10 kostnadsfria mallar för projektprioritering för att organisera dina uppgifter

Föreställ dig en livlig korsning under rusningstid. Hundratals bilar står i kö och alla förare har bråttom att komma till jobbet i tid. Utan ordentliga trafikregler skulle det bli totalt kaos. 🚨

Prioritering hanterar liknande problem, men nu talar vi om hotande deadlines och krävande kunder istället för trafikstockningar. Det ger riktlinjer för effektiv organisation när man samtidigt hanterar många uppgifter med olika nivåer av brådskandehet.

För att bemästra prioriteringsspelet måste du hitta ett lämpligt verktyg för jobbet. Kolla in listan över våra favoritmallar för prioriteringar i ClickUp och välj din favorit! Vi kommer att utforska vad varje mall har att erbjuda och hur du kan använda den för att öka produktiviteten.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Känner du dig överväldigad av en berg av uppgifter? Att prioritera effektivt kan vara avgörande. ClickUp erbjuder en mängd gratis mallar som hjälper dig och ditt team att fokusera på det som verkligen är viktigt. ClickUp Enkel mall för prioriteringsmatris: Sortera snabbt uppgifter efter brådskande och viktiga, så att du kan ta itu med högprioriterade uppgifter först.

ClickUp Mall för åtgärdsprioriteringsmatris: Utvärdera uppgifter baserat på insats och effekt, så att du kan fokusera på snabba vinster som ger betydande resultat.

ClickUp 2×2 Priority Matrix Whiteboard Template: Organisera uppgifter visuellt i fyra kvadranter, vilket gör det enkelt att identifiera vad som behöver omedelbar uppmärksamhet.

ClickUp Mall för projektprioriteringsmatris: Utvärdera och rangordna projekt för att fördela resurser effektivt och uppnå strategiska mål.

ClickUp Prioriteringsmall för whiteboard: Samarbeta med ditt team i realtid för att bestämma uppgiftsprioriteringar och effektivisera arbetsflöden.

ClickUp Mall för daglig handlingsplan: Planera din dag med tydliga mål så att du håller dig på rätt spår och är produktiv.

ClickUp SMART-handlingsplanmall: Sätt upp specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål för att öka fokus och ansvarstagande.

ClickUp Backlogs & Sprints Template: Hantera produktutvecklingen genom att organisera uppgifter i backlogs och planera sprints på ett effektivt sätt.

ClickUp Start-Stop-Continue-mall: Reflektera över aktuella processer för att identifiera vad du ska börja, sluta eller fortsätta göra för kontinuerlig förbättring.

ClickUp Enkel mall för att-göra-listor: Håll koll på vardagliga uppgifter med en enkel att-göra-lista så att ingenting faller mellan stolarna.

Vad är en mall för prioriteringsmatris?

Prioriteringsmallar är fördefinierade ramverk som hjälper dig att organisera uppgifter baserat på deras brådskande karaktär och påverkan på verksamheten.

När alla dina uppgifter är sorterade kan du och ditt team arbeta snabbare och med större självförtroende. Du vet exakt vad, när och varför något behöver göras, så att dina insatser är målmedvetna och i linje med företagets och teamets mål.

Att använda en mall för projektprioritering har många fördelar, bland annat:

Förbättrad fokus, effektivitet och produktivitet

Förbättrat strategiskt beslutsfattande

Effektiv resursfördelning

Minskad stress och bättre balans mellan arbete och privatliv

Håll deadlines och uppnå mål i tid

Precis som prioriteringstekniker finns prioriteringsmallar i många former med olika kriterier för att utvärdera uppgifter och kan användas i olika sammanhang av personer i specifika organisatoriska positioner.

Vad kännetecknar en bra mall för prioriteringar?

I allmänhet bör en effektiv prioriteringsmall uppfylla följande kriterier:

Visualisering : Har en tydlig struktur och en tilltalande design med attraktiva färger och element som hjälper dig att förverkliga dina planer.

