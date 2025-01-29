De 12 bästa programvarorna för målsättning för team 2025

Det är lätt att drömma om alla fantastiska mål du vill uppnå, men att faktiskt sätta upp dem... inte lika lätt.
Men bli inte avskräckt!
Det är helt normalt eftersom vi blir distraherade av flera saker.
Och andra gånger vet vi helt enkelt inte hur man sätter upp realistiska mål.
Det är där programvara för målsättning kan hjälpa dig.
I den här artikeln går vi igenom vad målplaneringsprogram är och lyfter fram 12 fantastiska verktyg som hjälper dig att sätta upp och uppnå dina mål precis som Elle Woods.
Nu kör vi igång. ??
Vad är målformuleringsprogramvara?
Oavsett om det är på personlig eller professionell nivå, hjälper mål dig att fokusera på var du vill vara i livet. Det ökar också medarbetarnas engagemang och säkerställer att företagen inte stagnerar.
Men vi vet alla hur frustrerande det kan vara att sätta upp mål och följa upp framstegen manuellt.
Så hur sätter man upp mål och följer dagliga framsteg utan att behöva anstränga sig?
Genom att använda en app för målsättning.
Med ett verktyg för målsättning kan du sätta upp och följa dina framsteg mot SMART-mål, KPI:er och OKR:er.
Vänta... vad är det där?
Här är en kort sammanfattning:
- Ett SMART-mål är en guide för måluppfyllelse där du sätter upp specifika, mätbara, achievabla, realistiska och tidsbundna mål.
- En KPI (Key Performance Indicators) hjälper företag att avgöra om de gör framsteg mot sina centrala affärsmål.
- OKR ( Objectives and Key Results) är en metod för målsättning som hjälper team och individer att definiera mål och ta fram ett sätt att mäta dem.
Elle kan till exempel sätta upp OKR:er som:
- Mål: komma in på Harvard Law School
- Viktigt resultat 1: studera tre timmar om dagen
- Viktigt resultat 2: gör ett övningsprov om dagen
- Viktigt resultat 3: få 179 poäng på LSAT-provet
Programvara för målhantering hjälper dig att göra detta med flera funktioner, såsom:
- Automatiserade målspårningssystem för att spåra dina mål
- Dashboards och framstegsrapporter som hjälper dig att analysera dina framsteg på ett korrekt sätt.
- Arbetsflöden för att dela upp dina mål i enkla uppgifter
- Text- och e-postmeddelanden för att hålla koll på deadlines
- Mobilappar för att se över dina mål på din rosa, glittrande telefon ?
Med en app för måluppföljning kan du hantera alla mål som dyker upp, oavsett om det handlar om att ta sig igenom juristutbildningen som ”Malibu Barbie” eller att få drömjobbet.
De 12 bästa programvarorna för målsättning
Här är de 12 bästa programvarorna för målsättning som hjälper dig att känna dig lika säker som Elle när det gäller dina mål:
1. ClickUp
ClickUp är ett av de högst rankade programmen för målsättning och projektledning som används av superproduktiva team i små och stora företag.
Från att prioritera mål till att schemalägga dem i en dynamisk kalender – ClickUp är det ultimata verktyget för målhantering.
Så här kan ClickUp hjälpa dig att sätta upp och nå alla dina mål
Mål i ClickUp är övergripande mål som du kan dela upp i mindre, mätbara delmål . För att uppnå ditt mål behöver du bara uppfylla dessa enkla delmål.
Och medan du arbetar för att nå dessa mål beräknar ClickUp automatiskt hur nära du är att uppnå ditt mål.
Men vänta... hur sätter man upp mål?
Att sätta mål i ClickUp är lika enkelt som att lära sig bend and snap!
Gå bara till "mål" i ClickUp och skapa ett nytt mål genom att klicka på knappen "+nytt mål". Här är vad du också kan ställa in:
- Namnet på ditt mål
- Förfallodatum
- Vem ansvarar för det, och mer
Och voilà!
Du har satt upp ett mål för dig själv.
