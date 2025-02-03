De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Productboard 2025 (gratis och betalda)

Som produktchef kretsar ditt liv kring att generera insikter, definiera affärsmål och skapa produkter som gör skillnad för dina kunder. Produktledningsverktyg underlättar livet när du ständigt jonglerar med olika uppgifter. ?

Ett sådant verktyg är Productboard, som är utformat för att hjälpa produktteam att samla in kundfeedback och skapa roadmaps för flera produkter på ett och samma ställe.

Användarna uppskattar Productboards funktioner för att följa framsteg, samla in insikter och visa roadmaps. Produktchefer kan dock behöva fler integrationer i sin projektledningsprogramvara. Produktchefer behöver faktiskt prioritera funktioner som erbjuder bättre flexibilitet, djupare insikter och bredare stöd för ledningen.

Det är här listan över de bästa alternativen till Productboard kommer in.

Här delar vi med oss av några av våra favoritalternativ till Productboard, både betalda och gratis, med en lista över funktioner, för- och nackdelar, priser och betyg.

Det är dags att ta ditt PM-spel till nästa nivå. ?

Vad ska du leta efter i Productboard-alternativ?

Alla produktledningsverktyg är inte lika. Beroende på dina specifika produktbehov kanske du föredrar vissa funktioner framför andra. ?️

Här är några saker att tänka på när du letar efter alternativ till Productboard:

Användarspårning och analys : För att kunna ta fram bra produkter måste du förstå hur dina kunder interagerar med dem.

Road mapping : Skapa en produktkarta från idé till lansering med produktledningsverktyg som stöder visuell, interaktiv produktstrategi.

Kundundersökningar : Stöd feedbackhantering med ett verktyg som erbjuder anpassningsbara formulär för att hjälpa till att sluta kundfeedbacklooparna.

Teamsamarbete : Från meddelanden i appen till samarbete i realtid – leta efter ett produktledningsverktyg som hjälper dig att arbeta tillsammans med andra.

Presentationsstöd : Dela dina insikter och nya idéer med ett verktyg som erbjuder presentationsfunktioner.

Projektledningsfunktioner : Effektivisera arbetsflöden och : Effektivisera arbetsflöden och uppgiftshantering med ett projektledningsverktyg som låter dig styra projektet på ett och samma ställe.

Heatmaps och flödesscheman : Det bästa sättet att få insikter om dina kunder är att se hur de faktiskt interagerar med dina produkter med hjälp av viktiga funktioner som heatmaps och inspelningar.

Integrationer: Produktchefer använder olika verktyg för att få jobbet gjort. Se till att det Productboard-alternativ du väljer kan integreras med din viktigaste produktledningsprogramvara.

De 10 bästa Productboard-alternativen att använda

Att hitta rätt programvara för produktledning tar tid och energi. Och vi vet att du förmodligen har ont om båda.

Därför har vi gjort grovjobbet åt dig. Här är 10 av de bästa Productboard-alternativen (både gratis och betalda!) som kan effektivisera din process och samtidigt spara tid, energi och till och med pengar. ?

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Ja, vi placerar ClickUp högst upp på listan, men av goda skäl. (Eller, mer exakt, många skäl. ) ClickUp är en allt-i-ett-plattform som erbjuder nästan oändliga funktioner, integrationer och anpassningsmöjligheter så att teamen kan hålla koll på varje steg i produktutvecklingsprocessen.

Med ClickUps produktfunktioner kan du planera din vision, spåra problem och hantera sprintmanagement på ett och samma ställe.

Börja med att samla alla på samma sida med hjälp av ClickUps produktbeskrivningsdokument. Det fördefinierade ClickUp Doc-dokumentet låter dig länka till design, lista funktionella specifikationer och förklara designöverväganden. Använd det för att utarbeta en lanseringsplan för produktteamen och skapa ett ramverk för en framgångsrik produktlansering. ✨

Med produktbeskrivningsmallen från ClickUp har ditt team en komplett mall att fylla i för att stödja en framgångsrik lansering – samtidigt som alla bokstavligen är på samma sida.

Skapa delade produktplaner i ClickUp så att alla i teamet ser sin roll och den övergripande visionen. Visualisera arbetsflöden och maximera effektiviteten med flera tavelvyer, inklusive ClickUps Kanban-tavlor. Lägg omedelbart till automatisering av uppgifter för att dela upp produktutvecklingen mellan olika teammedlemmar och avdelningar.

Skapa det perfekta agila arbetsflödet och bygg ett flexibelt Kanban-system för att visualisera ditt arbete och förbättra projektledningen med Board-vyn i ClickUp.

Du kan också underlätta produktutvecklingen tack vare ClickUp AI. Använd det för att skriva ett produktkravsdokument (PRD), utforma användartester eller skapa en övergripande testplan.

