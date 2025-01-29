De 10 bästa programvarorna för varumärkeshantering 2025

Varumärkeshantering är både en konstform och en vetenskap. ?‍?

Oavsett om det handlar om att komma på idéer till nya kampanjer eller hantera projekt kan man lugnt säga att varumärkeschefer har fullt upp. Det krävs stor uppmärksamhet på detaljer, förståelse för marknaden och en talang för kreativt tänkande.

Och för att få ut mesta möjliga av dina insatser och påverka företagets resultat positivt kan du använda varumärkeshanteringsverktyg för att övervaka, hantera och mäta ditt varumärkes hälsa och prestanda.

Dessa verktyg sträcker sig från traditionella former av marknadsundersökningar till mer sofistikerade analyslösningar – de kan ge dig värdefull insikt i ditt varumärkes ställning, hjälpa dig att nå rätt kunder och optimera dina marknadsföringsstrategier så att ditt varumärke sticker ut från konkurrenterna.

Om du letar efter en ny lösning för varumärkeshantering att lägga till i din teknikportfölj eller helt enkelt letar efter en som kan göra allt, har vi vad du behöver. Vi har valt ut de tio bästa programvarorna för varumärkeshantering som finns på marknaden idag. Ta en titt på var och en för att lära dig mer om deras bästa funktioner, begränsningar, priser och kundrecensioner.

Men innan du dyker in i listan, ta reda på vad som kännetecknar en bra varumärkeshanteringsprogramvara så att du och ditt marknadsföringsteam kan välja rätt verktyg för ert varumärke! ?

Vad du ska leta efter i ett varumärkeshanteringsprogram

Varumärkeshantering är en marknadsföringsstrategi och process för att skapa, vårda och skydda ett varumärkes identitet och rykte. Det omfattar alla aspekter av hur ett företag kommunicerar med sina kunder, inklusive marknadsföringsinitiativ, kundservice, att hålla sig uppdaterad om branschtrender och mycket mer.

Dessa marknadsföringsverktyg hjälper varumärkeschefer och marknadsföringsteam med:

Varumärkesstrategi : Hantera och genomför din varumärkesstrategi på ett effektivt sätt

Varumärkeskonsistens : Håll varumärkets riktlinjer konsekventa i alla kanaler.

Organisering av tillgångar : Centraliserad databas för digitala varumärkestillgångar

Varumärkeskännedom och räckvidd : Locka potentiella kunder och öka varumärkeskännedomen och lojaliteten.

Förbättrad kundupplevelse : Påverka din målgrupps köpbeslut och öka försäljningen

Automatiserade arbetsflöden : Hantera och förenkla arbetsflödesprocesser

Insikter och data : Spåra och mät varumärkets hälsa och kampanjernas resultat.

Resurshantering: Identifiera och fördela budget , arbetsbelastning, tid och andra tillgängliga resurser på ett effektivt sätt.

Men kom ihåg – alla varumärkeshanteringsprogram är inte likadana. ☝️

När du letar efter rätt varumärkeshanteringsverktyg är det några viktiga funktioner du bör titta efter:

En organiserad och centraliserad hubb för dina varumärkestillgångar

Robusta hierarkiska system och system för hantering av digitala tillgångar

Anpassningsbarhet, skalbarhet och användarvänligt gränssnitt

Realtidsdata och rapporteringspaneler

Automatisering av arbetsflöden

Avancerat sök- och filtreringssystem

Integrationsmöjligheter

Verktyg för teamsamarbete

... för att nämna några.

Nu är det dags att dyka in i de tio bästa verktygen för varumärkeshantering som finns på marknaden idag. Varje verktyg erbjuder en unik uppsättning funktioner, så ta en titt på varje verktyg för att se vilket som bäst stödjer dina nuvarande och framtida behov!

Bäst för projektledning och teamsamarbete

ClickUp centraliserar samarbetet mellan team så att alla arbetar mot samma mål och undviker silos.

