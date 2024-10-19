Riktmärken för kundanskaffningskostnader och hur du kan förbättra dem

Det är lätt att fastna i spänningen att skaffa nya kunder med alla medel – oavsett om det är genom en stor reklamkampanj, influencers eller ett flashigt affiliate-program. Men den verkliga utmaningen kommer när du börjar väga kostnaden för varje insats.

Så, hur mycket spenderar du för att förvärva varje ny kund?

Om du inte hanterar dina kundanskaffningskostnader noggrant kan du komma att spendera mer än du tjänar. Å andra sidan, om du är för försiktig med dina utgifter riskerar du att gå miste om värdefulla kunder som kan ge betydande långsiktiga intäkter.

Det är en svår balansgång.

Här blir det viktigt att optimera din genomsnittliga kundanskaffningskostnad (CAC).

Läs vidare när vi utforskar branschens riktmärken för genomsnittliga kundanskaffningskostnader, hur man beräknar kundanskaffningskostnader och undersöker praktiska strategier för kundanskaffning för att minska CAC med olika verktyg.

Förstå kundanskaffningskostnaden

Kundanskaffningskostnad (CAC) är den totala kostnad som ett företag har för att skaffa en ny kund genom försäljningsinsatser. Den inkluderar alla utgifter relaterade till marknadsföring och försäljningsinsatser, såsom reklam, kampanjer, försäljningsprovisioner och löner.

Dessa försäljningspipeline-mått är avgörande för att förstå effektiviteten i marknadsförings- och försäljningsstrategier samt den totala lönsamheten i verksamheten.

Hur man beräknar CAC

Låt oss diskutera hur man beräknar kundanskaffningskostnaden. Det låter komplicerat, men det är ganska enkelt när man väl förstår det.

Formeln för kundanskaffningskostnad ser ut så här:

CAC = Totala försäljnings- och marknadsföringskostnader ÷ Antal nya kunder som förvärvats

Låt oss till exempel säga att du spenderar 10 000 dollar på marknadsföring och försäljning under en månad och att du under samma period får 100 nya kunder. Med hjälp av formeln blir din CAC:

CAC = 10 000 dollar ÷ 100 = 100 dollar per kund

Så i princip betalar du 100 dollar för att skaffa varje ny kund. Enkelt, eller hur? Men CAC kan variera kraftigt beroende på vilka strategier du använder.

Om du till exempel kör betalda annonser kan annonskostnaderna snabbt skena iväg. Om du förlitar dig på innehållsmarknadsföring eller ett affiliateprogram kan det ta längre tid, men på lång sikt kan det resultera i en lägre CAC.

Här är ett annat exempel: Låt oss säga att du bestämmer dig för att investera stort i betalda annonser för en ny kampanj. Du satsar 50 000 dollar per månad och får 200 nya betalande kunder.

CAC = 50 000 $ ÷ 200 = 250 $ per kund

I det här fallet har din CAC stigit till 250 dollar per kund, vilket är dyrare än i det tidigare exemplet. Det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt om dessa kunder stannar kvar och genererar tillräckligt med värde över tid för att kompensera alla kostnader.

Det är därför CAC är nära kopplat till kundens livstidsvärde (LTV) – den intäkt som en kund genererar för ditt företag under hela sin relation med dig.

Vad är en bra kundanskaffningskostnad?

Det finns inget generellt svar som passar alla. En bra CAC beror på din affärsmodell, prissättning, bransch och – viktigast av allt – hur mycket värde varje kund tillför ditt företag över tid.

Det är därför LTV/CAC-förhållandet är så viktigt. Detta förhållande jämför den intäkt som en kund genererar under hela sin relation med dig (kundens livstidsvärde eller LTV) med vad du har spenderat för att förvärva dem (CAC).

Här är en allmänt accepterad regel: Ett stabilt LTV/CAC-förhållande är vanligtvis 3:1 för ett SaaS-företag.

Varje dollar du spenderar på att förvärva en kund bör generera minst tre dollar i intäkter under kundens livstid.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) varierar kraftigt mellan olika branscher och har unika marknadsföringskanaler, kundbeteenden och konkurrenslandskap. Låt oss utforska dem nedan:

via FirstPageSage

Här är en uppdelning av den genomsnittliga CAC per bransch i USA för B2B-företag, enligt en rapport från FirstPageSage.

SaaS: 205–450 dollar är den genomsnittliga CAC. Denna bransch har en högre CAC på grund av komplexa försäljningsprocesser och marknadsföringsinvesteringar för att bygga förtroende för långsiktiga prenumerationer.