Tillgänglighet : Gör det möjligt för dig att komma åt och redigera den från vilken enhet som helst, vilket gör det möjligt att planera när du är på språng.

Intuitivitet : Har ett överskådligt gränssnitt och är enkelt att använda för alla teammedlemmar, både nya och erfarna.

Flexibilitet : Passar olika typer av projekt och team och gör det möjligt att skala upp i takt med att verksamheten växer.

Integration : Stöder integration med dina favoritverktyg för projektledning, så att du kan optimera arbetsflödet.

Samarbete: Gör det möjligt för alla i ditt team att delta i prioriteringen, med avancerade funktioner för delning, användarkontroll och kommunikation.

10 kostnadsfria mallar för projektprioritering

En väl genomtänkt plan för prioritering av uppgifter kan lägga grunden för kommande arbete så att flera projekt kan genomföras smidigt. Genom att lägga ner extra arbete i förväg kan du spara tid under mer krävande produktionsfaser och förhindra missförstånd, förseningar, fel och andra missöden som undergräver kundernas förtroende. ⏰

Osäker på hur och var du ska börja? Använd en av dessa 10 ClickUp-mallar och optimera din arbetsprioriteringsprocess på nolltid. De är gratis att använda, så du kan utforska olika alternativ utan förpliktelser!

1. ClickUp Enkel mall för prioriteringsmatris

Ladda ner denna mall Rangordna brådskande och viktiga projekt med högsta prioritet på en ClickUp-whiteboard.

Om du föredrar att hålla dig till den beprövade Eisenhower-prioriteringsmatrisen kan den enkla prioriteringsmatrismallen från ClickUp vara rätt verktyg för att prioritera projekt.

Mallen har en 2×2-struktur och innehåller variablerna Brådskande och Viktigt. Precis som det tidigare tillägget till vår lista kan du använda ramverket genom att lägga till klisterlappar i dess fyra celler.

Beroende på deras positioner kan uppgifter klassificeras som:

Hög prioritet, hög brådskandehet: Gör först Låg prioritet, hög brådskandehet: Gör nästa Hög prioritet, låg brådska: Gör senare Låg prioritet, låg brådskandehet: Gör sist

Visste du att du kan använda ClickUp för att hantera nästan alla dina bakomliggande operationer, inte bara prioritering?

Förvandla klisterlappar till uppgifter med ett klick och hantera dem alla i listvyn. Du kan bedöma medarbetarnas kapacitet, tilldela uppgifter och spåra framsteg eller lägga till deluppgifter, checklistor, bilagor och allt annat som hjälper till att slutföra uppgifterna.

Använd ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, för att skapa att göra-listor baserade på dina uppgiftsprioriteringar, deadlines och arbetsbelastning.

2. ClickUp-mall för åtgärdsprioriteringsmatris

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för åtgärdsprioriteringsmatris

ClickUp Action Priority Matrix Template är en annan 2×2-matris som gör det möjligt för projektledare att bedöma uppgifter utifrån den insats som krävs och den potentiella effekten.

Innan du bestämmer prioriteringen, lista alla uppgifter i den grå rektangeln till höger i mallen med hjälp av klisterlappar. Du kan ändra färgerna för att lägga till ytterligare information. Färgen kan till exempel ange vem som är ansvarig, avdelning eller någon annan utvärderingsfaktor.

Du kan organisera uppgifterna i fyra olika celler, som har smarta namn:

Stora projekt: Stor påverkan + stort arbete Snabba vinster: Stor effekt + liten ansträngning Fyll i: Låg påverkan + hög ansträngning Tacksamma uppgifter: Låg påverkan + låg ansträngning

Precis som med andra ClickUp Whiteboard-mallar kan du anpassa nästan alla element till perfektion. Låt fantasin flöda med bilder, videor, klotter och diagram. 🎨

3. ClickUp 2X2 prioriteringsmatris whiteboardmall

Ladda ner denna mall ClickUp 2X2 prioriteringsmatris whiteboardmall

Som namnet antyder är ClickUp 2X2 Priority Matrix Whiteboard Template en standard 2×2-matris där du kan dra och släppa uppgifter.