Är du redo att ta ditt varumärke till nästa nivå och öka ditt teams produktivitet? Hantera ditt varumärke, dina projekt och dina team effektivt – allt på ett ställe med ClickUp.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som erbjuder en helt anpassningsbar plattform som hjälper team inom olika avdelningar och branscher att hantera alla typer av arbete, förbättra teamsamarbetet och förenkla arbetsflödet.

Oavsett om du är varumärkeschef med ansvar för ett eller flera varumärken är hela plattformen helt anpassningsbar. Du kan ställa in ClickUp på vilket sätt som helst för att stödja alla typer av företag och tillgodose unika och komplexa arbetsflödespreferenser.

Den robusta hierarkiska strukturen ger dig flexibilitet och kontroll att organisera dina projekt och team på ett sätt som passar ditt företag, medan de viktigaste projektledningsfunktionerna i ClickUp gör att du kan planera, hantera och spåra dina projekt, marknadsföringskampanjer, arbetsbelastning, företags- och teammål och mycket mer.

Som varumärkeschef har du mycket att göra, så låt ClickUp hjälpa dig att hantera allt du behöver – på ett och samma ställe!

Planera dina varumärkesmarknadsföringsstrategier och kampanjer med samarbetsverktyg som ClickUp Whiteboards och ClickUp Docs, välj mellan mer än 15 anpassade vyer för att hantera ditt teams arbetsbelastning, kommunicera med ditt team med den inbyggda chattvyn och kommentarerna, och spåra dina KPI:er och mål i ClickUp Goals.

Marknadsförare kan använda ClickUp Whiteboards som ett visuellt samarbetsverktyg för brainstorming, roadmaps, strategisk planering och andra behov, och enkelt koppla dem till ditt arbete i ClickUp.

Du får också tillgång till en anpassad instrumentpanel som ger dig möjlighet att skapa en översiktlig bild av ditt arbete med rapportering i realtid och spåra alla typer av viktig data, såsom projektets framsteg, prioriteringar, prestationer och praktiskt taget allt annat du vill se på ett ögonblick.

Och med anpassade automatiseringar i ClickUp kan du äntligen skapa effektiva arbetsflöden som kräver mindre uppmärksamhet och energi. Effektivisera ditt teams processer genom att använda fördefinierade automatiseringar i ClickUp, eller skapa dina egna, för att förenkla ditt arbetsflöde och sätta manuella uppgifter i autopilotläge så att du kan fokusera mer på det som är viktigast – att bygga och hantera ett varumärke!

När det gäller att effektivisera ditt arbetsflöde integreras ClickUp med över 1 000 andra arbetsverktyg, inklusive dina mest använda appar som Slack, Gmail, Dropbox, Hubspot, Jotform och många fler. Koppla ihop dem för att samla allt ditt arbete på ett och samma ställe. ??

Vill du veta mer om hur ClickUp kan hjälpa dig med varumärkeshantering? Ta en titt på funktionerna nedan för att ta reda på det!

Bästa funktioner

15 + anpassade vyer: Välj att se ditt arbete på ditt sätt (tidslinje, tavla, chatt, arbetsbelastningsvy och mer)

Anpassade fält och Anpassade statusar : Lägg till så många anpassade fält som behövs för att ge ditt team och dina intressenter den information de behöver för att vara på samma sida och skapa anpassade statusar som hjälper till att spåra framsteg.

ClickUp Form view : Anpassa formulär med teman och avatarbilder som speglar ditt varumärke och använd dem för att samla in feedback från dina kunder.

ClickUp Kalendervy: Skapa enkelt en kampanjkalender och länka samman viktiga uppgifter i en överskådlig vy.

Korrekturläsning (bild, video och PDF-anteckningar): Centralisera feedback för varumärkesresurser och påskynda godkännandeprocessen

Samarbetswhiteboards : Brainstorma ensam eller tillsammans med ditt team och skapa en visuell färdplan för dina kampanjer, projekt och mycket mer.

ClickUp Docs : Skapa en omfattande kommunikationsplan för projektet med hjälp av Docs, som gör det enkelt att planera din strategi för affärskommunikation.

Behörigheter och sekretess : Bjud in gäster som kunder och frilansare till din arbetsyta och kontrollera inställningarna för delning, sekretess och behörigheter.

