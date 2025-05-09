11 gratis KPI-spårningsprogram 2025

Du kan nå dina mål, imponera på ditt team och ändå missa något – bara för att du inte spårade dina KPI:er.

Där försvann beviset på ditt arbete, den befordran du strävat efter och ditt tålamod.

För att säkerställa att du får rätt mätvärden behöver du effektiv KPI-programvara – ett system som spårar allt du gör, ända ner till minsta uppgift.

För att hjälpa dig att hålla koll på dina viktigaste prestationsindikatorer har vi sammanställt en lista med 11 högt rankade verktyg som hanterar KPI-uppföljning och gör det enklare att omvandla affärsdata till mätbara framsteg – vilket sparar tid, stress och förlorade möjligheter.

De bästa KPI-programvarorna i korthet

Här är vårt urval av de 11 bästa KPI-programvarorna med dataanalysfunktioner för att spåra prestanda:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Prissättning ClickUp Allt-i-ett för KPI-uppföljning och projektledning Mål, uppgifter, instrumentpaneler, samarbete, mallar Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Geckoboard KPI-instrumentpaneler i realtid och datadelning Anpassade instrumentpaneler, över 90 integrationer, varningar, ögonblicksbilder Gratis provperiod tillgänglig; anpassade betalda planer tillgängliga för företag. Tableau Visuell datautforskning och företagsdashboards Dra-och-släpp, datakopplingar, rik visuell presentation, prognoser Anpassad prissättning Power BI Microsoft-användare och budgetvänliga instrumentpaneler Dra-och-släpp, över 300 källor, AI-insikter, uppdateringar i realtid Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Databox Marknadsföringsteam som behöver snabba, visuella instrumentpaneler Över 120 integrationer, prediktiv analys, riktmärken Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Klipfolio Anpassade instrumentpaneler från över 100 datakällor Över 130 källor, anpassade formler, schemalagda rapporter Gratis provperiod tillgänglig; anpassade betalda planer tillgängliga för företag. SimpleKPI Små team som behöver obegränsade dashboards till fast pris Obegränsade KPI:er, realtidsdashboards, anpassade rapporter Gratis provperiod tillgänglig; anpassade betalda planer tillgängliga för företag. Sisense Avancerad intern BI i företagsklass Enhetligt datalager, inbyggda instrumentpaneler, AI-insikter Anpassad prissättning Qlik Sense Kraftfulla självbetjäningspaneler Naturliga språkfrågor, AI-förslag, varningar Anpassade betalda planer tillgängliga för företag Zoho Analytics Små team som börjar med BI Automatiska instrumentpaneler, AI-assistent, SQL-stöd Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Domo Stora organisationer med komplexa data ETL + AI, uppdatering i realtid, inbyggda instrumentpaneler Anpassad prissättning

Vad ska du leta efter i KPI-programvara?

En Reddit-användare skrev: ”Titta på människors resultat och dess inverkan på företagets mål. ”

Det är en bra början, men att förlita sig enbart på intuition räcker inte. Du behöver fortfarande nyckeltal – och ett smart sätt att spåra dem.

Ditt ideala KPI-verktyg låter dig alltså:

Skapa anpassningsbara instrumentpaneler som lyfter fram de viktigaste mätvärdena och strategiska initiativen som är mest relevanta för dina affärsmål ✅

Erbjud spårning i realtid och datakvalitet för att övervaka KPI:er utan fördröjningar ✅

Stöd smidiga integrationer med verktyg som CRM-system, projektledningsplattformar och analysverktyg ✅

Gör det möjligt för team att samarbeta kring gemensamma mål med centraliserad åtkomst till KPI-rapporter ✅

Leverera användbara insikter genom tydliga visualiseringar och regelbunden rapportering ✅

De 11 bästa KPI-programvarorna att prova

Dessa KPI-programvaruverktyg möjliggör kontinuerlig förbättring genom att förenkla spårningen av KPI:er, vilket gör det enkelt för dig att samordna teamen kring gemensamma affärsmätvärden.

