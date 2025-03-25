De 11 bästa apparna för att spåra vanor för 2025

Att skapa bättre vanor kan låta enkelt, men att vara konsekvent är en utmaning.

Hur ofta har du lovat dig själv att dricka mer vatten, träna dagligen eller meditera, bara för att tappa bort målet och ge upp efter några veckor?

Jag har också varit där. Livet blir hektiskt och plötsligt är man tillbaka på ruta ett.

Det är där en app för att spåra vanor kommer in.

Under de senaste månaderna har mitt team och jag på ClickUp testat dussintals appar för att spåra vanor för att hitta de som verkligen fungerar.

I det här blogginlägget går jag igenom 11 appar för att spåra vanor som vi har testat och gillat. Låt oss dyka in. 🎯

⏰ 60-sekunders sammanfattning Vår sammanställning av de 11 bästa vanespårarna inkluderar: ClickUp (bäst för vanespårning och produktivitetshantering) Habitica (bäst för gamifierad vanespårning) Habitify (bäst för vanespårning på flera plattformar) Streaks (bäst för enkel vanespårning på iOS) Way of Life (bäst för djupgående vaneanalys) StickK (bäst för måluppfyllelse baserad på åtaganden) Coach. me (Bäst för personlig vanecoaching) Loop (bäst för öppen källkodsvanor på Android) Strides (bäst för omfattande mål- och vanespårning på iOS) Momentum (bäst för enkel vanespårning i Apples ekosystem) Everyday (Bäst för visuell vanespårning på flera plattformar)

Vad ska du leta efter i appar för att spåra vanor?

Jag rekommenderar att du väljer en app för att spåra vanor som spårar dina dagliga vanor och stödjer bättre tidshantering på sikt. Jag tror dock att de bästa apparna för att spåra vanor har några viktiga egenskaper gemensamt. 👇

Användarvänlighet: En bra app för att spåra vanor bör ha ett intuitivt gränssnitt som gör att du kan lägga till, granska och spåra vanor utan att behöva lära dig något nytt. Om det känns som en plikt att använda appen är det troligt att du inte kommer att fortsätta använda den. Anpassningsalternativ: Allas vanor och mål är unika, så leta efter en app för vanespårning som låter dig skräddarsy kategorier, påminnelser och framstegsmätningar efter dina behov. Funktioner som flexibla vanescheman eller personliga mål för sträckor kan göra spårningen mer effektiv. Visuell framstegsspårning: Att se dina framsteg visuellt – genom diagram, streaks eller milstolpar – är en kraftfull motivationsfaktor. En app för att spåra vanor som ger detaljerad inblick i dina vanor hjälper dig att identifiera mönster och fira små framsteg längs vägen. Integration med andra verktyg: För personer med fullspäckade scheman kan en app för att spåra vanor som synkroniseras med kalendrar och fitness-trackers bättre integrera spårningen i din rutin.

🔍 Visste du att? Även dåliga vanor drivs av dopamin, den kemiska substansen i hjärnan som ger en känsla av välbefinnande. Aktiviteter som att scrolla på sociala medier eller äta skräpmat ger omedelbar belöning, vilket gör dessa vanor svårare att bryta.

De 11 bästa apparna för att spåra vanor

Det finns gott om appar för att spåra vanor som lovar att hjälpa dig att skapa bättre vanor, men alla levererar inte vad de lovar.

Efter att ha provat ett stort antal verktyg har jag valt ut 11 appar för att spåra vanor som verkligen gör skillnad. Nu kör vi! 💪🏼

1. ClickUp (bäst för vanespårning och produktivitetshantering)

ClickUp är en globalt erkänd app för produktivitet, vanespårning och projektledning.

Personligen har jag använt dess funktioner för att hålla fast vid mina egna mål, och de har gjort en enorm skillnad i hur jag hanterar mina dagliga rutiner.

ClickUp återkommande uppgifter

Skapa en bättre rutin med ClickUp Skapa återkommande uppgifter i ClickUp för att slippa skapa och spåra samma uppgifter från grunden varje dag.