Mobilapp : Tillgänglig på alla enheter så att du alltid och var som helst kan komma åt ditt arbete.

Anpassade instrumentpaneler: Välj mellan över 50 instrumentpanelswidgets och skapa ditt perfekta kontrollcenter för att spåra dina marknadsföringsinsatser, projekt, arbetsbelastning och mycket mer.

Samla allt ditt arbete i en överskådlig helhetsbild med ClickUp Dashboards.

Begränsningar

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 519+ recensioner)

Gratis CRM som hjälper dig att utveckla och växa ditt företag

Med livechatt kan du kommunicera med besökare i realtid för att ge support och avsluta affärer.

Med webbplatsbyggaren kan du anpassa din webbplats med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Inbyggda analyser, rapporter och instrumentpaneler som hjälper dig att mäta resultatet av dina marknadsföringskampanjer.

Anpassa din marknadsföring i stor skala med beteendemässig inriktning

Ger insikter och analyser för att förbättra tillväxten på sociala medier.

Enkelt att använda och schemalägga inlägg i förväg

Inbyggda samarbetsverktyg

Smart inkorg som samlar alla anslutna nätverk och profiler på ett ställe för enklare övervakning.

Hantera recensioner på flera plattformar för att upprätthålla och stärka ditt online-rykte.

Högkvalitativa marknadsföringsmallar med snygga designer

Priserna kan vara högre jämfört med andra plattformar för schemaläggning av sociala medier.

Erbjuder en kostnadsfri 30-dagars provperiod.

Standard : 249 $/månad (ytterligare användare +199 $/månad)

Professional : 399 $/månad (ytterligare användare +299 $/månad)

Avancerad : 499 $/månad (ytterligare användare +349 $/månad)

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

G2: 4,3 av 5 (2 093+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (531+ recensioner)

Ladda upp, lagra, organisera och dela ett obegränsat antal filer från en säker plats.

Anpassad varumärkesprofilering gör att du kan anpassa utseende, domän och sökfunktioner för att skapa en upplevelse som verkligen speglar ditt varumärke.

Organisera tillgångar efter samlingar, sektioner och etiketter

AI-driven automatisk taggning lägger automatiskt till logiska taggar till tillgångar vid import.

Med Advanced Video Editor kan du redigera videofiler i appen.

Inlärningskurva under installationsperioden

Grundläggande information : Kontakta oss för prisuppgifter

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

G2: 4,5 av 5 (1 035+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (433+ recensioner)

Kanaler hjälper team att hålla koll på konversationer

Huddles och klipp gör det möjligt för team att kommunicera och samarbeta mer effektivt.

Starta en chatt med en eller flera personer samtidigt

Anslut Slack till andra arbetsverktyg som ClickUp, Google Drive, Zoom och mer.

Kanalerna kan vara överväldigande och distraherande om de inte hanteras på rätt sätt.

Gratis

Pro : 7,25 $/månad

Business+ : 12,50 $/månad

Enterprise Grid : Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

G2: 4,5 av 5 (30 841+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (22 811+ recensioner)

Ställ enkelt in återkommande betalningar och automatiska betalningspåminnelser

Ansluter till över 14 000 olika banker och kreditkortsföretag

Integreras med över 100 appar för att effektivisera din verksamhet och koppla samman dina team och kunder.

Förhandsgranska fakturor innan du skickar dem och få omedelbara uppdateringar när en faktura har visats och betalats.

Beräknar automatiskt skatter och spårar lager som fakturerats på fakturor

Verktyget kan vara överväldigande för dem som inte är vana vid bokföring.

Lite : 4,50 $/månad i tre månader (5 fakturerbara kunder)

Plus : 9 $/månad i tre månader (50 fakturerbara kunder)

Premium : 16,50 $/månad i tre månader (obegränsat antal fakturerbara kunder)

Select : Anpassad prissättning; begär demo

G2: 4,5 av 5 (657+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (4 037+ recensioner)

Förenkla ditt arbetsflöde och sortera dina tillgångar med dedikerade tillgångsbibliotek.

