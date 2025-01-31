De 10 bästa apparna för digital marknadsföring för digitala marknadsförare 2025

Digital marknadsföring utvecklas i rasande fart. Blinkar du med ögonen kan du missa nästa stora trend, verktyg eller teknik som förändrar landskapet. Men för varje utmaning som denna dynamiska värld ställer dig inför finns det en lösning som väntar i kulisserna.

År 2024 finns den lösningen i allt högre grad i kraftfulla appar för digital marknadsföring. Tänk dig att du kan effektivisera dina kampanjer, konsolidera uppgifter eller mäta avkastningen på bara några få tryckningar på skärmen. Det är inte framtiden, det är nu. Som digital marknadsförare behöver du de bästa verktygen för att ligga steget före, vara innovativ och utmärka dig. En arkitekt skulle ju inte rita ett mästerverk med en slö penna, eller hur?

Oavsett om du skapar fängslande innehåll, jonglerar med flera annonskampanjer eller försöker förstå sökmotorernas komplexa labyrint kan rätt app vara avgörande. Och vi hjälper dig! Dyk in när vi presenterar de bästa apparna för digital marknadsföring som alla marknadsförare, nybörjare eller proffs, bör ha i sitt arsenal i år.

Låt oss göra oss redo, förenkla processerna och förbättra din digitala marknadsföringsstrategi! Välkommen till framtiden inom digital marknadsföring – förenklad, optimerad och inom räckhåll.

Vad ska du leta efter i appar för digital marknadsföring?

Innan vi dyker rakt in i vår topp 10-lista, låt oss ta en snabb paus. Tänk på det som en minichecklista, en ledstjärna om du vill, för att välja rätt appar för digital marknadsföring. För, låt oss vara ärliga, i den livliga basaren som är appuniversumet är det lätt att lockas av flashiga funktioner som vi kanske aldrig kommer att använda.

Användbarhet och gränssnitt: Marknadsföringsappar ska kännas intuitiva. Om du behöver en doktorsexamen för att navigera i instrumentpanelen är det förmodligen inte rätt val.

Integrationsmöjligheter: Hur väl fungerar det med andra verktyg? Ett harmoniskt arbetsflöde är ofta beroende av smidiga integrationer.

Skalbarhet: Din app ska växa med dig. När dina kampanjer expanderar vill du inte vara begränsad.

Prisvärdhet: Glansigt och dyrt är inte alltid bättre. Det som spelar roll är det verkliga värdet – ger det mer än vad prislappen antyder?

Relevanta funktioner: Se till att appen passar dina mål. En app fullspäckad med funktioner är meningslös om den inte uppfyller dina grundläggande behov.

Kom ihåg att de bästa apparna förenklar, inte komplicerar. Välj klokt och låt oss förstärka marknadsföringens magi!

De 10 bästa apparna för digital marknadsföring

Trumvirvel, tack! ?

Det är ögonblicket vi alla har väntat på. Efter att ha genomsökt det vidsträckta digitala landskapet, gått igenom användarrecensioner och till och med testat verktygen själva har vi handplockat de bästa apparna som förändrar spelplanen för digitala marknadsförare i år.

Från att öka produktiviteten till att automatisera komplexa uppgifter – dessa appar handlar inte bara om att få jobbet gjort, utan om att göra det på ett briljant sätt. Så, utan vidare, låt oss dyka in i de digitala skatterna som kommer att göra 2024 till ditt mest effektfulla marknadsföringsår hittills!

Använd ClickUp för att anpassa din vy och visualisera och planera marknadsföringsmaterial som innehåll och media i hela din organisation.

Är du redo att revolutionera dina marknadsföringsinsatser? Vi presenterar ClickUp Marketing: den ultimata plattformen för marknadsföringsprojektledning, skräddarsydd för marknadsföringsexperter som du.

