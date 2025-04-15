50 produktiva saker att göra på fritiden

Även under de mest fullspäckade dagarna kommer du att ha några lediga stunder. Oavsett om du är tidig till ett möte, just har avslutat en svår uppgift eller försöker komma igång med dagen, finns det alltid några minuters luckor som du kan använda för att förvandla din tristess till produktiva stunder.

Mycket produktiva människor får så mycket gjort eftersom de medvetet och engagerat anstränger sig för att göra de små sakerna varje dag som leder till framsteg.

Se denna lista som en källa till inspiration för hur du kan göra samma sak! Men med din egen personliga touch. 🤗

Arbetet sker främst online för både team som arbetar på plats och på distans. Och även om du inte kan undvika skärmtid helt och hållet, har vi valt dessa 50 sätt att förvandla tristess till produktivitet eftersom de antingen kräver att du lämnar skärmen, minskar stress och ångest på något sätt, eller båda delarna.

Just nu kanske du till och med läser det här inlägget medan du har en lugn stund på jobbet – vilket är jättebra! Fortsätt läsa för att få fler tips på hur du kan förvandla de extra minuterna i din dag till något du kan vara stolt över.

50 produktiva saker att göra när du har tråkigt

Snabb varning: vad du inte kommer att hitta på denna lista är förslag om att starta Netflix eller Hulu, eller scrolla igenom sociala medier – dessa alternativ kommer inte att göra mycket för dig på lång sikt. Vad vi hoppas att du får ut av detta inlägg är insikten att små val i vår vardag gör stor skillnad!

Var medveten om hur du använder dina extra minuter, för det är där den verkliga utvecklingen sker.

Och för att göra det lite mer praktiskt har vi delat upp varje punkt i kategorier så att du lättare kan navigera i denna omfattande lista. Ha så kul! 😊

1. Organisera dig med en produktivitetsapp som ClickUp!

Om du inte redan organiserar dig med hjälp av en onlineplattform är det dags att börja. Dessa appar kan hjälpa dig att skapa och hålla fast vid vanor som kommer att ta dig långt i både ditt privatliv och din karriär.

Om du har slängt din dagbok för att slippa släpa med den till kaféer, ärenden och möten kommer du att älska bekvämligheten med att ha samma information tillgänglig via din telefon eller laptop. 🙌🏼

Sätt upp SMART-mål, skapa SWOT-matriser, gör checklistor, planera din vecka och lägg upp strategier med ett enda verktyg som är byggt för att hantera allt detta och mycket mer: ClickUp!

Kom igång med ClickUp Ha alltid din kalender, dina uppgifter och påminnelser till hands och kom åt dem från vilken enhet som helst med ClickUp.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för uppgiftshantering som kan användas för allt från komplexa projekt till enkla att göra-listor. Oavsett om du är uppgiftshanterare, student som jonglerar med uppgifter eller förälder som skriver din inköpslista, erbjuder ClickUp hundratals anpassningsbara funktioner som hjälper dig att få ordning på saker och ting.

ClickUp-funktioner som garanterat ger glädje

🎨 ClickUp Whiteboards: Fyll de extra minuterna i din dag med en oändlig duk där du kan rita, skriva och uttrycka dig själv! Kom igång med en mall eller bjud in kollegor att delta i isbrytarsleken Animal Drawing Battle för att lätta upp stämningen på jobbet.

✅ Nästlade checklistor: Håll koll på även de minsta uppgifterna och se till att inget förbises med nästlade checklistor som kan tilldelas andra och organiseras med ett enkelt drag-och-släpp-system. Så tillfredsställande. 😌

🏅 ClickUp Goals : Sätt upp personliga mål för dig själv eller professionella mål för teamet med ClickUps mycket visuella Goals-funktion som kan uppdateras automatiskt, vilket gör det enklare än någonsin att se hur nära du är dina mål.

📄 ClickUp Docs : Skapa den perfekta dokumentationen, wikisidan eller kunskapsbasen med massor av formateringsalternativ som får dina texter att sticka ut – och dela sedan ditt arbete med vem som helst via en URL.

📝 ClickUp Notepad och Chrome Extension : Skriv ner snabba idéer eller dina dagliga sysslor i ClickUps digitala anteckningsblock och ladda ner ClickUps Chrome Extension för att komma åt ditt anteckningsblock, spåra tid och skapa uppgifter från praktiskt taget var som helst på webben.

