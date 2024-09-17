7 användbara steg i beslutsprocessen (med mallar)

Beslut är en del av livet – oavsett om du måste bestämma vad du vill ha till middag, vilken kandidat du ska anställa till din ledande IT-roll eller vilka produkter du ska lansera på marknaden i år. Varje dag fattar vi beslut som kan leda till framsteg eller få konsekvenser.

Bakom dessa beslut ligger en komplex process i flera steg.

Genom att ta kontroll över processen stärks ditt beslutsfattande och leder till mer framgångsrika resultat. Du lär dig inte bara hur man fattar bra beslut, utan också av dåliga beslut så att du inte gör samma misstag två gånger.

Med denna guide till beslutsprocessen lär du dig sju viktiga steg för att fatta bättre beslut. Vi går igenom olika typer av beslutsmetoder som du kan använda i ditt företag.

Dessutom lyfter vi fram beslutsmallar som ditt team kan använda för att utveckla lönsamma produkter och uppnå företagets mål. 👀

Vad är beslutsprocessen?

Beslutsprocessen är ett stegvist förfarande som är utformat för att skapa lösningar på problem baserat på insamling av information, granskning av olika alternativ och val av hur man ska gå vidare.

Från att identifiera problemet till att granska alla alternativ och genomföra en handlingsplan är den sju steg långa beslutsprocessen väl lämpad för både affärsbeslut och mer komplicerade personliga val. 🌻

Typer av beslutsmetoder

Det finns flera olika typer av effektiva beslutsmodeller, bland annat rationella, kreativa och intuitiva – för att nämna några. Valet av rätt modell beror på din beslutsförmåga, hur mycket tid du har, beslutets karaktär och din övergripande beslutsstrategi.

Här är en kort sammanfattning av olika beslutsmodeller som du kan använda för att hitta möjliga lösningar på dina hinder. 🤔

Rationell beslutsmodell

En rationell och välgrundad beslutsmodell fokuserar på att logiskt lägga fram alla olika alternativa lösningar. Det är den mest populära modellen, men den kan också kräva mycket tid i form av research.

Med denna modell identifierar du alla potentiella lösningar och går sedan igenom för- och nackdelarna med varje lösning för att fatta ett effektivt beslut. Det är den bästa modellen för att hantera problem som har stor inverkan på projekt eller verksamheten som helhet, eftersom den innebär ett genomtänkt och metodiskt tillvägagångssätt.

Intuitiv beslutsmodell

Den intuitiva modellen handlar om att fatta beslut baserat på känslor och magkänsla. Den är idealisk i situationer där det finns tidsbegränsningar, eftersom du kan agera snabbt.

Denna metod är dock bäst lämpad för erfarna beslutsfattare som har hanterat liknande problem tidigare. Eftersom du inte arbetar med data måste du ha tidigare erfarenhet av mönsterigenkänning för att kunna utnyttja denna metod effektivt.

Beslutsmodell baserad på igenkänning

Denna modell kombinerar rationella och intuitiva metoder, men den avgörande faktorn är att du endast utvärderar en möjlig lösning, istället för alla tillgängliga alternativ. Så här fungerar modellen:

Identifiera problemet Arbeta igenom en lösning och visualisera mentalt effekterna och resultaten. Sätt planen i verket om det förväntade resultatet är acceptabelt.

Återigen, denna beslutsmodell passar bäst för experter och företagsledare. Den är idealisk att använda i situationer där det finns tidspress.

Kreativ beslutsmodell

Denna beslutsprocess kombinerar delar av den rationella modellen och den intuitiva modellen. Den börjar med att samla in information om problemet och komma fram till möjliga lösningar. Istället för att väga för- och nackdelar med varje lösning låter du din intuition och ditt undermedvetna ta över, vilket leder dig till en handlingsplan som sedan testas.

Denna iterativa problemlösningsmetod är idealisk för brainstorming och erfarna beslutsfattare som entreprenörer.

Vroom-Yettons beslutsmodell

Vroom-Yetton-modellen använder sju ja-eller-nej-frågor och fem effektiva beslutsstilar för att guida dig till det bästa beslutet. Det är en av de mer komplexa modellerna, eftersom du måste använda ett beslutsträd för att komma fram till det bästa alternativet baserat på hur du svarar på frågorna och vilken stil du väljer.

Skapa en tom ny whiteboard för att börja utforma ditt diagram.

Denna modell passar bäst för team och gemensamt beslutsfattande. Ramverket har inbyggda steg för att segmentera arbetet och fördela ansvaret för beslutsfattandet.

