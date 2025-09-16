De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Google Keep 2025

Vi älskar alla en bra anteckningsapp med många funktioner, men ibland kan även de mest populära verktygen som Google Keep kännas begränsande.

När det gäller organisation förlitar sig Google Keep i hög grad på färgkodade etiketter och fästa anteckningar, vilket visserligen är funktionellt, men inte erbjuder den djup och flexibilitet som vissa användare behöver. Om du är en person som gillar att organisera anteckningar på ett mer strukturerat och detaljerat sätt (till exempel efter projekt, kategori eller prioritet) behöver du ett alternativ till Google Keep.

Om du någonsin har önskat dig en mer robust och flexibel anteckningsfunktion än den som Google Keep erbjuder, har du kommit rätt. Det finns flera alternativ, och alla har något nytt att erbjuda som kan förändra hur du hanterar dina anteckningar.

I den här listan kommer vi att förstå varför dessa appar kan vara det smartare valet för ditt sätt att arbeta.

Varför välja alternativ till Google Keep?

Google Keep fyller sitt syfte för snabba anteckningar, men det finns många anledningar till varför du kanske vill utforska alternativ. Några av dem är 👇

Begränsade organisationsfunktioner : Google Keeps begränsade system för taggning och märkning kan göra det svårt att hantera stora mängder anteckningar. Alternativen erbjuder mer avancerade kategoriseringsalternativ, såsom anteckningsböcker, mappar eller kapslade taggar.

Brist på integration med uppgiftshantering : Om du behöver något mer än bara en plats att skriva ner idéer på, kanske du vill ha anteckningsverktyg som kan integreras med uppgiftshanteringssystem. Alternativ till Google Keep har ofta inbyggda att göra-listor, påminnelser och projektuppföljningsfunktioner som hjälper dig att hålla koll på dina mål.

Begränsad anpassning : Om du föredrar att anpassa din anteckningsupplevelse är Google Keep inte tillräckligt bra. Avancerade anteckningsverktyg erbjuder ofta bättre alternativ för att anpassa layouter, teman och till och med anteckningarnas utseende.

Grundläggande sökfunktion: Google Keep har en grundläggande sökfunktion, men vissa alternativ erbjuder mer kraftfulla sökfunktioner, såsom sökning inom specifika taggar, filtrering efter innehållstyp (bilder, ljud, länkar) eller till och med komplexa booleska sökningar.

De 10 bästa alternativen till Google Keep i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Anteckningsblock, samarbetsdokument, rich text-formatering, inbäddade medier, versionshistorik, säker delning, AI-assistent Individer, små team och företag som behöver en flexibel, integrerad lösning för anteckningar och projektledning. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag Evernote OCR-sökning, anteckningsböcker och taggar, dokumentskanner, AI-redigeringsverktyg Team som hanterar forskningsintensiva anteckningar med multimedia Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 14,99 $/månad Microsoft OneNote Fri form för anteckningar, länkade anteckningar, immersiv läsare, AI Copilot, sökning i ljud/video Användare av Microsoft-programvara som vill dela anteckningar på ett smidigt sätt Gratis med ett Microsoft 365-abonnemang Apple Notes Inspelningar med transkription, länkade anteckningar AES-GCM-kryptering med Face ID/lösenordslåsning, taggar, smarta mappar, Smart Script Personer som föredrar säker anteckning på Apple-enheter Gratis Standard Notes Öppen källkod, end-to-end-krypterade anteckningar, rich text, Markdown, dynamiska checklistor, krypterade säkerhetskopior, smarta vyer Fjärrbaserade och distribuerade team som behöver krypterade anteckningar med integritet i första rummet Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 63 $/år Joplin Öppen källkod, offlineanteckningar, Web Clipper, fullständig Markdown, LaTeX-matematik, diagramstöd, anpassad CSS-styling, underanteckningsböcker, ritningar/skisser i anteckningar Små till medelstora team som söker ett öppet källkodsprogram för anteckningar med offline-stöd Gratis (öppen källkod); Betalda abonnemang från 3,5 $/månad Bear Markdown, inline-formatering, kryssrutor för att-göra-listor, kapslade taggar, kodblock med syntaxmarkering för över 150 språk, fokusläge, avancerad sökning Kreativa personer och författare som behöver snygga anteckningsfunktioner med kreativ touch Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 2,99 $/månad Nimbus Note (Fuse Base) Multiformat-”Super Documents”, OCR-sökning i bilder/skanningar, e-post till anteckning, säkra offentliga varumärkesportaler, IFTTT-integration, inbäddade databaser Marknadsföringsteam som hanterar varumärkesportaler och kunskapscentrum för kunder Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 39 $/månad Zoho Notebook Plattformsoberoende anteckningar, smarta kort, anteckningsböcker med omslag, taggar och staplar, anteckningstavlor, ljudtranskription, AI-skissigenkänning Zoho-användare som integrerar anteckningar med affärsverktyg Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 1,99 $/månad Simplenote Minimalistisk anteckningsfunktion för ren text/Markdown, kapslade taggar, checklistor, realtidssamarbete, publicering, mobila widgets, massimport Personer som söker minimalistiska, distraktionsfria anteckningsverktyg Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 10 $/år

