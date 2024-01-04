20 enkla dagliga vanor för att maximera produktiviteten 2025

Den brittiske författaren Samuel Smiles beskrev vanor som ett övergångsstadium mellan en handling (åtgärd) och en individs karaktär, som omedelbart formar deras öde. Eftersom dina dagliga vanor har en djupgående inverkan på resultaten kan du använda dem som ett viktigt verktyg för att uppnå personliga och professionella mål!

Oavsett om du vill gå ner i vikt, sluta röka, minska stressen eller få den där befordran, bli mer produktiv eller uppnå den perfekta balansen mellan arbete och privatliv, kan du sträva efter att uppnå allt detta genom goda dagliga vanor.

Häng med när vi visar dig hur dagliga vanor kan ge ditt liv mer mening. Vi listar också 20 enkla men effektiva vanor som gör ditt liv enklare.

Hur bildas dagliga vanor?

Vanans cirkel, enligt Charles Duhigg

Idén om vad som formar dagliga vanor publicerades ursprungligen i Charles Duhiggs bok The Power of Habit. Charles föreslog vaneslingan, eller cue-trigger-reward-slingan, som teorin bakom vad som formar (eller bryter) vanor. Den nästan cykliska processen ser ut enligt följande:

Cue/trigger : En specifik trigger som inträffar vid en viss tidpunkt på dagen initierar vaneslingan. Triggers kan vara kopplade till ett emotionellt tillstånd, en plats eller en inre eller yttre stimulans.

Rutin/beteende : Det är den åtgärd som följer på signaleringen. Det kan vara en etablerad vana eller en vana som du vill införa.

Belöning/straff : Din belöning är resultatet av rutinen. Om belöningen är positiv förstärker den vanan, och negativa känslor (straff) avskräcker från sådant beteende.

Repetition: Repetition är det sista elementet som förstärker den dagliga vanan. Vanan blir djupt rotad när signal-utlösare-belöning-mekanismen spelar in, och med tiden associerar din hjärna signalen med rutinen och belöningen för att förstärka de neurala banorna så att vanan utförs automatiskt.

Tänk på detta exempel på en signal-utlösare-belöning-loop: När du känner dig stressad (signal) dricker du kaffe (rutin). Koffeinet hjälper dig att lindra stressen, hålla fokus och slutföra uppgiften (belöning). Innan du vet ordet av kommer du att göra kaffe varje gång du känner dig stressad (daglig vana).

Fördelarna med att utveckla dagliga vanor

Vi har redan fastställt att vanor är en förutsättning för personlig och professionell framgång. Att bygga upp rätt dagliga vanor ger följande fördelar:

Ökad stabilitet : Dagliga vanor ger struktur åt livet. En fast rutin skapar en konsekvent och förutsägbar miljö som ger stabilitet och ingjuter självförtroende.

Ökad produktivitet : Dagliga vanor är ett utmärkt sätt att öka produktiviteten. Den automatiska kopplingen mellan signaler och handlingar effektiviserar rutinmässiga aktiviteter och frigör mental energi för mer komplexa uppgifter.

Förbättrad hälsa och välbefinnande : Vanor som att förbereda måltider, sova gott, skriva dagbok, motionera osv. banar väg för en hälsosammare livsstil och förbättrar samtidigt ditt mentala och fysiska välbefinnande.

Fokus och koncentration : Dagliga vanor hjälper dig att träna din hjärna att fokusera på specifika uppgifter vid bestämda tidpunkter för att : Dagliga vanor hjälper dig att träna din hjärna att fokusera på specifika uppgifter vid bestämda tidpunkter för att förbättra prestanda och produktivitet.

Kompetensutveckling : Att införliva vanor som fokuserar på lärande och kompetensutveckling kan hjälpa dig att växa både professionellt och personligt, och att göra detta kontinuerligt gör dig anpassningsbar och flexibel.

Effektiv tidshantering: Vanor reglerar hur du spenderar din tid. Att följa ett schema, prioritera viktiga uppgifter och granska den tid du lägger på uppgifter minimerar uppskjutande, hjälper dig att hålla deadlines och uppnå mål snabbare.

