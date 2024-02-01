En djupdykning i produktupptäckt: steg, utmaningar och tekniker

Vi lever i en värld där företag lanserar nya produkter varje dag. Men alla lyckas inte överleva. Endast en liten andel av dem lyckas ta sig in på vår övermättade marknad.

Frågan är därför: Vad utmärker framgångsrika produkter? En av de främsta orsakerna till deras framgång är den noggranna produktutvecklingsfasen. Det är då idén om en ny produkt föds genom omfattande marknadsundersökningar, en djup förståelse för användarnas behov och rigorösa användartester.

Denna artikel utforskar produktutvecklingsfasen, inklusive dess betydelse, steg, fördelar, utmaningar och viktiga element.

Vad är produktupptäckt?

Produktutveckling är processen att undersöka användarnas behov och utmaningar, ta fram en lösning och utveckla en prototyp för testning. Processen resulterar i utvecklingen av en användbar och genomförbar produkt.

Det innebär att noggrant lyssna på användarnas behov istället för att skapa en produkt som kanske eller kanske inte blir framgångsrik. Produktutveckling är därför en mycket kundcentrerad process. Det är kunderna som godkänner eller avvisar produktprototypen baserat på deras feedback.

Denna process slutar dock inte vid idékonceptet. Den fortsätter istället under hela utvecklingscykeln, då du kontinuerligt interagerar med kunderna och implementerar deras feedback i utvecklingen.

Förstå vikten av produktupptäckt

Produktupptäckt är ett viktigt steg i produktutvecklingsprocessen. Det gör att du kan få en djup förståelse för dina användare, eftersom de guidar dig genom hela designprocessen. När du förstår deras utmaningar kan du leta efter de mest genomförbara lösningarna och använda produktdesignverktyg för att utveckla prototyper.

Detta ökar också dina chanser att designa en framgångsrik produkt och minskar riskerna kring produktutvecklingen. Här är några andra skäl till varför produktutveckling är avgörande:

Förstå användarnas behov

Den ger dig djupgående insikter om dina målgruppers behov, preferenser och problem. Detta är avgörande för att skapa produkter som tilltalar dina användare och uppfyller deras krav.

Marknadsvalidering

Produktutveckling gör det möjligt för dig att validera dina idéer och koncept innan du investerar betydande resurser i utveckling och produktleverans. Du kan minska risken för att skapa en produkt som kanske inte hittar en marknad eller löser ett verkligt problem.

Innovation

ClickUp Whiteboard låter dig brainstorma, lägga till anteckningar och länka till olika uppgifter

En grundlig produktutvecklingsprocess gör det möjligt för dina team att utforska nya idéer och lösningar. Du kan hålla brainstorming-sessioner med ditt team och använda verktyg som ClickUp Whiteboard för enkel tvärfunktionell samverkan. Du kan också differentiera dig från konkurrenterna genom att erbjuda unika funktioner och tillgodose kundernas behov på nya sätt.

Anpassa efter affärsmålen

En annan fördel med produktupptäcktsarbetet är att det säkerställer att produkten tidigt anpassas till den övergripande affärsstrategin. Det hjälper också dina produkt- och utvecklingsteam att prioritera produktfunktioner som är viktiga för framgång.

En steg-för-steg-process för produktupptäckt

Nu när du känner till vikten av produktupptäckt kan vi gå vidare till stegen som hjälper dig att uppnå en framgångsrik produktupptäcktsprocess.

Skapa ett team

Produktupptäckt handlar om tvärfunktionellt samarbete. Det är dock fortfarande viktigt att välja ut de personer som ska delta i processen, vare sig det är permanent eller tillfälligt.

En sak att förstå när det gäller att skapa ett team är att det inte finns några kriterier som passar alla. Därför kommer dina medlemmar att bero på dina utmaningar och krav. De kan också förändras under processens gång när dina behov och utmaningar förändras.

Du kan tillfälligt ta in en expert eller involvera säljteamet för att bättre förstå marknaden och lönsamheten. Vanligtvis består ett produktutvecklingsteam av följande:

Produktchef: Övervakar hela processen och säkerställer att den är i linje med affärsmålen.

UX/UI-designers: Utforma användarupplevelsen och gränssnittet genom att omsätta insikter från forskning till visuellt tilltalande design.

Utvecklare/ingenjörer: Implementera tekniska aspekter och genomförbarhet, bidra med insikter om vad som är möjligt inom givna begränsningar.

Marknadsforskare: Genomför djupgående marknadsanalyser för att identifiera trender, konkurrenter och potentiella möjligheter.

Kundsupport: Ta med direkta användarinsikter, feedback och problemområden i processen.

Förutom personalen, bestäm vilken programvara du ska använda under hela resan, till exempel programvara för produktledning eller mallar för produktutveckling.