Ladda ner ClickUp Chrome Extension för att fortsätta där du slutade med alla dina anteckningar i Notepad

Och det finns fortfarande så mycket mer som ClickUp kan göra för dig, helt gratis! Läs mer om plattformen, hur den står sig mot andra alternativ och massor av ytterligare gratisresurser på ClickUp-bloggen.

2. Ta hand om din e-postinkorg!

Det är nästan skrämmande hur lätt det är att låta sin e-postinkorg spåra ur. Men precis som naturens obevekliga kraft kan din inkorg snabbt växa sig större än du kan hantera om du inte sköter den dagligen.

Enkelt uttryckt: börja rensa din inkorg där du kan.

Arkivera meddelanden som redan har öppnats och hanterats, snooza meddelanden som kan vänta till en annan dag och kasta allt som bara tar upp plats.

Om du verkligen vill gå in på djupet kan du skapa mappar för att organisera dina e-postmeddelanden efter innehållskategori. Är du inte redo att skiljas från den där e-postkupongen med 25 % rabatt från din favoritbutik? Arkivera den. Tvekar du att radera bekräftelsemeddelandet för nästa veckas Suns-match? Arkivera det också.

Varje meddelande har sin plats, och du kommer att känna dig lättare bara genom att veta var du hittar dem.

3. Städa din fysiska arbetsplats

Att minska den fysiska röran har samma effekt på din mentala klarhet.

Sortera och förvara anteckningar och dokument som ligger utspridda på skrivbordet, kasta bort klisterlappar som sitter på skärmen och som inte längre är relevanta, och torka sedan av ytorna. Tillåt dig själv att börja med en helt ren yta, ända ner till skärmar och tangentbord.

Och om du behöver inspiration om hur det ser ut i verkligheten har vi bett vårt ClickUp-team att visa oss sina egna välordnade skrivbord:

via Juan Cardenas

via Neil Amaral

via Nick Potok

Det är inte så att vi är städfreaks, vi är bara besatta av organisation. 💜

Det är därför vi inte kunde välja bara ett att dela med oss av!

... Förresten, om du är som jag och brukar äta dina mellanmål vid skrivbordet, kanske du vill torka av musen för säkerhets skull. 👀🖱

4. Organisera din dator och skrivbordet

En personlig skrivbordsbild kan ge dig välbehövlig glädje i vardagen, men se till att skrivbordet är fritt från onödiga filer och nedladdningar så att du kan se den!

Om utrymmet på ditt skrivbord är hetare än den amerikanska bostadsmarknaden just nu, försök att samla enskilda filer i relevanta mappar efter kategori eller avdelning och släng allt som inte hör hemma där.

Proffstips: kom ihåg att tömma papperskorgen på din dator också! 🚮

För att allt ska fungera snabbt, kolla efter eventuella uppdateringar!

Om du har 20 minuter över, kolla fliken Om den här Macen i rullgardinsmenyn med Apple-ikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen. Chrome, Evernote, Grammarly och andra plug-ins uppdateras också kontinuerligt för att säkerställa att de fungerar optimalt! Är det dags att uppdatera dina appar?

6. Skapa en livspärm

Det låter kanske inte så spännande, men du kommer att bli så glad att du gjorde det!

Samla viktiga dokument, telefonnummer, lösenord och kontakter som du alltid glömmer bort eller tappar bort i en pärm eller mapp. Förvara allt på ett ställe så att du slipper leta igenom skrivbordslådorna nästa gång du behöver ange det wifi-lösenord som du skapade för fem år sedan.

7. Eliminera distraktioner

Hur kan du rensa upp i ditt hem, inte bara din fysiska arbetsplats? Om du arbetar hemifrån kanske du arbetar på samma plats där du sover, äter lunch, läser och lagar mat.

Att förbättra den övergripande funktionaliteten i ett utrymme blir ännu viktigare när du minskar din boyta, men små förändringar för att organisera eller förbättra känslan i dina viktigaste bostadsutrymmen kan ha en positiv dominoeffekt på hur du mår både privat och i arbetet.

Och det behöver inte ta lång tid!

Börja med disken eller torka snabbt av ytorna, sedan kan du börja tänka mer kritiskt på vilka större funktionella förändringar du vill göra. Konsultera principerna för feng shui för att säkerställa att dina förändringar är meningsfulla och bevisat hjälper dig att öka produktiviteten i ditt distansarbete.

