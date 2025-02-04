De 10 bästa verktygen för prioritering av arbetsuppgifter 2025

Det finns inte tillräckligt med tid under arbetsdagen för att hinna med alla dagliga uppgifter – för att inte tala om de pågående projekten med flera steg och hinder. Därför är det otroligt värdefullt att lära sig att prioritera sitt arbete. Lyckligtvis behöver du inte vara någon produktivitetsexpert! Det finns många verktyg som förenklar processen.

I den här artikeln utforskar vi de bästa verktygen för prioritering av arbetsuppgifter som finns tillgängliga idag. Varje verktyg har sina för- och nackdelar samt unika funktioner. Låt oss hitta de bästa prioriteringsverktygen för ditt team, så att du kan få saker gjorda i bästa möjliga ordning.

Vad ska du leta efter i ett prioriteringsverktyg?

Alla team har olika behov när det gäller prioriteringsverktyg, men dessa är vanliga måste-ha-verktyg som är värda att hålla utkik efter när du skapar din egen kortlista.

De bästa prioriteringsverktygen hjälper team att:

Skapa en huvudlista över alla planerade aktiviteter eller produktuppdateringsförfrågningar.

Identifiera tidsbegränsade uppgifter och uppgifter med högsta prioritet, och lämna de med låg prioritet till en annan dag.

Samla in data och kundinsikter för att fatta välgrundade beslut

Hitta och använd dina egna produktivitetshackar

Se om de har tillräckligt med tid för att leverera en produktuppdatering baserat på resurserna.

Effektivisera beslutsprocessen genom att prioritera uppgifter

Fatta strategiska beslut om resursfördelning och arbetsbelastningshantering

Ta bort personliga fördomar till förmån för verkliga mått

Fokusera på uppdateringar med stor påverkan, brådskande uppgifter och snabba vinster.

Effektivisera processen med mallar för uppgiftshantering

Planera visuellt på ett sätt som fungerar för dem – oavsett om det är Kanban-tavlor eller Gantt-diagram.

Använd standardiserade prioriteringstekniker eller skapa din egen prioriteringsmatris.

Hitta ett sätt att organisera uppgifter på ett sätt som passar deras föredragna projektledningsmetodik – som Agile eller Scrum.

Se med ett ögonkast vad som behöver göras härnäst för att undvika hinder och hålla deadlines.

Få viktigt arbete gjort snabbt och på det mest effektiva sättet

Använd den här listan när du testar olika verktyg. Ta reda på vad ditt team behöver och vad som är mindre viktigt, och använd sedan den här guiden för att hitta det bästa produktivitetsverktyget eller den bästa processen för att prioritera arbetsbelastningen för dig.

Rätt verktyg för projektprioritering kan hjälpa dig att fokusera på dina mest värdefulla och viktigaste uppgifter, så att du kan arbeta bättre varje dag. Det är inte alltid lätt att hitta det bästa verktyget för ditt team, men vi har samlat några av våra favoriter för att hjälpa dig att fatta ett beslut.

Utforska vår lista över de bästa programvaruverktygen för produkt- och uppgiftsprioritering som finns tillgängliga idag. Lär känna deras funktioner, för- och nackdelar, priser och betyg.

Bestäm vad du ska arbeta med härnäst med ClickUps mall för prioriteringsmatris

ClickUp är en plattform som kan ersätta flera av dina teamverktyg och ge dig en central plats för att organisera, kommunicera och arbeta. Den är idealisk för team som arbetar tillsammans, värdesätter produktivitet och vill uppnå bättre resultat genom att fokusera på det som är viktigt.

Flexibiliteten i ClickUps projektledningsfunktioner innebär att du kan organisera och optimera dina viktiga uppgifter på det sätt som passar ditt team bäst. Lär dig hur du prioriterar uppgifter på jobbet och utnyttja sedan våra mallar för att effektivisera processen.

Använd ClickUp Priority Matrix Template eller Impact Effort Matrix Template för att visuellt planera vad du ska arbeta med härnäst, eller organisera dina uppgifter med vår Getting Things Done Template. Du kan också bygga ditt eget system och använda våra enkla flaggor för att prioritera vad du ska arbeta med härnäst.

ClickUps bästa funktioner

Ställ in prioriteringen av uppgifter med vårt lättanvända flaggsystem.

Sortera listor med uppgifter efter högsta prioritet, viktighetsgrad och förfallodatum för att hjälpa dig att prioritera.

Se var hindren finns med hjälp av beroenden.

Skapa egna filter som hjälper dig att arbeta på bästa sätt

Kraftfulla funktioner för uppgiftshantering för att samarbeta, organisera och utföra i tid

Nyligen utsedd till den bästa projektledningsprogramvaran 2023 av G2.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare tycker att programvaran är överväldigande i början, så det tar ett tag att lära sig utnyttja dess fulla potential.