Trots att mallen känns bekant har den ett unikt tillvägagångssätt jämfört med de tidigare rekommendationerna på vår lista. Förutom viktighet inkluderar den prioritet som en av variablerna. Denna typ av struktur är användbar när uppgiftens prioritet har fastställts, men den stämmer inte överens med dess övergripande betydelse.

Även om en uppgift kan betecknas som högprioriterad betyder det inte att den bör vara din främsta prioritet. Använd den här mallen för att ta reda på var du bör lägga din tid, med hänsyn till det större sammanhanget.

4. ClickUp-mall för projektprioriteringsmatris

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för projektprioriteringsmatris

ClickUp Prioriteringsmatrismallen är ett utmärkt sätt att visualisera den komplexa hierarkin av kommande uppgifter.

Det är en 3×3-matris med två axlar som representerar variablerna påverkan och insats. En uppgift kan få låg, medel eller hög poäng på dessa variabler. Cellerna är strategiskt färgkodade för att hjälpa dig att bedöma den övergripande prioriteten för uppgifterna med ett ögonkast:

Rött: Gör nu Orange: Gör nästa Grönt: Gör sist

För att lägga till innehåll i en ClickUp Whiteboard, skapa en ny klisterlapp någonstans på tavlan och beskriv kortfattat uppgiften. Efter att ha bedömt dess inverkan och ansträngningsnivåer, dra och släpp den till den cell som bäst representerar dess prioritetsstatus. Du kan använda den exakta placeringen av anteckningen inom cellen för att införa ett ytterligare rankningslager.

Mallen är i whiteboard-vy, vilket ger frihet och kreativitet. Du kan lägga till bilder och videor, länka till uppgifter och dokument och rita för att uttrycka idéer till ditt team på ett roligt sätt. 💥

5. ClickUp-mall för prioriteringswhiteboard

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för prioriteringswhiteboard

Prioriteringsmallen för whiteboard från ClickUp erbjuder ett färgglatt och innovativt sätt att hantera uppgifter, idéer och förslag inom din organisation. 🌈

Även om mallen liknar en matris med två axlar, avviker den från de strikta kategorierna och introducerar ett mer flexibelt lagersystem. Beroende på var du placerar dem i diagrammet kan uppgifterna ha följande status:

Måste göras/genomförbart: Mycket uppnåeligt och mycket betydelsefullt Bra att ha/behöver ses över: Mycket lätt att uppnå eller mycket betydelsefullt Kommer inte att fungera/omöjligt: Knappast betydelsefullt eller knappast uppnåeligt

Börja med att lista alla dina uppgifter som klisterlappar i avsnittet Idépool till höger. Denna prioriteringsmall gör det möjligt för dig att engagera medarbetare tvärfunktionellt genom att tilldela varje avdelning en egen färg på lapparna. När du har skapat listan, bedömer du uppgifternas betydelse och genomförbarhet och flyttar dem till respektive position.

Kom ihåg att uppdatera förklaringen till vänster så att andra lättare kan förstå diagrammet! 🧭

6. ClickUp-mall för daglig handlingsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för daglig handlingsplan

Vi går från en enkel mallstruktur för projektprioritering till en mer omfattande och interaktiv mall. ClickUps mall för daglig handlingsplan innehåller alla verktyg du behöver för att öka produktiviteten och effektivt nå dina dagliga teammål. 📅

Med den här mallen kan du:

Centralisera all data så att den blir lättillgänglig för alla.

Organisera uppgifter och följ deras framsteg

Planera och tilldela uppgifter och få en helhetsbild av projektets tidsplan.

Det första du bör göra är att definiera det övergripande målet. Du kan göra det i den lilla tabellen högst upp i mallens listvy. Definiera sedan uppgifterna och deluppgifterna för varje avdelning. Använd kolumnerna till höger för att ange deadline, uppgiftens komplexitet eller lägg till ett anpassat fält med annan relevant information.

