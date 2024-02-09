Aha! vs. Productboard: Vilket produktledningsverktyg är bäst?

Som produktchef innebär dina dagliga aktiviteter förmodligen att du skapar produktplaner, definierar funktioner, skapar PRD:er, prioriterar uppgifter eller samarbetar med tvärfunktionella team för att förverkliga en produkt.

Men för att utföra dessa uppgifter effektivt behöver du rätt produktledningsverktyg för att förenkla dina arbetsflöden och hålla koll på projektets framsteg.

När dina kollegor och team diskuterar de alternativ som finns tillgängliga dyker två namn upp gång på gång i diskussionerna – Productboard och Aha!

Låt oss ta en titt på vad dessa verktyg har att erbjuda. Vi kommer att jämföra Aha! och Productboard utifrån funktioner, priser, support och mer för att säkerställa att du har all information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut.

Vi kommer också att prata om ett kraftfullt nytt alternativ. När du har läst igenom denna jämförelse kommer du att ha en klar bild av vilken produktutvecklingsprogramvara som passar dig bäst, så att du kan ägna dig åt det du gör bäst – att skapa fantastiska produkter!

Vad är Productboard?

Productboard är ett projektledningsverktyg som erbjuder en central plats för att samla in feedback och organisera produktidéer och önskemål om funktioner.

Det är en komplett lösning som hjälper produktteam att förstå användarnas behov genom feedback, prioritera vilka produktfunktioner som ska utvecklas och samordna alla så att alla är på samma sida.

Med Productboard kan projektledare skapa en produktplan och samarbeta med andra team i utvecklingsprocessen. Det är också ett dedikerat system för att registrera projektuppgifter, roller och resultat.

Productboards funktioner

Productboard erbjuder en rad funktioner som berikar din produktutvecklingsresa från idé till leverans. Här är några av de bästa:

1. Portal för användarfeedback

Feedbackportalen är en plats där all kundfeedback samlas. Produktteam kan systematiskt samla in, analysera och agera på användarnas synpunkter. Portalen hämtar kommentarer från olika källor, såsom Zendesk, Teams och Slack.

Denna funktion hjälper till att identifiera kundernas problem, behov och förbättringsområden. Den säkerställer att din produkt är inriktad på kundernas verkliga behov.

2. Planering och samarbete kring roadmap

Productboards användbarhet är dock inte begränsad till produktteam. Med detta verktyg kan du enkelt samarbeta med teknik- och utvecklingsteamen med hjälp av en visuell produktplan.

Plattformen låter dig anpassa roadmap-vyer baserat på dina valda parametrar. Nu kan du kommunicera produktplaner, milstolpar och tidslinjer till alla projektintressenter, så att alla är på samma sida och kan fokusera på gemensamma företagsmål tillsammans.

3. Prioritering av funktioner och resultatkort

Productboards ramverk för viktad poängsättning och prioritering gör det också möjligt att rangordna och prioritera funktioner samt fastställa tidsplaner för funktionsutveckling med hjälp av anpassningsbara poängkort. Anpassa helt enkelt efter din produktstrategi och identifiera viktiga punkter för att effektivisera beslutsfattandet för produktteam.

Den viktade poängsättningsprocessen är mycket intuitiv, med ett visuellt gränssnitt för att ställa in och definiera vikter. Du kan också filtrera funktioner baserat på deras prioriteringspoäng.

Priser för Productboard

Grundläggande för enskilda användare : 25 USD/månad per användare

Pro för små team: 75 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Vad är Aha!?

Aha! är en omfattande och anpassningsbar plattform för mjukvaruutveckling. Den hjälper till att ta fram produktplaner, skapa och hantera roadmaps samt genomföra produktstrategier.

Precis som Productboard erbjuder Aha! en centraliserad plattform där produktteam kan samarbeta, samordna mål och effektivisera produktutvecklingscykeln.

Produktledningspersonal har tagit det till sig i stor utsträckning tack vare dess flexibilitet, integrationsmöjligheter och anpassningsalternativ.

