11 gratis KPI-spårningsprogram 2025

Du kan nå dina mål, imponera på ditt team och ändå missa något – bara för att du inte spårade dina KPI:er.
Där försvann beviset på ditt arbete, den befordran du strävat efter och ditt tålamod.
För att säkerställa att du får rätt mätvärden behöver du effektiv KPI-programvara – ett system som spårar allt du gör, ända ner till minsta uppgift.
För att hjälpa dig att hålla koll på dina viktigaste prestationsindikatorer har vi sammanställt en lista med 11 högt rankade verktyg som hanterar KPI-uppföljning och gör det enklare att omvandla affärsdata till mätbara framsteg – vilket sparar tid, stress och förlorade möjligheter.
De bästa KPI-programvarorna i korthet
Här är vårt urval av de 11 bästa KPI-programvarorna med dataanalysfunktioner för att spåra prestanda:
|Verktyg
|Bäst för
|Viktiga funktioner
|Prissättning
|ClickUp
|Allt-i-ett för KPI-uppföljning och projektledning
|Mål, uppgifter, instrumentpaneler, samarbete, mallar
|Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag
|Geckoboard
|KPI-instrumentpaneler i realtid och datadelning
|Anpassade instrumentpaneler, över 90 integrationer, varningar, ögonblicksbilder
|Gratis provperiod tillgänglig; anpassade betalda planer tillgängliga för företag.
|Tableau
|Visuell datautforskning och företagsdashboards
|Dra-och-släpp, datakopplingar, rik visuell presentation, prognoser
|Anpassad prissättning
|Power BI
|Microsoft-användare och budgetvänliga instrumentpaneler
|Dra-och-släpp, över 300 källor, AI-insikter, uppdateringar i realtid
|Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag
|Databox
|Marknadsföringsteam som behöver snabba, visuella instrumentpaneler
|Över 120 integrationer, prediktiv analys, riktmärken
|Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag
|Klipfolio
|Anpassade instrumentpaneler från över 100 datakällor
|Över 130 källor, anpassade formler, schemalagda rapporter
|Gratis provperiod tillgänglig; anpassade betalda planer tillgängliga för företag.
|SimpleKPI
|Små team som behöver obegränsade dashboards till fast pris
|Obegränsade KPI:er, realtidsdashboards, anpassade rapporter
|Gratis provperiod tillgänglig; anpassade betalda planer tillgängliga för företag.
|Sisense
|Avancerad intern BI i företagsklass
|Enhetligt datalager, inbyggda instrumentpaneler, AI-insikter
|Anpassad prissättning
|Qlik Sense
|Kraftfulla självbetjäningspaneler
|Naturliga språkfrågor, AI-förslag, varningar
|Anpassade betalda planer tillgängliga för företag
|Zoho Analytics
|Små team som börjar med BI
|Automatiska instrumentpaneler, AI-assistent, SQL-stöd
|Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag
|Domo
|Stora organisationer med komplexa data
|ETL + AI, uppdatering i realtid, inbyggda instrumentpaneler
|Anpassad prissättning
Vad ska du leta efter i KPI-programvara?
En Reddit-användare skrev: ”Titta på människors resultat och dess inverkan på företagets mål. ”
Det är en bra början, men att förlita sig enbart på intuition räcker inte. Du behöver fortfarande nyckeltal – och ett smart sätt att spåra dem.
Ditt ideala KPI-verktyg låter dig alltså:
- Skapa anpassningsbara instrumentpaneler som lyfter fram de viktigaste mätvärdena och strategiska initiativen som är mest relevanta för dina affärsmål ✅
- Erbjud spårning i realtid och datakvalitet för att övervaka KPI:er utan fördröjningar ✅
- Stöd smidiga integrationer med verktyg som CRM-system, projektledningsplattformar och analysverktyg ✅
- Gör det möjligt för team att samarbeta kring gemensamma mål med centraliserad åtkomst till KPI-rapporter ✅
- Leverera användbara insikter genom tydliga visualiseringar och regelbunden rapportering ✅
💡 Proffstips: Har du svårt att omvandla vaga karriärsmål till tydliga åtgärder? 25 SMART Professional Goal Examples & Ideas for Work visar dig hur du sätter upp mål som verkligen gör skillnad.
