10 programvaruverktyg för marknadsanalys 2025

I denna era av digital innovation har marknadsanalys aldrig varit så viktig för marknadsföringsteam. Bakom varje framgångsrik marknadsföringskampanj ligger massor av analyser som avslöjar värdefulla insikter som driver beslut och stimulerar tillväxt.
Att navigera i den enorma världen av marknadsföringsdata kan dock vara överväldigande för marknadsföringsteam, särskilt utan de bästa verktygen för marknadsföringsanalys. Det är där dessa 10 ledande verktyg för marknadsföringsanalys kommer in i bilden, redo att omvandla rå marknadsföringsdata till användbar information.
I den här guiden lyfter vi fram de bästa verktygen för marknadsanalys som ger marknadsförare nya möjligheter!
Vad ska du leta efter i marknadsföringsanalysverktyg?
När du väljer de bästa verktygen för marknadsanalys för ditt företag bör flera viktiga faktorer styra ditt beslutsfattande. Genom att prioritera dessa aspekter i din sökning efter verktyg för marknadsanalys kan du hitta det som passar perfekt för dina marknadsföringsmål.
- Dataintegrationsfunktioner: Leta efter marknadsanalysverktyg som integreras sömlöst med olika marknadsdatakällor, inklusive alla dina marknadsföringskanaler och sociala medieplattformar, webbplatsanalys, verktyg för e-postmarknadsanalys och CRM-system (customer relationship management). Detta säkerställer en heltäckande bild av dina marknadsföringsinsatser och möjliggör datadrivna beslut.
- Realtidsrapportering och instrumentpaneler: Ett analysverktyg med realtidsinsikter är avgörande för agila marknadsföringsstrategier. Välj marknadsföringsanalysverktyg som erbjuder dynamisk rapportering och interaktiva instrumentpaneler, så att du kan övervaka marknadsföringsresultatet för dina kampanjer, identifiera trender för var och en av dina marknadsföringskanaler och göra snabba justeringar efter behov.
- Avancerade analysfunktioner: Sök efter marknadsanalysverktyg som går utöver grundläggande mätvärden för dina marknadsföringskanaler. Leta efter webbanalysverktyg, prediktiv analys, maskininlärningsfunktioner och AI-drivna algoritmer för att få djupare insikter och upptäcka dolda möjligheter.
- Anpassning och skalbarhet: Varje företag har unika behov, så dina marknadsföringsanalysverktyg bör vara tillräckligt flexibla för att kunna anpassas efter dina specifika krav. Tänk också på verktygets skalbarhet så att det kan anpassas efter dina marknadsföringsinsatser i takt med att ditt företag växer.
- Användarvänligt gränssnitt: Komplex marknadsanalysprogramvara kan hämma produktiviteten. Välj marknadsanalysverktyg som har en intuitiv användarupplevelse, så att marknadsförare på alla nivåer enkelt kan navigera och använda dem effektivt.
- Datasäkerhet och efterlevnad: Marknadsföringsdata innehåller ofta känslig information. Se till att dina marknadsföringsanalysverktyg följer de senaste datasäkerhetsstandarderna och efterlever relevanta regler för att skydda dina marknadsföringsdata och upprätthålla kundernas förtroende.
- Kundsupport och utbildning: Robust kundsupport och utbildningsresurser är avgörande för en smidig onboardingprocess och fortsatt framgång med ditt analysverktyg. Leta efter leverantörer som erbjuder omfattande stöd för dina marknadsföringsinsatser.
De 10 bästa verktygen för digital marknadsanalys
1. ClickUp
Bäst för marknadsföringsprojektanalys
ClickUps mycket anpassningsbara plattform gör det extremt bekvämt för marknadsföringschefer att integrera den med rätt marknadsföringsanalysverktyg för att spåra marknadsföringskampanjer, projekt och initiativ i stor skala.
Denna allt-i-ett-plattform för produktivitet är ett populärt analysverktyg för marknadsföringsteam eftersom den enkelt kan utformas för att stödja tvärfunktionella team. Vissa anmärkningsvärda funktioner, såsom ClickUp Dashboards och plattformens integrationer med viktiga analysverktyg, bidrar till att förbättra marknadsföringsarbetsflödena avsevärt.
