De 10 bästa verktygen för länkbyggande för SEO-team 2025

Du skriver den ultimata artikeln om ett ämne och ser den ligga begravd på sidan 5 i Googles sökresultat i veckor.

Även efter att ha lagt ut tusentals dollar på professionella skribenter rankas du fortfarande inte för det sökord du vill ha.

Vi har alla varit där. Så, vad är det egentliga problemet?

Om din webbplats inte har rätt länkar som pekar på rätt sidor kan din ranking påverkas negativt. Numera gynnar sökalgoritmer legitima länkbyggnadsinsatser framför skumma taktik eller svagare webbplatsauktoriteter.

Tänk på det – Google hanterar massor av förstklassigt innehåll som tävlar om den eftertraktade topplaceringen inom olika branscher. Det håller ett öga på både dina on-page- och off-page-strategier för att ge användarna de bästa sökresultaten.

En solid backlinkprofil och intern länkkonfiguration visar Google att ditt innehåll tilltalar din målgrupp, vilket gör din webbplats mer relevant och värdefull för användarna.

Investerar du en förmögenhet i en innehållsstrategi och reklamkampanjer men försummar de rätta verktygen för länkbyggande? Det ökar bara din risk. Spara pengar, tid och besvär genom att använda gratis verktyg för länkbyggande.

Vi har handplockat de bästa verktygen för länkbyggande som konsekvent levererar en framgångsrik innehållsstrategi. Låt oss dyka in i dem direkt!

Vad ska du leta efter i ett verktyg för länkbyggande?

Innan vi dyker in i våra toppval, här är några egenskaper som utmärker ett bra verktyg för länkbyggande:

Enkelhet : Det måste vara enkelt att installera och navigera utan tekniska svårigheter.

Datatillförlitlighet: Se till att det ger tillförlitliga, realtidsbaserade och korrekta data om dina länkprospekt för att underlätta datadrivna beslut.

Skalbarhet: Tillgång till de flesta populära funktioner som är kända för att underlätta innehållsstrategier.

Kostnadseffektivt: Prissättningen bör vara flexibel för att passa din företagsbudget och Prissättningen bör vara flexibel för att passa din företagsbudget och dina marknadsföringsmål.

Funktionalitet: Den bör vara lämplig för outreach-kampanjer, Den bör vara lämplig för outreach-kampanjer, konkurrentanalys , spårning och mätning av respons.

Enkel integration: Se till att det integreras sömlöst med dina verktyg för sökmotoroptimering, CRM och sökordsanalys.

1. Ahrefs

via Ahrefs

Ahrefs är ett kraftfullt program med imponerande funktioner för länkbyggande. Det var ursprungligen utformat för att kontrollera bakåtlänkar, men har under de senaste åren utvecklats till en klassledande databas med sökord och bakåtlänkar.

De flesta SEO-experter svär vid Ahrefs som en av de ultimata ”backlink-kontrollerna” när den kombineras med andra förstklassiga verktyg.

Ahrefs täcker alla dina behov: forskning, publicering av länkar, spårning och återanvändning av innehåll. Det är en guldgruva för att studera och agera på dina konkurrenters länkstrategier.

Ahrefs bästa funktioner

Övergripande webbplatsöversikt : Kolla in webbplatsöversikten för en detaljerad bild av domän- och URL-betyg. Utforska en omfattande profil som visar länktyper i realtid, kvalitet, hänvisande domäner, användbara länkbyggnadsmått, bakåtlänksprofiler, relevanta länkbyggnadsmöjligheter, externa länkar, möjligheter till länkbyggnad med brutna länkar, trafikkällor och många andra funktioner för länkbyggnadskampanjer. Dessutom får du tydliga, grafiska illustrationer som visar en domäns länktillväxt över tid.

Domänjämförelse : Placera en konkurrents URL bredvid en annan URL och se hur de står sig mot varandra. Jämför deras länkstyrka, auktoritet och sökord och upptäck eventuella skillnader mellan dem.

