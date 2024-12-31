10 SMART-målmallar för att definiera dina mål för 2025

Behöver du en liten knuff för att hålla dig på rätt spår med dina mål och ambitioner?

Följ dessa steg:

Skriv ner dina mål

Vidta beslutsamma och konsekventa åtgärder

Spåra hur långt du har kommit

Men enkelhet är svår att uppnå. Att hålla sig trogen sina mål kan verka enkelt, men det är det definitivt inte.

Om du någonsin har satt upp nyårslöften och glömt bort dem efter tre veckor, vet du att vi talar sanning.

Men du är inte ensam!

Som en upptagen person kan du inte bara förlita dig på penna, papper och motivation för att hålla dig på rätt spår med dina mål. Du behöver disciplin och du behöver skapa system.

Lösningen? SMART-mål som systematiserar måluppföljningsprocessen från början till slut. Akronymen SMART står för mål som är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna. Och varför börja från scratch när du har mallar som snabbt får igång din målsättningsövning?

Vad är SMART-målmallar?

En SMART-målmall är ett ramverk för organisationer och individer att sätta upp specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål, eller SMART-mål, följa upp framstegen och granska dem då och då.

Att använda en SMART-målmall erbjuder flera fördelar, både för individer som sätter upp personliga mål och för yrkesverksamma som sätter upp mål för sitt arbete:

Sätt upp realistiska förväntningar

Håll dig på rätt spår med kortsiktiga mål genom att sätta upp dagliga, veckovisa och månatliga mål

Håll teamen fokuserade på den långsiktiga visionen med årliga mål.

Uppnå kommunikationsmål genom att fastställa tydliga mål och ge teammedlemmarna insyn i framstegen.

Mät framstegen med avancerade funktioner för måluppföljning

Granska prestationer och justera målen efterhand.

Förbättra samarbetet med den transparens som SMART-målen erbjuder.

Vad kännetecknar en bra SMART-målmall?

En bra SMART-målmall är enkel att använda, anpassningsbar och smidig att följa upp och uppdatera. Du bör kunna anpassa mallen efter dina personliga och professionella behov.

Att vara detaljorienterad är ett annat kännetecken för en väl utformad målmall. Den bör erbjuda tillräckligt med utrymme för att inkludera viktiga detaljer relaterade till ditt mål, såsom tidsplaner, vilka teammedlemmar du ska samarbeta med eller de steg som krävs för att nå målet.

Genom att lägga till en kort kontext för varje mål skapar du tydlighet och kan nå målen snabbare.

Mallen för målsättning måste på ett tydligt sätt visualisera framstegen för att inspirera dig att fortsätta. Den bör ha en tydlig struktur så att du snabbt kan bedöma om dina åtgärder överensstämmer med dina mål och identifiera områden som kan förbättras.

Utforska olika mallalternativ för att se vilken som gör måluppföljningen mindre betungande och mer som ett steg mot meningsfulla framsteg.

10 SMART-målmallar att använda 2025

Vi har hittat de bästa SMART-målmallarna som är lätta att använda, inte kräver teknisk expertis och håller dig produktiv.

Här är 10 av de bästa.

1. ClickUp SMART-målmall

Ladda ner denna mall Organisera dina SMART-mål, lägg till detaljer för tydlighetens skull och visualisera hur regelbundna åtgärder driver dig och ditt team mot framgång med ClickUps SMART-målmall.

Vet du vilka dina mål är men är osäker på hur du ska gå tillväga för att uppnå dem? Oftast behöver du bara dela upp dina mål i små, genomförbara uppgifter.

ClickUps SMART-målmall kan hjälpa dig att göra det.

Den omfattande mallen hjälper dig att lägga till nödvändiga detaljer till dina mål, såsom vad du vill uppnå, vem som behöver inkluderas, hur mycket arbete som krävs och slutdatum. Med dessa detaljer på plats kan du planera en tydlig väg för att nå ditt mål.