ClickUp Recurring Tasks förenklar vanespårningen genom att automatisera dina rutiner. När du har ställt in en påminnelse för att slutföra en vanlig uppgift upprepas den automatiskt, så att dina rutiner följer schemat utan extra ansträngning.

Jag behöver inte längre påminna mig själv om att skriva dagbok varje kväll – det är redan inställt som en återkommande uppgift i mitt ClickUp-arbetsområde.

När jag har slutfört den återställs den till nästa dag, så att jag aldrig missar något.

ClickUp Goals

Jag har också upptäckt att det blir mycket lättare att vara konsekvent när jag använder ClickUp Goals för att spåra mina vanor. Jag kan sätta upp tydliga mål för de vanor jag vill bygga upp och dela upp dem i mätbara delmål.

Att följa upp framsteg känns också givande. Jag använder funktionen Targets för att dela upp mina vanor i uppnåeliga steg.

Jag kan till exempel sätta upp ett mål att tillbringa 30 minuter utomhus varje dag, begränsa skärmtiden till två timmar på kvällen eller laga tre hälsosamma måltider per vecka. Varje gång jag uppdaterar mina framsteg motiverar det mig att fortsätta när jag ser hur mycket jag har åstadkommit.

ClickUp Dashboards

Skapa ditt personliga gränssnitt för vanor med ClickUp Dashboards

För att hålla allt organiserat och mätbart förlitar jag mig starkt på ClickUp Dashboards. De gör att jag kan se en tydlig bild av mina vanor på ett och samma ställe.

Jag har lagt till kort för att spåra min träningsfrekvens, antalet böcker jag har läst och mina meditationsperioder.

ClickUp Reminders

Skapa ClickUp-påminnelser för att undvika att missa vardagliga aktiviteter som du vill göra till en vana.

När livet blir hektiskt är ClickUp Reminders otroligt hjälpsamma. Jag använder dem för att påminna mig om specifika vanor som jag annars kanske skulle glömma bort.

Jag har till exempel ställt in en påminnelse för min kvällsmeditationsvana. Klockan 19.00 meddelar ClickUp mig med en enkel påminnelse: ”Ta 10 minuter för att meditera.”

Dessutom använde jag många ClickUp-mallar för att förbättra hur jag spårar goda vanor.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för personlig vanespårare är utformad för att hjälpa dig att spåra dina dagliga vanor och mål.

, till exempel, är ClickUp Personal Habit Tracker Template ett fantastiskt sätt att komma igång med vanespårning.

En funktion som jag särskilt uppskattar är den visuella framstegsspårningen. Den visar dig på ett ögonblick hur konsekvent du håller fast vid dina vanor, och denna feedback är otroligt motiverande. Mallen uppmuntrar också till reflektion, eftersom du kan lägga till anteckningar eller kommentarer om dina erfarenheter av varje vana.

💡 Proffstips: Förutom ClickUps mall för vanespårning kan du använda ClickUp Brains smarta AI-förslag för att anpassa din vanespårningsresa. Skapa en personlig app för att spåra vanor med ClickUp Brain.

ClickUps bästa funktioner

Flexibla mallar: Anpassa din vanespårning med ClickUps anpassningsbara mallar.

Följa framsteg: Visualisera dina prestationer med tydliga diagram och översikter i ClickUp Dashboards.

Automatisering av uppgifter: Ställ in återkommande uppgifter i ClickUp för att hålla dina vanor konsekventa utan extra ansträngning.

Aktuella påminnelser: Håll dig uppdaterad med automatiska aviseringar och ClickUp Reminders.

Personliga insikter: Lägg till anteckningar för att reflektera över dina framsteg och finjustera dina vanor.

Plattformsoberoende åtkomst: Använd ClickUp enkelt på mobila enheter och bärbara datorer

Begränsningar för ClickUp

Det är lite förvirrande att identifiera undersidor från översidor i dina ClickUp Docs.