ClickUps bästa funktioner
- Med ClickUp kan du skapa dynamiska projektdashboards som fungerar både som rapporteringsverktyg och uppgiftshanterare. Redigera uppgifter, lägg till anteckningar och kommunicera om ett projekt på ett och samma ställe.
- ClickUp integreras enkelt med olika relevanta analysverktyg och hjälper dig att effektivisera alla dina processer i ett lättnavigerat arbetsflöde.
- Få tillgång till tusentals anpassningsbara mallar som du kan använda för att analysera dina kampanjrapporter snabbt och smidigt (kolla in dessa QBR-mallar!).
- Med whiteboard-funktionen kan marknadsföringschefer visuellt kartlägga sin strategi.
- Team och individer kan hantera sin marknadsföringskalender med ClickUps kalendervyfunktion.
Begränsningar för ClickUp
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
- Brant inlärningskurva på grund av dess stora utbud av funktioner
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Anpassade priser tillgängliga
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
ClickUp kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)
2. Tableau
Bäst för visualisering av data
Tableau är en plattform för affärsintelligens som hjälper organisationer att visualisera och förstå sina marknadsföringsdata för att kunna implementera kundengagemang med hög konverteringsgrad.
Denna visuella analysprogramvara fokuserar på att förbättra analysflödet och göra informationen mer tillgänglig för berörda intressenter genom visualisering.
Tableaus bästa funktioner
- Marknadsföringsdatahantering och inbyggd analys
- Interaktiv finanskalender
- Över 1 400 lärresurser
- Funktioner för artificiell intelligens och maskininlärning
- Integration med marknadsanalysverktyg som Salesforce, Slack, Mulesoft och mycket mer.
Begränsningar i Tableau
- Svårigheter med att justera dashboard-vyer och arrangemang
- Vissa kunskaper i Python krävs för att konfigurera datautomatisering på plattformen.
- De flesta formaterings- och avancerade visualiseringsinställningar finns tillgängliga i programvarans desktopversion, medan molnversionen saknar dem.
- Begränsade programmeringsalternativ tillgängliga för prediktiv modellering och databehandling
Priser för Tableau
- Creator Cloud: 70 USD/månad per användare Server: 70 USD/månad per användare
- Explorer Cloud: 42 USD/månad per användare Server: 35 USD/månad per användare
- Visare Moln: 15 USD/månad per användare Server: 12 USD/månad per användare
Tableaus kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 1 800 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)
3. Google Analytics
Bäst för webbplatsanalys
Google Analytics är en integrerad del av Google Marketing Platform och erbjuder kostnadsfria marknadsanalysverktyg och lösningar för insamling och analys av webbplatsdata. Detta marknadsanalysverktyg genererar viktiga analysrapporter för webbplatser och appar som ger relevanta insikter, vilket gör det möjligt för företag att fatta smartare och bättre underbyggda affärsbeslut.
Med Google Analytics kan företag lära sig mer om besökarna på deras webbplats, hur de beter sig och de bästa sätten att omvandla dem till lojala kunder.
De bästa funktionerna i Google Analytics
- Prediktiva funktioner via integritetssäkra maskininlärningsmodeller utvecklade av Google Analytics
- Kolla in rapporterna om förvärv, engagemang och intäktsgenerering i realtid i Google Analytics.
- Google Analytics har en arbetsyta för annonsering som hjälper dig att förstå marknadsföringens avkastning och fatta datadrivna budgetbeslut.
- Datainsamling och administratörs-API:er
- Google BigQuery-export
- Google Analytics har integrationer med Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce och mycket mer.
Begränsningar i Google Analytics
- Svårigheter att skapa exakta segment
- Google Analytics dataanalysprocess är inte nybörjarvänlig jämfört med andra marknadsföringsanalysverktyg.
- Ingen direkt kundsupport finns tillgänglig.
Priser för Google Analytics
- Gratis
- Betalt: Kontakta företagets säljteam för mer information.