De 11 bästa KPI-programvarorna att prova
Dessa KPI-programvaruverktyg möjliggör kontinuerlig förbättring genom att förenkla spårningen av KPI:er, vilket gör det enkelt för dig att samordna teamen kring gemensamma affärsmätvärden.
1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-lösningen för KPI-spårning och projektledning)
När team använder flera olika verktyg för att följa upp prestationer misslyckas de med att dokumentera allt på rätt sätt. Data blir fragmenterad, arbetsflödena bryts ned och det blir svårare att effektivisera processerna.
ClickUp skyddar dig från att betala det priset genom att centralisera allt – från KPI:er till uppgifter och rapporter – på ett och samma ställe.
Det första steget för att spåra KPI:er är att definiera dem. ClickUp Goals underlättar processen genom att låta dig dela upp stora mål i mindre, spårbara delmål.
Du kan ställa in numeriska, monetära eller uppgiftsbaserade mål – perfekt för att hantera allt från kodtäckning till nettopromotorscore. Det ger teamen en konkret utgångspunkt för att samordna mätbara resultat.
Om du vill börja med att fastställa dina mål för att följa upp framstegen under året erbjuder ClickUps OKR-mall utmärkt strukturerad planering och organiserade mållistor.
En annan pärla är ClickUps SMART Goals Template. Denna mall hjälper dig att sätta upp tydliga, genomförbara mål och spåra framsteg på ett effektivt sätt så att ditt team kan hålla sig fokuserat, organiserat och målinriktat.
När du har definierat KPI:er hjälper ClickUp Tasks dig att hantera deras genomförande. Du kan tilldela prioriteringar, ställa in påminnelser och automatisera uppdateringar för att säkerställa att ditt team håller sig uppdaterat.
Dessa funktioner säkerställer ansvarsskyldighet samtidigt som den mentala belastningen av manuell spårning minskas. Men alla team behöver inte samma mätvärden.
Med ClickUp Dashboards kan du skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera endast det som är viktigt – oavsett om du spårar distributionsfrekvens, analyserar data om kundnöjdhet eller kodomsättning.
Du kan till och med importera data från flera datakällor för att få en fullständig bild av teamets prestationer. Läs mer om hur du skapar din egen anpassade ClickUp-instrumentpanel 👇🏻
Undrar du vad du ska göra med feedback från intressenter? Med ClickUp omvandlas alla uppdateringar omedelbart till uppgifter. Tack vare ClickUps realtidssamarbete sker uppdateringar live, vilket säkerställer att hela teamet och projektledarna håller sig uppdaterade och att ingen information går förlorad.
Om du vill komma igång direkt och behålla fokus på det som är viktigast – prova ClickUps KPI-mall.
Den samlar alla dina viktiga mätvärden i en visuell, lättanvänd instrumentpanel så att alla kan hålla sig uppdaterade. Oavsett om du analyserar trender eller fattar strategiska beslut ger den här mallen dig snabbt den information du behöver.
ClickUps bästa funktioner
- Dela upp strategiska mål i mätbara KPI:er med hjälp av ClickUp Goals.
- Tilldela uppgifter, automatisera arbetsflöden och upprätthåll projektprioriteringar med ClickUp Tasks.
- Skapa anpassningsbara KPI-instrumentpaneler i realtid med flera widgets och datavyer
- Spåra teamets framsteg med hjälp av flera olika typer av KPI-mål, såsom numeriska, monetära och sant/falskt.
- Samarbeta direkt med intressenter genom live-redigering, kommentarer och uppdateringar.
Begränsningar för ClickUp
- Brant inlärningskurva för team som är nya för allt-i-ett-verktyg
- Det funktionsrika gränssnittet kan kännas överväldigande i början.
