderade.

Genom att beräkna din marknadsföringsavkastning kan du avgöra hur effektiva och värdefulla dina marknadsföringsaktiviteter och kanaler är. Beroende på ditt företag fungerar vissa marknadsföringskanaler bättre än andra.

2. Avgångsfrekvens

Churn rate mäter andelen kunder som slutar göra affärer med ditt företag under en viss period. Det är en viktig indikator på kundnöjdhet och kundlojalitet.

Analysera prenumerationsdata eller kundaktivitet för att spåra hur många kunder du förlorar över tid.

Churn rate = (Antal förlorade kunder/Antal kunder i början) X100

Exempel: Om du hade 1 000 kunder i början av månaden och förlorade 50 är din kundomsättningsgrad (50/1000) X 100 eller 5 %.

3. Pipeline-bidrag/intäktsattribution

Denna KPI mäter hur stor del av ditt företags försäljningspipeline eller intäkter som direkt kan hänföras till marknadsföringsaktiviteter. För att mäta detta använder du verktyg som CRM-programvara för att anpassa marknadsföringsinsatser (t.ex. kampanjer) till pipeline- eller intäktsdata.

Marknadsföringens bidrag till pipeline = (Total pipeline från marknadsföring / Total försäljningspipeline) X 100

Exempel: Om din försäljningspipeline är värd 500 000 dollar och marknadsföringskampanjerna bidrog med 200 000 dollar, är marknadsföringens bidrag till pipelinen 40 %.

4. Förhållandet mellan trafik och MQL (Marketing Qualified Lead)

Detta mäter andelen webbplatstrafik som konverteras till marknadsföringskvalificerade leads. Det är en bra indikator på leadkvalitet och engagemang.

Trafik till MQL = (Antal MQL / Totalt antal besökare på webbplatsen) X 100

Använd analysverktyg för att spåra webbplatstrafik och formulär för leadgenerering för att identifiera MQL:er. Genom att analysera förhållandet mellan trafik och MQL kan du bättre förstå vilka plattformar som fungerar bäst och öka dina investeringar där.

På samma sätt kan du, om du upptäcker att en av dina plattformar underpresterar, använda data för att justera din strategi där eller helt enkelt minska dina utgifter!

Exempel: Om du hade 10 000 besökare på din webbplats och 500 MQL:er är din trafik-till-MQL-kvot 5 %.

5. Totalt antal leads eller total intäkt

Totala leads spårar antalet genererade potentiella kunder, medan total intäkt återspeglar det monetära resultatet av dina ansträngningar.

Använd verktyg som Google Analytics, HubSpot eller Salesforce för att spåra leads och intäkter.

6. Kundens livstidsvärde (CLTV)

CLTV uppskattar den totala intäkten som en kund förväntas generera under sin relation med ditt företag. Beräkna den med hjälp av inköpsdata och genomsnittlig kundlivslängd.

CLTV = Genomsnittligt ordervärde (AOV) x Köpfrekvens (PF) x Kundlivslängd (CL)

Exempel: Om en kund spenderar 100 dollar per köp, köper 5 gånger om året och förblir kund hos ditt företag i 3 år, är deras CLTV 100 X 5 X 3 = 1500 dollar.

7. Konverteringsfrekvens

Detta mäter andelen användare som utför en önskad åtgärd, till exempel registrerar sig eller gör ett köp. Spåra webbplatsbesök och genomförda åtgärder med hjälp av verktyg som Google Analytics.

Konverteringsfrekvens = (antal registreringar/totalt antal besökare) x 100

Exempel: Om 10 000 personer besöker din landningssida och 500 registrerar sig är din konverteringsfrekvens 5 %.

Bonus: OKR vs KPI

KPI:er för innehållsmarknadsföring

I det här avsnittet går vi igenom KPI:er som mäter effektiviteten i dina innehållsmarknadsföringsinsatser. Dessa mätvärden hjälper dig att förstå om ditt innehåll engagerar din målgrupp och ger resultat.