Kundbetyg för Google Analytics
- G2: 4,5/5 (över 6100 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 7500 recensioner)
4. Heap Analytics
Bäst för att spåra användarbeteende
Om du vill övervaka dina kunders digitala resa, analysera användarbeteende och förbättra kundlojaliteten är Heap Analytics ett av de bästa verktygen för marknadsanalys. Det gör det enkelt att dela upp dina viktigaste kunder i relevanta segment där du kan övervaka dem separat och använda insikterna för att optimera för en bättre kundresa eller upplevelse.
Heap Analytics bästa funktioner
- Datastyrning, säkerhet och integritet
- Dashboards, diagram och playbooks för dataanalys
- Heatmaps och sessionsuppspelningar för övervakning av användarbeteende och kundresor på webbplatser och mobilappar
Begränsningar för Heap Analytics
- Dataexporten för detta analysverktyg är begränsad.
- Kräver viss utbildning för att kunna implementeras fullt ut.
Priser för Heap Analytics
- Gratis
- Tillväxt: Registrera dig och installera det kostnadsfria snippet för att få en uppskattning.
- Fördel: Anpassad prissättning per session
- Premium: Anpassad prissättning per session
Heap Analytics kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 900 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)
5. Whatagraph
Bäst för att skapa rapporter
Whatagraph är ett allt-i-ett-verktyg för marknadsanalys där marknadsföringsbyråer och marknadsförare kan visualisera, dela och importera data för att förbättra sina marknadsföringsinsatser. Programvaran grundades 2015 med fokus på att minimera komplexiteten jämfört med andra verktyg för marknadsanalys när det gäller att tolka data och skapa insiktsfulla rapporter.
Whatagraphs bästa funktioner
- Integration med BigQuery
- Över 40 inbyggda integrationer med andra marknadsanalysverktyg för att hämta data från
- Smart Builder-funktion som skapar anpassade rapporter om användarbeteende
- Live-rapportering och automatisk delning
Begränsningar för Whatagraph
- Långsam kundtjänst
- Funktionerna är inte lätta att upptäcka
- Mindre programvarufel
Priser för Whatagraph
- Professional: 223 USD/månad per användare
- Premium: 335 USD/månad per användare
- Anpassat: Kontakta Whatagraph för prisuppgifter
Whatagraphs kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)
6. Easy Insight
Bäst för dataanalys
Easy Insight är ett verktyg för affärsanalys som gör det möjligt för små och stora organisationer att få omedelbar insyn i sin lagerhantering, konverteringsfrekvens, användarbeteende och projektplaner. Med bara några få klick kan du använda Easy Insight för att ansluta dina molnapplikationer, få tillgång till användbara insikter och omvandla data till visuellt tilltalande, lättlästa instrumentpaneler.
Easy Insights bästa funktioner
- Anpassade datakällor
- Anpassa utseendet och känslan på rapporterna med hjälp av fältskript.
- Enkel sammanslagning av data från flera källor
- Möjlighet att exportera rapporter och instrumentpaneler via e-post
- Skapa processdashboards för att spåra kreativa processer
Begränsningar för Easy Insight
- Svårigheter att kombinera data från flera databaser
- Risk för att dolda data exponeras för kunder
Priser för Easy Insight
- Team: 49 $/månad
- Professional: 149 $/månad
- Premium: 299 $/månad
- Företag: 499 $/månad
- Obegränsat: 1 499 $/månad
Easy Insight kundbetyg
- G2: 4,5/5 (1 recension)
- Capterra: 4,9/5 (10+ recensioner)
7. Klipfolio
Bäst för affärsintelligens
Klipfolio är ett molnbaserat verktyg för dashboards och rapportering som är utformat för att hjälpa företag att integrera, analysera och visualisera data från olika marknadsanalysverktyg och andra källor i realtid. Programvaran grundades 2001 och har vuxit till att bli en ledande aktör inom insamling och analys av affärsinformation.
Klipfolios bästa funktioner
- Bättre mätvärden och datavisualiseringar än många andra verktyg för marknadsanalys
- Datalagring och historik
- Säkerhet, integritet och åtkomstkontroll
- Lösningar för kundrapportering
Klipfolios begränsningar
- Körs långsamt vid analys av större datamängder
- Användargränssnittet har beskrivits som något mindre användarvänligt jämfört med andra marknadsföringsanalysverktyg.