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)
Vad användarna säger om ClickUp
En G2-användare säger:
Jag älskar att allt finns på ett ställe. Jag har använt många verktyg genom åren för att hålla koll på arbetet, och ClickUp löser alla mina problem. Jag gillar den flexibilitet som ClickUp erbjuder.
Jag älskar att allt finns på ett ställe. Jag har använt många verktyg genom åren för att hålla koll på arbetet, och ClickUp löser alla mina problem. Jag gillar den flexibilitet som ClickUp erbjuder.
🔎 Kul fakta: Konceptet med prestationsmätning går tillbaka till 300-talet under Wei-dynastin i Kina, där kejsarna använde ett system med nio rangordningar för att utvärdera prestationerna hos medlemmarna i kungafamiljen.
2. Geckoboard (Bäst för KPI-dashboards i realtid och datadelning)
Geckoboard är en enkel KPI-programvara som är utvecklad för team som behöver kommunicera viktiga prestationsindikatorer tydligt och snabbt.
Detta verktygs dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att skapa anpassningsbara KPI-instrumentpaneler som visar affärskritiska mätvärden. Oavsett om du spårar dina nyckeltal (KPI) från Google Analytics, Salesforce eller Excel, hämtar Geckoboard prestationsdata från över 90 datakällor.
Dessa instrumentpaneler kan bäddas in på webbplatser, visas på TV-apparater på kontoret eller delas via e-post eller Slack – perfekt för team som arbetar på olika plattformar och platser.
Geckoboards bästa funktioner
- Skapa helt anpassningsbara KPI-instrumentpaneler med hjälp av widgets, diagram och måluppföljare.
- Spåra affärsmätvärden i realtid och övervaka teamets prestanda med statusindikatorer.
- Ställ in varningar, schemalagda ögonblicksbilder och interaktiva vyer för djupgående övervakning av prestationsdata.
Begränsningar för Geckoboard
- Begränsad rapporterings- och analysdjup jämfört med dedikerade BI-verktyg
- Kan bli dyrt när antalet instrumentpaneler eller användare ökar
- Vissa datakällor stöder inte strömning i realtid.
- Färre anpassningsalternativ för avancerade användare som behöver skräddarsydda visualiseringar
Priser för Geckoboard
- Essential: 75 USD/månad per användare
- Core: 219 USD/månad per användare
- Pro: 399 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Geckoboard-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (110+ recensioner)
Vad säger användarna om Geckoboard?
En Capterra-användare säger:
Informationen presenteras på ett övertygande sätt, vilket är mycket viktigt med tanke på att det ibland kan vara svårt att förmedla KPI:er. En annan positiv aspekt är att Geckoboard-teamet ständigt lägger till nya datakällor för att öka kompatibiliteten.
Informationen presenteras på ett övertygande sätt, vilket är mycket viktigt med tanke på att det ibland kan vara svårt att förmedla KPI:er. En annan positiv aspekt är att Geckoboard-teamet ständigt lägger till nya datakällor för att öka kompatibiliteten.
💡 Proffstips: Om ditt team hela tiden sätter upp mål som faller i glömska halvvägs, kan 12 bästa programvaror för målsättning för team hjälpa dig att hålla fokus, samordna och faktiskt nå målen.
3. Tableau (bäst för visuell datautforskning och KPI-dashboards för företag)
Mellan möten, leverans av kod, hantering av kundärenden eller avslutande av affärer har de flesta team inte tid att fundera över hur man bygger en instrumentpanel.
Tableaus dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt även för icke-tekniska användare som behöver omvandla rådata till något tydligt och användbart.
Utan att skriva en enda rad kod kan teamen skapa eleganta, interaktiva instrumentpaneler som spårar allt från kundnöjdhet till KPI:er för mjukvaruutveckling.
Tableaus bästa funktioner
- Anslut stora datakällor från kalkylblad, molnplattformar eller SQL-databaser med inbyggda anslutningar.