Med ClickUp kan du sätta upp uppnåeliga mål för att hålla dig fokuserad och motiverad, även när du bara vill ligga i sängen med en chokladask hela dagen. ?
Hur?
Du kan dela upp ditt mål i hanterbara delmål. Klicka bara på knappen ”lägg till delmål” så visas dina delmål direkt under ditt övergripande mål.
Dela enkelt upp alla mål i mätbara delmål med ClickUps målfunktion.
Med ClickUp kan du sätta upp olika mål, till exempel:
- Siffra: numeriska siffror som vad du vill få på ditt antagningsprov till juristprogrammet?
- Sant eller falskt: ange om något har gjorts eller inte. Till exempel om du har vunnit ett uppmärksammat mål eller inte.
- Valuta: håll koll på dina pengar. Hur mycket kommer du till exempel att spendera på din shoppingrunda?
- Uppgifter: om en av dina uppgifter är att samla bevis för att Chutney inte har permanentat håret, kan du lägga till den enskilda uppgiften till dina mål.
När du har sorterat alla dina mål kan du enkelt spara dem i målmappar. Med målmappar kan du gruppera liknande mål i organiserade, överskådliga mappar.
Lagra och kategorisera liknande mål på ett överskådligt sätt i målmappar i ClickUp.
Nästa steg är att följa dina framsteg mot målen.
Så här effektiviserar ClickUp måluppföljningen:
1. Spåra dina framsteg för varje mål: om ditt mål är att klara tio tentor på juristprogrammet kan du se hur många du har klarat hittills.
2. Se hur dina delmål har bidragit till ditt övergripande mål: om du hittills har uppnått 25 % av alla dina delmål, kommer din måluppfyllelse att vara 25 %.
På så sätt får du kontinuerlig feedback om dina framsteg.
Övervaka dina framsteg med procentandelen av dina uppnådda mål i ClickUp-målen.
Och precis som Elle Woods är vi också fulla av överraskningar!
Här är en förhandsvisning av vad ClickUp har att erbjuda dig:
Andra viktiga funktioner i ClickUp
- Veckoscorecards: låt alla dina systrar i studentföreningen veta vilket lagmål alla kommer att arbeta mot under veckan.
- Dashboards : få en översiktlig bild av allt i din studentförening ( Workspace ), inklusive måluppfyllelse, tid som lagts på projekt och mycket mer.
- Checklistor: skapa enkla att göra-listor som beskriver hur du ska komma in på Harvard Law School direkt i dina uppgifter och bocka av punkter när du är på språng.
- Påminnelser : För upptagen med att shoppa tills du stupar som Elle Woods? Oroa dig inte. ClickUp påminner dig om dina uppgifter från fem minuter till upp till tre dagar innan de ska vara klara.
- Status : lägg till olika steg i ditt arbete för att kunna följa upp målen på ett korrekt sätt
- Inbyggd tidrapportering: spåra hur mycket tid du tillbringar på Paulettes salong ?
- Anteckningsblock: skriv ner idéer, viktiga anteckningar, juridiska termer och mycket mer
- Återkommande uppgifter: skapa återkommande scheman för uppgifter som du utför dagligen, veckovis och månadsvis, till exempel att ta med Bruiser till hundsalongen (det här är förstås en daglig uppgift).
- Vyer: visa dina kommande uppgifter i en lista, kanban, Gantt-diagram eller någon annan stil du själv väljer.
- Mind Maps: visualisera hur du kommer att vinna dina juridiska klinikfall i en vacker mind map.
- Anpassade aviseringar: välj hur och när ClickUp ska meddela dig om dina mål
- Mallar: använd mallar för målsättning, personlig planering, ekonomihantering, evenemangsplanering och mycket mer.
Fördelar med ClickUp
- Ett kraftfullt Forever Free-abonnemang med obegränsat antal användare
- Användarvänligt gränssnitt med online- och offline-läge
- Samarbeta kring kommande mål, kunskapsbaser och mycket mer med Docs.
- Tilldela uppgifter till flera mottagare så att teammedlemmarna kan samarbeta för att uppnå målen.