Priser för Klipfolio
- Gratis
- Go: 90 USD/månad per användare
- Pro: 225 USD/månad per användare
- Företag: 800 USD/månad per användare
Klipfolio kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)
8. Equals App
Bäst för databasdashboards
Equals är ett marknadsanalysprogram med ett inbyggt kalkylblad som gör det möjligt för nystartade företag att utföra olika typer av marknadsanalyser. Med sina enkla funktioner, intuitiva arbetsflöden och flera datakällanslutningar har Equals gjort det enkelt att skapa databasdashboards.
Equals Apps bästa funktioner
- Inbyggt kalkylblad kopplat till dina datakällor
- Ingen SQL behövs för att sammanfoga datakällor
- Anpassningsbara mallar för att mäta ditt företags prestanda
- Integration med Google BigQuery, Snowflake, Redshift och andra
Begränsningar för Equals App
- Det kan ta längre tid än normalt att ladda sidorna.
- Tekniska problem och formateringsfel kan förekomma ibland.
Priser för Equals App
- Startpaket: 49 $/månad
- Professional: 149 $/månad
- Företag: Kontakta Equals för prisuppgifter
Kundbetyg för Equals App
- G2: 4,5/5 (2 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 270 recensioner)
9. Sprout Social
Bäst för analys av sociala medier
Sprout Social är en populär plattform för marknadsanalys för hantering av sociala medier, eftersom den gör det möjligt för team att effektivt påverka med hjälp av omfattande data från sociala medier och dashboards som står till deras förfogande. Verktyget för sociala medier gör det också möjligt för team att skapa skräddarsydda rapporter för olika affärsbehov.
Med marknadsanalysverktyg som Sprout Social kan du automatisera insamlingen av data från sociala medier och fokusera på andra högnivåuppgifter som strategi för sociala medier, kampanjplanering och budgetfördelning.
Sprout Socials bästa funktioner
- Central publicering och övervakning över flera sociala medier
- Social media listening är en tilläggsfunktion i alla Sprout Social-abonnemang.
- Det gör det möjligt för team att skapa skräddarsydda rapporter för sociala medier.
- Integrationer med Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce och mer
- Sprout Social erbjuder spårning av webbplatser och länkar för att hjälpa till att övervaka kampanjer i sociala medier.
- Erbjuder en kostnadsfri provperiod
Begränsningar för Sprout Social
- De höga priserna gör det oöverkomligt för privatpersoner och små team som vill ha verktyg för marknadsanalys.
- Avsaknad av viktiga rapporterings- och schemaläggningsverktyg
- Med tanke på priset tillåter Sprout inte integration med tillräckligt många sociala medieprofiler.
Priser för Sprout Social
- Standard: 249 $/månad
- Professional: 399 $/månad
- Avancerad: 499 $/månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen för anpassade priser
Sprout Social kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 2500 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)
10. AWeber
Bäst för analys av e-postmarknadsföring
AWeber är en e-postmarknadsföringsplattform som är utvecklad för att skicka nyhetsbrev, e-postkampanjer och övervaka e-postmarknadsföringsanalyser. Denna e-postmarknadsföringsapp lanserades 1998 och är en gåva som fortsätter att ge – från att samla in data till e-postlistor till att automatisera e-postmarknadsföringskampanjer och analysera resultaten från dessa kampanjer.
AWeber bästa funktioner
- Enkel analys av statistik för e-postkampanjer
- Stort utbud av anpassningsbara mallar att välja mellan
- Gratis plan tillgänglig
AWeber-begränsningar
- Föråldrat användargränssnitt jämfört med andra analysverktyg
- Begränsade automatiseringsfunktioner och flexibilitet för e-postmallar
- Komplicerad registreringsprocess
AWeber-priser
- Gratis
- Lite: 12,50 $/månad
- Plus: 20 $/månad
- Obegränsat: 899 $/månad
AWeber kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)
Förbättra din affärsavkastning med ClickUps verktyg för marknadsanalys