Förkonfigurerade innehållsblock eller SDK för att skapa anpassade element som passar ditt varumärkes behov

Integrera det med dina favoritappar för design, kommunikation, produktivitet, marknadsföring och projektledning , med mera.

Få tillgång till tillgångar och riktlinjer direkt från din desktop-app.

Insikter och analysfunktioner för att spåra användningen och säkerställa att din investering i varumärkeshantering ger avkastning i alla kanaler.

Sökfunktionen inom plattformen kan förbättras.

Essentials Gratis Starter : 79 $/månad Team : 279 $/månad

Gratis

Starter : 79 $/månad

Team : 279 $/månad

Enterprise : Boka en demo för prisuppgifter

G2 : 4,6 av 5 (104+ recensioner)

Capterra : 4,8 av 5 (63+ recensioner)

Realtidsövervakning och automatisk publicering på de webbplatser som är viktigast

Optimerar varje signal för att säkerställa att ditt varumärke rekommenderas, oavsett om det är på Google eller Google Home, Apple Maps eller Siri.

Priserna kan vara höga och det finns en brant inlärningskurva för nya användare.

Get Found : Kontakta oss för prisuppgifter

Be Chosen: Kontakta oss för prisuppgifter

Thrive : Kontakta för prisuppgifter

G2 : 4,4 av 5 (81+ recensioner)

Capterra : 4,6 av 5 (29+ recensioner)

Hantera klagomål, förfrågningar och mer, och svara kunder från en och samma plats.

Anslut Zendesk till över 1 000 förkonfigurerade integrationer , inklusive populära appar som ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce och många fler.

Använd Side Conversations för att låta dina interna och externa team inom Zendesk Agent Workspace samarbeta kring ärenden.

Planera och starta Zoom-möten med dina kunder direkt från ett supportärende med Zoom-integrationen. Mötesinspelningen publiceras automatiskt som en privat kommentar på ärendet så att alla viktiga konversationer samlas på ett ställe.

AI-funktioner och Flow Builder gör det möjligt att automatisera interaktioner.

Installationsprocessen kan vara för komplex för andra användare.

Zendesk för service Suite Team: 49 USD/agent/månad, faktureras årligen Suite Growth: 79 USD/agent/månad, faktureras årligen Suite Professional: 99 USD/agent/månad, faktureras årligen

Suite Team: 49 USD/agent/månad, faktureras årligen

Suite Growth: 79 USD/agent/månad, faktureras årligen

Suite Professional: 99 $/agent/månad, faktureras årligen

Zendesk för försäljning Team : 19 USD/användare/månad, faktureras årligen Growth : 49 USD/användare/månad, faktureras årligen Professional : 99 USD/användare/månad, faktureras årligen

Team : 19 $/användare/månad, faktureras årligen

Tillväxt : 49 USD/användare/månad, faktureras årligen

Professional : 99 $/användare/månad, faktureras årligen

G2 : 4,3 av 5 (467+ recensioner)

Capterra : 4,4 av 5 (3 382+ recensioner)

Projektchatt för kommunikation i realtid

Portföljvy för att enkelt få en överblick över alla produkter och tjänster

Burndown-rapportering, utnyttjanderapporter och fakturering

Projektmallar är inte tillgängliga i gratispaketet.

Integrerad teamchatt är en betalfunktion.

Dyra betalda abonnemang jämfört med andra programvaror för marknadsföringsprojektledning på denna lista.

Teamwork Projects erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 10 dollar per användare och månad.

G2: 4,4/5 (990+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Priser

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 519+ recensioner)

Vill du komma igång men behöver lite hjälp? Använd denna kostnadsfria mall för varumärkeshantering från ClickUp för att få ett organiserat och strukturerat sätt att hantera dina projekt, team och mycket mer.

Med denna mall för varumärkeshantering kan du spåra alla aktiviteter för dina kunder samt dokumentera stilguider och interna processer.

2. Hubspot

Bäst för kundrelationshantering

via Hubspot

HubSpot är en allt-i-ett-plattform för varumärkeshantering som gör det möjligt för företag att bygga upp och vårda kundrelationer. Den erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för försäljning, marknadsföring, kundservice, webbdesign och analys.