Gränssnittet kan vara överväldigande om det inte är ordentligt organiserat.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9 980+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 330+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är ett exceptionellt projektledningsverktyg som gör det möjligt för oss att organisera vårt arbetsteam, samarbeta effektivt och automatisera uppgifter i en enda miljö. Det erbjuder oss funktioner som Kanban-tavlor, Gantt-diagram, samarbetsdokument, kodlösa automatiseringar och tidsspårning. Det är idealiskt för att samordna alla arbetsflöden i organisationen och hålla teamen samordnade utan behov av andra verktyg.

ClickUp är ett exceptionellt projektledningsverktyg som gör det möjligt för oss att organisera vårt arbetsteam, samarbeta effektivt och automatisera uppgifter i en enda miljö. Det erbjuder funktioner som Kanban-tavlor, Gantt-diagram, samarbetsdokument, kodlösa automatiseringar och tidsspårning. Det är idealiskt för att samordna alla arbetsflöden i organisationen och hålla teamen samordnade utan behov av andra verktyg.

📮ClickUp Insight: 88 % av respondenterna i vår undersökning använder AI-verktyg för personliga uppgifter varje dag, och 55 % använder dem flera gånger om dagen. Hur är det med AI på jobbet? Med en centraliserad AI som driver alla aspekter av din projektledning, kunskapshantering och samarbete kan du spara upp till 3+ timmar varje vecka, som du annars skulle spendera på att söka efter information, precis som 60,2 % av ClickUp-användarna!

🧠 Kul fakta: James Clears bästsäljande bok Atomic Habits belyser kraften i små, stegvisa förändringar. Han förklarar att en förbättring på bara 1 % per dag kan ge betydande resultat över tid.

2. Habitica (bäst för gamifierad vanespårning)

via Habitica

Till skillnad från de flesta digitala planeringsappar jag har provat, förvandlar Habiticas vanespårningsfunktioner dina dagliga uppgifter och mål till ett engagerande rollspel (RPG). Den gör dina rutiner till ett spel och förvandlar vanebildning till ett äventyrligt uppdrag, vilket gör personlig utveckling roligt och motiverande.

En av de funktioner som jag tyckte var särskilt användbar är Habiticas sociala integration. Jag kunde bilda grupper med vänner, ta itu med uppdrag tillsammans och skapa en känsla av gemenskap och ansvar.

Habiticas bästa funktioner

Anpassa din avatar i spelet så att den speglar din stil.

Synkronisera mellan olika plattformar för smidig åtkomst till uppgifter och framsteg.

Njut av belöningar i spelet, såsom guld och föremål, när du slutför uppgifter.

Skapa delade uppgiftslistor och utmaningar för att inspirera och engagera användarna.

Habiticas begränsningar

Sällsynta uppdateringar leder till föråldrade funktioner eller olösta buggar.

Spelaspekterna är visserligen motiverande, men kan också distrahera från produktiviteten.

Priser för Habitica

9 $/månad (+ 3 $/extra användare)

Anpassad prissättning

Habitica-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Habitica?

Jag beskriver det som livsförändrande. Det har det verkligen varit. Även om jag vet att om jag hade provat det för fem år sedan, så hade det inte fungerat för mig. Men just nu är det precis vad jag behövde, så jag är glad att jag upptäckte det för bara några månader sedan.

Jag beskriver det som livsförändrande. Det har det verkligen varit. Även om jag vet att om jag hade provat det för fem år sedan, så hade det inte fungerat för mig. Men just nu är det precis vad jag behövde, så jag är glad att jag upptäckte det för bara några månader sedan.

3. Habitify (bäst för vanespårning på flera plattformar)

via Habitify

Habitify är ett pålitligt verktyg för att spåra vanor. Tack vare dess rena gränssnitt och tillgänglighet på flera plattformar, såsom iOS, Android, Mac, Windows och webben, har jag upptäckt att det är enkelt att komma åt mina vanedata var jag än befinner mig.

Appen för att spåra vanor spårar sträckor, fullbordandegrader och vanetrender, vilket ger en tydlig översikt över mina styrkor och områden som kan förbättras. Dess minimalistiska design håller distraktioner borta, vilket gör att jag kan hålla mig fokuserad.

Habitifys bästa funktioner

Skydda dina data med biometrisk autentisering för ökad säkerhet.