8. Ta itu med din garderob

Detta förtjänar ett särskilt omnämnande eftersom det är en enorm uppgift. Förutom att organisera (efter färg, ärmlängd, säsong eller alla tre), vad kan du minska på?

Att skapa extra utrymme kan påminna dig om kläder du brukade älska men sedan glömt bort, eller avslöja vilka basplagg din garderob fortfarande behöver.

Det här är också ett utmärkt tillfälle att välja ut några favoritkläder för att slippa den dagliga beslutsångesten och stressen med att klä på sig på morgonen – särskilt när du har bråttom!

Men ännu viktigare är att överväga att donera dina oönskade saker eller ta dem till en secondhandbutik för att ge dem nytt liv!

9. Ta itu med de små uppgifter som du har skjutit upp i dagar, veckor eller månader.

Städa bilen, uppdatera din registrering, tvätta dina sminkborstar eller smörj in din gjutjärnspanna – vi har alla något som vi vet bara tar några minuter, men som vi inte kan förmå oss att göra.

10. Se över din budget, dina investeringar och dina besparingar

Och om du inte redan har en personlig budget, skapa en!

Även om det bara är en lista över större månatliga utgifter eller prenumerationer kan detta hjälpa dig att undvika överraskningar i din ekonomi. Det kan kännas skrämmande att öppna din bankapp varje dag, men det hjälper dig att fatta smartare beslut om dina utgifter och ger dig sinnesro.

De lediga stunderna under dagen kan också användas för att granska och hantera finansiella alternativ som din 401K eller andra matchande möjligheter som ditt företag deltar i! Lite kan räcka långt. 💜

🛀🏼 Allt och ingenting ✨självomsorg✨

Hälsosamma vanor leder till en hälsosammare livsstil (både inuti och utanpå). Börja här för tips och tricks för att förbättra din mentala och fysiska hälsa under de extra minuterna i din dag.

11. Drick lite vatten

Allvarligt talat, hur mycket vatten har du druckit idag?

Nickelodeon via GIPHY

12. Sköt om dina växter

Det känns bra att ta hand om något, och om du inte har ett husdjur är en växt en bra startpunkt.

Ta en paus under dagen för att rengöra bladen, spraya dem med vatten och placera dem i solen i några minuter. Dessutom renar växter luften genom fotosyntes och minskar stressnivåerna.

Men om du har ett husdjur, se till att växten antingen är giftfri för djur eller ligger utom räckhåll för dem. 🐶

13. Omfamna din fritid och gör den till "min tid"

Det kan vara vad som helst som helt enkelt får dig att må bra. Din "egen tid" är dyrbar! Använd den klokt. Tänk "självomsorg" men utan några större regler eller fördomar som håller dig tillbaka.

Oavsett om du arbetar hemifrån eller på plats finns det ett verkligt värde i att må bra och i hur dessa positiva känslor påverkar din arbetsmoral.

Lacka naglarna, öppna en läsk på uteplatsen, lägg på en återfuktande ansiktsmask eller – våga – låt dig själv känna dig uttråkad en stund. Livet kan gå ganska fort, ge dig själv utrymme att pausa och göra ingenting eftersom tristess föder kreativitet! Återgå till dina uppgifter efter pausen och känn dig utvilad och föryngrad.

14. Uppgradera din morgonrutin

Hälsosamma vanor leder till en hälsosam livsstil – och hälsa är rikedom! Var stolt över de små ritualer som hjälper dig att börja dagen på bästa möjliga sätt, och prioritera även de minsta dagliga handlingarna som gör dig på gott humör.

En produktiv dag börjar med en god natts sömn och ett stort glas vatten. Innan du går till jobbet eller sätter dig vid skrivbordet, kan du hinna med en lätt promenad eller en näringsrik måltid som komplement till ditt morgonkaffe? Du får bonuspoäng om du klarar av din rutin utan att kolla din telefon. 🧖🏼‍♀️

15. Rör på kroppen

Sträck på dig, gör yoga eller träna, även vid skrivbordet!

Stol-yoga finns, så ursäkten att du känner dig begränsad i ditt kontorsbås gäller inte här. Det finns massor av YouTube-kanaler och fitnessbloggar som erbjuder gratis resurser som du kan komma åt och följa från praktiskt taget var som helst.