Positivt tankesätt : Att börja dagen med : Att börja dagen med daglig planering och affirmationer och avsluta den med reflektion och tacksamhet skapar ett hållbart positivt tankesätt.

Förbättrade relationer : Använd dagliga vanor för att förbättra din relation till dig själv och din omgivning. Att avsätta tid för att ge dina familjemedlemmar odelad uppmärksamhet eller regelbundet kontrollera din fysiska och mentala hälsa hjälper dig att bygga starkare och mer meningsfulla relationer präglade av positiva interaktioner.

Ekonomisk stabilitet : Dagliga vanor kring budgetering och sparande främjar ekonomisk disciplin. Snart kommer du att fatta smartare beslut för att spara pengar och uppnå långsiktig ekonomisk stabilitet.

Personlig disciplin : Att bygga upp dagliga vanor kräver en hel del disciplin, självkontroll och självreglering. Ju mer du tränar dessa egenskaper, desto starkare blir de när det gäller att forma din personlighet.

Känsla av prestation: Positiva resultat som att spara tid och pengar, leva ett hälsosammare liv, ha en känsla av kontroll, förbättra produktiviteten etc. bidrar till känslan av prestation. Att uppnå sådana kortsiktiga och långsiktiga mål gör det lättare att följa upp och bygga upp dagliga vanor, vilket fullbordar vanans cirkel på ett positivt sätt.

20 dagliga vanor att utveckla för att förbättra ditt liv

I sin bästsäljande bok Atomic Habits betonar James Clear hur dagliga vanor kan förändra ens liv. Förutom att erkänna Duhiggs modell för vanor talar Clear om 1 %-regeln, som uppmuntrar till små, stegvisa och konsekventa förändringar i ens vardag. Detta kommer att ha en sammantagen effekt och påskynda vanebildningen.

Med denna bakgrund presenterar vi här 20 små dagliga vanor som gör stor skillnad:

1. Skapa en morgonrutin

En strukturerad morgonrutin sätter tonen för din dag. Allt du gör på morgonen visar hur din dag kommer att bli. Om du tillbringar morgonen med att stressa runt och oroa dig för att få saker gjorda, kommer denna känsla att kvarstå under hela dagen. Håll dig lugn och organisera dina tankar, så kommer du att få en klar och tydlig dag.

Här är några tips på hur du kan skapa en positiv morgonrutin:

Planera för nästa dag kvällen innan. Ställ in väckarklockan, gå och lägg dig i tid, ha en flaska vatten vid sängen, lägg fram kläderna etc.

Stig upp tidigt, helst vid samma tid varje dag, för att kalibrera kroppens inre klocka. Undvik att trycka på snooze-knappen.

Drick ett glas vatten för att återfukta kroppen efter nattens sömn.

Bädda sängen för att bocka av en punkt på din att göra-lista och starta dagen med en känsla av att ha uppnått något.

Anpassa denna rutin efter dina mål och preferenser. Börja också i liten skala och bygg gradvis upp en mer omfattande morgonrutin för att undvika att känna dig överväldigad redan från början.

2. Träna regelbundet

När du har börjat dagen är det dags att röra på kroppen. Daglig motion förbättrar ditt fysiska och mentala välbefinnande. Även några minuters fysisk aktivitet, som att ta trapporna eller gå till närliggande platser, stärker musklerna, förbättrar hjärt- och kärlhälsan och hjälper till att bibehålla en hälsosam vikt.

Förutom att undvika sjukdomar förbättrar motion (särskilt utomhus i frisk luft) humöret, ökar energinivåerna och frigör endorfiner – det så kallade må-bra-hormonet.

Du behöver inte vara en gymråtta för att träna regelbundet. Du kan:

Välj enkla, hanterbara och roliga aktiviteter som passar din ålder och kondition (dans, cykling, sport, vandring, gymnastik osv.).

Sträva efter att bygga upp uthållighet med tiden och prioritera konsekvens framför intensitet.

Håll det intressant genom att variera din träningsrutin

Hitta en partner som kan hålla dig ansvarig för att du fortsätter, mäta framsteg och fira milstolpar.