Anpassa mallen med anpassade statusar som Klar, Krossad, Avspårning, På vänt och På rätt spår för att övervaka framstegen i dina uppgifter. Använd anpassade fält för att inkludera ytterligare detaljer relaterade till ett mål.

Med mallen kan du dela upp företags- eller personliga mål i hanterbara delar. Det blir enklare att hålla sig på rätt spår tack vare anpassade visningsalternativ som SMART-mål, måluppfyllelse och SMART-målark.

2. ClickUp-mall för smarta mål

Ladda ner denna mall Bedöm om dina mål verkligen är SMART med ClickUps mall för SMART-mål.

ClickUps mall för SMART-mål är praktisk när du inte är säker på om dina mål passar in i SMART-ramverket.

Denna mall hjälper dig att utvärdera om dina mål är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna utifrån en uppsättning frågor och checklistor. Med bra och dåliga exempel på mål visar den rätt sätt att formulera dina personliga eller professionella mål för maximal effekt.

Den här mallen passar för personer som just har börjat sin resa mot att sätta SMART-mål. Denna anpassningsbara mall har flera syften, från att hjälpa dig att definiera SMART-mål för organisationen och karriären till att identifiera dina personliga mål.

3. ClickUp SMART-målhandlingsplanmall

Ladda ner denna mall Skissa upp en handlingsplan för att uppnå dina SMART-mål och följ upp framstegen med ClickUps SMART-målhandlingsplanmall.

Det räcker inte med att läsa böcker om målsättning och skriva SMART-mål. Du måste skapa en handlingsplan för att nå dina mål. Det är något som ClickUps SMART-målhandlingsplanmall kan hjälpa till med.

Denna omfattande mall är utformad för upptagna yrkesverksamma och täcker de många steg som ingår i ett system för målsättning och uppföljning, vilket gör det lättare att hålla ordning.

Det gör att du kan dela upp stora mål i mindre delmål, planera vilka åtgärder du behöver vidta, lista resultat, övervaka måluppfyllelsen, tilldela tidsramar för varje uppgift och mycket mer med hjälp av anpassade fält.

Precis som i de två första mallarna kan du lägga till statusar som Klar, Utvärdering, Utförande, Inte påbörjad eller Planering för att hålla koll på framstegen i dina uppgifter och hålla externa intressenter uppdaterade.

Även om den här mallen passar bäst för att fastställa organisatoriska mål, kan du anpassa den efter dina personliga och professionella mål. Skapa en lättförståelig handlingsplan, följ den konsekvent och du kommer att närma dig dina ambitioner innan du vet ordet av.

4. ClickUps mall för dagliga mål

Ladda ner denna mall Dela upp stora mål i dagliga åtgärder och håll dig produktiv varje dag med ClickUps mall för dagliga mål.

Ett av de bästa sätten att hålla sig på rätt spår när man strävar efter långsiktiga mål är att dela upp uppgifterna i specifika dagliga åtgärder. Med ClickUps mall för dagliga mål kan du sätta upp kortsiktiga SMART-mål som i slutändan leder dig till dina BHAG (Big, Hairy, Audacious Goals).

Denna kostnadsfria mall hjälper dig att fokusera på uppgifterna en dag i taget. Använd den för att skissa upp SMART-dagliga mål, hålla motivationen uppe och följa dina framsteg över tid för att se hur långt du har kommit.

Denna kostnadsfria SMART-målmall hjälper dig att maximera produktiviteten under dagen genom att låta dig sätta upp mätbara mål, granska dem dagligen och justera dem vid behov.

Anpassade statusar som Klar, Granskad och Att göra håller dig uppdaterad om hur mycket du har åstadkommit och vad som återstår. Anpassade fält gör att du kan lägga till sammanhang eller ytterligare detaljer till din uppgiftslista, och anpassade vyer som Dagliga anteckningar, Kom igång-guiden och Anteckningslistan gör att all information finns nära till hands.

Oavsett om du är student, yrkesverksam, frilansare eller företagare är denna mall användbar för att få ordning på din oändliga att göra-lista och ge dig en riktning för att hantera din dagliga arbetsbelastning.