Om du gillar Kanban-tavlor kanske du tycker att det är bekvämare att organisera uppgifter i tavelvyn. Oavsett layout kan du anpassa grupperingar, filter och andra element för att skräddarsy mallen efter ditt teams behov.

Tack vare tidslinjevyn kan du hantera tiden effektivt. Genom att definiera uppgiftsberoenden säkerställer du att uppgifterna alltid följer den mest logiska och effektiva ordningen, även vid frekventa omplaneringar.

7. ClickUp SMART-handlingsplanmall

Ladda ner denna mall ClickUp SMART-handlingsplanmall

SMART Action Plan Template från ClickUp ger dig möjlighet att analysera dina mål på djupet. Du kan ange hur du ska uppnå dem och mäta framgången. 📐

Eftersom du förmodligen har arbetat i Word, Google Docs eller ett liknande program bör den här mallen kännas bekant! 🔔

Skriv ner dina tankar i de avsedda textrutorna, ta bort banners, och du är redo att sätta igång.

Börja med att definiera ditt slutmål. I följande avsnitt behandlar du de specifika aspekterna av din handlingsplan enligt SMART-principen:

Specifikt: Vad måste du göra för att uppnå målet? Vilka andra personer är ansvariga och vilka är deras uppgifter? Mätbart: Vilka mått kommer du att använda för att följa framstegen och avgöra om dina insatser varit framgångsrika? Finns det några milstolpar som du måste nå? Uppnåeligt: Hur planerar du att uppnå målet? Vilka verktyg behöver du? Vilka färdigheter eller kunskaper måste du fräscha upp? Relevant: Varför är detta mål viktigt? Hur passar det in i helhetsbilden och företagets mål? Tidsbegränsat: Finns det några förutbestämda deadlines som du måste följa? Om inte, hur mycket tid tror du att du behöver för att nå ditt mål?

I tabellen Follow-Through i slutet rapporterar du om dina framsteg efter förinställda tidsintervall. Beskriv viktiga prestationer, brister och områden som kräver ytterligare stöd.

8. ClickUp-mall för backloggar och sprints

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för backloggar och sprints

Teamledare inom mjukvaruutveckling, lyssna upp – den här mallen är till för er! ClickUp Backlogs & Sprints Template är ett omfattande produktivitetsverktyg baserat på Scrum- och Agile-metoder.

Det upptar ett helt ClickUp-utrymme och erbjuder olika vyer och funktioner, så att du kan hantera hela processen från en enda app. Det kan vara utmanande för nybörjare, men den medföljande instruktionsdokumentationen bör ge tillräcklig vägledning.

Mallen har flera vyer, bland annat:

Epic List för en bred översikt över alla användarberättelser

Prioriteringslista för backlog för att hjälpa dig organisera användarberättelser och buggar

Sprintlista och daglig standup-tavla för långsiktig planering

Nytt Epic-förfrågningsformulär för att samla in användarfeedback

Kalender-, tidslinje- och arbetsbelastningsvyer för schemaläggning

Retrospektiva dokument för att sammanfatta och få input från teamen

När det gäller prioriteringshantering erbjuder Backlog Prioritization List många anpassningsbara kolumner som hjälper dig att utvärdera uppgifter. Du kan tilldela Sprint Points, använda MoSCoW-sorteringsmetoden, ange en prioriteringsetikett eller införa dina egna projektkriterier.

9. ClickUp-mall för start-stopp-fortsätt

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för start-stopp-fortsätt

Förbättra resultaten med ClickUp Start-Stop-Continue-mallen och fundera över vilka aktiviteter du ska påbörja, avsluta eller fortsätta med för att uppnå bästa resultat.

Från tid till annan bör du omvärdera dina arbetsflöden för att identifiera områden som kan förbättras. När allt kommer omkring spelar arbetsordning inte så stor roll om dina processer är föråldrade och ineffektiva i grunden.

ClickUp Start-Stop-Continue-mallen ger ett ramverk för att optimera processer inom ditt team eller din organisation. Det är en annan whiteboard-mall, så anpassningsmöjligheterna är många.