Korslänkning : Extrahera detaljerad och värdefull information om hänvisande domäner

Information om brutna länkar : Hitta de felsidor som påverkar en domän så att du kan åtgärda dem eller samarbeta mer effektivt.

Omnämnanden : Använd funktionen Content Explorer för att övervaka bakåtlänkar och snabbt upptäcka omnämnanden utan länkar. Ange bara ditt varumärke och aktivera filtret "Markera domäner utan länkar" för att se om dessa sidor är relaterade till dig.

Analys av innehållsgap: Hitta användbara sökordsmöjligheter som kommer att förbättra din innehållsstrategi.

Ahrefs begränsningar

Om du har en begränsad budget kanske du inte får så mycket nytta av det, eftersom du snabbt kan använda upp det nya kreditsystemet.

Det tillhandahåller inte trafikanalys för konkurrerande domäner.

Ahrefs prissättning

Gratis

Lite : 99 $ per månad för en användare

Standard : 179 $ per månad för en användare

Avancerad : 399 $ per månad för tre användare

Byrå: 999 dollar per månad för fem användare

Ahrefs recensioner och betyg

G2 : 4,5/5 (494 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (540 recensioner)

2. Link Whisper

via Linkwhisper

Link Whisper är ett pålitligt verktyg för intern länkbyggnad. Det kontrollerar relevansen av ditt innehåll och föreslår på ett smidigt sätt den bästa interna länkstrukturen för din on-page SEO på instrumentpanelen.

Link Whisper tar bort besväret med att leta efter rätt interna resurser att länka till i dina artiklar. Om WordPress är ditt CMS identifierar det snabbt övergivna sidor, fixar brutna länkar och hanterar 404-fel, vilket i slutändan förbättrar din webbplats optimering för SEO.

Link Whispers bästa funktioner

Få omedelbar tillgång till rekommendationer för interna länkar till sidor och inlägg.

Analysera din interna länkprofil utifrån antalet interna länkar i dina inlägg och dina länkars status.

Upptäck källan och destinationen för varje död länk och reparera eller ta bort de trasiga länkarna med några få klick.

Begränsningar för Link Whisper

Begränsade möjligheter att filtrera, sortera eller prioritera länkrekommendationer utifrån dina preferenser eller kriterier.

Begränsad funktionalitet eftersom den endast fungerar inom WordPress CMS.

Priser för Link Whisper

77 dollar för en licens för en enda webbplats per år

117 dollar för tre webbplatslicenser per år

167 dollar för tio webbplatslicenser per år

Recensioner och betyg för Link Whisper

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

3. BuzzStream

via Buzzstream

BuzzStream är ett CRM- och outreach-verktyg som hjälper dig att hålla din länkbyggnadsprocess konsekvent. Skicka och spåra länkförfrågningar, anpassa och ordna outreach-mejl på en central plats.

Buzzstream sammanställer automatiskt webbplatsers bakåtlänkar och kontaktuppgifter för potentiella kunder. Det hjälper dig att bygga upp en pålitlig databas med marknadsförare, vilket ökar dina chanser till bättre länkstatistik. Det är enkelt att lansera kampanjer för länkbyggande om du vill snabba på dina strategiska milstolpar.

BuzzStreams bästa funktioner

Intensifiera din kontaktsökning, lead-inkludering, länkanalys och skapande av e-post för kampanjer med hjälp av skräddarsydda teman – på ett och samma ställe!

Organisera uppgifter, tagga potentiella kunder, ställ in påminnelser och filtrera leads efter preferenser.

Anpassa kampanjer med hjälp av funktionen för anpassade fält för skräddarsydd marknadsföring.