Aha!-funktioner

Aha! är en av de mest eftertraktade produktledningsprogramvarorna på marknaden, och det finns en anledning till det. Den har ett brett utbud av funktioner för att utveckla produkter och utvärdera deras framgång på ett smidigt sätt. Låt oss ta en titt på några av dess största fördelar:

1. Strategisk vägplanering

Aha! låter dig skapa och kommunicera en tydlig produktstrategi med hjälp av visuella roadmaps. Du kan samordna ditt team kring viktiga mål, initiativ och lanseringsplaner – allt genom roadmappen – och därmed främja en gemensam förståelse för produktens inriktning.

2. Idégenerering och idéhantering

Med Aha!s idéfunktion kan du enkelt komma på, dokumentera och förfina produktidéer. Detta gör att du kan prioritera koncept och omvandla lovande idéer till genomförbara åtgärder.

3. Releaseplanering och beroenden

Med Aha! kan du planera releaser och hantera beroenden mellan flera funktioner. Detta säkerställer ett samordnat och välorganiserat tillvägagångssätt, minimerar flaskhalsar och optimerar tidsplaner.

4. Integrationer och anpassning

Aha! kan integreras med många andra verktyg för ditt arbete. Detta gör det möjligt för produktteam att arbeta med välbekanta verktyg samtidigt som de behåller en centraliserad plattform för teamsamarbete.

Aha!-priser

Aha! Roadmaps: Från 59 $/månad per användare

Aha! Ideas : Från 39 $/månad per användare

Aha! Notebooks : Från 9 $/månad per användare

Aha! Develop: Från 9 $/månad per användare

Aha! vs. Productboard: Jämförelse av funktioner

Låt oss nu se hur jämförelsen mellan Aha! och Productboard faller ut.

Både Productboard och Aha! låter dig samarbeta med team om produktens roadmap, samla in och hantera kundfeedback samt prioritera uppgifter och funktionsförfrågningar.

Båda plattformarna erbjuder kunderna omfattande supportresurser såsom dokumentation, handledningar och webbseminarier. Dessutom erbjuder de kundsupport via e-post, telefon och livechatt.

Aha! utmärker sig genom sin strategiska roadmapping, idéhantering, integrationsflexibilitet och anpassningsmöjligheter. Dess omfattande funktionsuppsättning kan dock vara för komplex för små team. Den höga anpassningsnivån som krävs kan leda till beslutsutmattning, vilket kan påverka ditt val mellan Aha! och Productboard.

Å andra sidan utmärker sig Productboard inom samarbetsbaserad produktutveckling med sin prioritering av resultatkort och portaler för användarfeedback. Det har fått beröm för sitt användarvänliga och kundorienterade tillvägagångssätt inom produktutveckling.

1. Prissättning

Både Aha! och Productboard har månads- och årsabonnemang. Men du riskerar alltid att få betala mycket mer än du tecknat dig för för att kunna använda alla deras viktiga funktioner.

Aha!

Aha!s prissättningsplan delar upp mjukvaruutvecklingsprocessen i olika sektioner. Den erbjuder en nybörjaravgift för att använda Aha!s Ideas. När du är klar med idégenereringen måste du betala en extra avgift för att gå vidare till att skapa roadmaps.

Du måste också betala mer för att använda Aha!s plattform för produktutveckling. Så din totala kostnad kan uppgå till 100 dollar per månad för att bygga din produkt från början till slut.

Productboard

Productboards prissättning är mer traditionell. Men med Essentials-planen får du bara tillgång till grundläggande idé- och roadmapping-funktioner. Du måste köpa Pro- eller Enterprise-planen för att kunna använda kundfeedbackportalen.

2. Idéer och feedback

Både Aha! och Productboard erbjuder robusta funktioner för idéhantering. De låter dig skapa, tilldela, prioritera och spåra idéer, men det finns vissa skillnader i hur de gör det.

Aha!