Föreställ dig en arbetsplats som sömlöst kombinerar brainstorming, planering och genomförande, och ger ditt team de verktyg de behöver för att lansera multikanalkampanjer, globala evenemang och allt däremellan. Med ClickUp får du inte bara ett användarvänligt gränssnitt – du kliver in i en värld av skalbara arbetsplatser som prioriterar resurs- och projektledning.

Dessutom kan alla marknadsföringsteam, stora som små, dra nytta av de överkomliga priserna. Och om du funderar på att accelerera dina kampanjer har ClickUp AI lösningen för dig. Med dess expertutvecklade AI-marknadsföringsverktyg blir det enkelt att generera kampanjidéer, innehållsbriefingar, bloggar och till och med fallstudier.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Inledande inlärningskurva för användare som vill bekanta sig med alla tillgängliga funktioner

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Hootsuite

via Hootsuite

Föreställ dig en marknadsföringskalender där du kan övervaka alla dina sociala medieplattformar – det är i korthet Hootsuite. Denna app för digital marknadsföring är utformad med den moderna digitala marknadsföraren i åtanke och erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att effektivisera dina aktiviteter på sociala medier.

Från en samlad instrumentpanel kan du schemalägga inlägg på flera kanaler, interagera med din publik i realtid och ta del av detaljerade analyser som mäter din kampanjs framgång.

Samarbeta smidigt med ditt team, tilldela uppgifter och missa aldrig ett omnämnande tack vare dess sociala lyssningsfunktioner. För företag som vill upprätthålla en konsekvent digital röst och responsiv närvaro är Hootsuite en oumbärlig allierad.

Hootsuites bästa funktioner

Den integrerade kalendern för sociala medier håller teamen synkroniserade och informerade.

Gör det möjligt för användare att visa och hantera flera sociala mediekanaler samtidigt.

Förenklar processen att justera innehåll och omplanera deadlines för att anpassa dem till resurserna.

Innehåller generativ AI för sociala medier som hjälper till att skapa innehåll för inlägg.

Hootsuite-begränsningar

För dem som föredrar individualiserade vyer kan den allomfattande instrumentpanelen verka rörig.

Enligt användarna är funktionen för automatisk publicering ibland inte tillförlitlig.

Vissa användare upplever att användarupplevelsen inte är lika smidig som hos andra verktyg för hantering av sociala medier.

Hootsuite-priser

Professionell: 99 $/månad

Team : 249 $/månad

Företag: 739 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

3. Google Data Studio

via Google Data Studio

I grunden är Google Data Studio ett verktyg för datavisualisering. Och i den komplexa världen av digital marknadsföring är det data som styr besluten.

Google Data Studio förvandlar den ofta besvärliga uppgiften att analysera data till en trevlig upplevelse. Genom att ansluta till olika datakällor som din Google Analytics-app, Google Ads och till och med externa plattformar kan du skapa skräddarsydda rapporter som berättar en visuell historia.

Anpassa utseendet och känslan på dina rapporter, samarbeta med ditt team och dela insikter som annars skulle gå förlorade i havet av rådata. Kort sagt är det ett verktyg som förvandlar siffror till berättelser och guidar dina marknadsföringsstrategier.

De bästa funktionerna i Google Data Studio

Erbjuder färdiga mallar för YouTube-kanalrapporter, Google Ads-översikt och mycket mer.

Omvandlar datadimensioner och mätvärden till kraftfulla byggstenar för visualisering.

Underlättar delning och samarbete på alla Data Studio-rapporter och instrumentpaneler

Möjliggör anpassning av instrumentpanelen med logotyper, ikoner, bakgrundsändringar och mycket mer.

Begränsningar i Google Data Studio

Vissa användare upplever långa laddningstider för rapporter och tycker att verktyget saknar flexibilitet för komplexa frågor.

Förlitar sig starkt på integrationer för tidrapportering

Inte bäst lämpad för komplexa uppgifter

Priser för Google Data Studio

Skapare och rapportläsare: Gratis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Google Data Studio

G2: 4,4/5 (över 370 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (193+ recensioner)

4. Facebook Pages Manager

via Facebook Pages Manager

Det kan vara svårt att navigera i Facebooks och Instagrams livliga affärsvärld. Använd Facebook Pages Manager, en app som enkelt ger dig kontroll över flera Facebook- och Instagram-sidor.

