Exempel och mallar för RACI-diagram för projektledning

Det är viktigt att klargöra projektets roller och ansvarsområden om du vill undvika problem relaterade till projektledning, såsom förseningar, stigande kostnader och sämre prestanda, för att nämna några.

Det är då RACI-matrisen, även känd som RACI-diagrammet eller ansvarsfördelningsmatrisen, kommer in i bilden. 🖼️

RACI-modellen hjälper till att kartlägga alla intressenters roller och ansvarsområden, vilket skapar struktur och tydlighet och engagerar alla i teamet i ett framgångsrikt projektgenomförande så att felberäkningar inte kommer på fråga.

Här är anledningen till varför många människor från företagsvärlden inom olika branscher, från hälso- och sjukvård till byggbranschen, svär vid RACI-diagram för projektplanering. 🙏

Vi har sammanställt några exempel på RACI-matriser, mallar och bästa praxis som hjälper dig att komma igång.

Vad är en RACI-matris?

RACI-matrisen är en enkel metod för att definiera projektroller och ansvarsområden som hjälper till att uppnå önskade resultat.

Termen är en förkortning som står för Responsible, Accountable, Consulted och Informed (ansvarig, redovisningsskyldig, konsulterad och informerad). En RACI-matris inom projektledning beskriver i huvudsak de olika roller som tilldelats teammedlemmarna i projektet och specificerar vem som gör vad.

De fyra rollerna i RACI-modellen

Ansvarig

Denna person ansvarar för att vidta åtgärder och se till att projektets uppgifter utförs.

Vanligtvis är detta en teammedlem eller en projektledare som rapporterar till en "A". Du kan ha fler "R" i en RACI, och vissa av dem kan också vara involverade i beslutsprocessen.

Det är dock mycket viktigt att inte överdriva och tilldela för många ansvariga i din ansvarsfördelningsmatris.

Ansvarig

Det är någon som ser till att alla ansvarsområden tilldelas på rätt sätt, godkänner eller avvisar arbete eller beslut (i princip är denna person en beslutsfattare) och ser till att allt levereras framgångsrikt och i tid. Enligt RACI-matrisen bör det bara finnas ett "A".

Konsulterad

Detta är den expert som teamet konsulterar om olika ämnen och åtgärder. Denna person, eller flera personer, ger feedback och utvärderar så att uppgifterna kan utföras.

Informerad

Någon som bör hållas uppdaterad om framstegen när allt är klart, men som inte är direkt involverad i processen. Denna person bidrar inte till beslutsfattandet eller utförandet av uppgifter och konsulteras inte i några frågor.

Vi vet att projektledningsgrupper älskar förkortningar: PMP, KPI, SOW och SME. Listan kan göras lång, men RACI-matrisen gör det enkelt att planera viktiga beslut, uppgifter, milstolpar och roller.

Fördelar med RACI-diagrammodellen

I stora projektledningsgrupper, där teammedlemmarna är fördelade över flera avdelningar och är beroende av andra team, är det ganska naturligt att det uppstår rollförvirring.

I en situation som denna är det upp till projektledaren eller det ledande projektteamet att ta ansvar och se till att alla medlemmar i varje team är väl medvetna om vad som förväntas av dem. Det kan bli ännu mer utmanande om arbetet hanteras och utförs på distans. Men det är då en enkel RACI-matris kommer till undsättning! 🚀

RACI-diagrammodellen erbjuder många fördelar:

Det eliminerar rollförvirring och förvirring om vem som fattar beslut (det kan hända att den ansvariga eller ansvariga parten är beslutsfattaren, så det bör klargöras från början).

Den uppmuntrar till lagarbete och kommunikation mellan alla som är involverade i projektet, vilket leder till tydliga förväntningar.

Det förhindrar över- och underallokering av resurser för en teammedlem och säkerställer en smidig omfördelning av resurser när det behövs.

Det kan garantera att ingen uppgift förbises, även vid omfördelning av resurser.

Genom att använda den kan du effektivisera kommunikationen, eliminera konflikter, skapa förtroende och säkerställa ett högt engagemang.

I slutändan förbättrar det projektets effektivitet och sparar tid.

Det är värt att nämna att RACI-matrisexempel kan skapas för att hantera alla typer av relationer, oavsett om det gäller kunder, sponsorer, VIP-kunder, interna användare, leverantörer, investerare, chefer, analytiker eller myndigheter.

