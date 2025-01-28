10 programvaror för digital varumärkeshantering för 2025

Kan du sätta fingret på vad det är som gör dina favoritvarumärken omedelbart igenkännliga? Är det deras slående logotyp, det välbekanta färgschemat eller den medryckande jingeln som fastnat i huvudet och spelas om och om igen?

Allt detta är varumärkesresurser: viktiga element som formar ett varumärkes unika identitet och image.

Men att hantera dem kan kännas som att navigera i en labyrint. Det handlar inte bara om att hålla reda på ett stort antal tillgångar, utan också om att upprätthålla varumärkets konsistens i olika kanaler, samordna olika team och vara flexibel i den snabbföränderliga världen av innehållsskapande och distribution. Tänk om det fanns ett verktyg som kunde förvandla denna labyrint till en smidig motorväg?

Välkommen till programvara för hantering av varumärkesresurser. Vi presenterar en lista över våra 10 bästa kandidater, med deras viktigaste funktioner, priser samt för- och nackdelar. Välj det perfekta verktyget för att effektivisera hanteringen av dina varumärkesresurser och förstärka ditt varumärkes genomslagskraft! ?

Vad ska du leta efter i programvara för varumärkeshantering?

Den bästa plattformen för digital tillgångshantering har följande egenskaper:

Central lagringsplats: En enda, centraliserad digital lagringsplats där alla dina varumärkesresurser förvaras för enkel åtkomst. Versionskontroll: Registrera alla ändringar som görs i en tillgång så att du kan återgå till en tidigare version om det behövs. Detta säkerställer att alla använder godkända, uppdaterade tillgångar. Metadatatagging: Genom att tilldela beskrivande och kontextrelevanta nyckelord eller ”taggar” till digitala tillgångar blir det enklare att hitta och organisera dem. Behörigheter: Kontroll över vem som kan visa, ladda ner, redigera eller dela tillgångar Samarbetsfunktioner: Möjliggör diskussioner, feedback och smidiga godkännandeprocesser Integrationsmöjligheter: Anslut till andra program för att skapa smidiga arbetsflöden Anpassning: Flexibilitet för att tillgodose dina unika behov och varumärkesmaterial Dashboard och rapportering: Insikt i om vissa tillgångar används för mycket eller felaktigt. Användarvänligt gränssnitt: Intuitiv design som minskar inlärningstiden Portal för varumärkeshantering: En enda plats för att förstå hur varumärkesresurser används på rätt sätt.

De 10 bästa programvarorna för varumärkeshantering

Är du redo att uppgradera dina verktyg för varumärkeshantering? Här är vår handplockade lista över de bästa programvarorna som gör ditt liv enklare, ditt varumärke mer konsekvent och dina kaffepauser längre! ☕

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Med ClickUp kan marknadsföringsteam smidigt konfigurera, hantera och spåra allt från specifika kampanjer till bredare marknadsföringsplaner. Dessutom erbjuder det en robust uppsättning funktioner som hjälper dig att effektivisera hanteringen av dina varumärkesresurser.

Du kan börja med en av ClickUps mallar för varumärkesriktlinjer för att ta reda på vad som passar din varumärkesidentitet. Det hjälper dig att förfina element som logotypdesign, typografi, färgschema och nyckelbudskap.

Med ClickUps korrekturverktyg kan du samla feedback och påskynda godkännandeprocessen, varefter du kan planera lanseringen av dina varumärkesresurser i din marknadsföringskalender. ClickUp Docs är din allt-i-ett-lösning för att skapa, dela och lagra dokument som innehåller varumärkesriktlinjer.

Plattformens anpassade fält och uppgiftsstatus är perfekta för att hantera varumärkesrelaterade uppgifter. Du kan filtrera dem efter specifika kriterier, såsom typ av tillgång eller avsedd användning.

När det gäller åtkomst till eller modifiering av specifika varumärkesresurser ger ClickUps behörighets- och sekretessfunktioner dig full kontroll över vem som kan komma åt eller arbeta med specifika projekt eller uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Samarbetswhiteboards hjälper dig att brainstorma och planera skapandet och revideringen av varumärkesresurser tillsammans med interna och externa intressenter.

ClickUp Docs för att skapa, dela och lagra varumärkesriktlinjer

Anpassade fält och statusar för att hantera uppgifter och spåra tillgångars livscykler

Korrekturläsningsverktyg för att centralisera feedback och påskynda godkännandet av varumärkesresurser

Behörigheter och sekretess för hantering av åtkomst till specifika varumärkesresurser

Anpassade instrumentpaneler med rapportering och spårning i realtid

Anpassningsbara mallar för nyhetsbrev och pressmeddelanden som sparar tid och upprätthåller en enhetlig varumärkesidentitet.