- Diskutera dina personliga mål och arbetsmål parallellt med ditt arbete med chattvyn.
- Sekretess, gäster och behörigheter låter dig kontrollera vem som har tillgång till dina mål.
- Synkronisera dina ClickUp-uppgifter med Google Kalender, Outlook Kalender och Apple Kalender med kalendersynkronisering.
- Integreras med flera tredjepartsprogram som Google Assistant, Calendly, Evernote och många fler.
- Lägg till uppgifter och skapa påminnelser med våra kraftfulla mobilappar för iOS och Android.
- Stöder Apple-, Windows- och Linux-plattformar.
Begränsningar för ClickUp
- Ingen tabellvy i mobilappen (ännu)
Ta en titt på ClickUps roadmap för att se hur vi åtgärdar sådana mindre brister.
Missa inte alla spännande funktioner som denna kostnadsfria OKR-programvara har att erbjuda!
Priser för ClickUp
ClickUp erbjuder fem prisplaner:
- Gratis Forever-plan (bäst för personligt bruk)
- Obegränsad plan (bäst för små team (7 USD/medlem per månad)
- Affärsplan (bäst för medelstora team (12 USD/medlem per månad)
- Enterprise (kontakta säljavdelningen för prisinformation)
ClickUp-kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)
2. Databox
via Databox
Databox är ett verktyg för prestationshantering som samlar all din data så att du enkelt kan spåra dina mål. Appen låter dig också spåra framsteg med KPI-data, så om du har en prestationsutvärdering på gång kan Databox vara användbart.
Denna målplaneringsprogramvara har dock ganska dyra prisplaner, så du måste samla ihop alla dina finanser bara för att kunna använda den.
Databox viktigaste funktioner
- Visualisera måluppfyllelsen i instrumentpaneler
- Övervaka framstegen med hjälp av framstegsindikatorer, tabeller, linje- eller stapeldiagram och mycket mer.
- Få ett meddelande när du sannolikt eller osannolikt kommer att nå ditt mål.
- Tilldela mål till team och individer
Databox fördelar
- Sätt upp organisatoriska mål för kommande veckor, månader och kvartal
- Månadsmål ges automatiskt lämpliga vecko- och dagmål.
- Kom åt dina måldata via din bärbara dator eller mobila enhet.
Databox begränsningar
- Den kostnadsfria versionen av programvaran för målsättning har endast tre måldashboards.
- Det går inte att anpassa rapporter (du är begränsad till endast vecko- eller månadsrapporter).
- Den initiala installationen kan vara svår.
Databox-priser
Detta verktyg för målsättning har fyra prisplaner:
- Gratis 3 datakällor 3 användare 3 instrumentpaneler Och mer
- Basic (59 $/månad) 10 datakällor 10 användare 10 instrumentpaneler Och mer
- Plus (119 $/månad): Anteckningar Frågebyggare Slack-integration Och mer
- Business (299 $/månad): 50 datakällor, 20 användare, 50 instrumentpaneler och mer
Databox kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)
3. Goalscape
via Goalscape
Goalscape är ett visuellt verktyg för målsättning som hjälper dig att dela upp stora utmaningar i hanterbara delmål.
Men om du undrar om denna kostnadsfria programvara för målsättning har kanban-tavlor, Gantt-diagram eller till och med en kalendervy...
Tyvärr är du begränsad till en cirkulär vy eller listvy.
Goalscapes viktigaste funktioner
- Sätt upp mål och skapa en visuell hierarki för att hantera dem
- Tilldela ansvar för mål till individer eller grupper
- Spårning av framsteg i realtid
- Prioritera målen genom att markera dem med olika färger.
Fördelar med Goalscape
- Bjud in externa användare att samarbeta kring dina mål gratis
- Missa aldrig en deadline genom att lägga till förfallodatum och tidsramar till dina affärsmål.
- Anpassa dina mål med anteckningar, bilagor och hyperlänkar.
Begränsningar för Goalscape
- Inga funktioner för långsiktig måluppföljning
- Gratisplanen är begränsad till ett onlineprojekt.
