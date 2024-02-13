Gratis digitala mallar för visionstavlor som inspirerar ditt team

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för visionstavla?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En personlig visionstavla – ibland kallad drömtavla, manifestationstavla eller måltavla – är en visuell representation av dina personliga livsmål eller professionella mål och önskningar för framtiden. Det är vanligtvis en collage av ord och bilder som klippts ut och klistrats på en tavla, utformad för att ge inspiration, motivation och positiva tankar. " } } ] }

Varför skulle du behöva en visionstavla för ditt teams arbetsprojekt? Är de inte avsedda för personlig planering, affirmationer och mål för självomsorg?

De är verkligen perfekta för allt detta, men visionstavlor är också ett fantastiskt verktyg för företag. De fångar samma information som du skulle lägga in i listor och dokument, men på ett visuellt sätt. Dessutom är de ett sätt att kommunicera hur din produkt kommer att se ut och kännas i en bild. ?️

Innan du tar fram sax, klistermärken och limstift, kom ihåg att du måste hålla saker och ting effektiva i affärslivet. Slutprodukten måste vara något som du kan dela digitalt med ditt team och ditt företag. Och du vill undvika glitter till varje pris.

Det är här en mall för visionstavla i ClickUp kommer in. Den ger dig en flygande start när det gäller att gemensamt skapa alla typer av visionstavlor som ditt team behöver och uppdatera dem allteftersom projektet fortskrider.

Den här artikeln innehåller några grundläggande tips om mallar för visionstavlor. Vi delar också med oss av några av våra favoriter så att du kan vara säker på att få en guldstjärna av ditt team (även om du inte fick någon i bild och form). ⭐

Vad är en mall för visionstavla?

En personlig visionstavla – ibland kallad drömtavla, manifestationsstavla eller måltavla – är en visuell representation av dina personliga livsmål eller professionella mål och önskemål för framtiden. Det är vanligtvis en collage av ord och bilder som klippts ut och klistrats på en tavla, utformad för att ge inspiration, motivation och positiva tankar.

För ett företag är en produktvisionssida liknande. Men istället för livsmål fokuserar den på målen för en produkt som ditt team arbetar med. Den fångar produktens mål och ideala tillstånd i ett digitalt format som ditt team kan skapa, granska och referera till gemensamt.

När du skapar en visionstavla ska den fungera som ett verktyg som guidar skapandet av visionstavlor genom att fånga upp OKR:er för en produkt eller ett projekt. Mallen guidar ditt team genom uppgifterna för att utveckla visionstavlor och kan till och med hjälpa ditt team att fatta beslut om visionen bakom din produkt.

Produkttavlans layout, färger och bilder fångar produktens emotionella och kreativa aspekter – inte bara vad den gör, utan också hur den får användarna att känna. När du skapar en visionstavla hjälper den dig också att koppla samman din företagsvision och varumärkesidentitet.

Vad kännetecknar en bra mall för visionstavlor?

Att skapa en visionstavla handlar inte bara om att skapa ett fotocollage virtuellt. Det är ett litet projekt i sig, och en bra mall för visionstavlor guidar teamet genom processen och föreslår layouten.

I de flesta fall behöver du två mallar: en för att hantera processen med att skapa tavlan och en för att hjälpa till med utseendet och känslan på visionstavlan.

Här är några egenskaper som kännetecknar en bra mall för visionstavlor:

Fokuserar på affärsapplikationer och inte personliga mål.

Inkludera enkelt din företagsvision och varumärke.

Stöder en miljö där teammedlemmarna kan arbeta tillsammans på visionstavlan samtidigt.

Guider dig genom att representera intressenters synpunkter, marknadssegmentering, varumärkesbyggande, funktionalitet och information om målmarknaden.

Uppmuntrar användning av bilder, färger, text, typsnitt, inspirerande citat och andra typer av media.

Förvara alla idéer till visionstavlor i ett attraktivt och professionellt format som är redo att presenteras.

Fungerar i ditt projektverktyg

Vem gillar inte gratis saker? Att använda en gratis mall minskar pressen när du skapar en visionstavla för första gången.

3 gratis mallar för visionstavlor att använda

Du kan börja definiera din produktvision med en av dessa lättanvända mallar för visionstavlor.

1. ClickUp-mall för visionstavla

Ladda ner denna mall Hjälp hela ditt team att bättre förstå din målmarknad med denna mall för visionstavla.

För att sticka ut från konkurrenterna krävs en tydlig produktvision. Denna kostnadsfria mall för visionstavla från ClickUp hjälper ditt team att beskriva produktens funktion, målmarknad samt kunder och användare.

När du har lagt grunden kan du fördjupa dig och presentera de problem som din produkt ska lösa och de resurser du behöver för att lyckas. När ditt team börjar organisera sitt visionstavleprojekt hittar de fyra användbara anpassningsbara fält och olika kategorier för varje uppgift i att göra-listan:

Vision: Sammanfatta helhetsbilden och den allmänna känslan, oavsett om det gäller hela produkten eller en del av produkten eller projektet.