Fastställ först det primära målet, dvs. vad du vill uppnå. Det kan till exempel vara att förbättra kundservicen eller effektivisera onboardingprocessen.

Skapa en lista över uppgifter som ingår i processen med hjälp av klisterlappar. Genom diskussioner med dina teammedlemmar eller intressenter bestämmer du vilken kategori varje uppgift tillhör:

Start: Uppgifter som du inte gör men borde göra Stoppa: Ineffektiva uppgifter som tar mycket tid men ger lite affärsvärde Fortsätt: Uppgifter som har visat sig vara effektiva och bör kvarstå i processen.

Dra och släpp anteckningarna som symboliserar uppgifter till rätt positioner. Du kan omvandla planerna till handling genom att skapa uppgifter i listvyn, vilket låser upp många andra funktioner. Se till att utvärdera och uppgradera processen igen efter en viss period för att säkerställa dess relevans.

10. ClickUp Enkel mall för att-göra-listor

Ladda ner denna mall ClickUp Enkel mall för att-göra-listor

I vissa fall är den enklaste lösningen den mest effektiva. Mallen Simple To-Dos från ClickUp är ett perfekt exempel på detta. Den erbjuder ett enkelt sätt att hantera uppgifter utan onödiga komplikationer eller distraktioner.

Använd listvyn som din huvudsakliga uppgiftslista. Som standard visar kolumnerna den tilldelade personen, förfallodatum, prioritetsetikett, kommentarer och mer. Statuskolumnen har en rullgardinsmeny med anpassningsbara kategorier.

Du kan också anpassa kolumnerna och välja mellan 20 fältalternativ, inklusive:

Text

Datum

Förloppsindikator

Kryssruta

Betyg

Formel

Utöka informationen genom att lägga till deluppgifter, checklistor och bilagor. Utforska gärna andra vyer, såsom Board och Gantt, och prova olika filter för att hitta den optimala visningsvarianten.

De bästa mallarna för prioriteringar: en översikt

Osäker på vilken mall du ska prova? Kolla in följande tabell för en sammanfattning av alla alternativ:

Mall Fördelar ClickUp-mall för prioriteringsmatris Ger en unik 3×3-struktur som gör att du kan utvärdera en uppgifts prioritet exakt. ClickUp Enkel mall för prioriteringsmatris Följer det traditionella Eisenhower-matrisformatet med vikt och brådskandehet som variabler. ClickUp-mall för åtgärdsprioriteringsmatris Hjälper dig att enkelt prioritera uppgifter efter deras inverkan och svårighetsgrad med hjälp av en 2×2-struktur. ClickUp 2X2 prioriteringsmatris whiteboardmall Säkerställer att dina ansträngningar fokuseras på de mest relevanta uppgifterna för att spara tid ClickUp-mall för prioriteringswhiteboard Låter dig prioritera uppgifter som involverar olika avdelningar inom din organisation. ClickUp-mall för daglig handlingsplan Effektiviserar din dagliga planering och centraliserar all uppgiftsrelaterad data. ClickUp SMART-handlingsplanmall Erbjuder ett enkelt ramverk som hjälper dig att definiera dina mål och faktiskt uppnå dem. ClickUp-mall för backloggar och sprints Förbered ditt utvecklingsteam för framgång med ett omfattande uppgiftshanteringssystem. ClickUp-mall för start-stopp-fortsätt Hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och skapa optimeringsplaner. ClickUp Enkel mall för att-göra-listor Förenklar prioritering och delegering av uppgifter med en klassisk struktur för att-göra-listor.

Öka din produktivitet med prioriteringsmallar

Ett gediget prioriteringssystem ökar ditt teams prestanda, vilket leder till snabbare och högre kvalitet på resultatet. Det lägger också grunden för framtida arbete och möjliggör effektiv planering på medellång och lång sikt. Uppgift för uppgift, projekt för projekt – ditt team kan bli ett av företagets bästa.

Genom att använda en av dessa fantastiska prioriteringsmallar kan du få ett försprång och nå dina produktivitetsmål på nolltid! 🏁