Oavsett om du är ett litet företag med en varumärkessida eller ett konglomerat som hanterar flera, förenklar detta verktyg uppgiften. Skriv och schemalägg inlägg, interagera med dina följare genom kommentarer och meddelanden, och utnyttja sidanalyser för att mäta dina resultat.

Det är som att ha en social mediebyrå i fickan, som ser till att du alltid är uppkopplad, responsiv och informerad.

Facebook Pages Managers bästa funktioner

Perfekt som app för hantering av Instagram- och Facebook-annonser.

Centraliserar översynen av alla sidor, konton och företagstillgångar

Spårar effektivt insikter om marknadsföringskampanjers resultat

Begränsningar i Facebook Pages Manager

Användare rapporterar att det kan vara krångligt och frustrerande att växla mellan profiler.

Kundsupportens responsivitet lämnar mycket att önska, enligt recensenterna.

Priser för Facebook Pages Manager

Gratis

Betyg och recensioner för Facebook Pages Manager

G2: 4,2/5 (1 580+ recensioner)

Capterra: N/A

5. BuzzSumo

via BuzzSumo

Att förstå vad som tilltalar målgruppen är avgörande i den vidsträckta digitala världen, och BuzzSumo är din kompass.

Detta verktyg ger dig en inblick i världen av innehållstrender. Vill du veta vilka ämnen inom din nisch som delas mest? BuzzSumo kan ge dig svaret. Vill du identifiera de viktigaste influencerna som kan förstärka ditt varumärkes budskap? BuzzSumo har svaren. Du kan till och med hålla ett öga på dina konkurrenter och förstå vilka av deras innehåll som träffar rätt.

BuzzSumo ger marknadsförare möjlighet att utforma strategier som är anpassade efter målgruppens preferenser och branschtrender genom att ge en tydlig bild av innehållsekosystemet.

BuzzSumo bästa funktioner

Förenklar processen att identifiera trender inom branschen

Stöder jämförelse av ämnen och övervakar trender över tid.

Möjliggör spårning av omnämnanden av varumärket, inklusive konkurrenter och produkter.

Underlättar uppföljning av organiska sökord och innehåll från specifika onlinekällor

Analyserar konkurrenters innehållsprestanda baserat på engagemang på olika sociala plattformar.

BuzzSumo-begränsningar

Saknar integration med plattformar som LinkedIn, Snapchat och TikTok.

Passar bäst för breda ämnen men har svårt med nischade områden.

Priserna, särskilt för premiumabonnemang, kan vara oöverkomliga för mindre företag.

Data kräver ofta omfattande filtrering för att hitta relevanta insikter.

Priser för BuzzSumo

Grundläggande: 95 $/månad för en användare

Innehållsskapande: 199 $/månad för fem användare

PR & kommunikation: 199 $/månad för fem användare

Paket: 319 $/månad för tio användare

Företag: 999 $/månad för 30 användare

BuzzSumo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

6. Buffer

via Buffer

Om sociala medier är en scen, är Buffer backstage-teamet som ser till att showen går utan problem. I grunden är Buffer ett verktyg för hantering av sociala medier som förenklar processen att schemalägga, publicera och analysera innehåll på sociala medier.

Det rena, intuitiva gränssnittet gör att du kan planera inlägg för olika plattformar, så att du kan upprätthålla en stark närvaro på sociala medier. Förutom att bara publicera inlägg erbjuder Buffers analysverktyg en djupgående inblick i hur ditt innehåll presterar, vilket gör det möjligt att kontinuerligt finjustera det.

För team säkerställer samarbetsfunktionerna att alla hålls uppdaterade, vilket gör Buffer till en one-stop-shop för allt som har med sociala medier att göra.