Hälso- och sjukvård: Denna bransch har en genomsnittlig CAC på 600–1 200 dollar. Komplexa köpprocesser och strikta efterlevnadskrav driver upp kundanskaffningskostnaderna.

Tillverkning: Den genomsnittliga CAC för denna bransch är 250–500 dollar. Relativt lägre CAC, eftersom direktförsäljning och färre mellanhänder ofta driver relationer.

Fastigheter: Den genomsnittliga CAC är högre för denna bransch, mellan 400 och 900 dollar. Detta beror på långa försäljningscykler och transaktioner med högt värde, vilket kräver mer personlig marknadsföring.

Faktorer som påverkar kundanskaffningskostnaderna

Flera faktorer påverkar CAC, och att förstå dem är nyckeln till att kontrollera kostnaderna och maximera tillväxten. Här är en sammanfattning:

Marknadsföringskanaler : Betalda annonser, organisk sökning, kundreferensprogram och partnerskap har varierande kostnader och avkastning. Vissa kanaler är billigare men långsammare (som innehållsmarknadsföring), medan andra, som betalda annonser, ger snabbare resultat men till en högre kostnad.

Försäljningscykelns längd : Ju mer komplex din produkt eller tjänst är, desto längre blir försäljningscykeln, vilket ökar CAC på grund av längre engagemang och uppföljningsinsatser.

Konkurrens : På mycket konkurrensutsatta marknader tenderar företag att spendera mer för att fånga kundernas uppmärksamhet och överträffa konkurrenterna, vilket driver upp CAC.

Målgruppens storlek : En mindre nischmarknad innebär ofta högre CAC eftersom marknadsföringen är mer specialiserad och kostsam. Större marknader erbjuder däremot mer skalbar kundanskaffning till en lägre kostnad.

Produktkomplexitet : Mer komplexa produkter eller tjänster kräver ofta större investeringar i utbildning, demonstrationer eller personlig försäljning, vilket höjer CAC.

Åtgärder för att behålla kunder: Om din strategi för att behålla kunder är svag kommer du att få lägga mer pengar på att ersätta kunder som har lämnat dig, vilket indirekt höjer den totala CAC.

Strategier för att minska kundanskaffningskostnaderna

Att ha rätt verktyg är viktigt när man utvecklar en strategi för att minska kundanskaffningskostnaderna, och det är där ClickUp kommer in.

Oavsett om du förenklar din försäljningstratt, kör A/B-tester eller automatiserar uppföljningen av leads, gör funktionerna för kundlivscykelhantering i ClickUp det enklare att hantera, spåra och optimera varje steg i din kundanskaffningsprocess. Så här gör du:

1. Optimera A/B-testning

Med funktionen ClickUp Tasks kan du tilldela och hantera A/B-tester för marknadsföringskampanjer. Den gör det möjligt för team att skapa, tilldela och hantera enskilda uppgifter med anpassade fält, status, prioritetsnivåer och förfallodatum. Varje uppgift kan ha deluppgifter, checklistor, bilagor och prioritetsnivåer.

Tilldela kommentarer med ClickUp Tasks och använd @mentions för att länka teammedlemmar direkt till deras arbete.

För att minska CAC kan du tilldela uppgifter för att spåra varje marknadsföringskampanj, uppföljning av leads eller A/B-test. Med möjligheten att lägga till anpassade fält, såsom "Kampanjbudget" eller "Förvärvskanal", kan du övervaka vilka kampanjer som ger bäst avkastning på investeringen.

2. Förbättra försäljningstratten

Automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela leads, uppdatera status baserat på kundaktivitet och varna ditt team så att de kan fokusera på högprioriterade möjligheter. Detta minimerar datainmatningen, håller leads i rörelse genom pipelinen och accelererar försäljningen.

ClickUps programvara för försäljningsprojektledning gör det möjligt för ditt säljteam att centralisera leadspårning, kundonboarding och affärssamarbete på en och samma plattform.

Spåra leads, välkomna nya kunder och samarbeta med alla på ett och samma ställe med ClickUp Sales Project Management Software.

Här är några sätt som ClickUp Sales Project Management Software kan hjälpa till att minska kundanskaffningskostnaderna:

Förenklad leadspårning: Automatisera processen för att spåra leads och se till att inga potentiella kunder förbises, vilket minskar kostnaden för manuell spårning.