Det är därför denna modell uppfyller alla krav för både B2B- och B2C-företag. ✅

RACI-matrisen jämfört med andra modeller

RACI-modellen jämfört med DACI-modellen

Här är en jämförelse mellan RACI- och DACI-ramverken:

Aspekt RACI-ramverket DACI-ramverket Definition En matris för ansvarsfördelning som definierar roller i en process eller ett projekt. Ett ramverk för beslutsfattande som klargör roller i gruppbeslutsfattande Akronymen står för Ansvarig, redovisningsskyldig, konsulterad, informerad Drivande, godkännande, bidragande, informerade Primärt fokus Klargör uppgiftsansvar och ansvarsområden i ett projekt Klargör beslutsbefogenheter och delaktighet Används för Tilldela roller och ansvar inom projektledning, processgenomförande och drift Effektivisera beslutsprocesser i team, produktutveckling och affärsstrategi Huvudaktörens roll Den som är ”ansvarig” utför uppgiften, medan den som är ”redovisningsskyldig” säkerställer att den slutförs. ”Driver” leder beslutsprocessen Beslutsfattande myndighet Den "ansvariga" personen har det sista ordet. ”Godkännaren” har den slutgiltiga beslutsrätten. Samarbetsnivå Definierar hur olika intressenter bidrar till genomförandet Definierar hur olika intressenter bidrar till beslut Bäst för Projekt, arbetsflöden och operativa processer Produktutveckling, strategiska initiativ och beslut med höga insatser Viktig fördel Säkerställer tydligt ansvar för uppgifter och undviker förvirring vid genomförandet. Påskyndar beslutsfattandet och undviker flaskhalsar i teamets beslut Potentiell nackdel Kan leda till oklarheter i beslutsfattandet om det inte definieras korrekt. Kan bromsa genomförandet om för många bidragsgivare är involverade i diskussionerna.

RACI handlar om uppgiftsansvar, medan DACI handlar om beslutsfattande.

RACI vs. RASCI

Ibland använder team som arbetar med stora eller komplexa projekt även RASCI-modellen. Detta är en utökad version av RACI, där en roll för support har lagts till (ansvarig, redovisningsskyldig, support, konsulterad, informerad).

Denna modell erbjuder större flexibilitet genom att erkänna stödjande roller som inte är direkt ansvariga.

Precis som i RACI-matrisen har den ”ansvariga” personen fortfarande det sista ordet. En potentiell nackdel är att det kan komplicera rollfördelningen om ”stöd” används för mycket eller missförstås.

När ska man använda RACI-diagrammodellen?

RACI-matrisen kan användas för allt som rör projektledning, från att klargöra teammedlemmarnas roller och uppgifter till att eliminera förvirring och fastnade processer.

Det fantastiska är att den är otroligt flexibel och kan användas i alla branscher. 🤩

Här är några exempel på när RACI-diagram kan vara till hjälp:

Rollförvirring hindrar vanligtvis framsteg och fördröjer godkännandeprocessen eller när beslut fattas på ett till synes godtyckligt sätt, återigen på grund av bristande transparens kring rollerna.

När befogenheter, ansvar, roller och uppgifter inte är tydligt definierade

När det inte är tydligt vem som ska utföra uppgifterna, vilket antingen leder till att flera personer arbetar med samma uppgift eller att ingen av dem arbetar med de projektuppgifter de borde arbeta med.

Som exempel kan nämnas att projektledare eller produktägare på något sätt (felaktigt) ses som ansvariga för varje liten detalj och för projektgruppens framgång i allmänhet.

RACI-diagrammet tar bort bördan av dessa roller. Det gör det möjligt för utvecklare och designers att ta ansvar för sitt arbetsområde.

Observera dock att RACI inte är en universallösning.

Den fungerar utmärkt för större, komplexa projekt som involverar flera intressenter. Å andra sidan fungerar den inte för mindre projektledningsgrupper och snabbrörliga projekt, eftersom den bara kan bromsa beslutsprocessen och projektet som helhet.

Hur man skapar en RACI-diagrammodell

Innan du börjar skapa ett RACI-diagram bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Idealt sett bör en person endast ha en typ av ansvar.

Den ansvariga personen ska ha befogenhet och kunna ge vägledning och hjälp med att utföra uppgifterna.