Att sitta i en kontorsstol, gå i högklackade skor och arbeta vid ett tangentbord i flera timmar i sträck kan verkligen påverka dina höfter, axlar, nacke och rygg – men du kommer aldrig ångra de få minuter om dagen som du lägger på att korrigera dessa vanor. Oavsett hur stora eller små rörelserna känns just nu, så fungerar det!

16. Meditera eller be

Meditation är fantastiskt och fördelarna är oändliga! Bara 10 minuters daglig meditation kan hjälpa dig att hantera stress, öka självmedvetenheten, fokusera på nuet, minska negativa känslor och få ett nytt perspektiv.

Vad de dock inte berättar är att meditation faktiskt är ganska utmanande!

Streamingtjänster som YouTube, Spotify och wellness-appar som Headspace är bra ställen att börja på om du är nybörjare inom meditation. Prova guidad meditation och leta efter något som passar dig! Det finns massor av olika typer av meditation, så det finns definitivt något som passar just dig.

17. Gå på en promenad

Din hund kommer att älska det här.

Det låter nästan för enkelt, men att promenera minst 30 minuter varje dag ger massor av kraftfulla mentala och fysiska hälsofördelar. Precis som Robert Frosts berömda promenader i skogen kan en daglig promenad hjälpa dig att rensa tankarna, förbättra humöret, förbättra sömnkvaliteten, minska stressen och gynna din allmänna självuppfattning. Allvarligt talat, vad har du att förlora?

Promenader är också ett utmärkt sätt att bryta sig loss från vardagens bubbla. Utforska ett nytt område i din stadsdel eller stad och utmana dig själv genom att lämna dina AirPods hemma eller testa en ny produktivitetspodcast eller ljudbok.

🧠 Kolla in ditt nuvarande och framtida jag

Börja med att fråga:

Hur mår jag?

Hur skulle jag beskriva mig själv?

Vilka är mina mål?

Fundera nu på hur du skulle vilja svara på dessa frågor nästa vecka, om en månad eller till och med om flera år.

18. Måltidsplan

Glömmer du alltid den där enda saken som du verkligen behövde från affären varje gång du går dit?

Undvik att gissa vad du ska köpa, vad du ska göra med det och hur mycket du faktiskt kommer att konsumera under en vecka genom att göra en lista i förväg! Skriv ner några balanserade recept för varje daglig måltid och ett mellanmål som du är säker på att du kommer att tycka om. Skapa sedan din inköpslista utifrån dessa viktiga ingredienser.

Särskilt om du är en person som tillbringar en betydande del av din lunchrast med att bara stirra in i kylskåpet, ge ditt framtida jag en hälsosam knuff genom att göra dina förberedda måltider till det självklara valet.

19. Se över dina nyårslöften

Hur går det med dina långsiktiga eller kvartalsvisa mål?

Det här är ett utmärkt tillfälle att reflektera och ge dig själv en klapp på axeln för den utveckling du har arbetat hårt för. Och om du inte har kommit så långt som du hade hoppats, finns det inget bättre tillfälle än nu att omvärdera och fatta nya strategiska beslut.

Kolla in dessa mallar för nyårslöften!

20. Skapa en daglig att göra-lista

Skriv ner allt du har att göra idag, inte bara arbetsrelaterade uppgifter. Behöver du ta ut soporna? Diska? Tvätta ansiktet? Lägg till det på din att göra-lista.

Ibland är det svåraste med dagen att komma igång, men att unna dig själv den där känslan av att kunna stryka även den minsta saken från din lista kan öka din produktivitet på alla rätt ställen.

Och du behöver inte göra det ensam! Låt en app för att-göra-listor göra grovjobbet åt dig med tillräcklig flexibilitet för att hålla jämna steg med din hektiska dag. Från dagliga uppgifter till inköpslistor, enkla påminnelser och mycket mer kan du lita på produktivitetsplattformar som ClickUp för varje punkt i din kalender.

Dessutom behöver du aldrig oroa dig för att glömma listan hemma! Du kan komma åt dina listor från din dator, mobiltelefon eller webbläsare.

21. Skriv i en dagbok

Vår VD, Zeb Evans, svär på detta.

Reflektera över din dag, dina senaste prestationer, tankar, känslor och saker du är tacksam för. Att skriva dagbok är också ett perfekt sätt att börja manifestera ditt framtida jag!

En tom sida kan kännas skrämmande, men den goda nyheten är att det inte finns något fel sätt att skriva dagbok. Skriv ner citat eller mantran som är viktiga för dig, skriv ett brev till dig själv, lista dina mål och börja forma den person du vill bli.