Håll dig uppdaterad med smidig synkronisering mellan alla dina enheter.

Ställ in specifika påminnelser för att upprätthålla regelbundenhet i din rutin.

Skriv ner reflektioner eller observationer för varje vana för att förbättra din självkännedom.

Habitify-begränsningar

Saknar ett robust bibliotek med förslag på vanor

Analysverktyg och tilläggsfunktioner kan vara överväldigande för dem som söker ett enklare gränssnitt.

Priser för Habitify

Gratis

Premium: 2,49 $/månad

Premium (livstid): 59,99 $/för alltid (engångsbetalning)

Habitify-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Du har kanske hört att det tar 21 dagar att bilda en vana, men denna idé har sitt ursprung i en bok från 1960 av Dr. Maxwell Maltz, en plastikkirurg som märkte att det tog cirka 21 dagar för hans patienter att anpassa sig till fysiska förändringar. Forskning tyder nu på att det i genomsnitt tar 66 dagar att bilda en vana.

Vill du börja bygga upp bättre arbetsvanor? Den här informationsvideon ger dig allt du behöver veta:

4. Streaks (bäst för enkel vanespårning på iOS)

via Streaks

Streaks är en app för att spåra vanor som är utvecklad för iOS-användare, med fokus på enkelhet och effektivitet. Dess främsta mål är att hjälpa användare att skapa positiva vanor genom att upprätthålla dagliga streaks i rad, med hjälp av metoden ”Don’t Break the Chain” för att uppmuntra konsekvens.

Appens rena gränssnitt och intuitiva design gör navigeringen enkel, särskilt för dem som vill etablera och upprätthålla nya vanor.

Streaks bästa funktioner

Spåra negativa uppgifter för att övervaka vanor och arbeta för att minska eller eliminera dem.

Ställ in varaktighet för vanor och spåra framsteg över tid

Använd Siri för att markera uppgifter med röstkommandon

Anpassa uppgiftsscheman för specifika dagar eller frekvenser utifrån dina behov.

Begränsningar för Streaks

Begränsar användarna till att spåra upp till 24 uppgifter

Exklusivitet för iOS begränsar tillgängligheten för Android-användare.

Priser för Streaks

5,99 $ (engångsköp)

Betyg och recensioner av Streaks

G2: 240+ recensioner

Capterra: 470+ recensioner

Vad säger verkliga användare om Streaks?

Dess värde och anpassningsmöjligheter är otroliga. Ett exempel: jag avslutar vanligtvis min dag omkring klockan 01, inte klockan 12, eftersom jag tränar sent på kvällen. En av mina vanor är att göra konditionsträning varje dag. Jag avslutar min konditionsträning runt klockan 00:30. I en vanlig app skulle denna uppgift räknas som utförd nästa dag, inte den avsedda "aktuella" dagen. Med Streaks kan du ställa in när din dag slutar. Den funktionen i sig är värd att ha. Det finns massor av andra funktioner också.

Dess värde och anpassningsmöjligheter är otroliga. Ett exempel: jag avslutar vanligtvis min dag omkring klockan 01, inte klockan 12, eftersom jag tränar sent på kvällen. En av mina vanor är att göra konditionsträning varje dag. Jag avslutar min konditionsträning runt klockan 00:30. I en vanlig app skulle denna uppgift räknas som utförd nästa dag, inte den avsedda "aktuella" dagen. Med Streaks kan du ställa in när din dag slutar. Bara den funktionen är värd att ha. Det finns massor av andra funktioner också.

💡 Proffstips: För att bättre förstå dina framsteg kan du överväga att kombinera Streaks med mallar för vanespårare för att få en mer omfattande bild av din resa mot att bygga upp vanor.

5. Way of Life (bäst för djupgående vaneanalys)

via Way of Life

Way of Life erbjuder ett enkelt system för att spåra vanor med färgkodad spårning. Du kan markera vanor som gröna (framgång) eller röda (misslyckande) eller lämna dem tomma om du har hoppat över dem, vilket gör det enkelt att se resultatet med ett ögonkast.