Avsätt en särskild tid för träning. Behandla det som ett möte du inte får missa.

3. Fokusera på kost

En balanserad, näringsrik kost bör utgöra grunden för alla dina måltider – från en hälsosam frukost till vad du äter till middag och allt däremellan. Att äta rätt mat förser kroppen med viktiga näringsämnen, förbättrar energi och vitalitet, hjälper till att kontrollera vikten och förebygger sjukdomar. Din kost påverkar också din mentala hälsa och kognitiva funktioner.

Så här kan du göra hälsosam kost till en prioritet:

Använd måltidsplanering för att följa en hälsosam kost och undvika att falla offer för impulsiva, ohälsosamma mellanmål.

Begränsa intaget av bearbetade livsmedel och minimera intaget av produkter med högt salt- och sockerinnehåll. Fokusera istället på att äta hela, näringsrika livsmedel.

Undvik att hoppa över måltider och ät regelbundet under dagen för att förhindra energikrascher eller hetsätning.

Ät en regnbåge av frukt och grönsaker för att få i dig vitaminer och mineraler som bekämpar hjärtsjukdomar och andra kroniska tillstånd.

Öva dig i att äta medvetet så att du uppskattar varje tugga och behandlar din kropp som det tempel den är.

4. Sätt upp tydliga mål

Att sätta upp dagliga mål är ett utmärkt sätt att dela upp större, långsiktiga mål i mindre, uppnåbara delar. Genom att skapa en tydlig, genomförbar att göra-lista för dagen kan du skapa en färdplan för framgång och fokusera din tid och energi på uppgifter som ger stor effekt.

Det hjälper också till att följa framsteg, upprätthålla motivationen och hantera tiden. Dessutom ger det flexibilitet i dina handlingar, eftersom du kan omkalibrera dina mål utifrån förändrade prioriteringar och omständigheter.

Förbättra din dagliga målsättning genom att:

Definiera dina mål enligt SMART-parametrarna (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna).

Skapa en att göra-lista som beskriver dina dagliga mål. Använd verktyg som förloppsindikatorer och checklistor för att visualisera framgång.

Begränsa antalet mål för att undvika att känna dig utbränd eller överväldigad. Fira framgångar och belöna dig själv när du uppnår dina mål för att hålla motivationen uppe.

Börja dagen med att sätta upp mål och avsluta den med att utvärdera hur det gick.

5. Håll dig till ett schema

Det är meningslöst att sätta upp mål om du inte följer upp dem med en gedigen plan och ett genomförbart schema. Att följa ett arbetsschema ger struktur och organisation i ditt liv. Effektiv schemaläggning optimerar din tid, ökar produktiviteten och minskar stressen.

Du kan upprätthålla och hålla dig till ditt schema genom att:

Planera din dag tidigt på morgonen för att skapa förutsättningar för en fokuserad och organiserad dag.

Använd verktyg för att registrera uppgifter, möten och tidsplaner.

Planera din schema med rimliga pauser och ledighet för att ladda batterierna. Var realistisk när du beräknar din tid. En 10-minuters lunchpaus kommer att göra mer skada än nytta genom att göra dig mer utmattad än utvilad.

När du följer ett schema, lär dig att säga nej till saker som inte passar in.

6. Prioritera uppgifter

Att prioritera uppgifter hjälper dig att hålla dig till din tidsplan, fatta smartare beslut och uppnå resultat. De flesta framgångsrika människor följer 80/20-regeln (Pareto-principen) när de prioriterar sina uppgifter. Enligt detta koncept kommer 80 % av dina resultat från 20 % av dina aktiviteter. Att fokusera på de viktigaste uppgifterna hjälper dig att få mer gjort.

Utifrån detta bör du prioritera arbetet genom att:

Planera viktiga, komplexa och krävande uppgifter på morgonen när din energinivå är hög.

Använd en Eisenhower-matris för att dela upp och kategorisera uppgifter efter påverkan och prioritet.

Dela upp större uppgifter i mindre delar för att göra dem lättare att prioritera.

Gruppera liknande, nära relaterade eller ömsesidigt beroende uppgifter och ta itu med dem på en gång.