- Ingen inbyggd funktion för tidrapportering
Priser för Goalscape
Denna målplaneringsprogramvara har tre prisplaner:
- Goalscape online gratis Visuell målsättning Ett onlineprojekt Mobilkompanjonapp Och mer
- Goalscape online unlimited (6 $/månad): Obegränsat antal onlineprojekt Dela online med vem som helst Full support Gratis uppdateringar och mer
- Goalscape desktop (engångsbetalning på 60 dollar): Skapa offlineprojekt Livstids support och uppdateringar Och mycket mer
Goalscape kundbetyg
- G2: 5/5 (1 recension)
- Capterra: 5/5 (4+ recensioner)
Bonus: SMART-mål för studenter
4. Goals.com
via Goals.com
Goals. com är en app för personlig målsättning med en transformationsdagbok och en vanespårare som hjälper dig att skapa goda vanor, till exempel att gå till gymmet varje dag.
Tyvärr är de flesta viktiga funktionerna för måluppföljning, såsom målkartor och vanespårare, endast tillgängliga i de betalda abonnemangen. (Var är endorfinerna när man behöver dem! ?)
Goals.com – viktigaste funktionerna
- Inbyggd vanespårare
- En meddelandeplattform som låter dig skicka enskilda meddelanden och gruppmeddelanden.
- Få regelbundna framstegsrapporter och sammanfattningar av framgångar via SMS och e-post.
- Skapa en kraftfull visionstavla för att hålla dig motiverad
Goals.com – fördelar
- Anslut dig till en gemenskap av målsättare som kommer att hålla dig inspirerad.
- Ställ in påminnelser som skickar en avisering när du är hemma eller på resande fot.
- Använd en anpassad målmall eller skapa din egen
Goals.com begränsningar
- Funktionen för personlig dagbok är endast tillgänglig i de betalda abonnemangen.
- Det går inte att tilldela uppgifter till teammedlemmar
- Ingen inbyggd tidsspårare
Priser på Goals.com
Detta verktyg för målsättning har tre prisplaner:
- Basic (gratis): Påminnelser Dagens fokus Community Och mer
- Personligt (kontakta Goals.com för en skräddarsydd offert): Målkartor Mobil coaching Visionstavla Vanespårare Och mer
- Teams (6,99 $/månad per användare): Målkartor för team Mobil coaching för team Fildelning Och mer
Goals.com kundbetyg
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Mål på rätt spår
via Goals On Track
Goals On Track är ett verktyg för målsättning och målhantering som bygger på att bryta ner varje hinder i SMART-mål och en fokuserad handlingsplan.
Den anpassningsbara kanban-liknande instrumentpanelen ger dig en daglig översikt över viktiga kommande mål och uppgifter, medan dess milstolpar och delmål hjälper dig att ta konsekventa och hanterbara steg mot att uppnå dessa mål.
Denna plattform erbjuder också en funktion för att spåra vanor, utöver en måldagbok och en virtuell visionstavla, för att hjälpa dig att bygga upp hälsosamma och kloka vanor i vardagen.
Goals On Track – viktigaste funktionerna
- Skapa mål från en av Goals On Tracks färdiga mallar eller skapa din egen mall som du kan återanvända senare.
- Funktioner för tidrapportering och vanor
- Se dina personliga mål och OKR i ett interaktivt diagram och en måluppföljningsrapport.
- Ställ in återkommande mål som upprepas dagligen, veckovis eller månadsvis.
Fördelar med Goals On Track
- Stöds på iOS- och Android-enheter så att du kan följa dina mål även när du är hemifrån.
- Integreras med andra kalenderappar som iCalendar, Google Kalender, Outlook och fler.
- Möjlighet att dela med sig av hur mycket framsteg som gjorts med andra i Team-versionen
Begränsningar för Goals On Track
- Det går inte att tilldela mål till andra eller kommentera uppgiftsmål.
- Bättre för individuell måluppföljning och vanespårning än för teammål.
- Begränsat till endast kanban-liknande instrumentpaneler och kalendervyer.