Här är några av våra favoritcitat om lagarbete som kan inspirera dig!

🌱 Personlig och professionell utveckling

Små produktiva saker som gör stor skillnad hemma, på jobbet och i dina relationer.

22. Gör ett personlighetstest eller ett test om din kommunikationsstil

Det kan inte bara lära dig något nytt om dig själv, utan också hjälpa dig att bättre förstå dina kollegor. Att veta hur människor vill bli tilltalade och hur man arbetar med dem kommer att ta dig långt i alla aspekter av ditt liv. Här är några tips för att komma igång:

Dessutom är det intressant! Finns det några andra aktivister där ute? 🙋🏼‍♀️

23. Ta initiativ på jobbet

Om du har kapacitet är detta det perfekta tillfället att hjälpa till och ta på dig ett extra ansvar, särskilt om resten av teamet är överbelastat. Eller om du har massor av idéer och inte vet vad du ska göra med dem, samla dem i ett förslag eller en presentation och imponera på din chef med din proaktivitet och din känsla för detaljer!

När var senaste gången du ens tittade på ditt CV?

Det är lättare att uppdatera ditt CV när du fortfarande har dina arbetsuppgifter färskt i minnet. Det är också lite bra för självkänslan att tänka på alla sätt som du tillför värde till ditt team. Var inte rädd för att skryta om dina professionella prestationer, för tro mig, alla andra gör det också. 😎

25. Starta en blogg

Dela med dig av din expertis och starta en blogg, du har inget att förlora och allt att vinna! Numera finns det massor av AI-skrivverktyg som hjälper dig att övervinna skrivkramp.

Bonus: Kolla in dessa AI-skrivverktyg!

26. Förbättra ditt minne

Träna din hjärna med sudoku, korsord, frågesport och minnesspel! Det är som en frågesportskväll, fast utan buffalo wings. 🙂

27. Håll dig uppdaterad om nyheterna inom din bransch eller om världsläget

Att hålla dig uppdaterad om vad som händer i världen eller de senaste innovationerna inom din bransch är ett utmärkt sätt att hålla dig fokuserad på jobbet och redo för dagen – det kan också ge dig mer att prata om vid kaffemaskinen! Ännu bättre är att det inte behöver ta mer än 10 minuter om dagen att hålla sig uppdaterad.

Leta efter ett dagligt nyhetsbrev som du verkligen tycker om att läsa, till exempel Morning Brew eller Axios, så slipper du lägga tid på att själv sammanställa informationen!

28. Öva på dina nuvarande färdigheter

Det finns alltid utrymme för att förbättra de färdigheter du redan har, och att öva är ett utmärkt sätt att hålla dina tekniska kunskaper uppdaterade. Prova några övningsuppgifter eller frågor för att förvandla din extra fritid till ännu en möjlighet att behålla din konkurrenskraft.

Särskilt om du för närvarande innehar rekordet för flest på varandra följande cornhole-kast på kontoret, se till att titeln fortfarande är din.

29. Lär dig en ny färdighet

I samma anda, vilka färdigheter har du velat lära dig men aldrig gjort något åt? Gå en onlinekurs, titta på en tutorial eller börja en ny certifiering – du behöver inte sträva efter en ny examen för att få ett värdefullt verktyg. Att lära sig en ny färdighet kan ta så lite som en timme eller kanske kräva några minuter om dagen, men du vet aldrig förrän du börjar!

30. Bli motiverad

Titta på en motiverande video, lyssna på en podcast om produktivitet eller läs en bok om personlig utveckling för att komma igång.

Tur för dig, vi har skapat en lista över våra favoritpodcasts om produktivitet för att ge dig en flygande start på din sökning.

31. Läs

Det sägs att om du börjar dagen med 15 minuters läsning kan det hjälpa dig att känna dig mer fokuserad. Leta efter något berikande! Välj titlar med konkreta tips som hjälper dig att komma vidare inom något område i ditt liv.

P.S. Ljudböcker räknas också. 😉

32. Titta på ett TED Talk

Det här kanske låter som en ansvarsfull persons sätt att skjuta upp saker, men TED Talks är definitivt mer näringsrikt för din hjärna än vad som helst på Netflix just nu, så vi ger detta grönt ljus. 🚦

Dessutom finns det massor av TED-videor. Verkligen, massor. Leta efter miniföreläsningar som passar dina intressen, passion, arbete eller relationer. När du börjar investera tid i att förbättra delar av dig själv, märker alla omkring dig det också! Vilket är något ganska vackert. Att ta de första stegen under ledning av några av de bästa pedagogerna som TED har att erbjuda är ett självklart ställe att börja på.