De bästa alternativen till Google Keep

Låt oss diskutera vart och ett av dessa verktyg i detalj 👇

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget som kombinerar anteckningar med projektledning)

Skriv ner dina tankar och organisera dem direkt med ClickUp Notepad

I en tid där idéer dyker upp dygnet runt och projekt kräver ständig kontext har anteckningar blivit mycket mer än bara snabba klotter. De är nu ryggraden i hur vi fångar upp tankar, förfinar dem och omvandlar dem till handling. Det är därför ClickUp behandlar anteckningar som en levande del av ditt arbete.

För personliga anteckningar, snabba listor eller idéer som du inte är redo att formalisera erbjuder ClickUp Notepad ett privat utrymme i din arbetsyta. Du kan skriva ner tankar, skapa checklistor och bifoga filer utan att avbryta ditt arbetsflöde.

Fånga snabba idéer och formatera dem på språng med ClickUp Notepad

Det är också väl genomtänkt för flexibilitet. Med dess textverktygsfält och innehållsblock kan du lägga till banners, rubriker, markeringar, kodsnuttar, citat och avdelare i dina anteckningar.

Du kan också bifoga bilder, videor eller filer med ett enkelt slash-kommando, bädda in checklistor för att hålla koll på personliga uppgifter och omorganisera block för att förfina ditt tänkande.

Lägg direkt till dina favoritblock i ClickUp Notepad

Det är också enkelt att hantera anteckningar. Döp om dem efter syfte, konvertera dem till uppgifter eller sortera dem efter senaste för snabb åtkomst.

Och om Notepad är platsen där idéer föds, är ClickUp Docs platsen där de växer till fullt realiserade projekt. När en tanke har vuxit sig för stor för att snabbt kunna fångas upp kan du konvertera den från en anteckning till ett dokument med ett enda klick.

Skriv och hantera detaljerade arbetsflöden och anteckningar med ClickUp Docs

Dessutom stöder Docs fullständiga kunskapswikis med hierarkiska sidor och undersidor som du kan dra, kapsla och ordna om för att skapa en tydlig navigering.

Omslagsbilder, sidikoner och anpassad formatering ger varje avsnitt ett visuellt uttryck, medan den centraliserade Docs Hub gör det möjligt att snabbt söka i både små och stora arbetsytor.

ClickUp Docs stöder även import från andra plattformar, export till PDF, HTML eller Markdown samt versionshistorik för att återställa ändringar.

Om du letar efter en AI-partner som kan sammanfatta mötesdiskussioner och identifiera åtgärdspunkter från dina anteckningar är ClickUp Brain den inbyggda intelligensen som ligger tyst i bakgrunden, redo att hjälpa dig när du behöver det.

Be den att hitta det senaste du skrev om ett specifikt projekt, så hittar den rätt avsnitt direkt. Ge den ett långt, rörigt mötesutkast, så omvandlar den det till en tydlig lista med åtgärder.

Hitta tidigare projektdokument och arbetsflöden direkt med ClickUp Brain

💡 Proffstips: I ClickUp Docs markerar du den text du vill förfina och använder sedan textverktygsfältet för att omedelbart öppna ClickUp Brain. Det korrigerar grammatik, förkortar eller utökar texten och omformulerar den till och med för att göra den enklare. Förfina och redigera text enkelt med ClickUp Docs i kombination med ClickUp Brain.

ClickUps bästa funktioner

Centraliserad kunskapslagring: Skapa en sökbar informationshub med dokument och wikis med hjälp av Skapa en sökbar informationshub med dokument och wikis med hjälp av ClickUp Knowledge Management , komplett med taggar, länkade sidor och inbäddat innehåll.

Automatiserad arbetsflödeshantering: Eliminera repetitiva åtgärder med Eliminera repetitiva åtgärder med ClickUp Autopilot Agents som tilldelar uppgifter, flyttar objekt, skickar uppdateringar och skapar sammanfattningar baserat på triggers eller milstolpar.

Visuella samarbetsytor: Kartlägg processer och idéer i ClickUp Whiteboards med hjälp av klisterlappar, flödesscheman och live-uppgiftsinbäddningar.

Anteckningar där du behöver dem: Lägg till anteckningar och dokument till uppgifter, chattar eller till och med till dina kalenderhändelser, och få tillgång till dem när du är på språng med hjälp av ClickUp-mobilappen.

