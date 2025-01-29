10 programvaruverktyg för marknadsanalys 2025

I denna era av digital innovation har marknadsanalys aldrig varit så viktig för marknadsföringsteam. Bakom varje framgångsrik marknadsföringskampanj ligger massor av analyser som avslöjar värdefulla insikter som driver beslut och stimulerar tillväxt.

Att navigera i den enorma världen av marknadsföringsdata kan dock vara överväldigande för marknadsföringsteam, särskilt utan de bästa verktygen för marknadsföringsanalys. Det är där dessa 10 ledande verktyg för marknadsföringsanalys kommer in i bilden, redo att omvandla rå marknadsföringsdata till användbar information.

I den här guiden lyfter vi fram de bästa verktygen för marknadsanalys som ger marknadsförare nya möjligheter!

När du väljer de bästa verktygen för marknadsanalys för ditt företag bör flera viktiga faktorer styra ditt beslutsfattande. Genom att prioritera dessa aspekter i din sökning efter verktyg för marknadsanalys kan du hitta det som passar perfekt för dina marknadsföringsmål.

Dataintegrationsfunktioner: Leta efter marknadsanalysverktyg som integreras sömlöst med olika marknadsdatakällor, inklusive alla dina marknadsföringskanaler och sociala medieplattformar, webbplatsanalys, verktyg för e-postmarknadsanalys och Leta efter marknadsanalysverktyg som integreras sömlöst med olika marknadsdatakällor, inklusive alla dina marknadsföringskanaler och sociala medieplattformar, webbplatsanalys, verktyg för e-postmarknadsanalys och CRM-system (customer relationship management) . Detta säkerställer en heltäckande bild av dina marknadsföringsinsatser och möjliggör datadrivna beslut.

Realtidsrapportering och instrumentpaneler: Ett analysverktyg med realtidsinsikter är avgörande för Ett analysverktyg med realtidsinsikter är avgörande för agila marknadsföringsstrategier . Välj marknadsföringsanalysverktyg som erbjuder dynamisk rapportering och interaktiva instrumentpaneler , så att du kan övervaka marknadsföringsresultatet för dina kampanjer, identifiera trender för var och en av dina marknadsföringskanaler och göra snabba justeringar efter behov.

Avancerade analysfunktioner : Sök efter marknadsanalysverktyg som går utöver grundläggande mätvärden för dina marknadsföringskanaler. Leta efter webbanalysverktyg, prediktiv analys, maskininlärningsfunktioner och AI-drivna algoritmer för att få djupare insikter och upptäcka dolda möjligheter.

Anpassning och skalbarhet: Varje företag har unika behov, så dina marknadsföringsanalysverktyg bör vara tillräckligt flexibla för att kunna anpassas efter dina specifika krav. Tänk också på verktygets skalbarhet så att det kan anpassas efter dina marknadsföringsinsatser i takt med att ditt företag växer.

Användarvänligt gränssnitt: Komplex marknadsanalysprogramvara kan hämma produktiviteten. Välj marknadsanalysverktyg som har en intuitiv användarupplevelse, så att marknadsförare på alla nivåer enkelt kan navigera och använda dem effektivt.

Datasäkerhet och efterlevnad: Marknadsföringsdata innehåller ofta känslig information. Se till att dina marknadsföringsanalysverktyg följer de senaste datasäkerhetsstandarderna och efterlever relevanta regler för att skydda dina marknadsföringsdata och upprätthålla kundernas förtroende.

Kundsupport och utbildning: Robust kundsupport och utbildningsresurser är avgörande för en smidig onboardingprocess och fortsatt framgång med ditt analysverktyg. Leta efter leverantörer som erbjuder omfattande stöd för dina marknadsföringsinsatser.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Bäst för marknadsföringsprojektanalys

ClickUps mycket anpassningsbara plattform gör det extremt bekvämt för marknadsföringschefer att integrera den med rätt marknadsföringsanalysverktyg för att spåra marknadsföringskampanjer, projekt och initiativ i stor skala.