ClickUps bästa funktioner:

Med över 35 ClickUp-appar kan du anpassa uppgiftshanteringen, inklusive tilldelning av sprintpoäng och spårning av anpassade datafält.

Mer än 1 000 mallar för produktledning , inklusive mallar för projektplaner , gör det enkelt att skapa agila berättelser, spåra funktionsförfrågningar och bygga designkort.

Över 50 åtgärder, triggers och automatiseringar gör anpassningen enklare än någonsin tidigare.

Över 1000 integrationer, inklusive HubSpot, Slack och Salesforce

Begränsningar för ClickUp:

Det kan finnas en brantare inlärningskurva helt enkelt eftersom det finns så många anpassningsmöjligheter.

Vissa användare tyckte att antalet aviseringar kunde vara överväldigande, men dessa kan anpassas i kontoinställningarna.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare vid årlig betalning; 10 $/månad per användare vid månatlig betalning

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Prodpad

via Prodpad

Prodpad eliminerar gissningsarbetet vid produktutveckling genom att tillhandahålla användarfeedback och hjälpa dig att planera din strategi. Använd det för att fånga upp viktiga idéer från verkliga kunder och skapa en projektplan med inbyggda färdplaner.

Verktygen för kundfeedback är särskilt användbara för att planera vilka produkter du vill arbeta med först. Prodpad erbjuder AI-verktyg som samlar in feedback och ger allmänna insikter. Använd denna information för att segmentera kunder och fokusera på produkter som uppfyller deras specifika behov.

Prodpad bästa funktioner:

Funktioner för idéupptäckt gör det enkelt att se vilka funktioner användarna vill ha och hjälper dig att prioritera de projekt som är viktigast.

Integrationer med verktyg som Jira, Microsoft och Github gör att du kan införliva Prodpad i befintliga arbetsflöden så att du inte stör teamets process.

Med funktionen Product Backlog Workflow kan du bryta ner idéer och identifiera de mest efterfrågade funktionerna för att rensa produktbackloggar.

Begränsningar för Prodpad:

Vissa användare tyckte att roadmaps kunde vara förvirrande för långa eller mer komplexa produktresor.

De arkiverade idéerna har ingen historik kopplad till sig, så du måste spåra resonemanget separat.

Priser för Prodpad:

Roadmaps : Gratis provperiod

Roadmaps Essentials : 30 $/redaktör/månad

Roadmaps Advanced: 55 $/redaktör/månad

Betyg och recensioner av Prodpad:

G2 : 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (10+ recensioner)

3. Airfocus

via Airfocus

Airfocus hjälper dig att förstå användarnas behov, planera genomförandet av ditt projekt och samordna teamen. Denna strategiska produktledningsplattform låter dig hantera produktutvecklingen från upptäckt och prioritering till strategi. Den är byggd som en modulär plattform och är avsedd att fungera som en central knutpunkt för allt ditt produktarbete. ?

Få insikter om användarupplevelsen och samla in produktfeedback för att säkerställa att du löser rätt problem. Interagera med faktiska användare genom att skapa en varumärkesportal där du kan dela idéer med dina kunder.

Använd roadmap-verktyget för att fastställa en tydlig riktning och låta teamen veta exakt vad de kan förvänta sig i varje steg. Brainstorma idéer, tillkännage en produktlansering och fira framgångar på ett och samma ställe.

Airfocus bästa funktioner:

Airfocus inbyggda appar låter dig bygga en modulär approach till produktutveckling, vilket innebär att du kan utnyttja verktyget för att möta dina specifika behov.

Anpassade vyer gör det enkelt att visualisera data med hjälp av Gantt-diagram, Kanban-tavlor och tabeller.

Road map-programvara skapar synlighet för teamets plan och kan anpassas för ett brett spektrum av användningsfall.

Begränsningar för Airfocus:

Användarna tyckte att integrationen med Jira inte alltid var tillförlitlig.

Prisplanerna baseras på antalet användare, så det blir dyrt om du arbetar med många teammedlemmar.

Airfocus-priser:

Avancerad : 69 $/redaktör/månad

Fördel : Anpassad årsprissättning

Enterprise: Anpassad årsprissättning

Airfocus-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

4. UserVoice

via UserVoice

UserVoice är ett produktledningssystem som hjälper dig att skapa strategier för produktutveckling. Användarfeedbacktavlan gör det enkelt att se vad kunderna säger om dina produkter – och vilka funktioner de önskar mest.

Verktyget använder en datadriven metod för att intressenter ska kunna identifiera de bästa sätten att tillgodose kundernas behov. Från att skapa användarberättelser till att observera hur de navigerar i dina produkter får du insikter om hur du kan betjäna dina kunder bättre. ?