Behov: Dela med dig av vad som behövs för att slutföra uppgifterna i varje del av din visionstavla som ett team.

Målgrupp: Välj bland en uppsättning fördefinierade demografiska grupper så att du kan tilldela en målgrupp och ett syfte till varje del av din vision.

Affärsmål: Sätt produkten, projektet eller uppgifterna i sitt sammanhang genom att identifiera den inverkan du hoppas få på din verksamhet – stor eller liten.

Denna projektmall på mellannivå guidar ditt team genom att samla in de idéer som du vill inkludera på din visionstavla. Den delar upp ditt projekt i vision, målgrupper, affärsmål och behov.

För var och en av dessa kan teammedlemmarna gemensamt tilldela och utföra uppgifter, prioritera varje steg, utveckla checklistor och dela media som kommer att hamna på visionstavlan.

Mallen innehåller också en praktisk guide med titeln ”Börja här” för dina teammedlemmar om hur de kan utnyttja mallen och utveckla en bra visionstavla. Guiden förklarar strukturen för projektet som definieras i mallen och ger en användbar översikt över vad en visionstavla är och varför du behöver en för din produkt.

De är bra påminnelser som hela teamet kan använda som referens när de arbetar med sin egen visionstavla.

Eftersom mallen bygger ditt visionstavleprojekt i ClickUp har du tidsspårning, chatt, dokumentation, schemaläggning, daglig uppgiftsplanering och till och med AI-textgenerering som en del av processen. Du kan också använda ClickUp Whiteboard för att skapa dina grafik.

2. ClickUp-mall för visionstavla på whiteboard

Ladda ner denna mall Hitta det perfekta tillståndet för ditt nästa projekt med denna mall för visionstavla.

Vi erbjuder också en gratis mall för visionstavlor för visuella tänkare med designelement för whiteboard som ger dig exakt det du behöver. ClickUp Vision Whiteboard Template kompletterar också den projektorienterade mallen för visionstavlor.

De ger ett enkelt ramverk för att beskriva och specificera dina produktmål och hur din produkts ideala tillstånd ser ut. Eller använd dem som moodboards för produktinspiration för att gemensamt brainstorma allt från design till marknadsföring.

Mallen är färgkodad och delar upp visionstavlan i:

Vision

Målgrupp

Behov

Produkt

Värde

Varje avsnitt har beskrivande ikoner som du kan behålla eller ändra för att återspegla ditt företags eller varumärkes stil. Denna mall hjälper dig att komma igång med den kreativa sidan av att definiera din produktvision. Om du har beundrat färgglada och snygga mallar för visionstavlor som de som erbjuds av Canva, är detta mallen för dig. Den ger dig den visuella attraktionen hos en konstnärlig visionstavla plus funktionaliteten och integrationen av verktygen i ClickUp.

Denna kostnadsfria mall kan användas direkt i ClickUps whiteboard-vy, där du har tillgång till alla designverktyg du behöver. Du kan lägga till text, bilder, ikoner, videor och mycket mer direkt från ett användarvänligt gränssnitt som är inbyggt i ditt projektledningsverktyg med alla de samarbetsfunktioner du använder varje dag.

Det här är också en utskrivbar mall för visionstavlor, så om du vill kan du skriva ut den på en affischtavla och ändra den i den fysiska världen. som en PDF-fil. Den här mallen är en utgångspunkt för att släppa loss din kreativitet.

3. ClickUp-mall för vision till värderingar

Ladda ner denna mall Anpassa dina värderingar till din vision med mallen Values to Vision.

Termerna ”vision” och ”värderingar” används ofta. Men de är mer än bara modeord som gör en presentation övertygande. Utan en vision – och de värderingar som krävs för att förverkliga den visionen – kan projekt och produkter bli bristfälliga eller kännas tomma.

Det tar naturligtvis tid och ansträngning att gå från den övergripande bilden av din produktvision till de viktiga detaljerna, som de värden du behöver för att nå den visionen. Denna tankeprocess kan ibland vara svår att förstå, särskilt om du kommer från en mer teknisk bakgrund. Men oroa dig inte. Vi har en mall för det också.

ClickUps mall Vision to Values guidar dig och ditt team genom processen att kartlägga allt ni behöver för att fullständigt dokumentera vart ni vill att ert företag eller projekt ska gå. Tänk på det som ett arbetsblad som ni fyller i innan ni bygger er digitala visionstavla.

Den innehåller avsnitt om:

Vision

Uppdrag

Strategier, inklusive konkurrensfördelar och produktstrategi

Företagets mål, inklusive mål och mätvärden

Åtgärder

Kundvärden

Kundsegment

Mallen utnyttjar alla funktioner som finns tillgängliga i ClickUp Doc, och dess layout är attraktiv och iögonfallande, så du behöver inte anlita en grafisk designer för att finslipa den. Det finns platshållare för ditt produktnamn och varumärke samt ikoner för varje avsnitt.