Bonus: 10 SMART-mål för högskolestudenter (tips och exempel för målsättning)

5. ClickUp SMART-handlingsplanmall

Ladda ner denna mall Utarbeta en handlingsplan för ditt team, tilldela roller och ansvar och hantera framstegen enkelt med SMART-handlingsplanmallen från ClickUp.

I alla ledande befattningar måste du anpassa ditt teams mål efter organisationens. Prova ClickUps SMART-handlingsplanmall och uppnå dina projektledningsmål som ett proffs. Den är helt anpassningsbar, nybörjarvänlig och gör uppföljningsprocessen superorganiserad.

Mallen erbjuder avancerade funktioner för målsättning, som hjälper dig att beskriva varje liten detalj relaterad till dina mål. Från att sätta upp mål, planera uppgifter och resurser, prioritera uppgifter utifrån vikt och följa upp resultat – du får ett komplett målhanteringssystem som är färdigbyggt och klart att använda.

Anpassa mallen för att tilldela roller och ansvar till teammedlemmarna – lägg till anpassade fält för att hantera projekt på det sätt du vill, lägg till anpassade statusar för att kontrollera framstegen och använd anpassade vyer som Lista, Gantt, Arbetsbelastning eller Kalender för att visualisera ditt arbetsflöde.

Detta SMART-målark är särskilt användbart för distans- eller hybridteam med tvärfunktionella uppgifter. Projektledare kan använda mallen för att effektivisera samarbetet och hålla sina projektteam ansvariga.

6. ClickUp-mall för målsignaler och mått

Ladda ner denna mall Fastställ mål, sätt upp signaler som håller dig på rätt spår och spåra KPI:er med ClickUps mall för målsignaler och mått.

När du hanterar komplexa arbetsflöden och strävar efter flera mål inom olika områden av din verksamhet räcker det inte med enkla mallar för måluppföljning. Du behöver ett gediget ramverk som Goals Signals Measures Template från ClickUp för att konsekvent nå dina mål.

Den följer ramverket mål-signaler-åtgärder (GSM). Med denna mall kan du

definiera mätbara mål

prioritera uppgifter

Identifiera signaler för att säkerställa att du är på rätt väg.

Fastställ mått (nyckeltal eller KPI:er) för att kvantifiera hur väl du når dina mål.

samla in data relaterade till signalerna

Följ framstegen i realtid med automatiska uppdateringar.

Anpassade statusar hjälper dig att övervaka varje mål, signal och mått, medan anpassade statusar gör det möjligt för dig att kategorisera GSM:er och lägga till detaljer. Visualisera ditt arbetsflöde med hjälp av lista, Gantt, arbetsbelastning, kalender eller någon annan anpassad vy som du väljer.

Från hantering av interna affärsprocesser till hantering av kundrelationer – du kan anpassa detta SMART-målramverk för flera affärsmål.

7. ClickUp-mall för målsättning för enskilda personer

Ladda ner denna mall Håll dig ansvarig för dina personliga mål med ClickUps mall för individuella mål.

Ibland blir man så upptagen med företagets mål att de personliga målen hamnar i bakgrunden. Om du och ditt team kämpar med detta kan ni använda ClickUps mall för att sätta upp individuella mål.

Denna färdiga mall hjälper dig att sätta meningsfulla mål för ditt privatliv, dela upp dem i små steg och dokumentera dina framsteg.

Du kan lägga till kontext till dina egna SMART-mål med över 12 anpassningsbara fält, till exempel "Har du de färdigheter som krävs för att uppnå detta?", "Varför sätter jag detta mål just nu?" eller "Hur mycket ansträngning krävs?". Anpassningsbara statusar gör det enkelt att följa dina resultat mot varje mål. Mallen erbjuder också flera anpassningsbara vyer för visuell uppföljning av framsteg.

Ge dig själv en klapp på axeln när du når en milstolpe och hämta motivation från statusuppdateringarna för att ta dig vidare.