Handlingsbara mötesdiskussioner: Spela in mötesanteckningar automatiskt och dela sammanfattningar och viktiga slutsatser efteråt med AI Notetaker.

Mallar för anteckningar: Spara tid och energi med anpassningsbara anteckningsmallar som Spara tid och energi med anpassningsbara anteckningsmallar som ClickUps mall för mötesanteckningar.

Avancerad uppgiftshantering: Dela upp arbetet i genomförbara steg med hjälp av Dela upp arbetet i genomförbara steg med hjälp av ClickUp Tasks med deluppgifter, beroenden, återkommande scheman och anpassade fält, samtidigt som du växlar mellan vyer som Lista, Tavla eller Tidslinje.

Begränsningar för ClickUp

Förstagångsanvändare kan ibland känna sig överväldigade av alla funktioner i ClickUp.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

Jag gillar verkligen att det är både en anteckningsapp och en projektledningsapp i ett. Funktionerna och konfigurationen gör det enkelt att hålla koll på flera projekt och visa översikter för alla uppgifter.

Jag gillar verkligen att det är både en anteckningsapp och en projektledningsapp i ett. Funktionerna och konfigurationen gör det enkelt att hålla koll på flera projekt och visa översikter för alla uppgifter.

💡 Proffstips: Har du inte tid att skriva anteckningar? Prata istället! Diktatera dina anteckningar till ClickUp Brain MAX med hjälp av funktionen Talk to Text, och textanteckningarna sparas där du behöver dem! Förvandla dina ord till praktiska anteckningar som du kan använda var som helst med Talk to Text i ClickUp. Team som använder Talk to Text kan skriva 400 % mer utan att behöva skriva och spara nästan en timme varje dag.

2. Evernote (bäst för hantering av forskningsintensiva anteckningar med multimedia)

via Evernote

Evernote, en app för anteckningar och produktivitet, samlar dina anteckningar, filer och idéer på ett ställe och gör dem lätta att hitta senare. Du kan lagra inskriven text, bilder, PDF-filer, skannade dokument, ljudfiler och handskrivna sidor, och allt är sökbart och organiserat med anteckningsböcker och taggar.

Det är lika bra på att strukturera dina idéer. Du kan lägga till checklistor, bädda in filer, infoga foton eller länka anteckningar till varandra för att skapa ett sammanhängande informationsnätverk.

Dessutom förvandlar den inbyggda dokumentskannern din telefon till ett bärbart verktyg för att skanna kvitton, kontrakt och whiteboards, medan optisk teckenigenkänning (OCR) gör texten i bilderna fullt sökbar.

Evernotes bästa funktioner

Sammanfatta, skriv om eller konvertera dina anteckningar till olika format direkt med Evernotes AI Edit -verktyg.

Spara webbsidor, artiklar och skärmdumpar med Web Clipper

Sök i skannade whiteboards, PDF-filer och Office-filer med djup OCR och indexering av bilagor

Länka anteckningar till varandra för att bygga upp sammankopplade kunskapsnätverk och automatiskt generera klickbara innehållsförteckningar.

Anslut det till din kalender för att synkronisera anteckningar med kalenderhändelser

Evernotes begränsningar

Vissa användare upplever problem med bifogade filer, export och en dåligt fungerande sökfunktion som blandar ihop resultat för specifika anteckningar och alla anteckningar.

Priser för Evernote

Gratis för alltid

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Evernote?

En recensent på Capterra säger:

Evernote Teams är ett utmärkt verktyg för att samla anteckningar samt för samarbete kring arbete och projekt. Jag gillar särskilt att jag kan skriva anteckningsböcker, anteckningar och uppgifter organiserade i taggar och märka dem med en anteckningsbok. Anteckningsfunktionerna är alltså ganska bra, jag får textformatering och bilder gratis, men också ljudklipp.

Evernote Teams är ett utmärkt verktyg för att samla anteckningar samt för samarbete kring arbete och projekt. Jag gillar särskilt att jag kan skriva anteckningsböcker, anteckningar och uppgifter organiserade i taggar och märka dem med en anteckningsbok. Anteckningsfunktionerna är alltså ganska bra, jag får textformatering och bilder gratis, men också ljudklipp.

👀 Visste du att? Leonardo da Vinci skrev många av sina anteckningar baklänges ( spegelskrift ), möjligen för att förhindra att de smetade ut, eftersom han var vänsterhänt, eller för att hålla sina idéer hemliga.

3. Microsoft OneNote (bäst för smidig delning av anteckningar mellan Microsofts ekosystem)

via Microsoft OneNote

OneNote är Microsofts levande anteckningsbok som anpassar sig efter dina projekt, kurser eller personliga kunskapsbas. Dess fria format låter dig placera text, skisser, ljud och bilder var som helst på sidan, så att dina anteckningar kan följa dina tankegångar.