Tilldela en enda ansvarig part per leverans

Varje uppgift bör kopplas till roller som ansvarig och redovisningsskyldig, men det är inte obligatoriskt att be om extern input om uppgiften inte är alltför komplex.

Intressenterna bör informeras även om mindre ändringar och uppdateringar i projektet.

Så här skapar du ett enkelt RACI-diagram:

Steg 1. Definiera leverabler

Definiera och lista de viktigaste projektuppgifterna som måste slutföras och lista dem alla på vänster sida av RACI-diagrammet, en under en annan.

Inkludera inte alla projektleveranser i diagrammet, annars blir det för detaljerat och svårt att använda och förstå.

Steg 2. Identifiera projektroller

Identifiera medlemmarna i projektteamet och deras roller (ansvarig, redovisningsskyldig, rådfrågad och informerad) och lägg till dem högst upp i tabellen, bredvid varandra.

Du kan till exempel välja något i stil med följande: projektledare, affärsanalytiker, teknisk arkitekt och applikationsutvecklare.

Alternativt kan du ange roller efter namn. Detta är särskilt användbart eftersom det klargör vem som gör vad och om flera intressenter har tilldelats liknande roller.

Steg 3. Koppla ihop punkterna

Nu är det dags att koppla ihop uppgifter och roller. ♻️

Det är viktigt att tilldela ansvariga och redovisningsskyldiga per uppgift, samtidigt som du också bör tänka noga på vem som behöver konsulteras och vem som ska informeras om resultaten.

Steg 4. Lös eventuella konflikter om de uppstår

Helst bör varje teammedlem tilldelas endast ett fåtal ansvarsområden (högst två till tre).

Om det finns många tomma celler, försök omfördela resurserna (ändra Ansvarig till Konsulterad).

Om det finns för många ansvariga roller kan det också bromsa beslutsprocessen, så sträva efter att ha bara en ansvarig person per uppgift.

För många C kan också orsaka förseningar för projektledare, eftersom vissa i rollen som konsult ofta kan bytas till Informerad. Att inte ha några C- och I-roller tyder vanligtvis på bristande kommunikation inom teamet.

RACI-matris-mallar

När du behöver inspiration eller vägledning för att bygga ett RACI-ramverk erbjuder ClickUp färdiga och redigerbara RACI-modellmallar.

ClickUps RACI-planeringsmall

Ladda ner denna mall Tilldela roller och ansvar med ClickUps RACI-planeringsmall.

Detta är en Doc-mall med ett diagram som identifierar och beskriver teammedlemmarnas roller och ansvarsområden i relation till projektets uppgifter. ClickUps RACI-planeringsmall hjälper dig att:

Tilldela tydliga ansvarsområden till varje teammedlem

Identifiera potentiella risker och förbättringsområden

Säkerställ ansvarsskyldighet inom alla områden av projektet

Med hjälp av den här mallen kan ditt team hålla ordning och planera bättre tillsammans.

RACI-matrismallen från ClickUp

Ladda ner den här mallen Undvik missförstånd i samband med uppgifter genom att tydligt definiera ansvarsområden med ClickUps RACI-matrismall.

RACI-matrismallen från ClickUp är ett effektivt sätt att hålla koll på dina projekt och se till att alla vet vilken roll de har i processen.

Använd projektstatusvyn för att enkelt hålla koll på statusen för varje projekt. Projektledningsvyn hjälper dig att identifiera vem som är ansvarig för varje uppgift, medan projektteammedvyn hjälper dig att tilldela uppgifter till medlemmarna i teamet.

Användningsfall för RACI-modellen på arbetsplatsen

RACI-matrisen används ofta på moderna arbetsplatser för att klargöra roller och ansvar, förbättra ansvarsskyldigheten och minska förvirringen. Här är några viktiga användningsfall för RACI-matrisen:

1. Projektledning

Definierar tydliga roller för teammedlemmar i projekt

Säkerställer ansvar för projektets milstolpar och leveranser

Förhindrar rollöverlappning och dubbelarbete

Exempel Ett mjukvaruutvecklingsprojekt kan använda RACI på följande sätt: Ansvarig: Utvecklare (skriver kod)

Ansvarig: Projektledare (säkerställer projektleverans)

Konsulterade: UX-designers, QA-ingenjörer (bidrar med synpunkter)