Mobilappen har vissa begränsningar, men detta förändras med lanseringen av ClickUp 3.0.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. ProductPlan

via ProductPlan

ProductPlan hjälper team att få en bättre överblick över sin produktstrategi. Detta programverktyg är utformat för att hjälpa användare att skapa produktplaner för enskilda uppgifter, teaminitiativ och företagsprojekt.

ProductPlans bästa funktioner

Ställ in värden och använd dem för att snabbt prioritera uppgifter

Synkronisera data från dina mest använda verktyg

Se vad som händer med en enkel tabelllayout

Integrera med verktyg du redan använder, som GitHub eller Jira.

Begränsningar för ProductPlan

Vissa redigeringsfunktioner är begränsade till endast den som skapat dokumentet, vilket kan vara en utmaning för vissa team.

Vissa användare önskar att det var enklare att dela översikten med teammedlemmar och teamledare.

Priser för ProductPlan

Grundläggande: 39 dollar per redaktör och månad

Professional: 69 $ per redaktör och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ProduktPlan-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

3. Scoro

via Scoro

Scoro är ett allt-i-ett-verktyg för arbetshantering som är utformat för att hjälpa byråer och konsultföretag att effektivisera sitt arbete. Detta verktyg för uppgiftsprioritering hjälper användarna att spåra sin tid, se om den används optimalt och hantera projekt på det mest produktiva sättet.

Scoro bästa funktioner

Använd en helhetssyn på tidshantering med Gantt-diagram

Samarbeta kring uppgifter och projekt och se vad som händer

Spåra och analysera lönsamheten och optimera tidsplaner och aktiviteter

Automatisera upprepade uppgifter och använd prioriteringsmallar för projekt och uppgifter.

Scoro-begränsningar

Vissa användare säger att man behöver utbildning för att kunna använda programvaran på bästa sätt.

Att ändra prioriteten eller ordningen på samma dags uppgifter kan kännas tidskrävande.

Scoro-priser

Essential: 28 dollar per användare och månad

Standard: 42 dollar per användare och månad

Pro: 71 dollar per användare och månad

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

4. Reveall

via Reveall

Reveall är utformat med produktupptäckt i åtanke. Det är skapat för team som vill arbeta mer holistiskt med produktstrategi och kundinsikter för att leverera en bättre produkt och upplevelse.

Upptäck de bästa funktionerna

Ett användbart poängsystem hjälper användarna att identifiera de mest värdefulla uppgifterna och förbättringarna.

Prioritera produktförslag och uppdateringar på ett mer effektivt sätt

Spåra resultat tillsammans med relaterade produktmål

Tillgängliga integrationer med din befintliga programvarustack

Avslöja begränsningar

Vissa användare önskar att verktygets design var mer modern och samtida.

Det kan vara svårt att rapportera till kunder eller teamledare på ett visuellt effektfullt sätt.

Visa priser

Startpaket: 24 dollar per användare och månad

Företag: 49 $ per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Visa betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,7/5 (5+ recensioner)

5. Productboard

via Productboard

Productboard har utformats med framåtblickande produktteam i åtanke. Detta verktyg hjälper team att identifiera vad som är viktigt för kunderna och sedan prioritera vad som ska utvecklas härnäst. Insikter och prioriteringsfunktioner gör detta enkelt.

Productboards bästa funktioner

Organisera din att göra-lista för produktfunktioner på ett effektivt sätt

Anpassa prioriteringsformlerna för att lägga större vikt vid det som är viktigt för dig.

Visa poäng och prioritera uppgifter baserat på kundinsikter

Spåra alla dina projekt och se deras status på ett och samma ställe

Begränsningar för Productboard

Antalet valmöjligheter och anpassningsalternativ kan vara överväldigande för vissa människor.

Vissa användare önskar att det var enklare att hålla presentationer eller dela data på ett visuellt sätt.

Priser för Productboard

Essentials: 25 dollar per användare och månad

Pro: 90 dollar per användare och månad

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Produktbordsbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa konkurrenter till Productboard!

6. airfocus

via airfocus

Airfocus är en produktplattform som är utformad för att hjälpa team att arbeta med det som är viktigast. Produktprioriteringsverktyg som Airfocus underlättar din beslutsprocess. Dess prioriteringsmodell har funktioner som tar hänsyn till kundfeedback, strategi och effektiv prioritering av uppgifter.

airfocus bästa funktioner

Organisera din färdplan och ditt arbetsflöde kring de viktigaste uppgifterna

Använd inbyggda eller anpassade prioriteringsramar för att arbeta mer effektivt.

Identifiera tidskrävande uppgifter och dolda möjligheter i din produktbacklogg.

Anordna ”Priority Poker”-sessioner för att prioritera uppgifter och gemensamt betygsätta dem.

airfocus begränsningar

Vissa användare önskar att det fanns fler presentationsalternativ.

Inlärningskurvan kan vara ganska brant för nya användare.

airfocus prissättning

Essential: 23 dollar per användare och månad

Avancerat: 83 dollar per användare och månad

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

airfocus betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. Aha!