En funktion som jag tyckte var användbar är möjligheten att lägga till sammanhang till varje vana, till exempel genom att dokumentera utmaningar, prestationer eller utlösande faktorer. Om jag till exempel missade ett träningspass kunde jag skriva något i stil med ”Kände mig för trött efter jobbet”.

Way of Life bästa funktioner

Exportera vanedata i CSV- eller Excel-format för detaljerad analys.

Övervaka enkelt dina vanor med ett grönt-rött färgschema för att spåra framgångsgraden.

Säkra vanedata med Face ID, Touch ID eller lösenkoder

Skriv ner tankar och triggers relaterade till varje vana för bättre insikter.

Begränsningar i Way of Life

Saknar alternativ för delvis slutförande

I gratisversionen kan användarna bara spåra tre vanor.

Priser för Way of Life

Gratis

Premium: Från 4,99 $/månad

Way of Life-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? De flesta nyårslöften handlar om att skapa bättre vanor, men forskning visar att 80 % av alla människor har övergett sina löften redan i februari. Att sätta upp mindre, specifika mål kan bidra till att öka framgångsgraden.

6. StickK (bäst för måluppfyllelse baserad på åtaganden)

via StickK

StickK är en app för att spåra vanor som utvecklats av beteendeekonomer vid Yale University. Den använder principer från beteendeekonomi för att hjälpa användarna att uppnå sina mål.

Denna app för att spåra vanor låter användare skapa ”åtagandekontrakt”, där de lovar att satsa pengar för att uppnå specifika mål. Denna metod utnyttjar förlustaversion, tendensen att undvika förluster mer än motsvarande vinster, vilket jag tyckte var effektivt för att uppmuntra konsekvens i mina åtaganden.

StickKs bästa funktioner

Utse en referensperson som övervakar framsteg och rapporterar som en ansvarspartner.

Tilldela monetära insatser till målen för att skapa en konkret konsekvens för bristande efterlevnad.

Använd verktyg för att underlätta självutvärdering och justera strategier efter behov.

Sätt upp och spåra en rad olika mål, inklusive hälsa, fitness, ekonomi och personlig utveckling.

StickKs begränsningar

Plattformens effektivitet är i hög grad beroende av den valda referensens engagemang.

Gränssnittet är inte särskilt intuitivt.

Priser för StickK

Grundläggande : Gratis (25 användare per åtagande)

All-Access: 19 $/månad (100 användare per abonnemang)

Pro: 99 $/månad (250 användare per avtal)

StickK-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om StickK?

Stickk är fantastiskt eftersom det håller mig på rätt spår varje vecka. Jag satsar 100 dollar per vecka. Tanken på att förlora de 100 dollarna skulle störa mig mycket, så jag kommer ihåg att äta. Jag har också en pålitlig vän som domare och 1 eller 2 åskådare som jag skickar mina viktrapporter till varje vecka. Det har gått 4 veckor och jag har hittills uppnått alla mina mål.

Stickk är fantastiskt eftersom det håller mig på rätt spår varje vecka. Jag satsar 100 dollar per vecka. Tanken på att förlora de 100 dollarna skulle störa mig mycket, så jag kommer ihåg att äta. Jag har också en pålitlig vän som domare och 1 eller 2 åskådare som jag skickar mina viktrapporter till varje vecka. Det har gått 4 veckor och jag har hittills uppnått alla mina mål.

🧠 Kul fakta: Vanor bildas genom ett psykologiskt mönster som kallas vaneslingan, som består av tre delar: Cue: Den utlösande faktorn som initierar vanan

Rutin: Beteende eller handling

Belöning: Den vunna fördelen, som förstärker vanan.

7. Coach. me (Bäst för personlig vanecoaching)

Oavsett om du vill skapa nya vanor, bryta gamla eller kombinera vanor, ger denna app för vanespårning dig verktyg och stöd som hjälper dig att lyckas. Den integrerade coachningsfunktionen gör Coach.me unik, eftersom den låter användare komma i kontakt med certifierade vanecoacher för personlig rådgivning och motivation.