BuzzStreams begränsningar

Klumpig gränssnitt; kräver mer tid för att lära sig hur man använder programvaran

Priser för BuzzStream

Startpaket : 24 $ per månad (1 användare och 24 $ per extra användare)

Tillväxt : 124 $ per månad (3 användare och 40 $ per extra användare)

Professional : 299 $ per månad (6 användare och 50 $ per extra användare)

Anpassad: 999 $ per månad (15+ användare)

BuzzStream-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

4. BuzzSumo

via BuzzSumo

BuzzSumo hjälper dig att hitta och utvärdera det mest populära och relevanta innehållet för alla ämnen eller sökord. Du upptäcker trender, innehållsidéer, möjligheter till gästinlägg, omnämnanden av varumärken, nischade influencers och mycket mer.

BuzzSumos bästa funktioner

Upptäck populära innehållstrender baserat på delningar och engagemang för valfritt sökord, domän och ämne.

Övervaka webben, sociala medier och bloggar för att upptäcka åsikter och omnämnanden om dina sökord.

Undersök, spåra och jämför innehåll från olika domäner, sökord och ämnen med lätthet.

BuzzSumo-begränsningar

Har ingen e-post, vilket innebär att du inte kan automatisera kampanjer för länkbyggande.

Priser för BuzzSumo

Innehållsskapande : 199 $ per månad (1 användare)

PR & kommunikation : 299 $ per månad (5 användare)

Paket : 499 $ per månad (10 användare)

Enterprise: 999 $ per månad (30 användare)

BuzzSumo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

5. SEMrush

Via Semrush

SEMrush är ett populärt verktyg för sökords- och länkforskning. Det hjälper marknadsförare att hantera SEO, PPC och alla aspekter av innehållsstrategi genom att identifiera möjligheter för länkbyggande.

Med mer än 39 unika funktioner uppdaterar SEMrush sig ständigt med nya funktioner för att förbättra en webbplats domänautoritet och online-synlighet.

SEMrush bästa funktioner

Robust SEO-forskning och verktyg : Genomför omfattande och djupgående analyser av valfri webbplats för att förstå vilka länkar som påverkar dess ranking. Utvärdera även kvaliteten och tillståndet på dessa länkar.

Webbplatsgranskning : Identifiera problem som kan skada din sökmotorranking.

Verktyg för organisk och PPC-sökordsforskning : Spåra de sökord som driver mest trafik till en webbplats, oavsett om det är genom betald sökning eller organiska resultat.

On-page SEO : Klistra bara in din artikel i SEMrushs verktyg för innehållsoptimering för att förbättra rankningspotentialen för dina målfrågor.

Konkurrentanalys : Ta reda på vilka länkar och sökord dina konkurrenter inom branschen använder till sin fördel.

Domänjämförelse : Placera en konkurrents URL bredvid en annan och se hur de står sig mot varandra. Jämför deras styrkor, såsom länkar, auktoriteter och nyckelord, och upptäck eventuella skillnader mellan dem.

Information om brutna länkar: Hitta och identifiera de felsidor som påverkar en domän, så att du kan åtgärda dem eller samarbeta mer effektivt.

SEMrushs begränsningar

Användargränssnittet är inte det mest användarvänliga

Ganska dyrt om du arbetar med en låg budget.

SEMrush-priser

Pro : 119,95 dollar per månad

Guru : 229,95 dollar per månad

Företag : 449,95 dollar per månad

Anpassad: förhandlingsbar

SEMrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2100 recensioner)

6. Postaga

via Postaga

Postaga är ett verktyg för länkbyggande som hjälper dig att skapa kvalitativa länkar till din webbplats med AI-drivna verktyg. Det täcker allt – från mätvärden för länkbyggande som analyserar innehållsrelevans till att hitta kontakter och nå ut – vilket gör länkbyggandet snabbare och mer effektivt.

Postagas bästa funktioner

Integrera med andra SEO-verktyg , inklusive Moz, Ahrefs och Hunter.