Använd därför uppgiftsprioritering för att rikta din tid och energi mot meningsfulla och effektiva aktiviteter.

7. Använd tidsblockering

Tidsblockering innebär att man avsätter vissa perioder eller tidsblock för specifika aktiviteter. Avsätt till exempel den första timmen av din dagliga arbetsrutin för att kolla och svara på e-post. På så sätt kan du fokusera på uppgiften istället för att försöka göra allt på en gång.

För att öva på tidsblockering kan du:

Gör en inventering av din arbetsbelastning, relaterade uppgifter och aktiviteter, prioriteringar och dagliga mål. Skapa sedan en praktiskt genomförbar tidsplan med angivna tidsramar.

Använd en digital planerare för att ligga steget före.

Lägg in djuparbete eller fokuserade sessioner för komplexa uppgifter i början av dagen för maximal koncentration och kreativ problemlösning.

Var flexibel och anpassa din schemaläggning efter förändrade prioriteringar eller oväntade händelser.

När du praktiserar tidsblockering är det viktigt att upprätthålla sunda personliga gränser för att undvika att skjuta upp saker.

8. Begränsa kontextväxlingar

Hur ofta har du börjat en uppgift bara för att bli distraherad av en video eller doomscrolling på sociala medier? Ganska ofta!

Även om uppmärksamhet är en värdefull resurs är den också begränsad och (någorlunda) förbrukningsbar. Vad som är ännu värre är att vissa distraktioner kan smyga sig in under täckmantel av arbete! Du kanske till exempel måste lägga undan arbetet med din rapport eftersom en chef behöver diskutera något. Eller så avbryter du mitt i ditt kodningsarbete för att svara på ett arbetsmejl.

Kontextväxling hindrar arbetet, ökar den kognitiva belastningen, leder till fler fel och minskar effektiviteten. Så här neutraliserar du det:

Fokusera på endast en uppgift, ett projekt eller ett sammanhang åt gången. Prioritera uppgifter för att identifiera de som kräver din omedelbara uppmärksamhet.

Stäng alla onödiga flikar, applikationer och program på din dator eller smartphone.

Följ Pomodoro-tekniken för att utföra uppgifter i mindre sprintar.

Kommunicera fokuserade arbetsperioder till vänner, familj eller kollegor för att minimera avbrott.

Genom att begränsa kontextväxlingar kan du njuta av laserfokus och hålla fast vid dina prioriteringar.

9. Försök att lära dig något nytt

Kontinuerligt lärande är vägen till ständig förbättring. En nyfiken sinne breddar perspektiven och uppmuntrar personlig och professionell utveckling. Att lära sig något nytt stimulerar också hjärnan att bilda nya neurala nätverk och förbättrar de kognitiva funktionerna.

För att göra lärande och kompetensutveckling till en daglig vana kan du:

Prova på hobbyer och aktiviteter som väcker ditt intresse.

Gå med i online-communityn och forum som är relaterade till dina intressen.

Utnyttja dödtid som pendlingstid för att ta igen kurser, ljudböcker, poddar osv.

Lär andra vad du har lärt dig eller dokumentera din lärandeupplevelse.

Kort sagt, var nyfiken.

10. Öva mindfulness

Mindfulness kräver att vi lever i nuet. På så sätt blir vi mer medvetna om vår omgivning, våra tankar och känslor samtidigt som vi slipper döma eller kritisera. Det gör underverk för din mentala hälsa. Att medvetet prioritera självomsorg minskar stress, förbättrar känslomässig reglering och ökar motståndskraften.

Följ tipsen nedan för att göra mindfulness till en daglig vana:

Inför mindfulness i din morgonrutin. Gör det genom medveten meditation, kroppsskanning eller tacksamhet.

Ta dig tid att fokusera på din andning – andas in och andas ut medvetet några gånger under dagen.

Integrera mindfulness i allt, vare sig det är tidiga morgonpromenader eller när du diskar på kvällen.

Ställ in påminnelser för att öva mindfulness under dagen.