Anpassningsbara påminnelser ser till att du håller koll på dina åtaganden, medan integrationer med andra hälso- och produktivitetsappar möjliggör en heltäckande strategi för vanespårning.

Coach. me bästa funktioner

Delta i en community-driven fråge- och svarssektion för att dela tips, ställa frågor och få uppmuntran från andra som arbetar med liknande vanor.

Analysera dina vanor med detaljerade insikter som hjälper dig att justera strategier för bättre resultat.

Arbeta med specialiserade coacher för att få personlig vägledning inom områden som produktivitet, fitness eller ledarskap.

Sätt upp och spåra SMART-mål med påminnelser och uppdateringar i realtid för att hålla dig konsekvent.

Coach.me:s begränsningar

Personlig coaching kostar från 25 dollar per vecka, vilket kanske inte är överkomligt för alla.

Coachingupplevelsen kan variera beroende på den enskilda coachens expertis och kommunikationsstil.

Priser för Coach.me

Gratis

87 $/månad för individuell vanecoaching

249 $/månad för effektiv ledarskapscoaching

Coach. me betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Loop (bäst för öppen källkodsvanor på Android)

via Loop

Loop är populärt bland Android-användare för sin minimalistiska design och tilltalar dem som kräver maximal integritet. Det är fritt från påträngande annonser, fungerar helt offline och spårar inte användardata.

Ännu bättre är att dess avancerade algoritm för vanepoängsättning avviker från enkla system baserade på sträckor och beräknar styrkan i dina vanor utifrån konsekvens över tid. Detta tillvägagångssätt säkerställer att enstaka missar inte helt förstör dina framsteg, vilket är särskilt uppmuntrande om du vill etablera långsiktiga vanor.

Loops bästa funktioner

Mät din vanestyrka över tid för att se den totala utvecklingen utan att tillfälliga missar stör din framfart.

Spåra obegränsat antal vanor för att övervaka så många rutiner du behöver, från fitnessmål till självvård.

Uppdatera dina vanor direkt från startskärmen för snabb och bekväm spårning.

Exportera dina framsteg som en CSV- eller SQLite-fil för säkerhetskopiering eller extern analys.

Begränsningar i Loop

Det finns ingen molnbackup; användarna måste manuellt exportera och överföra data.

Kan inte integreras med andra hälso- eller produktivitetsappar.

Loop-prissättning

Gratis

Loop-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Loop?

Loop Habit Tracker – gratis, ren användargränssnitt, har flera konfigurationer för vanor (ja/nej, hur många gånger, frekvens), och min favorit är att den beräknar hur stark vanan är baserat på din prestation (0 % = svag/just börjat, 100 % = stark/nästan muskelminne).

Loop Habit Tracker – gratis, ren användargränssnitt, har flera konfigurationer för vanor (ja/nej, hur många gånger, frekvens), och min favorit är att den beräknar hur stark vanan är baserat på din prestation (0 % = svag/just börjat, 100 % = stark/nästan muskelminne).

👀 Bonus: Arbeta med mallar för självomsorgsplaner för att organisera och prioritera ditt välbefinnande. Genom att anpassa dem efter dina preferenser blir din självomsorgsrutin mer hanterbar och skräddarsydd för din livsstil.

9. Strides (bäst för omfattande mål- och vanespårning på iOS)

via Strides

Strides låter användare kategorisera mål efter teman som fitness, personlig utveckling eller arbetsvanor. Denna funktion möjliggör en högre nivå av organisation och fokus, vilket gör det enkelt att prioritera och hantera flera mål samtidigt.

Jag upptäckte också att spårning av goda och dåliga vanor – som att skapa en läsrutin eller minska skärmtiden – gör det till ett heltäckande verktyg för självförbättring.

Strides bästa funktioner

Skapa detaljerade rapporter som sammanställer mål, projekt och övergripande framsteg för en heltäckande bild av dina prestationer.

Tagga spårare efter livsområden eller rutiner för att enkelt organisera och fokusera på mål.

Sätt gränser och visualisera dina framsteg mot att bryta dåliga vanor, så att du kan hålla dig på rätt spår för positiva förändringar.