Å andra sidan behöver ditt val inte vara så djupsinnigt! Ta tankarna från det som tynger dig genom att titta på ett av Neil deGrasse Tysons många TED-framträdanden. 🚀

🎶 Serotoninboosters (eller god gammaldags underhållning)

Det här är min favoritdel. 💃🏼

33. Skapa en produktivitetsspellista

Känns total tystnad ibland lite för tyst? 🧐

Det finns massor av spellistor, radiostationer och artister som är perfekta för att öka din koncentration. Oavsett om du är en långvarig lofi-fan eller älskar att lyssna på musiken från Harry Potter-filmerna, ta några minuter och sammanställ din favoritmusik för att undvika att slösa tid på att hoppa över låtar eller bli distraherad.

34. Spela din favoritlåt

Jag rekommenderar varmt allt på denna spellista av våra egna DJ Rod och Joey Cox!

35. Unna dig något!

Till kaffe! Till lunch! Till mellanmål!

36. Planera din nästa semester, hemmasemester eller weekendresa

Ha en produktivitetsplaneringsdag ! Använd detta som en möjlighet att vara turist i din egen stad! Du behöver inte ta av dina besparingar för att ha lite kul. Dröm lite och ge dig själv något spännande att se fram emot i slutet av veckan.

37. Leta upp en ny plats att arbeta eller studera på

Det här är ett utmärkt sätt att skaka om dagen och förändra din omgivning. Dagarna kan lätt flyta ihop när du bara rör dig mellan sängen, hemmakontoret och soffan, dag ut och dag in, men att upptäcka en ny plats i närheten kan ge dig en ny syn på dina uppgifter.

Och om du är som jag, ger det dig också en anledning att borsta håret. 💇🏼‍♀️

🎨 Kom i kontakt med din kreativa sida

Idéer för att uttrycka dig på sätt som du kanske inte har tänkt på tidigare.

38. Utforska dina konstnärliga intressen

Det finns oändligt många sätt att vara kreativ under dagen, men hör på mig: börja med att skaffa en målarbok. Gör det bara.

39. Börja ett DIY-projekt

Ditt hem är din oas! Även om du hyr din bostad finns det massor av snabba och enkla DIY-projekt som kan hjälpa dig att piffa upp ditt hem till en låg eller ingen kostnad.

Dessa projekt är också ett utmärkt sätt att stärka ditt självförtroende och påminna dig om att du kan göra vad du än bestämmer dig för. Ta för vana att vara proaktiv och skapa den förändring du vill se omkring dig genom att förvandla ditt hus till ditt drömhem.

40. Börja med en ny hobby

Ett av mina favoritcitat just nu är ”du behöver inte vara bra på dina hobbyer”. Den orealistiska förväntningen att du måste vara bra på allt du gör kan hindra dig från att prova så många saker som du kanske faktiskt skulle älska, men aldrig har provat.

Experimentera med att göra egna cocktails för att avsluta arbetsdagen, lär dig virka, prova ett nytt recept eller börja spela ukulele. Att göra något för att det gör dig glad är det enda skälet du behöver för att fortsätta göra det.

41. Skaffa ett extrajobb

... Men om du är bra på en viss hobby, kan du då förvandla den till ett passionerat projekt?

42. Samla och bevara dina favoritminnen

Personlig delning: Jag gick nyligen igenom min kamerarulle och valde ut cirka 100 av mina favoritfoton för att skriva ut utan att ha för avsikt att rama in dem. Den stapeln med 4×6-bilder ligger nu på mitt skrivbord, och jag tar upp den nästan varje dag.

De flesta av dem handlar om vänner, platser, husdjur, familj eller bara fina minnen som får mig att le. 🥲

Du kan ta samma känsla och göra den till din egen genom en enda inramad foto på skrivbordet, en fotovägg eller till och med ett album som en enkel påminnelse om de små saker som gör allt ditt hårda arbete värt det!

43. Skapa en vision eller inspirationsboard

Det här är ett vanligt hantverk att göra vid årsskiftet, men det är aldrig för sent att börja! Särskilt eftersom visionstavlor vanligtvis visar din inspiration för den nuvarande versionen av dig själv eller idéer för den närmaste framtiden.