Informerad: Ledande befattningshavare (hålls uppdaterade om framstegen)

2. Processoptimering och standardisering

Hjälper organisationer att effektivisera och dokumentera affärsprocesser

Säkerställer tydligt ansvar för varje steg i ett arbetsflöde

Minskar flaskhalsar och oklarheter kring roller

Exempel En process för introduktion av nya medarbetare inom HR kan baseras på RACI-ramverket på följande sätt: Ansvarig: HR-specialist (utför onboarding-uppgifter)

Ansvarig: HR-chef (säkerställer att uppgiften slutförs)

Konsulterade: IT, ekonomi (för systemåtkomst, löneadministration)

Informerad: Nyanställd, teamledare

3. Tvärfunktionellt teamsamarbete

Klargör ansvarsområden i komplexa team (t.ex. samordning mellan marknadsföring och försäljning)

Minskar missförstånd när flera avdelningar är inblandade

Förbättrar effektiviteten vid produktlanseringar och strategiska initiativ

ExempelSå här kan rollerna definieras för en lansering av en ny produkt som involverar marknadsföring, försäljning och teknik: Ansvarig: Marknadsföringsteamet (skapar marknadsföringsinnehåll)

Ansvarig: Produktchef (övervakar lanseringsstrategin)

Konsulterade: Säljteamet (tillhandahåller kundinsikter)

Informerade: Chefer, kundsupport

4. IT och förändringshantering

Säkerställer smidiga systemimplementeringar och processförändringar

Undvik förvirring om vem som hanterar vad under övergångar.

Minskar motståndet mot förändring genom att involvera viktiga intressenter

Exempel En programvaruuppgradering i en organisation kan delas upp enligt följande: Ansvarig: IT-teamet (utför uppgraderingen)

Ansvarig: IT-direktören (säkerställer att uppgiften slutförs)

Konsulterade: Slutanvändare, säkerhetsteam (ger feedback om systemets påverkan)

Informerade: Alla anställda (uppdateras vid förändringar)

5. Efterlevnad och riskhantering

Hjälper till att definiera ansvaret för efterlevnad av regler och föreskrifter

Säkerställer nödvändiga konsultationer med juridiska eller säkerhetsavdelningar

Minskar risken för bristande efterlevnad och påföljder

Exempel En process för efterlevnad av dataskyddsbestämmelser kan ha följande rollfördelning: Ansvarig: Dataskyddsombud (säkerställer efterlevnad)

Ansvarig: Chief Compliance Officer (ägaren av processen)

Konsulterade: Juridik, IT-säkerhet (tillhandahåller juridisk och teknisk input)

Informerade: Alla anställda (utbildade i datapolicyer)

6. Kundsupport och serviceledning

Definierar tydligt roller inom kundtjänsten

Säkerställer snabb problemlösning och ansvarsskyldighet

Förbättrar kundnöjdheten och svarstiderna

Exempel Hantering av kundklagomål i ett SaaS-företag kan se ut så här: Ansvarig: Kundsupportrepresentanter (löser ärenden)

Ansvarig: Supportchef (säkerställer efterlevnad av SLA)

Konsulterad: Produktteamet (för tekniska frågor)

Informerad: Kunder (uppdateras om status för lösning)

7. Integration av fusioner och förvärv (M&A)

Säkerställer strukturerad integration av team och processer

Definierar vem som leder olika aspekter av övergången

Minimerar störningar och förbättrar samarbetet

Exempel Vid en fusion mellan två företag kan rollerna definieras enligt följande: Ansvarig: Integrationsteamet (genomför fusionsstegen)

Ansvarig: COO (övervakar integrationen)

Konsulterade: HR, ekonomi, IT (tillhandahåller expertis)

Informerade: Anställda, investerare

8. Agila team och DevOps-team

Klargör ansvarsområden i agila arbetsflöden

Hjälper till att balansera ägarskapet i DevOps-praxis

Förbättrar samarbetet mellan utvecklings- och driftsteam

Exempel Rollerna i en kontinuerlig distributionsprocess kan delas upp enligt följande: Ansvarig: DevOps-ingenjörer (distribuera och övervaka uppdateringar)

Ansvarig: Teknikchef (säkerställer smidiga lanseringar)

Konsulterade: QA-teamet, säkerhetsteamet (validera kod)

Informerade: Utvecklare, affärsteam

RACI-modellen är ett mångsidigt verktyg som säkerställer tydlighet, ansvarsskyldighet och effektivitet inom olika funktioner på den moderna arbetsplatsen. Oavsett om det gäller projektledning, IT, efterlevnad eller kundservice hjälper RACI teamen att arbeta mer effektivt genom att eliminera rollförvirring.