När du forskar eller planerar med flera källor kan du med länkade anteckningar koppla dina anteckningar till exakt den bild, webbsida eller det dokument som de hänför sig till. För dig som arbetar med en stylus erbjuder Pen-Focused View snabb åtkomst till anpassade bläckverktyg, vilket gör det lika bekvämt att skissa idéer som att göra anteckningar på föreläsningsbilder.

Utöver det blir det enklare att granska och återkomma till material med Immersive Reader, som kan läsa upp anteckningar högt, översätta dem, markera grammatiska strukturer och fokusera din vy rad för rad.

Jämfört med vissa av OneNotes alternativ med avancerade funktioner för samarbete i realtid kan OneNotes samarbetsfunktioner dock upplevas som något begränsande.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Spara, kommentera och dela webbinnehåll var du än befinner dig med Web Clipper .

Sök efter talade ord i ljud- och videoinspelningar och navigera sedan med snabba uppspelningsgenvägar när du behöver hitta den exakta tidpunkten.

Spela upp pennstreck för att se ett diagram eller en brainstorming utvecklas, perfekt för att återuppleva hur en lösning kom till.

Be Copilot att sammanfatta sidor, extrahera åtgärdspunkter, transkribera röstanteckningar eller skapa en disposition utifrån dina anteckningar när du har ont om tid.

Dela anteckningar och arbeta tillsammans med teammedlemmarna

Begränsningar i Microsoft OneNote

Vissa användare rapporterar synkroniseringsfördröjningar när de byter enhet, utan tydlig indikation på vilken anteckningsversion som är den senaste.

Priser för Microsoft OneNote

Gratis med Microsoft 365-abonnemanget

Betyg och recensioner av Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft OneNote?

En G2-recensent säger:

OneNote används flitigt i vår organisation för att hålla reda på uppgifter och information. Det gör det möjligt för oss att öppna flera anteckningsböcker för att göra anteckningar och gruppera dem. Man kan synkronisera anteckningar som gjorts under möten med kalendern och att göra-listor i Outlook. Man kan också dela en viss anteckningsbok med andra.

OneNote används flitigt i vår organisation för att hålla reda på uppgifter och information. Det gör det möjligt för oss att öppna flera anteckningsböcker för att göra anteckningar och gruppera dem. Man kan synkronisera anteckningar som gjorts under möten med kalendern och att göra-listor i Outlook. Man kan också dela en viss anteckningsbok med andra.

👀 Visste du att? 1968 skapade 3M-forskaren Spencer Silver av misstag ett lim som knappt fastnade på någonting – en total flopp... tills det år senare blev den världsförändrande Post-it-lappen.

4. Apple Notes (bäst för säker anteckning på Apple-enheter)

via Apple Notes

Apple Notes är Apples inbyggda anteckningsapp, tillgänglig på iPhone, iPad och Mac, utformad för snabba anteckningar och organiserad kunskapslagring.

I Notes kan du gå längre än att bara skriva anteckningar och lägga till inspelningar tillsammans med deras transkription. Och om du är student och jobbar med matematik är det också otroligt enkelt att lösa ekvationer på språng. Skriv bara "x = 10" på en rad och "4 * x = " på nästa, så beräknar Notes det åt dig.

Du kan länka mellan anteckningar med hjälp av ">>" för att skapa ett personligt nätverk av relaterade tankar. Alla anteckningar är säkrade med AES-256-kryptering, och du kan också lägga till ytterligare ett säkerhetslager med Face ID, Touch ID eller ett anpassat lösenord för anteckningar.

Apple Notes bästa funktioner

Organisera anteckningar med taggar, smarta mappar och snabba interna anteckningslänkar

Lägg till tabeller, checklistor, bilder, länkar och mycket mer i dina anteckningar

Diktat dina anteckningar till Siri AI-assistenten så visas de direkt i anteckningsappen.

Använd Smart Script på iPad för att förfina och rensa handskrivna anteckningar i realtid

Läs upp eller översätt anteckningar och markera grammatik med Immersive Reader

Kom åt dina anteckningar på alla dina Apple-enheter

Begränsningar i Apple Notes

Vissa användare rapporterar att de anteckningar de sparar försvinner utan möjlighet till återställning trots iCloud-synkronisering.

Priser för Apple Notes

Gratis för alltid med Apple-enheter

Apple Notes betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Apple Notes?

En Quora-användare säger:

Jag tyckte inte mycket om Notes förrän jag började använda det för att spara intressanta artiklar, en löpande tidslinje när vi nyligen köpte ett hus och till och med en speciell anteckning till min fru med allt hon behöver veta om jag skulle gå bort. Notes har blivit oumbärligt och kan delas med andra, etc. Det kan till och med lagra videor, foton och ljudfiler.