- Använd den intuitiva dra-och-släpp-byggaren för att utforma rapporter och instrumentpaneler med minimal utbildning.
- Skapa omfattande, visuella representationer av KPI:er, trender och prognoser med hjälp av fördefinierade diagram och filter.
- Få tillgång till instrumentpaneler via webben, datorn eller mobilen för att när som helst få insikter och fatta datadrivna beslut.
- Implementera säkert i stor skala med lokala eller molnbaserade alternativ som är anpassade efter ditt teams infrastruktur.
Begränsningar i Tableau
- Kräver omfattande introduktion och utbildning för att teamen ska kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.
- Kan bli dyrt när antalet användare och tilläggsfunktioner ökar
- Prestationsproblem med stora instrumentpaneler eller när man arbetar med flera datakällor
Priser för Tableau
- Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Tableau
- G2: 4,4/5 (över 2 300 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2300 recensioner)
Vad säger användarna om Tableau?
En G2-användare säger:
Det är ett bra verktyg för att hantera data och göra dataanalyser. Det ger tydlig information och bra jämförelser mellan olika datum. Det är lätt att förstå när man har ägnat tillräckligt med tid åt att lära sig det.
Det är ett bra verktyg för att hantera data och göra dataanalyser. Det ger tydlig information och bra jämförelser mellan olika datum. Det är lätt att förstå när man har ägnat tillräckligt med tid åt att lära sig det.
💡 Proffstips: Har du svårt att identifiera vad som bromsar ditt utvecklingsteam? ”25 KPI:er för mjukvaruutveckling med exempel” ger dig exakt de mjukvaruutvecklingsmått du behöver för att följa framsteg, förbättra arbetsflöden och leverera snabbare.
4. Power BI (bäst för användare av Microsofts ekosystem och budgetvänliga KPI-instrumentpaneler)
Om du redan är begravd i Excel-kalkylblad kan det kännas som ännu ett projekt som ingen har tid med att byta till en fullskalig KPI-dashboardprogramvara. Power BI är en idealisk lösning för många team tack vare dess kraft, bekanthet och överraskande användarvänlighet.
Med sin drag-and-drop-dashboardbyggare gör Power BI det enkelt att omvandla rådata till meningsfulla nyckeltal.
Du får också AI-drivna funktioner, kraftfulla alternativ för dataintegration och visuella varningar – så att du alltid är uppdaterad.
Power BI:s bästa funktioner
- Skapa interaktiva KPI-instrumentpaneler med drag-och-släpp-funktionalitet och hundratals visualiseringsalternativ.
- Anslut till över 300 datakällor, inklusive Excel, SQL, Salesforce och Google Analytics.
- Få tillgång till AI-genererade insikter som sentimentanalys och vad-händer-om-prognoser med Premium.
- Ställ in realtidsuppdateringar, varningar och mobil åtkomst för ständig projektledning och KPI -spårning.
- Säkra dina data med Microsofts efterlevnad, kryptering och åtkomstkontroll i företagsklass.
Begränsningar för Power BI
- Brant inlärningskurva om du går vidare från grundläggande instrumentpaneler och visualiseringar
- Ingen inbyggd desktopversion för Mac- eller Linux-användare
- Förvirrande prisnivåer och licensstruktur för växande team
- Kan uppleva fördröjningar eller timeout vid bearbetning av mycket stora datamängder
Priser för Power BI
- Power BI Desktop: Gratis
- Power BI Pro: 14 USD/månad per användare (faktureras årligen)
- Power BI Premium: 24 USD/månad per användare (faktureras årligen)
- Power BI Embedded: Variabel (betala efter användning)
- Power BI Premium (kapacitetsbaserad): Från 4 995 USD/månad per användare
Power BI-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)
Vad säger användarna om Power BI?
En Capterra-användare säger:
Det är enkelt att länka till befintliga datamängder i Microsofts ekosystem och externa databaser som SQL-servrar. Rapporterna kan anpassas så att de visar informationen på det sätt du önskar.