Det finns också gott om inbyggt stöd. Mallen innehåller anteckningar som förklarar syftet med varje avsnitt och hur du bäst fyller i den delen av dokumentet, så att du och ditt team tillsammans kan klargöra era värderingar och visioner.

Eftersom ditt nya dokument kommer att finnas i ett ClickUp-projekt kan ditt team arbeta igenom avsnitten tillsammans och samarbeta medan du itererar. Och när du väl har fått allt på plats har du ett högkvalitativt, attraktivt dokument som du kan använda som referens i ditt team och dela med alla intressenter.

Fördelar med att använda en visionstavla för ditt team

De flesta team använder visionstavlor eftersom en bild säger mer än tusen ord. Men det är ännu viktigare att skapa en visionstavla. Den kreativa processen att ta teamets idéer och sammanfatta dem i grafik och text hjälper teamet att tänka och fatta beslut om din produkt.

Anta att ditt team har fått i uppdrag att utveckla en ny digital marknadsföringskampanj för sociala medier. Du har förmodligen en massa e-postmeddelanden och förslag som beskriver dina mätvärden, målgrupper, grafisk stil, varumärkesbudskap och dussintals andra saker som ditt team behöver veta för att genomföra en framgångsrik kampanj.

Att visa dem på en digital whiteboard med en väl utformad mall för visionstavlor är som att hälla alla idéer kring ett projekt genom en tratt och få en fokuserad och komplett vision av vad ditt team försöker åstadkomma.

När en visionstavla har delats med teamet hjälper den dem att hålla fokus på uppgiften och kan få dem att se helheten i projektet. Glöm inte att vissa människor lär sig och kommunicerar bäst visuellt, och att visionstavlans grafiska utformning kan spara timmar av e-post och samtal.

Sammanfattningsvis kan en bra visionstavla hjälpa dig att:

Identifiera om din produkt ligger över standarden

Kontrollera om din produkt uppfyller ditt företags krav

Skapa en produktstrategi

Förbättra produktfunktionerna

Förstå din målmarknads behov och utveckla handlingsplaner

Främja teamsamarbete och målsättning samtidigt som alla arbetar mot ett gemensamt mål.

Fördelarna med att skapa och använda en visionstavla beror på en viktig faktor. Ditt team måste använda detta kraftfulla verktyg under hela projektet. Börja med en bra mall för visionstavlor som gör det möjligt för teamet att skapa, ändra och referera till regelbundet, inte som något som sitter fast på en virtuell vägg någon annanstans.

Vanliga frågor om mallar för visionstavlor

Hur kommer team fram till idéer till visionstavlor?

När team samlas för att skapa en visionstavla är det viktigt att främja samarbete och öppen kommunikation. Börja med att planera en brainstorming-session där alla kan bidra med sina idéer och visioner för teamets framtid.

Uppmuntra teammedlemmarna att dela med sig av sina mål, ambitioner och värderingar. Använd en kollektiv metod för att samla visuell inspiration, såsom bilder, citat och symboler, som representerar teamets gemensamma vision.

Är en virtuell visionstavla bättre än en fysisk visionstavla?

Traditionella visionstavlor är fysiska collage som skapas på affischtavlor eller korkstavlor, men du kan också skapa digitala visionstavlor med hjälp av onlineverktyg eller appar. Både fysiska och digitala visionstavlor kan vara effektiva för att visualisera dina mål och ambitioner.

Vilka frågor bör jag ställa mig själv innan jag skapar en visionstavla?

Att reflektera över det gångna året och vad du skulle vilja ändra eller förbättra är en bra utgångspunkt. Att fråga dig själv vad du behöver mest just nu, vad du älskar med livet och vilken historia du berättar för dig själv om dig själv kan också ge värdefulla insikter.

Använd mallar för visionstavlor för att inspirera ditt team

Det är alltid bättre att veta vart du är på väg innan du startar ett nytt produkt- eller projekt. Visionstavlor är ett kraftfullt verktyg för att fånga upp vad ditt team behöver veta och hålla dem på rätt kurs under hela projektet.

Oavsett om du är kreativ eller teknisk, enskild medarbetare eller teamledare, har alla samma problem i början av ett projekt – att lista ut var man ska börja. Men med ClickUps mallar för visionstavlor har du en beprövad och effektiv utgångspunkt för din visionstavla. Och du har påbörjat den processen på en samarbetsvänlig, lättanvänd plattform.

Dessa mallar för visionstavlor hjälper dig att hantera processen med att skapa visionstavlan, lägga upp den på en ClickUp-whiteboard och dokumentera helhetsbilden. En av mallarna guidar till och med ditt team genom processen att förankra din vision i dina värderingar. Tänk på dem som ett visionstavlkit där du har allt du behöver för att komma igång. ?

Om du redan är ClickUp-användare kan du lägga till en mall i ditt arbetsområde nu. Om du ännu inte har provat vår kraftfulla plattform för projektledning och samarbete kan du registrera dig för en kostnadsfri provperiod av ClickUp och testa den – glitter är valfritt. ✨