8. Publicerat marknadsföringsinnehåll

Detta är en enkel KPI. Den mäter antalet innehållsdelar – bloggartiklar, nyhetsbrev, poddar, inlägg på sociala medier etc. – som publiceras varje vecka eller månad.

9. Antal videovisningar per kanal

Denna KPI mäter hur många gånger dina videor visas på plattformar som YouTube eller sociala medier. Använd analysverktyg som tillhandahålls av respektive plattform (t.ex. YouTube Analytics, Instagram Insights) för att beräkna detta antal.

Exempel: En video på YouTube får 5 000 visningar och en annan på Instagram får 2 000 visningar. Totalt antal videovisningar = 7 000

Ökningen av konsumentbaserad mobiltrafik har ökat behovet (och potentialen!) för videomarknadsföring. Varumärken har möjlighet att utbilda och engagera konsumenter, och du vill inte missa leads till dina konkurrenter.

Bonus: Marknadsföringsverktyg för småföretag

10. Tid på sidan

Tid på sidan anger hur mycket tid användarna spenderar på en specifik sida på din webbplats. Det är ett utmärkt sätt att bedöma engagemanget för innehållet.

För att mäta detta kan du använda verktyg som Google Analytics för att spåra den genomsnittliga sessionstiden för specifika sidor.

11. Organiska sessioner

Denna KPI spårar antalet besökare som hittar ditt innehåll genom organisk sökning (t.ex. via Google). Du kan använda Google Analytics eller andra SEO-verktyg för att övervaka organisk trafik.

Genom att fokusera på dessa KPI:er kan du förfina din innehållsstrategi för att skapa mer engagerande och slagkraftigt material för din målgrupp.

KPI:er för e-postmarknadsföring

Låt oss titta på mätvärden för e-postmarknadsföring som säkerställer att dina kampanjer når och tilltalar din målgrupp.

12. Öppningsfrekvens

Detta mäter andelen mottagare som öppnar ditt e-postmeddelande.

Öppningsfrekvens = (antal öppnade e-postmeddelanden / antal levererade e-postmeddelanden) X 100

Exempel: Om du skickar 1 000 e-postmeddelanden och 200 öppnas är din öppningsfrekvens 20 %.

Denna enkla KPI för e-postmarknadsföring spårar antalet personer som avslutar sin prenumeration på din e-postlista efter att ha mottagit en kampanj. E-postplattformar som Mailchimp spårar automatiskt avslutade prenumerationer.

14. Klick-för-öppningsfrekvens (CTOR)

CTOR-KPI mäter andelen e-postmottagare som klickar på en länk efter att ha öppnat e-postmeddelandet. Det är en bra indikator på hur intressant ditt innehåll är.

CTOR = (Totalt antal användare som klickade / Totalt antal öppningar) X 100

Exempel: Om 100 personer öppnar ditt e-postmeddelande och 25 klickar på en länk är din CTOR 25 %.

Denna siffra spårar det totala antalet prenumeranter på din e-postlista. Du kan använda din e-postmarknadsföringsplattform för att övervaka förändringar i listans storlek.

Abonnenttillväxt = Antal nya abonnenter – Antal förlorade abonnenter

Exempel: Om du får 200 nya prenumeranter på en månad men förlorar 50, är din nettoökning av prenumeranter 150.

16. Klickfrekvens

Detta är ett mått på antalet personer som klickade på en länk i ditt e-postmeddelande jämfört med det totala antalet personer som fick ditt e-postmeddelande.

Dessa potentiella kunder har redan öppnat ditt e-postmeddelande. Nu ska du avgöra om e-postmeddelandet var tillräckligt övertygande för att de skulle klicka på någon av länkarna i det.

CTR= (Totalt antal klick/Totalt antal levererade e-postmeddelanden) X 100

Exempel: Om 200 e-postmeddelanden levereras och 25 klick uppnås är CTR 12,5 %.