Exempel på RACI-matris i ClickUp

Med ClickUp är det enklare än någonsin att skapa din perfekta RACI-matris.

Låt oss se hur mycket flexibilitet ClickUp erbjuder för att skapa RACI-diagram. Vi har skapat 5 exempel på RACI-diagram i ClickUp.

1. Enkel RACI-tabell i dokumentvy

Exempel på RACI-matris i ClickUp Docs

Här är ett perfekt exempel på vad vi har förklarat ovan. ClickUp Docs kan användas för att skapa ett RACI-diagram utan att komplicera saker och ting.

Intressenterna till vänster, rollerna överst och till höger. Jack, Sabrina och Selena är ansvariga för programhanteringen, Caroll är redovisningsskyldig, Samatha konsulteras och Ahmed informeras.

Det är bra att det bara finns en ansvarig person som har rollen som ansvarig när det gäller programhantering. Det gäller även kampanjmarknadsföring, design, produktmarknadsföring, dataanalys, varumärkesmarknadsföring och kundframgång!

Det är också lätt att se att inga resurser är överbelastade. Jack är ansvarig för programhantering, varumärkesmarknadsföring och kundframgång, medan han är ansvarig för kampanjmarknadsföring, informerad om produktmarknadsföring och konsulterad för dataanalys.

2. Färgkodad RACI-matris i listvy

Färgkodad RACI-matris i ClickUps listvy

ClickUps listvy låter oss gå mer i detalj med RACI-diagrammet. Den låter dig också lägga till lite färg till hela konceptet för att göra den ibland tråkiga projektledningen mer uppfriskande. 🌈

Du kan välja mellan olika färger för rollerna. Vi har använt blått för ansvarig, grönt för redovisningsskyldig och så vidare. Det är helt upp till dig att anpassa tabellen och rollerna efter dina önskemål.

Här har vi också en något annorlunda placering av roller och uppgifter. Projektuppgifterna listas till vänster, under varandra, medan namn och ansvarsområden finns överst och till höger (om du föredrar denna typ av visualisering är det helt okej).

Du kan också se prioriteringsflaggor som ger alla riktlinjer och pekar ut uppgifter som måste tas om hand så fort som möjligt och sådana som kan vänta lite. 🚩

3. RACI-modellen i tabellvy

RACI-modellen i ClickUps tabellvy

ClickUps tabellvy gör det möjligt att gå mer in på detaljerna i ditt RACI-diagram. Förutom att se roller, uppgifter och prioriteringar kan du också spåra statusen för varje uppgift från diagrammet.

Statusarna är helt anpassningsbara; detta är bara ett exempel på hur du kan namnge och färglägga var och en.

4. Exempel på RACI-diagram grupperat efter status i ClickUp

Exempel på RACI-diagram grupperat efter status i ClickUps tabellvy

I tabellvyn kan du med ClickUp också filtrera och gruppera uppgifter efter namn, roll, status, prioritet osv.

Detta gör att du kan fördjupa dig i detaljerna i din RACI-tabell och se vilka uppgifter som är på gång, vilka som ännu inte har påbörjats och vilka som är slutförda.

5. RACI-roller i ClickUp Whiteboards

RACI-roller i ClickUps whiteboardvy

ClickUp Whiteboard gör det enkelt att visualisera uppgifter, roller och roller separat, allt med en touch av färg.

Det säkerställer att alla arbetar som ett team, vilket praktiskt taget eliminerar risken för konflikter eller låg moral.

Bästa praxis för användning av RACI-diagram

Att skapa en RACI- eller ansvarsmatris säkerställer tydlighet i roller och ansvarsområden. Här är några bästa praxis att följa:

1. Definiera tydligt omfattningen

Identifiera den process, det projekt eller det arbetsflöde som kräver ett RACI-diagram och sätt upp tydliga mål för att säkerställa att det stämmer överens med affärsmålen. Håll det fokuserat för att undvika onödig komplexitet.

