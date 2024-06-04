15 gratis mallar för varumärkesprofilering för marknadsförings- och kreativa team

Att skapa en unik identitet för ditt företag, din produkt eller din tjänst är en av de mest utmanande och givande uppgifterna på vägen mot att vinna kundernas hjärtan och sinnen och nå framgång. ♥️

För att lämna ett bestående intryck och introducera något nytt på marknaden måste du skapa minnesvärda visuella och narrativa element. Men att designa förtrollande logotyper eller fängslande berättelser om ditt varumärke är bara halva jobbet.

Den andra, mindre kreativa delen är att upprätthålla ett enhetligt utseende när du kommunicerar med olika målgrupper via olika kanaler. ?

Om du har svårt att skapa eller hålla reda på alla dina varumärkeselement och deras användningsscenarier, prova en av våra 15 bästa gratis mallar för varumärkesprofilering. Använd dem för att stärka din varumärkesidentitet och skilja dig från konkurrenterna! ?

Vad är en varumärkesmall?

En varumärkesmall är ett ramverk som är utformat för att hjälpa dig att skapa distinkta varumärkeselement och använda dem konsekvent i din marknadsföring och andra kampanjer. Detta möjliggör varumärkeskonsistens i allt från logotypdesign, grafiska element, visuella kommunikationsbilder för varumärket och typografi.

Det är en utgångspunkt för att skapa fängslande logotyper, engagerande berättelser eller inlägg på sociala medier, och för att göra dem lättillgängliga för alla tillfällen. Dessa mallar är värdefulla resurser för att skapa en unik varumärkesidentitet och bygga en emotionell relation till dina kunder.

ClickUps varumärkesriktlinjer säkerställer att alla använder rätt logotyp, färg och typografi.

Förutom sina kundinriktade mål säkerställer en mall för varumärkesprofilering att dina anställda inte avviker från riktlinjerna och skapar eller använder visuella element eller kampanjer som inte överensstämmer med varumärket (t.ex. visitkort av dålig kvalitet, felaktiga typsnitt och typsnittsstorlekar). Om det finns risk att dessa regler kan få din organisations designers att krypa ihop, bör de inkluderas i en mall för varumärkesprofilering.

Att alla är på samma sida leder till konsekvens, vilket är en viktig egenskap hos en kvalitativ varumärkesstrategi. ?

Vad kännetecknar en bra mall för varumärkesprofilering?

En bra mall för varumärkesprofilering är:

Intuitivt: Har avsnitt som är lätta att förstå och navigera för alla, oavsett deras kunskaper och position i teamet. Konsekvent: Det bör säkerställa att allt material som skapas och hanteras med det överensstämmer med varumärkets övergripande identitet och leder till en sammanhängande upplevelse. Anpassningsbar: En bra mall gör det möjligt för användarna att anpassa den efter sina unika behov genom att lägga till sina logotyper eller lämpligt innehåll. Samarbete: Det bör erbjuda funktioner som uppmuntrar till teamwork och samarbete inom företaget. Anpassningsbar: Kan användas i olika marknadsförings- och kommunikationsinitiativ i olika kanaler, såsom digitala medier, tryckta medier och sociala medier.

15 mallar för varumärkesprofilering att använda

Den globala by vi kallar vårt hem är samtidigt liten och vidsträckt, och erbjuder rikliga möjligheter för dem som vet hur man sticker ut från mängden. Använd en av ClickUps gratis mallar för varumärkesprofilering för att skapa en unik image av ditt företag i dina kunders medvetande! ?

1. Mall för varumärkesriktlinjer från ClickUp

Använd ClickUps mall för varumärkesriktlinjer för att se till att alla är överens om din varumärkesstrategi.

Försöker du hårt att bygga upp ett företagsvarumärke, men det fungerar inte? Ditt problem kan vara inkonsekvens. Om du inte arbetar som en enhet och använder samma material för marknadsföringskampanjer eller inlägg på sociala medier kan ditt företag framstå som splittrat. ⚔️

ClickUps mall för varumärkesriktlinjer är som ett motgift mot sådana scenarier och säkerställer att ditt team är på samma sida som en bok som heter ditt företags varumärkesstrategi. ?

Denna mall utgör grunden för att skapa en framgångsrik, konsekvent och effektiv varumärkeskampanj. Se den som ditt företags självbiografi – den är fullspäckad med detaljer och hjälper läsarna att förstå vad ditt företag är eller vill vara.