KPI:er för marknadsföringsverksamhet

Dessa KPI:er säkerställer att dina marknadsföringsaktiviteter och processer fungerar smidigt och effektivt.

17. Konverteringsfrekvens

Denna KPI mäter procentandelen konverteringar från marknadsföringsaktiviteter och -åtgärder.

18. Trafikfördelning

Denna marknadsförings-KPI spårar varifrån trafiken till din webbplats kommer, till exempel organisk sökning, betalda annonser eller sociala medier. Använd marknadsföringsanalysverktyg som Google Analytics för att analysera trafikkällor.

KPI:er för betald marknadsföring

Här är några exempel på KPI:er för prestationsmarknadsföring som marknadsföringsteam bör följa:

19. Kundanskaffningskostnad (CAC)

CAC mäter hur mycket det kostar att skaffa en ny kund genom betalda marknadsföringsinsatser.

CAC = Totala marknadsföringskostnader/Antal nya kunder som förvärvats

Exempel: Om du spenderar 10 000 dollar på betalda kampanjer och får 100 nya kunder är din CAC: 10 000/100 = 100 dollar per kund.

20. Kostnad per klick (CPC)

CPC spårar kostnaden för varje klick på dina betalda annonser. Det är en viktig mätparameter för betalda kampanjer på plattformar som Google Ads.

CPC = Totala annonsutgifter/Totalt antal klick

Exempel: Om du spenderar 1 000 dollar på annonser och får 500 klick är din CPC: 1 000/500 = 2 dollar per klick.

21. Avkastning på annonsutgifter (ROAS)

ROAS mäter intäkterna som genereras för varje dollar som spenderas på reklam.

ROAS = Intäkter från annonser/annonsutgifter

Exempel: Om du spenderar 5 000 dollar på annonser och genererar 20 000 dollar i intäkter är din ROAS: 20 000/5 000 = 4:1

22. Kvalitetsresultat

Denna mätvärde används i Google Ads för att mäta relevansen och kvaliteten på dina annonser, sökord och målsidor.

Google tilldelar ett betyg från 1 till 10 baserat på relevans, klickfrekvens och landningssidans upplevelse. Ett högre kvalitetsbetyg sänker din CPC, vilket förbättrar din kampanjers effektivitet.

23. Visningsfrekvens

Om du visar videoreklam på någon kanal är detta en viktig marknadsföringsindikator som du bör följa.

View-through-frekvensen visar hur många personer som tittade på en hoppar över-videoannons till slutet. Detta är en bra indikator på hur engagerande ditt annonsinnehåll är och hur träffsäkert du har riktat det till relevant målgrupp.

View-through-frekvens = (Totalt antal fullständiga visningar/Totalt antal mätta visningar) X 100

Exempel: Om en videoannons får 1000 visningar och 10 personer tittar på hela annonsen blir VTR 1 %.

24. Intryck och räckvidd

Antalet gånger din marknadsföring visades för en användare. Om du spårar dessa siffror i varje native-plattform, använd en centraliserad marknadsföringsdashboard för att maximera din tid! ⚡️

Anpassa en ClickUp-instrumentpanel med inbäddade länkar till dina viktigaste plattformar

25. Dagliga aktiva användare (DAU)

Denna vanliga KPI för produktmarknadsföring mäter antalet unika användare som interagerar med din produkt dagligen. Använd produktanalysverktyg som Mixpanel eller Amplitude för att mäta den.

Exempel: Om 5 000 unika användare loggar in på din app varje dag är din DAU 5 000.

26. Net Promoter Score (NPS)

NPS mäter kundlojalitet och kundnöjdhet genom att ställa frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera denna produkt till andra?”