Förbättrat samarbete: Underlätta bättre kommunikation mellan sälj-, marknadsförings- och kundsupportteam för effektivare leadkvalificering och minskade marknadsföringskostnader.

Smart resursallokering: Allokera resurser effektivt och se till att högvärdiga kunder får den uppmärksamhet de behöver utan att försumma andra leads.

Förbättrad tidshantering: Organisera dagliga uppgifter och ställ in påminnelser för uppföljningar, vilket minskar tiden som läggs på administrativa uppgifter och gör att du kan fokusera mer på försäljning.

Automatisering av rutinuppgifter: Automatisera repetitiva uppgifter, såsom uppdatering av CRM-system, för att spara tid och minska behovet av ytterligare personal.

Datadrivna insikter: Använd dashboards och rapporter för att analysera effektiviteten i försäljningsstrategier, vilket möjliggör justeringar som kan sänka kundanskaffningskostnaderna.

Anpassningsbara arbetsflöden: Skräddarsy försäljningspipelines efter specifika affärsbehov, förbättra effektiviteten och minska onödiga steg i försäljningsprocessen.

ClickUp har underlättat och förenklat arbetsorganisationen mellan avdelningarna inom drift: support/projektledning/leverans och kundframgång. Det har också förbättrat vår förmåga att kommunicera och vara transparenta gentemot andra interna intressenter, såsom försäljning, och externa, såsom detaljhandels- och företagskunder.

3. Förbättra kundlojaliteten

Dashboards for CRM i ClickUp samlar all kunddata, vilket gör det enklare att interagera med befintliga kunder.

Spåra hur effektivt du hanterar kundproblem och risker med ClickUp CRM Dashboards.

CRM-instrumentpanelen erbjuder en samlad översikt över alla lead- och kunddata. Du kan spåra kundens livstidsvärde (LTV), förvärvskanalens prestanda och statusen för försäljningspipeline.

Detta hjälper sälj- och marknadsföringsteam att fokusera på högvärdiga leads, vilket ökar effektiviteten i kundanskaffningsarbetet samtidigt som kostnaderna minimeras.

Du kan integrera med CRM-verktyg från tredje part, vilket säkerställer smidig hantering av kunddata.

4. Optimera affiliate-program och referensmarknadsföring

ClickUp Docs erbjuder en omfattande lösning för hantering och optimering av affiliateprogram och referensmarknadsföringsstrategier.

Förutom att bara lagra och dela riktlinjer kan du använda Docs för att skapa detaljerade, lättillgängliga manualer för affiliates. Dessa manualer kan innehålla steg-för-steg-instruktioner, vanliga frågor, provisionsstrukturer och marknadsföringsmaterial som banners eller mallar.

Skapa omfattande affiliate- och referensprogram med ClickUp Docs

Tack vare samarbetet i realtid kan du uppdatera dokument direkt och meddela dina affiliates om eventuella ändringar, så att alla har tillgång till den senaste informationen.

Du kan också bädda in länkar till relevanta resurser, videor eller ClickUp-uppgifter för enkel navigering. Med hjälp av funktionerna ClickUp Comments och ClickUp @mentions kan du kommunicera direkt med partners, besvara frågor eller ge feedback direkt i dokumentet.

5. Optimera kundkontaktpunkter

Kontaktpunkter är alla interaktioner som en potentiell kund har med ditt företag, till exempel att besöka din webbplats, interagera med innehåll, fylla i ett formulär eller kontakta supporten.

Att optimera kontaktpunkter innebär att förfina dessa interaktioner så att de blir så effektiva och smidiga som möjligt, vilket förbättrar kundupplevelsen och ökar sannolikheten för konvertering.

Skapa ClickUp-formulär för att samla in feedback, insikter från kunder och klienter och vidta omedelbara åtgärder genom att vidarebefordra uppgifter till rätt teammedlem.

ClickUp Forms är viktigt för att få tag på högkvalitativa leads genom att förenkla datainsamlingen och förbättra användarupplevelsen. Med hjälp av villkorslogik kan du skapa dynamiska formulär som anpassas efter en potentiell kunds svar, så att du bara ställer relevanta frågor.

Denna personliga upplevelse minskar friktionen och ger mer exakt information om varje potentiell kund.

Om en potentiell kund till exempel väljer "Enterprise Solutions" som sitt intresseområde kan formuläret automatiskt visa ytterligare fält som är anpassade efter företagets behov, såsom "Antal anställda" eller "Nuvarande programvarustack". Denna riktade strategi hjälper till att samla in de specifika data som ditt säljteam behöver för att kunna agera effektivt.