Med detta verktyg kan du och ditt team skapa personliga kundupplevelser och bygga starkare kundrelationer för att öka lojaliteten och generera fler leads. Du kan också använda HubSpot för att hantera ditt varumärkes rykte genom att spåra konversationer om det i sociala medier och snabbt svara på negativ feedback.

Bästa funktioner

Gratis CRM som hjälper dig att utveckla och växa ditt företag

Med livechatt kan du kommunicera med besökare i realtid för att ge support och avsluta affärer.

Med webbplatsbyggaren kan du anpassa din webbplats med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Inbyggda analyser, rapporter och instrumentpaneler som hjälper dig att mäta resultatet av dina marknadsföringskampanjer.

Anpassa din marknadsföring i stor skala med beteendemässig inriktning

Begränsningar

Priser

3. Sprout Social

via Sprout Social

För dig som vill ta dig fram i sociala medier och bygga upp en närvaro online är Sprout Social ett utmärkt val.

Sprout Social är en övertygande plattform för varumärkeshantering som är utformad för att hjälpa företag att hantera och maximera sin online-närvaro. Den erbjuder en omfattande uppsättning verktyg, inklusive övervakning, schemaläggning, analys och mycket mer, för att hjälpa varumärken att hålla koll på sina digitala kundinteraktioner.

Med Sprout Socials användarvänliga gränssnitt kan företag enkelt hantera flera konton samtidigt som de håller ordning och är väl informerade. Dessutom ger Sprout Socials detaljerade insikter om kundbeteende värdefull data som kan hjälpa företag att få en bättre förståelse för sin målgrupp och skapa mer effektiva marknadsföringsstrategier.

Bästa funktioner

Ger insikter och analyser för att förbättra tillväxten på sociala medier.

Enkelt att använda och schemalägga inlägg i förväg

Inbyggda samarbetsverktyg

Smart inkorg som samlar alla anslutna nätverk och profiler på ett ställe för enklare övervakning.

Hantera recensioner på flera plattformar för att upprätthålla och stärka ditt online-rykte.

Högkvalitativa marknadsföringsmallar med snygga designer

Begränsningar

Priserna kan vara högre jämfört med andra plattformar för schemaläggning av sociala medier.

”Kostnaden för de betalda abonnemangen kan vara lite hög, särskilt för småföretag. Dessutom tycker jag att vissa av de mer avancerade funktionerna kan vara lite förvirrande att använda.” — Capterra-recension

Priser

Erbjuder en kostnadsfri 30-dagars provperiod.

Standard : 249 $/månad (ytterligare användare +199 $/månad)

Professional : 399 $/månad (ytterligare användare +299 $/månad)

Avancerad : 499 $/månad (ytterligare användare +349 $/månad)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,3 av 5 (2 093+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (531+ recensioner)

4. Brandfolder

Bäst för hantering av digitala tillgångar

via Brandfolder

Med Brandfolder kan varumärkeschefer lagra, hantera digitala tillgångar och dela filer från en säker och centraliserad databas. Programmet har robusta tillgångsbibliotek, strömlinjeformade processer för fildelning och anpassningsbara åtkomstkontroller som ger dig kontroll över dina digitala tillgångar och hjälper dig att upprätthålla en enhetlig varumärkesidentitet på olika plattformar, webbplatser, sociala mediekanaler och mer.

Förutom att tillhandahålla viktiga varumärkeshanteringsfunktioner gör Brandfolder det möjligt för användare att mäta sitt varumärkes prestanda. Med dess analyspanel får du tillgång till användarinsikter, tillgångsanalyser och Brandfolder- och Collection-analyser som hjälper dig att förbättra avkastningen på investeringen och säkerställa att dina varumärkestillgångar presterar bra i flera distributionskanaler.

Bästa funktioner

Ladda upp, lagra, organisera och dela ett obegränsat antal filer från en säker plats.