UserVoices bästa funktioner:

Feedbackformulär och verktyg är utformade för att främja relationer, få kunderna att känna sig hörda och bygga ett bättre varumärke.

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att använda utan att behöva lägga timmar på att lära sig en brant inlärningskurva.

Integrationer inkluderar Jira, Slack, Azure DevOps och Zendesk.

Begränsningar för UserVoice:

Användarna gillar de befintliga integrationerna men önskar att det fanns fler plattformar som stöds.

Det finns ingen kundsupport via e-post eller online, vilket innebär att det kan vara svårt att få hjälp med buggar.

Priser för UserVoice:

Essentials : 699 $/månad

Pro : 899 $/månad

Premium : 1 349 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

UserVoice-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 60 recensioner)

5. Convas

via Convas

Convas är ett verktyg för att samla in kundfeedback som gör det enklare att utveckla produkter som människor faktiskt vill ha. Använd feedbacksidan för att samla in feedback från dina egna teammedlemmar och riktiga kunder. Lägg till omröstning om funktioner så att användarna kan rösta upp eller ner olika funktioner.

Skapa en färdplan för produktens livscykel med hjälp av kundfeedback. Visa tydligt för intressenterna vad som är på gång, vad som är klart och vad som kommer härnäst. Använd automatiska aviseringar för att meddela användarna när du släpper en ny produkt som de kan vara intresserade av.

Convas bästa funktioner:

Feedbacksidan är helt anpassningsbar. Använd kommentarer för att interagera direkt med användarna, skapa flera tavlor för olika typer av feedback och lägg till taggar för att öka organisationen.

Lägg till widgeten för kundfeedback på dina målsidor för att få insikter utan att användarna lämnar din webbplats.

Produktuppdateringsmeddelanden gör det enklare än någonsin att presentera nya funktioner och produktlanseringar.

Convas begränsningar:

Vissa användare tyckte att appen var buggig, vilket ledde till fördröjningar i produktutvecklingsprocessen.

Om du har fler än 100 användare som du vill spåra måste du betala för affärsnivåplanen.

Convas prissättning:

Gratis : 0 $/månad med upp till 25 spårade användare

Tillväxt : 15 $/månad med upp till 100 spårade användare

Business : 150 $/månad med obegränsat antal spårade användare

Privat: 99 $/månad för privat feedbackfunktion

Convas betyg och recensioner:

G2 : 4,0/5 (1+ recensioner)

Capterra: N/A

6. Pendo

via Pendo

Pendo är utformat för att förbättra den digitala produktupplevelsen. Detta allt-i-ett-verktyg fungerar inom marknadsföring, IT, produktutveckling och kundtjänst.

Low-code-lösningar gör det enkelt för alla i teamet att använda Pendo för att samla in kundinsikter och utveckla bättre produkter. Retroaktiva data i kombination med kvalitativ feedback ger dig en fullständig översikt över hur kunderna använder och upplever dina produkter.

Pendo bästa funktioner:

Lägg in produktidéer och dela dem direkt med kunderna för att få feedback innan du börjar utveckla funktioner och nya appar.

Med SaaS-portföljinsikter kan du granska dina befintliga verktyg och arbetsflöden för att effektivisera din digitala arbetsmiljö.

AI-funktioner ger djupgående insikter och analyser som dina teammedlemmar kanske missar på egen hand.

Begränsningar för Pendo:

Priserna kan vara en utmaning för nystartade företag med begränsade budgetar.

Vissa anpassade rapporter är inte tillgängliga i appen, vilket innebär att du måste gå till din dator för att få tillgång till mer detaljerad information.

Pendo-priser:

Gratis : Gratis med maximalt 500 aktiva användare per månad

Starter : 7 000 dollar per år med maximalt 10 000 aktiva användare per månad

Tillväxt : Kontakta oss för anpassade priser

Portfölj: Kontakta oss för anpassade priser

Pendo-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

7. ProductPlan

via ProductPlan

ProductPlan är ett av de mest populära verktygen för att utvärdera potentiella produkter, skapa produktstrategier och bygga en projektplan på ett och samma ställe.

Använd anpassade vyer och filter för att anpassa verktyget efter ditt företag. Skapa flexibla layouter som hjälper teammedlemmarna att förstå produktutvecklingsprocessen och slutmålen. ?

Med portföljroadmaps kan du skapa en bred överblick över alla projekt som är på gång. Följ smidigt framstegen för olika produkter och funktioner, oavsett om de befinner sig i brainstormingfasen, användartestfasen eller slutleveransfasen.

ProductPlans bästa funktioner:

SOC 2 Type II-kompatibilitet innebär att detta verktyg är idealiskt för alla organisationer, inklusive företag som behöver extra säkerhet.