Aha! är ett prioriteringsverktyg som är utvecklat med produktutvecklingsteam i åtanke. Dess funktioner gör det enkelt för användare att skapa produktplaner, samla in idéer och hantera och optimera leveransen av produktuppdateringar.

Aha! bästa funktioner

Skapa visuella produktplaner

Funktioner för poängsättning och prioritering baserade på dina egna produktvärdespoäng

Skapa en plats där du kan se och använda kundinsikter till din fördel

Effektivisera leveransen med arbetsflödespaneler som kopplar samman produkt- och teknikteam

Aha! begränsningar

Vissa kunder uttrycker en önskan om fler funktioner för automatisering av arbetsflöden.

Produktens flexibla natur innebär att den kan vara överväldigande i början.

Aha! prissättning

Aha! delar upp sina priser per produkt. Du kan prenumerera på de delar av plattformen som ditt team är intresserat av att använda.

Aha! Roadmaps: Från 59 dollar per användare och månad

Aha! Ideas: Från 39 dollar per användare och månad

Aha! Create: Gratisplan tillgänglig med betalda planer från 10 dollar per användare och månad.

Aha! Develop: Från 9 dollar per användare och månad

Aha! betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Jämför Aha och Jira!

8. Craft. io

Craft. io är en allt-i-ett-plattform för produktledning som hjälper team att skapa starkare produkter tack vare evidensbaserade beslut om produktutveckling. Plattformens prioriteringsfunktioner gör det enkelt för team att planera effektivare produktlanseringscykler, så att du kan hantera alla uppgifter i en tavla i stil med en att göra-lista.

Craft. io:s bästa funktioner

Använd enkelt den prioriteringstyp du föredrar – inklusive MoSCoW, WSJF, RICE och mer.

Använd formelbyggaren för att skapa ditt eget produktprioriteringssystem.

Ge vikt åt icke-standardiserade områden av excellens med teamspecifika prioriteringspoäng.

Planera produktcykler utifrån din prioritering av vad som är viktigt

Craft. io-begränsningar

Vissa användare uttrycker att användargränssnittet ibland kan vara överväldigande.

Plattformen är starkt inriktad på produktledningsteam, vilket kanske inte passar andras behov.

Priser för Craft.io

Essential: 49 dollar per användare och månad

Pro: 109 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Craft. io betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

9. Google Keep

via Google Keep

Google Keep är mjukvarujättens version av en anteckningsapp. Även om den inte har lika många funktioner som andra prioriteringsverktyg på marknaden, kan Google Keep vara ett bra gratisalternativ om ditt team letar efter något mycket lättviktigt och användarvänligt.

Google Keeps bästa funktioner

Skriv och dela anteckningar med resten av teamet på ett och samma ställe

Prioritera uppgifter och åtgärder genom att fästa dem i Google Keep.

Ställ in tidsbaserade påminnelser för att hålla dig på rätt spår

Integreras sömlöst med övriga produkter i Google-paketet.

Begränsningar i Google Keep

Det finns en brist på traditionella verktyg för produktprioritering, så vissa användare kan tycka att det saknas funktioner.

Poängsättning och prioritering baseras på dina egna personliga tankar, snarare än på ett sofistikerat poängsystem.

Priser för Google Keep

Gratis

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

10. Evernote Teams

via Evernote Teams

Evernote Teams är en version av anteckningsappen för team, utformad med fokus på samarbete. Användare kan skriva och dela anteckningar, arbeta tillsammans och lagra teamets kunskap på ett och samma ställe. Även om den främst är avsedd för anteckningar och kunskapsdelning kan den användas som ett enkelt verktyg för prioritering eller projektplanering.

Evernote Teams bästa funktioner

Samarbeta enklare i realtid eller asynkront med delade anteckningar

Använd mallar för att skapa din egen prioriteringsmatris.

Dela din prioriteringsprocess med intressenter utanför appen

Skapa en egen företagswiki som ger råd om hur du prioriterar uppgifter och uppdateringar.

Begränsningar för Evernote Teams

Det är inte utformat enbart som ett prioriteringsverktyg, så alla relevanta projektledningsverktyg är begränsade.

Vissa användare önskar att det fanns fler anpassningsalternativ.

Priser för Evernote Teams

Från 14,99 $ per användare och månad.

Evernote Teams betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Oavsett om du vill använda en standardiserad prioriteringsmetod eller skapa din egen, kommer dessa programvaruverktyg att hjälpa dig. Använd den här guiden för att hitta de bästa prioriteringsverktygen för ditt team, så att du kan prioritera arbetet på det mest effektiva sättet.

Om ditt team är redo att investera i ett projekt- eller uppgiftshanteringssystem som går utöver att hjälpa dig att prioritera, prova ClickUp. Vår funktion för uppgiftsprioritering gör det enkelt för dig att ta reda på vad du ska arbeta med härnäst och är en del av vårt allt-i-ett-system för produktivitet och projektledning.