Denna allt-i-ett-plattform för produktivitet är ett populärt analysverktyg för marknadsföringsteam eftersom den enkelt kan utformas för att stödja tvärfunktionella team. Vissa anmärkningsvärda funktioner, såsom ClickUp Dashboards och plattformens integrationer med viktiga analysverktyg, bidrar till att förbättra marknadsföringsarbetsflödena avsevärt.

ClickUps bästa funktioner

Med ClickUp kan du skapa dynamiska projektdashboards som fungerar både som rapporteringsverktyg och uppgiftshanterare. Redigera uppgifter, lägg till anteckningar och kommunicera om ett projekt på ett och samma ställe.

ClickUp integreras enkelt med olika relevanta analysverktyg och hjälper dig att effektivisera alla dina processer i ett lättnavigerat arbetsflöde.

Få tillgång till tusentals anpassningsbara mallar som du kan använda för att analysera dina kampanjrapporter snabbt och smidigt (kolla in dessa QBR-mallar !).

Med whiteboard-funktionen kan marknadsföringschefer visuellt kartlägga sin strategi.

Team och individer kan hantera sin marknadsföringskalender med ClickUps kalendervyfunktion.

Begränsningar för ClickUp

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Brant inlärningskurva på grund av dess stora utbud av funktioner

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser tillgängliga

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Tableau

via Tableau

Bäst för visualisering av data

Tableau är en plattform för affärsintelligens som hjälper organisationer att visualisera och förstå sina marknadsföringsdata för att kunna implementera kundengagemang med hög konverteringsgrad.

Denna visuella analysprogramvara fokuserar på att förbättra analysflödet och göra informationen mer tillgänglig för berörda intressenter genom visualisering.

Tableaus bästa funktioner

Marknadsföringsdatahantering och inbyggd analys

Interaktiv finanskalender

Över 1 400 lärresurser

Funktioner för artificiell intelligens och maskininlärning

Integration med marknadsanalysverktyg som Salesforce, Slack, Mulesoft och mycket mer.

Begränsningar i Tableau

Svårigheter med att justera dashboard-vyer och arrangemang

Vissa kunskaper i Python krävs för att konfigurera datautomatisering på plattformen.

De flesta formaterings- och avancerade visualiseringsinställningar finns tillgängliga i programvarans desktopversion, medan molnversionen saknar dem.

Begränsade programmeringsalternativ tillgängliga för prediktiv modellering och databehandling

Priser för Tableau

Tableaus kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

3. Google Analytics

via Google Analytics

Bäst för webbplatsanalys

Google Analytics är en integrerad del av Google Marketing Platform och erbjuder kostnadsfria marknadsanalysverktyg och lösningar för insamling och analys av webbplatsdata. Detta marknadsanalysverktyg genererar viktiga analysrapporter för webbplatser och appar som ger relevanta insikter, vilket gör det möjligt för företag att fatta smartare och bättre underbyggda affärsbeslut.

Med Google Analytics kan företag lära sig mer om besökarna på deras webbplats, hur de beter sig och de bästa sätten att omvandla dem till lojala kunder.

De bästa funktionerna i Google Analytics

Prediktiva funktioner via integritetssäkra maskininlärningsmodeller utvecklade av Google Analytics

Kolla in rapporterna om förvärv, engagemang och intäktsgenerering i realtid i Google Analytics.

Google Analytics har en arbetsyta för annonsering som hjälper dig att förstå marknadsföringens avkastning och fatta datadrivna budgetbeslut.

Datainsamling och administratörs-API:er

Google BigQuery-export

Google Analytics har integrationer med Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce och mycket mer.

Begränsningar i Google Analytics

Svårigheter att skapa exakta segment

Google Analytics dataanalysprocess är inte nybörjarvänlig jämfört med andra marknadsföringsanalysverktyg.

Ingen direkt kundsupport finns tillgänglig.

Priser för Google Analytics

Gratis

Betalt: Kontakta företagets säljteam för mer information.