NPS=%Promotorer−%Kritiker

Exempel: Om 70 % är förespråkare och 10 % är kritiker är ditt NPS: 70−10=60

27. Registreringar för provperioder och demonstrationer

Denna mätning spårar antalet användare som registrerar sig för en provperiod eller begär en produktdemo. Använd CRM-verktyg som Salesforce för att spåra leads.

28. Funktionsanvändningsgrad

Denna KPI för marknadsföringsteam mäter hur många användare som aktivt använder en specifik funktion i din produkt.

Funktionsanvändningsgrad = (användare av funktionen/totalt antal aktiva användare) x 100

Exempel: Om 1 000 av 5 000 användare använder en ny funktion är antagandegraden: (1 000/5 000) × 100 = 20 %.

KPI:er för PR

29. Aktiv täckning

Denna PR-KPI spårar antalet medier som aktivt bevakar ditt varumärke eller din kampanj. Marknadsföringsteam kan övervaka omnämnanden i pressen med hjälp av verktyg som Meltwater eller Google Alerts.

Exempel: Om 20 publikationer skriver om ditt pressmeddelande är det din aktiva täckning.

30. Share of voice

KPI:n share of voice mäter ditt varumärkes synlighet jämfört med konkurrenter i media och offentliga diskussioner.

Share of Voice = (Dina omnämnanden/Totala omnämnanden i branschen) X 100

Exempel: Om ditt varumärke har 500 omnämnanden av totalt 2 000 omnämnanden i din bransch är din andel av rösterna: 500/2 000 × 100 = 25 %.

31. Mediekontakter

Här spåras hur många journalister eller medier du har kontaktat angående din kampanj. För att spåra detta effektivt bör du föra en logg över dina kontaktsökande aktiviteter.

32. Potentiell räckvidd

Detta uppskattar hur många personer som kan ha sett din mediebevakning. För att beräkna det multiplicerar du publikationens läsarantal med antalet publicerade artiklar.

Exempel: Om 10 artiklar publiceras i medier med en total läsekrets på 500 000 är din potentiella räckvidd 5 000 000.

SEO-marknadsförings-KPI:er

Sökmotoroptimerade strategier för innehållsmarknadsföring är en av de mest tillförlitliga marknadsföringsmetoderna idag.

Du publicerar innehåll på din blogg om ämnen som din målgrupp söker efter på Google. Det finns saker du kan göra för att få dessa artiklar att rankas högt i Googles sökresultat för SEO-auktoritet. När dina kunder söker efter dessa ämnen kommer de att hitta ditt inlägg (förutsatt att det rankas på första sidan på Google) och besöka din webbplats för att förhoppningsvis konvertera!

Formeln för att förbättra SEO-auktoriteten utvecklas ständigt. Det blir allt svårare, mer konversationsinriktat och kräver mer kreativitet. Det går inte att förneka de underliggande fördelarna med att öka ditt varumärkes närvaro genom alla kanaler och den inverkan det kan ha på Google. SEO-experter närmar sig denna tillväxt med sociala medier, PR och innehållsansvariga i åtanke. Ett av de bästa sätten att börja förbättra detta område som team är att skapa en databas för alla dina samarbetsrelationer inom marknadsföring!

Formeln för att förbättra SEO-auktoriteten utvecklas ständigt. Det blir allt svårare, mer konversationsinriktat och kräver mer kreativitet. Det går inte att förneka de underliggande fördelarna med att öka ditt varumärkes närvaro genom alla kanaler och den inverkan det kan ha på Google.

SEO-experter närmar sig denna tillväxt med social-, PR- och innehållsansvariga i åtanke. Ett av de bästa sätten att börja förbättra detta område som team är att skapa en databas för alla dina sammarknadsföringsrelationer!

33. Sökordsrankning

Detta är en vanlig SEO-KPI som spårar hur många sökord din webbplats rankas för. Använd verktyg som SEMrush eller Ahrefs för att övervaka rankningar.