Mobilapp för hantering av olika varumärkesresurser när som helst, var som helst

Integration med över 1 000 andra appar

Över 15 anpassade vyer (inklusive tidslinje, tavla, chatt och arbetsbelastning)

Begränsningar för ClickUp

Brantare inlärningskurva på grund av det omfattande utbudet av funktioner

Ibland långa laddningstider på vissa enheter

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta : Kontakta säljteamet för att få en anpassad prisplan.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Papirfly

Via Papirfly

Det som utmärker Papirfly, ett program för hantering av digitala tillgångar, är dess förmåga att centralisera och kategorisera, vilket gör det till en utmärkt arbetsplats för hantering av användarrättigheter, utgångsdatum och olika versioner av ett obegränsat antal varumärkestillgångar.

Men det handlar inte bara om att organisera tillgångar. Papirfly använder artificiell intelligens för att hjälpa användare att snabbt hitta tillgångar och deras stödjande metadata. Funktionen gör det enkelt att hitta rätt logotyp eller video. ?

Lägg till bonusen med flexibel åtkomstkontroll, så har du en plattform som är perfekt anpassad efter dina behov inom tillgångshantering.

Papirflys bästa funktioner

Centralisering och kategorisering av obegränsade tillgångar

Full kontroll över rättigheter till användning av tillgångar, utgångsdatum och versioner

AI-driven tillgångssökning

Flexibel åtkomstkontroll

Dra-och-släpp-funktion för uppladdning av mobilappar

Översätter automatiskt dina metadata från källtexten till ett annat språk.

Versionshantering av tillgångar i olika format och storlekar

Papirflys begränsningar

Papirfly-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Papirfly-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

3. Filestage

Via Filestage

Om du behöver en plattform för varumärkeshantering för en tydlig, snabb och samarbetsinriktad granskningsprocess av innehåll är Filestage ett säkert val. Det erbjuder en centraliserad plats för alla varumärkesfiler, feedback och godkännanden, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde avsevärt.

Filestage utmärker sig när det gäller hantering av en mängd olika innehållstyper – från design och mockups till bloggartiklar, inlägg på sociala medier och till och med e-postmeddelanden. ?

Förutom hantering av digitala tillgångar erbjuder Filestage automatiserad fildelning, påminnelser och statusuppdateringar. Behöver du fördjupa dig i ett projekts utveckling? Funktionen för versionshistorik registrerar varje version och granskningsomgång, vilket säkerställer att värdefull feedback för marknadsavdelningar aldrig går förlorad.

Filestages bästa funktioner

Centraliserat system för hantering av digitala tillgångar för alla filformat, versioner, kommentarer och godkännanden

Automatiserad gransknings- och godkännandeprocess som sparar tid

Möjlighet att hantera olika typer av innehåll, från designfiler till e-postmeddelanden

Godkännandesystem med ett klick

Versionshistorik för enkel referens av ändringar och feedback

Integreras med andra verktyg som Asana och Slack för ökad produktivitet.

Stark kontroll över fildelning, kommentarer och nedladdningsbehörigheter

Filestages begränsningar

Ibland långa uppladdningstider

Färgåtergivningen i större bilder är tveksam på grund av komprimeringsproblem.

Priser för Filestage

Gratis

Grundläggande: 49 $/månad

Professional: 249 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för en personlig konsultation

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Filestage-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

4. Uptempo (BrandMaker)

Via Uptempo

Uptempo, tidigare känt som BrandMaker, är en pärla för varumärkesmarknadsförare som vill automatisera sina arbetsflöden. Det ersätter den tidskrävande manuella granskningen av nya eller ändrade varumärkeselement med anpassade arbetsflöden och rollbaserade händelsetriggers.

Uptempos största styrka ligger i dess kraftfulla projektledningsfunktioner, som ger marknadsförare fullständig översikt över sina projekt. Denna översikt, i kombination med inbyggd resursplanering, säkerställer att uppgifter tilldelas utifrån teammedlemmarnas arbetsbelastning. Inga fler överarbetade designers eller sysslolösa innehållsskapare – resurshantering är ett barnsligt enkelt, vilket gör utvecklingsprocessen för dina varumärkesresurser smidig. ⛵

Uptempo (BrandMaker) bästa funktioner

Automatiserade anpassade arbetsflöden

Effektiv projektledning för varumärkesresurser

Realtidsvy över teamets arbetsbelastning för resursoptimering

Omfattande analyser för kommunikationsprestanda

Sömlös API-integration med plattformar som Salesforce, Coupa och Adobe Workfront

Förenklade processer för skapande, granskning och godkännande av innehåll

Lättläst instrumentpanel för omedelbar insikt i projekt- eller kampanjstatus och mått på användarengagemang.