Jag tyckte inte mycket om Notes förrän jag började använda det för att spara intressanta artiklar, en löpande tidslinje när vi nyligen köpte ett hus och till och med en speciell anteckning till min fru med allt hon behöver veta om jag skulle gå bort. Notes har blivit oumbärligt och kan delas med andra, etc. Det kan till och med lagra videor, foton och ljudfiler.

📮 ClickUp Insight: Cirka 90 % av alla människor sätter upp mål relaterade till hälsa eller karriärutveckling, men passionerade projekt och hobbyer hamnar ofta i skymundan. Men roliga idéer förtjänar också att uppmärksammas. Skriv ner dem i ClickUp Notepad eller skissa dem på ClickUp Whiteboards, och slutför de kreativa projekt som du har "tänkt ta itu med" i månader. Allt du behöver är en plan. 🤓 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig ~10 % mer arbete – inklusive det roliga – sedan de bytte till verktyget.

5. Standard Notes (bäst för krypterade anteckningar med fokus på integritet)

via Standard Notes

Standard Notes är en app för anteckningar som liknar ett valv och som bygger på principer om integritet och kraftfull modularitet. Denna öppna källkodsplattform låter dig skriva i ren text, rik text, Markdown, kalkylblad och mer.

En av dess höjdpunkter är att dina anteckningar skyddas med granskad, nollkunskaps end-to-end-kryptering, vilket innebär att endast du har nycklarna.

För dem som vill ha mer än bara ord erbjuder Super Notes avancerade funktioner som formaterad rik text, inbäddade filer, dynamiska checklistor och till och med inbäddade bilder.

Dagliga krypterade säkerhetskopior landar i din inkorg, och den långsiktiga revisionshistoriken fungerar som en oändlig ångra-funktion. Funktionen Moments lägger till en ytterligare dimension som gör att du kan ta krypterade foton kopplade till specifika anteckningar för visuell journalföring eller sammanhang.

Standard Notes bästa funktioner

För en daglig dagbok med automatiskt genererade anteckningar och en valfri krypterad fotologg för ögonblick.

Organisera alla dina data och anteckningar enkelt med Smart Views för dynamiska filter baserade på taggar, innehåll eller datumintervall.

Anpassa gränssnittet med teman eller lägg till anpassad CSS för en personlig arbetsyta.

Skydda dina anteckningar med ett lösenord och biometri på mobilen

Begränsningar i Standard Notes

Gratisversionen har begränsad textkapacitet, saknar samarbetsfunktioner och uppvisar buggar på Linux med ett föråldrat användargränssnitt.

Standard Notes-priser

Standard: Gratis

Produktivitet: 63 $/år

Professionell: 84 $/år

Standard Notes betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Standard Notes?

En G2-recensent säger:

Jag gillar att de prioriterar integritet framför allt annat med sin mycket säkra, krypterade kanal för synkronisering av data och anteckningar mellan olika enheter. Och jag älskar att de har utvecklingsverktyg.

Jag gillar att de prioriterar integritet framför allt annat med sin mycket säkra, krypterade kanal för synkronisering av data och anteckningar mellan olika enheter. Och jag älskar att de har utvecklingsverktyg.

💡 Proffstips: Börja varje mötesanteckning med att skriva datumet och tre viktiga resultat som du vill uppnå med mötet högst upp. På så sätt kan du fokusera dina anteckningar på att fånga information som tjänar dessa specifika mål istället för att skriva ner allt.

6. Joplin (bäst för öppen källkodsanteckningar med offline-stöd)

via Joplin

Joplin är en öppen källkod-app för anteckningar och uppgiftshantering som är utformad för dem som värdesätter både kontroll och flexibilitet när det gäller hur deras information lagras, organiseras och nås.

Det fungerar smidigt på datorer, mobiler och till och med kommandoraden, med möjlighet att synkronisera via tjänster som Dropbox, OneDrive eller din egen server.

Det som gör Joplin så speciellt är dess förmåga att anpassas till en rad olika arbetsflöden. Du kan spara hela webbsidor, klippa ut artikelutdrag eller ta skärmdumpar direkt i strukturerade anteckningsböcker med Web Clipper.

För dem som gillar att finjustera sin arbetsyta erbjuder Joplin flera anpassningslager. Du kan ändra hur Markdown visas genom att lägga till en userstyle.css-fil i din profilkatalog och använda din egen CSS för att styra både utseendet på skärmen och utskriften av dina anteckningar. Hela gränssnittet kan också omdesignas med userchrome.css.

Joplins bästa funktioner

Arbeta i Markdown med WYSIWYG-redigering, diagramstöd, LaTeX-matematik och anpassningsbara formateringsalternativ

Organisera anteckningsböcker i underanteckningsböcker för att skapa en tydlig, trädliknande hierarki för projekt, arbete eller personliga kategorier.