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-lösningen för KPI-spårning och projektledning)

När team använder flera olika verktyg för att följa upp prestationer misslyckas de med att dokumentera allt på rätt sätt. Data blir fragmenterad, arbetsflödena bryts ned och det blir svårare att effektivisera processerna.

ClickUp skyddar dig från att betala det priset genom att centralisera allt – från KPI:er till uppgifter och rapporter – på ett och samma ställe.

Det första steget för att spåra KPI:er är att definiera dem. ClickUp Goals underlättar processen genom att låta dig dela upp stora mål i mindre, spårbara delmål.

Dela upp stora mål i mätbara kvantitativa delmål med hjälp av ClickUp Goals

Du kan ställa in numeriska, monetära eller uppgiftsbaserade mål – perfekt för att hantera allt från kodtäckning till nettopromotorscore. Det ger teamen en konkret utgångspunkt för att samordna mätbara resultat.

Om du vill börja med att fastställa dina mål för att följa upp framstegen under året erbjuder ClickUps OKR-mall utmärkt strukturerad planering och organiserade mållistor.

En annan pärla är ClickUps SMART Goals Template. Denna mall hjälper dig att sätta upp tydliga, genomförbara mål och spåra framsteg på ett effektivt sätt så att ditt team kan hålla sig fokuserat, organiserat och målinriktat.

När du har definierat KPI:er hjälper ClickUp Tasks dig att hantera deras genomförande. Du kan tilldela prioriteringar, ställa in påminnelser och automatisera uppdateringar för att säkerställa att ditt team håller sig uppdaterat.

Prioritera det som är viktigast genom att ställa in prioritetsnivåer med ClickUp Tasks.

Dessa funktioner säkerställer ansvarsskyldighet samtidigt som den mentala belastningen av manuell spårning minskas. Men alla team behöver inte samma mätvärden.

Med ClickUp Dashboards kan du skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera endast det som är viktigt – oavsett om du spårar distributionsfrekvens, analyserar data om kundnöjdhet eller kodomsättning.

Skapa visuella rapporter som belyser viktiga affärsmätvärden, projektstatus eller KPI:er för mjukvaruutveckling med hjälp av ClickUp Dashboards

Du kan till och med importera data från flera datakällor för att få en fullständig bild av teamets prestationer. Läs mer om hur du skapar din egen anpassade ClickUp-instrumentpanel 👇🏻

Undrar du vad du ska göra med feedback från intressenter? Med ClickUp omvandlas alla uppdateringar omedelbart till uppgifter. Tack vare ClickUps realtidssamarbete sker uppdateringar live, vilket säkerställer att hela teamet och projektledarna håller sig uppdaterade och att ingen information går förlorad.

Omvandla feedback direkt till uppgifter och samordna mellan team utan att förlora sammanhanget med ClickUps funktioner för samarbete i realtid

Om du vill komma igång direkt och behålla fokus på det som är viktigast – prova ClickUps KPI-mall.

Få en gratis mall Spåra framstegen mot affärsmålen på ett tydligt och konsekvent sätt med ClickUps KPI-mall.

Den samlar alla dina viktiga mätvärden i en visuell, lättanvänd instrumentpanel så att alla kan hålla sig uppdaterade. Oavsett om du analyserar trender eller fattar strategiska beslut ger den här mallen dig snabbt den information du behöver.

ClickUps bästa funktioner

Dela upp strategiska mål i mätbara KPI:er med hjälp av ClickUp Goals.

Tilldela uppgifter, automatisera arbetsflöden och upprätthåll projektprioriteringar med ClickUp Tasks.

Skapa anpassningsbara KPI-instrumentpaneler i realtid med flera widgets och datavyer

Spåra teamets framsteg med hjälp av flera olika typer av KPI-mål, såsom numeriska, monetära och sant/falskt.

Samarbeta direkt med intressenter genom live-redigering, kommentarer och uppdateringar.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva för team som är nya för allt-i-ett-verktyg

Det funktionsrika gränssnittet kan kännas överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

En G2-användare säger:

Jag älskar att allt finns på ett ställe. Jag har använt många verktyg genom åren för att hålla koll på arbetet, och ClickUp löser alla mina problem. Jag gillar den flexibilitet som ClickUp erbjuder.