Begränsningar för Uptempo (BrandMaker)

Priser för Uptempo (BrandMaker)

Kontakta oss för prisuppgifter

Uptempo (BrandMaker) betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

5. Bynder

Via Bynder

Bynders programvara för varumärkeshantering är känd för sin effektivitet när det gäller att organisera och hantera digitala varumärkesresurser. Tack vare dess intuitiva filterstruktur blir det enkelt att hitta det du behöver.

Den mest framstående funktionen är Dynamic Asset Transformation (DAT) för automatisk storleksändring av tillgångar – säg adjö till manuella redigeringsverktyg. ?️

Med Bynder får du kontroll över åtkomst- och användningsrättigheter, vilket eliminerar risken för att publicera icke godkänd innehåll. Plattformen är också exceptionell när det gäller att möjliggöra säker delning av innehåll, både internt och externt, samtidigt som du behåller full kontroll över användningen av tillgångarna.

Bynders bästa funktioner

Intuitiv filterstruktur för effektiv organisering av tillgångar

Kontroll över åtkomst- och användningsrättigheter

Säker delning av innehåll med kontrollerad användning

Dynamic Asset Transformation (DAT) för automatisk storleksändring av tillgångar

Webbaserade varumärkesriktlinjer som främjar enhetlighet i alla dina varumärkes kommunikationskanaler

Konfigurerbara arbetsflöden för effektiv granskning och godkännande av innehåll

Analysmodul för att spåra projektets arbetsflödeseffektivitet

Bynder-begränsningar

Bynder-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Bynder-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (480+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 170 recensioner)

6. MarcomCentral

Via MarcomCentral

Föreställ dig en centraliserad hubb där alla företagets tillgångar lagras, taggas och är lätta att hitta – det är MarcomCentral.

MarcomCentral gör hanteringen av varumärkesresurser intuitiv, effektiv och perfekt anpassad till din varumärkesstrategi. Det är ett kraftfullt samarbetsverktyg som gör det möjligt för team att redigera varumärkesresurser inline och minska behovet av fram- och återkommande kommunikation.

Men grädden på moset är funktionen varumärkescentrerat bibliotek, där du kan samla innehåll i teman och kampanjer för att upprätthålla varumärkets konsistens. ?

På så sätt kan du enkelt hitta de tillgångar du behöver för en viss kampanj eller ett visst tema i den relevanta samlingen, istället för att behöva söka igenom alla dina tillgångar.

MarcomCentrals bästa funktioner

Redigeringsfunktioner i plattformen för smidigt samarbete

Sammanställning av varumärkescentrerade bibliotek för förbättrad innehållsorganisation

Slack-integration för att upprätthålla en stabil kommunikationskanal

Behörighetsbaserade godkännanden för kontrollerad distribution av marknadsföringsmaterial

Datadrivna insikter som underlag för marknadsföringsbeslut och strategier

Direktanslutning till tryckerier för anpassning och leverans på begäran

MarcomCentrals begränsningar

Priser för MarcomCentral

Centralisering : från cirka 2 000 dollar/månad

Anpassning och distribution : från cirka 3 750 USD/månad

Avancerad distribution och leverans: från cirka 5 000 dollar/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

MarcomCentral-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 80 recensioner)

7. Filecamp

Via Filecamp

Filecamp tar din digitala filhantering till en helt ny nivå. Dess detaljerade åtkomstfunktion säkerställer att kunder och partners endast kan komma åt specifika filer och mappar som du har gett dem behörighet till.

Du kan också anpassa dina mappar med unika teman som matchar innehållet. Plötsligt förvandlas navigering bland digitala tillgångar till en visuellt tilltalande upplevelse. ?

Det är enkelt att söka efter tillgångar med Filecamps nyckelords- och automatisk taggningsfunktioner som analyserar och taggar dina bilder automatiskt.

Filecamps bästa funktioner

Förbättrad säkerhet med detaljerad åtkomst till filer och mappar

Anpassade miniatyrbilder för visuella ledtrådar

Länkar för filförfrågningar för enkel och säker filmottagning

Dataskyddsåtgärder med servrar placerade i säkra datacenter och krypterade filöverföringar.

Samlingar av filer från flera mappar

Automatisk analys och taggning av bilder för förbättrad sökbarhet

Versionskontroll för att säkerställa konsekvens

Filecamps begränsningar

Användargränssnittet behöver förbättras något.

Filhanteringen saknar dra-och-släpp-funktionalitet.