Infoga och redigera ritningar direkt i anteckningar – rita med en stylus eller pekskärm, zooma in för detaljer och bädda in flera skisser.

Spela in och bifoga ljudfiler och foton direkt till dina anteckningar

Dela och skapa gemensamma anteckningar med andra

Joplins begränsningar

Användare påpekar att verktyget saknar PDF OCR, vilket tvingar dem att använda externa verktyg för skannade sökningar.

Vissa recensenter har rapporterat att det är svårt att redigera anteckningar i mobilappen.

Priser för Joplin

Öppen källkod: Gratis

Joplin Cloud Basic: 3,5 dollar/månad

Joplin Cloud Pro: 7 $/månad

Joplin Cloud Teams: 9,5 $/månad

Omräknat från europriser*

Joplin-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Joplin?

En G2-recensent säger:

Jag gillar verkligen anteckningarnas organisationsstruktur, där man kan ha anteckningsböcker och olika anteckningar i dem. Jag gillar också att anteckningarna lagras i Markdown, vilket gör dem lätta att läsa tack vare förhandsgranskningsfönstret, och det håller också anteckningarnas storlek mycket liten, eftersom det inte lagrar en massa onödigt skräp.

Jag gillar verkligen anteckningarnas organisationsstruktur, där man kan ha anteckningsböcker och olika anteckningar i dem. Jag gillar också att anteckningarna lagras i Markdown, vilket gör dem lätta att läsa tack vare förhandsgranskningsfönstret, och det håller också anteckningarnas storlek mycket liten, eftersom det inte lagrar en massa onödigt skräp.

🌟 Bonus: Förbättra dina anteckningar med ett AI-drivet produktivitetsverktyg som integreras med alla dina filer och appar, både lokala och molnbaserade. ClickUp Brain MAX förstår dina uppgifter, dokument, möten och teamdynamik och ger intelligenta insikter och kontextuellt relevanta automatiseringar. Detta säkerställer att dina anteckningar inte bara är textinmatningar utan är kopplade till pågående arbete och mål. Vänd dig till ClickUp Brain MAX för en extremt kontextuell arbetsyta.

7. Bear (bäst för stilfulla anteckningar med kreativ touch)

via Bear

Bear finns tillgängligt för iPhone, iPad och Mac och kombinerar ett rent skrivutrymme med ett robust taggningssystem som låter dig skapa hashtag-baserade hierarkier. Det innebär att du kan gruppera anteckningar i kategorier på flera nivåer utan att behöva använda fasta mappar.

Dess Markdown-first-strategi gör formateringen snabb och smidig, medan inline-styling, checklister och stöd för bilder, skisser och bifogade filer ger dig flexibilitet när du vill fånga upp idéer. Redigeraren stöder också kodblock med syntaxmarkering för över 150 programmeringsspråk.

På denna plattform kan du använda booleska operatorer, taggfilter och till och med söka i specifika bilagor. Fokusläget döljer allt utom det du skriver, medan anpassade teman och typografiska inställningar låter dig anpassa arbetsytan efter dina önskemål.

Bear bästa funktioner

Använd taggar som #projekt/2025/fas1 för att skapa intuitiva hierarkier och lägg till TagCons (anpassade ikoner) för snabb visuell navigering.

Länka anteckningar eller specifika rubriker med [[note title]] eller [[/Heading]], använd sedan alias för att hålla länktexten tydlig och meningsfull.

Skapa en "Dashboard"-anteckning som dynamiskt länkar till alla anteckningar under en viss tagg med hjälp av genvägar.

Dela och exportera dina anteckningar i flera format, och skydda dem till och med med lösenord.

Bear-begränsning

Bristen på stöd för Windows- eller Android-appar begränsar dess plattformsoberoende användning.

Bear-prissättning

Gratis

Fördel: 2,99 $/månad

Bear-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Bear?

En recensent på Capterra säger:

Bear text editor är ett exceptionellt verktyg för alla som värdesätter snabbhet och elegans i sin skrivprogramvara. Den är snabb och gränssnittet är vackert, med en elegant och minimalistisk design. En av de mest framstående funktionerna i Bear är dess sök- och hämtningsfunktioner. Det går snabbt att hitta gamla anteckningar eller specifika textrader, även i ett stort bibliotek. Och Markdown-stödet är förstklassigt.

Bear text editor är ett exceptionellt verktyg för alla som värdesätter snabbhet och elegans i sin skrivprogramvara. Den är snabb och gränssnittet är vackert, med en elegant och minimalistisk design. En av de mest framstående funktionerna i Bear är dess sök- och hämtningsfunktioner. Det går snabbt att hitta gamla anteckningar eller specifika textrader, även i ett stort bibliotek. Och Markdown-stödet är förstklassigt.