Kundbetyg för Google Analytics

G2: 4,5/5 (över 6100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7500 recensioner)

4. Heap Analytics

via Heap Analytics

Bäst för att spåra användarbeteende

Om du vill övervaka dina kunders digitala resa, analysera användarbeteende och förbättra kundlojaliteten är Heap Analytics ett av de bästa verktygen för marknadsanalys. Det gör det enkelt att dela upp dina viktigaste kunder i relevanta segment där du kan övervaka dem separat och använda insikterna för att optimera för en bättre kundresa eller upplevelse.

Heap Analytics bästa funktioner

Datastyrning, säkerhet och integritet

Dashboards, diagram och playbooks för dataanalys

Heatmaps och sessionsuppspelningar för övervakning av användarbeteende och kundresor på webbplatser och mobilappar

Begränsningar för Heap Analytics

Dataexporten för detta analysverktyg är begränsad.

Kräver viss utbildning för att kunna implementeras fullt ut.

Priser för Heap Analytics

Gratis

Tillväxt: Registrera dig och installera det kostnadsfria snippet för att få en uppskattning.

Fördel: Anpassad prissättning per session

Premium: Anpassad prissättning per session

Heap Analytics kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

5. Whatagraph

via Whatagraph

Bäst för att skapa rapporter

Whatagraph är ett allt-i-ett-verktyg för marknadsanalys där marknadsföringsbyråer och marknadsförare kan visualisera, dela och importera data för att förbättra sina marknadsföringsinsatser. Programvaran grundades 2015 med fokus på att minimera komplexiteten jämfört med andra verktyg för marknadsanalys när det gäller att tolka data och skapa insiktsfulla rapporter.

Whatagraphs bästa funktioner

Integration med BigQuery

Över 40 inbyggda integrationer med andra marknadsanalysverktyg för att hämta data från

Smart Builder-funktion som skapar anpassade rapporter om användarbeteende

Live-rapportering och automatisk delning

Begränsningar för Whatagraph

Långsam kundtjänst

Funktionerna är inte lätta att upptäcka

Mindre programvarufel

Priser för Whatagraph

Professional: 223 USD/månad per användare

Premium: 335 USD/månad per användare

Anpassat: Kontakta Whatagraph för prisuppgifter

Whatagraphs kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

6. Easy Insight

via Easy Insight

Bäst för dataanalys

Easy Insight är ett verktyg för affärsanalys som gör det möjligt för små och stora organisationer att få omedelbar insyn i sin lagerhantering, konverteringsfrekvens, användarbeteende och projektplaner. Med bara några få klick kan du använda Easy Insight för att ansluta dina molnapplikationer, få tillgång till användbara insikter och omvandla data till visuellt tilltalande, lättlästa instrumentpaneler.

Easy Insights bästa funktioner

Anpassade datakällor

Anpassa utseendet och känslan på rapporterna med hjälp av fältskript.

Enkel sammanslagning av data från flera källor

Möjlighet att exportera rapporter och instrumentpaneler via e-post

Skapa processdashboards för att spåra kreativa processer

Begränsningar för Easy Insight

Svårigheter att kombinera data från flera databaser

Risk för att dolda data exponeras för kunder

Priser för Easy Insight

Team: 49 $/månad

Professional: 149 $/månad

Premium: 299 $/månad

Företag: 499 $/månad

Obegränsat: 1 499 $/månad

Easy Insight kundbetyg

G2: 4,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,9/5 (10+ recensioner)

7. Klipfolio

via Klipfolio

Bäst för affärsintelligens

Klipfolio är ett molnbaserat verktyg för dashboards och rapportering som är utformat för att hjälpa företag att integrera, analysera och visualisera data från olika marknadsanalysverktyg och andra källor i realtid. Programvaran grundades 2001 och har vuxit till att bli en ledande aktör inom insamling och analys av affärsinformation.

Klipfolios bästa funktioner

Bättre mätvärden och datavisualiseringar än många andra verktyg för marknadsanalys

Datalagring och historik

Säkerhet, integritet och åtkomstkontroll

Lösningar för kundrapportering

Klipfolios begränsningar

Körs långsamt vid analys av större datamängder

Användargränssnittet har beskrivits som något mindre användarvänligt jämfört med andra marknadsföringsanalysverktyg.