Mallen är indelad i flera avsnitt, från grunderna, som att presentera företagets mission och värderingar, till detaljerna, som önskad färgpalett, typografi och slogans.

Varje element kan anpassas för att säkerställa att dina varumärkesriktlinjer är unika och relevanta för ditt företags vision.

Samarbete är en viktig del av framgång, så bjud gärna in personer från marknadsföring, försäljning, webbplatsprojektledning, design och andra team till mallen, skapa uppgifter och be om åsikter.

2. ClickUp-mall för varumärkesriktlinjer för whiteboard

Skapa en mycket visuell och färgstark varumärkesbok med mallen för varumärkesriktlinjer från ClickUp.

Att arbeta med varumärkesriktlinjer kan bli mycket enklare om du involverar dina anställda, men det kan också orsaka kaos i dina arbetsflöden. Med ClickUps mall för varumärkesriktlinjer behöver du inte oroa dig för något.

Tänk på mallen som en lekplats där dina anställda kan brainstorma och sätta ihop bitarna i pusslet som är din varumärkesidentitet. ?

Börja med att skapa en ClickUp Whiteboard, som kommer att innehålla alla dina varumärkesriktlinjer framöver. Samla sedan ihop alla varumärkesresurser eller grafiska element, som är kärnan i denna manual.

Nu är det dags att organisera de olika delarna genom att skapa sektioner för varje tillgång och se hur de passar in i helheten – din varumärkesvision.

Förfina avsnitten, lägg till lite magi med unika färger, typsnitt och stilar, så får du praktiska och konsekventa varumärkesriktlinjer som speglar ditt företags mission och varumärkesidentitet.

Med mallens anpassade statusar och vyer kan du övervaka framstegen för varje riktlinje och utveckla arbetsflöden som passar ditt företags bransch.

3. ClickUp-mall för varumärkesbok

ClickUps mall för varumärkesbok beskriver ditt företags värderingar och mål och fastställer standarden för varumärkesprofilering.

En varumärkesbok är ditt företags instruktionsmanual. Den innehåller företagets kärnvärden, mission, mål, visuella identitetselement och allt annat som utgör ditt varumärke. Boken fastställer varumärkesstandarden och är en viktig referenspunkt för dina anställda, så du måste vara extra noggrann när du skapar den.

ClickUp Brand Book Template hjälper dig att designa en förstklassig varumärkesbok på nolltid. Den fungerar som en värdefull guide för att skapa en unik uppfattning om ditt varumärke, bygga kvalitativa relationer med kunder och hålla dina marknadsföringsmaterial och kampanjer konsekventa och relevanta.

Denna mall innehåller en uppgiftsvy (Doc View), vilket är mer än tillräckligt för att hålla teammedlemmarna informerade och övervaka framstegen med din varumärkesbok.

Den består av flera avsnitt som täcker allt som har med ditt företags varumärke att göra, inklusive dess mission, vision, värderingar, logotyp, färger, typografi, ikoner och tillgångar med mera. Alla avsnitt är detaljerade, så du kommer inte ha några problem att anpassa mallen efter ditt företags behov, även om du inte är någon marknadsföringsexpert. ?

Precis som andra ClickUp-mallar för varumärkesprofilering kan du här utnyttja din kreativa sida. Utforska gärna olika färger, stilar, former och specifika logotyper som kompletterar ditt varumärke och gör det mer tilltalande.

4. ClickUp-mall för varumärkeshantering

Med denna mall för varumärkeshantering kan du spåra alla aktiviteter för dina kunder samt dokumentera stilguider och interna processer.

Driver du en marknadsföringsbyrå och arbetar med varumärkesstrategier för flera kunder? ClickUps mall för varumärkeshantering kan minska din stress och hålla dina uppgifter och teammedlemmar välorganiserade och ansvariga.

Med mallen kan du dela upp ditt arbete i sektioner – en för varje kund. Inom dessa sektioner kan du skapa underkategorier för att hålla reda på varje detalj utan att tappa helhetsbilden ur sikte.

Tilldela och prioritera uppgifter, lägg till filer i mallen, ange förfallodatum, gör snabba ändringar baserat på kundernas feedback och gör hanteringen av marknadsföringskampanjer till en smidig process. ?