Jag älskar att allt finns på ett ställe. Jag har använt många verktyg genom åren för att hålla koll på arbetet, och ClickUp löser alla mina problem. Jag gillar den flexibilitet som ClickUp erbjuder.

2. Geckoboard (Bäst för KPI-dashboards i realtid och datadelning)

via Geckoboard

Geckoboard är en enkel KPI-programvara som är utvecklad för team som behöver kommunicera viktiga prestationsindikatorer tydligt och snabbt.

Detta verktygs dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att skapa anpassningsbara KPI-instrumentpaneler som visar affärskritiska mätvärden. Oavsett om du spårar dina nyckeltal (KPI) från Google Analytics, Salesforce eller Excel, hämtar Geckoboard prestationsdata från över 90 datakällor.

Dessa instrumentpaneler kan bäddas in på webbplatser, visas på TV-apparater på kontoret eller delas via e-post eller Slack – perfekt för team som arbetar på olika plattformar och platser.

Geckoboards bästa funktioner

Skapa helt anpassningsbara KPI-instrumentpaneler med hjälp av widgets, diagram och måluppföljare.

Spåra affärsmätvärden i realtid och övervaka teamets prestanda med statusindikatorer.

Ställ in varningar, schemalagda ögonblicksbilder och interaktiva vyer för djupgående övervakning av prestationsdata.

Begränsningar för Geckoboard

Begränsad rapporterings- och analysdjup jämfört med dedikerade BI-verktyg

Kan bli dyrt när antalet instrumentpaneler eller användare ökar

Vissa datakällor stöder inte strömning i realtid.

Färre anpassningsalternativ för avancerade användare som behöver skräddarsydda visualiseringar

Priser för Geckoboard

Essential : 75 USD/månad per användare

Core : 219 USD/månad per användare

Pro : 399 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Geckoboard-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (110+ recensioner)

Vad säger användarna om Geckoboard?

En Capterra-användare säger:

Informationen presenteras på ett övertygande sätt, vilket är mycket viktigt med tanke på att det ibland kan vara svårt att förmedla KPI:er. En annan positiv aspekt är att Geckoboard-teamet ständigt lägger till nya datakällor för att öka kompatibiliteten.

Informationen presenteras på ett övertygande sätt, vilket är mycket viktigt med tanke på att det ibland kan vara svårt att förmedla KPI:er. En annan positiv aspekt är att Geckoboard-teamet ständigt lägger till nya datakällor för att öka kompatibiliteten.

3. Tableau (bäst för visuell datautforskning och KPI-dashboards för företag)

via Tableau

Mellan möten, leverans av kod, hantering av kundärenden eller avslutande av affärer har de flesta team inte tid att fundera över hur man bygger en instrumentpanel.

Tableaus dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt även för icke-tekniska användare som behöver omvandla rådata till något tydligt och användbart.

Utan att skriva en enda rad kod kan teamen skapa eleganta, interaktiva instrumentpaneler som spårar allt från kundnöjdhet till KPI:er för mjukvaruutveckling.

Tableaus bästa funktioner

Anslut stora datakällor från kalkylblad, molnplattformar eller SQL-databaser med inbyggda anslutningar .

Använd den intuitiva dra-och-släpp-byggaren för att utforma rapporter och instrumentpaneler med minimal utbildning.

Skapa omfattande, visuella representationer av KPI:er , trender och prognoser med hjälp av fördefinierade diagram och filter.

Få tillgång till instrumentpaneler via webben, datorn eller mobilen för att när som helst få insikter och fatta datadrivna beslut.

Implementera säkert i stor skala med lokala eller molnbaserade alternativ som är anpassade efter ditt teams infrastruktur.

Begränsningar i Tableau

Kräver omfattande introduktion och utbildning för att teamen ska kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.