Gå med i mindfulnessgrupper eller -gemenskaper för att hålla dig konsekvent och dela dina erfarenheter.

11. Ta med powernaps

Kattnappar eller powernappar är ett utmärkt sätt att vitalisera kropp och själ. Om de görs på rätt sätt kan de få dig att känna dig utvilad, motverka trötthet, öka energinivån, förbättra humöret och skärpa de kognitiva funktionerna.

Power napping är dock en vetenskap som du måste utöva med försiktighet. Behärska power napping med följande tips:

Sov korta stunder, helst i omgångar om 10 till 20 minuter, och undvik snooze-knappen.

Planera in en powernap på eftermiddagen, vanligtvis mellan kl. 13.00 och 15.00, för att anpassa dig till din dygnsrytm.

Sov i en bekväm, lugn miljö. Dämpa belysningen, använd en kudde, spela upp omgivningsljud eller vitt brus, hela paketet.

Följ upp en powernap med några avslappnande, självvårdande aktiviteter som djupandning eller lätt stretching.

Vissa experter på tupplurar rekommenderar också en nappaccino – en kopp kaffe före en powernap som börjar verka precis när du vaknar!

12. Ägna tid åt nätverkande

När du övar på tidsblockering, avsätt lite tid för sociala nätverk. Använd den här tiden för att utnyttja ditt professionella nätverk, upptäcka möjligheter, utbyta idéer, få karriärråd och öka din synlighet inom din bransch.

På det personliga planet kan du använda dem för att hålla kontakten med vänner och familj och stärka dina mellanmänskliga relationer. Gör nätverkande till en vana genom att:

Gå med i professionella organisationer och bidra till samhället. Försök att delta i virtuella/fysiska nätverksevenemang då och då.

Inleda enskilda sessioner över en kopp kaffe eller via videokonferens

Håll kontakten med din omgivning med ett enkelt meddelande eller fira framgångar

Öva dig i aktivt lyssnande, visa äkta intresse och ställ genomtänkta frågor.

Genom att göra ovanstående skapar du ett stabilt stödsystem för dig själv och din omgivning.

13. Kommunicera effektivt

Effektiv kommunikation är en färdighet. Ju mer du övar, desto bättre kommer det att bli en vana.

Tydlig, avsiktlig och värdeinriktad kommunikation hjälper team och individer att växa på olika sätt. Den skapar förståelse, förbättrar samarbetet, främjar förtroende, löser konflikter och underlättar utbytet av idéer.

Att göra effektiv kommunikation till en daglig vana är möjligt när du:

Välj ett lämpligt kommunikationsmedel beroende på sammanhanget – e-post, telefon, snabbmeddelanden, personliga möten osv.

Ställ frågor för att engagera lyssnaren och förstå var de kommer ifrån.

Var uppmärksam på icke-verbala signaler som tonfall, ansiktsuttryck, kroppsspråk etc.

Planera in regelbundna möten med vänner, familj och kollegor och uttryck tacksamhet och uppskattning.

Slutligen, kombinera effektiv kommunikation med aktivt lyssnande. Denna kombination gör att du behöver ringa färre samtal, skicka färre e-postmeddelanden och få mer gjort!

14. Sätt upp hälsosamma gränser

Känner du dig ofta som en mes eller någon som kämpar med att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv? Då är det dags att etablera hälsosamma gränser som en daglig vana.

Att skapa hälsosamma gränser innebär att definiera gränser för vad du vill och inte vill göra, uttrycka dina behov och prioritera självomsorg framför allt annat. Som ett resultat kommer du att känna dig mindre stressad, njuta av hjärtliga relationer, odla större självrespekt och fokusera på det som verkligen betyder något.

Här är några tips för att sätta hälsosamma gränser:

Öva dig på att säga nej när det behövs för att undvika att känna dig utbränd, bitter och överstressad.

Kommunicera dina gränser tydligt och bestämt

Delegera uppgifter och ansvar där det är möjligt för att lätta på din arbetsbörda.

Avsätt tid för självomsorgsritualer som träning, mindfulnessmeditation eller något annat som får dig att slappna av.