Det är enkelt att länka till befintliga datamängder i Microsofts ekosystem och externa databaser som SQL-servrar. Rapporterna kan anpassas så att de visar informationen på det sätt du önskar.
5. Databox (Bäst för marknadsföringsteam som behöver snabba, visuella KPI-instrumentpaneler)
Marknadsföringsteam är ofta överhopade med verktyg – Google Analytics, HubSpot, Meta Ads och massor av kalkylblad. Vem har tid att logga in på fem plattformar bara för att kolla vad som fungerar?
Det är där Databox kommer till sin rätt. Denna KPI-programvara samlar alla dina prestationsdata på ett ställe, vilket ger dig en omedelbar, visuell översikt över dina marknadsförings-KPI:er utan att du behöver byta flik.
Databox erbjuder en användarvänlig drag-and-drop-dashboardbyggare som passar även för icke-tekniska teammedlemmar och som kan nås från dator, mobil eller till och med en TV-skärm på kontoret.
Databox bästa funktioner
- Anslut över 120 datakällor, inklusive Google Ads, HubSpot och sociala medieplattformar.
- Skapa snygga, anpassningsbara instrumentpaneler med hjälp av drag-and-drop-visualiseringar.
- Prognosera framtida KPI-datatrender med hjälp av AI-driven prediktiv analys
- Jämför dina kampanjer med branschkollegor för att hitta tillväxtmöjligheter.
Databox begränsningar
- Den kostnadsfria planen erbjuder begränsad anpassning och uppdateringsfrekvens för data.
- Vissa avancerade integrationer och mätvärden kräver ett högre prisplan.
- Mobilappen och användargränssnittet kunde vara mer responsiva på mindre skärmar.
- Priserna stiger snabbt för team med många datakällor
Priser för Databox
- Gratis för alltid (3 instrumentpaneler, dagliga uppdateringar)
- Starter: 59 $/månad per användare
- Professional: 199 USD/månad per användare
- Tillväxt: 399 USD/månad per användare
- Premium: 999 $/månad per användare
Databox-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)
Vad säger användarna om Databox?
En Capterra-användare säger:
Sammantaget är den mycket användarvänlig, särskilt när det gäller att organisera mallar som kan delas mellan kundkonton, skapa aviseringar och integrera med de mest använda plattformarna.
Sammantaget är den mycket användarvänlig, särskilt när det gäller att organisera mallar som kan delas mellan kundkonton, skapa aviseringar och integrera med de mest använda plattformarna.
📮 ClickUp Insight: Hälften av de team vi undersökte säger att fredag är deras mest produktiva dag. Varför? Troligtvis för att det är färre möten och att momentum har byggts upp under veckan. Med färre avbrott får människor mer utrymme för fokuserat, meningsfullt arbete.
Vill du ha samma flyt varje dag som på fredagar? Prova asynkron kommunikation med ClickUp – din allt-i-ett-arbetshub. Spela in uppdateringar med ClickUp Clips, skapa omedelbara transkriptioner med ClickUp Brain eller låt ClickUp AI Notetaker sammanfatta möten åt dig på några sekunder!
6. Klipfolio (Bäst för att skapa anpassade instrumentpaneler från över 100 datakällor)
För datadrivna team med miljontals öppna flikar och flera plattformar verkar det nästan omöjligt att få en helhetsbild av prestandan.
Det är därför Klipfolios produkt Klips är så användbar – den kombinerar dina viktigaste affärsmätvärden och presenterar dem i interaktiva dashboards som du kan använda.
Med över 130 integrationer anpassar sig Klipfolio Klips till din datastack utan att kräva avancerade tekniska kunskaper.
Klipfolios bästa funktioner
- Anslut över 130 datakällor, inklusive Google Analytics, Facebook Ads, SQL, Excel och API:er.
- Skapa pixelperfekta instrumentpaneler med anpassade formler, KPI:er och visualiseringar
- Kom åt dina instrumentpaneler på datorn, mobilen eller via delade länkar – perfekt för kundrapportering.