Kan bli dyrt när antalet användare och tilläggsfunktioner ökar

Prestationsproblem med stora instrumentpaneler eller när man arbetar med flera datakällor

Priser för Tableau

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Tableau

G2 : 4,4/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2300 recensioner)

Vad säger användarna om Tableau?

En G2-användare säger:

Det är ett bra verktyg för att hantera data och göra dataanalyser. Det ger tydlig information och bra jämförelser mellan olika datum. Det är lätt att förstå när man har ägnat tillräckligt med tid åt att lära sig det.

Det är ett bra verktyg för att hantera data och göra dataanalyser. Det ger tydlig information och bra jämförelser mellan olika datum. Det är lätt att förstå när man har ägnat tillräckligt med tid åt att lära sig det.

4. Power BI (bäst för användare av Microsofts ekosystem och budgetvänliga KPI-instrumentpaneler)

via Microsoft

Om du redan är begravd i Excel-kalkylblad kan det kännas som ännu ett projekt som ingen har tid med att byta till en fullskalig KPI-dashboardprogramvara. Power BI är en idealisk lösning för många team tack vare dess kraft, bekanthet och överraskande användarvänlighet.

Med sin drag-and-drop-dashboardbyggare gör Power BI det enkelt att omvandla rådata till meningsfulla nyckeltal.

Du får också AI-drivna funktioner, kraftfulla alternativ för dataintegration och visuella varningar – så att du alltid är uppdaterad.

Power BI:s bästa funktioner

Skapa interaktiva KPI-instrumentpaneler med drag-och-släpp-funktionalitet och hundratals visualiseringsalternativ.

Anslut till över 300 datakällor , inklusive Excel, SQL, Salesforce och Google Analytics.

Få tillgång till AI-genererade insikter som sentimentanalys och vad-händer-om-prognoser med Premium.

Ställ in realtidsuppdateringar, varningar och mobil åtkomst för ständig projektledning och KPI -spårning.

Säkra dina data med Microsofts efterlevnad, kryptering och åtkomstkontroll i företagsklass.

Begränsningar för Power BI

Brant inlärningskurva om du går vidare från grundläggande instrumentpaneler och visualiseringar

Ingen inbyggd desktopversion för Mac- eller Linux-användare

Förvirrande prisnivåer och licensstruktur för växande team

Kan uppleva fördröjningar eller timeout vid bearbetning av mycket stora datamängder

Priser för Power BI

Power BI Desktop : Gratis

Power BI Pro : 14 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Power BI Premium : 24 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Power BI Embedded : Variabel (betala efter användning)

Power BI Premium (kapacitetsbaserad): Från 4 995 USD/månad per användare

Power BI-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger användarna om Power BI?

En Capterra-användare säger:

Det är enkelt att länka till befintliga datamängder i Microsofts ekosystem och externa databaser som SQL-servrar. Rapporterna kan anpassas så att de visar informationen på det sätt du önskar.

Det är enkelt att länka till befintliga datamängder i Microsofts ekosystem och externa databaser som SQL-servrar. Rapporterna kan anpassas så att de visar informationen på det sätt du önskar.

5. Databox (Bäst för marknadsföringsteam som behöver snabba, visuella KPI-instrumentpaneler)

via Databox

Marknadsföringsteam är ofta överhopade med verktyg – Google Analytics, HubSpot, Meta Ads och massor av kalkylblad. Vem har tid att logga in på fem plattformar bara för att kolla vad som fungerar?

Det är där Databox kommer till sin rätt. Denna KPI-programvara samlar alla dina prestationsdata på ett ställe, vilket ger dig en omedelbar, visuell översikt över dina marknadsförings-KPI:er utan att du behöver byta flik.

Databox erbjuder en användarvänlig drag-and-drop-dashboardbyggare som passar även för icke-tekniska teammedlemmar och som kan nås från dator, mobil eller till och med en TV-skärm på kontoret.

Databox bästa funktioner

Anslut över 120 datakällor, inklusive Google Ads, HubSpot och sociala medieplattformar.