7 steg i beslutsprocessen

Är du redo att upptäcka ett bättre sätt att fatta välgrundade beslut? Arbeta dig igenom denna sju-stegsmodell för beslutsfattande när du står inför ett svårt dilemma. Från att samla in information till att väga alla alternativ kommer du att fatta bättre informerade beslut som kan påverka dina mål. ✨

1. Identifiera det beslut du behöver fatta

Det första du behöver göra är att ta reda på vilket beslut du försöker fatta. Kanske har du stött på ett hinder när det gäller projektets genomförande eller så har du brist på resurser.

Oavsett vad det gäller måste du tydligt definiera problemet och arbetsomfånget innan du ens börjar fundera på lösningar. För att ta reda på vilket beslut du behöver fatta, ställ dig följande frågor:

Vad är det specifika problemet? Var försiktig med att vara för allmän eller att klumpa ihop flera frågor. Identifiera exakt vad problemet är och vilka teammedlemmar som direkt påverkas.

Finns det ett mål kopplat till detta beslut? Prioritera alla problem som är direkt kopplade till projektets mål. Gör problemet mätbart så att du kan se hur det påverkar målet efter att du har fattat ett beslut.

Hur vet du om beslutet har haft någon effekt? När du fattar beslut förväntar du dig resultat. Fundera ut hur du ska utvärdera om det beslut du fattat är rätt.

En beslutsmatris med antaganden hjälper dig att fastställa de bästa resultaten med relevant information för att identifiera alternativa lösningar.

2. Samla in information internt och externt

Att fatta välgrundade beslut är nästan alltid bättre än att bara göra ett slumpmässigt val. Detta steg i beslutsprocessen är avgörande för din framgång.

Börja med att samla in relevant information internt. Leta efter tidigare situationer där ditt team eller företag hanterat ett liknande problem och kommit fram till en lösning. Granska projektdokumentationen för att få insikt i vad som ledde till det aktuella problemet.

Arbeta inom din avdelning och i relaterade avdelningar för att samla in historiska data om liknande frågor och de beslut som är kopplade till dem. Gå igenom deras tidigare erfarenheter och notera alla insikter eller relevant information.

Använd funktionen ClickUp Docs för att samarbeta med ditt team och samla in information på ett mer effektivt sätt.

Gå sedan utanför din organisation för att hitta tillgänglig information. Marknadsundersökningar är ett utmärkt sätt att se om konkurrenterna har liknande problem. Granska studier och överväg att anlita en konsult om du vill ha mer information eller expertis.

3. Fastställ potentiella lösningar

När du har all nödvändig information är det dags att börja granska de tillgängliga alternativen. I de flesta fall finns det mer än en möjlig lösning på problemet. Att fatta rätt beslut beror på ditt företags behov och marknadsförhållandena vid varje given tidpunkt.

Låt oss till exempel säga att du arbetar som marknadsföringsprojektledare och att ditt mål för kvartalet är att öka konverteringarna med 300 %. Dina möjliga alternativ kan vara att investera i betald annonsering, skapa nytt blogginnehåll eller genomföra kampanjer i sociala medier.

Det finns också situationer där du kan välja mellan flera olika beslutsmodeller eller lösningar istället för att bara välja en åtgärd. Var försiktig med fördomar, särskilt om du har arbetat med ett liknande problem tidigare.

Bara för att en lösning fungerat en gång tidigare betyder det inte att den alltid är det bästa valet i liknande situationer. ✍️

4. Väg bevisen för varje alternativ

Nu när du känner till dina alternativ är det dags att börja väga bevisen för att se vad som är den bästa åtgärden. Undersök hur ditt företag eller dina konkurrenter har hanterat liknande situationer tidigare.

Gör en lista över för- och nackdelar för varje alternativ. Fundera på om något av alternativen erbjuder ytterligare fördelar utöver att lösa det aktuella problemet. Använd strategiska planeringsmallar och metoder som SWOT-analys och beslutsmatriser för att göra detta.

5. Fatta det slutgiltiga beslutet

Nu är det dags att fatta ett slutgiltigt beslut och välja en handlingsplan. Baserat på den information du samlat in och din genomgång av alla alternativ, bestäm hur du vill gå vidare.

Kanske kommer du att kombinera aspekter av flera olika lösningar. Kanske kommer du att välja en specifik metod för att lösa problemet. Beakta alla fakta, granska alternativen och välj den bästa lösningen.

6. Vidta åtgärder utifrån ditt beslut

Du har tagit dig tid och ansträngt dig för att granska dina alternativ och fattat ett beslut. Nästa steg är att skapa en plan och sätta den i verket.

Skapa en projektplan som anger vilka intressenter som berörs och vilka teammedlemmar som kommer att spela en roll. Ta itu med resursfördelningen och planera budgeten så att den inkluderar dina nya lösningar. Prioritera projekt och uppgifter och markera eventuella beroenden som kan påverka resultatet av din åtgärd.