Skapa förslag för dina outreach-kampanjer, inklusive kampanjtyp, målgrupp och uppföljningsstrategier.

Skapa white label-rapporter om dina kampanjers resultat

Begränsningar för Postaga

Ingen garanti för att e-postmeddelanden levereras; e-postmeddelanden kan studsa tillbaka eller hamna i skräppostmappen.

Postaga-priser

Pro : 84 $ per månad (med 2000 kontakter)

Byrå: 240 $ (med 15 000 kontakter)

Postaga-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

7. Pitchbox

via Pitchbox

Pitchbox är ett populärt verktyg för länkbyggande och försäljningskontakter för erfarna länkbyggare. Det hjälper till med prospektering och identifiering samt skapande och distribution av e-post. Håll koll på konversationer, följ upp och mät resultat – allt på ett och samma ställe.

Pitchbox erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som förenklar länkbyggande i stor skala.

Pitchbox bästa funktioner

Perfekt för stora content marketing-byråer eller företag med ökade arbetsflöden och outreach-team.

Förbättrar teamsamarbetet eftersom flera personer kan arbeta med samma kampanj

Få tillgång till anpassade arbetsflöden för att automatisera och optimera din outreach-process.

Begränsningar för Pitchbox

Användarna har svårt att hantera plattformens omfattande funktioner och tycker att de är svåra att navigera och hantera.

Pitchbox-priser

Professionell : 550 dollar per månad

Enterprise: 1500 dollar per månad

Pitchbox-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

8. NinjaOutreach

via Ninjaoutreach

Ninja Outreach är ett verktyg för länkbyggande och outreach som är perfekt för att nå potentiella kunder, bloggare, journalister och influencers. Det gräver i dina potentiella kunder med hjälp av olika kriterier som kontaktuppgifter, följare på sociala medier, blogginlägg, domänautoritet och tidigare interaktioner.

NinjaOutreach bästa funktioner

Analysera och spåra leads med hjälp av olika mätvärden samtidigt som du håller dig uppdaterad om dina relationer med potentiella kunder.

Samarbeta med ditt team för att hantera outreach-kampanjer och utveckla strategier för länkbyggande.

Begränsningar för NinjaOutreach

Många användare har svårt att navigera i programvaran för länkbyggande och får ofta en dålig upplevelse.

Priser för NinjaOutreach

Bronze Ninja : 99 dollar per månad

Silver Ninja : 199 $ per månad

Gold Ninja: 399 $ per månad

NinjaOutreach-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: 3,8/5 (över 60 betyg)

9. LinkBuilder. io

LinkBuilder. io är en länkbyggnadsbyrå som säkerställer förstklassiga bakåtlänkar från pålitliga webbplatser. Deras experter hanterar alla aspekter av länkutveckling, från kontakter och förhandlingar till placering och prospektering.

LinkBuilders bästa funktioner

Planera och hantera dina länkbyggnadskampanjer på ett och samma ställe.

Övervaka bakåtlänkar och utvärdera avkastningen på dina länkbyggnadsinsatser. Kontrollera antalet förvärvade länkar, deras kostnad och hur de påverkar trafiken och sökmotorrankingen.

Begränsningar för LinkBuilder

LinkBuilder är dyrt för småföretag

Priser för LinkBuilder

Startup : 2999 $ per månad

Tillväxt : 5999 dollar per månad

Pro : 9999 $ per månad

Enterprise: 19 999 dollar per månad

Betyg och recensioner av LinkBuilder

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. BrightLocal

via BrightLocal

BrightLocal är en specialiserad plattform för lokal SEO som hjälper dig att hantera ditt rykte och dina recensioner, öka trafiken och leads från lokala sökningar samt optimera dina lokala rankningar.

Det säkerställer att dina NAP-uppgifter (namn, adress, telefonnummer) är konsekventa online genom att upptäcka och åtgärda problem med citat, såsom saknade, dubbla eller inkonsekventa poster.