Priser för Klipfolio

Gratis

Go: 90 USD/månad per användare

Pro: 225 USD/månad per användare

Företag: 800 USD/månad per användare

Klipfolio kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

8. Equals App

via Equals App

Bäst för databasdashboards

Equals är ett marknadsanalysprogram med ett inbyggt kalkylblad som gör det möjligt för nystartade företag att utföra olika typer av marknadsanalyser. Med sina enkla funktioner, intuitiva arbetsflöden och flera datakällanslutningar har Equals gjort det enkelt att skapa databasdashboards.

Equals Apps bästa funktioner

Inbyggt kalkylblad kopplat till dina datakällor

Ingen SQL behövs för att sammanfoga datakällor

Anpassningsbara mallar för att mäta ditt företags prestanda

Integration med Google BigQuery, Snowflake, Redshift och andra

Begränsningar för Equals App

Det kan ta längre tid än normalt att ladda sidorna.

Tekniska problem och formateringsfel kan förekomma ibland.

Priser för Equals App

Startpaket: 49 $/månad

Professional: 149 $/månad

Företag: Kontakta Equals för prisuppgifter

Kundbetyg för Equals App

G2: 4,5/5 (2 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 270 recensioner)

9. Sprout Social

via Sprout Social

Bäst för analys av sociala medier

Sprout Social är en populär plattform för marknadsanalys för hantering av sociala medier, eftersom den gör det möjligt för team att effektivt påverka med hjälp av omfattande data från sociala medier och dashboards som står till deras förfogande. Verktyget för sociala medier gör det också möjligt för team att skapa skräddarsydda rapporter för olika affärsbehov.

Med marknadsanalysverktyg som Sprout Social kan du automatisera insamlingen av data från sociala medier och fokusera på andra högnivåuppgifter som strategi för sociala medier, kampanjplanering och budgetfördelning.

Sprout Socials bästa funktioner

Central publicering och övervakning över flera sociala medier

Social media listening är en tilläggsfunktion i alla Sprout Social-abonnemang.

Det gör det möjligt för team att skapa skräddarsydda rapporter för sociala medier.

Integrationer med Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce och mer

Sprout Social erbjuder spårning av webbplatser och länkar för att hjälpa till att övervaka kampanjer i sociala medier.

Erbjuder en kostnadsfri provperiod

Begränsningar för Sprout Social

De höga priserna gör det oöverkomligt för privatpersoner och små team som vill ha verktyg för marknadsanalys.

Avsaknad av viktiga rapporterings- och schemaläggningsverktyg

Med tanke på priset tillåter Sprout inte integration med tillräckligt många sociala medieprofiler.

Priser för Sprout Social

Standard: 249 $/månad

Professional: 399 $/månad

Avancerad: 499 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för anpassade priser

Sprout Social kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 2500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

10. AWeber

via AWeber

Bäst för analys av e-postmarknadsföring

AWeber är en e-postmarknadsföringsplattform som är utvecklad för att skicka nyhetsbrev, e-postkampanjer och övervaka e-postmarknadsföringsanalyser. Denna e-postmarknadsföringsapp lanserades 1998 och är en gåva som fortsätter att ge – från att samla in data till e-postlistor till att automatisera e-postmarknadsföringskampanjer och analysera resultaten från dessa kampanjer.

AWeber bästa funktioner

Enkel analys av statistik för e-postkampanjer

Stort utbud av anpassningsbara mallar att välja mellan

Gratis plan tillgänglig

AWeber-begränsningar

Föråldrat användargränssnitt jämfört med andra analysverktyg

Begränsade automatiseringsfunktioner och flexibilitet för e-postmallar

Komplicerad registreringsprocess

AWeber-priser

Gratis

Lite: 12,50 $/månad

Plus: 20 $/månad

Obegränsat: 899 $/månad

AWeber kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