📑 Kolla in detta: De bästa alternativen till Bear-appen för anteckningar

8. Nimbus Note (bäst för varumärkesportaler och kunskapscentrum)

via Nimbus Note

Nimbus Note, en del av Fuse Base, är en arbetsyta med flera format som förvandlar en anteckning till en liten kunskapssajt.

Du kan skapa ”superdokument” som kombinerar text, tabeller, PDF-filer, bilder, video och webbskärmdumpar på ett och samma ställe, och sedan hitta vad som helst igen med OCR som söker i bilder och skanningar. Det är utvecklat för team och kundarbete, med arbetsytor som håller projekten separata och organiserade.

Du kan också vidarebefordra e-postmeddelanden till en privat Nimbus-adress för att omvandla konversationer och bilagor till anteckningar.

Det är enkelt att dela med team och kollegor på denna plattform. Publicera anteckningar eller hela mappar som offentliga sidor med ditt varumärke och en anpassad underdomän, lägg till ett lösenord vid behov och bädda även in anpassade HTML- eller JS-widgets för interaktiva dokument eller kundportaler.

Nimbus Notes bästa funktioner

Fånga sammanhanget tillsammans med påminnelser genom att ställa in tids- eller platsbaserade aviseringar i valfri anteckning och välj om de ska skickas till din enhet eller via e-post.

Använd IFTTT för att hämta innehåll eller trigga anteckningar från över 900 tjänster

Skapa dynamiska instrumentpaneler med hjälp av inbäddade tabeller och databaser (”TablesDBs”) som finns i anteckningarna.

Hantera flera användare och arbetsytor för din organisation med en centraliserad organisationskonsol.

Begränsningar för Nimbus Note

Vissa användare har rapporterat att förlusten av JSON-exporter begränsar deras alternativ för datamigrering.

Priser för Nimbus Note

Solo : 39 $/månad

Essentials : 99 $/månad

Avancerat : 332 $/månad (faktureras årligen)

Obegränsat: Anpassad prissättning

Nimbus Note – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nimbus Note?

En G2-recensent säger:

FuseBase har en kraftfull dokumentredigerare i kombination med webbplatsliknande portaler. Ett bra alternativ för att minska kundernas introduktionstid, eftersom vi har centraliserat vår utbildning och våra guider. Hittills är allt bra – automatiska påminnelser om uppgifter och steg-för-steg-redigeraren för arbetsflöden är mina favoriter just nu.

FuseBase har en kraftfull dokumentredigerare i kombination med webbplatsliknande portaler. Ett bra alternativ för att minska kundernas introduktionstid, eftersom vi har centraliserat vår utbildning och våra guider. Hittills är allt bra – automatiska påminnelser om uppgifter och steg-för-steg-redigeraren för arbetsflöden är mina favoriter just nu.

🎯 Möteshack: När du är på ett möte kan du prova att använda nyckelordstriggers för att automatiskt kategorisera diskussionsämnen när de transkriberas. Ställ till exempel in din mötesprotokollprogramvara så att den taggar omnämnanden av ”budget”, ”deadline” eller ”åtgärdspunkter” så att du direkt kan hoppa till specifika diskussionstyper när du granskar protokollet senare.

via Zoho Notebook

Zoho Notebook är Zoho Corporations plattformsoberoende anteckningsapp, tillgänglig på iOS, Android, Mac, Windows, Linux och webben. Den är utvecklad för att fånga idéer i form av text, bilder, ljud, checklistor, skisser och filer.

I Notebook anpassar sig varje ”anteckningskort” efter det innehåll du skapar. Till exempel ger ett textkort dig ett störningsfritt utrymme att skriva i, medan checklistkort hjälper dig att skapa att göra-listor eller organisera saker i en överskådlig lista.

För att organisera dina anteckningar kan du dra dem till anteckningsböcker med anpassningsbara omslag, gruppera dem med taggar eller stapla relaterade anteckningar för snabb navigering.

Och om du arbetar visuellt kan du med Noteboards (tavlor i Kanban-stil) ordna innehållet som kort som du kan flytta fritt.

Zoho Notebooks bästa funktioner

Spela in röstmemon som ljudkort som automatiskt transkriberas till sökbar text och markera uppspelning synkroniserat med inspelningen

Skanna dokument med din mobilkamera och spara och exportera dem som PDF-filer

Skapa videokort som låter dig spela in både skärmen och dig själv samtidigt, inklusive kapitelmarkörer och enkel delning av offentliga länkar.

Använd AI Sketch Recognition i Sketch Cards för att förvandla grova cirklar, rektanglar och pilar till perfekta former för tydliga diagram och tankekartor.