Fördelarna med att ha tvärfunktionella team inkluderar följande:

Unikt och mångsidigt perspektiv: Dessa team främjar en rad olika perspektiv och tillvägagångssätt eftersom individer med olika färdigheter, bakgrunder och expertis deltar i processen.

Snabbare beslutsfattande: Beslutsfattandet går snabbare när representanter från olika avdelningar samarbetar. Detta minskar behovet av långdragna kommunikationskanaler.

Problemlösning: Kombinationen av olika färdigheter och erfarenheter gör det möjligt för teamet att närma sig utmaningar från olika vinklar, vilket förbättrar problemlösningen.

Mindre bekräftelsebias: Det minskar också risken för bekräftelsebias.

Förstå användarnas underliggande behov

Du har samlat ditt team och produktledningsverktygen är också förberedda. Nu är det äntligen dags att börja förstå kundernas underliggande behov. För att göra detta måste du kommunicera med dina användare.

Kommunikationen kan ske på många olika sätt. Genomför kundintervjuer eller undersökningar. Du kan också skapa resekartor. Målet är att samla in en rimlig mängd information om deras problem och utmaningar.

Kundundersökningar: Använd olika typer av undersökningar, till exempel undersökningar i appen, e-postundersökningar, passiva feedbackformulär eller widgets för funktionsförfrågningar.

Intervjuer: Samla in kvalitativ feedback från dina målgruppssegment genom att genomföra intervjuer.

Produktanalys: Kontrollera produktanalysen för att få insikter om användarnas beteende och identifiera problemområden. Du kan också använda din Kontrollera produktanalysen för att få insikter om användarnas beteende och identifiera problemområden. Du kan också använda din varumärkeshanteringsprogramvara för att få bättre insikter.

Fokusgrupper: Samla en liten grupp användare för en fokuserad diskussion.

Övervakning av sociala medier: Övervaka sociala mediekanaler för omnämnanden av dina produkter eller din bransch. Interagera med användare, ta itu med problem och samla in feedback.

Använd olika AI-verktyg för att förbättra processens effektivitet. När du har samlat in tillräckligt med information är det dags att definiera de exakta behoven du ska tillgodose. Här är några saker att tänka på när du definierar behovet:

Sträva efter att uttrycka problemet kortfattat (i en kort, enkel mening). Detta gör det lättare för dig att kommunicera det med ditt team och utveckla din lösning.

Validera problemet genom att kontrollera om det påverkar dina användare i betydande utsträckning.

Prioritera och bestäm vilket problem du ska lösa först.

Identifiera och ta fram lösningen

När du har identifierat problemet kan du fokusera på lösningen. Uppmuntra ditt team att brainstorma och komma på kreativa sätt att lösa problemet. Använd dessa idéskapande tekniker:

ClickUps tankekartor ger dig en tydlig bild av dina idéer och låter dig koppla ihop dem med varandra för bättre idéskapande

Mind mapping: Använd mind maps för att skriva ner och koppla ihop dina idéer för bättre idéskapande.

Storyboarding: Skapa en visuell berättelse kring dina problem för att komma fram till genomförbara idéer.

Round robin: Omvandla ditt problem till en fråga som börjar med ”Hur skulle vi kunna…” och låt alla teammedlemmar föreslå en lösning.

Skissning: Använd kraften i bilder för att förbättra din synvinkel och rita engagerande skisser som förmedlar ditt budskap.

Brainwriting: Be en av dina teammedlemmar att skriva ner sin idé och ge den till nästa person som lägger till sina tankar. Fortsätt tills alla har lagt till något.

Använd ClickUps mall för utveckling av nya produkter för att skissera hela processen, från upptäckt till leverans

Använd gärna alla metoder som fungerar för ditt team, inklusive mallar för produktutveckling, för att utforma idéer.

När du har fyllt din idébank måste du filtrera idéerna genom att kontrollera deras potentiella inverkan och genomförbarhet. Detta hjälper dig att prioritera de idéer som kan utvecklas till prototyper och testas.

Här är några saker att tänka på när du filtrerar idéer:

Stämmer de överens med produktvisionen och affärsmålen?

Är idén relevant för dina målgruppers behov?

Har dina intressenter eller kunder liknande önskemål?

Är ditt team engagerat i detta?

Du kan också använda ramverk som RICE-, dot-voting- eller Kano-modellerna för att bättre prioritera möjligheterna.

Utveckla prototyp

I detta skede är du redo att utveckla en prototyp. Prototyper är interaktiva visuella representationer av en produkts viktigaste egenskaper och funktioner. Det finns många typer av prototyper, inklusive mockups, minimalt fungerande produkter eller skisser.

Wireframe: Grundläggande, digitala representationer av ett produktgränssnitt som betonar struktur och navigering.

Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR): Prototyper för virtual reality-miljöer eller augmented reality-enheter

Klickbara prototyper: Dessa låter dig klicka dig igenom gränssnittet och simulera interaktioner utan att behöva full funktionalitet.

Minimum Viable Product (MVP): Funktionella versioner av en produkt som innehåller de minimifunktioner som krävs för att tillfredsställa tidiga användare och leverera värde till användarna.

Välj rätt typ av prototyp och produktleveransmetod för ditt team genom att ta hänsyn till dina testbehov och förbättringsområden. Några fördelar med att utveckla prototyper är:

Minskar risken att investera resurser i ett koncept som kanske inte tilltalar användarna.

Gör det möjligt för dig att identifiera potentiella problem tidigt i produktutvecklingsprocessen.

Samla in användarfeedback om design, användbarhet och den övergripande användarupplevelsen.

Gör det möjligt för produktteam att förfina och förbättra produkten baserat på kontinuerlig feedback.

Processen att utveckla en prototyp åtföljs av regelbundna tester.

Testa prototypen

Genom att testa prototypen kan du validera dina lösningar och kontrollera om de kan lösa dina kunders problem. I detta steg måste du noggrant samla in feedback från användarna. Baserat på detta kan du göra ändringar och förbättringar tills du är helt nöjd.

Börja med att testa enkla prototyper som wireframes och använd feedbacken för att utveckla prototyper med högre precision. Fortsätt sedan med att bygga en minimalt fungerande produkt och testa den.

Vanliga metoder för att testa prototyper inkluderar:

A/B-testning: Presentera olika versioner av prototypen för olika grupper av deltagare för att mäta och jämföra deras prestanda och preferenser.

Kundintervjuer: Genomför individuella intervjuer med deltagarna för att samla in djupgående kvalitativ kundfeedback om deras uppfattningar, preferenser och utmaningar med prototypen.

Fake door-testning: Presentera en simulerad produkt för användarna och kontrollera deras intresse och interaktion.

Användbarhetstestning: Deltagarna interagerar med prototypen medan facilitatorn observerar och samlar in användarfeedback om den övergripande användarupplevelsen, användarvänligheten och navigeringen.

Enkäter: Distribuera enkäter eller frågeformulär till en större grupp deltagare för att samla in kvantitativa data om specifika aspekter av prototypen.

Valet av rätt test beror på din målgrupp och vilken typ av information du vill samla in.

Fördelarna och utmaningarna med produktupptäckt

Fördelar

Det finns många fördelar med hela produktupptäcktsprocessen. Låt oss titta på dem.

Spara tid och pengar

Även om upptäcktsprocessen kan verka som slöseri med tid (eftersom den inte innebär att man aktivt bygger något), sparar den tid och pengar. Undrar du hur? Produktupptäckt validerar dina idéer och gör att du kan bygga en produkt med förtroende för att den kommer att bli framgångsrik. Om du hoppar över detta steg satsar du i princip dina pengar och din tid på att utveckla en produkt som dina användare kanske eller kanske inte kommer att använda.

Innovativa produkter

Med ett tvärfunktionellt team kommer förmågan att utveckla mer innovativa produkter. Alla dina teammedlemmar har sina egna färdigheter, erfarenheter och perspektiv, vilket gör det möjligt för dem att komma med olika idéer och lösningar.

Användarcentrerad design

Dina produktupptäcktsinsatser gör det möjligt för dig att genomföra djupgående marknadsundersökningar och förstå kundernas behov. Du utvecklar mer användarcentrerade designer när du lär dig om deras problem och utmaningar.

Riskminimering

Produktupptäckt gör det också möjligt för dig att validera dina idéer i ett tidigt skede. Detta bidrar till att minska risken för att investera tid och resurser i en produkt eller funktion som kanske inte uppfyller användarnas behov eller marknadens krav.

Utmaningar

Som med alla processer finns det även inom produktupptäckt en del utmaningar, som listas nedan.

Bilda ett tvärfunktionellt produktteam

Det är ofta svårt att bilda ett framgångsrikt tvärfunktionellt produktteam. Teammedlemmarna har olika bakgrunder och kulturer och kan ha olika mål och prioriteringar. Dessutom kan det ta tid och kräva mycket arbete att fördela resurser mellan olika funktionsområden.

Ta bort fördomar

En av de vanligaste utmaningarna under produktutvecklingen är bekräftelsebias. Denna bias påverkar resultaten negativt. Därför måste ett produktteam omedelbart identifiera och minska sina bias. Detta bidrar till att skapa en produkt med större chans att lyckas.

Tidsbegränsningar

Produktutveckling är det första steget i produktutvecklingen. Det finns ingen tidsgräns för detta. Beroende på din målmarknad, omfattning och många andra faktorer kan det ta bara några veckor eller till och med flera månader. Det kan dock finnas ett tryck att gå snabbt fram, vilket kan leda till att värdefulla insikter förbises.