Importera, synkronisera och anslut till dussintals verktyg, inklusive produktfavoriter som Jira, GitHub och Zapier.

Dussintals mallar för roadmaps gör det enkelt att skapa visuella layouter för din produktstrategi.

Begränsningar för ProductPlan:

Vissa användare tyckte att teamsamarbetet kunde vara förvirrande.

Det finns inget offline-läge, så du måste vara uppkopplad för att kunna göra något.

Priser för ProductPlan:

Basic : 39 $/månad

Professional : 79 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av ProductPlan:

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

8. Roadmunk

via Roadmunk

Roadmunk handlar om roadmapping för produktteam. Använd plattformen för att skapa en visuell roadmap som du kan dela med intressenterna för att få deras stöd för din nästa produkt. Få feedback från kunderna och prioritera vilka funktioner du vill utveckla härnäst.

Roadmunks bästa funktioner:

Med över 35 roadmap-mallar sparar du tid och arbete när du planerar din produktresa.

Roadmunk API låter dig skapa anpassade integrationer för att smidigt kunna använda de verktyg du gillar.

Feedback-inkorgen skapar ett användbart utrymme för att spåra vad kunderna säger.

Roadmunks begränsningar:

Vissa användare vill ha mer anpassningsmöjligheter i beskrivningsfälten för att kunna inkludera mer data.

Du måste lägga till datum för varje steg i roadmappen, vilket kan vara för detaljerat för organisationer med mindre strikta tidsplaner.

Roadmunk-priser:

Starter : 19 $/månad för en road mapper

Business : 49 $/redaktör/månad

Professional : 99 $/redaktör/månad

Enterprise: Anpassade priser

Roadmunk-betyg och recensioner:

G2 : 4,0/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

9. Rapidr

via Rapidr

Rapidr hjälper dig att fånga upp produktidéer, samla in kundfeedback och engagera användare under hela skapandeprocessen. Använd offentliga och privata feedbackforum för att få verklig insikt i befintliga produkter och funktioner som användarna efterfrågar. Identifiera de bästa produkterna att utveckla och skapa roadmaps för att följa processen.

Rapidrs bästa funktioner:

7 befintliga integrationer och 5 ytterligare på gång gör det enkelt att använda populära utvecklingsverktyg med Rapidr.

Med funktionen för att spåra önskemål om funktioner kan du hålla koll på vilka typer av produkter dina användare vill ha.

Inbyggd buggspårning låter användare flagga problem i produkten så att ditt team kan åtgärda dem.

Rapidrs begränsningar:

Datavisualiseringen är grundläggande och det finns inga Gantt-diagram eller mer avancerade verktyg för road mapping.

Gränssnittet är lätt att använda, men vissa användare önskar att det fanns fler funktioner.

Priser för Rapidr:

Startup : 49 $/månad

Business : 199 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Rapidr-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (2+ recensioner)

Capterra: N/A

10. Craft. io

Använd Craft.io för att samla in feedback från användare och fatta mer välgrundade produktbeslut. Med ett visuellt tilltalande gränssnitt är det enkelt att skapa roadmaps och strategiska tidsplaner för att samordna teamet. Prioritera funktioner, justera kapaciteten och effektivisera genomförandet – allt på ett och samma ställe.

Craft. io bästa funktioner:

Med automatiseringar kan du omedelbart tilldela uppgifter till teammedlemmar och integrera med andra utvecklingsverktyg som Jira.

Hantera din produktportfölj med fält för backlog, mål, beroenden och initiativ.

Begränsningar för Craft.io:

Vissa användare upplevde buggar som tilldelade uppgifter till fel teammedlemmar.

Produktplaneringen är inte lika intuitiv som hos vissa konkurrerande verktyg.

Priser för Craft.io:

Starter : 19 $/redaktör/månad

Pro : 79 $/redaktör/månad

Enterprise: Anpassade priser

Craft. io-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Skapa bättre produkter mer effektivt med ClickUp

Oavsett om du driver ett nystartat företag, ett medelstort företag eller ett storföretag är det bara några klick bort att skapa bättre produkter. Med dessa alternativ till Productboard hittar du nya sätt att generera kundinsikter, prioritera funktioner och effektivisera produktgenomförandet.

ClickUps projektledningsprogramvara gör det enkelt att hantera allt på ett och samma ställe. Dessutom fungerar hundratals integrationer sömlöst med de produktutvecklingsverktyg du behöver för att betjäna dina kunder.

Registrera dig för ClickUp idag och börja få mer djupgående kundinsikter för att skapa produkter som de kommer att älska i många år framöver. Det bästa av allt är att ClickUp är gratis för alltid!