De två standardvyerna för uppgifter är Lista och Tavla, och du kan växla mellan dem beroende på vad du vill fokusera på.

Du kan länka mallen till andra uppgifter och dokument, lägga till kommentarer, anpassa teckensnittet, lägga till bidragsgivare och omvandla hela utrymmet efter dina önskemål.

5. ClickUp Skapa mall för varumärkesstilguide

Använd mallen för att ställa in och hålla koll på varumärkesrelaterade uppgifter och kontrollera deras framsteg.

Du är på väg mot ditt mål – att skapa kvalitativa riktlinjer för ditt varumärke. Det finns många hinder på vägen till mållinjen – missförstånd, ofullständig information och inkonsekvens. Med ClickUps mall för att skapa en stilguide för varumärket undanröjer du hindren och får en bra start! ?

Oroa dig inte för att utelämna viktig information eller framstå som vag – mallen guidar dig genom alla element som påverkar ditt varumärkes utseende, från val av färgpalett till att hitta en ton som tilltalar din målgrupp.

Du kan prioritera uppgifter, lägga till ansvariga, förfallodatum och granskare, infoga kommentarer, kontrollera framsteg och anpassa komplexiteten för varje uppdrag.

Olika företag har olika arbetsflöden, så med ClickUp kan du anpassa mallen genom att lägga till nya uppgifter och kategorier, ändra färgscheman och växla mellan olika vyer.

6. Mall för ClickUp-logotypstilguide

Använd mallen för att skapa en stilguide för logotypen och se till att alla team i ditt företag följer den.

En igenkännlig, primär logotyp är en viktig del av varumärkesbyggandet. Ändå använder många varumärken olika versioner för specifika ändamål, såsom marknadsföringsmaterial, kampanjer i sociala medier, mobilappar och pappersdokument. Detta gör att de kan anpassa sig till olika miljöer och målgrupper samtidigt som de behåller sin unika identitet. ?

ClickUp Logo Style Guide Template hjälper dig att avgöra hur du ska använda en viss logotyp i en specifik miljö.

När du öppnar mallen kan du lägga till ditt företags namn och idén bakom det (företagets ”personlighet”). Sedan är det dags att sätta igång. Infoga ditt varumärkes logotyp (med vit och mörk bakgrund), appikoner, färgpalett, typografisystem och vad man ska och inte ska göra med logotypen.

I slutet av dokumentet kan du lägga till tips eller riktlinjer för logotypen för att förhindra missbruk eller felaktig placering.

7. ClickUp-mall för varumärkesguide

Använd ClickUps mall för varumärkesguide för att fastställa allmänna riktlinjer för varumärket och göra ditt team bekant med helheten.

Att skapa en varumärkesstilguide är lättare sagt än gjort. Lyckligtvis behöver du inte börja från scratch – ClickUps mall för varumärkesstilguide är en perfekt utgångspunkt! Den har ett enkelt utseende utan krusiduller, men det räcker mer än väl för att skissa på allmänna varumärkesidéer.

Mallen är indelad i fyra avsnitt:

Vår mission Kultur + värderingar Varumärkesgrafik Varumärkesröst

Varje avsnitt innehåller ett exempel för att underlätta ditt arbete. Titta på Kultur + Värderingar – från enkla slogans som ”Detaljerna är viktiga” till mer provocerande slogans som ”Normalt är skit”, kan du utforska olika förslag och hämta inspiration.

Med mallen kan du skriva riktlinjer eller använda bilder och videor för att göra dem mer engagerande. Även om den inte har några standardavsnitt för logotyper, typografi eller färgpalett, kan du ange allmänna instruktioner för hur ditt varumärke ska representeras.

Detta kan vara till hjälp för andra avdelningar i ditt företag, till exempel när du börjar skapa blogginlägg, skapa faktiska mallar, anpassa bilder och andra varumärkeselement för företaget.

Eftersom ClickUps mallar för stilguide är anpassningsbara kan du lägga till extra avsnitt och gå in på detaljerna mer ingående. Kom ihåg att du sitter i regissörsstolen och att mallen följer ditt manus. ?

Bonus: Kolla in 7 gratis mallar för innehållsskapande för snabbare innehållsskapande

8. ClickUp-mall för varumärkesprofilering

Få en tydlig översikt över alla dina varumärkesaktiviteter med den omfattande ClickUp-mallen för varumärkesprofilering.