När vi talar om gränser innefattar det även att sätta gränser för tekniken! Hitta sätt att begränsa din skärmtid, stäng av aviseringar och njut av en digital detox då och då för att ta en paus från tekniken.

15. Daglig reflektion

Mät och granska framstegen med dagliga reflektioner

Daglig reflektion skapar självmedvetenhet, förbättrar beslutsfattandet, utvärderar framsteg och justerar målsättningen.

Vanligtvis planerar man in en daglig reflektion i slutet av dagen för att se över hur dagen har gått och vad man kunde ha gjort bättre. Men du kan också sprida in korta sessioner på bara några minuter under dagen, där du tar en paus och summerar var du står. En sådan reflektion underlättas av:

Med hjälp av en vanetracker loggas automatiskt digitala aktiviteter såsom tid som spenderats på arbete, surfande etc.

Identifiera dagens viktigaste händelser och använd dem för att sätta upp mål för de kommande dagarna.

Med tanke på utmaningar, motgångar, möjligheter och förbättringsområden som kunde ha förändrat resultatet

Fira framsteg och utveckling som hjälpt dig att uppnå dina projektmål.

Oavsett när eller hur ofta du ägnar dig åt självreflektion, försök att göra det till en ritual genom att utöva det konsekvent enligt ett fast schema.

16. Tacksamhetsdagbok

Att skriva tacksamhetsdagbok hjälper dig att slappna av och uppskatta de fina sakerna i livet. Det är särskilt effektivt för att fokusera ditt sinne och alla tankar på det positiva, så att du känner dig lyckligare och mer tillfredsställd.

Du kan odla tacksamhetsdagbok som en vana genom att:

Ägna en fast tid varje dag (tidigt på morgonen, under en paus, i slutet av dagen) åt att reflektera och skriva dagbok.

Använd uppmaningar som vägledning för dina anteckningar i tacksamhetsdagboken.

Uppmärksamma även de små ögonblicken som gav dig glädje och fira de små segrarna.

Använd olika medier och metoder för att skriva tacksamhetsdagbok – från detaljerade paragrafer till punktlistor, teckningar eller till och med fotografier.

Att skriva tacksamhetsdagbok får dig att inse att det kanske har varit en dålig dag, men att det inte är en dålig karriär eller ett dåligt liv!

17. Sömnhygien

Sömnhygien avser en serie vanor och rutiner som man följer för att utveckla en hälsosam sömnrutin.

En god natts sömn gör att du är pigg och utvilad och redo att ta dig an dagens uppgifter. Det förbättrar prestationen och den allmänna hälsan, det emotionella välbefinnandet och de kognitiva funktionerna.

Här är några sätt att förbättra din sömnhygien:

Kalibrera din inre biologiska klocka och dygnsrytmen genom att följa ett konsekvent sömnschema.

Begränsa surfandet på digitala enheter en timme före sänggåendet. Följ istället en avkopplande rutin som lätt läsning, ett varmt bad eller stretching.

Skapa en avkopplande miljö genom att investera i bra sängkläder, luftfuktare, dimmer, mörkläggningsgardiner, temperaturregulatorer etc.

Var uppmärksam på vad du äter eller dricker före sänggåendet. Undvik koffein, nikotin, överdriven vätskeintag eller tunga måltider före sänggåendet.

Du kan bara ta vara på dagen om din natt har varit värd det.

18. Regelbundna självkontroller

Vi är så upptagna med att kolla till våra vänner, familj, kamrater, kollegor osv. att vi glömmer att kolla till oss själva. Om du hoppar över detta steg förlorar du kontakten med dina känslor. En sådan diskrepans kan få oss att ignorera de diskreta tecknen på stress och ångest, vilket leder till en lavin av känslor, ibland till den grad att vi bryter ihop!

Så gör dig själv en tjänst och kolla in dig själv med hjälp av enkla vanor som:

Utnyttja tekniker som mindfulness, tacksamhetsdagbok, dagliga reflektioner etc. Följ upp med självomsorgsaktiviteter som att äta näringsrik mat, träna i friska luften, sova gott och mycket mer.