Anpassad varumärkesprofilering gör att du kan anpassa utseende, domän och sökfunktioner för att skapa en upplevelse som verkligen speglar ditt varumärke.

Organisera tillgångar efter samlingar, sektioner och etiketter

AI-driven automatisk taggning lägger automatiskt till logiska taggar till tillgångar vid import.

Med Advanced Video Editor kan du redigera videofiler i appen.

Begränsningar

Inlärningskurva under installationsperioden

”Det är förvirrande i början att förstå avsnitt, etiketter, samlingar och pins.” — Capterra-recension

Priser

Grundläggande information : Kontakta oss för prisuppgifter

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (1 035+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (433+ recensioner)

5. Slack

Bäst för programvara för enhetlig kommunikation

via Slack

Slack är en meddelandeplattform som fungerar som en central knutpunkt där team kan kommunicera mer effektivt, dela idéer och påskynda feedbackprocessen.

Varumärkeschefer och team kan skapa anpassade kanaler för att separera konversationstrådar, skicka meddelanden till en eller flera personer och skicka filer i kommentarer. För att ytterligare förbättra teamkommunikationen låter Slack dig hoppa på ett huddle-samtal eller videokonferenssamtal, vilket kan vara till hjälp när du arbetar på distans eller förklarar komplexa ämnen.

Dessutom gör Slack Connect det möjligt att bjuda in och samarbeta med kunder och externa team i din arbetsyta. Alla dessa funktioner och mycket mer gör det enklare att kommunicera uppdateringar, samla in feedback, delegera uppgifter och påskynda feedbackprocessen, särskilt jämfört med att kommunicera via e-post.

Slack kan också integreras med andra affärsverktyg, såsom projektledningsverktyg som ClickUp och CRM-appar som Hubspot, för att hjälpa team att effektivisera sitt arbete, hantera projekt och hålla koll på marknadsföringskampanjer.

Bästa funktioner

Kanaler hjälper team att hålla koll på konversationer

Huddles och klipp gör det möjligt för team att kommunicera och samarbeta mer effektivt.

Starta en chatt med en eller flera personer samtidigt

Anslut Slack till andra arbetsverktyg som ClickUp, Google Drive, Zoom och mer.

Begränsningar

Kanalerna kan vara överväldigande och distraherande om de inte hanteras på rätt sätt.

”Det är lätt att gå vilse bland alla kanaler, särskilt om det finns många kanaler med olika team.” — Capterra-recension

Priser

Gratis

Pro : 7,25 $/månad

Business+ : 12,50 $/månad

Enterprise Grid: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (30 841+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (22 811+ recensioner)

6. FreshBooks

Bäst för onlinebokföring och fakturering

Via FreshBooks

FreshBooks är en fakturerings- och redovisningslösning som hjälper varumärken, revisorer, frilansare och entreprenörer inom olika branscher att förenkla sin bokföring.

Effektivisera ditt arbetsflöde och hantera omfattningsglidning med hjälp av dess lättanvända redovisnings- och bokföringsfunktioner, såsom professionell fakturering, som gör att du kan skapa professionella rapporter, anpassa fakturor med ditt varumärke och spåra finansiella data. Använd appen för att generera och skicka rapporter om förskottsbetalningar när som helst under en förskottsperiod, och sätt dina betalningar på autopilot med automatisk fakturering, återkommande betalningar och automatiska påminnelser.

Bästa funktioner

Ställ enkelt in återkommande betalningar och automatiska betalningspåminnelser

Ansluter till över 14 000 olika banker och kreditkortsföretag

Integreras med över 100 appar för att effektivisera din verksamhet och koppla samman dina team och kunder.

Förhandsgranska fakturor innan du skickar dem och få omedelbara uppdateringar när en faktura har visats och betalats.

Beräknar automatiskt skatter och spårar lager som fakturerats på fakturor

Begränsningar

Verktyget kan vara överväldigande för dem som inte är vana vid bokföring.