Priser för Goals On Track
Detta verktyg för måluppföljning och vanor erbjuder två betalda abonnemang:
- Medlemskap (68 $/år för individuell användning) Obegränsad användning på webben och i mobilappen Obegränsad användning av funktioner Tillgång till alla målmallar och framtida tillägg Gratis teknisk support
- Teamkonto (kontakta oss för prisuppgifter) Inkluderar alla förmåner från individuellt medlemskap Funktioner för flera användare Gratis teknisk support Bonus-e-böcker och resurser
Goals On Track kundbetyg
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Engagedly
via Engagedly
Engagedly är ett prestationshanteringssystem som hjälper anställda att vara produktiva. Processen bygger på att skapa en kultur med frekvent feedback för att hålla målen, OKR:erna och talangutvecklingen på rätt spår.
Engagedlys viktigaste funktioner
- Strategiska mål- och OKR-spårningsfunktioner
- Feedback i realtid
- Flera sätt att se på teamets mål och individens måluppfyllelse
Engagedly fördelar
- Har flera produkter och funktioner för måluppföljning, analys, belöningssystem och mentorskap.
- Dashboards, boxar och mind map-liknande vyer finns tillgängliga för vissa produkter.
Engagedly begränsningar
- Mer för HR- och ledningsgrupper än för individuell användning
- Inga verktyg för att spåra vanor i appen
Engagedly-priser
- Kontakta Engagedlys säljteam för prisinformation.
Engagedly kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (74 recensioner)
7. Lattice
via Lattice
Lattice är ett system för prestationshantering av anställda med separata produkter för måluppföljning som hjälper chefer att utveckla sina teammedlemmars professionella färdigheter och nå mål som syftar till att förbättra arbetsplatsen.
Lattices viktigaste funktioner
- Fem separata produkter, inklusive Performance, Goals och Grow, som alla fokuserar på att driva prestanda, OKR och kontinuerlig förbättring.
- Dashboards i Goals-produkten hjälper dig att se vem som ligger i fas och identifiera utrymme för tillväxt.
Fördelar med Lattice
- Integreras med andra administrativa verktyg som Zenefits, Rippling och ADP och kan användas av både fysiska och distansbaserade team.
- Flera produkter hjälper arbetsgivare att välja programvara som är anpassad efter deras teams mål.
Begränsningar för Lattice
- Är inte byggt för egna mål
- Appen erbjuder inga funktioner för att spåra vanor eller tid.
Lattice-priser
Detta verktyg för personalhantering erbjuder fyra betalda abonnemang.
- Grow (3 $/person och månad, faktureras årligen) Tillväxtplaner Tillväxtområden 1:1 och integrering av recensioner Karriärspår
- Prestanda (9 USD/månad per användare, faktureras årligen) Prestationsrapportering och analys OKR och målhantering Veckouppdateringar Slack-, Google-apps- och Outlook-integrationer SSO Lattice University Mobilapp
- Prestanda och engagemang (12 USD/månad per användare, faktureras årligen) Alla funktioner i prestandaplanen Rapportering och analys av medarbetarnas engagemang Historiska jämförelsetal Undersökningsmallar Prestandautbildningar Regelbundna konsultationer
- Enterprise (kontakta Lattice för prisuppgifter) Utbildning på plats Anpassade planer Anpassade produktpaket Rollbaserad utbildning i prestation och engagemang
Lattice kundbetyg
- G2: 4,6/5 (över 2 600 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (75+ recensioner)
8. Weekdone
via Weekdone
Weekdone är en programvara för måluppföljning som bygger på OKR för att säkerställa att du hela tiden agerar medvetet och sätter upp mål som är i linje med företagets mål.
Weekdones viktigaste funktioner
- Veckoplanering och incheckningsfunktion för att skapa produktiva vanor
- Rapportering och datavisualisering med visuella instrumentpaneler
- Veckorapporter via e-post
Fördelar med Weekdone
- Livechatt och OKR-coaching som hjälper dig att optimera din upplevelse av Weekdone.
- Integreras med Slack, Teams, Zapier och mer för att förbättra medarbetarnas engagemang och teamets kommunikation samt måluppföljning.