Buffers bästa funktioner

Effektivisera innehållsplaneringen med ett innehållskö-system

Tillhandahåller omfattande rapporteringsverktyg för kommunikation med intressenter

Integrerar inbyggda system för granskning av innehåll för att förbättra teamsamarbetet.

Buffertbegränsningar

Fokuserar uteslutande på innehåll i sociala medier; andra marknadsföringskampanjer kräver ytterligare verktyg.

Användare tycker att det är svårt att integrera innehåll från andra plattformar eller verktyg.

Buffer-priser

Gratis

Essentials: 6 $/månad för en användare och en kanal

Team: 12 $/månad för obegränsat antal användare och en kanal

Byrå: 120 $/månad för obegränsat antal användare och tio kanaler

Ytterligare kanaler: 6–12 dollar/månad

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (980+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 420+ recensioner)

7. Canva

via Canva

Canva är som en digital pensel för dem som kanske inte är utbildade konstnärer men har en vision som de vill förverkliga. Detta molnbaserade verktyg för designprojektledning har revolutionerat marknadsförares sätt att arbeta med visuellt innehåll.

Med ett omfattande bibliotek av mallar, från infografik till mallar för sociala medier, erbjuder plattformen en canvas för alla behov. Dess dra-och-släpp-gränssnitt, i kombination med en rik palett av typsnitt, bilder och illustrationer, gör att skapandet av tilltalande visuella element inte längre är förbehållet professionella designers.

Oavsett om du är ett nystartat företag som vill skapa varumärkesmaterial eller ett etablerat varumärke som vill upprätthålla en konsekvent visuell identitet, erbjuder Canva verktygen för att göra det smidigt.

Canvas bästa funktioner

Erbjuder mallar för olika marknadsföringsmaterial, från annonser till inlägg på sociala medier.

Stöder realtidssamarbete med mappar, scheman och kommenteringsverktyg.

Utrustad med videoredigerare och animationer för att skapa engagerande innehåll.

Canvas begränsningar

Vissa användare upplever problem i gränssnittet, såsom felaktig justering eller sporadisk drag-och-släpp-funktionalitet.

Kvaliteten på gratis mallar kan kännas begränsande, vilket driver användarna mot betalda abonnemang.

Canva-priser

Gratis

Pro: 119,99 $/år för en person

Team: 149,90 $/år för de första fem personerna

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 300 recensioner)

8. Planoly

via Planoly

Med sitt visuella fokus kräver Instagram en unik strategi, och Planoly är utformat för att hjälpa varumärken att lysa på denna plattform. Planoly är skräddarsytt för Instagram-entusiaster och är mer än bara ett schemaläggningsverktyg – det är en visuell planerare.

Plattformen låter dig skapa, kuratera och visualisera ditt Instagram-flöde i förväg, så att varje inlägg stämmer överens med ditt varumärkes estetik. Tack vare funktionen för automatisk publicering publiceras ditt innehåll även när du är offline.

Dyk in i analysverktygen för att samla in insikter om målgruppens engagemang och optimera din publiceringsstrategi. I en värld där Instagram är en viktig marknadsföringskanal framstår Planoly som en avgörande tillgång för framgång.

Planolys bästa funktioner

Stöder användbar "Link in Bio"-funktion för Instagram

Integrerar en robust TikTok-videoplanerare i appen

Underlättar korspostering mellan plattformar, till exempel från TikTok till YouTube Shorts.

Planolys begränsningar

Begränsad gratis provperiod på endast sju dagar.

Starter-planen begränsar antalet månatliga uppladdningar, vilket kan vara en begränsning för små byråer och företag.

Planoly-priser

Startpaket: 13 $/månad

Tillväxt: 23 $/månad

Professional: 43 $/månad

Planoly-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

9. Sprout Social

via Sprout Social

Om sociala medier är en livlig marknad är Sprout Social din skickliga guide som hjälper dig att navigera, engagera dig och lyckas. Denna heltäckande plattform integrerar tre verktyg för publicering, analys och engagemang under ett och samma tak.