Hanterar du en komplex varumärkeskampanj för ditt företag eller en kund? Antalet processer och uppgifter kan snabbt skjuta i höjden, och hela kampanjen kan snöbollseffekt och bli omöjlig att följa. ?️

ClickUp-brandingmallen hjälper dig att behålla kontrollen och hålla ett vakande öga på alla brandingrelaterade aktiviteter. ?

Observera att denna mall inte är visuell – den är inte avsedd för att presentera varumärkets färgpalett, logotyp eller godkända typsnitt som några av de tidigare tilläggen på vår lista. Det är i hanteringen av varumärkesuppgifter som dess sanna styrka kommer till sin rätt! ?

Till att börja med kan du använda mallens listvy för att skapa brandingaktiviteter (uppgifter), till exempel planera en kampanj i sociala medier eller arbeta med företagets logotyp. Mallens tavelvy låter dig se vilka aktiviteter som hör till ett visst projektstadium. Du kan också använda tidslinjevyn för att få en bättre överblick och en tydligare bild av varje aktivitets livscykel.

Du kan färgkoda varje fält och skapa ett unikt system för enklare hantering och kontroll. Eftersom ClickUp prioriterar flexibilitet och anpassningsbarhet kan du redigera och justera varje kolumn och rad för att säkerställa att mallen uppfyller ditt företags behov.

9. ClickUp-mall för varumärkesidentitet

Lär dig hur du definierar ditt varumärke med denna allt-i-ett-mall.

ClickUps mall för varumärkesidentitet kan användas för att skapa en stark varumärkesidentitet som positionerar dig för framgång, oavsett om du lanserar en ny produkt eller omprofilerar ditt företag.

Denna mall innehåller kundstatusar för att skapa uppgifter, anpassade fält för att kategorisera och lägga till attribut för att hantera din varumärkesidentitet, såsom logotyp, färger och typografi, anpassade vyer för att bygga upp ditt varumärkes arbetsflöde och projektledningsfunktioner för att förbättra spårningen av varumärkesidentiteten med kommentarer, rich media, uppgiftsberoenden, påminnelser och mycket mer.

10. ClickUp-mall för omprofilering av projekt

Gör en omprofilering av ditt varumärke med ClickUps mall för omprofilering.

Varumärkesbyggande kan vara utmanande, men det är ingenting jämfört med omprofilering. ?️

En framgångsrik omprofilering kräver tid, ansträngning och engagemang från alla inblandade. Din första uppgift är att definiera och kommunicera dina mål till dina teammedlemmar. Därefter måste du analysera det befintliga varumärket och bryta ner logotypen, färgschemat, typografin, varumärkets visuella uttryck och det allmänna budskap som ditt företag förmedlar.

Lyckligtvis behöver du inte (och bör inte) göra detta ensam. ClickUps mall för omprofilering kan vara en värdefull medhjälpare på den krävande resan som omprofilering innebär. ?️

Använd mallen för att organisera hela projektet, skapa uppgifter för dina anställda, kontrollera deras framsteg, övervaka tidsplaner och se till att alla arbetar mot målet. Mallens anpassade statusar, fält och vyer underlättar ditt arbete.

Nu kommer du till den mest spännande delen – skapandet av en ny identitet. Skapa uppgifter för att utveckla en ny logotyp, appikoner, varumärkesbilder och allt annat som rör ditt varumärke. Använd mallen för att övervaka varje steg i processen och göra justeringar för att anpassa dig till oförutsedda omständigheter.

Mallen kan också användas i designprocessen och för att skapa nya material för dina produkter och tjänster. Den kan fungera som ett ramverk för att identifiera kundernas behov och önskemål och anpassa lösningar för att tillgodose dem.

11. Mall för stilguide för ClickUp

Använd mallen för att skapa projektspecifika stilriktlinjer och undvika förvirring och misstag.

Låt oss säga att du driver en e-postkampanj och vill använda en positiv, avslappnad och humoristisk ton. Skrivstilen för denna kampanj och stilen för att skriva officiella företagsdokument är som dag och natt. ?

ClickUp Style Guide Template hjälper dig att skapa stilguider för varje projekt och dokument och säkerställa att olika team och avdelningar använder lämpliga bilder och språk.