Begränsningar i Weekdone
- Denna plattform är utvecklad för chefer som vill övervaka ett teams prestationer och professionella mål, inte individuella mål eller vanor.
- Inga funktioner för att spåra vanor eller tid
- Erbjuder inte flera vyer
Priser för Weekdone
Denna programvara för måluppföljning och målhantering erbjuder ett gratis- och ett premiumabonnemang.
- Gratis provperiod (4 eller fler användare i 14 dagar) Alla funktioner ingår
- Alla funktioner ingår
- Alla funktioner ingår
- Gratis plan (upp till 3 användare) Alla funktioner ingår
- Alla funktioner ingår
- Alla funktioner ingår
- Premium (från 4–10 personer, 90 USD/månad faktureras årligen, priset varierar beroende på teamets storlek) Alla funktioner ingår
- Alla funktioner ingår
- Alla funktioner ingår
Weekdone kundbetyg
- G2: 4/5 (20 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)
9. Profit. co OKRs
via Profit. co
Profit.co är ett verktyg för personalhantering och engagemang med en serie produkter som hjälper ditt företag att öka teamets prestanda på olika sätt.
Produkten OKRs Management hjälper företag att prioritera sina teams mål, spara tid, engagera medarbetarna och främja en kultur av teamsamarbete och ständig förbättring.
Profit. co OKRs viktigaste funktioner
- Dashboards för samordning som hjälper teamet att skapa mål som gynnar helheten
- Sju typer av nyckelresultat för att spåra alla typer av mål
- Koppla uppgifter till viktiga resultat inom Profit. co
Profit. co OKRs fördelar
- Över 400 fördefinierade och anpassade KPI:er
- Mallar för att skapa strategiska mål
- Flera instrumentpaneler och funktioner inom instrumentpanelerna för att filtrera, spåra och belöna framsteg.
Profit. co OKRs begränsningar
- Inte för personlig målsättning
- Inte anpassat för att spåra vanor
Profit. co OKRs prissättning
Profit.co erbjuder en kostnadsfri provperiod och tre olika typer av abonnemang för sin produktserie.
- Gratis Upp till fem användare Över 300 inbyggda KPI:er Fördefinierade OKR-mallar Ställ in tidsramar för att skapa/redigera OKR:er Automatiska påminnelser och aviseringar Veckovisa avstämningar Gratis mobilapp
- Growth (7 USD/månad per användare, faktureras årligen) Alla funktioner från gratisplanen Anpassa din OKR-listningssida Med för viktiga resultat och mål Möjlighet att lägga till de flesta andra tilläggsfunktioner Telefon- och chattstöd dygnet runt Ytterligare integrationer
- Enterprise (kontakta oss för prisuppgifter) Alla funktioner från Growth-planen Alla ytterligare tilläggsfunktioner ingår Prioriterad support dygnet runt Dedikerad kundansvarig Lokal installation
Profit. co OKRs kundbetyg
- G2: 4,8/5 (175+ recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (115+ recensioner)
10. 15five
via 15five
15five är ett professionellt prestationsverktyg med separata målinriktade produkter som hjälper chefer och HR-avdelningar att övervaka sina teams framsteg.
Det erbjuder flera produktplaner, inklusive Performance och Focus, för att hjälpa teamet att uppnå sina mål och dela upp dem i SMART-mål som kan mätas över tid i appen.
15fem viktigaste funktionerna
- Spåra OKR och teammål för att hålla koll på de viktigaste målen.
- Möjlighet att ge feedback i realtid eller utföra personliga måluppföljningar
- Se framstegen i en live-instrumentpanel
15five fördelar
- Användbart för chefer som övervakar flera teammedlemmar
- SMART-målfokuserade och OKR-drivna funktioner
15five begränsningar
- Ingen funktion för att spåra vanor eller tid
- Inte lämpligt för egna mål
- Begränsad anpassning och visningar
Priser för 15five
Denna målspårningsprogramvara delar upp sina planer baserat på storleken på företaget eller teamet som använder den.