Det bryter ner de silos som ofta finns i hanteringen av sociala medier och erbjuder en enhetlig bild av ditt varumärkes digitala närvaro. Samarbetsfunktioner gör teamets arbete smidigt och säkerställer synkronisering av varje svar, inlägg och strategi.

Plattformens analysverktyg gräver djupt och erbjuder detaljerade insikter om kampanjresultat och målgruppens beteenden. Sprout Social handlar inte bara om att hantera marknadsföring i sociala medier, utan om att bemästra den.

Sprout Socials bästa funktioner

Har en smart inkorg för effektiv hantering av förfrågningar.

Tillhandahåller ett resursbibliotek med dubbelvy för effektiv resurshantering.

Har omfattande analys-, social listening- och övervakningsfunktioner.

Förenklar externt samarbete

Sprout Socials begränsningar

Prissättningen kan vara hög för mindre byråer.

Saknar gruppering av inlägg i kalendern

Saknar dra-och-släpp-funktionalitet i kalendern

Priser för Sprout Social

Standard: 249 $/månad

Professionell: 399 $/månad

Avancerad: 499 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sprout Social – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 360 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 550 recensioner)

10. MailChimp

via MailChimp

E-post är fortfarande en stabil kommunikationskanal i en tid präglad av flyktiga inlägg på sociala medier och kortvariga digitala interaktioner, och MailChimp är dess mästare.

MailChimp är synonymt med e-postmarknadsföring och erbjuder en intuitiv plattform för att designa, skicka och tolka e-postkampanjer. Från eleganta nyhetsbrevsmallar till automatiserade arbetsflöden, passar det både nybörjare och erfarna e-postmarknadsförare.

Plattformens robusta analysverktyg belyser öppningsfrekvenser, klickfrekvenser och prenumeranters beteenden, vilket hjälper dig att förfina och perfekta din e-poststrategi. Med sin ständigt utvecklande verktygssvit, inklusive landningssidor och annonser, säkerställer MailChimp att digitala marknadsförare har de resurser som krävs för att kontinuerligt vårda och utöka sin publik.

MailChimps bästa funktioner

Underlättar skapandet av landningssidor och optimerar genereringen av leads

Effektiviserar skapandet av e-postlistor och genomförandet av kampanjer

Innehåller verktyg för hantering av sociala medier

Kan även fungera som CRM-programvara (customer relationship management).

Centraliserar kundinformation, från kontaktuppgifter till köphistorik, och stöder kundgruppering baserat på intressen.

MailChimps begränsningar

Användarna måste skapa sina egna mallar.

Gränssnittet kan upplevas som klumpigt och ointuitivt för vissa användare.

Kanske inte lämpligt för proaktiv hantering av försäljning, support eller andra kundinteraktioner.

MailChimp-priser

Gratis

Essentials: 13 $/månad

Standard: 20 $/månad

Premium: 350 $/månad

MailChimp-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 16 000 recensioner)

ClickUp, den ultimata lösningen för digital marknadsföring

I den föränderliga digitala världen är rätt verktyg avgörande. Medan många plattformar erbjuder nischfunktioner, framstår ClickUp som en helhetslösning som är skräddarsydd för marknadsförares dynamiska behov. Från noggrann planering och genomförande av marknadsföringsprogram till sömlös integration av AI för innehållsskapande – ClickUp erbjuder oöverträffade funktioner som gör det unikt.

I en tid där samarbete avgör takten på utvecklingen säkerställer ClickUps intuitiva funktioner, som Docs och Whiteboards, att alla teammedlemmar är synkroniserade från idé till lansering. Den transparens som detta ger ökar effektiviteten, minskar onödiga arbetsflöden och stärker produktiviteten.

Medan andra verktyg kanske utmärker sig inom isolerade områden, erbjuder ClickUp ett integrerat ekosystem som förstår de mångfacetterade kraven inom digital marknadsföring. Det handlar inte bara om att göra mer, utan om att uppnå mer med mindre – och på det området är ClickUp utan tvekan överlägset.