Utför kroppsskanningar genom att internt övervaka tecken på stress eller ångest, såsom snabb andning, muskelspänningar, förhöjd hjärtfrekvens etc., och hantera dem genom djupandning, mindfulness och mer.

Utvärdera din energinivå och agera därefter, till exempel genom att ta pauser, äta en snabb måltid, ta en tupplur eller dricka vatten.

Erkänn dina handlingar, känslor och tvivel utan att döma och öva dig i att acceptera dem.

Att vara snällare och mer medkännande mot dig själv kan göra underverk!

19. Uttryck din kreativitet

Kreativt uttryck håller saker och ting fräscha i ditt privatliv och yrkesliv. Det är ett sätt att uttrycka dig själv och utveckla en sund självbild, samt en kompletterande färdighet för att lära sig nya saker. Samtidigt främjar det kreativ problemlösning, breddar nya perspektiv och utmanar komfortzoner.

Några saker du kan göra för att uttrycka dig mer kreativt:

Utforska olika kreativa uttryckssätt och hitta det som passar dig bäst; börja med mindre projekt.

Inför kreativitet i dina dagliga uppgifter. Lägg till exempel till konstverk på din arbetsplats, prova nya recept eller lyssna på musik på ett nytt språk.

Delta i kreativa kurser och workshops. Ta kontakt med den kreativa gemenskapen och be om feedback på dina framsteg.

Sätt upp kreativa utmaningar för dig själv för att bredda dina vyer och experimentera med nya saker.

Slutligen, kom ihåg att behandla ditt kreativa projekt som resultatet av din passion, inte som en förlängning av dig själv.

20. Granska regelbundet

Inga vanor, oavsett hur effektiva eller kraftfulla de är, måste vara fastlagda för alltid. Dina dagliga vanor måste vara flexibla för att kunna anpassas till förändrade förhållanden. Även om du inte öppet reformerar eller ersätter en vana med en annan, finns det alltid utrymme att förfina och förbättra den. Därför bör det också vara en del av dina vanor att se över dina vanor!

Granska dina vanor genom att:

Använd en digital eller fysisk vanespårare eller tidsregistreringsfunktion för att hålla reda på dina vanor. Se över hur mycket värde det tillför ditt liv och hur mycket tid du lägger på det.

Ta hänsyn till säsongsförändringar. Till exempel måste du anpassa ditt träningsprogram från löpning till kroppsviktsträning när det börjar snöa ute.

Eliminera ineffektiva vanor som inte längre ger något värde eller inte stämmer överens med dina mål. Du kan också söka efter lämpliga ersättare för sådana vanor.

Reflektera över hur vanan hjälpte dig att uppnå ditt mål eller dina framsteg mot det och fira prestationerna längs vägen.

Försök att dokumentera dina upptäckter, lärdomar och observationer medan du granskar dina vanor, så att du alltid kan återkomma till detta för att bekräfta dina beslut och vid framtida granskningar.

Gör framgång till en vana med framgångsrika vanor

James Clear kallade dagliga vanor för ”självförbättringens sammansatta ränta”, och vi håller helt med.

Att odla framgångsrika vanor skapar framgångsrika människor, och cykeln fortsätter.

Naturligtvis kan de specifika vanorna variera beroende på individens personlighet och personliga eller professionella utveckling. En arbetsnarkoman kan försöka utveckla vanor att ta det lugnt. En oorganiserad person kan sträva efter att bli mer organiserad. Målen förändras.

Det finns dock vissa gemensamma teman som du kanske har lagt märke till i denna strävan efter att utveckla hälsosamma och fördelaktiga vanor.

Först måste du vara konsekvent. Du måste öva på den vanan tills den blir en del av dig. För det andra måste du bli smartare när det gäller att hantera din tid.

Oavsett om det handlar om morgonrutiner, måltidsförberedelser, nätverkande, självomsorg eller att sätta hälsosamma gränser, kommer allt att rasa samman om du inte kan hantera din tid.

Oavsett om det handlar om morgonrutiner, måltidsförberedelser, nätverkande, självomsorg eller att sätta hälsosamma gränser, kommer allt att rasa samman om du inte kan hantera din tid.