- Engage (4 USD/månad per användare) Anpassade ämnesbaserade utvärderingar Historiska riktmärken Dashboard för handlingsplaner Insiktsbriefingar och strategisk planering Tillgänglig coaching för chefer och anställda
- Perform (8 USD/månad per användare) Allt i Engage Datainsikter iOS- och Android-appar Kalibrering HRIS-integrationer SSO
- Focus (8 USD/månad per användare) Måluppföljning med OKR OKR-diagramvy Jira- och Salesforce-integration Datainsikter HRIS-integrationer SSO
- Total Platform (14 USD/månad per användare) Allt från lägre nivåplaner DPA och säkerhetsfrågeformulär
15five kundbetyg
- G2: 4,6/5 (över 1 600 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)
11. Trakstar
via Trakstar
Trakstar är en programvara för måluppföljning som är anpassad efter affärsmål, prestanda och framsteg genom feedback.
Detta verktyg är mer avsett för chefer och HR-personal, och även om det inte erbjuder någon inbyggd funktion för att spåra vanor, finns det definitivt fördelar med att använda denna programvara om du leder ett team och hjälper dem att sätta individuella mål.
Trakstars viktigaste funktioner
- SMART-målfunktion för att definiera mål, spåra prestationer och övervaka medarbetarnas framsteg
- Övervaka framstegen med prestationsutvärderingar, personlig måluppföljning, obegränsade utvärderingscykler och kontinuerlig feedback.
- Banbrytande 360-graders feedback – uppmuntra medarbetarnas engagemang, ansvarstagande och utveckling med en kontinuerlig feedbackloop i realtid.
- Automatiska påminnelser via e-post
Fördelar med Trakstar
- Erbjuder flera produkter för att uppfylla olika mål eller professionella behov.
- Dashboards med realtidsdata
- Utvecklat för team för att förbättra individuella och övergripande framsteg genom SMART-tekniker för målsättning.
Trakstars begränsningar
- Ingen funktion för att spåra vanor eller tid
- Inte avsett för personliga mål
- Mer ett alternativ till en HR-plattform än en vana- eller måltracker.
Priser för Trakstar
- Kontakta Trakstar för en offert
Trakstar kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 280 recensioner)
12. Joe’s Goals
via Joe’s Goals
Joe’s Goals är en webbaserad app för målsättning som låter dig sätta upp ett obegränsat antal mål.
Och även om detta onlineverktyg för målsättning är helt gratis, innehåller gratisversionen massor av annonser.
Det är väl inte vad du vill se när du försöker sätta upp ambitiösa mål, eller hur?
Joe’s Goals viktigaste funktioner
- Lägg till anpassade checklistor för dina mål
- Använd loggboken för att anteckna dina aktiviteter och mål.
- Lägg till flera bockar på samma mål när du känner dig extra produktiv.
Fördelar med Joe’s Goals
- Använd den dagliga poängen för att hålla koll på dina mål.
- Skapa negativa mål för att bli av med dem
- Lägg till så många individuella mål du vill och uppdatera dem från ett enda gränssnitt.
Begränsningar i Joe’s Goals
- Inget offline-stöd
- Saknar avancerade funktioner för medarbetarnas produktivitet, såsom påminnelser.
- Inga mobilappar tillgängliga
Priser för Joe’s Goals
Joe’s Goals är gratis att använda.
Kundbetyg för Joe’s Goals
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Ha alltid tillit till dig själv ?
Verktyg för målsättning hjälper dig att sätta upp ambitiösa mål och följa dina framsteg mot dem med funktioner som vanespårare, påminnelser, målsättningsgrupper och mycket mer.
Med rätt verktyg för målhantering kan du anpassa och uppnå alla dina mål. ?
Med andra ord, börja spåra med ClickUp!
Med funktioner som startdatum och förfallodatum som hjälper dig att hantera din tid effektivt och anpassade fält för att spåra måluppfyllelsen på det sätt du vill, har ClickUp allt du behöver för att sätta upp och uppnå framgång.
Registrera dig gratis på ClickUp idag för att nå alla dina mål!