Strides begränsningar

Saknar samarbetsfunktioner

Ej tillgänglig för Android-användare.

Priser för Strides

Gratis

Premium: Från 4,99 $/månad

Betyg och recensioner av Strides

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Momentum (bäst för enkel vanespårning i Apples ekosystem)

via Momentum

Momentum förenklar vanebildandet genom att synkronisera data mellan iPhone, iPad, Apple Watch och Mac, vilket eliminerar onödig komplexitet.

Appens Today View Widget och kompatibilitet med Apple Health gör den ännu mer praktisk. Jag kan uppdatera mina vanor med ett enda tryck, vilket gör att spårning av flera vanor blir en naturlig del av min rutin snarare än en extra uppgift.

Momentums bästa funktioner

Få snabb åtkomst för att markera vanor direkt från din enhets widgetområde för enkel spårning när du är på språng.

Få personliga påminnelser som hjälper dig att hålla dig konsekvent och motiverad.

Behåll motivationen genom att visualisera dina framsteg, vilket ger dig en känsla av att ha uppnått något.

Begränsningar i Momentum

Erbjuder inget community- eller gruppstöd.

Momentum-prissättning

Gratis

Momentums betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Din kronotyp kan påverka dina dagliga vanor, oavsett om du är en nattuggla eller en morgonmänniska. Nattugglor kan vara mer produktiva på kvällen, medan morgonmänniskor trivs med att börja dagen tidigt.

11. Everyday (Bäst för visuell vanespårning på flera plattformar)

via Everyday

Efter att ha provat Everyday upptäckte jag att dess visuellt drivna design hjälper till att skapa konsekvens genom att tydligt visa vanor. Det rena gränssnittet gör det enkelt att logga vanor, och de anpassningsbara påminnelserna säkerställer att jag aldrig glömmer mina uppgifter.

För alla som föredrar enkel funktionalitet framför flashiga funktioner är Everyday en pålitlig app för att spåra vanor.

De bästa funktionerna för vardagen

Logga vanor utan internetuppkoppling, så att du kan hålla koll på dina mål även när du är offline.

Stöd dagliga, veckovisa eller anpassade scheman för att skräddarsy vanespårningen så att den passar din unika rutin.

Uppmuntra konsekvens genom att visuellt visa vanor, vilket motiverar dig att fira framsteg.

Vardagliga begränsningar

Den saknar automatiseringsfunktioner som erbjuds av de flesta konkurrenter.

Dagliga priser

Gratis

Premium: 2,5 $/månad

Livstid: 99 $ (engångsköp)

Dagliga betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Everyday?

Everyday – en fantastisk liten app för iOS, som låter dig skapa en widget som visar de senaste 7 dagarna som 7 kolumner med staplade vanor i form av färgade rutor. […] Den extra fördelen med att du kan se dina tidigare dagar och vill fortsätta (och undvika luckor eller missade rutor) på din startskärm är fantastisk.

Everyday – en fantastisk liten app för iOS, som låter dig skapa en widget som visar de senaste 7 dagarna som 7 kolumner med staplade vanor i form av färgade rutor. […] Den extra fördelen med att du kan se dina tidigare dagar och vill fortsätta (och undvika luckor eller missade rutor) på din startskärm är fantastisk.

Skapa bättre vanor med ClickUp

Från Habiticas spelifierade upplevelse till Everydays visuellt tilltalande gränssnitt – varje app för att spåra vanor erbjuder unika metoder för att skapa goda vanor. Det bästa valet beror dock på dina mål och den nivå av ansvar du behöver.

Jag tror att det som skiljer ClickUp från andra är dess mångsidighet.

Utöver vanespårning blir den ett nav för målsättning, uppgiftshantering och samarbete. Med funktioner som mål, återkommande uppgifter, instrumentpaneler och påminnelser är den ett värdefullt verktyg för att övervaka vanor och så småningom förändra ditt dagliga arbetsflöde.

Om jag var du skulle jag registrera mig på ClickUp gratis idag! (Åh, vänta, det har jag redan gjort 🤩)