- Ställ in schemalagda rapporter, e-postaviseringar och white label-instrumentpaneler för smidig varumärkesprofilering.
Klipfolios begränsningar
- Dashboards kan uppleva långsammare laddningstider med komplexa eller stora datamängder.
- Avancerad anpassning (SSO, branding, white-labeling) kräver abonnemang på högre nivå.
- Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva när man ställer in anpassade mätvärden eller formler.
- Begränsade AI-funktioner jämfört med nyare BI-plattformar och KPI-programvaruverktyg
Priser för Klipfolio
- Baspris: 90 USD/månad per användare
- Grow: 190 $/månad per användare
- Team: 350 USD/månad per användare
- Team+: 690 $/månad per användare
Klipfolio-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)
🔎 Kul fakta: På 1400-talet tillämpade venetianska köpmän en tidig form av avkastning på investeringar (ROI) genom att jämföra kostnaderna för sina handelsresor med vinsten från försäljningen av importerade varor.
7. SimpleKPI (Bäst för små team som behöver obegränsat antal dashboards till ett fast pris)
När du försöker hålla ett snabbrörligt team samordnat är det sista du behöver ett klumpigt dashboardverktyg eller priser som straffar dig för att du växer.
Det är där SimpleKPI kommer in – precis som namnet antyder förenklar det prestationsspårningen utan att ta betalt för varje användare.
Denna molnbaserade KPI-programvara ger dig övervakning i realtid, överskådliga visuella instrumentpaneler och flexibla verktyg för KPI-rapportering – allt till ett fast pris.
SimpleKPI:s bästa funktioner
- Spåra obegränsat antal KPI:er, användare, instrumentpaneler och rapporter till ett fast pris.
- Använd realtidsdashboards med diagram, grafer och tabeller för att visualisera mätvärden.
- Skapa och exportera anpassade KPI-rapporter i PDF-, Excel- och Word-format.
- Kom igång snabbt med mallar för instrumentpaneler och enkel dataimport från Excel.
Begränsningar för SimpleKPI
- Begränsad anpassningsbarhet jämfört med mer avancerade KPI-programvaruverktyg
- Ingen dedikerad mobilapp för åtkomst på resande fot
Priser för SimpleKPI
- Fast pris: 99 $/månad per användare
SimpleKPI-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
8. Sisense (Bäst för avancerad intern BI på företagsnivå)
När företag växer ökar också mängden data – inom marknadsföring, drift, ekonomi och kundplattformar. Att förstå allt detta, särskilt i stor skala, är ingen enkel uppgift.
Anta att du hanterar stora mängder komplexa värdefulla data och behöver ett sätt att modellera, koppla samman och utforska dem mellan team eller produkter. I så fall erbjuder Sisense den flexibilitet du behöver.
Denna KPI-programvara är särskilt användbar för interna BI-team som vill centralisera insikter och dela dem mellan olika affärsfunktioner.
Sisense stöder även inbäddning, så om du bygger kundinriktade appar eller instrumentpaneler och vill ha inbyggd analys kan du integrera analys där dina användare redan arbetar.
Sisense bästa funktioner
- Samla data från dussintals källor i ett enda analyslager
- Bädda in instrumentpaneler direkt i kund- eller interna verktyg
- Utnyttja AI-drivna verktyg som naturliga språksökningar och prediktiva modeller.
- Implementera flexibelt i molnet, lokalt eller i hybridkonfigurationer
- Uppfyll säkerhets- och efterlevnadsstandarder på företagsnivå
Sisense-begränsningar
- Det tar tid att konfigurera om ditt användningsfall är komplext.
- Priset baseras på din konfiguration och användning.
- Vissa funktioner kräver teknisk support för att konfigureras fullständigt.
Priser för Sisense
- Anpassad prissättning
Sisense-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (1 010+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (380+ recensioner)
Vad användarna säger om Sisense
En Capterra-användare säger:
Elasticube är kärnan i SiSense-produkten – den gör det möjligt för en administratör att ansluta till flera olika datakällor för att skapa en logisk gruppering av data. Dashboarden är snygga och funktionella.