Skapa en tydlig ram för förväntningarna för alla teammedlemmar och identifiera beslutsfattare inom åtgärdsfasen. Som Chris Small, vice vd för Soundstripe, sa: ”Kommunikation är enkelt när det bara finns en kanal mellan beslut och åtgärd. ”

Dela upp din handlingsplan i tilldelade uppgifter, deluppgifter och underordnade deluppgifter i ClickUp.

Dela upp uppgifterna i lätt hanterbara faser och se till att alla vet vem som är ansvarig för vilka beslut och åtgärder. ✅

7. Genomför en översyn

I steg ett fastställde du mått och utvärderingskriterier för problemlösningarna. Bedöm om du fattade rätt beslut genom att granska beslutsprocessen.

Här är några frågor du kan ställa dig själv i slutet av beslutsprocessen:

Tog du ett bra beslut?

Hade beslutet några negativa konsekvenser?

Hur påverkade beslutet intressenterna?

Fanns det en bättre lösning?

Löstes problemet?

Var kunde du ha gjort ett bättre jobb i beslutsprocessen?

Det är viktigt att agera, men det är lika viktigt att ta sig tid att granska sina beslut. Planera in en granskning av beslutsprocessen i projektets tidsplan för att samla information om vad som fungerade och vad som inte fungerade. Samarbeta med teammedlemmarna för att diskutera deras syn på processen och resultaten.

Mallar för beslutsfattande för ditt team

Är du redo att implementera bra beslutsprocesser? Dessa beslutsmallar från ClickUp gör livet enklare, oavsett om du är en ägare som ansvarar för affärsbeslut eller en projektledare som leder ett stjärnteam. 💪

1. Dokument om ramverk för beslutsfattande

Skapa en färdplan för beslutsfattande och projektets effekter med hjälp av dokumentet Decision-Making Framework Document från ClickUp.

Dokumentet Decision-Making Framework från ClickUp är ett enkelt sätt att skapa en studie för att lösa ett problem och välja den bästa lösningen.

Fyll i mallens steg, inklusive identifiering av problemet, potentiella lösningar och effekter på verksamheten. Ramverket låter dig samla alla dina idéer på ett ställe, vilket möjliggör en bättre analys.

2. Beslutsträd

Kartlägg de val du kan göra och deras potentiella resultat med ClickUps mall för beslutsträd.

Använd ClickUps beslutsträd för att kartlägga möjliga alternativ och lösningar på en visuell whiteboard. Denna mall är idealisk för team som vill främja interna diskussioner om de bästa tillvägagångssätten.

Färgkodade steg gör det enkelt att identifiera hinder och utmaningar under hela processen. Det bästa av allt är att mallen är utformad för att vara samarbetsinriktad, så att du kan få input från olika teammedlemmar från olika avdelningar.

3. Beslutslogg för projektledning

Använd ClickUps beslutslogg för projektledning för att kategorisera varje steg i din beslutsprocess.

Med Clickups beslutslogg för projektledning kan du registrera och följa alla beslutsprocesser i en lättanvänd instrumentpanel. Fem olika statusalternativ och tre anpassningsbara fält gör det enkelt att se i vilket skede av processen varje beslut befinner sig.

De fyra visningstyperna låter dig sortera efter kalendern för att se vad som händer just nu eller visa beslutsbordet för en bredare översikt.

4. Beslutslogg

ClickUps omfattande beslutslogg gör det enkelt att övervaka och utvärdera beslutsfattandet inom avdelningar, projekt och på företagsnivå.

Dokumentera beslutskriterier, övervaka framsteg och utvärdera resultat med ClickUps beslutslogg. Den är utformad som ett omfattande verktyg och är idealisk för att hantera din rationella beslutsprocess från början till slut. Använd den för att skapa en plan för problemlösning inom avdelningar, på företagsnivå och för specifika projekt.

Läs också: Exempel och mallar för RACI-diagram

Behärska beslutsprocessen med ClickUp

Du fattar beslut varje dag – och i affärslivet är det en avgörande faktor för att nå målen. Oavsett om du är projektledare eller entreprenör är det viktigt att lägga tid på att välja rätt tillvägagångssätt utifrån dina specifika affärsbehov.

Oavsett om du fattar viktiga beslut som påverkar företagets resultat eller letar efter innovativa sätt att betjäna dina kunder är det viktigt att tänka igenom de beslut du fattar. Att agera förhastat kan leda till misstag, men rätt processer, som den sju steg långa ramen och metoderna ovan, kan hjälpa dig att bli en bättre beslutsfattare.

Förbered dig själv och ditt team för framgång och kom igång med att använda ClickUp för att stärka dina beslutsprocesser. Från mallar som gör det enklare att logga beslut till beslutsträd för att kartlägga din tankeprocess – du kommer att hitta otaliga sätt att fatta beslut mer effektivt. 🙌