Viktiga element och tekniker för produktupptäckt

Viktiga element i produktupptäckt

En framgångsrik produktupptäckt måste innehålla följande nyckelelement:

Tydlig problemdefinition: Definiera tydligt det problem eller den smärtpunkt som produkten syftar till att lösa. Ett väl definierat problem ger fokus och säkerställer att produkten tillgodoser ett verkligt användarbehov.

Användarundersökning: Förstå målgruppen genom användarundersökningar. Samla in data om användarnas beteenden, preferenser och problemområden för att få information om produktens design och funktioner.

Tvärfunktionella produktteam: Bilda ett tvärfunktionellt produktteam med olika kompetenser, inklusive design, utveckling, marknadsföring och kundsupport. Detta säkerställer en helhetssyn och tillför olika perspektiv till upptäcktsprocessen.

Idégenerering: Genomför idégenereringssessioner för att ta fram ett brett spektrum av idéer. Uppmuntra kreativitet och samarbete inom teamet och använd Genomför idégenereringssessioner för att ta fram ett brett spektrum av idéer. Uppmuntra kreativitet och samarbete inom teamet och använd mallar och verktyg för produktledning för att utforska olika lösningar på det definierade problemet.

Prototyputveckling: Utveckla prototyper för att visualisera och testa produktkoncept. Prototyper hjälper till att samla in tidig feedback från användare, identifiera potentiella problem och förfina idéer innan den fullständiga utvecklingen påbörjas.

Tekniker för att genomföra produktupptäckt

ClickUp: Ett allt-i-ett-verktyg för produktledning

En framgångsrik produktupptäckt är resultatet av en kombination av mänskliga insatser och teknik. ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för produktledning som förenklar produktledningen genom att hantera din vision, samordna ditt team och erbjuda verktyg för samarbete.

ClickUps produktutbud har något för alla faser av produktupptäckten. Låt oss ta en titt.

ClickUp Whiteboard och AI för brainstorming

Öka effektiviteten, effektivisera användarfeedback och möjliggör innovation med ClickUp AI

Att konsultera en AI kan bli din räddning om du fastnat med en idé. ClickUp AI hjälper dig att spara tid genom att öka produktiviteten och underlätta kommunikationen. Det samarbetar också effektivt med ditt teams strävan att lösa kundernas utmaningar och problem.

ClickUp Whiteboard är ett effektivt samarbetsutrymme där ditt team kan skriva ner sina idéer och dela dem. Brainstorma, utarbeta strategier, samarbeta i realtid, lägg till anteckningar och utveckla de bästa möjliga lösningarna på kortare tid. Det gör det också möjligt att lägga till länkar, dokument och bilagor så att alla är på samma sida.

Gantt-diagram för visualisering

Visualisera dina produktutvecklingstidslinjer med hjälp av Gantt-diagram

ClickUps Gantt-diagram hjälper dig att visualisera dina produktutvecklingstidslinjer och dela dem med hela teamet. Samarbete, spårning av beroenden och hantering av prioriteringar är fördelar med att använda Gantt-diagram. Du får en översikt över alla dina produkter och stadier.

Se dina teammedlemmars framsteg och status med ClickUps Team View

ClickUp erbjuder flera vyer som man effektivt kan använda i olika faser av produktupptäckten. Du kan till exempel använda listvyn för att organisera och spåra olika steg. Uppgiftsvyn ger dig en exakt bild av statusen för varje uppgift. Dessutom kan du med teamvyn se varje teammedlems framsteg.

Slutsats

En framgångsrik produktutvecklingsfas leder till utvecklingen av en framgångsrik produkt som dina användare uppskattar. Det är därför det är viktigt att ta sig tid under denna process.

Genom att lägga stor vikt vid att förstå användarnas behov, utnyttja tvärfunktionellt samarbete och anamma en iterativ approach kan du med självförtroende navigera i den komplexa världen av produktutveckling.

Verktyg som ClickUp har naturligtvis potential att bli din bästa allierade under denna process. Prova gratis idag och se själv!

Vanliga frågor

Vilka är målen för produktupptäckt 2024?

Målen med produktupptäckt är att förstå användarnas problem och utmaningar och lösa dem med innovativa lösningar.

Hur ser den stegvisa processen för produktupptäckt ut?

Produktupptäckt består av fem steg:

Skapa ett tvärfunktionellt team Förstå de underliggande användarbehov Idégenerering Utveckla prototypen Testa prototypen

Verktyg som ClickUp förbättrar produktupptäckten genom att tillhandahålla en samarbetsyta, effektiv produktledning, smidig dokumentdelning, integration med andra verktyg, kommunikationskanaler, effektiv hantering av kundfeedback och funktioner för tidslinjespårning.