Elasticube är kärnan i SiSense-produkten – den gör det möjligt för en administratör att ansluta till flera olika datakällor för att skapa en logisk gruppering av data. Dashboarden är snygga och funktionella.
💡 Proffstips: Hanterar du fortfarande OKR i kalkylblad? Då går du miste om översikt och samordning – den bästa OKR-programvaran hjälper dig att hitta verktyg som är utformade för att skala upp ditt teams mål och resultat.
9. Qlik Sense (Bäst för team som vill ha kraftfulla självbetjäningsdashboards)
Att hantera flera dataströmmar, såsom försäljningsplattformar och verktyg för kundfeedback, kan lätt leda till att teamen tappar helhetsperspektivet.
Qlik ger dig verktygen för att utforska dina data intuitivt och fatta smarta, snabba beslut utan att behöva vänta på dataanalytiker eller IT-avdelningen. Denna KPI-programvara utmärker sig särskilt för sina interaktiva instrumentpaneler, starka sökfunktioner och AI-drivna insikter.
Qliks huvudfokus är att alla i ditt team ska kunna ställa en fråga och få ett meningsfullt svar utan att kunna SQL eller avancerad statistik.
Qlik Sense bästa funktioner
- Aktivera sök- och chattbaserad analys för frågor i naturligt språk
- Tillhandahåll responsiva, mobilvänliga instrumentpaneler med uppdateringar i realtid.
- Leverera AI-förbättrade insikter och prediktiva förslag
- Erbjud varningar och automatisering för att upptäcka och hantera problem i ett tidigt skede
Begränsningar för Qlik Sense
- Prestandan kan bli långsammare med mycket stora datamängder.
- Vissa funktioner, plug-ins eller exportalternativ kräver extra installation.
- Priserna kan snabbt bli höga för större team.
Priser för Qlik Sense
- Startpaket: 200 USD/månad per användare
- Standard: 825 USD/månad per användare
- Premium: 2750 USD/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Qlik Sense
- G2: 4,4/5 (910+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)
Vad säger användarna om Qlik Sense?
En G2-användare säger:
I min organisation använder vi Qlik Sense för interaktiv datavisualisering och analys genom instrumentpaneler, diagram och grafer. Jag gillade hur anpassningsbar den är och flexibiliteten som gör att vi kan arbeta med ett brett spektrum av datakällor och anslutningar.
I min organisation använder vi Qlik Sense för interaktiv datavisualisering och analys genom instrumentpaneler, diagram och grafer. Jag gillade hur anpassningsbar den är och flexibiliteten som gör att vi kan arbeta med ett brett spektrum av datakällor och anslutningar.
🔎 Kul fakta: På 1800-talet använde en skotsk mjölnare färgade träkuber som placerades på anställdas skrivbord för att ange prestationsnivåer – grönt för bra, rött för dåligt – vilket fungerade som ett tidigt visuellt KPI-system.
10. Zoho Analytics (Bäst för små team som vill komma igång med BI)
Om du driver ett resurssnålt företag men ändå vill ha tillgång till avancerade analysfunktioner kan Zoho Analytics vara rätt val.
Det som utmärker Zoho är dess balans: det är tillgängligt för icke-tekniska användare men erbjuder ändå djup för analytiker. Team kan använda dra-och-släpp-instrumentpaneler och förkonfigurerade kopplingar för att få AI-drivna förslag på rapporter.
Zoho Analytics bästa funktioner
- Automatiskt genererade instrumentpaneler baserade på dina data hjälper dig att komma igång snabbare.
- Stöd för SQL-frågor och anpassade rapporter för avancerade användare
- Aktivera rollbaserad delning och filter för säker samverkan
- Använd den inbyggda AI-assistenten (Zia) för frågor i naturligt språk och snabba insikter.