När ett formulär har skickats in kan du ställa in ClickUp Automations i ditt arbetsflöde genom att vidarebefordra leads till rätt kundansvarig. Gör detta utifrån kriterier som bransch eller företagsstorlek för att minska manuella överlämningar och säkerställa att varje lead följs upp omedelbart.

Team kan ställa in aviseringar och uppgiftsfördelningar för att säkerställa att inga leads faller mellan stolarna, vilket avsevärt förbättrar effektiviteten i försäljningsprocessen.

Med hjälp av ClickUp CRM-projektledningsprogramvara kan du skapa en effektiv strategi för att minska kundanskaffningskostnaderna (CAC), behålla kunder och öka intäkterna. CRM för nystartade företag är särskilt användbart eftersom det hjälper till att engagera och få igång kunder snabbare, till en lägre kostnad.

Använd ClickUp för CRM-team för att skapa en CRM-strategi som minskar din CAC, behåller kunder och hjälper till att öka resultatet.

Genom att integrera ClickUp med verktyg som HubSpot kan du smidigt koppla CRM-data till projektledningsarbetsflöden. Denna integration gör att du kan överföra avslutade affärer direkt till uppgifter och projekt i ClickUp, vilket förenklar verksamheten och levererar kundvärde snabbare.

Med över 15 ClickUp-vyer – såsom lista, Kanban och tabell – kan du hantera allt från försäljningspipelines och kundengagemang till orderhantering. Högnivådashboards med över 50 widgets ger insikter i viktiga mått såsom kundens livstidsvärde och genomsnittlig affärsstorlek. Du kan även lägga till geografiska datafält för att visualisera kundernas platser och organisera dem efter kontotyp, status eller andra kriterier.

Läs också: De 10 bästa programvarusystemen för kundhantering 2024

7. Använd innehållsmarknadsföring och SEO

Innehållsmarknadsföring och SEO tar tid, men kan på lång sikt minska CAC avsevärt. Högkvalitativt innehåll som är optimerat för sökmotorer med SEO lockar potentiella kunder som aktivt söker efter relevant information. Detta ökar antalet inkommande leads utan att det medför kostnader per klick eller visning.

Att konsekvent publicera värdefullt innehåll bygger förtroende och positionerar ditt företag som branschledande, vilket ökar sannolikheten för konverteringar.

Börja med att genomföra en innehållsgranskning för att identifiera luckor och möjligheter. Använd ClickUp Whiteboards för brainstorming med teamet, där du kan organisera, planera och schemalägga innehållsidéer visuellt.

Skapa en strukturerad hierarki med hjälp av ClickUp Mind Maps om ämnena känns spridda. Detta hjälper dig att anpassa din innehållsstrategi till SEO-ramverk som hub-and-spoke-modellen, som kopplar samman relaterade ämnen för bättre SEO-prestanda.

Förverkliga dina idéer och tilldela samtidigt uppgifter till dina teammedlemmar med ClickUp Mind Maps.

När ditt innehåll är planerat kan du använda ClickUp Dashboards för att spåra nyckeltal (KPI) och mäta hur väl ditt innehåll bidrar till att generera leads och organisk trafiktillväxt.

Integrera dina marknadsföringsverktyg, såsom Google Analytics eller SEMrush, direkt i ClickUp för att få en samlad bild av dina framsteg. Detta helhetsperspektiv säkerställer att dina insatser inom innehållsmarknadsföring optimeras och anpassas efter dina marknadsföringsmål, vilket i slutändan minskar din CAC.

Optimera kundanskaffningskostnaderna med ClickUp

Att minska kundanskaffningskostnaderna är ett viktigt steg mot att uppnå hållbar tillväxt och lönsamhet. Företag kan sänka sina CAC avsevärt och maximera avkastningen på sina investeringar genom att effektivt hantera leads, effektivisera försäljningsprocesser och utnyttja datadrivna insikter.

Det verkliga knepet är att balansera investeringar och avkastning, och det är där ClickUp kommer till sin rätt. Med verktyg som formulär, dokument, vyer, automatisering och CRM-instrumentpaneler kan du automatisera leadgenerering, spåra kampanjresultat och automatisera och hantera alla aspekter av kundanskaffning på ett och samma ställe. Det är det perfekta sättet att hålla kostnaderna nere och samtidigt maximera effektiviteten och resultaten.