”Vissa användare kan tycka att programvaran är komplex och överväldigande, särskilt om de inte är bekanta med fakturering och redovisning.” — Capterra-recension

Priser

Lite : 4,50 $/månad i tre månader (5 fakturerbara kunder)

Plus : 9 $/månad i tre månader (50 fakturerbara kunder)

Premium : 16,50 $/månad i tre månader (obegränsat antal fakturerbara kunder)

Select: Anpassad prissättning; begär demo

Betyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (657+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (4 037+ recensioner)

7. Frontify

Bäst för programvara för varumärkeshantering

via Frontify

Frontify är ett program för varumärkes- och digital tillgångshantering som ger designers, varumärken, utvecklare och marknadsföringsteam ett digitalt varumärkeseekosystem som kan skalas upp i takt med deras verksamhet.

Det erbjuder en central plats för alla varumärkestillgångar och verktyg för att anpassa varumärkesriktlinjer, förbättra kreativa teamsamarbete och skapa återanvändbara digitala och tryckta mallar. Du kan enkelt komma åt, redigera och uppdatera digitala riktlinjer och få tillgång till över 40 olika innehållselement som hjälper dig att anpassa dina riktlinjer.

När det gäller kreativt samarbete förbättrar detta verktyg feedbackprocessen genom att teamen kan dela detaljerad information och revideringar med en enda länk. Dessutom ger det varumärkeschefer en strömlinjeformad lösning för att dela designmallar. Skapa helt enkelt bibliotek med dina varumärkesmallar och låt alla teammedlemmar skapa förhandsgodkända designer på egen hand för att uppmuntra självständighet, förhindra flaskhalsar och påskynda processen för att skapa innehåll.

Bästa funktioner

Förenkla ditt arbetsflöde och sortera dina tillgångar med dedikerade tillgångsbibliotek.

Förkonfigurerade innehållsblock eller SDK för att skapa anpassade element som passar ditt varumärkes behov

Integrera det med dina favoritappar för design, kommunikation, produktivitet, marknadsföring och projektledning , med mera.

Få tillgång till tillgångar och riktlinjer direkt från din desktop-app.

Insikter och analysfunktioner för att spåra användningen och säkerställa att din investering i varumärkeshantering ger avkastning i alla kanaler.

Begränsningar

Sökfunktionen inom plattformen skulle kunna förbättras.

”Sökfunktionen är lite klumpig, eftersom den visar all text som finns i närheten av söktermen.” — Capterra-recension

Priser

Gratis

Starter : 79 $/månad

Team : 279 $/månad

Enterprise: Boka en demo för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (104+ recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (63+ recensioner)

8. Uberall

Bäst för platsmarknadsföringshantering

via Uberall

Uberall är ett verktyg för platsmarknadsföring som gör det möjligt för användare att leverera en sömlös hybridkundupplevelse. Det erbjuder en serie verktyg som gör det möjligt för varumärken att hantera sin online-närvaro på populära sökmotorer, sociala mediekanaler, recensionswebbplatser och mer.

Som en platsinformationsprogramvara är den utvecklad för att förbättra ditt varumärkes synlighet i lokala sökningar, öka varumärkesengagemanget och öka intäkterna genom att optimera alla digitala kanaler som påverkar upptäckt och köpbeslut, särskilt på lokal nivå.

Dessutom erbjuder Uberall kraftfulla analysverktyg, automatiserade lösningar och integrationer med de bästa recensionssajterna, så att företag kan öka sin synlighet för potentiella kunder och fatta datadrivna beslut.

Bästa funktioner

Realtidsövervakning och automatisk publicering på de webbplatser som är viktigast

Optimerar varje signal för att säkerställa att ditt varumärke rekommenderas, oavsett om det är på Google eller Google Home, Apple Maps eller Siri.

Begränsningar

Priserna kan vara höga och det finns en brant inlärningskurva för nya användare.

”Det är ganska dyrt för marknadsförare utan erfarenhet eller med medelhög erfarenhet, och det krävs en viss inlärningskurva för att få ut det mesta av det, där du måste anpassa dig till applikationen och dess funktioner.” — Capterra-recension

Priser

Get Found : Kontakta oss för prisuppgifter

Be Chosen: Kontakta oss för prisuppgifter

Thrive: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (81+ recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (29+ recensioner)

9. Zendesk

Bäst för klagomålshantering, kundtjänstlösningar och försäljnings-CRM

Via Zendesk

Zendesk är ett program för hantering av online-rykte som gör det möjligt för varumärken att lösa ärenden snabbare, spåra kundklagomål över olika kanaler och leverera den bästa kundupplevelsen.