Aha! låter dig samla in idéer och feedback från olika intressenter via anpassade portaler, e-postintegrationer och direktinlämningar. Du kan kategorisera, utvärdera och prioritera uppgifter och funktioner med hjälp av deras anpassade kriterier och poängsystem.

Productboard

Med Productboard kan du samla in information från olika källor, inklusive kundfeedback, användarberättelser, interna teamdiskussioner och marknadsundersökningar.

Genom sina funktioner betonar Productboard vikten av att förstå användarnas behov och prioritera funktioner baserat på användarfeedback och strategiska mål. Du kan konsolidera och samla in kundfeedback, identifiera trender och koppla feedback till specifika funktioner eller initiativ.

Om din organisation värdesätter användarnas synpunkter redan från idéstadiet är Productboard den klara vinnaren i jämförelsen mellan Aha och Productboard.

3. Visualisering av roadmap

Medan Aha! erbjuder utrymme för att skapa mycket anpassningsbara och interaktiva produktplaner, är ProductBoards visualiseringsfunktion för produktplaner mycket mer strömlinjeformad och intuitiv.

Aha!

Med Aha!s robusta funktion för visualisering av roadmaps kan produktchefer skapa och dela visuella roadmaps för att kommunicera strategiska planer och produktinriktning.

Användare kan skapa flera olika roadmap-vyer, inklusive tidslinjebaserade och listbaserade roadmaps. Du kan även anpassa roadmaps i Aha! för att anpassa dem efter olika intressenters behov och inkludera olika element såsom funktioner, initiativ och mål.

Productboard

Productboard erbjuder också dynamiska visualiseringsfunktioner för roadmaps. Det betonar dock vikten av att skapa roadmaps baserade på användarfeedback och strategiska mål.

Roadmaps i Productboard är utformade för att vara flexibla och anpassningsbara, vilket gör det möjligt för team att justera planer utifrån förändrade prioriteringar och marknadsdynamik.

Båda verktygen har funktioner som kan tilltala olika personer beroende på deras arbetsstil eller behov. Det är därför svårt att utse en vinnare i detta avseende.

Aha! vs. Productboard på Reddit

Så, vilken produktutvecklingsprogramvara är bäst?

Vi letade på Reddit efter svar på frågan om Aha! eller Productboard. Sammantaget uppskattas båda verktygen av sina användare för sina varierande funktioner och möjligheter.

Detta är vad en Reddit-användare hade att säga när han tillfrågades om att använda Productboard som ett produktledningsverktyg:

”Productboard är ganska omfattande till ett rimligt pris. För mindre organisationer som behöver en feedbackloop och bara har 1–15 medlemmar i produktteamet (som behöver kontroll över hanteringen av roadmap och vyer) är det det bästa valet du kan göra.”

På frågan om Productboards konkurrenter skrev de:

”Aha är förmodligen det bästa verktyget för större organisationer och värdefullt för produktchefer. Det har mer omfattande funktioner som gör att du kan gå in på detaljerna i prioritering och flera ramverk (RICE, värde kontra insats, etc.).”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Aha! vs. Productboard

Få en samlad översikt för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp Home

Productboard och Aha! har sina egna för- och nackdelar. Idealiskt sett behöver du ett verktyg som kombinerar alla deras bästa funktioner under ett och samma tak.

Möt ClickUp!

Denna allt-i-ett-plattform för produktivitet och samarbete konsoliderar din teknikstack och erbjuder alla funktioner, integrationer och anpassningar du behöver för att hantera hela produktlivscykeln.

Men hur kan ClickUp hjälpa till med produktledning?

Först kan du brainstorma och komma med idéer tillsammans med ditt team på ClickUp Whiteboards. Det hjälper dig att strategiskt planera och bygga dina produktplaner samt spåra uppdateringar och lanseringsdatum med alla intressenter i realtid.

Sedan kan ClickUp Docs hjälpa dig att dokumentera dina planer och sätta upp mål för din produkt. Du kan anpassa produktplaner, checklistor och anteckningar med intuitiva stil- och formateringsalternativ. Du kan till och med lägga till bilder, diagram och mycket mer, allt på ett ställe som är tillgängligt för hela teamet.