34. Backlinking-outreach

Detta anger antalet varumärken, företag eller marknadsförare som du har kontakt med för att få en bakåtlänk från kvalitetswebbplatser till ditt innehåll. Som Jeremy nämnde, försök att skapa en databas som hjälper dig att skala upp i takt med att ditt företag växer!

Prova SEO-mallen som är utformad efter ClickUps arbetsyta för att hantera dina innehållsbriefingar och tvärfunktionella arbetsuppgifter på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen Överbrygga klyftan mellan ditt briefingteam och dina skribenter med ClickUps mall för SEO-innehållsbriefing.

35. SERP-rankningar

Din webbplats/sidas position i sökmotorresultaten för sökord. Ju högre din SERP är, desto större är chansen att människor hittar och klickar på din webbplats.

Med denna KPI kan du spåra hur bra din artikel presterar för varje sökord.

Du får se hur bra du presterar för olika sökord och kan avgöra var dina SERP-resultat släpar efter. Hur spårar du dessa sökord? Du kan installera en SERP-spårningsprogramvara och övervaka dina rankningar dagligen för att mäta prestanda. 👨‍💻

Förutom dessa viktiga indikatorer bör du också hålla ett öga på följande viktiga SEO-mått:

Avvisningsfrekvens: Personer som lämnade din webbplats inom några sekunder efter att de kommit dit.

Mobil användbarhet: Hastighet och prestanda för din målsida på mobiler och surfplattor

Crawlfel: URL:er som är otillgängliga för Googlebot när den skannar dina sidor.

KPI:er för marknadsföring i sociala medier

Engagemanget i sociala medier är ett bra sätt att se om ditt innehåll verkligen tilltalar din målgrupp. Du kan använda denna information för att justera dina marknadsföringskampanjer och ge dina kunder vad de vill ha.

Dessutom kommer engagemanget att visa vilka av dina kunder som är mest benägna att flyttas in i din försäljningstratt.

36. Antal följare

Denna mätvärde spårar antalet följare som dina sociala mediekonto har. Du kan kontrollera mätvärden direkt på plattformar som Instagram eller Twitter.

Exempel: Om ditt konto växer med 500 följare på en månad är det din mätparameter.

37. Engagemangsgrad

Denna KPI mäter hur aktivt användarna engagerar sig i ditt innehåll på sociala medier.

Engagemangsgrad = [(Gilla-markeringar + kommentarer + delningar) / totalt antal följare] X 100

Exempel: Om ditt inlägg får 100 gillamarkeringar, 20 kommentarer och 30 delningar, och du har 1 000 följare, är engagemangsgraden: [(100+20+30)/1 000]×100=15 %

38. Visningar och räckvidd

Impressioner mäter antalet gånger ditt innehåll visas, medan räckvidd mäter antalet unika användare som ser det.

Exempel: Om ditt inlägg visas 10 000 gånger för 8 000 unika användare är visningarna = 10 000 och räckvidden = 8 000.

39. Omnämnanden

Denna marknadsförings-KPI mäter hur ofta ditt varumärke nämns i sociala medier. Marknadsföringsverktyg för sociala medier som Brand24 eller Hootsuite kan hjälpa dig att spåra omnämnanden.

40. Delningar på sociala medier

Det totala antalet webbinnehåll som människor delar med sina nätverk och kontakter.

Utöver dessa två KPI:er bör du fortsätta att spåra andra KPI:er för engagemang i sociala medier, såsom:

Omnämnanden av varumärket: Hur många andra personer eller företag taggar dig i sina konversationer?

Referral traffic: Antal personer som besöker din webbplats från dina sociala medier (eller andra webbplatser).

Sentiment: Engagemanget kan vara positivt eller negativt. Engagemanget kan vara positivt eller negativt. Sentimentmarknadsföringsanalysen använder maskininlärning för att mäta sentimentet och presentera poäng.