Skaffa Notebook AI för att få hjälp med snabba skriv- och grammatikförslag.

Begränsningar för Zoho Notebook

Användarna lyfter fram problem som konstig formatering vid kopiering och klistring, förlorade stycken och bristande stöd för markdown.

Priser för Zoho Notebook

Notebook Essential: Gratis

Notebook Pro: 1,99 $/månad

Notebook for Business: 4,99 $/användare/månad

Zoho Notebook – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Notebook?

En recensent på Capterra säger:

Denna programvara är enkel att använda och fungerar utmärkt för anteckningar och andra funktioner. Vissa funktioner är mycket användbara för vardagliga uppgifter, till exempel påminnelser.

Denna programvara är enkel att använda och fungerar utmärkt för anteckningar och andra funktioner. Vissa funktioner är mycket användbara för vardagliga uppgifter, till exempel påminnelser.

👀 Visste du att? Zettelkasten (”lappbox”) är en hundraårig tysk metod för att koppla samman små anteckningar – Niklas Luhmann använde den för att skriva över 70 böcker. 😱

10. Simplenote (bäst för minimalistiska, distraktionsfria anteckningar)

via Simplenote

Simplenote är en minimalistisk, distraktionsfri anteckningslösning som bygger på ren text och Markdown. Det är delvis därför den är så enkel att använda och samtidigt anpassningsbar för allt från snabba listor till personlig kunskapshantering.

Dess taggningssystem går utöver grundläggande etiketter genom att tillåta nästlade taggstrukturer, vilket ger dig ett flexibelt sätt att kategorisera anteckningar utan att låsa dem i rigida mappar. För samarbete kan du bjuda in andra att redigera en anteckning i realtid eller publicera den som en skrivskyddad webbsida med ett enda klick.

På mobilen kan du med hjälp av widgeten skapa en ny anteckning direkt utan att öppna appen. Datoranvändare kan också importera flera filer från Evernote, Markdown eller vanliga textfiler för att samla alla sina anteckningar på ett ställe.

Simplenotes bästa funktioner

Använd interna länkar för att enkelt koppla ihop anteckningar med referenser till [[anteckningens titel]].

Skapa kapslade checklistor med GitHub-liknande Markdown-syntax

Aktivera fokusläge för att skriva utan distraktioner med bara en tom duk och en markör.

Sortera anteckningar efter skapandedatum, ändringsdatum och alfabetiskt

Skapa anteckningar direkt via Siri-assistenten i iOS-enheter

Simplenotes begränsningar

Användarna noterar brist på organisation, formatering, taggar och avancerade funktioner.

Du kan inte lägga till något annat än text i en anteckning.

Simplenote-priser

Gratis

Premium: 10 dollar per år

Simplenote-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Simplenote?

En recensent på Capterra säger:

Det finns några saker som jag verkligen gillar med Simplenote. För det första är det en mycket enkel och lättanvänd anteckningsapp. Den har inte så många extrafunktioner, vilket jag verkligen uppskattar. För det andra synkroniseras den mellan alla mina enheter, så jag kan alltid komma åt mina anteckningar oavsett var jag befinner mig. Och slutligen har den en fantastisk sökfunktion som gör det enkelt att hitta det jag letar efter.

Det finns några saker som jag verkligen gillar med Simplenote. För det första är det en mycket enkel och lättanvänd anteckningsapp. Den har inte så många extrafunktioner, vilket jag verkligen uppskattar. För det andra synkroniseras den mellan alla mina enheter, så jag kan alltid komma åt mina anteckningar oavsett var jag befinner mig. Och slutligen har den en fantastisk sökfunktion som gör det enkelt att hitta det jag letar efter.

📑 Kolla in detta: De bästa AI-apparna och verktygen för anteckningar

Ta dina anteckningar och projekt till nästa nivå med ClickUp

Google Keep är bra för att snabbt skriva ner tankar, men när dina idéer börjar bli fler behöver du ett utrymme som kan växa med dem.

ClickUp ger dig det (och mer). Det är en levande arbetsplats där varje anteckning kan bli en uppgift, ett projekt eller en del av en större plan.

Tack vare dess anslutna dokument, realtidssamarbete och AI-verktyg går din information inte förlorad i en massa spridda filer. Istället är den organiserad, sökbar och redo att användas när du behöver den.

ClickUp överbryggar klyftan mellan att fånga upp idéer och genomföra dem. Det är en plattform som håller jämna steg när arbetet går snabbt, anpassar sig efter din stil när prioriteringarna skiftar och hjälper dig att se helheten utan att förlora detaljerna.

👉 Prova ClickUp idag och få klarhet, struktur och fart i allt du gör.

Registrera dig på ClickUp för att börja utnyttja varje dag till fullo. ☀️