Du kan också utbyta feedback i realtid med ClickUps chattvy. Det är ett enkelt sätt att samordna ditt teams mål, skicka in idéer, spåra problem och lösa dem på en och samma plattform.

Se teamets arbetsbelastning med tidslinjevyn i ClickUp för att spåra framsteg och justera uppgifters förfallodatum

Men är ClickUp det bästa alternativet till Aha! och Productboard? Här är några funktioner som gör att ClickUp sticker ut:

1. Produktledning

ClickUp förenar projektledning och produktutveckling i ett enda verktyg. ClickUp Product Management Software hjälper dig att planera, prioritera, designa, rapportera och släppa produkter effektivt och i tid.

Skapa Gantt-diagram i ClickUp för att definiera din produktplan visuellt. Samla in och hantera feedback, epics och sprints i den delade produktplanen: spåra prestanda, måluppfyllelse och mer i realtid. Få också en översikt över ditt arbete och dela den med ditt team med ClickUp Dashboards.

ClickUps unika integrationsfunktioner gör det möjligt att skapa kundfeedbackslingor via Zendesk, Intercom och Zapier. Du kan också spåra framsteg med inbyggda appintegrationer för GitHub, GitLab och Bitbucket.

Dashboards i ClickUp 3. 0 ger agila projektledare en snabb överblick över teamets återstående uppgifter och prioriteringar för veckan samt detaljerade burnup- och burndown-diagram

2. Projektledning för mjukvaruteam

ClickUps projektledningsplattform gör det möjligt för mjukvaruteam att enkelt hantera produktidéer, arbeta effektivt och hålla kontakten med alla relevanta intressenter i projektet.

Eftersom det gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att visualisera framsteg, beroenden och hinder blir det enklare att prioritera uppgifter och mål.

ClickUps främsta fördel ligger dock i dess förmåga att effektivisera hanteringen av buggar. Du kan samla in bugganmälningar med hjälp av intagsformulär och enkelt omvandla dem till spårbara uppgifter som ditt team kan prioritera och åtgärda.

Du kan också länka relaterade ärenden, lägga till taggar och hantera din backlog med anpassade fält, statusar och sammanställningar.

Övervaka uppgifter och projekt med ett enda ögonkast och dra och släpp uppgifter, sortera och filtrera enkelt med en helt anpassningsbar Kanban-tavla i ClickUp

3. Sprints

Jämfört med de mest populära sprintplaneringsverktygen på marknaden förenklar ClickUp Sprints sprinthanteringen avsevärt genom att du kan ställa in sprintdatum, tilldela poäng och markera prioriteringar.

Denna allt-i-ett-plattform för produktivitet är utformad för att vara en arbetsplats där produktteam smidigt kan utforma strategier, fördela uppgifter och genomföra dem.

Men det är inte allt! ClickUp erbjuder också många mallar för sprintplanering så att du snabbt kan planera och genomföra produktutvecklingsplaner.

Lägg till sprintpoäng i en ClickUp-uppgift för att hålla projekten igång

ClickUp-priser

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Business Plus: 19 $/användare per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Effektivisera din produktledningsresa med ClickUp

Aha! och Productboard är mycket uppskattade för produktledning och roadmapping, vilket gör valet mellan Aha! och Productboard svårt. Båda verktygen har dock sina nackdelar. De kan vara dyra för mindre företag och svåra att lära sig på grund av sin komplexitet och behovet av anpassningar.

Det är här ClickUp sticker ut. Ett funktionsrikt Free Forever-abonnemang kombinerar det bästa inom uppgiftshantering, produktutveckling och samarbetsfunktioner utan att tömma din plånbok!

Med ClickUp AI kan du dessutom snabba på dina produktplaner och dokumentation, effektivisera användarfeedback och mycket mer med hjälp av expertutvecklade AI-verktyg inbyggda i plattformen.

Så varför inte prova? Registrera dig för ClickUps Forever Free -tjänst idag för att komma igång!