Zendesks anpassningsbara ärendesystem, kundprofiler och automatiserade supportlösningar kan hjälpa dig att skapa en konsekvent, personlig upplevelse för varje kund som besöker ditt företag, medan dess kraftfulla analysverktyg gör det möjligt för dig att spåra kundinteraktioner, klagomål och så vidare.

Dessutom gör Zendesks samarbetsverktyg det möjligt för team att skapa ett smidigt arbetsflöde som gör att teamen kan reagera snabbt på kundernas problem och frågor och enkelt dela information, kommentarer och feedback med varandra. Detta bidrar till att teammedlemmar och chefer som är involverade i varumärkeshanteringsprocessen förbättrar sitt arbetsflöde och tillsammans fattar smartare affärsbeslut.

Funktioner

Hantera klagomål, förfrågningar och mycket mer, och svara kunder från en och samma plats.

Anslut Zendesk till över 1 000 förkonfigurerade integrationer , inklusive populära appar som ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce och många fler.

Använd Side Conversations för att låta dina interna och externa team inom Zendesk Agent Workspace samarbeta kring ärenden.

Planera och starta Zoom-möten med dina kunder direkt från ett supportärende med Zoom-integrationen. Mötesinspelningen publiceras automatiskt som en privat kommentar på ärendet så att alla viktiga konversationer samlas på ett ställe.

AI-funktioner och Flow Builder gör det möjligt att automatisera interaktioner.

Begränsningar

Installationsprocessen kan vara för komplex för andra användare.

”Det kräver många inställningar och därför tar det längre tid att implementera programvaran, särskilt hjälpcentret.” — Capterra-recension

Priser

Betyg och recensioner

G2 : 4,3 av 5 (467+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (3 382+ recensioner)

via Teamwork Projects

Teamwork är ett program för projektsamarbete som är idealiskt för marknadsföringsteam som vill förbättra sin varumärkeshantering. Teamwork gör det möjligt för team att förbättra sin organisationsstruktur genom att skapa en central arbetsplats där alla projektresurser kan lagras och nås av teammedlemmarna.

Funktioner

Projektchatt för kommunikation i realtid

Portföljvy för att enkelt få en överblick över alla produkter och tjänster

Burndown-rapportering, utnyttjanderapporter och fakturering

Begränsningar

Projektmallar är inte tillgängliga i gratispaketet.

Integrerad teamchatt är en betalfunktion.

Dyra betalda abonnemang jämfört med andra programvaror för marknadsföringsprojektledning på denna lista.

Priser för Teamwork Projects

Teamwork Projects erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 10 dollar per användare och månad.

Kundbetyg för Teamwork Projects

G2: 4,4/5 (990+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Programvara för varumärkeshantering är avgörande för att ta ditt varumärke till nästa nivå.

Från att spåra marknadsföringsmål och hantera dina varumärkestillgångar till kundservice, analys och resursallokering finns det olika verktyg som hjälper dig att växa ditt företag och bygga ett starkt varumärke. Nyckeln är att hitta de rätta verktygen som hjälper dig att upprätthålla varumärkets konsistens och låter dig driva dina projekt i snabbare takt.

Och när du letar efter en app för att hantera alla aspekter av ditt arbete kan du lita på ClickUp för att förenkla projektledningen och samla dina marknadsföringsteam och andra avdelningar under ett och samma tak. Det ger inte bara dig och ditt team en helt anpassningsbar plattform med hundratals robusta funktioner som stöder ditt varumärke när det växer, utan integreras också med över 1 000 andra arbetsverktyg, vilket gör det enklare än någonsin att samla allt ditt arbete på ett ställe och arbeta effektivt. ?⚡️

Om det låter bra, prova det – det är gratis att komma igång!