Skapa snygga, anpassningsbara instrumentpaneler med hjälp av drag-and-drop-visualiseringar.

Prognosera framtida KPI-datatrender med hjälp av AI-driven prediktiv analys

Jämför dina kampanjer med branschkollegor för att hitta tillväxtmöjligheter.

Databox begränsningar

Den kostnadsfria planen erbjuder begränsad anpassning och uppdateringsfrekvens för data.

Vissa avancerade integrationer och mätvärden kräver ett högre prisplan.

Mobilappen och användargränssnittet kunde vara mer responsiva på mindre skärmar.

Priserna stiger snabbt för team med många datakällor

Priser för Databox

Gratis för alltid (3 instrumentpaneler, dagliga uppdateringar)

Starter : 59 $/månad per användare

Professional : 199 USD/månad per användare

Tillväxt : 399 USD/månad per användare

Premium: 999 $/månad per användare

Databox-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger användarna om Databox?

En Capterra-användare säger:

Sammantaget är den mycket användarvänlig, särskilt när det gäller att organisera mallar som kan delas mellan kundkonton, skapa aviseringar och integrera med de mest använda plattformarna.

Sammantaget är den mycket användarvänlig, särskilt när det gäller att organisera mallar som kan delas mellan kundkonton, skapa aviseringar och integrera med de mest använda plattformarna.

6. Klipfolio (Bäst för att skapa anpassade instrumentpaneler från över 100 datakällor)

via Klipfolio

För datadrivna team med miljontals öppna flikar och flera plattformar verkar det nästan omöjligt att få en helhetsbild av prestandan.

Det är därför Klipfolios produkt Klips är så användbar – den kombinerar dina viktigaste affärsmätvärden och presenterar dem i interaktiva dashboards som du kan använda.

Med över 130 integrationer anpassar sig Klipfolio Klips till din datastack utan att kräva avancerade tekniska kunskaper.

Klipfolios bästa funktioner

Anslut över 130 datakällor, inklusive Google Analytics, Facebook Ads, SQL, Excel och API:er.

Skapa pixelperfekta instrumentpaneler med anpassade formler, KPI:er och visualiseringar

Kom åt dina instrumentpaneler på datorn, mobilen eller via delade länkar – perfekt för kundrapportering.

Ställ in schemalagda rapporter, e-postaviseringar och white label-instrumentpaneler för smidig varumärkesprofilering.

Klipfolios begränsningar

Dashboards kan uppleva långsammare laddningstider med komplexa eller stora datamängder.

Avancerad anpassning (SSO, branding, white-labeling) kräver abonnemang på högre nivå.

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva när man ställer in anpassade mätvärden eller formler.

Begränsade AI-funktioner jämfört med nyare BI-plattformar och KPI-programvaruverktyg

Priser för Klipfolio

Baspris : 90 USD/månad per användare

Grow : 190 $/månad per användare

Team : 350 USD/månad per användare

Team+: 690 $/månad per användare

Klipfolio-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)

7. SimpleKPI (Bäst för små team som behöver obegränsat antal dashboards till ett fast pris)

via SimpleKPI

När du försöker hålla ett snabbrörligt team samordnat är det sista du behöver ett klumpigt dashboardverktyg eller priser som straffar dig för att du växer.

Det är där SimpleKPI kommer in – precis som namnet antyder förenklar det prestationsspårningen utan att ta betalt för varje användare.

Denna molnbaserade KPI-programvara ger dig övervakning i realtid, överskådliga visuella instrumentpaneler och flexibla verktyg för KPI-rapportering – allt till ett fast pris.

SimpleKPI:s bästa funktioner

Spåra obegränsat antal KPI:er, användare, instrumentpaneler och rapporter till ett fast pris.

Använd realtidsdashboards med diagram, grafer och tabeller för att visualisera mätvärden.

Skapa och exportera anpassade KPI-rapporter i PDF-, Excel- och Word-format.

Kom igång snabbt med mallar för instrumentpaneler och enkel dataimport från Excel.