BrightLocals bästa funktioner

Analysera din webbplats SEO-hälsa för att upptäcka eventuella problem eller fel som kan påverka rankningen, din länkbyggnadsstrategi eller användarupplevelsen.

Skapa frågor för recensioner och samla in feedback från kunder eller användare för att förbättra din webbplats digitala rykte.

BrightLocals begränsningar

BrightLocal fungerar endast med WordPress-webbplatser eftersom det är ett WordPress-plugin.

BrightLocal-priser

Track : 39 dollar per månad

Hantera : 49 dollar per månad

Grow: 59 dollar per månad

BrightLocal-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 250 recensioner)

Även om verktyg för länkbyggande och SEO är extremt viktiga i din marknadsföringsstrategi, utgör de bara en liten del av din totala tillväxtstrategi. Du behöver olika aspekter, såsom innehåll, e-postmarknadsföring och betalda annonser, bland andra strategier och taktiker, som samverkar för att få ditt företag att växa.

Ett sådant verktyg är ClickUp, som samlar alla dina marknadsföringsteam så att de kan arbeta tillsammans för att uppnå dina intäktsmål.

ClickUp

Använd ClickUp för att enkelt hantera uppgifter och projekt och samarbeta effektivt med ditt team.

ClickUp är en komplett lösning för uppgifts- och projektledning som hjälper dig att höja nivån på din marknadsföring. Skapa och följ upp kampanjer med ClickUp Marketing Teams. Använd ClickUp AI för att generera kampanjidéer som bloggar, fallstudier och briefs.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

Uppgiftshanteringsprogrammet innehåller ett ClickUp-system för hantering av marknadsföringskampanjer som hjälper dig att skapa, planera, organisera, påskynda och spåra effektiviteten i dina marknadsföringskampanjer.

Planera, organisera och genomför dina marknadsföringskampanjer med hjälp av mallen för marknadsföringskampanjer från ClickUp.

ClickUp erbjuder också ett bibliotek med förvalda mallar för design och kreativa processer i marknadsföringsteam. Med hjälp av dessa ramverk kan du skapa ett designarbetsflöde som effektivt replikerar ditt ideala arbetsflöde, vilket främjar produktivitet och kreativitet.

ClickUps bästa funktioner

Prioritera projekt : Strukturera projekt eller jämför olika länkbyggnadskampanjer med hjälp av en : Strukturera projekt eller jämför olika länkbyggnadskampanjer med hjälp av en projektprioriteringsmatris.

Anpassad automatisering : Eliminera beroendet av människor och automatisera planeringsprocessen.

Utnyttja AI:s styrka : Använd enkla uppmaningar för att skapa övertygande innehåll som andra webbplatser kommer att vilja länka till.

Sömlös rapportering : Skapa rapporter om dina interna länkbyggnadsinsatser. Upptäck de mest effektiva länkarna och eventuella begränsningar för att fatta smartare beslut.

Optimera kampanjer: Organisera och effektivisera dina länkbyggnadsplaner, utvärdera dina kontakter, övervaka aviseringar och håll dig uppdaterad med verktyget ClickUp Marketing Campaign Management.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är mycket anpassningsbart, vilket kan göra det svårt för nybörjare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3500 recensioner)

Ta din SEO och marknadsföring till nästa nivå

Link Whisper och andra premiumverktyg för länkbyggande fokuserar på att förbättra länkkvaliteten och nå ut till olika webbplatser. Detta ökar din trovärdighet på webben och stärker din närvaro online – oavsett om det handlar om fler webbplatsbesök, omnämnanden på andra webbplatser eller sociala medier.

Kombinera kraften i dessa verktyg med en komplett lösning som ClickUp för att hantera marknadsföringsuppgifter, säkerställa smidigt samarbete mellan team och verktyg och i slutändan öka produktiviteten i flera projekt inom organisationen.

Registrera dig gratis idag.