8. ClickUps mall för årliga mål

Ladda ner denna mall Vidta konsekventa åtgärder för att nå dina långsiktiga mål med ClickUps mall för årliga mål.

Vi har alla varit där – vi börjar året med högt humör och sätter upp högtflygande mål, bara för att tappa motivationen halvvägs och överge planerna.

Ett ramverk för att följa upp framsteg och hålla sig ansvarig kan saknas i dessa årliga mål.

ClickUps mall för årliga mål är ett utmärkt verktyg om du vill hålla fast vid dina mål under hela året. Den hjälper dig att skriva SMART-mål och dela upp dem i hanterbara uppgifter, som sedan omvandlas till en månatlig checklista.

Du kan använda den här mallen för att sätta upp långsiktiga mål för din organisation – saker du vill uppnå om ett, två eller fem år. Visualisera framstegen med anpassade vyer och gör justeringar efter behov.

Det gör att alla teammedlemmar är på samma sida, vilket leder till mer fokuserat arbete och högre produktivitet.

9. ClickUp-mall för företagets OKR och mål

Ladda ner denna mall Håll koll på dina kvartalsmål med ClickUps mall för företagets OKR och mål.

När ditt företag har många ambitiösa mål behöver du ett solidt OKR-system för att hantera, spåra och anpassa dina mål till förändrade omständigheter. Här kan ClickUps mall för företagets OKR och mål hjälpa till.

Det ger ditt team en användbar färdplan för att arbeta mot OKR:erna och hålla sig i linje med organisationens vision. Standardiserade mätningar av medarbetarnas prestationer gör det lättare för ditt team att uppnå sina mål, vilket höjer teamets moral och skapar en positiv arbetsmiljö.

Tilldela över 30 anpassade statusar till dina uppgifter, till exempel Att göra, Kräver uppmärksamhet, Väntar på godkännande eller Avvikelse, vilket underlättar smidig måluppföljning. Du kan också använda anpassade fält för att lägga till ytterligare information om målen.

Du kan visualisera ditt arbetsflöde på vilket sätt du vill med OKR-inlämningstavlan, alla relaterade OKR-objekt, OKR-kalendertavlan eller någon av de åtta tillgängliga anpassade visningsalternativen.

Företag av alla storlekar som sätter kvartalsvisa OKR kan använda denna mall för att hålla teammedlemmarna ansvariga för sina kvartalsmål.

10. ClickUps mall för årliga mål

Ladda ner denna mall Håll blicken riktad mot de årliga målen och närma dig dem med ClickUps mall för årliga mål.

För att hålla fokus på års målen krävs tydlighet och konsekvens. Tydlighet gör att alla teammedlemmar håller sig i linje med den övergripande visionen, medan konsekvens leder till monumentala resultat med små, regelbundna åtgärder. ClickUps mall för års mål kan hjälpa dig med detta.

Det gör att du kan sätta upp mätbara mål, tilldela uppgifter till teammedlemmar, övervaka framsteg, sätta upp tidsplaner, utvärdera prestationer och justera målen efter behov.

Anpassa mallen med anpassade statusar, fält och vyer och förbättra transparensen mellan teammedlemmarna på alla nivåer.

Oavsett om du vill sätta upp affärsmässiga eller personliga mål kan du anpassa mallen efter olika behov.

Ompröva måluppföljning: SMART-metoden

Processen med mätbar smart måluppföljning säkerställer att du inte tappar fokus på de saker som är viktigast i ditt liv, både privat och professionellt.

Att sätta SMART-mål, följa upp dem och övervaka framstegen kräver dock tid och ansträngning.

Det är därför ClickUps mallar är en populär lösning. Du behöver inte börja från scratch – arbeta med en färdig mall, anpassa den efter ditt arbetsflöde och följ upp med regelbundna åtgärder. Håll ögonen på målet så finns det inget som kan stoppa dig!

Registrera dig på ClickUp och börja använda mallarna direkt.