Begränsningar för SimpleKPI

Begränsad anpassningsbarhet jämfört med mer avancerade KPI-programvaruverktyg

Ingen dedikerad mobilapp för åtkomst på resande fot

Priser för SimpleKPI

Fast pris: 99 $/månad per användare

SimpleKPI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Sisense (Bäst för avancerad intern BI på företagsnivå)

via Sisense

När företag växer ökar också mängden data – inom marknadsföring, drift, ekonomi och kundplattformar. Att förstå allt detta, särskilt i stor skala, är ingen enkel uppgift.

Anta att du hanterar stora mängder komplexa värdefulla data och behöver ett sätt att modellera, koppla samman och utforska dem mellan team eller produkter. I så fall erbjuder Sisense den flexibilitet du behöver.

Denna KPI-programvara är särskilt användbar för interna BI-team som vill centralisera insikter och dela dem mellan olika affärsfunktioner.

Sisense stöder även inbäddning, så om du bygger kundinriktade appar eller instrumentpaneler och vill ha inbyggd analys kan du integrera analys där dina användare redan arbetar.

Sisense bästa funktioner

Samla data från dussintals källor i ett enda analyslager

Bädda in instrumentpaneler direkt i kund- eller interna verktyg

Utnyttja AI-drivna verktyg som naturliga språksökningar och prediktiva modeller.

Implementera flexibelt i molnet, lokalt eller i hybridkonfigurationer

Uppfyll säkerhets- och efterlevnadsstandarder på företagsnivå

Sisense-begränsningar

Det tar tid att konfigurera om ditt användningsfall är komplext.

Priset baseras på din konfiguration och användning.

Vissa funktioner kräver teknisk support för att konfigureras fullständigt.

Priser för Sisense

Anpassad prissättning

Sisense-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (1 010+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (380+ recensioner)

Vad användarna säger om Sisense

En Capterra-användare säger:

Elasticube är kärnan i SiSense-produkten – den gör det möjligt för en administratör att ansluta till flera olika datakällor för att skapa en logisk gruppering av data. Dashboarden är snygga och funktionella.

Elasticube är kärnan i SiSense-produkten – den gör det möjligt för en administratör att ansluta till flera olika datakällor för att skapa en logisk gruppering av data. Dashboarden är snygga och funktionella.

9. Qlik Sense (Bäst för team som vill ha kraftfulla självbetjäningsdashboards)

via Qlik Sense

Att hantera flera dataströmmar, såsom försäljningsplattformar och verktyg för kundfeedback, kan lätt leda till att teamen tappar helhetsperspektivet.

Qlik ger dig verktygen för att utforska dina data intuitivt och fatta smarta, snabba beslut utan att behöva vänta på dataanalytiker eller IT-avdelningen. Denna KPI-programvara utmärker sig särskilt för sina interaktiva instrumentpaneler, starka sökfunktioner och AI-drivna insikter.

Qliks huvudfokus är att alla i ditt team ska kunna ställa en fråga och få ett meningsfullt svar utan att kunna SQL eller avancerad statistik.

Qlik Sense bästa funktioner

Aktivera sök- och chattbaserad analys för frågor i naturligt språk

Tillhandahåll responsiva, mobilvänliga instrumentpaneler med uppdateringar i realtid.

Leverera AI-förbättrade insikter och prediktiva förslag

Erbjud varningar och automatisering för att upptäcka och hantera problem i ett tidigt skede

Begränsningar för Qlik Sense

Prestandan kan bli långsammare med mycket stora datamängder.

Vissa funktioner, plug-ins eller exportalternativ kräver extra installation.

Priserna kan snabbt bli höga för större team.

Priser för Qlik Sense

Startpaket: 200 USD/månad per användare

Standard : 825 USD/månad per användare

Premium: 2750 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Qlik Sense

G2 : 4,4/5 (910+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

Vad säger användarna om Qlik Sense?

En G2-användare säger:

I min organisation använder vi Qlik Sense för interaktiv datavisualisering och analys genom instrumentpaneler, diagram och grafer. Jag gillade hur anpassningsbar den är och flexibiliteten som gör att vi kan arbeta med ett brett spektrum av datakällor och anslutningar.