Denna omfattande guide täcker de viktigaste KPI:erna inom olika marknadsföringsområden. Genom att spåra och optimera dessa mätvärden kan du förfina dina strategier och uppnå effektiva resultat.

📮 ClickUp Insight: 63 % av respondenterna i vår undersökning rangordnar sina personliga mål efter hur brådskande och viktiga de är, men endast 25 % organiserar dem efter tidsram. Vad betyder det? Du vet vad som är viktigt, men inte nödvändigtvis när. ⏳ ClickUp Goals, förstärkt av ClickUp Brains AI-assistans, ger klarhet här. Det hjälper dig att dela upp stora mål i tidsbundna, genomförbara steg. ClickUp Brain ger intelligenta förslag på tidsplaner och håller dig på rätt spår med uppdateringar i realtid och automatiska statusändringar när du slutför uppgifter. 💫 Verkliga resultat: Användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten efter att ha bytt till ClickUp!

Det bästa sättet att planera och spåra dina marknadsförings-KPI:er: Skaffa ClickUp!

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för arbetshantering som drivs av AI, där team samlas för att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokument, chatt, mål, whiteboards och mycket mer. ClickUp kan enkelt anpassas med bara några klick och gör det möjligt för team av alla typer och storlekar att arbeta mer effektivt och öka produktiviteten till nya höjder!

Här är en närmare titt på tre kraftfulla (och gratis!) ClickUp-funktioner för att ställa in och övervaka KPI:er för marknadsföring:

Skapa genomförbara uppgifter från din marknadsföringsstrategi i ClickUp

I ClickUp är mål övergripande behållare som delas upp i mindre delmål och uppdateras i realtid allteftersom du gör framsteg. Dessa delmål är i huvudsak dina KPI:er med konkreta uppgifter för att uppnå resultat.

Hur hjälper detta dig att hantera KPI:er för marknadsföring? Du kan anpassa de mätvärden du väljer för att spåra dessa mål:

Antal : Skapa ett antal siffror och spåra ökningar eller minskningar mellan dem.

Sant/Falskt : Använd en kryssruta för Gjort/Ej gjort för att markera att ditt mål är uppnått.

Valuta : Sätt upp ett monetärt mål och följ upp eventuella ökningar eller minskningar.

Uppgift: Spåra slutförandet av en enskild uppgift eller en hel lista

ClickUp-instrumentpaneler

Samla dina marknadsföringskanaler och viktiga marknadsförings-KPI:er i ClickUp Dashboards.

ClickUps fallstudier har visat att 42 % av alla arbetande amerikaner inte anser att deras arbetsgivare erbjuder alla de tekniska verktyg eller appar de behöver för att lyckas med distansarbete. Eftersom du kan hantera allt detta från en digital instrumentpanel är det det perfekta alternativet för distansarbetande team som vill öka sina marknadsföringsaktiviteter!

Dashboards i ClickUp är det perfekta stället att spåra dina marknadsförings-KPI:er. Vem som helst kan skapa en Dashboard med hjälp av byggstenarna – Custom Widgets – för att organisera översikter på hög nivå av marknadsförings-KPI:er.

Clickups marknadsföringsmallar

Välj bland över 100 anpassningsbara mallar för att planera, genomföra och följa upp dina marknadsföringsaktiviteter.

Få tillgång till dina viktigaste mål och resultat (OKR) genom att skapa en detaljerad plan för hur ditt marknadsföringsteam ska uppnå mål, budgetar och mer.

Bonus: Fler mallar för marknadsföringsplanering & programvara för marknadsföringsplanering!

Och med allt ditt arbete på ett ställe har ClickUp över ett dussin sätt att organisera och visualisera uppgifter och annat arbete, inklusive:

På så sätt kan du enkelt se framstegen i dina marknadsföringsstrategier och spåra viktiga mätvärden. 📈

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto för att skapa det bästa produktivitets- och spårningssystemet för ditt marknadsföringsteam hittills!