Denna nybörjarvänliga mall sammanfattar ditt företags varumärkesriktlinjer och säkerställer en enhetlig stil inom alla team, från marknadsföring till försäljning och designprojektledning. Den går även ett steg längre och fokuserar på stilar för specifika projekt. Du kan välja estetiska och funktionella element för varje projekt och bifoga skärmdumpar från projektet samt detaljerad information.

Mallen är särskilt värdefull för företag som arbetar med många projekt samtidigt och kan även vara användbar för produktdesign och skapande av designbriefs. Den säkerställer konsekvens och transparens, förhindrar förvirring över hela linjen och leder till snabbare projektgenomförande.

12. Microsoft PowerPoint-mall för svartvit varumärkesaffisch

via Microsoft

Microsoft PowerPoints svartvita mall för varumärkesaffischer är ett elegant och mångsidigt alternativ för alla som vill skapa effektfulla affischer med en klassisk estetik. Mallen förenklar designprocessen, så att användarna kan fokusera på att förmedla sitt budskap på ett effektivt sätt samtidigt som de behåller ett professionellt utseende.

Med anpassningsbara funktioner kan användarna enkelt infoga sina varumärkens logotyper, typsnitt och bilder, vilket gör varje affisch unik. Oavsett om den ska visas digitalt eller tryckas är denna mall utformad för att fånga uppmärksamhet och kommunicera tydligt, vilket gör den till ett viktigt verktyg för effektiv visuell kommunikation.

13. Microsoft Word Modern Capsules brevhuvudmall för varumärkesprofilering

via Microsoft

Microsoft Word Modern Capsules Letterhead Branding Template erbjuder en modern design som ger din officiella korrespondens en professionell touch. Den minimalistiska layouten i kombination med livfulla färgkapslar gör att dina dokument sticker ut samtidigt som ditt varumärke bibehålls.

Denna mall är idealisk för företag som vill ge sin varumärkesidentitet en modern prägel och gör det enkelt att anpassa logotyper, färgscheman och typsnitt så att de passar ditt varumärkes estetik. Oavsett om det gäller brev till kunder, företagsmeddelanden eller intern kommunikation, säkerställer denna mall att ditt varumärkes konsistens och professionalism upprätthålls i all korrespondens.

14. Microsoft Modern Flyer-mall för varumärkesprofilering

via Microsoft

Denna moderna flygbladmall för varumärkesprofilering i Microsoft Word erbjuder en fräsch och modern ram för att skapa flygblad som sticker ut för alla typer av företag eller evenemang. Mallen är inspirerad av moderna designtrender och kombinerar djärv typografi med en ren layout för att säkerställa att ditt budskap inte bara ses utan också kommer ihåg.

Denna mall kan användas för produktlanseringar, evenemangskampanjer eller informativa broschyrer. Den kan anpassas helt och hållet – från färgscheman till typsnitt – så att din flygblad passar perfekt med din varumärkesidentitet.

Bonus: Flyermallar för Google Docs!

15. Mall för rea-flyer i Microsoft Word

via Microsoft

Microsoft Word Sale Flyer Template är ett mångsidigt och användarvänligt verktyg som är utformat för att hjälpa företag och marknadsförare att snabbt skapa iögonfallande flygblad som lyfter fram försäljningar, specialerbjudanden eller kampanjer. Dess struktur är anpassad för enkel användning, vilket gör det möjligt för användare att anpassa text, färger och bilder så att de passar deras specifika försäljningsevenemang utan att behöva omfattande designkunskaper.

Denna mall sparar tid och säkerställer att reklammaterialet sticker ut, oavsett om det visas i butiken, delas ut som broschyrer eller delas online. Flexibiliteten och enkelheten gör den idealisk för en rad olika branscher som vill öka sina marknadsföringsinsatser med minimal ansträngning.

Med rätt strategi kan du skapa en positiv association mellan dina kunder och ditt varumärke, bygga upp trovärdighet och sticka ut från konkurrenterna. Om du använder fel strategi kommer kunderna fortfarande att skapa en association – men inte den du vill ha! Olämpliga, vilseledande eller inkonsekventa strategier kan skada ditt varumärke irreparabelt, oavsett hur värdefullt det är.

Med dessa kostnadsfria mallar från ClickUp kan du hoppa på det effektiva varumärkesståget och nå ditt mål utan förseningar eller hinder. ?