- Välj mellan flexibla publiceringsalternativ, inklusive bildspel, privata länkar och inbäddade vyer.
Begränsningar i Zoho Analytics
- Nybörjare kan behöva lära sig komplexa användningsfall
- Vissa tillägg och större lagringsutrymme medför extra kostnad.
- Prestandan kan sjunka med stora datamängder om du inte har ett högre abonnemang.
Priser för Zoho Analytics
- Gratis
- Grundläggande: 30 USD/månad per användare
- Standard: 60 $/månad per användare
- Premium: 145 USD/månad per användare
- Enterprise: 575 USD/månad per användare
Betyg och recensioner av Zoho Analytics
- G2: 4,3/5 (över 330 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 350 recensioner)
📖 Läs också: 65+ exempel och mallar för nyckeltal (KPI)
11. Domo (Bäst för stora organisationer med komplexa data och stora resurser)
När ditt företag börjar använda dussintals verktyg – alla med sina egna rapporter, mätvärden och instrumentpaneler – blir det svårt att svara på även enkla frågor som ”Hur går det för oss?”.
Denna KPI-programvara är utvecklad för team som vill ha en central plats där de kan samla all sin data och omvandla den till beslut – vare sig det är genom interaktiva instrumentpaneler, realtidsvarningar eller AI-drivna insikter.
Domo stöder också anslutningar till över 1 000 datakällor, från AWS till SAP, vilket gör det perfekt för företag med olika verktyg och system.
Domo bästa funktioner
- Kombinera ETL, visualisering, AI och dashboarding i en och samma plattform
- Uppdatera data i realtid med anpassningsbara aviseringar
- Analysera med hjälp av en AI-assistent för frågor i naturligt språk.
- Stöd stora team med inbyggda behov av instrumentpaneler
Domo-begränsningar
- Hög inlärningskurva för självbetjänande team utan dataingenjörer
- Konsumtionsbaserad prissättningsmodell kan leda till oförutsägbara kostnader
Priser för Domo
- Anpassad prissättning
Domo-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 830 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (320+ recensioner)
💡 Proffstips: Har du svårt att omsätta stora drömmar i praktiska åtgärder? Exempel på mål för ett år, fem år och tio år för långsiktig målplanering ger dig en praktisk färdplan för att sätta upp och uppnå långsiktiga mål med tydlighet och självförtroende.
Ytterligare användbara verktyg
Även om dessa KPI-verktyg inte hamnade på vår topplista är de fortfarande ganska effektiva för att spåra KPI:er i vissa scenarier:
- Weekdone: Spåra OKR och veckovisa framsteg med enkla instrumentpaneler och statusuppdateringar som hjälper till att upprätthålla ansvarsskyldigheten genom regelbundna avstämningar.
- Whatagraph: Visualisera marknadsförings-KPI:er över flera kanaler i automatiserade rapporter som är lätta att dela och som är perfekta för att spåra prestanda över plattformar som Google Ads, Meta och LinkedIn.
- Google Looker Studio: Skapa och dela dynamiska KPI-dashboards gratis med Googles visualiseringsverktyg.
Använd ClickUp för att hålla koll på dina KPI:er
Spåra KPI:er = synlighet
Utan insyn i prestanda kan även dina bästa ansträngningar gå obemärkta förbi (eller ännu värre, förbli obevisade).
Det är där ClickUp kommer till sin rätt. Med mål, instrumentpaneler och realtidssamarbete inbyggt i en plattform hjälper ClickUp dig att fokusera på resultat – inte bara på produktion.
Som Christian Gonzalez, administrativ koordinator vid Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, betonade:
Vi förenklar alla processer i våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsanalys, automatiserade e-postverktyg och lagra KPI:er, formulär, processdokument och beroenden i en enda app (ClickUp).
Vi förenklar alla processer i våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsanalys, automatiserade e-postverktyg och lagra KPI:er, formulär, processdokument och beroenden i en enda app (ClickUp).
Tappa aldrig bort målet med projektet – registrera dig för ClickUp nu!