2. Identifiera alla viktiga aktiviteter och uppgifter

Lista alla uppgifter, beslut eller leveranser som kräver rolltilldelningar. Se till att uppgifterna är specifika och genomförbara, inte för breda eller vaga.

Exempel: Istället för ”Hantera projekt” kan du använda ”Definiera projektets omfattning”, ”Godkänna budget” eller ”Övervaka framsteg”.

3. Definiera och lista intressenter

Identifiera alla roller som kommer att vara involverade i processen (team, individer, avdelningar). Använd roller eller jobbtitlar istället för namn för att säkerställa skalbarhet.

Exempel: Använd ”marknadschef” istället för ”John Doe”.

4. Tilldela RACI-roller efter noggrant övervägande

Varje roll i matrisen måste ha ett tydligt och distinkt ansvar.

Varje uppgift bör ha exakt en ansvarig person för att undvika förvirring.

Minimera antalet ”konsulterade” roller för att effektivisera beslutsfattandet.

Balansera ansvaret för att undvika att en enskild person eller ett team blir överbelastat.

Kom ihåg att för många roller som är ”ansvariga” eller ”konsulterade” kommer att bromsa genomförandet.

Gå igenom diagrammet med alla viktiga intressenter för att säkerställa noggrannhet och hantera eventuella rollkonflikter eller överlappningar. Säkerställ stöd från ledningen och teammedlemmarna.

6. Håll det enkelt och lättläst

Undvik att komplicera ansvarsmatrisen med för många detaljer. Den måste vara tillgänglig för alla intressenter och lätt att förstå för alla.

Använd färgkodning eller formatering för bättre överskådlighet.

✅ Här är ett exempel på RACI-format:

Uppgift Ansvarig (R) Ansvarig (A) Konsulterad (C) Informerad (I) Definiera projektets omfattning Projektledare Sponsor Intressenter Teammedlemmar Godkänn budget Finanschef CFO Projektledare Avdelningschefer Utveckla en marknadsföringsstrategi Marknadsföringsteam Marknadschef Säljteam Chefer

Uppdatera RACI-diagrammet allteftersom projektet utvecklas.

Omvärdera roller vid förändringar i teamet, nya prioriteringar eller förändringar i arbetsflödet. Se till att de stämmer överens med de faktiska ansvarsområdena.

8. Kommunicera och utbilda teamen

Se till att alla förstår sin roll och hur RACI tillämpas på dem.

Utbilda nya medarbetare i hur man använder RACI effektivt och uppmuntra teamen att hänvisa till RACI-diagrammet när de är osäkra.

9. Använd RACI-diagrammet som ett levande dokument

Integrera RACI-matrisen i projektdokumentation, möten och arbetsflöden för bättre genomförande.

Vem har nytta av att använda ett RACI-diagram?

Projektledare

En RACI-tabell är ett användbart verktyg för projektledare som behöver hålla reda på de olika uppgifterna och rollerna i ett projekt. Genom att hålla reda på dessa roller kan man säkerställa att alla som är involverade i projektet hålls ansvariga för sina individuella uppgifter.

Företagsledare

En RACI-tabell är också användbar för företagsledare som behöver tydligt definiera roller och ansvarsområden för varje teammedlem. Tabellen kan också användas för att identifiera luckor i roller och ansvarsområden och hjälpa till att utveckla en effektiv plan för att fördela resurser därefter.

RACI för framgångsrika projekt med ClickUp!

Förkortningen RACI är användbar för att definiera roller och ansvarsområden – den ger mer än bara en tydlig översikt, så din uppgift är att se till att arbetet och ansvarsområdena fördelas rättvist. Den beskriver också de projektuppgifter som måste slutföras i förväg för att undvika förvirring och flaskhalsar.

Nu när du har sett dessa exempel på RACI-matriser är det din tur att prova själv! Ladda en av mallarna, till exempel ClickUp RACI-mallen, anpassa den efter dina önskemål och börja delegera uppgifter och ansvar på ett mer effektivt sätt.

Men det är inte allt du kan använda ClickUp till. Med samarbetswhiteboards, AI-assistans, över 15 anpassade vyer, måluppföljning, kunskapshantering, kommunikation och uppgiftshantering är ClickUp det enda projektledningsverktyg du behöver. Prova gratisplanen idag.