I min organisation använder vi Qlik Sense för interaktiv datavisualisering och analys genom instrumentpaneler, diagram och grafer. Jag gillade hur anpassningsbar den är och flexibiliteten som gör att vi kan arbeta med ett brett spektrum av datakällor och anslutningar.

10. Zoho Analytics (Bäst för små team som vill komma igång med BI)

via Zoho Analytics

Om du driver ett resurssnålt företag men ändå vill ha tillgång till avancerade analysfunktioner kan Zoho Analytics vara rätt val.

Det som utmärker Zoho är dess balans: det är tillgängligt för icke-tekniska användare men erbjuder ändå djup för analytiker. Team kan använda dra-och-släpp-instrumentpaneler och förkonfigurerade kopplingar för att få AI-drivna förslag på rapporter.

Zoho Analytics bästa funktioner

Automatiskt genererade instrumentpaneler baserade på dina data hjälper dig att komma igång snabbare.

Stöd för SQL-frågor och anpassade rapporter för avancerade användare

Aktivera rollbaserad delning och filter för säker samverkan

Använd den inbyggda AI-assistenten (Zia) för frågor i naturligt språk och snabba insikter.

Välj mellan flexibla publiceringsalternativ, inklusive bildspel, privata länkar och inbäddade vyer.

Begränsningar i Zoho Analytics

Nybörjare kan behöva lära sig komplexa användningsfall

Vissa tillägg och större lagringsutrymme medför extra kostnad.

Prestandan kan sjunka med stora datamängder om du inte har ett högre abonnemang.

Priser för Zoho Analytics

Gratis

Grundläggande : 30 USD/månad per användare

Standard : 60 $/månad per användare

Premium : 145 USD/månad per användare

Enterprise: 575 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Analytics

G2 : 4,3/5 (över 330 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 350 recensioner)

11. Domo (Bäst för stora organisationer med komplexa data och stora resurser)

via Domo

När ditt företag börjar använda dussintals verktyg – alla med sina egna rapporter, mätvärden och instrumentpaneler – blir det svårt att svara på även enkla frågor som ”Hur går det för oss?”.

Denna KPI-programvara är utvecklad för team som vill ha en central plats där de kan samla all sin data och omvandla den till beslut – vare sig det är genom interaktiva instrumentpaneler, realtidsvarningar eller AI-drivna insikter.

Domo stöder också anslutningar till över 1 000 datakällor, från AWS till SAP, vilket gör det perfekt för företag med olika verktyg och system.

Domo bästa funktioner

Kombinera ETL, visualisering, AI och dashboarding i en och samma plattform

Uppdatera data i realtid med anpassningsbara aviseringar

Analysera med hjälp av en AI-assistent för frågor i naturligt språk.

Stöd stora team med inbyggda behov av instrumentpaneler

Domo-begränsningar

Hög inlärningskurva för självbetjänande team utan dataingenjörer

Konsumtionsbaserad prissättningsmodell kan leda till oförutsägbara kostnader

Priser för Domo

Anpassad prissättning

Domo-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 830 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (320+ recensioner)

Använd ClickUp för att hålla koll på dina KPI:er

Spåra KPI:er = synlighet

Utan insyn i prestanda kan även dina bästa ansträngningar gå obemärkta förbi (eller ännu värre, förbli obevisade).

Det är där ClickUp kommer till sin rätt. Med mål, instrumentpaneler och realtidssamarbete inbyggt i en plattform hjälper ClickUp dig att fokusera på resultat – inte bara på produktion.

Som Christian Gonzalez, administrativ koordinator vid Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, betonade:

Vi förenklar alla processer i våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsanalys, automatiserade e-postverktyg och lagra KPI:er, formulär, processdokument och beroenden i en enda app (ClickUp).

Vi förenklar alla processer i våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsanalys, automatiserade e-postverktyg och lagra KPI:er, formulär, processdokument och beroenden i en enda app (ClickUp).