Filecamp-priser

Grundläggande: 29 $/månad

Avancerat: 59 $/månad

Professional: 89 $/månad

Filecamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

8. Brandfolder

Via Brandfolder

Brandfolder erbjuder möjligheten till inbyggd videoredigering, vilket inte är vanligt på liknande plattformar. Med den här funktionen kan du lägga till vattenstämplar, klippa och omkodera videor direkt i programvaran.

Gästuppladdningsfunktionen gör det möjligt även för externa medarbetare att arbeta med filer på ett smidigt sätt, vilket ger ytterligare bekvämlighet.

Brandfolder utmärker sig också med sin serie av massåtgärder, såsom taggning, flyttning och storleksändring av flera filer samtidigt. Massuppladdning är enkelt tack vare dra-och-släpp-funktionen, och dess breda stöd för flera filformat gör detta verktyg till en omfattande lösning för varumärkeshantering.

Brandfolders bästa funktioner

Inbyggd videoredigering

Gästuppladdning för smidig extern samverkan

Massåtgärder för effektiv filhantering

Dra-och-släpp-funktion

Omfattande stöd för flera filformat för maximal kompatibilitet

Med inbäddningsfunktionen kan du infoga tillgångar direkt på webbplatser.

Håller reda på olika versioner av en tillgång

Brandfolders begränsningar

Priser för Brandfolder

Kontakta oss för prisuppgifter

Brandfolder-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

9. MerlinOne

Via MerlinOne

MerlinOnes banbrytande NOMAD™-teknik (NO MetAData) gör det möjligt för användare att göra rent visuella sökningar oberoende av metadata.

Låt oss säga att du vill hitta en bild med en ”röd bil bredvid en palm”. ?

Traditionellt sett skulle du behöva hoppas att någon taggat en bild med just dessa ord. Tack vare AI förstår systemet dock de visuella begreppen bakom ”röd bil” och ”palmträd” och kan visa relevanta bilder eller videor även om de inte har någon beskrivande text eller taggar kopplade till sig.

MerlinAI IMPACT är en intuitiv funktion som fungerar som en virtuell fotoredaktör. Den använder djupinlärningsalgoritmer för att analysera dina fotons tekniska och estetiska kvalitet, vilket hjälper dig att identifiera och välja de mest tilltalande bilderna för ditt projekt.

MerlinOne bästa funktioner

Metadataoberoende visuell sökning med NOMAD™

MerlinAI Visual Similarity för att identifiera liknande bilder

MerlinAI IMPACT för datadrivna bildrekommendationer

Bekväm åtkomst till godkända tillgångar för marknadsförings- och kreativa team

Automatisk taggning och ansiktsigenkänning för bättre sökbarhet av tillgångar

Omfattande rapporteringsfunktion för att skapa anpassade rapporter

MerlinOne begränsningar

MerlinOne-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

MerlinOne-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

10. Seismic (Percolate)

Via Seismic

Tänk om dina varumärkesresurser kunde hjälpa dig att avsluta försäljningar? Seismic (känd som Percolate fram till 2019) förverkligar denna idé med sin kraftfulla försäljningsstödjande teknik.

Kärnan i Seismics erbjudande är LiveDocs, ett dynamiskt verktyg för automatisering av innehåll som låter dig anpassa och uppdatera innehåll i stor skala, så att ditt marknadsföringsmaterial alltid är skräddarsytt och uppdaterat.

Seismics plattform inkluderar en intelligent sökfunktion i appen, som använder avancerad maskininlärning eller AI-teknik för att ge mycket relevanta sökresultat. Den erbjuder också rekommendationer baserade på specifika sammanhang, såsom typ av kund, fas i försäljningscykeln eller den specifika produkt eller tjänst som säljs.

Seismic (Percolate) bästa funktioner

LiveDocs för dynamisk automatisering av innehåll

Intelligent sökfunktion i appen för enkel upptäckt av innehåll

Kontextkänsliga rekommendationer för att effektivisera försäljningsprocessen

Förenklade arbetsflöden för snabbare godkännande av innehåll

Avancerad automatisering för att påskynda affärscykler

Integration med 40 plattformar för maximal effektivitet

Begränsningar för Seismic (Percolate)

Priser för Seismic (Percolate)

Kontakta oss för prisuppgifter

Seismic (Percolate) betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Verktyg för digital tillgångshantering utvecklas med nya aktörer och förbättrade befintliga alternativ. Genom att hålla sig uppdaterad om trender och innovationer kan företag utmärka sig inom varumärkeshantering och behålla sin konkurrenskraft.

Oavsett om du hanterar den kreativa processen för ett nystartat företag eller ett stort företag kan ClickUps mångsidiga plattform hantera alla din organisations marknadsföringsresurser!