Titta igenom Pinterest, dina favoritmagasin och bloggar efter bilder, ord och förebilder som förmedlar de värderingar du vill ha i åtanke varje dag.

Dessutom är det en söt dekoration till din arbetsplats!

☎️Ring en vän (eller kollega eller familjemedlem)

Allvarligt talat, har du pratat med någon annan människa idag? Lyft luren eller ta en promenad över kontoret för att skapa dessa snabba men viktiga kontakter under dagen.

44. Träffa en familjemedlem eller gammal vän

Om du inte kan chatta direkt, bestäm en annan tid som passar er båda! Det kan vara svårt att planera, men det finns alltid tid att återknyta kontakten med någon du älskar.

45. Boka in en fika med en kollega eller vän

Bryt upp vardagen och "uppdatera" hjärnan med en konversation som inte har med ditt arbete att göra. Detta gäller även Zoom! Om ditt team arbetar på distans, lägg in 15 minuter i din kollegas kalender som en rolig överraskning. ☕️

46. Nätverka online

Kolla in några av dina favoritplattformar för kommande seminarier eller anmäl dig till ett nätverksarrangemang för att träffa andra kollegor i din bransch. Det finns också många forum, sidor och onlinegrupper som hjälper dig att komma i kontakt med nya människor i din yrkesgemenskap på det sätt som passar dig bäst!

47. Skriv ett e-postmeddelande till en kollega

Finns det någon på ditt företag som du beundrar men aldrig har träffat? Eller kanske någon på en annan avdelning med ett jobb som du skulle vilja lära dig mer om – skicka ett meddelande till dem! Du får aldrig veta om du inte frågar.

48. Kontakta potentiella kunder

Undersök deras intresse, skicka en presentation eller skriv tackmejl till potentiella kunder eller partners. Skapa sedan mallar från dessa mejl för att spara ännu mer tid på detta område i framtiden!

🫶🏼 Göra något gott

Det är aldrig fel tidpunkt att hjälpa till. 💜🦄

49. Handla i små butiker

Fundera på hur du kan stödja lokala företag. Det kan kännas enklare att vända sig till de mest populära återförsäljarna av gammal vana, men det finns definitivt massor av fantastiska småföretag på sajter som Etsy, eller till och med lokalt i din egen bakgård.

Tänk på: presenter, dagligvaror, lokalt odlade livsmedel och rengöringsprodukter. Det finns alltid fler alternativ än de uppenbara valen!

50. Slumpmässiga vänliga handlingar

Slumpmässiga vänliga handlingar är väldigt viktiga för oss. 🎗

Det händer så mycket i världen och det känns som om nyheterna aldrig tar slut. Ibland kan det vara svårt att stiga upp och gå till jobbet som om allt är okej, även om vi inte riktigt tycker att det är det.

Om du har lite ledig tid under arbetsdagen kan du använda den på ett meningsfullt sätt genom att leta efter välgörande ändamål och människor som behöver hjälp. Donera till en välgörenhetsorganisation, arbeta ideellt eller kontakta ditt företag! Många företag har avsatt budget eller erbjuder donationsmatchning för just sådana här situationer.

Det är alltid en bra idé att ge tillbaka. 🤝

För fler produktivitetsidéer, kolla in vår guide om produktivitetstips!

Börja ta vara på dagen med ClickUp!

TL;DR: det handlar om att leva medvetet!

Var närvarande, målmedveten och tankeväckande med hur du använder din tid – all din tid! Din energi och dina ansträngningar är värdefulla och ärligt talat är livet för kort för att slösa bort det på att scrolla på sociala medier.

Låt det du gör när du har tråkigt spegla vem du är och vem du vill vara! Du kommer kanske upptäcka att detta inte bara minskar din dagliga stressnivå, utan också hjälper dig att leva ett generellt lyckligare och hälsosammare liv. Och vem skulle inte vilja det?

Om du känner dig lite överväldigad av alla idéer på listan, finns det inget bättre ställe att börja än längst upp!

Organisera dina personliga och professionella behov i en helt anpassningsbar och lättanvänd produktivitetsplattform som är utformad för att hjälpa dig att lyckas. 💜

Använd din nästa lediga minut till att ladda ner ClickUp och börja optimera dina uppgifter gratis, för alltid. 🚀